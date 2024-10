Hoe de sterke en zwakke punten van werknemers identificeren

"Door verbeelding kunnen we de ongeschapen werelden van potentieel die in ons liggen visualiseren."

Steven Covey, auteur

Deze regel komt uit de bestseller van Stephen R. Covey over zelfverbetering, De 7 gewoonten van zeer effectieve mensen vat samen wat het betekent om je beste zelf te zijn.

In de dagelijkse bedrijfspraktijk kun je je team helpen dit te bereiken door de sterke en zwakke punten van medewerkers te identificeren en te optimaliseren. In deze blogpost laten we je zien hoe.

Inzicht in sterke en zwakke punten van medewerkers

Sterke en zwakke punten van medewerkers hebben betrekking op de technische, gedrags- en mentaliteitsgerelateerde vaardigheden van elk lid van het team die de prestaties in hun rol beïnvloeden.

Sterke punten van werknemers: Dit zijn vaardigheden, eigenschappen en gedragingen die hen in staat stellen om uit te blinken in hun rollen.

Voorbeeld: probleemoplossend vermogen en logisch redeneren zijn sterke punten voor een ontwikkelaar. Het vermogen om verhalen te vertellen is een enorm sterk punt voor een schrijver.

Zwakke punten van de werknemer: Dit zijn gebieden waar de medewerker problemen heeft of verbetering nodig heeft. Dit kunnen hiaten zijn in kennis, domeinervaring, gedrag of persoonlijke gewoonten.

Bijvoorbeeld, gebrek aan ervaring of blootstelling aan de gezondheidszorg kan een zwakte zijn voor iemand die in de sector werkt. Aan de andere kant kan een gebrek aan tijdmanagementvaardigheden een enorme belemmering zijn voor productiviteit.

Waarom moeten managers de sterke en zwakke punten van werknemers herkennen?

In kenniswerk, ongeacht het proces en de operationalisering van Taken, spelen de sterke en zwakke punten van elk individu een enorme rol in de resultaten van het team. Een verkoopleider die op tijd is en goed voor de dag komt, kan dat gedrag bijvoorbeeld laten zien aan zijn vertegenwoordigers. Een collega die altijd ondermaats werk levert, kan de kwaliteit van het hele team naar beneden halen.

Dat is nog maar het begin. Het identificeren van sterke en zwakke punten van werknemers biedt talloze voordelen, zoals de volgende.

Objectieve beoordelingen: Elke organisatie die de sterke en zwakke punten van werknemers wil identificeren, zal objectieve beoordelingen instellen in de vorm van certificeringen, beoordelingen, interne/externe feedback, enz. Dit helpt enorm bij de personeelsplanning op lange termijn en het organisatieontwerp.

Passende werktoewijzing: Projectmanagers kunnen taken toewijzen die het beste passen bij de sterke en zwakke punten van elke werknemer. Dit verbetert de outputsnelheid, de kwaliteit en de algehele tevredenheid van werknemers.

Targeted leren en ontwikkelen: Het identificeren van zwakke punten maakt gerichte training mogelijk, die werknemers ondersteunt bij het effectief overwinnen van hun moeilijkheden.

Strategische carrièreplanning: Door regelmatig de sterke en zwakke punten te identificeren, kan de bedrijfsleiding het carrièrepad van elke werknemer plannen. In het voorbeeld kan de bedrijfsleiding zeggen: "Als je aan het eind van het jaar je presentatievaardigheden hebt verbeterd, kom je eerder in aanmerking voor een promotie"

Betrokkenheid van werknemers: Wanneer werknemers Taken toegewezen krijgen die aansluiten bij hun sterke punten, presteren ze efficiënter en zijn ze meer gemotiveerd.

Positieve cultuur: Als werknemers werken aan datgene waar ze goed in zijn, creëert dat een gevoel van positiviteit en doelgerichtheid. Als gevolg daarvan staan ze meer open om anderen te helpen en samen te werken aan ideeën. Aan de andere kant kunnen niet-aangepakte zwakke punten het tegenovergestelde effect hebben.

Als je ervan overtuigd bent dat het tijd is om strategisch te kijken naar de sterke en zwakke punten van je werknemers, laten we dan eens kijken hoe je dat nu kunt doen.

