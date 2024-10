Hoe bouw je aan psychologische veiligheid op het werk?

Volgens een onderzoek van McKinsey, gelooft 89% van de werknemers dat psychologische veiligheid van vitaal belang is voor hun tevredenheid en productiviteit op het werk. Zonder psychologische veiligheid kan de werkomgeving snel giftig worden.

Denk er eens over na - je werkt in een omgeving waar je collega's aarzelen om ideeën te delen of hun zorgen te uiten, uit angst voor kritiek of spot. In een dergelijk scenario maken creativiteit en innovatie plaats voor angst en wantrouwen, wat de individuele groei en het potentieel van het hele team belemmert.

Psychologische veiligheid is het tegengif voor dit alles!

Laten we eens onderzoeken hoe u psychologische veiligheid op uw werkplek kunt creëren en een omgeving kunt creëren waarin iedereen zich veilig voelt om bij te dragen, samen te werken en te bloeien.

Wat is psychologische veiligheid op het werk?

Psychologische veiligheid op het werk is het geloof dat mensen zich kunnen uitspreken, vragen kunnen stellen en risico's kunnen nemen zonder bang te hoeven zijn voor negatieve gevolgen.

Hoogleraar Harvard Business School Amy Edmondson definieert het als:

Een afwezigheid van interpersoonlijke angst. Als er sprake is van psychologische veiligheid, kunnen mensen zonder aarzelen praten over zaken die met het werk te maken hebben

Amy Edmondson, auteur van De onverschrokken organisatie

Door dit gevoel van vertrouwen en openheid binnen een team of organisatie kunnen individuen zich veilig voelen om hun gedachten en ideeën te uiten, zelfs als die anders of mogelijk uitdagend zijn.

Historisch gezien was het werk gericht op het verbeteren van productiviteit en efficiëntie, met weinig aandacht voor welzijn van werknemers . Bijna 24% van de werknemers verlaat zijn baan vanwege gevoelens van wantrouwen, terwijl 25% twijfelt aan het vermogen van hun organisatie om een veilige werkomgeving te creëren.

Prioriteit geven aan psychologische gezondheid is een must voor bedrijven om een positieve en productieve werkomgeving te creëren. Google's project Aristoteles dat de structuur en dynamiek van succesvolle teams bestudeerde, identificeerde psychologische veiligheid als een van de meest kritieke factoren voor het bevorderen van een effectieve werkruimte.

Dit kan niet genoeg worden benadrukt - psychologische veiligheid is net zo belangrijk als fysieke veiligheid en moet als zodanig worden behandeld.

Het belang van psychologische veiligheid op een werkplek

Psychologische veiligheid is cruciaal voor het bevorderen van een gezonde en productieve werkplek. Als werknemers zich veilig voelen om zich te uiten, is de kans groter dat ze dat ook doen:

Innovatief te zijn: Psychologische veiligheid moedigt mensen aan om creatief te denken en risico's te nemen, wat leidt tot nieuwe ideeën en oplossingen

Psychologische veiligheid moedigt mensen aan om creatief te denken en risico's te nemen, wat leidt tot nieuwe ideeën en oplossingen Effectief samenwerken: Psychologisch veilige teams zijn beter in staat om samen te werken, kennis te delen en problemen op te lossen

Psychologisch veilige teams zijn beter in staat om samen te werken, kennis te delen en problemen op te lossen **Werknemers die zich gewaardeerd en ondersteund voelen, zijn eerder betrokken bij hun werk en toewijzing aan de organisatie.

**Een psychologisch veilige omgeving kan leiden tot meer werktevredenheid en een lager verloop

De vier fasen van psychologische veiligheid onderzoeken

Dr. Timothy R. Clark ontwikkelde een vier fasen model om de evolutie van psychologische veiligheid binnen teams te beschrijven.

Fase 1: Inclusieve veiligheid

Voordat ze zich veilig kunnen voelen om een bijdrage te leveren, moeten werknemers zich geïncludeerd, gerespecteerd en gewaardeerd voelen als leden van een team. Dit kan alleen als werkgevers een diverse en inclusieve omgeving creëren, open communicatie bevorderen en een gelijke behandeling garanderen.

Fase 2: Veiligheid van lerenden

Werknemers kunnen overgaan naar de fase van veiligheid voor lerenden zodra ze zich opgenomen voelen.

