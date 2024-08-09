Hoe maak je een dashboard in Notion?

Notion heeft veel succes geboekt als hulpmiddel voor productiviteit! Meer dan 35 miljoen gebruikers wereldwijd gebruiken het om content te beheren, gewoontes bij te houden of te dagboeken.

In deze gids bekijken we hoe je een functioneel dashboard maakt in Notion om alles te beheren, van dagelijkse taken tot doelen op lange termijn.

Het is echter essentieel om de limieten van Notion te begrijpen op het gebied van geavanceerd projectmanagement en prestatieoptimalisatie en alternatieve platforms te overwegen die beter aansluiten bij je specifieke behoeften.

Voor diegenen die op zoek zijn naar een robuustere oplossing, bekijken we ook ClickUp als een alternatief dat een breder bereik aan tools biedt voor teams en individuen, inclusief tijdsregistratie, grafieken en aanpasbare workflows.

Maar laten we eerst een aanpasbaar dashboard maken in Notion.

Een stap-voor-stap handleiding voor het maken van een dashboard in Notion

Het maken van een esthetisch dashboard in Notion is als het bouwen van je droomwerkruimte. Dit is hoe je kunt beginnen.

Stap 1: Een nieuwe pagina instellen

Wanneer je voor het eerst een Notion werkruimte gebruikt, voelt het alsof je een gloednieuw notitieblok opent - vol mogelijkheden en klaar om met ideeën gevuld te worden. De eerste stap om je Notion pagina een eigen naam te geven. Zo stel je hem in:

Open Notion en navigeer naar de linkerzijbalk

en navigeer naar de linkerzijbalk Klik op 'Nieuwe pagina' . Je vindt deze optie onderaan of in een specifieke werkruimte

. Je vindt deze optie onderaan of in een specifieke werkruimte Geef je pagina een naam die het doel weergeeft, zoals 'Project Dashboard' of 'Personal Hub'

Bonus: Gebruik deze voorbeelden van dashboards voor projecten voor inspiratie voordat je je eerste projectmanagement dashboard maakt.

via Notion

Stap 2: Een tabel of bordweergave toevoegen

Laten we nu wat structuur toevoegen aan je Notion dashboard. Een tabel of bordweergave kan dienen als de ruggengraat van je aangepaste Notion dashboard:

Type "/database" Klik op de knop 'Tabel' of 'Bord' Tabellen zijn ideaal voor het toevoegen van gedetailleerde gegevens, terwijl borden (vergelijkbaar met Kanban-borden) perfect zijn voor het visueel bijhouden van taken en voortgang

via Notion

Stap 3: De tabel of het bord aanpassen

Aanpassen is waar de magie gebeurt. Zo kun je de tabel of het bord aanpassen aan je eigen wensen:

Kolommen toevoegen: Klik op het '+'-pictogram om nieuwe kolommen toe te voegen. Typische kolommen zijn Taak, Deadlines, Status en Toegewezen aan Eigenschappen instellen: In Notion kan elke kolom verschillende eigenschappen hebben. De kolom Due Date kan bijvoorbeeld datumeigenschappen hebben, terwijl de kolom Status selectie-eigenschappen kan hebben voor verschillende statussen zoals 'In uitvoering' of 'Voltooid' Filters toepassen: U kunt filters gebruiken om alleen de informatie weer te geven die u nodig hebt. Zo kunt u bijvoorbeeld alleen de taken filteren die aan u zijn toegewezen of die deze week af moeten zijn

Deze stap neemt misschien wel de meeste tijd in beslag en zal je creativiteit tot het uiterste drijven, maar het is cruciaal. Sla het niet over! Elke aanpassing zal de functionaliteit van je Notion dashboard verbeteren en ervoor zorgen dat het perfect is afgestemd op je werkstroom.

via Notion

Stap 4: widgets en hulpmiddelen insluiten

Een dashboard is niet Voltooid zonder handige widgets, toch? Hier vind je een overzicht van de widgets en tools die je in je Notion dashboard kunt integreren:

Kalenders: Je kunt de kalender widget gebruiken om belangrijke data en deadlines bij te houden. Zo kun je deadlines visueel bijhouden, waardoor je minder risico loopt om belangrijke data te missen Grafieken: Het is een goed idee om grafieken in te sluiten om je gegevens te visualiseren. Dit is vooral handig voor het bijhouden van voortgang en prestaties Voortgangsbalken: U kunt voortgangsbalken gebruiken om de voltooiing van taken of projecten bij te houden. Het is echt leuk om je voortgang aan het einde van de dag te zien - als die balken vol zijn en je ziet hoe ver je bent gekomen met je taken en projecten