De sterke punten van werknemers identificeren

Intuïtief weten de meeste mensen wat hun sterke punten zijn. Maar op de werkvloer zijn er waarschijnlijk ontelbare verborgen vaardigheden en talenten van uw werknemers die nooit het daglicht zien - vaardigheden die een groot verschil kunnen maken voor uw organisatie. De eerste stap bij het identificeren van deze sterke punten is weten hoe ze eruit zien.

Hieronder staan enkele van de belangrijkste voorbeelden van sterke punten van werknemers. We zullen ook onderzoeken hoe je je teams kunt beoordelen op elk van deze sterke punten met behulp van een tool voor projectmanagement zoals ClickUp .

Technische expertise

De kennis en vaardigheid van een werknemer in een specifiek domein, zoals softwareontwikkeling of boekhouding, is hun gebied van technische expertise. Een technisch onderlegde softwareontwikkelaar kan bijvoorbeeld snel bugs opsporen en oplossen.

Om de technische expertise van elke persoon te meten, kun je kijken hoe lang ze erover doen om een bepaald type Taak te voltooien of hoe goed ze het doen.

Gebruik ClickUp tijdsregistratie om technische vaardigheid op het werk te meten

U kunt bijvoorbeeld het volgende gebruiken ClickUp tijdsregistratie om trends te identificeren van taken die de kortste tijd in beslag nemen (aangepast voor de complexiteit van de taak). U kunt ook kijken naar de Taken met de minste bugs, herbewerkingen of feedback. Dit helpt bij het meten van de kwaliteit van de output, wat een indicator is van technische expertise.

Probleemoplossing

Problemen oplossen is een situatie analyseren, de hoofdoorzaak identificeren en praktische oplossingen ontwikkelen. Medewerkers met sterke probleemoplossende vaardigheden kunnen uitblinken in relatiebeheer, presales, consulting of crisisbeheer. Het is belangrijk om aan te tonen dat iedereen een bepaald niveau van probleemoplossend vermogen nodig heeft!

eenvoudige kwalitatieve onderzoeken om de sterke punten van werknemers te identificeren met ClickUp Forms_

Een geweldige manier om dit te doen, vooral bij extern gerichte werknemers zoals verkoop, presales, succes bij de klant, enz., is om periodieke enquêtes uit te voeren en feedback te verzamelen. ClickUp formulieren biedt een eenvoudige, aanpasbare manier om de informatie die u nodig hebt vast te leggen en moeiteloos te integreren in uw werkstromen voor taakbeheer.

U kunt ook onmiddellijk aan de slag met een van ClickUp's sjablonen voor feedbackformulieren .

Aanpassingsvermogen

Aanpassingsvermogen is de bereidheid en het vermogen van een werknemer om zich aan te passen aan veranderingen op de werkplek, of het nu gaat om tijdlijnen van projecten, teamstructuren of prioriteiten. Een werknemer met aanpassingsvermogen gedijt beter in multifunctionele teams die werk van hoge kwaliteit leveren.

Het identificeren van aanpassingsvermogen kan lastiger zijn dan andere vaardigheden, maar niet onmogelijk. Op ClickUp kunt u kijken naar:

De tijd die nodig is om specifieke taken te voltooien om te weten te komen hoe snel de werknemer in elke Sprint aan de slag gaat (of hoe lang ze nodig hebben om aan nieuwe projecten te wennen)

De opmerkingen, chats en gesprekken die ze voeren om zich sneller vertrouwd te maken met de veranderende prioriteiten

Benchmarks voor hoe ze voortgang boeken in de richting van bepaalde doelen of targets

Leiderschapsvaardigheden

Organisaties worden tegenwoordig steeds platter. Bedrijven zijn op zoek naar zelfsturende werknemers die zichzelf en de teams waarmee ze werken kunnen leiden. In deze context kunnen leiderschapsvaardigheden een uitzonderlijke sterkte zijn. Typische leiderschapsvaardigheden zijn:

