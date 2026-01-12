AI versus door mensen gegenereerde content: voor- en nadelen

Tijdens het onderzoek voor deze blogpost vroeg ik Verse by Verse, de 'experimentele, door AI aangestuurde muze' van Google, om een gedicht te schrijven over robotische verbeelding, waarbij de stijlen van Edgar Allan Poe, Emily Dickinson en Ralph Waldo Emerson werden gecombineerd. Het resultaat is als volgt.

In poëzie, literatuur, marketing en zelfs de filmwereld wint kunstmatige intelligentie (AI) gestaag terrein als belangrijk hulpmiddel. Bij de laatste telling waren er 603 AI-schrijfassistenten, waaronder onze eigen ClickUp Brain. Elke schrijfsoftware, van Google Documenten tot Quillbot, heeft nu AI geïntegreerd.

Aan de andere kant gebruikt meer dan de helft van de door Salesforce ondervraagde marketeers generatieve AI al voor hun werk of experimenteert ermee. In de vorm van tekst, afbeeldingen en zelfs video creëren teams content met AI. Of we het nu leuk vinden of niet, door AI gegenereerde content bestaat al naast door mensen gegenereerde content.

Als u deze realiteit wilt omarmen en wilt begrijpen hoe ze samenwerken (of juist niet), volgt hier een inleiding over de voor- en nadelen van door AI gegenereerde content.

Inzicht in AI-content

Voordat we ingaan op de discussie over door AI gegenereerde content versus door mensen geschreven content, gaan we eerst kijken hoe dit werkt.

Wat is AI-content?

Met door AI gegenereerde content wordt elke tekst of elk mediabestand bedoeld dat door machine learning-algoritmen is gemaakt naar aanleiding van menselijke input (ook wel prompts genoemd). U kunt AI-tools voor het aanmaken van content, zoals ChatGPT, Microsoft CoPilot, Google Gemini, enz., gebruiken om content te maken.

Hoe werkt door AI gegenereerde content?

Een typisch proces voor de gebruiker bij het creëren van AI-content zou er als volgt uitzien.

Kies je tool

Open een AI-tool om content te maken. Afhankelijk van uw behoeften, gebruiksgemak, prijs, enz. kunt u kiezen uit een aantal AI-tekstgeneratoren die momenteel beschikbaar zijn.

Geef de AI een opdracht

Voer een beschrijving in van de content die je wilt maken. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: "Schrijf een Twitterbericht over mijn ijsbrekerebeurtenis vanavond" of "Wat is snelle applicatieontwikkeling?"

Bekijk het resultaat

De AI maakt gebruik van technieken voor natuurlijke taalverwerking (NLP) om uw invoer te begrijpen en passende reacties te genereren. Beoordeel deze op geschiktheid voor uw behoeften.

Verfijn de output

Je hoeft het eerste concept niet zomaar te accepteren. Geef de AI aanvullende instructies. Als voorbeeld kun je zeggen: "deel dit op in opsommingstekens" of "gebruik meer filmreferenties".

Controleer de kwaliteit van het resultaat

AI is niet alwetend. Bij het maken van AI-content loopt u het risico op onnauwkeurigheden, hallucinaties en soms zelfs onsamenhangende teksten. Voer daarom een grondige kwaliteitscontrole uit.

Nu bent u helemaal klaar om de door AI gegenereerde content te gebruiken op welke manier u maar wilt. Hieronder volgen enkele van de meest voorkomende manieren waarop AI-content wordt gebruikt.

Hoe gebruik je AI-content?

U kunt AI-content gebruiken voor alle doeleinden waarvoor u ook door mensen geschreven content gebruikt. Enkele voorbeelden zijn:

Brainstormen: Gebruik de AI-tool om te brainstormen over ideeën, schetsen en eerste concepten te maken, enzovoort, waaraan je later een menselijke touch kunt geven.

Content hergebruiken: Zodra je één vorm van content hebt gemaakt, kun je AI gebruiken om deze voor andere doeleinden te hergebruiken. Als voorbeeld kun je een blogpost invoeren in AI en vragen om:

Korte samenvatting

Metatitel en -beschrijving

Berichten op sociale media

Promoties via e-mailnieuwsbrieven

Zoekmachineadvertenties

Content opschalen: Als je e-commercebeschrijvingen schrijft voor een groot aantal producten, is AI een fantastisch hulpmiddel. Het kan automatisch content voor je productpagina's genereren die aansluit bij de toon en stijl van je merk.

