10 beste digitale marketingrapportagesoftwareoplossingen in 2024

Ben je het zat om handmatig talloze uren te besteden aan het maken van marketingrapporten via spreadsheets?

U besteedt uren aan het importeren van marketinggegevens van meerdere campagnes op verschillende platforms en tools van derden, zoals business intelligence tools, Google Analytics, e-mailmarketing, prestatiemetingen, enz. Deze gegevens moeten worden opgeschoond en gekopieerd naar een visueel formaat zodat uw stakeholders of klanten de bevindingen kunnen begrijpen.

Het is begrijpelijk dat dit proces frustrerend, tijdrovend, foutgevoelig en overweldigend is. Bovendien zijn de gegevens op het moment dat ze de besluitvormers bereiken al een paar dagen oud, wat leidt tot trage en ineffectieve besluitvorming.

Dat is waar software voor digitale marketingrapportage u te hulp kan schieten.

Marketingrapportagesoftware automatiseert het datarapportageproces voor drukke teams door gegevens te verzamelen van meerdere marketingkanalen en -software. Het biedt inzicht in belangrijke statistieken zoals websiteverkeer, gegenereerde leads, inschrijvingen en conversiepercentages om de prestaties van je campagne te analyseren.

Wij hebben het zware werk voor je gedaan en een lijst samengesteld van de tien beste geautomatiseerde marketingrapportagetools en hun belangrijkste kenmerken, beperkingen en beoordelingen om je te helpen de juiste keuze te maken.

Lees verder om de perfecte tool te kiezen die aan uw eisen voldoet en uw bedrijf naar een hoger niveau tilt.

Wat moet je zoeken in marketingrapportagesoftware?

Hier zijn een paar dingen waar je rekening mee moet houden bij het kiezen van marketingrapportagesoftware om er zeker van te zijn dat het voldoet aan je gegevensverzameling en bedrijfsdoelen.

De 10 beste marketingrapportagesoftware oplossingen voor gebruik in 2024

1. ClickUp

Organiseer uw marketingideeën en -inspiratie via ClickUp's tool voor marketingprojectbeheer

Marketingteams hebben tegenwoordig meer kanalen, campagnemodellen en gegevensbronnen om in de gaten te houden. Als marketeer kan het overweldigend worden om uit te zoeken hoe u gegevens moet meten, prioriteiten moet stellen en alles moet organiseren.

Het goede nieuws is dat met ClickUp, uw marketingproject- en planningstool, al deze initiatieven niet langer in spreadsheets hoeven te staan.

De volgende generatie teams gebruikt De marketingbeheersoftware van ClickUp voor het plannen, bedenken, uitvoeren en rapporteren van alle projecten en campagnes in één platform, waardoor het een alles-in-één marketingrapportagetool is.

Gebruik ClickUp Brain's AI Writer for WorkTM om inhoud te genereren, samen te vatten en te bewerken

Het schrijven van marketingrapporten kan een tijdrovende taak zijn. U kunt het proces echter aanzienlijk versnellen met ClickUp Brein uw AI-gestuurde brainstormpartner. Met een paar klikken kunt u eenvoudig notities, gesprekken en vergaderingen samenvatten en rapporten maken.

ClickUp Brain helpt u ook om sneller te schrijven, spellingen te controleren en snelle antwoorden op berichten op te stellen, allemaal met behoud van de gewenste toon.

Bovendien, ClickUp Brain voor marketingteams helpt u bij het brainstormen en creëren van inhoud in slechts enkele minuten. Het kan blogoverzichten maken, creatieve instructies genereren voor uw ontwerp- en inhoudsteams, ideeën voorstellen voor uw sociale-mediaposts en e-mailcampagnes opzetten die conversies stimuleren.

Volg uw marketing KPI's eenvoudig met de Marketing Reporting Template van ClickUp

De ClickUp Marketing Rapportagesjabloon kunt u groeikansen op hoog niveau identificeren en zorgen voor afstemming tussen strategie en uitvoering. Het helpt uw marketingteam de doelgroep te begrijpen, campagneprestaties te meten en te visualiseren en snel rapporten te schrijven met AI op basis van nauwkeurige gegevens.

