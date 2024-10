11 Beste Software voor Onboarding en Training van Verkopen 2024

Moderne verkooppraatjes gaan over het pushen van een product en het leveren van echte waarde aan klanten door hun uitdagingen op te lossen. Om dat met succes te doen, heb je een goed uitgerust en deskundig team nodig dat de pijnpunten van klanten begrijpt en ze voorzichtig een duwtje in de rug geeft.

Maar het trainen van een salesteam is geen eenvoudige klus. Verkooptrainers kunnen worstelen met het doorgeven van kennis aan elke verkoper die bij het bedrijf komt werken.

Dat is waar de tools voor onboarding van verkoopafdelingen om de hoek komen kijken: ze zorgen ervoor dat je nieuwe medewerkers klaar zijn om aan de slag te gaan met praktische training en een soepele onboarding.

In deze blog hebben het ClickUp team en ik 11 verschillende sales onboarding- en trainingssoftware uitgelicht. We zullen alle functies, limieten en prijzen van deze beste sales onboarding tools bespreken, zodat je de optimale keuze voor jouw team kunt maken.

Waar moet je op letten bij platforms voor sales onboarding?

Hier zijn de sleutel functies van het beste sales onboarding platform waar je op moet letten:

Gemakkelijk te gebruiken: Het platform moet eenvoudig aanvoelen, zoals je favoriete app. Salesmanagers moeten snel trainingsmateriaal kunnen uploaden en nieuwe medewerkers moeten zich niet verloren voelen bij het navigeren. Het onboardingprogramma voor verkopers moet soepel en nauwkeurig zijn, niet ingewikkeld

Het platform moet eenvoudig aanvoelen, zoals je favoriete app. Salesmanagers moeten snel trainingsmateriaal kunnen uploaden en nieuwe medewerkers moeten zich niet verloren voelen bij het navigeren. Het onboardingprogramma voor verkopers moet soepel en nauwkeurig zijn, niet ingewikkeld Aanpassing: Niet iedereen leert op dezelfde manier, dus een goed platform moet gepersonaliseerde leerpaden bieden. Of je nu iemand inwerkt met uitgebreide ervaring of iemand die helemaal nieuw is in de verkoop, de training moet aansluiten op zijn of haar behoeften

Niet iedereen leert op dezelfde manier, dus een goed platform moet gepersonaliseerde leerpaden bieden. Of je nu iemand inwerkt met uitgebreide ervaring of iemand die helemaal nieuw is in de verkoop, de training moet aansluiten op zijn of haar behoeften Automatisering : Een goed platform moet terugkerende taken afhandelen, zoals herinneringen sturen of voortgang bijhouden. Op deze manier kan je team zich richten op het leren van productkennis en het opbouwen van verkoopvaardigheden in plaats van zich zorgen te maken over kleine taken

: Een goed platform moet terugkerende taken afhandelen, zoals herinneringen sturen of voortgang bijhouden. Op deze manier kan je team zich richten op het leren van productkennis en het opbouwen van verkoopvaardigheden in plaats van zich zorgen te maken over kleine taken Sales Analytics: Het zou ook geweldig zijn als het platform de verkoopprestaties bijhoudt, zodat je kunt zien hoe goed de training werkt

Het zou ook geweldig zijn als het platform de verkoopprestaties bijhoudt, zodat je kunt zien hoe goed de training werkt Functies voor samenwerking: Als uw verkoopteam verspreid is of op afstand werkt, hebt u een platform nodig dat helpt bij het bevorderen vansamenhangend teambeheer helpt bevorderen. Zoek naar functies zoals realtime samenwerking en eenvoudig delen van bronnen om van onboarding een teamprestatie te maken

Nu je weet waar je op moet letten, laten we eens kijken naar de beste software voor sales onboarding die aan al deze eisen voldoet!

💡Ook lezen: Hoe maak je een 30-60-90 dagen plan voor effectieve inwerkperiode?