Hier voelen werknemers zich veilig om te leren, te groeien en hun vaardigheden te ontwikkelen zonder angst voor veroordeling of mislukking. Dit vereist een ondersteunende en aanmoedigende omgeving in combinatie met mogelijkheden om te leren en zich te ontwikkelen.

Fase 3: Veiligheid van de bijdrager

In deze fase voelen werknemers zich veilig om hun ideeën, kennis en vaardigheden in te brengen zonder bang te zijn om afgewezen of genegeerd te worden. Deze fase omvat het erkennen en waarderen van bijdragen, het aanmoedigen van samenwerking en het mondig maken van werknemers.

Fase 4: Veiligheid als uitdaging

Werknemers in deze fase voelen zich veilig om de status quo uit te dagen, veronderstellingen in vraag te stellen, interpersoonlijke risico's te nemen en nieuwe ideeën voor te stellen. Dit vereist een cultuur van innovatie, experimenteren en tolerantie voor mislukkingen.

Emotionele intelligentie speelt een cruciale rol bij het creëren van psychologische veiligheid. Mensen met een hoge emotionele intelligentie kunnen zich beter inleven in anderen, hun emoties beter beheersen en effectiever communiceren. De dynamiek van teams is ook van invloed op psychologische veiligheid. Wanneer leden van een team zich verbonden en ondersteund voelen, is de kans groter dat ze elkaar vertrouwen en zich veilig voelen bij het delen van hun gedachten.

Het opbouwen van sterke relaties binnen een team door middel van activiteiten als teambuilding en het aanmoedigen van een gevoel van kameraadschap kan bijdragen aan een psychologisch veilige omgeving.

De nadelige effecten van een gebrek aan psychologische veiligheid op het werk

De afwezigheid van psychologische veiligheid kan diepgaande negatieve gevolgen hebben voor zowel individuen als organisaties. Wanneer werknemers zich onveilig voelen om zich te uiten, kan dit leiden tot de volgende resultaten:

Ontkoppeling: Individuen kunnen zich terugtrekken uit teambesprekingen en -activiteiten, wat leidt tot een verminderd moreel en een aanzienlijke daling van de productiviteit

Individuen kunnen zich terugtrekken uit teambesprekingen en -activiteiten, wat leidt tot een verminderd moreel en een aanzienlijke daling van de productiviteit Verstikte creativiteit en innovatie: De angst om de status quo uit te dagen of nieuwe ideeën voor te stellen kan de creativiteit onderdrukken, waardoor het vermogen van de organisatie om te innoveren en zich aan te passen wordt belemmerd

De angst om de status quo uit te dagen of nieuwe ideeën voor te stellen kan de creativiteit onderdrukken, waardoor het vermogen van de organisatie om te innoveren en zich aan te passen wordt belemmerd Chronische stress en angst: Agiftige werkomgeving kan leiden tot verhoogde stress en angst op de werkplek. Werknemers kunnen zich opgesloten en niet gesteund voelen, wat zich kan uiten in lichamelijke en geestelijke problemen

Agiftige werkomgeving kan leiden tot verhoogde stress en angst op de werkplek. Werknemers kunnen zich opgesloten en niet gesteund voelen, wat zich kan uiten in lichamelijke en geestelijke problemen Burn-out: Langdurige blootstelling aan een niet-ondersteunende sfeer kan resulteren in een burn-out, waarbij werknemers emotioneel en fysiek uitgeput raken, waardoor hun algehele effectiviteit afneemt

Langdurige blootstelling aan een niet-ondersteunende sfeer kan resulteren in een burn-out, waarbij werknemers emotioneel en fysiek uitgeput raken, waardoor hun algehele effectiviteit afneemt Hoog verloop: Werknemers die zich ondergewaardeerd en niet gesteund voelen, zullen eerder geneigd zijn om elders kansen te zoeken, wat leidt tot een hoger personeelsverloop en de daarmee gepaard gaande kosten voor werving en opleiding

Ook lezen: Hoe om te gaan met giftige mensen op het werk: 10 strategieën voor succes

Stappen om een psychologisch veilige werkplek te creëren

Onderzoek wijst uit dat 17.5% van de werknemers voelt dat ze hun gedachten niet kunnen uiten op het werk. Om dit tegen te gaan, moeten leiders proactief stappen ondernemen om een respectvolle en ondersteunende omgeving te creëren. Vertrouwen opbouwen binnen teams omvat consistente acties die respect, eerlijkheid en transparantie uitstralen.