Gebruik ClickUp Dashboards om visueel aantrekkelijke en inzichtelijke rapporten te maken van uw marketinggegevens. U kunt uw rapporten aanpassen met widgets, aangepaste velden en de KPI's en statistieken die u wilt volgen. Dashboards bieden realtime gegevens, perfect voor stakeholder- en klantrapportage, en maken het eenvoudig om uw marketingprestaties effectief te communiceren.

Gebruik ClickUp's Dashboards om team KPI's in real-time te visualiseren

Verbind ClickUp met uw marketing tech stack om gegevens te verzamelen en inzichten te vergaren met 1000+ ClickUp integraties . Verminder de fouten bij de gegevensoverdracht en zorg ervoor dat uw marketingrapport realtime gegevens bevat.

Hier zijn de topfuncties die ClickUp de beste marketingrapportagetool maken voor marketingbureaus, -teams en -professionals.

ClickUp beste functies

ClickUp Dashboards: Pas uw ClickUp Dashboard perfect aan uw unieke behoeften aan, of het nu gaat om e-mailmarketing, SEO, Google Analytics, contentmarketing of andere doeleinden

Pas uw ClickUp Dashboard perfect aan uw unieke behoeften aan, of het nu gaat om e-mailmarketing, SEO, Google Analytics, contentmarketing of andere doeleinden ClickUp Brain: Gebruik ClickUp Brain om snel en eenvoudig uw notities samen te vatten, overtuigende kopieën te schrijven en inzichtelijke rapporten te maken

De AI-assistent van ClickUp helpt marketingteams om belangrijke documenten zoals casestudy's snel te produceren

ClickUp Whiteboard: Bereik en lever campagnes die de omzet beïnvloeden, de bekendheid bevorderen en helpen de marketingdoelen en KPI's te behalen metClickUp Whiteboards *Integraties: Integreer uw communicatie- en samenwerkingstools gemakkelijk. Marketeers kunnen profiteren van de voordelen van integraties met Hubspot, Google Suite, Salesforce, enz.

Bereik en lever campagnes die de omzet beïnvloeden, de bekendheid bevorderen en helpen de marketingdoelen en KPI's te behalen metClickUp Whiteboards *Integraties: Integreer uw communicatie- en samenwerkingstools gemakkelijk. Marketeers kunnen profiteren van de voordelen van integraties met Hubspot, Google Suite, Salesforce, enz. Sjablonen voor marktonderzoek: Voeg structuur toe aan uw onderzoeksproces met ClickUp'ssjablonen voor marktonderzoek. Ze hebben vragen en velden voor het verzamelen van gegevens die relevant zijn voor uw markt/publiek

ClickUp beperkingen

Geavanceerde functies zoals ClickUp Brain zijn beschikbaar voor betaalde gebruikers

ClickUp prijzen

Voor altijd gratis

Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp klantwaarderingen

G2: 4.7/5 (9400+ beoordelingen)

4.7/5 (9400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4000+ beoordelingen)

2. AgentschapAnalytics

via AgentschapAnalytics Als u een digitaal marketingbureau agencyAnalytics helpt u om aangepaste dashboards en rapporten te maken met gegevens van verschillende marketingcampagnes, zoals betaalde advertenties, SEO en social media-campagnes.

Met AgencyAnalytics marketinganalytische software het bouwen van aangepaste marketingrapporten voor klanten neemt niet de hele dag in beslag, dankzij de kant-en-klare sjablonen en de bouwer voor rapporten met slepen en neerzetten.