Om een widget in te sluiten:

Klik op de '/' sleutel om het blok menu te openen Zoek naar de widget die je wilt toevoegen, zoals 'Embed' of 'Calendar' Plak de link naar de widget of selecteer deze uit het menu

via Notion

Stap 5: Richt uw dashboard in en geef het stijl

De laatste stap is het indelen en stylen van je Notion dashboard sjabloon om het visueel aantrekkelijk en gemakkelijk navigeerbaar te maken:

Slepen: Rangschik blokken door ze naar hun plaats te slepen. Je kunt kolommen maken door blokken naast elkaar te slepen

Rangschik blokken door ze naar hun plaats te slepen. Je kunt kolommen maken door blokken naast elkaar te slepen Styling: Gebruik de stylingopties van Notion om lettertypes, kleuren en achtergrondafbeeldingen te veranderen. Je kunt een thema maken dat je Notion dashboard esthetisch aantrekkelijk maakt. Je kunt ook kiezen uit de vele online beschikbare sjablonen voor Notion dashboards

💡Pro tip: Codeer de verschillende secties van je persoonlijke Notion dashboard met kleur. Het is een klein detail, maar het maakt het navigeren door je taken veel sneller. Onderzoek heeft uitgewezen dat kleurcodering de cognitieve verwerking kan verbeteren en het herinneren van herinneringen, waardoor het voor je hersenen makkelijker wordt om informatie te organiseren en efficiënt op te halen.

via Notion

Beperkingen van het gebruik van Notion om dashboards te maken

Notion is een fantastisch hulpmiddel, maar het is niet zonder eigenaardigheden. Hier zijn een paar beperkingen waar je tegenaan kunt lopen bij het maken van je dashboard:

Beperkte geavanceerde analysemogelijkheden: De ingebouwde analysetools van Notion zijn vrij eenvoudig. Als je diepgaande gegevensanalyse nodig hebt, moet je het misschien integreren met externe apps

De ingebouwde analysetools van Notion zijn vrij eenvoudig. Als je diepgaande gegevensanalyse nodig hebt, moet je het misschien integreren met externe apps Afhankelijkheid van handmatige updates: Je moet al je gegevens handmatig bijwerken, wat tijdrovend kan zijn, vooral voor grotere dashboards voor projecten

Je moet al je gegevens handmatig bijwerken, wat tijdrovend kan zijn, vooral voor grotere dashboards voor projecten Beperkte integratie met andere tools: Hoewel Notion dashboards een aantal integraties biedt, zijn deze niet zo uitgebreid als je nodig zou kunnen hebben. Dit kan een obstakel zijn als u sterk afhankelijk bent van andere platforms

Hoewel Notion dashboards een aantal integraties biedt, zijn deze niet zo uitgebreid als je nodig zou kunnen hebben. Dit kan een obstakel zijn als u sterk afhankelijk bent van andere platforms Problemen met de prestaties bij grote datasets: Notion dashboards kunnen traag worden als je te maken hebt met grote hoeveelheden gegevens. Dit kan uw werkstroom vertragen en uw productiviteit beïnvloeden

Notion dashboards kunnen traag worden als je te maken hebt met grote hoeveelheden gegevens. Dit kan uw werkstroom vertragen en uw productiviteit beïnvloeden Gebrek aan functies voor automatisering: Notion dashboards bieden geen robuuste opties voor automatisering. Het automatiseren van terugkerende taken kan veel tijd besparen en zonder automatisering zou je wel eens vast kunnen komen te zitten in handmatig werk

Als u vindt dat de functies tekortschieten, vooral op het gebied van geavanceerde analyses, automatisering of integratie met andere tools, kunt u overwegen alternatieven te zoeken.

Tools zoals ClickUp zijn ontworpen om deze hiaten op te vullen en bieden uitgebreide functies en geavanceerde mogelijkheden om projectmanagement te stroomlijnen en productiviteit te verbeteren.

Dashboards maken met ClickUp

ClickUp is een alles-in-één productiviteitstool en het beste alternatief voor Notion. Het heeft uitgebreide functies voor het bouwen van persoonlijke dashboards en is gebouwd om eenvoudig om te gaan met complexe behoeften op het gebied van projectmanagement, van eenvoudige dashboards voor het bijhouden van dagelijkse taken tot complexe dashboards dashboards voor productbeheer .