Richting en begeleiding geven aan leden van het team

Taken delegeren en projecten beheren

Conflicten tussen interne en externe belanghebbenden oplossen

Feedback geven en de voortgang naar doelen bijstellen

Teams bijeenbrengen om strakke deadlines te halen of complex werk af te leveren

Duidelijk en effectief communiceren

Emotioneel bewustzijn hebben en nadenken over eigen acties

software Sprint rapportages op ClickUp Dashboards_

Sommige van deze vaardigheden hebben een directe impact op de projectresultaten, die zichtbaar zullen zijn op ClickUp Dashboards . Duidelijk communiceren kan bijvoorbeeld inhouden dat er duidelijke beschrijvingen en acceptatiecriteria worden geschreven voor elke Taak, wat resulteert in minder bugs of rework. U kunt dit meten aan de hand van de tijd die nodig is om de Taak te voltooien of de tijd in statussen zoals 'rework'

Andere, zoals het oplossen van conflicten, zijn echter meer kwalitatief van aard. Om deze te identificeren kan 360-graden feedback nodig zijn. U kunt uw kwalitatieve feedback consolideren en analyseren op een ClickUp Whiteboard om de juiste actie te ondernemen.

De ClickUp Soar-analysesjabloon is precies hiervoor ontworpen. Verzamel tijdens uw periodieke functioneringsgesprek feedback van uw senioren en teamleden en zet ze op een rij van sterke punten en kansen. Identificeer op basis van uw analyse uw ambities en houd de resultaten in de loop van de tijd bij.

Bonus: Niet alle leiders zijn hetzelfde. Denk daarom na over het soort leider dat jij bent. De Myers-Briggs leiderschapsstijl biedt een goed uitgangspunt.

Communicatieve vaardigheden

Bij goede communicatie gaat het er niet om wat je zegt, maar wat de ontvanger begrijpt.

Het vermogen om begrepen te worden is een buitengewone kracht. Een projectmanager met goede communicatievaardigheden heeft bijvoorbeeld meer kans om de sponsor/klant van het project tevreden te houden.

Nog belangrijker is dat communicatievaardigheden tegenwoordig ook op tekst gebaseerde berichten op een asynchrone manier omvatten. Goede communicatoren denken dus aan gevolgen van de tweede bestelling, schrijven gedetailleerde antwoorden en vermijden misverstanden.

Evalueer de communicatievaardigheden van je teamleden met behulp van de ClickUp Weergave chatten .

Hoe vaak moet de werknemer zichzelf herhalen?

Hoe vaak gebruiken ze verschillende hulpmiddelen zoals whiteboards, mindmaps, documenten, schermopname, enz. om meer duidelijkheid te brengen?

Hoe vaak vragen ontvangers van het bericht om een gesprek/persoonlijke vergadering om het te verduidelijken?

Hoe empathisch zijn ze met collega's die moeite hebben met begrijpen?

ClickUp Clips voor soepelere async-communicatie

De vijf hierboven vermelde sterke punten - technische expertise, probleemoplossend vermogen, aanpassingsvermogen, leiderschapskwaliteiten en communicatievaardigheden - vormen de basis. Afhankelijk van de functie die men geacht wordt uit te oefenen, zijn er echter meer sterke punten.

Hier volgen enkele voorbeelden van sterke punten van werknemers op basis van rollen/functies:

Human resources: Empathie, emotioneel bewustzijn, betrouwbaarheid, oplettendheid

Verkoop: Tijdigheid, organisatorische vaardigheden, relaties opbouwen, motivatie om quota's te halen, positieve houding tegenover afwijzing

Accounting en financiën: Aandacht voor detail, nauwkeurigheid, bijgewerkte kennis rond compliance, risicobeheer

Marketing: Storytelling, creativiteit, feedback ontvangen, experimenteren, datagestuurde besluitvorming

Je sterke punten kennen is net zo belangrijk als je zwakke punten identificeren. Laten we dat eerst onderzoeken voordat we ingaan op wat je kunt doen om sterke punten te verbeteren en zwakke punten aan te pakken.

De zwakke punten van medewerkers vaststellen

Om te beginnen zal het niet hebben van de bovenstaande sterke punten van een werknemer op zichzelf al als een zwakte gelden. Dus we gaan het bovenstaande gedeelte niet op jou inwerken!