Vertaling: Hoewel AI niet in alle talen even bedreven is, is het een effectief hulpmiddel voor vertalingen. Vooral bij grootschalige projecten, zoals handleidingen, ondertiteling, enz., kan AI een aanzienlijke hulp zijn.

Dit biedt tal van voordelen.

Voor- en nadelen van het gebruik van door AI gegenereerde content

Generatieve AI biedt mogelijkheden om content aan te maken die geen enkele andere technologie ooit heeft geboden. De voordelen ervan wegen ruimschoots op tegen alles wat digitale tools te bieden hebben.

Schaalbaarheid

Het grootste voordeel van AI is de schaal waarop het kan werken. Het kost een AI-tool slechts 2-3 seconden om een eerste concept van een volledige blogpost te maken over elk willekeurig onderwerp, hoe complex ook. Stel je eens voor hoeveel eerste concepten je elke werkdag kunt genereren! Om nog maar te zwijgen van het feit dat AI daadwerkelijk 24×7 kan werken.

Efficiëntie

AI-schrijftools zijn efficiënt in het op grote schaal creëren van content. Ze maken menselijke teams echter ook efficiënter.

Door direct eerste versies over elk onderwerp te genereren, maken ze een einde aan het blokkeren van de pen

Door schrijvers kant-en-klare stukken content aan te reiken, vermindert AI de tijd die schrijvers nodig hebben om werk te doen

Door als sparringpartner te fungeren, helpt AI de menselijke schrijver ideeën te verkennen en de output te bekijken zonder oordeel

Door alle benodigde gegevens te integreren, minimaliseert AI de onderzoekstijd

Met spellingcontrole, proeflezen en bewerking verbetert AI de efficiëntie in elke fase van het schrijfproces.

Verbeterde SEO

AI-contenttools behoren tot de meest effectieve SEO-tools die schrijvers kunnen gebruiken om hun content te ondersteunen. Ze bieden niet alleen relevante suggesties voor zoekwoorden, maar laten ook zien hoe deze op een natuurlijke manier in het artikel kunnen worden geïntegreerd, zodat uw content hoog scoort in zoekmachines.

Consistentie

Moet u een stijlgids volgen? Moet u een consistente toon aanhouden? Heeft u een merkboodschap die overal moet worden geïntegreerd? Geen probleem. AI-schrijftools kunnen ervoor zorgen dat al uw content deze richtlijnen consistent en op de juiste manier volgt.

Ondanks de vele voordelen is AI-content niet perfect. Enkele belangrijke nadelen zijn als volgt.

Beperkte creativiteit

In essentie neemt een AI-tool bestaande gegevens uit verschillende databronnen en verwerkt deze tot begrijpelijke antwoorden op specifieke vragen. Dus ondanks het vermogen om content te creëren, heeft AI een limiet door de grenzen van de gegevens die zijn gebruikt om het te trainen.

Wat nog belangrijker is: AI kan nog geen originele ideeën bedenken. Het kan wel inspiratie opwekken en menselijke content makers een glimp van de mogelijkheden laten zien. Maar AI zelf is nog niet creatief, om het zo te zeggen. Dus als twee menselijke content makers dezelfde tool gebruiken om over hetzelfde onderwerp te schrijven, kunnen hun teksten uiteindelijk kopieën van elkaar worden.

Twijfelachtige kwaliteit

Elke AI-contentgenerator heeft een disclaimer, zoals deze van Google Gemini:

“Gemini kan onjuiste informatie weergeven, ook over personen, dus controleer de antwoorden goed. ”

Dit komt doordat AI nog steeds niet betrouwbaar is voor het aanmaken van content. Enkele kwaliteitsproblemen waarmee u te maken kunt krijgen, zijn:

Onnauwkeurigheden : AI die feiten, gebeurtenissen en andere informatie verzonnen heeft

Redundanties : AI die zichzelf herhaalt of, erger nog, bestaande informatie ingewikkeld maakt of verkeerd weergeeft

Gebrek aan context : AI begrijpt de nuances van verschillende culturele contexten nog niet

Gebrek aan diepgang : Door AI gegenereerde content kan soms oppervlakkig zijn en vaak bestaande of zelfs verouderde kennis herhalen zonder enig nieuw inzicht

