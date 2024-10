Top 10 Leonardo AI Alternatieven om je werkstroom te verbeteren

Een paar maanden geleden zat ik vast in een creatieve sleur.

Ik had Leonardo AI gebruikt voor sommige van mijn kunstprojecten en hoewel het in het begin geweldig was, voelde ik de kriebels om op zoek te gaan naar iets frissers.

Dus nam ik een pauze, schonk mezelf een kop koffie in en besloot een weekend lang andere AI-tools uit te proberen.

Sommige tools hadden functies waarvan ik niet eens wist dat ik ze nodig had, terwijl andere een niveau van aanpassing boden dat Leonardo AI overtrof. Het voelde alsof ik een hele nieuwe wereld van mogelijkheden had geopend.

Als je ooit nieuwsgierig bent geweest naar wat er nog meer is, dan ben je niet alleen. Ik heb een lijst samengesteld van de beste Leonardo AI alternatieven die misschien de verandering zijn die je nodig hebt. šŸ—ƒļø

**Wat moet je zoeken in Leonardo AI alternatieven?

Er zijn veel AI kunst generatoren die je kunt gebruiken als alternatief voor Leonardo AI. Er zijn echter bepaalde functies die elk hulpmiddel moet hebben

Hier zijn er enkele die je moet zoeken in Leonardo AI alternatieven:

Beeldkwaliteit en nauwkeurigheid: Zorg ervoor dat het alternatief een uitvoer van hoge kwaliteit biedt die voldoet aan je behoeften voor stijl, detail en creativiteit

Zorg ervoor dat het alternatief een uitvoer van hoge kwaliteit biedt die voldoet aan je behoeften voor stijl, detail en creativiteit Aanpassingsopties: Zoek naar flexibiliteit in het aanpassen van parameters of het genereren van meer gepersonaliseerde beelden gebaseerd op specifieke inputs of stijlen

Zoek naar flexibiliteit in het aanpassen van parameters of het genereren van meer gepersonaliseerde beelden gebaseerd op specifieke inputs of stijlen Snelheid van genereren: Ga na hoe snel het alternatief resultaten genereert, vooral als u werkt aan tijdgevoelige projecten

Ga na hoe snel het alternatief resultaten genereert, vooral als u werkt aan tijdgevoelige projecten Gebruiksgemak: Geef de voorkeur aan intuĆÆtieve platforms, met een gebruikersvriendelijke interface waarmee u gemakkelijk kunt navigeren en afbeeldingen kunt genereren

Geef de voorkeur aan intuĆÆtieve platforms, met een gebruikersvriendelijke interface waarmee u gemakkelijk kunt navigeren en afbeeldingen kunt genereren Stijl overbrengen: Zoek naar tools die je de mogelijkheid geven om aspecten van bestaande kunstwerken en stijlen toe te passen op je creaties

Zoek naar tools die je de mogelijkheid geven om aspecten van bestaande kunstwerken en stijlen toe te passen op je creaties Gemeenschap en ondersteuning: Heeft een sterke gebruikersgemeenschap of een toegankelijke klantenservice die u kan helpen bij het oplossen van problemen en het leren van de beste werkwijzen

Bonus: Ontdek verbluffende voorbeelden van door AI gegenereerde kunst om te zien wat deze platforms kunnen doen!

De 10 beste Leonardo AI alternatieven

Als je klaar bent om nieuwe opties buiten Leonardo AI te verkennen, dan heb ik alles voor je. šŸ¤

Deze top tien tools hebben spannende functies, van intuĆÆtieve interfaces tot geavanceerde AI-mogelijkheden.

Ik zal uitleggen waarom ik ze heb gekozen.

1. Midden in de reis

Via: Reis halverwege Midjourney is een toonaangevend AI-hulpprogramma dat is ontworpen om afbeeldingen te genereren uit teksten. Hoofdzakelijk werkend via Discord kunnen gebruikers verschillende artistieke stijlen creƫren, waaronder realistisch, surrealistisch en abstract.

Ik gebruik het voor grafisch ontwerp en combineer het met sjablonen voor grafisch ontwerp om aantrekkelijke logo's, posters en ander marketingmateriaal te maken met de bewerkingstools.