Ook lezen_: Een beginnersgids voor dashboards in ClickUp (met 15 voorbeelden van use cases)

Een stap-voor-stap handleiding voor het maken van dashboards in ClickUp

Uw eigen dashboard maken in ClickUp is een koud kunstje in vergelijking met Notion en overwint de beperkingen die daarmee gepaard gaan. De gebruiksvriendelijke interface en geavanceerde functies maken het gemakkelijker om een dashboard in te stellen dat niet alleen aan uw behoeften voldoet, maar deze zelfs overtreft.

Hier is een gedetailleerde gids over hoe het te doen:

Stap 1: Een nieuw dashboard instellen

Ga naar de sectie Dashboards in ClickUp en klik op 'Nieuw dashboard'. Geef het een naam die bij het doel past.

Navigeer vanuit uw zijbalk naar de sectie ClickUp dashboard

Klik op de knop 'Nieuw Dashboard' om te beginnen met het maken van uw dashboard

om te beginnen met het maken van uw dashboard Voeg een naam in voor uw dashboard die de functie ervan weergeeft, zoals 'Overzicht projecten' of 'Verkoopprestaties'.

💡Pro tip:Gebruik een beschrijvende naam waarmee u in één oogopslag kunt zien waar het dashboard zich op richt.

Begin met het bouwen van uw dashboard op ClickUp door te klikken op de knop 'Nieuw Dashboard

Stap 2: Widgets toevoegen

ClickUp biedt een verscheidenheid aan widgets en weergaven. Hier zijn er enkele die u misschien handig vindt om op de hoogte te blijven van belangrijke zaken project KPI's en statistieken :

ClickUp-taak Taken: Taken of een 'te doen lijst' van verschillende projecten op één plaats weergeven

Taken of een 'te doen lijst' van verschillende projecten op één plaats weergeven Chart widget: Visualiseer project voortgang en prestaties met behulp van burnup, burndown, snelheid, en cumulatieve grafieken, en meer

Visualiseer project voortgang en prestaties met behulp van burnup, burndown, snelheid, en cumulatieve grafieken, en meer ClickUp Kalender : Houd belangrijke data en deadlines bij

Houd belangrijke data en deadlines bij ClickUp Project Tijdregistratie : Houd bij hoeveel tijd aan verschillende Taken wordt besteed

Houd bij hoeveel tijd aan verschillende Taken wordt besteed ClickUp Doelen : Bijhouden van uw doelen of OKR's rond voortgang of productiviteit van het bedrijf en zien hoe dicht u bij het bereiken ervan bent Ook lezen: Een stap-voor-stap handleiding voor het maken van een OKR-dashboard

Pas je dashboard aan met uitgebreide widgets in ClickUp die passen bij verschillende gebruikssituaties

Stap 3: Pas uw widgets aan

U kunt elke widget aanpassen om de informatie weer te geven die u nodig hebt:

Selecteer elke widget die je wilt toevoegen en pas deze aan volgens je behoeften

die je wilt toevoegen en pas deze aan volgens je behoeften Gebruik filters om alleen de meest relevante gegevens weer te geven, zoals taken op prioriteit of deadline

om alleen de meest relevante gegevens weer te geven, zoals taken op prioriteit of deadline Groepeer gegevens op betekenisvolle manieren, zoals op project, teamlid of status van taken

💡Pro tip:Gebruik filters en groepen om de gegevens die in elke widget worden getoond aan te passen. U kunt bijvoorbeeld taken filteren op prioriteit of ze groeperen op project om een duidelijker beeld te krijgen van wat als eerste aandacht nodig heeft.

ClickUp biedt geweldige layout- en opmaakopties om in één oogopslag de meest zinvolle inzichten uit uw dashboards te halen

Stap 5: Opslaan en delen

Zodra uw dashboard voltooid is, slaat u het op en deelt u het met uw team. ClickUp maakt real-time samenwerking en updates mogelijk, zodat iedereen op de hoogte blijft.

