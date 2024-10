50+ Free Notion Sjablonen voor aantekeningen, Taken & Meer

Jongleren met meerdere tools - één voor het maken van aantekeningen, een andere voor brainstormen, een aparte voor het bijhouden van delen van taken en nog een andere voor het bijhouden van documenten - is overweldigend. Een versnipperde aanpak leidt tot verloren informatie, miscommunicatie en tijdverspilling.

Dat is waar de sjablonen van Notion van pas komen: ze helpen je werkstroom samen te brengen in één platform. 🤝

Om u te helpen de juiste sjabloon voor uw behoeften te vinden, hebben we hieronder meer dan 50 gratis Notion-sjablonen gekoppeld. Plus een bonuslijst met 10 alternatieve sjablonen met robuuste mogelijkheden voor Taakbeheer en aanpassingen.

Maar laten we eerst eens kijken wat Notion-sjablonen te bieden hebben.

Wat zijn Notion-sjablonen?

Notion sjablonen zijn vooraf ontworpen tools die het een stuk eenvoudiger maken om aantekeningen te maken, doelen bij te houden, terugkerende taken te beheren en zelfs projecten te organiseren - individueel of allemaal samen - in één platform.

Ze zijn gebouwd door de Notion community en omvatten vele aspecten en use cases (persoonlijke organisatie en productiviteit, projectmanagement, gewoontes bijhouden, lesplanning, enz.) Voor nieuwe gebruikers van Notion dienen ze als uitgangspunt om hun eigen systemen en sjablonen te maken.

Voorbeeld Sjabloon voor inhoudskalender door Notion is ideaal voor het beheren van meerdere contentmarketingcampagnes en creatieve projecten. Het biedt een gestructureerde manier om posts te plannen en in te plannen, met secties voor tijdlijnen, ideeën voor content en publicatiedata, allemaal netjes weergegeven in een kalenderweergave binnen de werkruimte van Notion.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Content-Calendar-Template.png Notion sjabloon voor inhoudskalender /$$$img/

via Notion U kunt taken ook sorteren op status en prioriteit, en afhankelijkheid en follow-ups instellen als dat nodig is. Hoewel dit een gratis sjabloon is, biedt Notion ook betaalde sjablonen met geavanceerde functies voor complexere behoeften.

Om het meeste uit elke Notion sjabloon te halen, moet je begrijpen wat ze effectief maakt voor jouw behoeften.

Wat maakt een goede Notion-sjabloon?

Of je nu een projectmanager, student of freelancer bent, een goed Notion sjabloon moet meer bieden dan alleen maar dan alleen de gebruikelijke methoden voor het aantekeningen maken . Dit zijn de belangrijkste functies om in de gaten te houden:

Geschikt : Selecteer een sjabloon dat aan uw behoeften voldoet, zoals gratisNotion kalendersjablonen om doelen en deadlines bij te houden

: Selecteer een sjabloon dat aan uw behoeften voldoet, zoals gratisNotion kalendersjablonen om doelen en deadlines bij te houden Goed gestructureerd: Kies voor een sjabloon met logische werkstroom, goed gedefinieerde secties (zoals categorieën, subcategorieën en koppen) en intuïtieve navigatie

Kies voor een sjabloon met logische werkstroom, goed gedefinieerde secties (zoals categorieën, subcategorieën en koppen) en intuïtieve navigatie Aanpassen: Zoek sjablonen waarmee u eenvoudig secties, kleuren en lay-outs kunt bewerken zonder het algemene ontwerp te verstoren en die voor verschillende projecten kunnen worden gedupliceerd

Zoek sjablonen waarmee u eenvoudig secties, kleuren en lay-outs kunt bewerken zonder het algemene ontwerp te verstoren en die voor verschillende projecten kunnen worden gedupliceerd Efficiëntie: Zoek naar sjablonen met ingebouwde databases, kalenders en lijsten met taken om administratieve taken tot een minimum te beperken

Zoek naar sjablonen met ingebouwde databases, kalenders en lijsten met taken om administratieve taken tot een minimum te beperken Samenwerking: Controleer of het sjabloon functies ondersteunt zoals realtime bewerking en threads voor opmerkingen, zodat teams in realtime kunnen samenwerken

Controleer of het sjabloon functies ondersteunt zoals realtime bewerking en threads voor opmerkingen, zodat teams in realtime kunnen samenwerken Integratie : Controleer of het sjabloon compatibel is met uw bestaande installatie in Notion, inclusief functies zoals automatisch synchroniseren met uw Notion kalender