De beste functies van Midjourney

Genereer en bewerk unieke, aangepaste afbeeldingen met behulp van eenvoudige Midjourney aanwijzingen * Beheer afbeeldingskenmerken zoals grootte, resoluties en beeldverhouding voor aanpassing

Overschilder afbeeldingen en breid ze uit buiten de oorspronkelijke grenzen, vergelijkbaar met het gereedschap Generatieve vulling van Adobe

Genereer afbeeldingen van hoge kwaliteit met resoluties tot 1.792 x 1.024 pixels

Midjourney limieten

Het genereren van menselijke afbeeldingen kan resulteren in extra handen of gezichten

Geen gratis proefversie beschikbaar

Er kunnen meerdere aanwijzingen nodig zijn om nauwkeurige afbeeldingen te krijgen

Midjourney prijzen

Basis abonnement: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Standaard abonnement: $30/maand per gebruiker

$30/maand per gebruiker Pro abonnement: $60/maand per gebruiker

$60/maand per gebruiker Mega abonnement: $120/maand per gebruiker

Midjourney beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (80+ beoordelingen)

4.4/5 (80+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Ook gelezen: 10 Beste Midjourney Alternatieven voor AI-beeldgeneratie

2. Vereenvoudigd

Via: Vereenvoudigd Simplified AI biedt verschillende mogelijkheden om kunst te genereren, waardoor het een concurrerend alternatief is voor Leonardo AI. De intuĆÆtieve interface ondersteunt gebruikers met verschillende niveaus van artistieke ervaring en moedigt creativiteit aan.

Ik hou van de interactieve functies van Simplified. Je kunt je aanwijzingen aanpassen en onmiddellijke previews van je kunst zien, wat het creatieve proces verbetert en snelle iteraties mogelijk maakt.

Simplified biedt ook andere tools, zoals een AI Presentation Maker, een Ads Generator, een Thumbnail Maker en meer, om aan verschillende behoeften te voldoen.

De beste functies van Simplified

Voer een woord of zin in om overeenkomstige afbeeldingen en verschillende artistieke uitgangen te genereren, bereik van landschap tot abstract ontwerp. Je kunt het ook gebruiken als gratis anime AI generator

Maak afbeeldingen voor verschillende doeleinden, waaronder marketingmateriaal, berichten op sociale media en persoonlijke projecten

Pas specifieke artistieke stijlen toe met de Simplified functie voor stijloverdracht

Simplified limieten

Onvoldoende kredieten voor proefversies om de mogelijkheden van de tool te verkennen

Beperkte aanpassings- en animatiefuncties voor geavanceerde gebruikers

Geen duidelijke prijsstelling

Free forever

Simplified One: $24/maand per gebruiker

$24/maand per gebruiker Simplified Enterprise: Aangepaste prijzen

Vereenvoudigde beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (4.500+ beoordelingen)

4.6/5 (4.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (200+ beoordelingen)

3. Canva

Via: Canva Canva's AI-afbeeldingsgenerator onderscheidt zich van Leonardo AI's sterke focus op eenvoud en integratie. Hoewel beide tools AI-gestuurde afbeeldingen genereren, houdt Canva een breder publiek voor ogen door een gebruiksvriendelijke interface te bieden die naadloos integreert met de uitgebreide design suite. Bovendien is het een van de beste online tools voor fotobewerking.

Het is een geweldige optie voor het maken van alle soorten visuele content, van posts op sociale media tot presentaties en marketingmateriaal.

De beste functies van Canva

Maak aangepaste afbeeldingen, stickers, pictogrammen en illustraties met Magic Media, wat het ontwerpproces voor gebruikers vereenvoudigt

Test verschillende stijlen voor je afbeeldingen, zoals aquarel, film, neon, kleurpotlood en retro wave

Ontvang AI-gestuurde suggesties voor je AI-art op basis van ingestelde voorkeuren en eerdere projecten voor een vereenvoudigd ontwerpproces

Werk in realtime samen met je team aan verschillende AI-art projecten

Beperkingen van Canva

Klantenservice reageert soms traag

Beperkte offline bewerkingsmogelijkheden

Recente prijsverhogingen voor sommige abonnementen

Prijzen voor Canva

Free forever

Canva Pro: $15/maand/per gebruiker

$15/maand/per gebruiker Canva Teams: $10/maand/per gebruiker

$10/maand/per gebruiker Canva Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van Canva

G2: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

4.7/5 (4.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (11.000+ beoordelingen)

4. Pareto

Via: Pareto Pareto (Tess AI), als vierde op mijn lijst, is een geavanceerd platform dat functies biedt voor tekst-naar-beeld. Het heeft uitzonderlijke AI-mogelijkheden voor het aanmaken van afbeeldingen.

