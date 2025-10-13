Hoe stelt u een checklist voor de omvang van het project op?

Heeft u ooit een project gestart dat vervolgens volledig uit de koers raakte? Scope creep kan hier debet aan zijn, en het is een veelvoorkomende valkuil in de meeste projecten – van softwareontwikkeling en marketing tot de bouw, zware machines en zelfs initiatieven in de publieke sector.

Maar er is een oplossing. Een goed opgesteld plan voor scopebeheer kan uw project op koers houden en geld besparen.

Deze handige checklist beschrijft de stappen om de perfecte omschrijving van het project op te stellen voor elke branche.

Inzicht in de projectomschrijving

Een projectomschrijving is een formeel document waarin de grenzen van een project worden geschetst en wordt gedefinieerd wat wel en niet is inbegrepen. Het zorgt ervoor dat het projectteam de doelen, deliverables en beperkingen begrijpt.

Een projectomschrijving bevat doorgaans vier sleutelelementen:

Projectdoelstellingen: Specifieke doelen en resultaten die het project beoogt te bereiken

Deliverables: ‘Tastbare’ resultaten die zullen worden geproduceerd

Wat valt wel (en niet) onder de projectomvang: Specifieke projecttaken, activiteiten of onderdelen die wel (en niet) onder het project vallen

Beperkingen: Beperkingen of restricties die van invloed kunnen zijn op het project

Het opstellen van een duidelijk omschreven projectomschrijving kan scope creep helpen voorkomen en het project op koers houden. Een projectomschrijving dient de volgende doelen:

Vermindert risico's : Door de grenzen van het project duidelijk af te bakenen, helpt het om risico's in verband met scope creep, kostenoverschrijdingen en vertragingen in de planning te beperken

Verbetert de efficiëntie: Omdat u vanaf het begin weet wat cruciaal is, kunt u middelen beter toewijzen en uw budget beter beheren

Zorgt voor tevreden belanghebbenden : omdat iedereen vooraf akkoord gaat met de resultaten van het project, kunt u conflicten en scope creep in een later stadium tot een minimum beperken

Dient als referentiepunt: Wanneer er onzekerheden ontstaan of leden van het team veranderen, kan de omschrijving van het project een betrouwbare bron van waarheid zijn

Kortom, een projectomschrijving biedt duidelijkheid, richting en controle, wat leidt tot een tijdige en binnen het budget blijvende voltooiing van het project.

Hoe schrijf je een projectomschrijving (met voorbeelden)

Nu we hebben gezien wat een projectomschrijving is en waarom u er een nodig hebt, gaan we kijken hoe u er een kunt opstellen voor een nauwkeurigere projectrichting en een betere afstemming binnen het team. We zullen ook bekijken hoe projectmanagementtools zoals ClickUp het proces kunnen ondersteunen, door teams te helpen taken te organiseren, voortgang bij te houden en efficiënt samen te werken.

Hier volgt een korte samenvatting van de belangrijkste stappen:

TL;DR-checklist voor het opstellen van een projectomschrijving

Bepaal het doel van het project

Maak een resourceplan

Maak een lijst van de te leveren resultaten

Identificeer projectbeperkingen

Stel uw projectomschrijving op

Implementeer een proces voor wijzigingsbeheer

Laten we dit nu eens in detail bekijken.

1. Bepaal uw 'wat' en 'waarom'

Inzicht in het doel van uw project is essentieel voor het opstellen van een duidelijke en overtuigende scope statement (en voor het succes van het project). Dit houdt in dat u de doelstellingen, de bedrijfsbehoeften en de gewenste resultaten van het project in kaart brengt.

Hier zijn enkele vragen die u uzelf in deze fase kunt stellen:

Welk probleem lost het project op?

Wat zijn de gewenste resultaten of voordelen?

In hoeverre sluit dit project aan bij de algemene doelen van de organisatie?

Deze stap is uw leidraad, die uw keuzes en beslissingen stuurt terwijl u uw projectplan vormgeeft. Betrek in deze fase uw hele projectteam (of in ieder geval de belangrijkste betrokken projectstakeholders). Niet alleen brengen verschillende leden van het team diverse perspectieven in de discussie in, maar wanneer u iemand in een vroeg stadium betrekt, zal deze zich ook meer betrokken voelen bij het projectresultaat.