: Controleer of het sjabloon compatibel is met uw bestaande installatie in Notion, inclusief functies zoals automatisch synchroniseren met uw Notion kalender Responsief ontwerp: Controleer of het sjabloon goed werkt op verschillende apparaten (bijv. computer, mobiel, tablet) en schermgroottes

Lees meer: Hoe Notion gebruiken voor projectmanagement (Database, Gantt Chart, Tijdlijn, CRM)

50+ Gratis Notion-sjablonen voor verschillende gebruikssituaties

Notion biedt een steeds groeiende collectie gratis sjablonen van het eigen team en van externe makers, waardoor het gemakkelijk is om tools te vinden voor verschillende behoeften. Hieronder hebben we een aantal van de meest populaire use cases samengebracht:

Van aantekeningen voor vergaderingen en creatieve briefings tot technische productdocumentatie en SWOT-analyse biedt Notion verschillende sjablonen voor documenten om je documentatieworkflows te stroomlijnen. Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden.

1. Notion SOP sjabloon

via Notion De Notion SOP sjabloon creëert stapsgewijze protocollen en operationele normen die van cruciaal belang zijn voor de taken en activiteiten van uw bedrijf in verschillende projecten, van projectmanagement tot financiën. Deze richtlijnen bevatten duidelijke, concrete aanwijzingen om ervoor te zorgen dat alle afdelingen kwaliteit en naleving handhaven.

2. Notion Marketing Docs Sjabloon

via Notion Marketingteams kunnen de Sjabloon voor marketingdocumenten om sleutelbronnen zoals campagnebriefings en merkrichtlijnen op één locatie te consolideren.

3. Notion sjabloon voor concurrentieanalyse

via NotionSjabloon voor concurrentieanalyse van Notion is vooral nuttig bij het evalueren van het concurrentievoordeel van uw bedrijf, het benchmarken van best practices, en het identificeren van gebieden die voor verbetering vatbaar zijn.

4. Notion Invloed Strategie Sjabloon

via Notion Bent u van plan samen te werken met een influencer om het bereik te vergroten? Sjabloon voor strategie voor influencers by Notion kan helpen bij het ontwikkelen van een uitgebreid abonnement, van het begrijpen van de doelen van de doelgroep en het vinden van een influencer tot het definiëren van doelen en het meten van sleutelcijfers.

5. Notion sjabloon in kaart brengen gebruikersreis

via Notion Een essentieel onderdeel van het creëren van gebruikersgerichte strategieën is het begrijpen van gebruikerservaringen. De Sjabloon in kaart brengen van de reis van de gebruiker met Notion kunt u pijnpunten bij klanten identificeren op verschillende touchpoints en waardevolle inzichten verkrijgen.

6. Notion Klant Onboarding Processtroom Sjabloon

via Notion Om nieuwe gebruikers snel aan de slag te helpen met uw producten en diensten, kunt u de Sjabloon voor processtroom bij het opstarten van klanten om demo's, handleidingen, FAQ's en meer op één plek te brengen. Met informatie over pijnpunten en persona's kunt u gepersonaliseerde training en ondersteuning bieden en de betrokkenheid vergroten.

7. Notion Terugblik Sjabloon

via Notion Zodra een project is Voltooid, Notion's retrospectief sjabloon kan u helpen om sleutelinzichten te verzamelen en een stappenplan voor de toekomst te maken.

8. Notion sjabloon voor functioneringsgesprek

via Notion De Sjabloon voor functioneringsgesprek stelt managers in staat om individuele bijdragen en voortgang binnen het team te evalueren en gedetailleerde feedback te delen.

9. Notion Agentschap RFP Sjabloon

via Notion Notion's Agentschap RFP sjabloon definieert duidelijk de reikwijdte en doelstellingen van het project voor aanbestedingsspecifieke documentatie, waardoor de communicatie tussen interne en externe belanghebbenden wordt gestroomlijnd.

10. Notion AI sjabloon voor samenvattingen van vergaderingen

via Notion Notion's Sjabloon voor samenvattingen van AI-vergaderingen is een AI-hulpmiddel dat aantekeningen, agenda's, actie-items, enz. van vergaderingen samenvat en alle relevante informatie opslaat op een centrale locatie voor eenvoudige toegang.

Projecten Sjablonen door Notion

Op zoek naar een gestructureerde manier om uw campagnes, trechters of pijplijnen te beheren? Projecten sjablonen door Notion bieden verschillende lay-outs voor teams en individuen om projecten te organiseren en uit te voeren. Gebruik de functie voor het toewijzen van taken om werk te delegeren en een dashboard bouwen om belanghebbenden op één lijn te houden.