De 11 beste platforms voor verkoopondersteuning

1. ClickUp (het beste voor verkoopbeheer en samenwerking)

ClickUp helpt u met de beste hulp voor verkoopondersteuning en samenwerking bij taken

In mijn ervaring is ClickUp een absolute redder in nood voor het organiseren van projecten en het helpen van de trechters van verkoopprojecten te stroomlijnen . Ik gebruik ClickUp nu al een paar jaar en het maakt het beheren van taken 10x eenvoudiger, wat op zijn beurt helpt om deals sneller te converteren.

Instance, stel je voor dat je een salesteam hebt dat meerdere clients beheert in verschillende fases van de pijplijn. Met ClickUp-taak kunt u taken toewijzen aan elke vertegenwoordiger, de status van elke deal bijhouden en leads op één plaats prioriteren.

Voeg daar het bereik van aanpasbare verkoopsjablonen van ClickUp aan toe en u kunt alles, van het genereren van leads tot het sluiten van deals, met een paar klikken uitvoeren. Laten we ze samen verkennen.

ClickUp sjabloon voor verkoopondersteuning

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Sales-Onboarding-Template.png ClickUp sjabloon voor onboarding verkoop https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-2w5dnq7&afdeling=verkoop-crm&\_gl=1*15wityy*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUHh5ZFhHWjJCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Dit sjabloon downloaden /cta/

Dit is hoe de ClickUp sjabloon voor verkoopondersteuning kan een game-changer zijn voor uw verkopers. Met een duidelijk abonnement en checklists voor belangrijke taken zoals de instelling van doelen en het plannen van demo's, wordt niets over het hoofd gezien.

Bovendien houden de geautomatiseerde workflows alles in beweging zonder voortdurend toezicht. Of u nu onboardingprogramma's voor verkopers beheert of verkooptrainingen plant, ClickUp maakt het naadloos.

Dit sjabloon downloaden

ClickUp's beste functies

Taakbeheer: Maak eenvoudig verkooptaken voor uw team, wijs ze toe en houd ze bij, zodat iedereen op dezelfde pagina blijft en verantwoordelijk blijft

Maak eenvoudig verkooptaken voor uw team, wijs ze toe en houd ze bij, zodat iedereen op dezelfde pagina blijft en verantwoordelijk blijft Eenvoudige samenwerking: Werk in realtime samen met uw team, deel bestanden en communiceer via opmerkingen en vermeldingen

Werk in realtime samen met uw team, deel bestanden en communiceer via opmerkingen en vermeldingen Aangepaste weergaven: Versnel de groei van clients en klanttevredenheid metClickUp's intuïtieve CRM. Taken weergeven in verschillende formats, zoals Lijst, Gantt, Werklast en Kalender, afhankelijk van de voorkeuren van uw team

Versnel de groei van clients en klanttevredenheid metClickUp's intuïtieve CRM. Taken weergeven in verschillende formats, zoals Lijst, Gantt, Werklast en Kalender, afhankelijk van de voorkeuren van uw team Automatisering: Stel geautomatiseerde workflows in om terugkerende taken te stroomlijnen, zoals het toewijzen van taken of het versturen van notificaties

Stel geautomatiseerde workflows in om terugkerende taken te stroomlijnen, zoals het toewijzen van taken of het versturen van notificaties **Integreer ClickUp met uw favoriete verkooptools, zoals Salesforce, HubSpot, Zapier en vele anderen

ClickUp limieten

Voor sommige gebruikers kan de uitgebreide functieset van ClickUp overweldigend zijn, vooral tijdens de eerste installatie

ClickUp prijzen

Free Forever:

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per gebruiker per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

💡 Lees ook: Hoe verkoop OKR's schrijven (voorbeelden + sjablonen)

2. Mindtickle (het beste voor diepgaande verkooptraining en prestatiecoaching)

Via Mindtickle Mindtickle is een sales onboarding platform dat expliciet is ontworpen om salesteams snel en efficiënt op te starten. Wat ik waardeer aan het platform is hoe het aanpasbare leerpaden en trainingsprogramma's biedt.