Sla uw dashboard op door op de knop 'Opslaan' te klikken

op door op de knop 'Opslaan' te klikken Deel uw dashboard met teamleden door op de knop 'Delen' te klikken en de leden van het team of groepen te selecteren die u toegang wilt geven

💡Pro tip: Dashboards kunnen een effectieve manier zijn om iedereen op de hoogte te houden van de voortgang van een project. Onze Teams gebruiken ze om zowel interne als externe belanghebbenden op de hoogte te houden, en jij zou hetzelfde kunnen doen. Je kunt bijvoorbeeld aangepaste, aangepaste, geautomatiseerde dashboards maken dashboards maken om statistieken te rapporteren aan je clients om hen real-time zichtbaarheid te geven in de voortgang van hun projecten.

Laten we nu de sleutel functies verkennen die clickUp van Notion onderscheiden.

Visualiseer moeiteloos uw productiviteit en voortgang van projecten met ClickUp Dashboards

Voordelen van ClickUp ten opzichte van Notion voor dashboards

Hier zijn de top vijf redenen waarom ClickUp Dashboards zou wel eens de perfecte tool kunnen zijn om de meest uitgebreide dashboards te maken:

Geavanceerde analyses

ClickUp biedt krachtige analyse- en rapportagefuncties waarmee u diep in uw gegevens kunt duiken en inzichtelijke rapporten kunt genereren voor zowel professionele als persoonlijke productiviteit. In tegenstelling tot de basisanalyse van Notion, biedt ClickUp geavanceerde rapportagetools waarmee u de voortgang van projecten kunt volgen, de prestaties van teams kunt bewaken en werkstromen in realtime kunt analyseren.

U kunt aangepaste dashboards maken met widgets die sleutelcijfers weergeven, zoals het aantal voltooide taken, tijdsregistratie en verdeling van werklast. Deze gedetailleerde inzichten helpen je weloverwogen beslissingen te nemen, knelpunten op te sporen en je processen te optimaliseren voor meer efficiëntie.

Als bedrijfsanalist heeft de dashboard functie van ClickUp het een stuk eenvoudiger gemaakt om gegevens op een mooie en doelgerichte manier weer te geven. De vergelijkingsfunctie heeft aanpassingen waardoor gegevens op een zinvolle voltooide manier kunnen worden weergegeven en heel gemakkelijk kunnen worden begrepen. [sic]]_ Shikha Chaturvedi , Business Analyst, Cedcoss Technologies privé Limited

Een voorbeeld van een uitgebreid dashboard voor productiviteit gebouwd op ClickUp

Automatisering ondersteunen

Met ClickUp kunt u routinetaken automatiseren, tijd besparen en de kans op menselijke fouten verkleinen. Met de automatiseringsmogelijkheden van ClickUp kunt u if-then triggers en acties voor verschillende Taken instellen.

U kunt bijvoorbeeld de toewijzing van taken automatiseren op basis van specifieke criteria, automatische herinneringen voor deadlines sturen of taken naar verschillende fasen en lijsten verplaatsen naarmate ze vorderen. Deze mate van automatisering zorgt ervoor dat er niets tussen wal en schip valt en dat je team zich kan richten op meer strategische activiteiten in plaats van repetitief administratief werk.

Lees ook:_ Hoe een Taak Dashboard maken om Taken te beheren

Integratie met uw technische stapel

ClickUp integreert met 1000+ tools die deel uitmaken van uw dagelijkse routine, van Slack tot Google Drive, waardoor het gemakkelijk is om al uw werkstromen met elkaar in verbinding te houden. Dankzij deze naadloze integratie kunt u gegevens ophalen uit uw favoriete apps en alles beheren vanaf één centraal platform.

Deze verbinding stroomlijnt je werkstroom, vermindert de noodzaak om tussen verschillende apps te schakelen en verhoogt de algehele productiviteit.

Real-time samenwerking

ClickUp's real-time samenwerkingsfuncties zorgen ervoor dat uw team naadloos kan samenwerken, waar ze ook zijn. U kunt taken toewijzen, opmerkingen achterlaten en statussen van taken in realtime bijwerken, zodat iedereen op dezelfde pagina blijft. Het platform biedt ook functies zoals chatten, vermeldingen en threaded comments, waardoor het makkelijker wordt om te communiceren en samen te werken aan Taken.

Dit niveau van samenwerking is cruciaal voor teams op afstand en zorgt ervoor dat projecten soepel verlopen zonder vertragingen of misverstanden.