Gebruik een virtuele Whiteboard-tool om de discussie interactiever te maken (vooral als je een team op afstand of een hybride team hebt). De ClickUp-sjabloon voor een projectomvang-Whiteboard kan je bijvoorbeeld helpen om als team samen te brainstormen en een ruw concept van je projectomvang op te stellen.

Brainstorm over de projectomvang met de ClickUp-sjabloon voor een Whiteboard voor de projectomvang

Het sjabloon is een visueel en collaboratief hulpmiddel dat is ontworpen om alle aspecten van uw projectomvang te organiseren en te beheren. Het biedt een centrale ruimte om projectactiviteiten, middelen, deliverables en tijdlijnen bij te houden, zodat niets over het hoofd wordt gezien. Het bevat aparte vakken voor elk van de stappen in uw projectomvangplan:

Informatie: Verzamel alle relevante gegevens en feiten die de vorm van het project bepalen. Dit zorgt ervoor dat iedereen, inclusief de projectmanager, toegang heeft tot dezelfde basisinformatie

Motivering: Leg de redenen uit achter elke beslissing die tijdens het project wordt genomen. Dit helpt teamleden op één lijn te brengen met het doel en de richting van het project

Omvang: Bepaal de omvang van het project: wat valt er wel en niet onder het project? Dit zorgt voor duidelijkheid over de grenzen en voorkomt misverstanden

Doelstellingen: Geef de gewenste resultaten en doelen van het project aan. Dit helpt bij het sturen van de voortgang van het project en het meten van het succes ervan

Deliverables: Geef aan welke concrete uitkomsten of resultaten het project zal opleveren. Deze dienen als maatstaven voor het bijhouden van de voortgang en de voltooiing

Uitsluitingen: Geef aan wat niet onder het project valt om scope creep te voorkomen. In dit gedeelte worden de verwachtingen vastgelegd met betrekking tot wat niet aan bod komt of wordt opgeleverd

Aannames: Breng de onderliggende aannames en mogelijke vooroordelen in kaart die van invloed zijn op het project. Door deze te onderkennen, kunt u anticiperen op risico's en plannen maken voor onvoorziene omstandigheden

Dit legt een solide basis voor de rest van het projectplanningsproces, waardoor u meer duidelijkheid krijgt bij het toewijzen van middelen of het opstellen van uw projectplan.

📌Voorbeeld:

Stel dat u een bouwbedrijf bent dat een kantoorgebouw moet renoveren. Dit zouden uw 'waaroms' (doelstellingen) zijn:

Verbeter de energie-efficiëntie, functionaliteit en esthetiek van het gebouw om tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van huurders en de exploitatiekosten te verlagen.

2. Maak een resourceplan

Zodra u de doelstellingen van uw project heeft gedefinieerd, is het tijd om te beoordelen welke middelen nodig zijn om deze te bereiken. Uw projectvereisten kunnen het identificeren van de benodigde mensen, apparatuur, materialen en het budget omvatten.

Betrek belangrijke stakeholders bij het opstellen van dit plan om ervoor te zorgen dat iedereen gehoord wordt, vooral als u met multifunctionele teams werkt. Een andere best practice is het plannen van noodmaatregelen. Dit kan zo simpel zijn als rekening houden met een medewerker die tijdens de projectperiode op vakantie is, of iets ernstigers zoals vertragingen bij overheidsgoedkeuringen of de logistiek van materialen.

Bovendien krijgt u door uw projectkosten en middelen vooraf te plannen een duidelijker beeld van de vereisten, waardoor u het project binnen het budget kunt houden.