AgencyAnalytics beste functies

Toegang tot alle klantgegevens van SEO, PPC, sociale media, e-mail, call tracking, enz. in één intuïtieve interface voor het sneller genereren van rapporten

Maak dashboards op maat met functies zoals aangepaste statistieken, aanpasbare widgets, drag-and-drop rapportbouwer, insluitbare inhoud en meer

White label uw marketingrapporten met uw logo en merkelementen

AgencyAnalytics beperkingen

Rapporten maken met gedetailleerde segmentatie en meerdere statistieken zonder handmatige gegevensinvoer is een grote uitdaging

AgencyAnalytics prijzen

Freelancer: $12/maand per klantcampagne

$12/maand per klantcampagne Bureau : $18/maand per klantcampagne

: $18/maand per klantcampagne Onderneming: Prijzen op maat

AgencyAnalytics klantwaarderingen

G2: 4.7/5 (200+ beoordelingen)

4.7/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (100+ beoordelingen)

3. DashThis

via DashThis DashThis is een marketingrapportagesoftware waarmee gebruikers aanpasbare, alles-in-één dashboards en rapporten kunnen maken om marketingprestatiemetingen van verschillende kanalen op één plaats te volgen en te analyseren. Het biedt een gecentraliseerd platform voor het monitoren van KPI's zoals websiteverkeer, sociale-mediabetrokkenheid, advertentiecampagneprestaties en meer.

Met meer dan 34 native integraties kunt u al uw marketinggegevensbronnen naadloos met elkaar verbinden en elk type impactvol digitaal marketingrapport genereren dat u maar wilt.

DashThis beste eigenschappen

Importeer een onbeperkt aantal klantaccounts, databronnen en gebruikers naar het platform om het leven van uw marketingbureau makkelijker te maken

Deel uw rapporten met iedereen binnen uw organisatie of buiten uw team via e-mail, URL of zelfs een PDF

Voeg al uw gegevens toe, inclusief aangepaste gegevensbronnen, met het CSV-bestandsimportsysteem

DashThis beperkingen

De steile leercurve voor nieuwe gebruikers

Vergeleken met andere populaire marketing rapportage tools is DashThis aan de hogere kant qua prijs

DashThis prijzen

Individueel: $49/maand voor drie dashboards

$49/maand voor drie dashboards Professioneel : $149/maand voor tien dashboards

: $149/maand voor tien dashboards Zakelijk : $289/maand voor 25 dashboards

: $289/maand voor 25 dashboards Standaard: $449/maand voor 50 dashboards

DashThis klantwaarderingen

G2 : 4.8/5 (70+ beoordelingen)

: 4.8/5 (70+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

4. Cyfe

via Cyfe Een uitdaging waar interne marketingteams mee te maken hebben, is het communiceren van de winst met betrekking tot prestatiecijfers met de leiding. Het rechtstreeks importeren van gegevens uit verschillende tools, zoals Google Analytics, sociale mediaplatforms of een andere analysetool, zou de rapporten complex maken omdat elk platform andere statistieken weergeeft.

De rapportagesoftware voor marketinggegevens van Cyfe verbindt de verschillende gegevensbronnen van uw organisatie en visualiseert ze in een gebruiksvriendelijk dashboard om de voortdurende waarde te communiceren.

Cyfe beste functies

Deel en benadruk campagne-inzichten waar u maar wilt, zoals portals, websites, blogposts en analyses van sociale media met embedded analytics

Gebruik Cyfe's white-label oplossingen om rapporten te genereren met aangepaste functies onder uw merknaam. Deze functies omvatten op maat gemaakte dashboardachtergronden, domeinnamen, gepersonaliseerde URL's om de belanghebbenden van uw klant naar dashboards te leiden, enz. U kunt ook belangrijke gegevens en benchmarkgegevens toevoegen aan de groei van rapporten

Zet complexe gegevens om in verbluffende visualisaties met behulp van een verscheidenheid aan grafiektypen, zoals multi-grafiek, cohort, Gantt, trechter en meer

Verzamel gegevens van elke gegevensbron met meer dan 100 integraties en meer dan 250 statistieken in Cyfe voor snellere, nauwkeurige marketingrapporten

Cyfe beperkingen

Beperkte visualisaties en aanpassingen voor het maken van marketingrapporten

Het gebrek aan adequate ingebouwde integraties maakt het verzamelen van gegevens uit marketingkanalen moeilijker