Het ondersteunt verschillende creatieve toepassingen zoals interieurontwerp, het aanmaken van logo's en schetsen naar beeld. Bovendien kun je tot vijf afbeeldingen tegelijk genereren, wat de productiviteit verhoogt.

Het heeft ook functies voor integratie van meerdere modellen, met meer dan 200 geavanceerde AI-kunstmodellen, waaronder Leonardo AI, Midjourney en Stable Diffusion. Hierdoor kunnen gebruikers art, afbeeldingen en content creƫren in verschillende stijlen en formats.

De beste functies van Pareto

Genereer snel afbeeldingen van hoge kwaliteit met Pareto's gebruikersvriendelijke interface, ontworpen voor alle vaardigheidsniveaus

Voer inkunst vraagt en selecteer het AI-model van je voorkeur in plaats van dat het gereedschap er een voor je kiest

Exporteer kunstgeneraties in meerdere formaten met veelzijdige uitvoeropties

Pareto beperkingen

Vereist nauwkeurige en gedetailleerde instructies, wat tijdrovend kan zijn

De effectiviteit van het platform hangt af van de deskundigheid van de beoordelaars

Paretoprijzen

Aangepaste prijzen

Pareto beoordelingen en recensies

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

5. Adobe Vuurvliegje

Via: Adobe Vuurvliegje Adobe Firefly is een generatieve AI-tool die creatieve workflows verbetert, waardoor het een geweldig Leonardo AI-alternatief is. De intuĆÆtieve functies stellen gebruikers in staat om visuals van hoge kwaliteit te creĆ«ren, waardoor het een geweldig alternatief is voor Leonardo AI. Als je al een geĆÆntegreerd Adobe ecosysteem hebt, is dit een handige optie.

Het maakt gebruik van machine learning (ML) modellen en grote datasets om te leren van duizenden afbeeldingen en nieuwe afbeeldingen te creƫren op basis van tekst.

De beste functies van Adobe Firefly

Genereer AI-kunst op basis van tekstuele beschrijvingen om realistische en abstracte kunst te produceren

Wijzig afbeeldingen met 'Generative Fill' om elementen toe te voegen of te vervangen met slechts een paar woorden

Experimenteer met kleurenschema's in vectorafbeeldingen met 'Vector Recoloring'

Werk naadloos op platforms als Photoshop en Illustrator met Firefly's Adobe-integratie, zodat u verzekerd bent van continuĆÆteit in uw projecten

De beperkingen van Adobe Firefly

Volgt soms prompts niet precies zoals gegeven

Vereist constante verbinding met internet omdat het cloud-gebaseerd is, waardoor offline bewerking beperkt wordt

Zit nog in de bĆØta-fase, wat kan leiden tot fouten

Prijzen voor Adobe Firefly

$4,99/maand/per gebruiker

Adobe Firefly beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (200+ beoordelingen)

4.8/5 (200+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

6. DALL.E 2

Via: DALL.E 2 DALL.E 2 is een AI-model dat realistische afbeeldingen maakt met behulp van tekstbeschrijvingen. Het is een belangrijke ontwikkeling ten opzichte van zijn voorganger, DALL.E 1. Het gebruikt het diffusiemodel om hoogwaardige en meer fotorealistische afbeeldingen te genereren.

Het beste deel? ChatGPT integreert DALL-E, waardoor je op verzoek aangepaste afbeeldingen kunt genereren. Ik gebruik DALL.E 2 specifiek om surrealistische afbeeldingen te maken voor verschillende projecten.