📌Voorbeeld:

Voor het voorbeeld van de renovatie van een kantoorgebouw om het energiezuinig te maken, zou uw plan voor de toewijzing van middelen het volgende omvatten:

Personeel: Architecten, loodgieters, elektriciens, bouwvakkers, bouwplaatsmanagers, enzovoort

Apparatuur en materialen : Bouwmachines, bouwmaterialen, elektrische benodigdheden, enzovoort

Budget : Bouwkosten, honoraria voor architecten en ingenieurs, materiaalkosten, arbeidskosten en noodfonds

Tijdlijnen: Belangrijke mijlpalen, dienstroosters en meer

3. Maak een lijst van de te leveren resultaten

Dit zijn de concrete resultaten die aan het einde van het project aan de projectsponsors en klanten worden opgeleverd. Ze vormen ook uw maatstaf om het succes van het project te meten en te beoordelen of het op schema ligt. Twee belangrijke zaken om in gedachten te houden bij het vaststellen van uw projectresultaten zijn:

Ervoor zorgen dat de deliverables realistisch en haalbaar zijn binnen de beperkingen van het project

Elk te leveren resultaat koppelen aan een specifieke deadline of tijdsbestek – projectmijlpalen die u kunt gebruiken om bij te houden of een project op tijd wordt opgeleverd

Bepaal in deze fase welke specifieke taken wel (binnen de scope) en welke niet (buiten de scope) onder het project vallen.

📌Voorbeeld:

Hier zijn enkele deliverables die uw energiezuinige, gerenoveerde kantoorgebouw nodig zou hebben:

Vergunning : Het verkrijgen van de benodigde vergunningen en goedkeuringen van lokale autoriteiten (één maand)

Verbeterde energie-efficiëntie : verlichting, duurzaam bouwen, zonnepanelen, enz. (drie maanden)

Vernieuwde interieurs : moderne inrichting, opgeknapte kamers en wijzigingen in de layout (twee maanden)

Opleveringscertificaat: Een opleveringscertificaat verkrijgen van de bouwinspecteur (één week)

Werkzaamheden die buiten de projectomvang vallen, kunnen bijvoorbeeld het inrichten van de kantoorruimte of de aanleg van de tuin omvatten. Hoewel deze zaken verband houden met de kantoorrenovatie, maken ze geen deel uit van uw project.

Hoewel dit een basislijst is, raden we aan om uw checklist voor projectmanagement uit te breiden. U kunt een tool zoals ClickUp Checklists gebruiken om hiërarchische lijsten te maken, zodat u zeker weet dat niets over het hoofd wordt gezien en geen enkele taak tussen wal en schip valt.

Documenteer je deliverables met ClickUp-checklists

Het beste aan takenchecklists is dat ze meer zijn dan alleen een lijst. U kunt:

Wijs een bepaald item op de lijst toe aan iemand

Gebruik opmerkingen om meer context toe te voegen aan het item

Nest items voor een betere categorisering van lijsten

Het beste van alles is dat u checklists als sjablonen kunt opslaan om ze voor toekomstige projecten opnieuw te gebruiken.

🟒 Pro-tip: Waarom zou je het bij checklists voor je deliverables houden? Je kunt ook een checklist-sjabloon maken dat je team kan kopiëren en gebruiken voor elke projectomschrijving, waardoor het proces en de structuur van de projectomschrijving worden gestroomlijnd en gestandaardiseerd.

4. Identificeer projectbeperkingen

U weet wat uw deliverables zijn. Het is tijd om uit te zoeken wat u ervan weerhoudt om ze te realiseren. Dit kan een tijdsbeperking zijn (druk om een project binnen een beperkt tijdsbestek af te ronden zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het werk), een budgetbeperking (een client geven wat hij nodig heeft, maar binnen het toegewezen budget), of zelfs een beperking in middelen (het vinden van het juiste team voor de klus).

Door deze problemen in een vroeg stadium van het project te identificeren, kunt u strategieën ontwikkelen om de impact ervan tijdens de projectcyclus te beperken en ervoor te zorgen dat het project succesvol wordt voltooid.

📌Voorbeeld:

Bij de start van uw kantoorrenovatieproject kunt u te maken krijgen met enkele beperkingen.

De noodzaak om de renovatie buiten kantooruren te voltooien om de overlast voor de huurders tot een minimum te beperken

Beperkte beschikbaarheid van geschoolde bouwvakkers in de regio

Weerstand van huurders tegen tijdelijke verhuizing tijdens renovaties

Naleving van normen en voorschriften voor groen bouwen

5. Stel uw projectomschrijving op

Nu u de doelen, middelen en mogelijke uitdagingen van uw project hebt vastgesteld, is het tijd om uw bevindingen samen te vatten in een formele projectomschrijving. Dit document dient als een routekaart voor uw project en geeft een overzicht van de projectparameters: deliverables, tijdlijnen en meer.