Cyfe prijzen

Starter : $19/maand voor één gebruiker en twee dashboards

: $19/maand voor één gebruiker en twee dashboards Standaard : $29/maand voor twee gebruikers en vijf dashboards

: $29/maand voor twee gebruikers en vijf dashboards Pro : $49/maand voor vijf gebruikers en tien dashboards

: $49/maand voor vijf gebruikers en tien dashboards Premier: $89/maand voor onbeperkte gebruikers en 20 dashboards

Cyfe klantwaarderingen

G2: 4.3/5 (60+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (70+ beoordelingen)

5. Klipfolio

via Klipfolio Met Klipfolio Klips kunt u aangepaste dashboards en rapporten maken zonder datawarehouse.

Datateams gebruiken Klipfolio's PowerMetrics om metriek te creëren en op te slaan vanuit populaire bestandsformaten en dataservices. Ongeacht waar uw gegevens vandaan komen, kunt u bedrijfskritische gegevens visualiseren en analyseren.

Klips wordt daarentegen gebruikt door business teams om real-time dashboards te bouwen en doelen te stellen om de voortgang van het team te monitoren.

In organisaties waar multifunctionele teams (zoals data en business) inzichten gebruiken om beslissingen te nemen, is de geautomatiseerde rapportage van Klipfolio de beste keuze.

Klipfolio beste functies

Gebruik thema's van Klipfolio om de look en feel van de dashboards aan te passen en gebruik HTML, CSS en JavaScript voor diepere dashboardaanpassingen

Zet dbt-projecten om in metriekcatalogi voor zakelijke gebruikers om metriek te analyseren, visualiseren en delen en aangepaste dashboards te bouwen. Deze Powermetrics-functie is ideaal voor organisaties met rapporten die veel gegevens bevatten

Of uw gegevens zich nu in de cloud, in spreadsheets of op servers op locatie bevinden, met de meer dan 100 vooraf gebouwde connectoren in Klips en de meervoudige integratie van gegevensbronnen in Powermetrics kunt u al uw gegevens met elkaar verbinden om inzichten te verkrijgen

Klipfolio beperkingen

Gebruikers moeten technische kennis hebben om Powermetrics goed te kunnen gebruiken

Klipfolio prijzen

Voor bureaus: Starter : $54/maand Lite : $120/maand Pro : $240/maand Premier : $800/maand

Voor bedrijven: Grow : $142/maand Team : $284/maand Team+ : $570/maand



Klantenwaardering Klipfolio

G2 : 4.5/5 (250+ beoordelingen)

: 4.5/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.7 (150+ beoordelingen)

6. Mixpanel

via Mixpanel Voor bureaus die verder willen gaan dan het bijhouden van campagnegegevens, is Mixpanel een van de beste marketingrapportagetools. Het helpt je bij het monitoren en begrijpen van kritieke statistieken zoals gebruikersgedrag op je app en website en het analyseren van user journeys.

Met de productanalyses van Mixpanel kunnen productmanagers, ontwerpers en ontwikkelaars zich richten op productontdekking en -verbetering.

Mixpanel beste functies

Ontdek trends door gegevens op het platform in plakjes en blokjes te verdelen en bekijk live updates om te begrijpen waar mensen direct in uw app op reageren

Voeg de product-, marketing- en omzetgegevens van uw bedrijf binnen enkele minuten toe aan Mixpanel om unieke, bruikbare zelfbedieningsinzichten te ontsluiten

Gebruik Mixpanel's SDK's om gebeurtenissen betrouwbaar te volgen vanuit web apps, websites of zelfs vanuit uw backend servers

Mixpanel beperkingen

Complexe gebruikersinterface

Niet ideaal voor kleinere bedrijven die geen product- of ontwikkelteams hebben

Mixpanel prijzen

Starter : Gratis

: Gratis Groei : Begint bij $24/maand

: Begint bij $24/maand Onderneming: Neem contact op voor aangepaste prijs

Mixpanel klantwaarderingen

G2 : 4.6/5 (1000+ beoordelingen)

: 4.6/5 (1000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

7. Improvado

via Improvado Een marketingbureau dat waarde wil leveren aan zijn klanten heeft een krachtig en functierijk platform nodig zoals Improvado. Met Improvado kunt u snel complexe marketingcampagne data-analyse en rapportage automatiseren.