Veel van onze topmanagers hebben veel bij te houden en willen niet per se inloggen op ClickUp. Maar we kunnen View Only-koppelingen sturen, zodat zij - of iemand anders die dat nodig heeft - een contentkalender of Sprint-dashboard kunnen bekijken om snel te begrijpen waar we aan werken._

Lauren Makielski, stafchef, Hawke Media

Schaalbare dashboards

ClickUp kan gemakkelijk overweg met grote gegevenssets en gekoppelde databases, waardoor zelfs de meest gegevensintensieve projecten probleemloos verlopen. Naarmate uw bedrijf groeit en uw projecten complexer worden, schaalt ClickUp met u mee.

Het platform kan duizenden taken en subtaken, grote databases en uitgebreide tijdlijnen voor projecten beheren zonder problemen met de prestaties. Deze schaalbaarheid zorgt ervoor dat ClickUp snel en responsief blijft, hoe groot uw projecten ook worden.

Lees ook:_ Verbeteringen in dashboards om werk vanuit elk gezichtspunt bij te houden

Gebruik ClickUp's sjabloon voor projectmanagement dashboard om binnen enkele seconden aan de slag te gaan

Of u nu een projectmanager bent die complexe projecten coördineert, een ondernemer die met meerdere ondernemingen jongleert, een student die studieroosters beheert, of gewoon iemand die graag orde houdt met een uitgebreide 'to-do lijst', een aangepast ClickUp dashboard kan een goede aanvulling zijn op uw gereedschapskist. U kunt er snel een maken met de ClickUp Dashboard sjabloon voor projectmanagement .

Deze sjabloon is ontworpen om u een uitgebreide weergave te geven van al uw projecten op één plek.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Project-Management-Dashboard-Template.png Houd de taken, werklast en productiviteit van uw team bij met de sjabloon Projectmanagement Dashboard van ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182201671&department=operations Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Met deze sjabloon kunt u uw dashboard aanpassen met widgets die sleutelgegevens weergeven, zoals de status van taken, deadlines en werklast. U hebt al uw projectgegevens binnen handbereik, zodat u snel en moeiteloos weloverwogen beslissingen kunt nemen. De realtime updates zorgen ervoor dat je altijd op de hoogte bent, zodat je geen eindeloze vergaderingen over de status hoeft te houden of handmatig je lange 'Nog te doen'-lijst hoeft door te nemen.

Hier volgt een kort overzicht van wat je in dit sjabloon vindt:

Lijstweergave: Toont een eenvoudige lijst van alle Taken van begin tot eind

Toont een eenvoudige lijst van alle Taken van begin tot eind Weergave van gantt: Biedt een visuele tijdlijn van het project, die laat zien hoe taken en mijlpalen met elkaar verbonden zijn

Biedt een visuele tijdlijn van het project, die laat zien hoe taken en mijlpalen met elkaar verbonden zijn Kalenderweergave: Geeft u een momentopname van alle geplande activiteiten op een kalender

Geeft u een momentopname van alle geplande activiteiten op een kalender Weergave in Kanban-stijl: Geeft een overzicht van de statussen van de Taken

Geeft een overzicht van de statussen van de Taken Werklastweergave: Toont de werklast van elk teamlid en of ze onder of over capaciteit zitten

Toont de werklast van elk teamlid en of ze onder of over capaciteit zitten Werklastweergave: Geeft een overzicht van waar elk teamlid aan werkt, wat ze voltooid hebben en hun totale werklast

Met ClickUp zijn we het spel een stapje voor gegaan en hebben we dashboards gemaakt waar onze clients in realtime toegang tot hebben en de prestaties, bezetting en projecten kunnen volgen. Hierdoor voelen clients zich verbonden met hun teams, vooral omdat ze zich in verschillende landen en soms zelfs op verschillende continenten bevinden.

Dayana Mileva, Account Director van Pontica oplossingen

Bouw vandaag nog uw favoriete dashboards op ClickUp

Zo, dat was het dan! Notion is een fantastische tool voor het maken van aangepaste dashboards, maar het heeft wel een paar limieten. Als je meer geavanceerde functies, betere integraties of robuuste automatisering nodig hebt, is ClickUp misschien de oplossing die je zoekt.

Of u nu één project beheert of meerdere strategische initiatieven, ClickUp biedt de flexibiliteit en functionaliteit die u nodig hebt om aan de top te blijven. En dat is nog niet alles; ClickUp is toegewezen aan voortdurende upgrades en verbeteringen van de dashboard functies.

Gebruik ClickUp dashboards als uw go-to systeem voor productiviteit. Meld u vandaag nog aan voor uw gratis ClickUp account!