Uw projectomschrijving bevat aparte secties voor doelstellingen, deliverables (met tijdlijnen), uitsluitingen, aannames en beperkingen. Hier volgen enkele tips voor het opstellen van uw projectomschrijving:

Gebruik duidelijke en beknopte taal om dubbelzinnigheid te voorkomen

Definieer duidelijk alle technische termen of afkortingen die mogelijk onbekend zijn bij de belanghebbenden

Verdeel de scope in kleinere, beter beheersbare onderdelen

Deel ten slotte de concept-scopeverklaring met de relevante belanghebbenden en vraag hen om feedback.

Dit is wat een klant te zeggen had over hoe ClickUp de projectplanning verbetert:

ClickUp kan worden aangepast aan vrijwel elke behoefte op het gebied van projectmanagement . Het is technisch geavanceerd genoeg om grote, meerjarige, afdelingsoverschrijdende projecten aan te kunnen, maar kan ook worden aangepast om te functioneren als een eenvoudige dagelijkse checklist.

ClickUp kan worden aangepast aan vrijwel elke behoefte op het gebied van projectmanagement . Het is technisch geavanceerd genoeg om grote, meerjarige, afdelingsoverschrijdende projecten aan te kunnen, maar kan ook worden aangepast om te functioneren als een eenvoudige dagelijkse checklist.

Als dit de eerste keer is dat je een scope statement opstelt of als je deze wilt verbeteren, kan de ClickUp-sjabloon voor een scope managementplan je daarbij helpen.

Vul gewoon het ClickUp-sjabloon voor het scopebeheerplan in voor een overzichtelijke en gestandaardiseerde projectscope

Dit sjabloon voor de projectomvang biedt een gestructureerde aanpak voor het opstellen en beheren van uw projectomvangverklaring en bevat secties voor:

Projectdoelen: Definieer de doelen van het project om ervoor te zorgen dat iedereen gefocust blijft op de gewenste resultaten

Probleemstelling: Bepaal het kernprobleem dat het project zal aanpakken om de noodzaak ervan te rechtvaardigen

Taken binnen/buiten de scope: Maak duidelijk welke taken wel of niet zijn opgenomen om scope creep te voorkomen

Deliverables: Maak een lijst van de concrete resultaten die in elke fase van het project worden verwacht

Goedkeuring: Stel de criteria vast voor het verkrijgen van goedkeuringen van belanghebbenden om formele validatie te waarborgen

Dit sjabloon voor de projectscope brengt alle scope-gerelateerde informatie op één plek samen, waardoor managers wijzigingen efficiënt kunnen beheren en projecten op schema en binnen het budget blijven.

Bovendien maken de samenwerkingsfuncties van ClickUp — zoals opmerkingen, tags en realtime bewerking — het voor je team eenvoudig om samen aan het document te werken.

Maak teamcommunicatie asynchroon en contextgebonden met de samenwerkingsfuncties van ClickUp

📌Voorbeeld:

Zo zou uw definitieve projectomschrijving eruitzien:Projecttitel: Moderniseringsproject kantoorgebouw

Projectdoelstellingen:

Verbeter de energie-efficiëntie van het gebouw

Verbeter de functie van het gebouw om te voldoen aan de behoeften van moderne huurders

Te leveren resultaten:

Gerenoveerde kantoorruimtes met vernieuwde afwerking en layout

Verbeterde energiezuinige verlichting

Verbeterd systeem voor veiligheid

Vernieuwde gemeenschappelijke ruimtes (bijv. lobby, toiletten)

Wat valt onder de scope:

Structurele reparaties

Duurzaamheidsupgrades

Interieurontwerp en afwerking

Uitsluitingen van de projectomvang:

Aankoop van meubilair en apparatuur

Marketing- en verhuuractiviteiten

Aannames:

De benodigde vergunningen en goedkeuringen zullen onmiddellijk worden verkregen

De structurele integriteit van het gebouw is in orde

Er is voldoende financiering beschikbaar om het project te voltooien

Beperkingen:

Krappe deadline van zes maanden

Gebrek aan geschoolde arbeidskrachten

Acceptatiecriteria:

Het gebouw doorstaat de keuring en voldoet aan de energie-efficiëntienormen

Het project wordt binnen het opgegeven budget en de opgegeven tijdlijn voltooid

📌Hier is nog een voorbeeld van het organiseren van een gebeurtenis: een jaarlijkse conferentie.