Bovendien houdt de compliancetraining iedereen bij de les. De functies voor verkoopondersteuning zijn ook effectief. Ze maken het supergemakkelijk om voortgang bij te houden, helpen het team hun vaardigheden te verbeteren en houden die targets voor inkomsten scherp in de gaten.

De beste functies van Mindtickle

Verkoopondersteuning en training : Uitgebreide tools voor het leveren en beheren van trainingsprogramma's, zodat nieuwe verkopers beschikken over de productkennis en vaardigheden die nodig zijn voor succes

: Uitgebreide tools voor het leveren en beheren van trainingsprogramma's, zodat nieuwe verkopers beschikken over de productkennis en vaardigheden die nodig zijn voor succes Verkoopbegeleiding : Real-time coachingstools helpen salesmanagers hun teams te begeleiden met continue feedback, wat weer leidt tot betere verkoopprestaties

: Real-time coachingstools helpen salesmanagers hun teams te begeleiden met continue feedback, wat weer leidt tot betere verkoopprestaties Informatie over gesprekken : Mindtickle analyseert verkoopgesprekken en biedt inzichten die salesmanagers kunnen gebruiken om de communicatie te verbeteren en sneller deals te sluiten

: Mindtickle analyseert verkoopgesprekken en biedt inzichten die salesmanagers kunnen gebruiken om de communicatie te verbeteren en sneller deals te sluiten Analyses en dashboards : Gedetailleerde inzichten en aanpasbare dashboards helpen bij het bijhouden van de verkoopbereidheid, prestaties en algehele trainingseffectiviteit

: Gedetailleerde inzichten en aanpasbare dashboards helpen bij het bijhouden van de verkoopbereidheid, prestaties en algehele trainingseffectiviteit Index verkoopbereidheid: Een unieke functie waarmee verkoopleiders de paraatheid van hun verkoopteam kunnen meten en bijhouden, zodat iedereen klaar is om vol vertrouwen het gesprek met klanten aan te gaan

Mindtickle limieten

Realtime analyses : Gebruikers moeten hun werkstroom verlaten om toegang te krijgen tot realtime analyses, wat de productiviteit kan verstoren

: Gebruikers moeten hun werkstroom verlaten om toegang te krijgen tot realtime analyses, wat de productiviteit kan verstoren Interface : Sommige gebruikers vinden de interface onoverzichtelijk, verouderd en niet intuïtief

: Sommige gebruikers vinden de interface onoverzichtelijk, verouderd en niet intuïtief Leercurve: De functies van Mindtickle kunnen overgecompliceerd zijn, wat leidt tot een steile leercurve

Prijzen van Mindtickle

Aangepaste prijzen

Mindtickle beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.190+ beoordelingen)

4.7/5 (2.190+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (120+ beoordelingen)

Ook lezen: Bekijk onze 10 Gratis sjablonen voor verkoopplannen in Word, Excel en ClickUp en sluit deals 10x sneller!

3. Allego (het beste voor het beheer van verkoopcontent en interactieve coaching)

via Allego Wilt u het beheer van sales content verbeteren? Ik heb gemerkt dat Allego in dat opzicht nuttig is. Wat ik het meest waardeer is de mogelijkheid om relevante content te leveren op het moment dat het nodig is.

De dagen van zoeken naar trainingsmateriaal of het onthouden van productdetails zijn voorbij - deze informatie is gemakkelijk toegankelijk in Allego. Plus, met zijn interactieve coaching functies houdt het platform uw team betrokken en actief aan het leren. Het is gebruiksvriendelijk en ontworpen om een echte impact te hebben op de verkoopprestaties.