DALL.E 2 beste functies

Bereik snelheid en efficiƫntie met afbeeldingen die in minder dan een minuut worden gegenereerd

Artistieke stijlen zoals pixelkunst of olieverfschilderijen aanpassen

Bewerk delen van een afbeelding voor nauwkeurige aanpassingen

Meerdere elementen samenvoegen in Ć©Ć©n afbeelding om aangepaste AI-modellen, complexe scĆØnes of illustraties te maken

DALL.E 2 limieten

Gegenereerde afbeeldingen missen diepte en lijken te abstract

Langere wachttijd voor complexe afbeeldingen

Geen gebruikershandleiding beschikbaar

DALL.E 2 prijzen

Aangepaste prijzen

DALL.E 2 beoordelingen en recensies

G2: 3.8/5 (30+ beoordelingen)

3.8/5 (30+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

7. NachtCafe

Via: NightCafe NightCafe is een veelzijdige AI-kunstgeneratorapp voor het maken, delen en bespreken van unieke kunstwerken. Het heeft geavanceerde algoritmen zoals Stable Diffusion, DALL.E 2, Neutral Style Transfer en CLIP-gestuurde diffusie. Je kunt kiezen welke het beste bij je artistieke visie past en afbeeldingen van hoge kwaliteit produceren.

Het mooiste is dat je je creaties als fysieke kunstwerken kunt afdrukken. Het heeft ook geweldige samenwerkingsfuncties, zoals een chatroom en dagelijkse AI Art Challenges.

De beste functies van NightCafe

Pas je kunstwerk aan door specifieke artistieke stijlen of thema's te selecteren, zodat je je persoonlijk kunt uitdrukken

Verfijn parameters zoals stijlsterkte, beeldverhouding en meer om de perfecte balans in je kunstwerk te bereiken

Deel je creaties en ontvang feedback van de NightCafe-gemeenschap

Upload je foto's en transformeer ze in artistieke weergaven, waarbij je persoonlijke herinneringen samenvoegt met creatieve flair

NightCafe limieten

Afbeeldingen van lage kwaliteit door compressie

Censuur kan extreem zijn

NightCafe prijzen

AI Beginner: $5.99/maand

$5.99/maand Hobbyist: $9.99/maand

$9.99/maand AI Enthousiast: $19.99/maand

$19.99/maand Artiest: $49.99/maand

NightCafe beoordelingen en recensies

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

8. Jasper Kunst

Via: Jasper Kunst Met Jasper Art kun je originele, rechtenvrije afbeeldingen en kunst maken met behulp van een tekstprompt. Het combineert concepten, attributen en stijlen om de gewenste resultaten te bereiken.

De AI-gestuurde technologie maakt deel uit van de bredere Jasper-suite, die vooral bekend staat om zijn mogelijkheden om content te genereren.

Je kunt zoveel prachtige AI-gegenereerde afbeeldingen maken als je wilt, zonder beperkingen op het aantal generaties. De applicatie verbetert de resolutie van afbeeldingen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit; je hoeft ze alleen maar te upscalen.

Jasper Art beste functies

Maak afbeeldingen met een hoge resolutie en download ze in verschillende groottes, waaronder 512Ɨ512, 1024Ɨ1024 en 2048Ɨ2048 pixels

Gebruik 'Freeform Mode' voor gedetailleerde aanwijzingen en 'Templates' voor specifieke kunststijlen om toegang te krijgen tot flexibele invoermogelijkheden

Kies uit verschillende artistieke stijlen zoals abstract, anime, digitaal en surrealisme

Wijzig elementen zoals stijl, medium (aquarel en olieverf) en trefwoorden (zwart-wit of fotorealistisch) voor uw visie

Jasper Art limieten

Output kan generiek worden en nuance missen

Heeft vaak moeite met complexe aanwijzingen

Inconsistente klantenservice en ondersteuning

De prijzen van Jasper Art

Maker: $39/maand per gebruiker

$39/maand per gebruiker Pro: $59/maand per gebruiker

$59/maand per gebruiker Business: Aangepaste prijzen

Jasper Art beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.200+ beoordelingen)

4.7/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.800+ beoordelingen)

9. Stabiele verspreiding

Via: Stabiele verspreiding Stable Diffusion maakt fotorealistische afbeeldingen van teksten. Het is gebaseerd op een deep learning-model genaamd een diffusiemodel, dat de relatie leert tussen afbeeldingen en de tekst die ze beschrijft.

Ik vind dit platform een geweldige optie vanwege de toegankelijkheid, de prijs en de aangepaste mogelijkheden.