1. Notion Project Charter Sjabloon

via Notion Voor de startvergadering van uw project is de Sjabloon projecthandvest biedt een raamwerk om de reikwijdte en doelstellingen te definiëren, tijdlijnen vast te stellen en middelen toe te wijzen.

2. Notion Ontwerp Stappenplan Sjabloon

via Notion Houd cross-functionele teams op één lijn met de Sjabloon voor ontwerproutekaart . Met aangepaste filters en weergaven kunt u een vogel-oog weergave krijgen van meerdere projecten of gedetailleerde details van elke Taak.

3. Notion Rippling's Multi-Product Roadmap Sjabloon

via NotionSjabloon voor de multi-product roadmap van Rippling helpt bij het eenvoudig bijhouden van meerdere projecten met functies zoals taakvolgorde en afhankelijkheid in kaart brengen op een Gantt grafiek.

4. Notion Objectives & Key Results Tracker Sjabloon

via Notion De Sjabloon voor doelstellingen en sleutelresultaten hiermee kunt u elke OKR maken en bijwerken met belangrijke informatie zoals status, eigenaar, prioriteit en tijdlijn. Dit helpt om verantwoordelijkheden duidelijk af te bakenen en houdt teams op één lijn en gericht op de overkoepelende doelen.

5. Notion Feedback Tracker Sjabloon

via Notion Met gekoppelde databases kan de Sjabloon voor feedbacktracker van Notion dicht de kloof tussen klanten en teams voor productontwikkeling. Het helpt solution engineers gedetailleerd inzicht te krijgen in de productprestaties en de bruikbaarheid te verbeteren.

6. Notion Marketing Hub Sjabloon

via Notion Als u met meerdere leveranciers werkt, gebruik dan de Sjabloon voor hub voor marketingverkopers om documentatie en communicatie op één plaats te consolideren.

7. Notion Bug rapporteren sjabloon

via Notion Optimaliseer end-to-end workflows voor het bijhouden van bugs, van rapportage tot oplossing, met Notion's sjabloon voor bugrapportage . Het sjabloon biedt ook een database voor het bijhouden van logboeken en het monitoren van fixes.

8. Notion CRM sjabloon voor partnerschappen

via Notion Stroomlijn de werkstromen voor het beheer van partnerrelaties met de Partnerships CRM sjabloon van Notion . Categoriseer partners op basis van branche, regio, etc., en beheer alles vanuit een speciaal portaal.

9. Notion Sjabloon Social Media Planner

via Notion Wilt u uw aanwezigheid op sociale media versterken? Gebruik Notion's sjabloon voor sociale-mediaplanners om tijdig consistente content te publiceren op verschillende platforms. Visualiseer de verschillende fases, van idee tot publicatie, op een Kanban-achtig bord voor efficiënte abonnementen.

10. Notion Applicant Tracker Sjabloon

via Notion Aanwerven voor meerdere rollen? Gebruik Notion's sjabloon voor het bijhouden van sollicitanten om de voortgang van kandidaten in verschillende fasen van aanwerving te volgen. Schakel tussen verschillende weergaven om het hele wervingsproces in één oogopslag te analyseren of details van individuele sollicitanten op te vragen.

Lees meer: Een formulier maken in Notion

Wiki sjablonen van Notion De Wikisjablonen van Notion categorie bevat een aantal van de beste sjablonen van Notion om je te helpen georganiseerd te blijven. Ze bieden een intuïtieve manier om je kennis te centraliseren en een wirwar van documenten om te zetten in een netjes gestructureerde hub van informatie.

Deze gratis Notion sjablonen zijn perfect voor het bouwen van kennisbanken en werkrichtlijnen. U kunt eenvoudig de content bijwerken, de layout aanpassen en gerelateerde pagina's koppelen. Bovendien kunnen de leden van het team dankzij de realtime bewerking ook bijdragen en ervoor zorgen dat de informatie up-to-date en voor iedereen toegankelijk blijft.

1. Notion Basis sjabloon voor werknemershandboek

via Notion De Basis sjabloon voor werknemershandboek behandelt werkplekgedrag, extraatjes, kledingvoorschriften en veiligheidsvoorschriften, om ervoor te zorgen dat alle werknemers de normen van het bedrijf begrijpen en naleven beleid en procedures van het bedrijf .

2. Notion Verkoop Wiki Sjabloon

via Notion Maak een gecentraliseerde opslagplaats van verkoopmiddelen, zoals battle kaarten, scripts en e-mail sjablonen, met Notion's verkoopwikisjabloon voor eenvoudige toegang tot belangrijke informatie.

3. Notion Engineering Wiki Sjabloon

via Notion Creëer een enkele bron van waarheid voor uw engineering teams met de Engineering Wiki sjabloon van Notion . Door processen en best practices te documenteren, helpt het sjabloon ook om nieuwe medewerkers snel en gemakkelijk in te werken.