Allego's beste functies

Equip verkopers met content : Geef uw team eenvoudig toegang tot de kennis die ze nodig hebben op het moment dat ze het nodig hebben

: Geef uw team eenvoudig toegang tot de kennis die ze nodig hebben op het moment dat ze het nodig hebben Train en coach verkopers : Help uw team om toppresteerders te worden met trainingen die naadloos aansluiten op hun dag

: Help uw team om toppresteerders te worden met trainingen die naadloos aansluiten op hun dag Verbind verkopers en kopers : Zorg dat je team opvalt door aangepaste, handige ervaringen aan te bieden die kopers zich zullen herinneren

: Zorg dat je team opvalt door aangepaste, handige ervaringen aan te bieden die kopers zich zullen herinneren Leren in de onderneming mogelijk maken : Voorzie het hele personeel van de tools, kennis en content die ze nodig hebben om succesvol te zijn

: Voorzie het hele personeel van de tools, kennis en content die ze nodig hebben om succesvol te zijn Informatie over gesprekken en gespreksanalyses: Gebruik AI om verkoopgesprekken te verbeteren met realtime inzichten en geautomatiseerde coaching

Allego limieten

Complexe installatie : Tijdrovend en uitdagend voor beheerders, vooral bij grotere teams

: Tijdrovend en uitdagend voor beheerders, vooral bij grotere teams Onoverzichtelijke interface : Navigatie kan overweldigend en uitdagend aanvoelen.

: Navigatie kan overweldigend en uitdagend aanvoelen. Mobiele beperkingen: De mobiele app is niet volledig geoptimaliseerd voor gemakkelijk gebruik onderweg

Allego prijzen

Aangepaste prijzen

Allego beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (500+ beoordelingen)

4.7/5 (500+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

💡Ook lezen: Hoe projectmanagement voor verkoopteams te doen

4. Brainshark (het beste voor het aanmaken van sales readiness en content voor trainingen)

Via Brainshark Brainshark is gebouwd om teams te helpen scherp te blijven met boeiende trainingsprogramma's en gedetailleerde readiness scorecards. Deze oplossing helpt uw verkopers hun productkennis en verkooppraatjes te verbeteren, precies datgene wat ze nodig hebben om hun prestaties te verbeteren.

Een van de dingen die me opvielen was hoe eenvoudig het is om on-demand training te maken en te geven. Verkoopmanagers kunnen gestructureerde leerpaden in kaart brengen die nieuwe vertegenwoordigers door de belangrijkste cursussen leiden. De meest opvallende functie? De ingebouwde coaching- en machineanalysehulpmiddelen van Brainshark helpen ervoor te zorgen dat verkopers de content niet gewoon doornemen, maar onder de knie krijgen.

Brainsharks beste functies

Bereidheidsscorekaarten : Visualiseer hoe goed uw verkoopteam is voorbereid door de voortgang en prestaties bij te houden met gedetailleerde scorekaarten

: Visualiseer hoe goed uw verkoopteam is voorbereid door de voortgang en prestaties bij te houden met gedetailleerde scorekaarten Auteur van content : Maak uw eigen boeiende, stemverrijkte presentaties met interactieve quizzen, polls en meer

: Maak uw eigen boeiende, stemverrijkte presentaties met interactieve quizzen, polls en meer Training en inwerken : Biedt leertrajecten en cursussen op aanvraag die passen in het schema van uw team

: Biedt leertrajecten en cursussen op aanvraag die passen in het schema van uw team Coaching en oefening : Valideer of uw team de sleutelboodschappen onder de knie heeft met videobeoordelingen, beoordelingen door collega's en oefeningen in rollenspellen

: Valideer of uw team de sleutelboodschappen onder de knie heeft met videobeoordelingen, beoordelingen door collega's en oefeningen in rollenspellen Machineanalyse en scores: Scoor en beoordeel videopresentaties automatisch, zodat uw verkopers in realtime feedback krijgen

Brainshark prijzen

Aangepaste prijzen

Brainshark beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (570+ beoordelingen)

4.4/5 (570+ beoordelingen) Capterra: 4.0/5 (20+ beoordelingen)

💡Ook lezen: 10 beste software en apps voor teamcommunicatie

5. WorkRamp (het beste voor flexibele training van werknemers en klanten)

Via WorkRamp Ik heb gemerkt dat WorkRamp flexibel is, vooral als het gaat om het ondersteunen van het leren van werknemers en het opleiden van klanten. Nieuwe medewerkers inwerken? Probeer je je huidige team bij te scholen? WorkRamp's Learning Cloud biedt de installatie om dit te realiseren.