Onnatuurlijke taal : Ironisch genoeg kan door AI gegenereerde content onnatuurlijk, onhandig, robotachtig en gevoelloos zijn

Plagiaat: Uiteindelijk wordt AI getraind op openbaar beschikbare gegevens, wat betekent dat problemen rond auteursrecht en plagiaat nog steeds een zeer grijs gebied zijn

De noodzaak van menselijke tussenkomst

Geen enkele AI-tool kan op dit moment content creëren die zonder menselijke tussenkomst kan worden gepubliceerd. Elke tool erkent de risico's van AI en moedigt gebruikers aan om hun eigen kwaliteitscontroleprocessen op te zetten.

Dit betekent dat organisaties, ondanks het gebruik van AI-tools, nog steeds menselijke schrijvers, editors en proeflezers nodig hebben om de content publicatiewaardig te maken. Het toevoegen van mensen als toezichthouders in het proces levert buitengewone voordelen op die AI nog niet kan evenaren. Daar gaan we het hierna over hebben.

De voor- en nadelen van door mensen gegenereerde content

Laten we, op dezelfde schaal waarop we door AI gegenereerde content hebben beoordeeld, ook eens kijken naar content die door mensen is geschreven. De grootste voordelen daarvan zijn:

Creativiteit : Menselijke schrijvers stoppen vaak bedachtzaamheid, verbeeldingskracht en een deel van hun eigen levenservaringen in hun content, iets wat AI nooit kan evenaren

Nauwkeurigheid : Mensen hebben meer kans om onnauwkeurigheden in hun werk op te merken en voeren grondige feitencontroles uit

Verantwoordelijkheid : Schrijvers zijn verantwoordelijk voor de woorden die ze schrijven; zij krijgen een naamsvermelding!

Kritisch denken : Schrijvers stellen de status quo ter discussie, evalueren wat ze zien en horen op kritische wijze en bieden inzichten die AI niet kan bieden

Contextueel begrip: Mensen kunnen hun content aanpassen aan culturele gevoeligheden en inclusiviteit, en reageren op feedback

Het grootste nadeel van door mensen geschreven content is echter dat deze een limiet heeft door menselijke capaciteiten. Er is maar zoveel dat één schrijver kan doen. En ondanks hun beste inspanningen maken mensen fouten. Ze begrijpen dingen verkeerd, interpreteren dingen verkeerd en hebben in sommige gevallen gewoon een slechte dag.

Dat wil niet zeggen dat AI-content nutteloos is of dat door mensen gegenereerde content bevooroordeeld is. In het volgende deel gaan we bekijken hoe u de twee kunt onderscheiden of combineren om aan uw behoeften te voldoen.

Het verschil tussen door mensen en door AI gegenereerde content

Simpel gezegd: door mensen gegenereerde content is geschreven door een persoon. Door AI gegenereerde content is geschreven door een algoritme. In de wereld van vandaag is het onderscheid echter niet zo eenvoudig. Wat als een mens bijvoorbeeld AI gebruikt om de opzet te bedenken, maar de concepttekst zelf schrijft? Wordt proeflezen ook als onderdeel van het schrijven beschouwd?

Dergelijke existentiële vragen zijn voor een andere dag. 🤷

Vandaag richten we ons op de sleutelverschillen tussen door mensen en door AI gegenereerde content.

Creativiteit

Mensen zijn van nature creatief. Van de Ilias tot TikTok: menselijke creativiteit ligt ten grondslag aan elk hulpmiddel en elke technologie om ons heen. Daarom zal door mensen gegenereerde content altijd het potentieel hebben om verbeeldingskracht en pure creativiteit te tonen op een manier die AI simpelweg niet kan evenaren.

AI-content is een herhaling van wat er al bestaat. Waar mensen beperkt worden door snelheid en outputvolumes, kan AI nooit iets volledig origineels produceren. Bovendien, aangezien alle content wordt geïnitieerd door de prompts van een mens, kan men gerust stellen dat als er enige verbeeldingskracht in het spel is, deze afkomstig is van de gebruiker.

Menselijke schrijver 1️⃣ AI 0️⃣

Efficiëntie

Elke schrijver worstelt met inspiratie en het consistent creëren van content van een bepaalde kwaliteit. Hoe ervaren of getraind je ook bent, er is een limiet aan de hoeveelheid content die je kunt creëren binnen een werkdag van 8 uur.