De beste functies van Diffusion

Produceert gedetailleerde en gevarieerde beelden die veel detail, kleur, nauwkeurigheid en fotorealisme bieden

Geniet van snelle beeldgeneratie met GPU-technologie, perfect als u snelle resultaten nodig hebt

Profiteer van een permissieve licentie die zowel persoonlijk als commercieel gebruik van gegenereerde afbeeldingen toestaat

Stabiele Diffusie limieten

Vertragingen tijdens piekgebruik

Vereist een stabiele internetverbinding voor optimale prestaties

Stabiele Diffusie prijzen

Free Forever

Pro: $10/maand

$10/maand Max: $20/maand

Stabiele beoordelingen en recensies over Diffusion

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Ook lezen: 10 beste softwaretools voor productontwerp

10. Ontwerpen.ai

Via: Ontwerpen.ai Designs.ai verbetert het ontwerpproces door je in staat te stellen om gemakkelijk aangepaste kunst, afbeeldingen, logo's en video's te maken. Je kunt er ook AI avatars mee maken.

Je kunt miljoenen afbeeldingen en sjablonen bekijken om kunstwerken te genereren die aan je visie voldoen. Daarnaast kun je door hun uitgebreide galerij bladeren om inspiratie op te doen voor je projecten.

Designs.ai beste functies

Gebruik de intuĆÆtieve, gebruikersvriendelijke interface van Designs.ai om visueel aantrekkelijke content te creĆ«ren

Experimenteer met verschillende stijlen en concepten voor jouw artistieke visie

Exporteer je ontwerpen in verschillende formaten zoals PNG, PDF en JPG

Gebruik de 'Brand kit' om merkconsistentie te behouden door je kleurenpaletten en lettertypes op te slaan

De beperkingen van Designs.ai

Handmatige aanpassingen zijn vereist voor sommige ontwerpen

Kostbaarder voor nieuwkomers

Technische ondersteuning voor gevorderde gebruikers is traag

Designs.ai prijzen

Basis: $29/maand

$29/maand Pro: $69/maand

$69/maand Enterprise: $199/maand

De beoordelingen en recensies vanDesigns.ai

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

Het uitvoeren van een succesvolle ontwerpcampagne staat of valt met impactvolle visuals. Maar effectieve content aanmaken, design projectmanagement en samenwerking zijn even essentiƫle componenten voor het algehele succes van het initiatief.

Dit is waar ClickUp komt in beeld - een allesomvattende oplossing voor uw marketingstrategieƫn.

Laten we eens kijken naar enkele functies die deze AI-tools perfect aanvullen. šŸ”

Beheer projecten met ClickUp Brain

Gebruik ClickUp Brain om alle kennis, taken en het team van uw project te stroomlijnen met behulp van AI ClickUp Brein is een AI-neuraal netwerk dat deel uitmaakt van uw ClickUp-werkruimte. Het biedt realtime assistentie om projectmanagement en marketinginspanningen te verbeteren.

Met deze functie geĆÆntegreerd in uw werkstroom, wordt het aanmaken van content efficiĆ«nter en afgestemd op de algemene visie.

ClickUp Brain biedt realtime suggesties om de stijl, grammatica en samenhang van uw kopij te verbeteren, zodat het eenvoudiger wordt om de juiste boodschap te creƫren als aanvulling op uw visuals.

Genereer efficiƫnt content op basis van merkrichtlijnen en meer met ClickUp Brain

Naast content houdt ClickUp Brain uw team georganiseerd door documenten, taken en sleutelinformatie op Ć©Ć©n plaats te koppelen, ontwerpsamenwerking stroomlijnen .

Het helpt ervoor te zorgen dat iedereen die bij de campagne betrokken is - van marketeers tot ontwerpers - efficiƫnt samenwerkt, op dezelfde pagina blijft en het succes van het initiatief bevordert.

Het kan bijvoorbeeld aantekeningen van vergaderingen of threads van gesprekken samenvatten in taken.

Vat uw gesprekken samen met ClickUp Brain

Hoe krijgt u toegang tot ClickUp Brain?

Heel eenvoudig: klik op de knop AI in Taakomschrijvingen, opmerkingen, aangepaste velden of documenten en u bent klaar!

U kunt ook sneltoetsen gebruiken zoals 'Option + K' voor Mac of 'Alt + K' voor Windows.