Het platform past zich gemakkelijk aan uw eisen aan. Je kunt bijvoorbeeld aangepaste trainingsprogramma's bouwen, verkoopprestaties bijhouden en naadloos integreren met andere tools die je al gebruikt. Bovendien helpen de AI-hulp en aanpasbare leerpaden van WorkRamp om de focus te houden op het ontwikkelen van de juiste vaardigheden zonder je team te overweldigen.

De beste functies van WorkRamp

Inkomstengenerering : Rust je salesteam uit met op maat gemaakte trainingsmodules die zich richten op het verbeteren van de verkoopbereidheid

: Rust je salesteam uit met op maat gemaakte trainingsmodules die zich richten op het verbeteren van de verkoopbereidheid Assist en vaardigheidscertificeringen : Automatiseer het aanmaken van content en certificeer uw vertegenwoordigers in verkoop- en demoprofielen voor een hogere productiviteit

: Automatiseer het aanmaken van content en certificeer uw vertegenwoordigers in verkoop- en demoprofielen voor een hogere productiviteit Employee learning cloud : Bouw aan een cultuur van continu leren en ontwikkelen met tools die zijn ontworpen om uw team snel bij te scholen

: Bouw aan een cultuur van continu leren en ontwikkelen met tools die zijn ontworpen om uw team snel bij te scholen Content aanmaken en veiligheid : Maak en beheer eenvoudig boeiende content en behoud de veiligheid met geavanceerde gegevensbescherming

: Maak en beheer eenvoudig boeiende content en behoud de veiligheid met geavanceerde gegevensbescherming Uitgebreide rapportage: Houd de voortgang van uw trainingsprogramma's bij en toon de ROI aan met aangepaste dashboards en gedetailleerde analyses

WorkRamp prijzen

Aangepaste prijzen

WorkRamp limieten

Beperkte aanpassingsmogelijkheden : Bepaalde functies zoals het aanpassen van leerpaden zijn beperkt en vereisen handmatig werk voor updates

: Bepaalde functies zoals het aanpassen van leerpaden zijn beperkt en vereisen handmatig werk voor updates Rapportage opschalen : Als teams groeien, kan het genereren van uitgebreide rapportages een uitdaging worden zonder extra aanpassingen

: Als teams groeien, kan het genereren van uitgebreide rapportages een uitdaging worden zonder extra aanpassingen Beperkingen van SCORM en xAPI: SCORM-cursussen kunnen inconsistent zijn en het platform ondersteunt momenteel geen xAPI, waardoor het bijhouden van geavanceerde content wordt beperkt

WorkRamp beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (550+ beoordelingen)

4.4/5 (550+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (40+ beoordelingen)

💡Ook lezen: 11 Beste software voor werknemersbetrokkenheid in 2024

6. Continu (Beste voor naadloze verkooptraining en real-time voortgang bijhouden)

Via Vervolg Continu is ook een LMS-oplossing (learning management system), maar dan een die verkooptraining veel eenvoudiger maakt. Het is ontworpen om uw verkoopteam te helpen snel op snelheid te komen en sneller deals te sluiten.