4. Notion Team Directory Sjabloon

via NotionTeamoverzicht sjabloon van Notion helpt bij het opslaan en organiseren van alle werknemer-gerelateerde informatie in een gemakkelijk toegankelijke opslagplaats. Naast het vereenvoudigen van personeelsbeheer, maakt het het gemakkelijk voor teamleden om met elkaar in verbinding te komen, waardoor een cultuur van samenwerking en wederzijdse ondersteuning wordt bevorderd.

5. Notion Visie en Strategie Sjabloon

via Notion Een goed gedefinieerde visieverklaring is essentieel om de strategische planning en besluitvorming in lijn te houden met de doelen van de organisatie. De Sjabloon voor visie en strategie van Notion is een hulpmiddel dat werknemers volledige duidelijkheid geeft over de waarden en ambities van het bedrijf, voortgangsindicatoren en succesmetingen.

6. Notion Evenementen Kalender Sjabloon

via Notion Van familiedagen en talentenshows tot prijsuitreikingen en offshore gebeurtenissen, er zijn verschillende gebeurtenissen waarmee je zou kunnen werken. Gebruik de Sjabloon voor evenementenkalender door Notion om je evenemententeam op de hoogte te houden van de evenementdetails en extra details toe te voegen, zoals sponsors, locatie, links, afbeeldingen, en meer, om deelname aan te moedigen.

7. Notion interviewgids sjabloon

via Notion Sollicitatiegesprekken kunnen eng zijn. Stel kandidaten op hun gemak door hen te helpen het proces te begrijpen, wat ze kunnen verwachten, de details van de functiebeschrijving, de verschillende fasen van het sollicitatiegesprek, en bedrijfsmiddelen om te helpen bij de voorbereiding op het sollicitatiegesprek met Notion's sjabloon voor interviewleidraad .

8. Notion Media Lijst Sjabloon

via Notion Houd bij wat er via verschillende kanalen over uw bedrijf wordt gezegd met Sjabloon voor de medialijst van Notion . Gebruik twee onderling verbonden databases om de mediadekking in kaart te brengen met verslaggevers en platforms.

9. Notion Perspakket Sjabloon

via Notion Creëer een voorverpakte set branding en visuele middelen, informatie over leiderschap, nieuws over productlanceringen, fusies, enz. en media-aandacht met Notion's sjabloon voor perspakketten . De gebruiksvriendelijke interface maakt het toevoegen en delen van informatie met het publiek eenvoudig en snel.

10. Notion sjabloon voor interne FAQ's

via Notion Bevorder transparantie en vertrouwen binnen de organisatie door gebruik te maken van Notion's sjabloon voor interne FAQ's waarmee werknemers vragen kunnen stellen over beleid, voordelen en meer in een gecentraliseerde kennisbank voor het hele bedrijf.

tip: Gebruik wiki-software om informatie op organisatie- en projectniveau te centraliseren voor werknemers en om gedetailleerde producthandleidingen te maken voor eindgebruikers.

Werk sjablonen door Notion Notion's werk sjablonen zijn er in allerlei vormen. Je kunt ze gebruiken om een persoonlijke blog te beheren, persoonlijke financiën bij te houden of om je bedrijfsidee van begin tot uitvoering te brengen.

Laten we eens kijken naar een aantal van de beste sjablonen voor werk met aanpasbare lay-outs die aansluiten bij verschillende behoeften.

1. Notion Agile Projectmanagement Sjabloon

via Notion Wilt u een granulaire weergave van activiteiten die plaatsvinden in de verschillende fasen van een softwareontwikkelingsproject? Notion's sjabloon voor agile projectmanagement stelt jou en je team in staat om Sprints te visualiseren op Scrum- en Kanban-borden voor een beter begrip van tijdlijnen en afhankelijkheid.

2. Notion Business Starter Kit Sjabloon

via Notion De Sjabloon Business Starter Kit is een digitaal commandocentrum voor het beheer van bedrijfsactiviteiten op verschillende afdelingen. Met toegewijde secties voor klantgegevens, kalenders voor sociale media, interne documenten, en het bijhouden van taken, zorgt het voor verbinding en efficiëntie in interne workflows.

3. Notion Project & Taken Sjabloon

via Notion Met tijdlijn, kalender en Kanban-bordweergaven kan de Project & Taken sjabloon van Notion geeft u een gedetailleerd overzicht van tijdlijnen, verantwoordelijkheden, en afhankelijkheid voor alle projecttaken.