AI heeft dat probleem niet echt. Je vriendelijke AI uit de buurt zal geen last hebben van een writer's block als je hem vraagt een essay van 1000 woorden te produceren. Hij zal niet worstelen met inspiratie of een creatieve dip. AI-gegenereerde content is dus efficiënter en consistenter dan menselijke content ooit kan zijn.

Menselijke schrijver 0️⃣AI 1️⃣

Subjectiviteit en emotionele diepgang

Mensen hebben levenservaringen. Ongeacht klasse, kaste, ras, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, enzovoort, is er een veelheid aan ervaringen die zorgen voor geweldige verhalen met emotionele diepgang. Dit is ook herkenbaarder en ontroerender voor menselijke lezers (die nog steeds de grootste doelgroep vormen).

De meeste AI-tools zijn getraind op bestaande datasets, wat betekent dat ze geen unieke intelligentie hebben. Dit maakt ze enigszins uniform en oninteressant bij het creëren van verhalen. Dit moet echter niet worden verward met objectief zijn. Dat is namelijk een heel nieuw concept dat we hierna gaan verkennen.

Menselijke schrijver 1️⃣ AI 0️⃣

Vooringenomenheid

Ieder individu is beïnvloed door de kennis die hij of zij uit ervaringen heeft opgedaan. Alle content die zij produceren, is een product van die vooringenomenheid.

Een grafisch ontwerper die bijvoorbeeld van mening is dat kandidaten met tatoeages niet geschikt zijn voor professionele omgevingen, zal wellicht nooit afbeeldingen maken waarin ze voorkomen.

Aan de andere kant wordt AI getraind op basis van door mensen gecreëerde data. Hun vooroordelen worden weerspiegeld in de algoritmen.

Als voorbeeld kan worden genoemd een berucht incident waarin een AI-cv-screener die was getraind op de cv's van bestaande werknemers leerde om een hoge score te geven aan mensen die honkbal of basketbal als hobby hadden opgegeven, maar punten af te trekken voor softbal.

Kortom, vooringenomenheid is geen kwestie van mens versus AI. Vooringenomenheid is inherent aan de mens en dus ook inherent aan AI. Een mens kan die vooringenomenheden echter herkennen (zelf of als een leidinggevende er bijvoorbeeld op wijst) en eraan werken om ze af te leren.

Een AI moet specifiek worden geprogrammeerd om nog te doen

Menselijke schrijver 0️⃣AI 0️⃣

Gezien de huidige stand van zaken op het gebied van generatieve AI, wegen de voordelen van door mensen geschreven content zwaarder dan die van AI-content. Dat betekent echter niet dat u AI-content volledig moet mijden. De efficiëntie die AI biedt, is juist buitengewoon waardevol wanneer deze wordt gecombineerd met menselijke verbeeldingskracht, originaliteit en kwaliteitscontrole.

Samengevat ziet het verschil tussen door mensen en door AI gegenereerde content er als volgt uit.

Functie Door AI gegenereerde content Door AI gegenereerde content Originaliteit Mogelijk hoog Zeer laag Efficiëntie Laag tot gemiddeld Zeer hoog Consistentie Modereren Zeer hoog Schaalbaarheid Uitdagend en duur Eenvoudiger en kosteneffectief Vooringenomenheid Mogelijk Mogelijk Betrouwbaarheid Hoog, wanneer kritisch denken wordt toegepast AI kan echter hallucineren en onnauwkeurig zijn Kwaliteit Matig tot hoog, met specifieke en relevante voorbeelden Laag tot gemiddeld, met herhalingen en onhandige formuleringen Het meest geschikt voor Behoefte aan creatieve en boeiende content (bijv. romans, essays, marketingcontent) Behoeften aan gestandaardiseerde en herhaalbare content (bijv. technische documentatie, metabeschrijvingen, video-transcripties)

Menselijke creativiteit en AI-efficiëntie combineren

Hoewel je misschien hartstochtelijk kunt debatteren over mens versus AI, leert de praktijk dat de beste weg vooruit een doordachte combinatie van beide is. Hieronder lees je hoe dat in de praktijk uitpakt met een virtuele werkruimte zoals ClickUp.