Met Continu is het bouwen van verkooptrainingsprogramma's eenvoudig. Je kunt eenvoudig aangepaste cursussen maken, al je trainingsmateriaal op één plaats opslaan en de prestaties van je vertegenwoordigers in realtime volgen. Het is alsof je een persoonlijke assistent hebt om je training te beheren, zonder al het gedoe.

de beste functies van #### Continu

Werkstromen : Met Continu kunt u uw verkooptraining automatiseren, zodat uw verkopers de juiste lessen op het juiste moment krijgen zonder dat u elke fase hoeft te overzien

: Met Continu kunt u uw verkooptraining automatiseren, zodat uw verkopers de juiste lessen op het juiste moment krijgen zonder dat u elke fase hoeft te overzien Gepersonaliseerd leren : Niet iedereen leert op dezelfde manier en Continu weet dat. U kunt leertrajecten creëren die zijn afgestemd op elke verkoper, team of afdeling

: Niet iedereen leert op dezelfde manier en Continu weet dat. U kunt leertrajecten creëren die zijn afgestemd op elke verkoper, team of afdeling Realtime bijhouden : Wilt u weten hoe uw team het doet? Continu geeft u realtime gegevens over hun voortgang, zodat u altijd weet wie klaar is om te verkopen en wie misschien wat meer hulp nodig heeft

: Wilt u weten hoe uw team het doet? Continu geeft u realtime gegevens over hun voortgang, zodat u altijd weet wie klaar is om te verkopen en wie misschien wat meer hulp nodig heeft Geautomatiseerd leertraject : Continu helpt je team bij het doorlopen van een gestructureerd leertraject dat geautomatiseerd is, zodat ze op koers blijven zonder veel handmatige tussenkomst

: Continu helpt je team bij het doorlopen van een gestructureerd leertraject dat geautomatiseerd is, zodat ze op koers blijven zonder veel handmatige tussenkomst Integraties: Of je team nu Salesforce, Zoom of Google Agenda gebruikt, Continu integreert naadloos met alle populaire tools

Continu limieten

Navigatie problemen : Sommige gebruikers zeggen dat het lastig kan zijn om door het platform te navigeren als er veel content is

: Sommige gebruikers zeggen dat het lastig kan zijn om door het platform te navigeren als er veel content is Interface : Sommige gebruikers vinden dat het design wel een opfrisbeurt kan gebruiken zodat het er moderner uitziet

: Sommige gebruikers vinden dat het design wel een opfrisbeurt kan gebruiken zodat het er moderner uitziet Klantenservice: De meeste ondersteuning gaat via e-mail, en gebruikers zouden willen dat er snellere opties waren zoals live chatten

Continu prijzen

Aangepaste prijzen

Continu beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (430+ beoordelingen)

4.7/5 (430+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

💡Ook lezen: 12 voorbeelden voor het inwerken van nieuwe werknemers

7. 360Leren (het beste voor samenwerkend leren en peer-gedreven training)

Via 360Leren Ik heb 360Learning een week gebruikt om het potentieel ervan te testen. Van sales enablement tot onboarding, 360Learning rust verkopers uit met de tools die ze nodig hebben om hun verkooppijplijnen te beheren.

Met 360 learning kun je boeiende trainingsprogramma's maken. Ze zijn interactiever en teamgerichter - geen algemene lezingen van bovenaf. In plaats daarvan kunnen uw vertegenwoordigers van elkaar leren. Met real-time feedback kunnen verkoopleiders coaching bieden precies wanneer dat nodig is.

de beste functies van #### 360Learning

Coaching : Schaal interne coaching met video-opnamen, 1:1 feedback en samenwerking met collega's, waardoor verkooptraining een continu, interactief proces wordt

: Schaal interne coaching met video-opnamen, 1:1 feedback en samenwerking met collega's, waardoor verkooptraining een continu, interactief proces wordt Gamification : Houd verkopers gemotiveerd met gamified leerervaringen, inclusief prestaties en gezonde competitie

: Houd verkopers gemotiveerd met gamified leerervaringen, inclusief prestaties en gezonde competitie Integraties: Met Salesforce-integratie hebben verkopers rechtstreeks vanuit hun CRM toegang tot de content van de training, waardoor het leren geïntegreerd blijft in hun workflow

beperkingen van #### 360Learning

Aanpassing : Sommige gebruikers vinden dat het platform meer aangepaste opties zou kunnen bieden, met name voor grootschalige trainingsinitiatieven