Hier zijn enkele specifieke zwakke punten van werknemers waar je op moet letten.

Slecht tijdmanagement

Slecht timemanagement verwijst naar het onvermogen om tijd in te schatten en te beheren om toegewezen werk af te leveren. Werknemers met slechte vaardigheden in timemanagement hebben moeite met het halen van deadlines of het effectief prioriteren van taken.

Ze kunnen bijvoorbeeld te veel tijd besteden aan taken met een lage prioriteit, waardoor kritieke projecten onvoltooid blijven. Dit kan de algehele productiviteit van teams verminderen en vertragingen in projecten veroorzaken.

tijdrapportage om individuele zwakheden in tijdbeheer te identificeren_

Om slecht tijdmanagement onder uw teamleden te identificeren, zijn de functies Project Time Tracking van ClickUp uw superkracht. Bekijk urenstaten, tijdsrapportages en tijdsinschattingen om te begrijpen hoe elk teamlid zijn tijd beheert.

Moeite met multitasken

Laten we het accepteren: Als multitasking niet goed wordt gedaan, heeft het een negatieve invloed op de productiviteit. Dat gebeurt echter wanneer je probeert meerdere dingen tegelijk te doen.

Instance, het schrijven van een blogpost, reageren op Slack berichten en luisteren naar online training tegelijkertijd kan een beetje veel zijn.

Van elke werknemer in het moderne kenniswerk wordt echter verwacht dat hij of zij jongleert met meerdere rollen. Een ontwikkelaar kan bijvoorbeeld aan meerdere projecten werken. Een schrijver heeft misschien meerdere artikelen in verschillende fases van de werkstroom. Het onvermogen om deze rollen te beheren kan een zwakte zijn, vooral in kleine teams.

Om zwakke punten in multitasking te identificeren, gebruik je de software voor prestatiebeoordeling om te vinden:

Taken die deadlines missen

Taken die te lang in dezelfde status zijn gebleven, vooral in rework/bug fix fases

Doelen die bijna Klaar zijn

Emotionele reactiviteit

Zoals de naam al aangeeft, verwijst emotionele reactiviteit naar de manier waarop iemand reageert - of overdreven reageert - op een situatie. Een emotioneel reactieve werknemer kan moeite hebben om zijn gevoelens te controleren in stressvolle of uitdagende situaties, wat leidt tot impulsieve reacties of slechte interpersoonlijke relaties.

Ze kunnen bijvoorbeeld boos worden op feedback of in een schulp kruipen tijdens gebeurtenissen onder hoge druk, waardoor spanning op de werkplek ontstaat en de werkstroom wordt verstoord.

Er is (nog) geen instrument dat iemands emotionele reacties nauwkeurig kan meten, dus om deze zwakte te identificeren, ben je aangewezen op je eigen inlevingsvermogen, observatievaardigheden en emotioneel bewustzijn.

Gebrek aan aandacht voor detail

Werknemers die geen aandacht voor details hebben, maken vaak fouten of zien belangrijke aspecten van hun werk over het hoofd. Dit wordt een zwakte omdat het zich na verloop van tijd kan opstapelen.

Een voorbeeld: een fout van $0,1 bij de invoer van meer dan 100.000 transacties is een verlies van $10.000. Ook een verkeerd geplaatste halve punt kan een verlies van $10.000 betekenen. Op dezelfde manier kan een verkeerd geplaatste puntkomma in code van een applicatie een bug opleveren die uren zou kosten om te vinden en te repareren. Een verkeerd uitgelijnd logo op een social media post kan de reputatie van een merk kosten.

Gebrek aan introspectie

Velen van ons worstelen hiermee. Gebrek aan introspectie resulteert in het niet kennen van je eigen zwakke punten of het niet opbouwen van veerkracht. Beide leiden uiteindelijk tot een burn-out op het werk, die zich uit in verminderde efficiëntie, mentale vermoeidheid, stress en afhaken.

