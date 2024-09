Free Notion Kalendersjablonen: De top vijf

Het gebruik van effectieve sjablonen voor kalenders kan een game-changer zijn.

Ze helpen je bij het bijhouden van deadlines, vergaderingen en belangrijke gebeurtenissen, zodat je niets mist in je drukke agenda. Met het juiste sjabloon kun je prioriteiten stellen bij Taken en je aandacht erbij houden zonder overweldigd te raken.

Notion, een veelzijdige app voor aantekeningen maken en productiviteit, biedt een bereik van aanpasbare sjablonen die zijn ontworpen om je werkstroom te stroomlijnen.

In deze blogpost bekijken we de vijf beste sjablonen voor Notion-kalenders die je nodig hebt voor je productiviteit.

**Wat maakt een goede Notion kalender sjabloon?

Een goed en eenvoudig Notion kalendersjabloon is aanpasbaar en gebruiksvriendelijk. Het heeft de volgende elementen:

Georganiseerde layout: Een goed Notion Kalender sjabloon heeft een goed gestructureerde en georganiseerde layout, waardoor het makkelijk te gebruiken en te navigeren is voor beginners

Een goed Notion Kalender sjabloon heeft een goed gestructureerde en georganiseerde layout, waardoor het makkelijk te gebruiken en te navigeren is voor beginners Aanpasbare opties: Je kunt categorieën, tags, statussen en kleuren aanpassen aan je planning en organisatie

Je kunt categorieën, tags, statussen en kleuren aanpassen aan je planning en organisatie Functies voor bijhouden: Het bevat functies zoals herinneringen voor deadlines en statusindicatoren waarmee u uw planning en werk in de gaten kunt houden

Het bevat functies zoals herinneringen voor deadlines en statusindicatoren waarmee u uw planning en werk in de gaten kunt houden Integratiemogelijkheden: Het integreert goed met andere Notion databases, zodat u taken en aantekeningen kunt koppelen binnen de kalender, waardoor uw werkstroom efficiënter wordt

Het integreert goed met andere Notion databases, zodat u taken en aantekeningen kunt koppelen binnen de kalender, waardoor uw werkstroom efficiënter wordt Platformonafhankelijke functie:De kalender functioneert goed op mobiele telefoons, laptops en computers, zodat u uw kalender kunt openen en bijwerken ongeacht het apparaat dat u gebruikt

Top 5 Gratis Notion Kalendersjablonen

Hier zijn de top vijf gratis Notion kalendersjablonen voor uw planning en productiviteit:

1. Mijn kalendersjabloon van Notion

via Notie Organiseer je tijd efficiënt en blijf bij elke toewijzing met de sjabloon Mijn kalender van Notion.

Dit sjabloon heeft drie databasetabbladen:

Maandkalender: Hiermee kunt u uw dagelijkse en maandelijkse to-dos plannen

Hiermee kunt u uw dagelijkse en maandelijkse to-dos plannen In te plannen: Geeft een lijst met alle dingen die u moet plannen

Geeft een lijst met alle dingen die u moet plannen Alle activiteiten: Toont een uitgebreide lijst van alle activiteiten met hun respectievelijke deadlines

Uiteindelijk kun je met dit sjabloon taken, afspraken, vergaderingen en gebeurtenissen plannen en inplannen.

Ideaal voor: Het beheren van dagelijkse en maandelijkse persoonlijke en professionele taken, afspraken en gebeurtenissen om een goede balans tussen werk en privé te behouden

2. Sjabloon voor contentkalender door Notion

via Notie Plan en organiseer je content strategie en publicatieschema met het sjabloon voor de Content Kalender van Notion.

Deze sjabloon is een alles-in-één redactionele planner en marketingkalender en heeft twee verbonden databasetabbladen:

Campagnes: Biedt een overzicht van marketingcampagnes met details zoals campagnenaam, eigenaar, status, data, prioriteit, voltooiingspercentage, enz.