: Sommige gebruikers vinden dat het platform meer aangepaste opties zou kunnen bieden, met name voor grootschalige trainingsinitiatieven Klantenservice : Hoewel ze over het algemeen snel reageren, vonden sommige gebruikers dat de klantenservice beter zou kunnen worden ondersteund

: Hoewel ze over het algemeen snel reageren, vonden sommige gebruikers dat de klantenservice beter zou kunnen worden ondersteund Zoekfunctie: Verschillende gebruikers hebben aangetekend dat de zoekfunctie beter zou kunnen

prijzen #### 360Learning

Team abonnement : $8 per gebruiker/maand (tot 100 gebruikers)

: $8 per gebruiker/maand (tot 100 gebruikers) Business-abonnement: Aangepast

360Learning beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (380+ beoordelingen)

(380+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (390+ beoordelingen)

Ook lezen: 10 tools die elke verkoper nodig heeft in zijn of haar Sales Tech Stack

8. TalentLMS (het beste voor gebruiksvriendelijke verkooptraining en gamified learning)

Via iSpring Leren Als je op zoek bent naar een platform dat snelle, praktische training geeft en tegelijkertijd je team betrokken houdt, dan is iSpring Learn een goede keuze. Het is een effectief software voor het inwerken van werknemers vaardigheidsontwikkeling en certificering zonder onnodige complicaties.

Je kunt een trainingsprogramma vanaf nul opbouwen of een bestaand uitbreiden, en iSpring Learn past zich perfect aan. Wat het platform onderscheidt is het eenvoudige gebruik, vooral voor beheerders die meerdere verantwoordelijkheden beheren. Bovendien maken de geautomatiseerde herinneringen en het live bijhouden van de prestaties het eenvoudig om de voortgang van je team te bewaken.

beste functies van iSpring Learn

Contentbeheer: Upload en organiseer verschillende typen content eenvoudig in gestructureerde leerpaden

Upload en organiseer verschillende typen content eenvoudig in gestructureerde leerpaden Leertrajecten: Combineer cursussen en beoordelingen in flexibele, stap-voor-stap leerpaden

Combineer cursussen en beoordelingen in flexibele, stap-voor-stap leerpaden SCORM compliance: Ondersteunt volledig SCORM 1.2 en 2004 voor naadloze compatibiliteit met externe content

Ondersteunt volledig SCORM 1.2 en 2004 voor naadloze compatibiliteit met externe content Realtime rapportage: Toegang tot gedetailleerde prestatiecijfers om voortgang en verbeterpunten bij te houden

Toegang tot gedetailleerde prestatiecijfers om voortgang en verbeterpunten bij te houden Gamification: Motiveer teams met punten, badges en klassementen voor vriendschappelijke competitie

iSpring Learn limieten

Beperkte aanpassingen: Branding is beschikbaar, maar diepere aanpassingen van de layout zijn niet mogelijk

Branding is beschikbaar, maar diepere aanpassingen van de layout zijn niet mogelijk Vertalingstools: Geen ingebouwde vertalingstools; integraties van derden zijn nodig voor meertalige content

Geen ingebouwde vertalingstools; integraties van derden zijn nodig voor meertalige content Beperkingen van SSO: De SSO functie kan beperkend zijn bij het beheren van meerdere organisaties

De SSO functie kan beperkend zijn bij het beheren van meerdere organisaties Functies voor rollenspel: Simulaties voor rollenspel vereisen iSpring Suite Max, wat de kosten kan verhogen

iSpring Learn prijzen

Begin abonnement : $3 per gebruiker/maand, jaarlijks gefactureerd

: $3 per gebruiker/maand, jaarlijks gefactureerd Business-abonnement : $4 per gebruiker/maand, jaarlijks gefactureerd

: $4 per gebruiker/maand, jaarlijks gefactureerd Aangepast abonnement: Voor ondernemingen of mensen die een installatie op locatie nodig hebben

iSpring Learn beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (90+ beoordelingen)

4.6/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (140+ beoordelingen)

10. SmartWinnr (Ideaal voor het stimuleren van verkoopprestaties en betrokkenheid)

Via Opleiding Vergeet eindeloze PDF's, e-mails of verouderde spreadsheets. Trainual organiseert alle procedures, Taken en informatie van je bedrijf op één platform.