4. Notion Onboarding sjabloon nieuwe medewerkers

via NotionNotion's sjabloon voor het inwerken van nieuwe werknemers helpt het inwerkproces voor nieuwe werknemers te stroomlijnen. Informatie over werknemers wordt toegevoegd aan kaarten met labels voor eenvoudige categorisatie. U kunt ook schakelen tussen weergaven om informatie weer te geven voor een bepaalde afdeling of onboarding status.

5. Notion sjabloon verkooppijplijn met automatiseringen

via Notion Aangedreven door database automatisering, de Sjabloon voor verkooppijplijn met automatisering door Notion maakt het mogelijk om potentiële leads in realtime bij te houden terwijl ze de verschillende fasen van conversie doorlopen. Je kunt ook acties automatiseren zoals het verplaatsen van taken door fasen met behulp van de aangepaste automatisering in deze sjabloon.

6. Notion Ontwerp Portfolio Sjabloon

via Notion De Ontwerp Portfolio Sjabloon helpt je om je beste werk samen te brengen in een digitaal portfolio dat je met één klik op de knop kunt delen met potentiële clients. Je kunt ook aan elk ontwerp gedetailleerde aantekeningen toevoegen om meer context te geven over het doel en het ontwikkelingsproces.

7. Notion Verkoop CRM Sjabloon

via Notion Als je op zoek bent naar een eenvoudig, rechttoe rechtaan sjabloon om leads bij te houden en klantgegevens te beheren, Notion's CRM-sjabloon voor verkoop is iets voor u. Met een gebruiksvriendelijke interface kunt u gedetailleerde aantekeningen toevoegen voor interacties op verschillende contactpunten en aangepaste labels toevoegen om leads te classificeren en te prioriteren.

8. Notion Ontwerp Moodboard Sjabloon

via Notion Op zoek naar creatieve inspiratie? Maak een collage van kleuren en texturen in Notion's sjabloon voor een eenvoudig ontwerp moodboard om nieuwe ideeën te verkennen en de toon te zetten voor je volgende ontwerpprojectt.

9. Notion Redactionele Kalender Sjabloon

via Notion Bouw een aangepast platform voor inhoudsbeheer en visualiseer workflows met Notions sjabloon voor redactionele kalenders . U kunt vanaf één locatie taken maken en toewijzen, publicatiedatums plannen, content op type categoriseren, voortgang bijhouden en coördineren met collega's.

10. Notion Homepage Sjabloon voor online cursus

via NotionNotion's sjabloon voor de homepage van online cursussen helpt bij het ontwerpen van professionele homepages voor online cursussen en trainingsmateriaal voor werknemers. Je kunt het gebruiken om sleutelinformatie weer te geven zoals schema, duur, moeilijkheidsgraad, leerdoelen, en meer.

Of je nu jongleert met meerdere deadlines of de inspanningen van een team coördineert, deze sjablonen bieden een gestructureerd systeem dat iedereen (en alles) op het juiste spoor houdt. U kunt ook Gantt grafieken in Notion om gegevens efficiënter te verzamelen en te visualiseren.

Persoonlijke sjablonen van Notion

Nu het werk gesorteerd is, bespreken we een aantal Persoonlijke (levens) sjablonen door Notion die je helpen om georganiseerd te blijven in je dagelijkse leven. Ze omvatten alles van budgetbeheer en maaltijdplanning tot handige lijsten met taken en gewoontes.

1. Notion leeslijst sjabloon

via Notion Wilt u gelezen en te lezen boeken, artikelen, blogberichten, nieuwsbrieven, enzovoort, op één plaats opslaan? Gebruik de Sjabloon voor leeslijst om je te lezen lijst te maken.

2. Notion sollicitatie sjabloon

via Notion Gebruik de Sjabloon voor het bijhouden van sollicitaties om uw sollicitaties bij te houden en tijdige follow-ups te plannen met de aanwervende managers.

3. Notion Reisplanner Sjabloon

via Notion Of het nu gaat om uw vliegtickets, hotelreserveringen of het reisschema, de Sjabloon reisplanner helpt u al uw reisdocumenten op één plaats te bewaren.

4. Notion sjabloon voor persoonlijke financiën

via Notion Met database automatisering als kern, Notion's sjabloon voor het bijhouden van persoonlijke financiën vergemakkelijkt uw financiële reis door automatisch het dashboard bij te werken wanneer u nieuwe inkomsten of uitgaven toevoegt.

5. Notion Tijdschrift Sjabloon

via Notion Een allesomvattend persoonlijk dagboek nodig? Gebruik Notion's dagboek sjabloon om gebeurtenissen te documenteren met gedateerde invoer georganiseerd door tags. Het helpt persoonlijke en professionele groei te bevorderen door het bijhouden van gewoontes en doelen te vereenvoudigen.