ClickUp's sjabloon voor persoonlijke SWOT-analyse

Een van de beste manieren om deze zwakte te identificeren is door periodiek een grondige evaluatie uit te voeren. ClickUp's sjabloon voor een persoonlijke SWOT-analyse biedt een robuust kader. Het helpt u bij het identificeren van sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen, zodat u uw problemen in context kunt evalueren.

Bonus: Meer sjablonen voor kloofanalyse en Sjablonen voor SWOT-analyse voor zelfevaluatie

Nu je een aantal veelvoorkomende sterke en zwakke punten van werknemers hebt geïdentificeerd, laten we eens kijken hoe je deze kunt omzetten in de sterke punten.

Sterke punten van werknemers verbeteren

De beste manier om de sterke punten van je werknemers te versterken, is door ze te helpen er hun voordeel mee te doen. Hier zijn enkele strategieën die daarbij kunnen helpen.

1. Oefenen en perfectioneren

Als leden van je team ergens goed in zijn, moedig ze dan aan om ermee door te gaan. Is iemand een geweldige Python-programmeur? Geef ze projecten zodat ze elke dag kunnen oefenen met coderen.

Bied werknemers de kans om te werken aan Taken waarin ze uitblinken, zodat ze vertrouwen kunnen opbouwen in hun capaciteiten. Geef ze vervolgens de kans om hun vaardigheden uit te breiden naar aanverwante bibliotheken en tools.

2. Stel ambitieuze doelen

Neem het versterken van de sterke punten van werknemers op als onderdeel van carrièredoelen. Als iemand bijvoorbeeld goed is in het oplossen van problemen binnen het project, bied hem dan een betere positie aan. Als een lid van het team sterk is in visueel ontwerp, stel dan doelen voor hem of haar om het komende jaar user experience design te leren.

Gebruik ClickUp Doelen om specifieke, meetbare, haalbare, relevante en tijdgebonden (SMART) doelen te stellen voor elk lid van het team die hun huidige vaardigheden consistent verbeteren.

al uw doelen instellen en bijhouden op één plaats met ClickUp_

3. Bied meer kansen

Stel werknemers in staat om beslissingen te nemen binnen hun sterke gebieden. Maak gebruik van hun expertise door ze te betrekken bij strategische discussies en ze verantwoordelijkheid te geven voor beslissingen.

Stimuleer het moreel van werknemers en creatief denken door werknemers de vrijheid te geven om nieuwe ideeën te verkennen, risico's te nemen en te experimenteren met innovatieve benaderingen.

De zwakke punten van werknemers aanpakken

Laten we nu eens kijken hoe je werknemers kunt helpen hun zwakke punten te overwinnen. Enkele effectieve strategieën zijn:

1. Training en ontwikkeling

Bied specifieke trainingsprogramma's aan voor de zwakke punten van elk van de werknemers (nadat je dit met hen hebt besproken).

Als het technisch is, stuur ze dan naar een bootcamp of schrijf ze in voor een online cursus

Als het om zachte vaardigheden gaat, zoek dan een coach

Als het om tijdmanagement gaat, help ze dan met hulpmiddelen zoals een Pomodoro timer, app voor het blokkeren van agenda's of matrices voor het stellen van prioriteiten

2. Procesverbeteringen

Stel processen en werkstromen in die de leden van het team helpen hun zwakke punten te overwinnen. Bijvoorbeeld:

Als gebrek aan aandacht voor details een probleem is, maak dan checklists om kwaliteit te operationaliseren

Als gebrek aan introspectie het probleem is, stimuleer dan persoonlijke beoordelingen voor elke 1-op-1

3. Culturele veranderingen

Werknemers die te maken hebben met stress ervaren vaak een verminderde productiviteit en werktevredenheid. Dit kan zich uiten in zwakheden, zoals ongeduld of gebrek aan zelfvertrouwen.

Een gezonde balans tussen werk en privé bevorderen

Creëer een sfeer waarin werknemers hun sterke punten kunnen benutten en hun zwakke punten kunnen minimaliseren

Bied stressmanagementworkshops, ondersteuning van de geestelijke gezondheid, enz. aan.