Biedt een overzicht van marketingcampagnes met details zoals campagnenaam, eigenaar, status, data, prioriteit, voltooiingspercentage, enz. Deliverables:Vangt belangrijke details op over de stukken content die betrokken zijn bij campagnes, inclusief hun deadlines, type content, betrokken teamleden, enz.

Dit sjabloon helpt u bij het beheren van deliverables voor meerdere marketingcampagnes en zorgt ervoor dat elke publicatie in lijn is met uw content roadmap.

Ideaal voor: Beheren van contentstrategie en publicatieschema's voor meerdere marketingcampagnes

3. Sjabloon voor sociale mediakalender door Notion

via Notie Blijf op de hoogte van al uw sociale media-eisen met de Social Media Calendar Template van Notion.

Dit sjabloon heeft vier verschillende tabbladen:

Alle berichten: Lijst van alle berichten met details zoals naam, datum, gebied, platform, status, enz.

Lijst van alle berichten met details zoals naam, datum, gebied, platform, status, enz. Kalender weergave: Plan je berichten op basis van hun publicatiedatum

Plan je berichten op basis van hun publicatiedatum Visuals nodig: Geeft een lijst van alle berichten die visuals nodig hebben

Geeft een lijst van alle berichten die visuals nodig hebben Platform per status: Toont de status van berichten (nog te doen, in uitvoering en voltooid) voor verschillende sociale mediaplatformen, waaronder LinkedIn, Instagram, Twitter en Facebook

Met dit sjabloon kunt u uw voortgang in één oogopslag zien door middel van de weergave van het dashboard in Notion . U moet categorieën selecteren zoals op week, platform of gebied en filters en kolommen, staafdiagrammen en cirkeldiagrammen toepassen om de gewenste gegevens weer te geven.

In de kern helpt dit sjabloon u om georganiseerd te blijven en strategische voortgang te boeken in de snelle wereld van sociale media.

Ideaal voor:Het plannen, bijhouden en beheren van sociale-mediaposts op meerdere platforms om georganiseerde en strategische sociale-media-inspanningen te garanderen

4. Sjabloon voor kalender van gebeurtenissen door Notion

via Notie Centraliseer informatie over gebeurtenissen en stroomlijn het communicatieproces met de sjabloon voor kalenders van Notion.

Deze sjabloon heeft drie functies:

Kalender: Hiermee kunt u bedrijfsevenementen plannen, van hackathons voor groepen tot sessies over welzijn op een andere locatieonline kalender met hun uitvoeringsdata

Hiermee kunt u bedrijfsevenementen plannen, van hackathons voor groepen tot sessies over welzijn op een andere locatieonline kalender met hun uitvoeringsdata Alle evenementen: Lijst van alle bedrijfsevenementen met details zoals naam evenement, datum, organisator, partner, locatie, tags, link naar de pagina van het evenement, enz.

Lijst van alle bedrijfsevenementen met details zoals naam evenement, datum, organisator, partner, locatie, tags, link naar de pagina van het evenement, enz. Galerij: Biedt een Kanban-achtige weergave van bedrijfsevenementen met tags zoals meetup, leren, hackathon, enz.

Ideaal voor: Centraliseren en beheren van gebeurtenissen binnen het bedrijf om werknemers op de hoogte en betrokken te houden

5. GTM-kalender sjabloon van Notion

via Notie Breng je producten van concept naar markt met de GTM kalender sjabloon van Notion.