AI voor inspiratie; mensen voor waarde

De beste toepassing van AI op dit moment is inspiratie en het bedenken van ideeën. Open een AI-schrijftool zoals ClickUp Docs en gebruik de AI-tool van ClickUp om je opdracht in te voeren en aan de slag te gaan met een eerste concept, of om de content van een bestaand concept samen te vatten.

Weet je niet waar je moet beginnen? Probeer dan de sjabloon voor het schrijven van content van ClickUp voor een eenvoudige manier om boeiende, hoogwaardige content te maken.

AI voor onderzoek; mensen voor inzicht

AI-chatbots zijn geweldige onderzoeksassistenten. Zit je wel eens vast bij "hoe heet dat woord voor..."? Je onderzoeksassistent kan je helpen. Ben je vergeten waar je je bewerkte document hebt opgeslagen? Connected Search kan je helpen. Heb je organisatorische gegevens nodig uit je projectmanagementtool? ClickUp Brain heeft de antwoorden.

Als u echter content maakt voor een rapport of een voorstel, is uw menselijke inzicht nodig. AI-document-samenvatters kunnen u de informatie geven die u nodig hebt om daaruit inzichten te halen.

Uw projectmanagementtool laat bijvoorbeeld zien dat uw teams gemiddeld twee weken nodig hebben om elke blogpost te publiceren. Er staat misschien zelfs dat dit is toegenomen ten opzichte van één week, wat zes maanden geleden de norm was. Maar dit zou kunnen betekenen:

De grootte van uw team is afgenomen

Uw teams zijn opgebrand

De lengte en kwaliteit van uw content zijn toegenomen

Je hebt het aantal blogposts teruggebracht en richt je nu in plaats daarvan op video-content

Dergelijke inzichten en bijbehorende actiemappen moeten nog steeds afkomstig zijn van een denkend mens.

Trouwens, als je leiding geeft aan een team van schrijvers, is hier een inleiding over het gebruik van AI in contentmarketing die je wellicht nuttig vindt.

Mensen voor de verbeelding; AI voor schaalbaarheid

Laten we het voorbeeld nemen van content voor marketingmateriaal. Er is een overvloed aan gepubliceerde content. Zelfs voor de langste long-tail zoekwoorden zijn er honderden pagina's aan content te vinden. Wat een succesvolle organisatie onderscheidt van de rest, is hoe uniek, boeiend, interessant en waardevol haar content is. Hiervoor is menselijke verbeeldingskracht nodig.

Vanaf dat punt kan AI het overnemen. Het kan teksten proeflezen en controleren op consistentie in toon en stijl. Het kan materiaal voor de verdeling maken voor sociale media, e-mail, video-scripts, enzovoort. AI kan ook moeiteloos content personaliseren voor verschillende doelgroepen.

Op deze manier kunnen organisaties, door de creativiteit van mensen te combineren met de efficiëntie van AI, werkelijk buitengewone content creëren.

Om een gedicht te schrijven, vraagt Google's Verse by Verse je om nog een paar dingen te doen, zoals de poëtische stijl kiezen, drie auteurs selecteren die je inspiratiebronnen worden, en ook de eerste regel schrijven. Zodra je dit hebt gedaan, geeft de AI je opties om uit te kiezen – hier moet je de volgende regel zelf invullen.

Het punt is dat generatieve AI (nog) geen bewust wezen is dat zelfstandig content kan creëren. Het is echter wel een deskundige assistent die kan helpen met inspiratie, het bedenken van ideeën, onderzoek, spellingcontrole, proeflezen, enzovoort.

Het is efficiënt, maar ook onbetrouwbaar. Het mist subjectiviteit, maar is ook bevooroordeeld. Het is consistent, maar de kwaliteit ervan kan twijfelachtig zijn.

Ondanks deze dilemma's weten fervente gebruikers van AI voor het genereren van content dat het krachtig kan zijn als het verstandig wordt ingezet. Het kan in een aantal gebruikssituaties helpen als onderdeel van de dagelijkse werkstroom van een schrijver. Of je nu de samenvatting van je stand-upvergadering schrijft, een oprecht afscheidse-mail of de toespraak van de president, AI heeft iets te bieden.

Geïntegreerd in de projectmanagementtool ClickUp kan AI je helpen bij het vinden van gerelateerde taken, het beantwoorden van vragen over projecten, het samenvatten van lange documenten, het uitwerken van ideeën met voorbeelden, het maken van sjablonen voor het schrijven van content en nog veel meer.