6. Notion Maaltijdplanning en boodschappenlijst sjabloon

via Notion Op zoek naar een hulpmiddel om het plannen van maaltijden te vergemakkelijken? Hier is een Sjabloon voor maaltijdplanning en boodschappenlijstjes in Notion om je te helpen je wekelijkse maaltijden te organiseren, je favoriete recepten toe te voegen en een boodschappenlijstje te maken.

7. Notion Simpel sjabloon voor wekelijkse Nog te doen lijst

Verkrijg duidelijke zichtbaarheid van je belangrijkste Taken voor de week met de Sjabloon voor eenvoudige wekelijkse takenlijst . Met een duidelijke agenda kunt u uw werk efficiënt prioriteren.

8. Notion Mijn Kalender Sjabloon

via Notion Maak een persoonlijke kalender met Notion's sjabloon voor mijn kalender en nooit meer een belangrijke afspraak of de verjaardag van een dierbare vergeten! 🎂

9. Notion Bladwijzers Manager Sjabloon

via Notion Houd uw internetvondsten binnen handbereik door belangrijke pagina's op te slaan als bladwijzers, ze naar uw inbox te sturen en ze te categoriseren op basis van hun type met de Bladwijzer Manager Sjabloon .

10. Notion Professioneel C.V. Sjabloon

via Notion Val op in de arbeidsmarkt door een gestructureerd cv te maken dat al uw ervaringen, kwalificaties en prestaties direct onder de aandacht van recruiters brengt met Notion's Sjabloon voor professioneel cv .

💡Pro Tip: Gebruik een sjabloon voor een dagelijkse planner om je agenda rond belangrijke Taken te structureren en de chaos op drukke dagen te verminderen.

Free Notion sjablonen zijn geweldige hulpmiddelen om mee te nemen op uw reis naar organisatie en productiviteit. Als u echter op zoek bent naar sjablonen voor werkstromen met geavanceerde functies of meer aanpassingen, zult u met Notion op een aantal limieten stuiten.

Limieten van Notion

Gebruik je een gratis zakelijk sjabloon van Notion om je Taken en Teams te organiseren? Of een gratis persoonlijk sjabloon om je routines te stroomlijnen? Bekijk hieronder de tekortkomingen van deze vooraf ontworpen lay-outs:

Beperkte integraties: Gratis Notion sjablonen hebben minder integratiemogelijkheden met tools van derden, waardoor naadloos synchroniseren van werkstromen en gegevens een uitdaging wordt

Gratis Notion sjablonen hebben minder integratiemogelijkheden met tools van derden, waardoor naadloos synchroniseren van werkstromen en gegevens een uitdaging wordt Beperkingen voor aanpassingen : Geavanceerde functies zijn meestal vergrendeld achter betaalde sjablonen, waardoor de toegang tot uitgebreidere aanpassingen beperkt is

: Geavanceerde functies zijn meestal vergrendeld achter betaalde sjablonen, waardoor de toegang tot uitgebreidere aanpassingen beperkt is Bestandslimieten: De gratis sjablonen van Notion hebben limieten voor de grootte en hoeveelheid van het uploaden van bestanden, wat een gedoe is als u te maken hebt met grote bestanden of een uitgebreide set documenten

De gratis sjablonen van Notion hebben limieten voor de grootte en hoeveelheid van het uploaden van bestanden, wat een gedoe is als u te maken hebt met grote bestanden of een uitgebreide set documenten Basisfuncties voor teamsamenwerking: De functies voor teamsamenwerking en toestemming zijn meer standaard in de gratis sjablonen, waardoor ze minder geschikt zijn voor grotere teams of complexe projecten

Deze limieten kunnen invloed hebben op hoe goed gratis Notion sjablonen omgaan met genuanceerde werkstromen.

Laten we eens kijken naar een Notion alternatief dat is ontworpen om meer efficiëntie te brengen in ingewikkelde projecten en processen.

Alternatieve sjablonen voor Notion

Als u op zoek bent naar een optie om geavanceerdere Taken te beheren, ClickUp kan een goede keuze zijn.

Het is een efficiënt platform voor projectmanagement dat een bereik aan sjablonen biedt om te voldoen aan verschillende behoeften op het gebied van productiviteit, of je nu taken, projecten of persoonlijke doelen beheert.

Met functies zoals Gantt grafieken, tijdlijnen en afhankelijkheid van taken, maken de vooraf ontworpen lay-outs het makkelijker om samenwerking in teams, projectplanning, documentbeheer en nog veel meer te beheren.