Deze sjabloon heeft drie functies:

Tijdlijn weergave: Biedt eenGantt grafiek-achtige tijdlijn in Notion voor productlanceringen, zodat u de voortgang kunt bewaken en ervoor kunt zorgen dat producten worden gelanceerd volgens de vastgestelde lanceerdatum

Biedt eenGantt grafiek-achtige tijdlijn in Notion voor productlanceringen, zodat u de voortgang kunt bewaken en ervoor kunt zorgen dat producten worden gelanceerd volgens de vastgestelde lanceerdatum Weergave kalender: Hiermee kunt u maandelijks taken, mijlpalen en lanceerdata van producten plannen en bijhouden

Hiermee kunt u maandelijks taken, mijlpalen en lanceerdata van producten plannen en bijhouden Alle gebeurtenissen: Biedt een tabelachtige weergave van alle productlanceringsschema's, met data, namen van betrokken leden, koppelingen naar lanceringsstrategieën en -documenten en andere informatie

Dit sjabloon helpt multifunctionele teams samen te werken, lanceringsschema's te beheren en producten succesvol op de markt te brengen.

Ideaal voor: Het coördineren van productlanceringen met gedetailleerde tijdlijnen, schema's en bijhouden om succesvolle marktintroducties te garanderen

Bonus: Hoe Notion gebruiken voor projectmanagement (Database, Gantt Chart, Tijdlijn, CRM)

Beperkingen van het gebruik van Notion voor kalenders

Hoewel Notion aanpasbare en robuuste sjablonen biedt voor het organiseren van kalenders en het beheren van planningen, heeft het zijn beperkingen.

Hier zijn er een paar:

Beperkte geavanceerde functies: Notion biedt geen geavanceerde functies zoals gedetailleerde herinneringen aan gebeurtenissen, instelling van terugkerende gebeurtenispatronen, enz. Het resultaat is dat de functies van Notion ietwat standaard zijn in vergelijking met andere kalender apps

Notion biedt geen geavanceerde functies zoals gedetailleerde herinneringen aan gebeurtenissen, instelling van terugkerende gebeurtenispatronen, enz. Het resultaat is dat de functies van Notion ietwat standaard zijn in vergelijking met andere kalender apps Problemen met synchronisatie: Notion Werkruimte biedt weliswaar integratie met externe kalenders zoals Google Agenda, maar ondersteunt geen bidirectionele synchronisatie in realtime. Dit kan resulteren in discrepanties en vertragingen als je meerdere kalenderplatforms gebruikt voor het beheren van je agenda

Notion Werkruimte biedt weliswaar integratie met externe kalenders zoals Google Agenda, maar ondersteunt geen bidirectionele synchronisatie in realtime. Dit kan resulteren in discrepanties en vertragingen als je meerdere kalenderplatforms gebruikt voor het beheren van je agenda Beperkt systeem voor notificaties: Notion's kalender mist aanpasbare waarschuwingen en is minder robuust dan andere apps. Dit kan een nadeel zijn als je belangrijke deadlines en gebeurtenissen moet bijhouden

Notion's kalender mist aanpasbare waarschuwingen en is minder robuust dan andere apps. Dit kan een nadeel zijn als je belangrijke deadlines en gebeurtenissen moet bijhouden Problemen met de prestaties: Het plannen van veel gebeurtenissen in de kalender van Notion kan leiden tot langzame laadtijden, wat je efficiëntie beïnvloedt. Deze trage prestaties maken het minder geschikt voor het beheren van grote teams of het verwerken van grote hoeveelheden informatie

Alternatieven voor Notion kalendersjablonen

Hoewel Notion handige kalendersjablonen biedt, kan het tekort schieten voor sommige gebruikers die snellere prestaties of meer geavanceerde functies nodig hebben.

Voor wie op zoek is naar een krachtigere oplossing, is een alles-in-één app voor productiviteit zoals ClickUp valt op als een krachtige alternatief voor Notion .

In vergelijking met Notion biedt ClickUp verbeterde agendamogelijkheden die zijn ontworpen om te voldoen aan de behoeften op het gebied van planning en productiviteit van zowel particulieren als bedrijven.

Laten we eens kijken naar de geavanceerde functies van de beste kalendersjablonen van ClickUp.

1. ClickUp kalender sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/ClickUp-Calendar-Planner-Template.png ClickUp Kalender Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-182201221&department=pmo&_gl=1\*97eoz0\*\_gcl\_au\*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYYOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA .

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Beheer al uw activiteiten, inclusief taken, vergaderingen en gebeurtenissen, met de ClickUp Kalender Planner Sjabloon .

Dit sjabloon is aanpasbaar en gemakkelijk te gebruiken. Het maakt van plannen een fluitje van een cent en helpt je een dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse planning te maken kalender voor projectmanagement en activiteiten.

Met dit sjabloon kunnen jij en je team ook:

Projecten organiseren in beheersbare Taken

Hulpbronnen efficiënt toewijzen en beheren

Deadlines halen

Komende gebeurtenissen voorblijven

Voortgang en algemene werkstroom bewaken

Ideaal voor:Het efficiënt organiseren en beheren van dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse taken, vergaderingen, projecten en gebeurtenissen

Dit sjabloon downloaden

2. ClickUp Kalender Nog te doen lijst sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-Calendar-To-Do-List-Template.png ClickUp Kalender Nog te doen lijst sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-200573617&department=personal-use&_gl=1\*t11nvr\*\_gcl\_au\*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYYOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA .

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Houd je wekelijkse, tweewekelijkse en maandelijkse to-dos bij met de CLICKUP CALENDAR TO DO LIST TEMPLATE .

Deze sjabloon is ideaal voor beginnende en gevorderde gebruikers en helpt je effectief dingen Klaar te krijgen en je doelen te bereiken. Je kunt je tijd beter beheren en je werk met gemak afhandelen.

Met dit sjabloon kun je ook:

Taken plannen en organiseren in categorieën

Een snel overzicht krijgen van de details van elke Taak

Uw doelen en deadlines visualiseren

Taken organiseren op status en prioriteitsniveaus

De voortgang van je Taken bewaken

Ideaal voor:Bijhouden en prioriteren van wekelijkse en maandelijkse to-dos om vergaderingen en deadlines te halen

Dit sjabloon downloaden

3. ClickUp Jaarkalender sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-Annual-Calendar-Template.png Haal het meeste uit uw jaar en haal uw doelen met het ClickUp Jaarkalender sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-200555453&department=operations&_gl=1\*1dgt37e\*\_gcl\_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA .

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Plan, bijhoud en beheer jaarlijkse doelen met ClickUp's sjabloon voor jaarkalenders .

Aan het begin van elk jaar stellen bedrijven ambitieuze doelen die ze tegen het einde van het jaar willen bereiken. Maar met talloze taken en verantwoordelijkheden die de aandacht opeisen, verliezen leiders en werknemers deze doelstellingen gemakkelijk uit het oog. Daarom is het belangrijk om tools te gebruiken die je helpen om alles bij te houden.

Dit sjabloon helpt je daarbij:

Taken voor het hele jaar plannen en organiseren

Taken toewijzen aan leden van een team

Doelen en mijlpalen voor initiatieven en projecten van het team bijhouden

Duidelijkheid krijgen over wat is gedaan en wat nog gedaan moet worden

Voortgang bijhouden voor elke belangrijke Taak en elk project

Ideaal voor:Bijhouden en beheren van jaarlijkse doelen, taken, projecten en mijlpalen om ervoor te zorgen dat de jaarlijkse doelstellingen worden gehaald

Dit sjabloon downloaden

4. ClickUp Weekkalender Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Weekly-Calendar-Template.png ClickUp's Weekkalender sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-200694122&department=personal-use&_gl=1\*1dp16yg\*\_gcl\_au\*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA .

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Visualiseer en organiseer je wekelijkse Taken efficiënt met de ClickUp Wekelijkse Kalender sjabloon .

Dit sjabloon helpt u bij het beheren van werkgerelateerde taken en persoonlijke en familieverplichtingen, vergelijkbaar met apps voor familiekalenders .