Hier volgen enkele belangrijke stappen die je kunt nemen om de psychologische veiligheid in de werkruimte te verbeteren:

Stap-voor-stap handleiding voor het opbouwen van psychologische veiligheid

Voor het bevorderen van psychologische veiligheid is een veelzijdige aanpak nodig met acties op leiderschaps- en teamniveau. Hier volgt een stap-voor-stap gids om dit te doen:

1. Definieer en beoordeel

Maak duidelijk wat psychologische veiligheid betekent binnen uw organisatie en communiceer dit naar alle medewerkers. Gebruik software voor werknemersbetrokkenheid voer een behoeftenevaluatie uit om gebieden te identificeren waar een gebrek aan psychologische veiligheid is en waar u verbeteringen kunt aanbrengen om dit te bevorderen.

Pro Tip: Gebruik ClickUp Formulier Weergave om reacties van uw werknemers te verzamelen

Verzamel reacties van werknemers met ClickUp Formulieren

2. Reageer met empathie

Als leider is het essentieel om de vaardigheid te cultiveren om met empathie te reageren en om je team aan te moedigen hetzelfde te doen.

Een voorbeeld: je bent teamleider bij een technisch bedrijf en een van je leden worstelt met een persoonlijk probleem dat zijn werk beïnvloedt. Dit kan leiden tot gemiste deadlines en lagere kwaliteit output. Een leider zonder empathie kan reageren door het teamlid te berispen of te dreigen met disciplinaire maatregelen. Deze aanpak is echter niet bevorderlijk voor de psychologische veiligheid.

Leiden met empathie houdt in dat je een andere weg inslaat. In plaats van aan te nemen dat het teamlid gewoon lui of onproductief is, neem je de tijd om een open en eerlijk gesprek te voeren. Begrijp hun situatie en behoeften en werk samen aan een abonnement om vooruitgang te boeken.

Je team laten weten dat je echt om hen geeft en hun gevoelens en behoeften waardeert, is een krachtige manier om psychologische veiligheid binnen je teams te bevorderen.

3. Conflicten aanpakken en ondersteunen

Handel conflicten snel en eerlijk af om te voorkomen dat ze escaleren en het vertrouwen schaden. Als er een meningsverschil ontstaat tussen twee medewerkers op een project, kan de manager een vergadering faciliteren om het probleem open en respectvol te bespreken. Dit helpt voorkomen dat het conflict escaleert en het vertrouwen schaadt.

4. Voortdurend evalueren en verbeteren

Meet de psychologische veiligheid op uw werkplek door regelmatig het niveau van vertrouwen, openheid en ondersteuning onder werknemers te controleren. Verzamel inzichten door het uitvoeren van enquêtes, sessies voor feedback van werknemers of anonieme evaluaties.

Gebruik deze gegevens om verbeterpunten te identificeren en targeted interventies te implementeren.

Strategieën voor het handhaven van psychologische veiligheid in instellingen voor werken op afstand

Werk op afstand komt steeds vaker voor en brengt unieke situaties met zich mee HR-uitdagingen voor het handhaven van psychologische veiligheid. Hier volgen enkele strategieën om te overwegen:

1. Geef prioriteit aan open en transparante communicatie

. Regelmatige check-ins, actief luisteren en transparante besluitvorming kunnen u helpen een cultuur van openheid en eerlijkheid te creëren.

Je kunt wekelijkse vergaderingen met het team plannen om projecten te bespreken, updates te delen en problemen aan te pakken. Leiders kunnen een voorbeeld geven van actief luisteren door hun volledige aandacht te geven aan werknemers en doordacht te reageren op hun vragen en opmerkingen.

**Door een platform te bieden voor transparantie, geven deze vergaderingen werknemers het gevoel dat ze een verbinding hebben met de doelen van het bedrijf, begrijpen ze het besluitvormingsproces en zien ze hoe hun bijdragen passen in het grotere geheel. Deze transparantie kan bijdragen aan het opbouwen van vertrouwen en loyaliteit onder werknemers.

2. Een cultuur van vertrouwen en respect bevorderen

Een cultuur van vertrouwen en respect is fundamenteel voor psychologische veiligheid. Leiders kunnen dit bijbrengen door zich kwetsbaar op te stellen, respectvolle feedback te geven en de prestaties van de leden van het team te erkennen en te waarderen.