Bovendien hebben de sjablonen voor persoonlijke productiviteit gedetailleerde dashboards om alles bij te houden, van KPI's tot persoonlijke doelen. Bekijk hieronder onze top tien van gratis, volledig aanpasbare sjablonen om uw werkstromen een boost te geven.

1. ClickUp Team Documenten Sjabloon

ClickUp Team Documenten Sjabloon

Een wiki is als een e-bibliotheek voor je team. En de ClickUp Wiki sjabloon helpt u bij het maken en onderhouden van deze kennisbanken.

Het biedt een aangepast kader voor het organiseren van informatie, met opties voor subpagina's en flexibele lay-outs om aan uw behoeften te voldoen.

Het sjabloon combineert wiki-documentatie met functies voor taakbeheer, zodat u wiki-pagina's kunt koppelen aan taken, herinneringen kunt instellen en de voortgang kunt bijhouden. Dit zorgt ervoor dat uw documentatie relevant blijft voor lopende projecten.

Daarnaast ondersteunt het interne koppelingen naar gerelateerde wikipagina's en het insluiten van documenten, afbeeldingen en andere media, waardoor een rijke en onderling verbonden opslagplaats ontstaat.

Ideaal voor: Project wiki's of team wiki's, afhankelijk van uw behoeften.

Lees meer: 10 Gratis Wiki-sjablonen: Uw snelkoppeling naar naadloos gegevensbeheer

4. ClickUp Bedrijfs Wiki Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Company-Wiki-Template.png ClickUp Bedrijf Wiki Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6438640&department=operations Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Een gespecialiseerde versie van het Wiki sjabloon, de ClickUp Bedrijf Wiki Sjabloon richt zich op het verzamelen van bedrijfsbrede informatie. Het biedt een unified hub voor het documenteren van zakelijke waarden, organigrammen en bedrijfsbeleid, waardoor het gemakkelijk is voor uw werknemers om op de hoogte te blijven.

Met zijn hiërarchische structuur ondersteunt het sjabloon subpagina's voor verschillende gebieden, zoals bedrijfsnieuwsbrieven, HR-beleid en L&D-resources. De ingebouwde zoekfunctie helpt u om snel specifieke details te vinden.

U kunt zelfs visuele onderbrekingen toevoegen zoals tabellen, grafieken en formulieren om query's van werknemers te beantwoorden.

Ideaal voor: HR Teams die uitgebreide documentatie over het bedrijfsbeleid maken.

💡Pro Tip: Gebruik het neurale netwerk van ClickUp Brein is een van de beste AI-schrijfprogramma's om content voor uw wikipagina's te schrijven, te bewerken en te formatteren. Als u geen ideeën meer hebt, voert u een prompt uit en binnen enkele seconden is uw eerste ontwerp klaar.

5. ClickUp sjabloon voor vergaderingen

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-45.png ClickUp sjabloon voor aantekeningen voor vergaderingen https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6438620&department=operations Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon voor aantekeningen voor vergaderingen maakt het gemakkelijk om sleutel details van vergaderingen vast te leggen en te organiseren op een centrale locatie. Het biedt secties voor het vastleggen van belangrijke actiepunten en discussiepunten, zodat u weet wat er is besproken en wat er moet worden opgevolgd.

U kunt direct in het sjabloon volgtaken maken en toewijzen door deelnemers te taggen en prioriteiten in te stellen om hen te helpen zich te concentreren op wat het belangrijkst is.

Het sjabloon heeft ook een speciaal gedeelte 'Samenvatting vergadering' met een door AI gegenereerd overzicht van de sleutelpunten, zodat u niet door de hele notulen hoeft te bladeren.

Ideaal voor: Het vastleggen van snelle aantekeningen van teamvergaderingen, client meetings, etc.

6. ClickUp sjabloon voor project aantekeningen

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-163.png ClickUp's sjabloon voor projectaantekeningen https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6140344&department=pmo Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Op maat gemaakt voor projectspecifieke documentatie, de ClickUp sjabloon voor project aantekeningen helpt u bij het maken van gedetailleerde aantekeningen voor elk project. Met aanpasbare velden kunt u alles organiseren, van de projectomvang en -beschrijving tot de eindbeoordeling.

Je kunt ook de aanbevolen best practices en mijlpalen beschrijven, samen met hun verwachte impact op het project. Dit maakt je documentatie zowel uitgebreid als richtinggevend.

Je kunt direct linken naar projectbronnen zoals bestanden, documenten en taken binnen het sjabloon voor gemakkelijke toegang. Het heeft ook een tagging-systeem dat je helpt om alle taken te sorteren op prioriteit en projectfasen. En met de beschikbare versiegeschiedenis kun je gemakkelijk wijzigingen bijhouden en zien hoe je abonnementen zich in de loop van de tijd hebben ontwikkeld.