Neem sabbatical, ouderschapsverlof, enz. op als onderdeel van uw beleid

Creëer een open omgeving voor werknemers om hun problemen te bespreken

Naast dit alles is er nog één ding dat u als manager of bedrijfsleider kunt doen om uw werknemers te helpen hun sterke punten te benutten en hun zwakke punten te minimaliseren: Geef feedback!

De rol van feedback en prestatiebeoordeling

Goede feedback is constructief, tijdig en geeft specifieke input over de acties, taken of het gedrag van een werknemer. Geef regelmatig feedback om werknemers te helpen hun sterke punten te verbeteren en hun zwakke punten te overwinnen.

Hier volgen enkele tips om het goed te doen.

Wees objectief: Vier successen en begeleid ze bij het overwinnen van mislukkingen. Maak je feedback specifiek en bruikbaar voor actie. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: "Je werk voor het jaarverslag voldeed niet aan de verwachtingen omdat het typografische fouten en verkeerde uitspraken bevatte."

Wees niet vaag: Zorg ervoor dat je niet zegt "te veel fouten" tenzij je het kunt onderbouwen met nummers. Wijs op problemen met behulp van voorbeelden.

Ondersteun werknemers: Leer ze hoe feedback te vragen zodat ze niet emotioneel reageren op jouw mening. Bied voorbeelden van feedback aan werknemers om te laten zien hoe het eruit ziet.

Stimuleer autonomie: Laat leden van het team je feedback op hun eigen manier verwerken, accepteren en ernaar handelen. Nodig ze uit om het met je oneens te zijn en met je te debatteren als ze dat nodig vinden.

Houd een structuur: Gebruik instrumenten voor feedback van werknemers voor probleemloze functioneringsgesprekken. ClickUp's sjabloon voor functioneringsgesprekken helpt u de voortgang van uw werknemers bij te houden, hun prestaties te evalueren, feedback te geven en doelen te bereiken.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-353.png ClickUp's sjabloon voor functioneringsgesprekken https://app.clickup.com/signup?template=1737m-78646&department=hr-recruiting Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Bonus: Bekijk enkele van de andere sjablonen voor functioneringsgesprekken Begin bij het begin: Wacht niet tot iemand een werknemer wordt om sterke en zwakke punten en persoonlijkheidskenmerken te identificeren. Gebruik beoordelingen en evaluaties als onderdeel van het sollicitatiegesprek en het wervingsproces. Neem dit op in HR KPI's en er een consistente praktijk van maken.

Gebruik die informatie vervolgens om het inwerkproces te ontwerpen. Neem specifieke training, bootcamps of workshops op in het inwerkproces, zodat de nieuwe werknemer is ingesteld op succes.

Gebruik de onboarding checklists of sjablonen van ClickUp om de onboarding-ervaring van elke nieuwe medewerker te persoanliseren en ervoor te zorgen dat ze zijn afgestemd op hun sterke en zwakke punten.

Holistisch personeelsbeheer met ClickUp

Iedereen heeft sterke en zwakke punten. Sterke punten kunnen ook zwakke punten worden. Bijvoorbeeld, iemand met veel aandacht voor detail is misschien niet zo goed in het overzien van het grote geheel. Iemand met buitengewone technische vaardigheden mist misschien sociale vaardigheden.

Als HR-leider of teammanager is het jouw taak om mensen te helpen de beste versie van zichzelf te worden. Dit betekent dat je hun sterke punten moet benutten en hun zwakke punten moet minimaliseren.

Nog te doen, je moet eerst hun sterke en zwakke punten identificeren. Een projectmanagement tool zoals ClickUp legt deze onschatbare gegevens vast terwijl u werkt.

U kunt inzicht krijgen in het wervingsproces, tijdlijnen van taken, knelpunten in projecten, miscommunicatie, werklast van werknemers en meer door eenvoudigweg dashboards in te stellen in de tool die u al gebruikt.

U vindt kwalitatieve en kwantitatieve input voor uw personeelsgerelateerde beslissingen op één plek. En wat is er nog meer? Omdat de gegevens afkomstig zijn van ClickUp, kunt u er zeker van zijn dat de inzichten objectief zijn en niet gebaseerd op de persoonlijke mening van managers en leiders.

Responsabiliseer uw medewerkers. Probeer ClickUp vandaag nog gratis!