**Wist u dat meer dan 143.000 klanten hun werk revolutionair hebben veranderd met ClickUp Brain? Het verhoogt de productiviteit met 30% en verlaagt de kosten met 75%!

Content aanmaken met ClickUp Docs

Uitstekende content is de ruggengraat van elk project. Woorden en beelden moeten samenwerken om effectief met het publiek te communiceren. ClickUp Documenten is een sterk documentatiehulpmiddel met geĆÆntegreerde AI-mogelijkheden, waardoor het van onschatbare waarde is voor teams die op zoek zijn naar het aanmaken van content willen verbeteren en projectmanagement.

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXexn3YvH9YmSHo7YJms4urd-HkQYSlC6s19R-dkj63LRI1NNCZLTCrI-bb1PUtuSMADpWDuG3Q52fMc9GhAJ61v-mM9-A\_Zn2goiqGa0Il01ooyUcjTGfhIRmAShJPL6P46zoH1vHHYQSnCR0zOXhzxvs?key=8bdkQTeT-5\_Dzugn\_xJVxw Formatteer uw tekst effectiever met ClickUp Docs /$$img/

Formatteer uw tekst effectiever met ClickUp Docs

Verbeter uw content met de opmaakhulpmiddelen van ClickUp Docs, zoals lijsten, tabellen en afbeeldingen - om zware content op te breken en de broodnodige visualisatie toe te voegen.

Bovendien kunnen teams dankzij de realtime samenwerkingsmogelijkheden hetzelfde document tegelijkertijd bewerken.

Stel je bijvoorbeeld een marketingteam voor dat brainstormt over ideeƫn voor een nieuwe campagne. EƩn lid kan een schets maken, terwijl een ander visuele elementen toevoegt en een derde persoon de content beoordeelt, allemaal in realtime. Dit zorgt ervoor dat met ieders inbreng rekening wordt gehouden en dat er snel beslissingen kunnen worden genomen, waardoor het creatieve proces wordt gestroomlijnd.

Documenten creƫren ook een gecentraliseerde kennisbank met wiki's voor productdocumentatie, stijlgidsen en andere informatie ontwerpopdrachten .

Deze overstap naar ClickUp voor alle Teams heeft gezorgd voor een gecentraliseerde hub waar al onze teams + gebruikers kunnen bestaan en hun werk kunnen organiseren terwijl ze ook het werk van andere teams kunnen bijhouden. De functies en tools van ClickUp zijn geweldig voor CS, Sales en ons Development team om onze projecten efficiƫnt en effectief te beheren voor het hele bedrijf!

Jordan Patrick, CPO (Chief Product Officer), Harness

Effectieve AI prompt aanmaken met ClickUp

Kunstmatige intelligentie lijkt alles efficiƫnt en snel te maken. Een van de grootste uitdagingen voor nieuwe makers van content met AI-generatoren is echter prompting.

Het schrijven van effectieve prompts die precies geven wat je wilt, vergt enige oefening. En hier biedt het sjabloon van ClickUp een solide oplossing voor je.

Sjabloon ClickUp ChatGPT-prompts voor marketing

Dit sjabloon downloaden

Genereer effectieve prompts voor alles, van accountgebaseerde marketing tot koude DM-ideeƫn met ClickUp ChatGPT Prompts voor marketingsjabloon

Optimaliseer uw creatieve werkstroom met ClickUp

Terwijl je Leonardo AI alternatieven verkent, moet je onthouden dat je design projecten niet op zichzelf staan. Of je nu een marketingcampagne lanceert, een productrelease beheert of samenwerkt met verschillende teams, ontwerpen is slechts een deel van de vergelijking.

Daarom kan een tool als ClickUp je werkstroom naar een hoger niveau tillen.

Met functies zoals ClickUp Brain om uw ideeƫn vast te leggen en te organiseren, sjablonen om content snel aan te maken en Docs om samen te schrijven, biedt ClickUp veel meer dan projectmanagement.

Het overbrugt de kloof tussen creatief ontwerp en de uitvoering van taken, zodat uw processen georganiseerd en efficiĆ«nt blijven en bij elke stap in het proces afgestemd zijn op uw doelen. šŸŽÆ Aanmelden voor ClickUp en zie direct resultaten! šŸš€