Naast rapportage kunt u met de tool uw campagnes optimaliseren met op gegevens gebaseerde inzichten in gebruikersgedrag.

Improvado biedt ook kant-en-klare datamodellen, waarmee hoogwaardige marketingdatasets worden samengesteld die kunnen worden gebruikt met business intelligence, AI of zoals het is.

Improvado beste functies

Gebruik vooraf gebouwdemarketingplan sjablonen om aangepaste rapporten te maken

Gebruik Improvado AI Agent om te communiceren met het platform, vragen te beantwoorden met betrekking tot uw marketingactiviteiten en voor het verkennen, analyseren en interpreteren van gegevens

Creëer automatische datapijplijnen om waardevolle gegevens uit 500+ kanalen te halen, te transformeren en op te slaan in het datawarehouse van uw voorkeur

Improvado beperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor rapporten

Geen optie voor datavisualisatie; je moet het koppelen aan een aparte BI-tool

Improvado prijzen

Aangepaste prijzen

Improvado klantwaardering

G2 : 4.5/5 (65+ beoordelingen)

: 4.5/5 (65+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (65+ beoordelingen)

8. Gegevensbox

Via DataBox DataBox is uitgebreide marketinganalysesoftware voor e-commerce, SaaS en bureaus. Het bewaakt de belangrijkste zakelijke statistieken, volgt inkomsten vs. doelen, automatiseert het datarapportageproces, stelt verkoop- en marketingdoelen (zoals totale verkoop, bestellingen of aankoop-ROAS), vergelijkt prestaties met andere merken en voorspelt verkoopcijfers.

DataBox beste eigenschappen

Voeg dynamische gegevens toe aan je presentaties die in realtime worden bijgewerkt. Integreer essentiële dashboards, grafieken en statistieken om een boeiend en visueel gegevensverhaal te creëren

Bewaak, wissel uit en evalueer de voortgang van KPI's en prestaties zonder dat u kennis van SQL of data science nodig hebt

Analyseer de beste en slechtste scenario's bij het plannen voor de toekomst. Gebruik hoge prognoses om ambitieuze doelen te stellen en lage prognoses om mogelijke obstakels voor te zijn. Vergelijk uw schattingen met uw doelen en historische gegevens om er zeker van te zijn dat u op de goede weg bent

DataBox beperkingen

Het creëren van aangepaste statistieken in de query builder is niet erg gebruiksvriendelijk of intuïtief

De time-tracking mogelijkheden hebben meer finetuning en functies nodig

DataBox prijzen

Gratis : Voor altijd voor drie gebruikers

: Voor altijd voor drie gebruikers Starter : $59/maand voor vijf gebruikers

: $59/maand voor vijf gebruikers Professioneel : $169/maand voor 15 gebruikers

: $169/maand voor 15 gebruikers Groei : 399/maand voor onbeperkt aantal gebruikers

: 399/maand voor onbeperkt aantal gebruikers Premium: $999/maand voor onbeperkte gebruikers

DataBox klantwaarderingen

G2 : 4.4/5 (180+ beoordelingen)

: 4.4/5 (180+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (190+ beoordelingen)

9. Tableau

via Tableau Tableau stelt teams en bureaus in staat om gegevens te integreren, analyses uit te voeren en inzichten te genereren.

Automatiseer uw gegevensanalyse, voorbereiding en beheer met de generatieve AI van Tableau. Datateams gebruiken het visuele analyseplatform om analyses te vereenvoudigen in gewone taal, te anticiperen op gebruikersvragen en de tijd tot inzicht te versnellen.

Als analytics- en rapportage-instrument tableau wordt veel gebruikt door bedrijven en organisaties met een data science-team om meerdere rapporten met granulaire inzichten te maken.