Als leider kunt u uw uitdagingen en fouten delen om aan te tonen dat het oké is om fouten te maken en ervan te leren. Stel richtlijnen op voor het geven van constructieve feedback om een veilige en respectvolle omgeving te creëren. Het erkennen en waarderen van de bijdragen van teamleden kan het moreel opkrikken en het saamhorigheidsgevoel bevorderen.

3. Stimuleer sociale verbindingen en teambuilding

Virtuele teambuildingactiviteiten, sociale chats en door het bedrijf gesponsorde gebeurtenissen kunnen helpen om de teambanden te versterken en gevoelens van isolatie te verminderen.

Om de band tussen werknemers te versterken, kun je virtuele happy hours, triviavrijdagen of kooklessen organiseren. Een hack is een speciaal kanaal maken voor informele gesprekken, en het delen van persoonlijke updates kan helpen bij het ontwikkelen van een gevoel van kameraadschap.

Lees meer: 100+ Leuke virtuele teambuildingactiviteiten om het teammoreel op te krikken

4. De nodige hulpmiddelen en ondersteuning bieden

Werknemers de nodige hulpmiddelen en ondersteuning bieden is cruciaal voor hun succes en welzijn. Dit omvat toegang tot welzijnssoftware voor werknemers , opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden en middelen voor geestelijke gezondheid.

5. Duidelijke verwachtingen en grenzen stellen

Het vaststellen van grenzen tussen werk en privéleven en het aanbieden van flexibele werkregelingen kan het volgende verminderen overbelasting van werknemers verminderen burn-out voorkomen en een positieve balans tussen werk en privéleven bevorderen.

Je moet zorgen voor duidelijke richtlijnen voor werktijden, communicatieverwachtingen, en te leveren prestaties. Werknemers aanmoedigen om gezonde grenzen te stellen tussen werk en privéleven kan ook helpen om een burn-out te voorkomen en een positieve balans tussen werk en privéleven te behouden. Flexibele werkafspraken, zoals flexibele werktijden, kunnen helpen om tegemoet te komen aan individuele behoeften en voorkeuren.

Het principe van vertrouwen opnemen in besluitvormingsprocessen om psychologische veiligheid te bevorderen

Als werknemers hun leiders en collega's vertrouwen, is de kans groter dat ze zich veilig voelen om hun gedachten en ideeën te uiten.

Een strategie om het vertrouwensniveau te verhogen is om werknemers te betrekken bij de besluitvorming. Vermijd micromanagement en leen werknemers eigendom van hun werk.

Transparantie en open delen van informatie bouwen ook vertrouwen op. Ze kunnen geruchten en misverstanden helpen voorkomen.

Bovendien zullen werknemers eerder vertrouwen hebben in consistente en betrouwbare leiders. Wanneer je feedback ontvangt en ernaar handelt, communiceer dan hoe de feedback van de werknemer werd omgezet in een bruikbare strategie. Je kunt vergaderingen voor alle medewerkers gebruiken als platform om dergelijke initiatieven te laten zien.

Tot slot is het erkennen en waarderen van de bijdragen van werknemers een belangrijke stap in de richting van het creëren van een goede werkomgeving positieve werkomgeving .

Invloed van organisatiecultuur op psychologische veiligheid

De organisatiecultuur speelt een belangrijke rol bij de vorm van het psychologische veiligheidsklimaat op een werkplek.

Organisaties met een open en inclusieve cultuur moedigen werknemers aan om hun gedachten en ideeën te delen zonder bang te hoeven zijn voor veroordeling of represailles

aan om hun gedachten en ideeën te delen zonder bang te hoeven zijn voor veroordeling of represailles Een cultuur die de groei en ontwikkeling van werknemers ondersteunt en hen in staat stelt initiatief te nemen, kan een gevoel van psychologische veiligheid bevorderen

van werknemers ondersteunt en hen in staat stelt initiatief te nemen, kan een gevoel van psychologische veiligheid bevorderen Een organisatie die waarde hecht aan openheid, respect en vertrouwen kan psychologische veiligheid bevorderen, terwijl een cultuur die hiërarchisch, star of bestraffend is dit kan belemmeren

kan psychologische veiligheid bevorderen, terwijl een cultuur die hiërarchisch, star of bestraffend is dit kan belemmeren Een cultuur die respect, integriteit en ethisch gedrag waardeert, kan een veilige en betrouwbare omgeving creëren

waardeert, kan een veilige en betrouwbare omgeving creëren Organisaties die comfortabel zijn om risico's te nemen en te leren van mislukkingen kunnen een meer open en innovatieve cultuur creëren, wat bijdraagt aan psychologische veiligheid