Ideaal voor: Projectmanagers die op zoek zijn naar robuuste sjablonen voor projectdocumentatie.

7. ClickUp sjabloon voor persoonlijke productiviteit

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-136.png ClickUp sjabloon voor persoonlijke productiviteit https://app.clickup.com/signup?template=t-54073153&department=personal-use Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Ontworpen voor individueel gebruik, de ClickUp sjabloon voor persoonlijke productiviteit helpt u uw persoonlijke taken en doelen te beheren. Het beschikt over te-doen lijsten, bijhouden van doelen en voortgang om u georganiseerd en gefocust te houden.

Wijs brede categorieën toe aan je taken (zoals 'Leren', 'Kopen' of 'Contact') en deel ze op in kleinere subtaken. Je kunt zelfs aanpasbare niveaus toevoegen - dringend, hoog, normaal en laag - om ervoor te zorgen dat je op een bepaald moment de juiste Taak aanpakt.

Gebruik het ingebouwde visiebord om je routekaart voor productiviteit te bekijken (je kunt gegevens importeren uit externe tools zoals Figma en Google Werkruimte). Het sjabloon heeft ook een journaling functie waarmee je aantekeningen kunt toevoegen, invoer kunt markeren en tekst kunt omzetten in taken.

Ideaal voor: Iedereen die zijn productiviteit wil verhogen en zijn doelen wil bereiken.

8. ClickUp Weekplanner Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-337.png ClickUp's Weekplanner Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-200531422&department=personal-use Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp Weekplanner Sjabloon is ontworpen om uw week georganiseerd en efficiënt te houden. U kunt de planner naar wens aanpassen voor een dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse weergave.

Het sjabloon combineert elementen van een agenda en een kalender, zodat je taken kunt bijhouden, verantwoording kunt afleggen en zelfs activiteiten uit het verleden kunt bijhouden. Noteer items op plakbriefjes en plak ze op je planner, of voeg foto's toe om hem nog persoonlijker te maken.

Het schone sjabloon voor whiteboards geeft je een snelle weergave van al je taken en afspraken. Dit maakt het gemakkelijk om taken over verschillende dagen te verdelen, zodat je werklast beter in balans is gedurende de week.

Ideaal voor: Freelancers en zelfstandige ondernemers die hun weken van tevoren moeten plannen.

9. ClickUp projectplanner sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-307.png ClickUp's sjabloon voor projectplanners https://app.clickup.com/signup?template=t-200524076&department=pmo Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon voor projectplanner helpt bij gedetailleerde project abonnementen. Het dient als een levend document dat de reikwijdte van uw project bijhoudt, verwachtingen communiceert en planningen beheert. Het documenteert ook de aannames en beslissingen voor de planning om belanghebbenden op één lijn te houden.

Met deze layout kun je afhankelijkheid van taken instellen om ervoor te zorgen dat subtaken in de juiste volgorde worden voltooid. De ingebouwde formules houden de duur en het budget van een project bij, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen.

Ideaal voor: Projectteams die op zoek zijn naar een gestructureerde aanpak voor het scannen en plannen van hun projecten.

10. ClickUp sjabloon voor kennisbank

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-751.png ClickUp Kennisbasissjabloon https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6449400&department=operations Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon voor de kennisbank helpt u bij het opbouwen van het online helpcentrum van uw bedrijf. Stel een goed gestructureerde, toegankelijke bibliotheek samen met essentiële documenten en bronnen, van FAQ's en handleidingen voor probleemoplossing tot video tutorials en bedrijfsbeleid.

Categoriseer en tag de content zodat werknemers snel kunnen vinden wat ze nodig hebben. U kunt ook dubbele aangepaste pagina's gebruiken om consistentie in alle kennisbankartikelen te garanderen.

Ideaal voor: Kennismanagers en HR teams die gecentraliseerde opslagplaatsen bouwen

Beheer uw werkstromen beter met ClickUp

Of u nu brainstormt over een passieproject of toezicht houdt op een bedrijfscampagne, of u nu alleen werkt of met een team, de productiviteitssjablonen van ClickUp bieden verschillende opties om aan uw unieke behoeften te voldoen.

Notion is geweldig, maar de sjablonen van ClickUp bieden specifieke, geavanceerde functies en een hoger aanpassingsniveau om uw processen georganiseerd en effectief te houden.

En het beste deel? U kunt deze sjablonen gratis gebruiken. 💸 Gratis aanmelden op ClickUp en ervaar een efficiëntere manier om bovenop uw werk te blijven.