Het stelt je ook in staat om:

Planningsconflicten en overlappingen te identificeren en aan te passen

De voortgang voor elke Taak bijhouden en bekijken

Taken voltooien voor hun respectievelijke deadlines

Ideaal voor:Organiseren en beheren van persoonlijke en werkgerelateerde wekelijkse taken en effectief omgaan met planningsconflicten

Dit sjabloon downloaden

5. ClickUp Posting Kalender Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Posting-Calendar-Template.jpg ClickUp Posting Kalender Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-182148076&department=marketing&_gl=1\*90m3n2\*\_gcl\_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA .

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Stel effectieve marketingabonnementen op en houd uw schema voor sociale-mediapostings bij met de ClickUp Posting Kalender Sjabloon .

Dit sjabloon helpt u bij het plannen, publiceren en bijhouden van de voortgang van uw content op verschillende sociale-mediakanalen.

Met deze sjabloon kunt u:

Uw schema voor het publiceren van content strategisch opstellen

Het aanmaken, bewerken en goedkeuren van berichten stroomlijnen

Deadlines voor content bijhouden

Berichten categoriseren op type content, zoals blogartikelen, websitecontent, video, enz.

Je content organiseren op onderwerp en kanaal

Mogelijkheden voor optimalisatie van content identificeren

Ideaal voor: Het plannen en beheren van posts op sociale media, het bijhouden van deadlines voor content en het optimaliseren van postingstrategieën

Dit sjabloon downloaden

6. ClickUp Redactionele kalender sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Editorial-Calendar-List-Template.jpg ClickUp Redactionele Kalender Lijst Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-182377114&department=creative-design&_gl=1\*1la6zdn\*\_gcl\_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA .

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Houd al uw redactionele Taken bij met ClickUp's Redactionele Kalender sjabloon .

Dit sjabloon helpt u uw redactionele content planning te beheren en uw publicatie doelen te bereiken. Het helpt u bij het plannen en organiseren van uw content met de volgende categorieën in de kalender:

Naam content

Publicatiedatum

Kanaal

Type content (zoals bedrijfsupdate, klantverhaal, gesponsorde post, etc.)

Type revisie (zoals groot of klein)

Marketingfase (zoals nieuw ontwerp, kopij, ontwerp, proeflezen, goedkeuring client en publicatie)

Ideaal voor:Het plannen en bijhouden van redactionele taken op publicatiedatum, content type en marketing fase

Dit sjabloon downloaden

7. ClickUp PTO Kalender Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/PTO-Calendar-Template-Clickup.webp PTO kalender sjabloon ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205352846&department=hr-recruiting&_gl=1\*yesceb\*\_gcl\_au\*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYOTycuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA .

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Houd eenvoudig bij hoeveel betaald verlof je team heeft opgenomen met Sjabloon voor de PTO-kalender van ClickUp .

Dit sjabloon helpt u bij het beheren en bijhouden van verlof, vakanties en vrije dagen van uw teamleden.

Met dit sjabloon kun je:

Het exacte aantal opgenomen uren en dagen berekenen

Verlofaanvragen ordenen op status, zoals In behandeling, Goedgekeurd, Afgewezen, enz.

Inzicht krijgen in de beschikbaarheid van personeel

De huidige en toekomstige personeelstekorten identificeren

Plannen voor personeelsbehoeften

De kans op roosterconflicten verkleinen

Ideaal voor:Betaalde vrije tijd van teamleden bijhouden en beschikbaarheid van personeel beheren

Dit sjabloon downloaden

8. ClickUp sjabloon voor inhoudskalender

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/content-calendar.png content-kalender https://app.clickup.com/signup?template=t-228062740&department=marketing&_gl=1\*ea1b4\*\_gcl\_au\*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYYOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA .

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Blijf op de top van uw doelen voor het genereren van content met ClickUp's sjabloon voor de contentkalender .