De rol van leiderschap en werknemers bij het waarborgen van psychologische veiligheid

Als leider moet u blijk geven van open en eerlijke communicatie, actief luisteren naar werknemers en anderen aanmoedigen om hetzelfde te doen. Door een voorbeeld te geven van psychologische veiligheid, kun je een cultuur creëren waarin werknemers zich op hun gemak voelen om zich te uiten. Dit kun je bereiken door duidelijke verwachtingen te scheppen voor respectvol gedrag, open communicatie en constructieve feedback.

Werknemers kunnen bijdragen aan een positieve, psychologisch veilige werkomgeving door hun collega's te ondersteunen en aan te moedigen. Stel uw teamleden in staat om hun stem te laten horen als ze getuige zijn van negatief gedrag dat de psychologische veiligheid op de werkplek ondermijnt.

Hoe ClickUp de psychologische veiligheid op het werk kan verbeteren ClickUp is een tool voor projectmanagement die vele petten kan dragen. Door een gestructureerd en transparant platform te bieden voor communicatie, samenwerking en taakbeheer, kan de

ClickUp HR-managementsysteem kan helpen om een meer open, ondersteunende en inclusieve omgeving te creëren, wat bijdraagt aan de psychologische veiligheid op uw werkplek.

Dit is hoe het helpt:

Door de prestaties van werknemers in de loop van de tijd bij te houden, kunt u plotselinge veranderingen opmerken - een daling in productiviteit, herhaaldelijk ziekteverzuim - die kunnen duiden op ontevredenheid of ongelukkig zijn van werknemers

Door directe, toegankelijke en veilige communicatie tussen werknemers, hun managers en HR-medewerkers mogelijk te maken, kunt u de communicatielijnen open houden

mogelijk te maken, kunt u de communicatielijnen open houden Het platform bevordert ook efficiënte samenwerking door functies zoals verlofbeheersystemen die aanvragen en goedkeuringen stroomlijnen. Als je de basis efficiënt regelt, voelen werknemers zich veiliger

ClickUp bevat ook verschillende tools die ontworpen zijn om de betrokkenheid van werknemers te verbeteren, zoals enquêtes en feedbackmechanismen, die u kunt gebruiken om actief op zoek te gaan naar input en feedback van werknemers over hun perceptie van psychologische veiligheid.

Andere functies, zoals de ingebouwde ClickUp AI assistent, ClickUp Brein kan u helpen deze enquêtes op te stellen op basis van uw voltooide opslagplaats met informatie over uw werknemers, ze in te stellen, gegevens te verzamelen en te verwerken en vervolgens inzichten weer te geven aan de hand van verschillende grafieken en diagrammen.

Taken eenvoudig aanmaken en toewijzen om samenwerking en teamgeest te bevorderen

Het creëren van een sterk gevoel van samenwerking en teamgeest is essentieel voor een productieve werkomgeving. Leden van een team moeten samenwerken terwijl ze aan hun Taken werken.

U kunt het volgende gebruiken ClickUp-taak om efficiënt Taken te maken en toe te wijzen. ClickUp-taaken kunnen worden aangepast en toegewezen aan de relevante leden van het team. De leden van het team kunnen ook opmerkingen achterlaten en eventuele twijfels direct binnen de taken en documenten ophelderen.

Taken aanmaken, elkaars taken weergeven en eraan samenwerken verloopt soepel in ClickUp en bevordert het gevoel van teamwerk en transparantie.

Maak onderweg checklists voor taken in ClickUp Taken

Pro Tip: Gebruik ClickUp Clips om uw scherm op te nemen en specifieke werkstromen snel te demonstreren. Dit is vooral handig voor afgelegen of verdeelde teams.

Neem uw scherm op en deel het met werknemers via ClickUp Clips

Kies voor transparante en open communicatie

ClickUp's samenwerkingssuite, die functies bevat zoals ClickUp chatten vermeldingen, @mentions en threads met opmerkingen maken real-time communicatie en samenwerking mogelijk. Dit maakt het gemakkelijk voor teamleden om ideeën te delen, vragen te stellen en gemakkelijk feedback te geven.