Tableau beste functies

Krijg realtime visuele analyses binnen het platform vanuit bijna elke gegevensbron in de cloud of op locatie

Vereenvoudig data-analyse en het genereren van inzichten met generatieve AI-mogelijkheden die in het platform zijn ingebouwd

Profiteer van uitgebreide aanpassingsopties om dashboards precies zo te maken als u nodig hebt voor betere KPI-analyses van elk marketingkanaal

Aangepaste gegevenswaarschuwingen maken en ontvangen

Tableau-beperkingen

Steile leercurve voor beginners die niet bekend zijn met data-analyse en rapportagetools.

Duurt langer om te laden bij het toevoegen van nieuwe elementen of statistieken aan bestaande rapporten

Tableau prijzen

Tableau Creator : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Tableau Explorer : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Tableau Viewer: Aangepaste prijzen

Tableau klantwaarderingen

G2 : 4.4/5 (2000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (2000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2200+ beoordelingen)

quintly

via quintly quintly is een platform voor het analyseren van sociale-mediagegevens voor merken en bureaus die sociale informatie van meerdere platforms willen gebruiken om inzichten te ontdekken, het bereik te vergroten en merkbetrokkenheid op te bouwen.

Consumentenmerken en bureaus voor sociale-mediamarketing met een social-first digitale-marketingstrategie gebruiken sociale gegevens van quintly om toegang te krijgen tot gegevens op paginaniveau (volgersgegevens) en gegevens op postniveau (interacties) voor een gedetailleerde analyse van hun inhoud in de loop van de tijd.

quintly beste functies

Gebruik 500+ sociale-mediametrics met een uitgebreide bibliotheek van aanpasbare dashboards om gegevens in realtime te analyseren en tot bruikbare inzichten te komen met quintly'srapportage tool voor klanten* Bouw en automatiseer aangepaste rapporten binnen enkele minuten om te delen met uw team of klanten met privétoegangscontroles

Schaal al uw sociale-mediamarketinginspanningen door kanaalanalyses, concurrentiebenchmarks, contentoptimalisatie, advertentieanalyses en meer uit te voeren

quintly beperkingen

De prijsstructuur kan verwarrend zijn

quintly prijzen

Prijzen op maat

Vast tarief voor alle functies + €15 per profiel + €20 per gebruiker

quintly klantwaarderingen

G2 : 4.7/5 (75+ beoordelingen)

: 4.7/5 (75+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Uw marketingrapportagesoftware moet meerdere gegevenspunten verzamelen voor bruikbare inzichten

Gefeliciteerd met de beslissing om marketingrapportage te automatiseren door deze te verplaatsen van spreadsheets en onsamenhangende systemen naar online marketingrapportagesoftware.

Houd bij het zoeken naar tools voor digitale marketingrapportage rekening met de gegevens die u moet verzamelen voor belangrijke statistieken en de bandbreedte van uw marketingteam.

Kies voor marketingrapportagesoftware als je uitgebreide rapporten nodig hebt van meerdere tools. Vergeet echter niet dat je een gespecialiseerd intern teamlid nodig hebt om alle gegevens en inzichten die de tool genereert te interpreteren.

Als je net begint met datavisualisatie, zijn beginnersvriendelijke marketingrapportagetools zoals ClickUp de juiste keuze. De kant-en-klare rapportsjablonen maken het eenvoudig om de bevindingen in te pluggen en te spelen en ze te delen met je leidinggevenden.

Met zijn gebruiksvriendelijke interface, automatisering, aanpasbare dashboards, drag-and-drop builder-opties en uitgebreide databronverbindingen is ClickUp uw juiste keuze marketing planningsoftware en rapportagehulpmiddel.

Bovendien kunnen marketing- en datateams ook profiteren van de projectbeheermogelijkheden van ClickUp, waarmee ze al hun projecten en taken op één plek kunnen volgen en beheren.

Registreer u gratis op ClickUp om uw marketinggegevens te verzamelen en bruikbare inzichten te krijgen.