Je hoeft niet meer te gissen wie wat weet en of je team de vereiste training heeft Voltooid. Trainual is de oplossing voor zowel kleine bedrijven als groeiende ondernemingen.

Trainual's beste functies

AI-documentatie : Maak snel nieuw trainingsmateriaal of upload bestaande documenten, PDF's en video's. Organiseer alles op afdeling, rol of locatie voor eenvoudige toegang

: Maak snel nieuw trainingsmateriaal of upload bestaande documenten, PDF's en video's. Organiseer alles op afdeling, rol of locatie voor eenvoudige toegang Geautomatiseerde onboarding : Wijs trainingen toe per rol en houd de voortgang moeiteloos bij. Trainual zorgt ervoor dat nieuwe werknemers vanaf de eerste dag krijgen wat ze nodig hebben

: Wijs trainingen toe per rol en houd de voortgang moeiteloos bij. Trainual zorgt ervoor dat nieuwe werknemers vanaf de eerste dag krijgen wat ze nodig hebben Interactieve leertrajecten : Creëer boeiende trainingen met video's, quizzen en aangepaste paden. Houd voltooipercentages bij om iedereen op koers te houden

: Creëer boeiende trainingen met video's, quizzen en aangepaste paden. Houd voltooipercentages bij om iedereen op koers te houden Gecentraliseerde kennisbank: Sla alle beleidsregels, processen en veelgestelde vragen van uw bedrijf op één plek op. AI-gestuurde zoekfunctie biedt ook direct antwoorden

Trainual's limieten

Beperkte aanpassingsmogelijkheden : Sommige gebruikers vinden documentopmaak en lettertype opties een beetje beperkend

: Sommige gebruikers vinden documentopmaak en lettertype opties een beetje beperkend Leercurve voor grote teams: Het structureren van content voor grotere Teams kan tijd kosten, maar de klantenservice staat klaar om te helpen

Prijzen

Klein abonnement : $249/maand (tot 25 werknemers)

: $249/maand (tot 25 werknemers) Medium abonnement : $279/maand (tot 50 werknemers)

: $279/maand (tot 50 werknemers) Groeiplan : $419/maand (tot 100 werknemers)

: $419/maand (tot 100 werknemers) Aangepaste prijzen: Beschikbaar voor organisaties met 101+ werknemers

Trainual beoordelingen en reviews

G2: 4.7/5 (700+ beoordelingen)

4.7/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (450+ beoordelingen)

ClickUp aan boord voor uw verkooptraining

Het oordeel is duidelijk: de beste sales onboarding ervaring komt van tools die zich meer richten op waarde aanmaken en samenwerking. Hoewel ik 11 van dergelijke tools heb beoordeeld, heeft elke tool zijn eigen sterke punten en is deze meer geschikt voor de vereisten van individuele salesteams.

Er is geen 'one size fits all' verkooptrainingssoftware.

Maar ClickUp is de droomtool, met alles onder één dak - van sales onboarding tot projectmanagement. ClickUp's krachtige functies voor taakbeheer, samenwerkingstools, automatisering en inzichten op basis van AI helpen gebruikers hun verkooppijplijnen gemakkelijk te beheren.

Of het nu gaat om het toewijzen van taken, het bijhouden van deals of het verzamelen van realtime inzichten met behulp van AI-functies, ClickUp geeft u de flexibiliteit en de kracht om uw sales onboarding-proces te verbeteren.

Klaar om meer te verkopen? Meld u aan op ClickUp vandaag nog!