Projecttitel: Jaarlijkse brancheconferentie

Projectdoelstellingen:

Organiseer een gebeurtenis die het merk en uw missie promoot

Creëer mogelijkheden voor deelnemers om verbinding te maken en met elkaar te netwerken

Te leveren resultaten:

Conferentielocatie

Agenda van de conferentie

LineUp van sprekers

Registratie- en ticketsysteem

Beheer van gebeurtenissen ter plaatse

Evaluatierapport na de conferentie

Wat valt onder de scope:

Selectie en reservering van de locatie

Werving en beheer van sprekers

Werving en beheer van sponsors

Evenementenplanning en -coördinatie

Logistiek ter plaatse (bijv. registratie, eten en drinken, AV-apparatuur)

Uitsluitingen van de projectomvang:

Doorlopende marketing- en promotieactiviteiten na de conferentie

Netwerkevenementen na de conferentie

Publicatie van conferentieverslagen

Aannames:

Er is voldoende financiering beschikbaar om alle kosten te dekken

De benodigde vergunningen en goedkeuringen zullen worden verkregen

Er zal voldoende personeel beschikbaar zijn om de conferentie te begeleiden

Beperkingen:

Beperkt budget

Krappe deadline

Beschikbaarheid van de locatie

Acceptatiecriteria:

Positieve feedback van deelnemers over de conferentie-ervaring

De gebeurtenis wordt binnen het opgegeven budget en de opgegeven tijdlijn voltooid

6. Implementeer een proces voor wijzigingsbeheer

Ten slotte moet u een kader opstellen voor het beoordelen, goedkeuren of afwijzen van voorgestelde wijzigingen, zodat deze aansluiten bij de doelstellingen van het project en geen afbreuk doen aan de scope, planning of het budget.

U kunt dit doen door een systeem voor wijzigingsbeheer op te zetten. Zo werkt dit:

Stel eerst een commissie samen (drie is een goed nummer) die alle wijzigingsverzoeken zal beoordelen

Stel vervolgens een proces op waarmee andere teamleden een wijziging van de omvang van het project kunnen aanvragen

Analyseer ten slotte of de voorgestelde wijziging binnen de bestaande projectomvang past

Gebruik een formulier, zoals ClickUp Forms, om dit proces te automatiseren. Leden van het team kunnen de wijziging voorstellen en motiveren. De commissie kan deze vervolgens beoordelen en haar besluit en motivering delen, waardoor het hele proces wordt gestroomlijnd.

Standaardiseer uw wijzigingsbeheerproces met ClickUp-formulieren

Door een proces voor wijzigingsbeheer te implementeren, kunt u wijzigingen in uw project effectief beheren, risico's minimaliseren en onnodige kosten vermijden.

Houd uw project op koers met een projectomschrijving (en ClickUp)

Het definiëren van de projectomvang is de eerste stap om uw project op te zetten voor een succesvolle en tijdige oplevering. Dit maakt een projectomvangverklaring de beste vriend van projectmanagers: het geeft hen een duidelijk stappenplan dat aangeeft wat nog te doen is, welke risico's moeten worden vermeden en hoe.

Tegelijkertijd staat de projectscope in een document, terwijl het daadwerkelijke project wordt bijgehouden in uw tool voor projectmanagement. Voor een meer naadloze (en holistische) werkstroom kunt u overwegen om een alles-in-één-oplossing zoals ClickUp te gebruiken.

Met ClickUp kunt u uw projectomschrijving opstellen, deliverables omzetten in uitvoerbare taken en zelfs de tijd bijhouden. Het is een uitgebreide oplossing voor het beheer van alles, van projectomschrijvingen tot taken en risicobeperkende maatregelen.