Deze sjabloon voor inhoudskalender stroomlijnt uw workstroom voor content en zorgt voor tijdige levering en publicatie van content. Het helpt u ook uw kalender te organiseren met categorieën, zoals:

Week

Naam van de Taak

Status (zoals Briefing, Schrijven, Proeflezen, Voltooid en Publicatie)

Pijler content (zoals Monday Updates, Tuesday How-to Tutorial, Quick Tips Wednesday, Happy Thursday, #AMA Friday, Testimonial Saturday en Sunday Blog)

Fase van goedkeuring door client (zoals in afwachting, moet worden herzien en goedgekeurd)

Publicatiedatum

Gerelateerde bestanden

Waarde

Aantekeningen

Ideaal voor:Het plannen en organiseren van content kalenders en vergadering van content generatie en publicatie doelen

💡 Pro Tip: Versnel het genereren van content en haal uw publicatiedoelen snel met ClickUp Brein . Je hoeft alleen maar aanwijzingen te geven en deze AI-tool genereert content op maat met de juiste toon en taal over het door jou gewenste onderwerp of thema.

Dit sjabloon downloaden

9. ClickUp dagplanner sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Daily-Planner-Template.png ClickUp's Dagelijkse Planner Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-129056450&department=personal-use&*hjexvu*hjexvu*hjexvu*hjexvu*hjexvu*hjexvu*hjexvu*hjexvu*hjexvu*hjexvu_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYzMDA .

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Beheer uw dagelijkse Taken en optimaliseer uw tijd met ClickUp's Dagindeling sjabloon .

Dit sjabloon verbetert zowel de productiviteit als de organisatie en helpt u het beste uit uw dag te halen.

Met dit sjabloon kun je:

Taken sorteren in categorieën zoals werk, persoonlijk en doelen

Taken categoriseren en groeperen op status zoals Nog te doen en Voltooid

Taken prioriteit geven op basis van belangrijkheid en urgentie

Ideaal voor: Dagelijkse taken organiseren en prioriteren, doelen instellen en voortgang bijhouden voor effectief tijdbeheer

Dit sjabloon downloaden

10. ClickUp Team Schema Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/team-schedule-1.png teamrooster-t https://app.clickup.com/signup?template=t-194504419&department=pmo&_gl=1\*1h8sn0k\*\_gcl\_au\*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA .

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Creëer een effectief en gebalanceerd werkrooster voor Teams met ClickUp's Team Schema Sjabloon .

Met dit sjabloon kunt u duidelijk maken wie waarvoor verantwoordelijk is en wordt verwarring en miscommunicatie tussen de leden van het team voorkomen. Het helpt ervoor te zorgen dat de leden van het team op dezelfde pagina staan en naar een doel toe werken.

Dit sjabloon helpt je:

De werklast van je team te visualiseren en te plannen

Taken op groepsniveau aan teams toewijzen

Taken toewijzen aan leden van een team op individueel niveau

Deadlines instellen voor elk team

Aanpassingen maken in geval van overlappende planningen of overvolle werklast

Ideaal voor: Het maken van evenwichtige en duidelijke werkschema's voor teams, het toewijzen van taken aan teams en het beheren van de verdeling van werklast en deadlines

Dit sjabloon downloaden

Organiseer uw planning en blijf op de hoogte van uw werk met ClickUp

Sjablonen voor kalenders spelen een belangrijke rol in uw persoonlijke en professionele leven. Ze helpen u bij het organiseren van uw dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse planning, het bijhouden van uw werk en het behouden van een goede balans tussen werk en privé.

Hoewel de kalendersjablonen van Notion goed gestructureerd, aanpasbaar en gebruiksvriendelijk zijn, hebben ze enkele beperkingen. Dit is waar meer geavanceerde platforms zoals ClickUp opvallen. ClickUp biedt een bereik aan tools, van geavanceerde, zeer aanpasbare kalender- en sjablonen voor tijdbeheer naar automatisering en AI-mogelijkheden om het plannen, organiseren en beheren van kalenders tot een fluitje van een cent te maken. Aanmelden bij ClickUp en haal het meeste uit uw tijd.