Initieer één-op-één en groepsgesprekken met teamgenoten, deel bestanden en voorzie discussies van context met behulp van ClickUp Chat

Het kan teams ook helpen effectiever samen te werken binnen de context van specifieke Taken, de productiviteit verbeteren, conflicten verminderen en het moreel verbeteren.

Teams kunnen gebruik maken van ClickUp Documenten om documenten in realtime samen te bewerken, toewijzen action items aan individuele eigenaars als taken en zet tekst om in traceerbare taken om ideeën op te volgen.

Bevorder samenwerking met live bewerking van documenten in ClickUp

Door Documenten en Taken te verbinden, kunnen teams hun werk op één locatie centraliseren en aangepaste workflows maken om de efficiëntie te verhogen.

💡Pro Tip: HR-managers kunnen Docs gebruiken om beleidsregels, SOP's en andere belangrijke documenten te ontwikkelen en te delen met het bedrijf.

Houd de voortgang van projecten bij, maar zorg ook voor balans tussen werk en privé

Teams van tegenwoordig jongleren met meerdere projecten tegelijk, waardoor het belangrijk is om een gecentraliseerde hub te hebben om de voortgang te bewaken. Dat is waar ClickUp Dashboards komen binnen. Zie ze als uw commandocentrum voor het efficiënt beheren van talloze medewerkers en projecten.

ClickUpDashboards bieden een realtime weergave van teamactiviteiten en voortgang van taken, zodat iedereen op één lijn blijft. Door resultaten en inzichten te visualiseren, kunt u de samenwerking verbeteren en het moreel van uw teams verhogen.

Bekijk de status van projecten, taken en teaminspanningen op één plek met ClickUp Dashboards

Als u afhankelijkheid wilt bijhouden en prioriteiten wilt beheren op een gedeelde visuele tijdlijn, gebruik dan ClickUp Gantt grafieken .

ClickUp Gantt Charts bieden een visuele tijdlijn van taken en afhankelijkheid, waardoor onzekerheid wordt verminderd en de coördinatie en planning van teams wordt verbeterd

Gantt grafieken geven team leden een gevoel van controle over hun werk. Door inzicht te krijgen in hun rol en verantwoordelijkheden en de afhankelijkheid van taken binnen het project, kunnen leden van het team zich beter in staat voelen om beslissingen te nemen en initiatief te nemen.

tip: Om een burn-out in je team te helpen voorkomen, moet je voordelen aanbieden die het mentale welzijn ondersteunen, zoals gratis lidmaatschappen van sportscholen, abonnementen op meditatie-apps en sessies voor counseling.

Zorg voor verschillende werkstromen voor teams

Je team autonomie geven is fantastisch, maar het is net zo belangrijk om ze te laten werken op een manier die bij hen past.

Maak de weergave van taken net zo eenvoudig als het controleren van een kalender met ClickUp-taak

Gebruik ClickUp om de gezondheid op de werkplek te controleren en welzijnsinitiatieven op te zetten

ClickUp's Employee Feedback Template en Employee Engagement Template zijn hulpmiddelen van onschatbare waarde om snel aan de slag te gaan.

De ClickUp Werknemer Feedback Sjabloon is nuttig voor het verzamelen van werknemersinzichten en het bevorderen van een psychologisch veilige werkomgeving.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-149.png Met het ClickUp Employee Feedback Template kunt u snel zinvolle feedback van werknemers verzamelen en het sentiment onder werknemers in de loop van de tijd bijhouden https://app.clickup.com/signup?template=t-200554929 Deze sjabloon downloaden /$$$cta/

Hier ziet u hoe deze sjabloon van pas komt:

Snelle installatie: Gebruiksklaar, aanpasbaar sjabloon om onmiddellijk feedback te verzamelen

Gebruiksklaar, aanpasbaar sjabloon om onmiddellijk feedback te verzamelen Bijhouden van het sentiment: Krachtige visualisaties om het sentiment van medewerkers in de loop van de tijd te volgen

Krachtige visualisaties om het sentiment van medewerkers in de loop van de tijd te volgen Aangepaste velden: Leg diverse feedback vast met kenmerken zoals bedrijfscultuur en rolduidelijkheid

Leg diverse feedback vast met kenmerken zoals bedrijfscultuur en rolduidelijkheid Meervoudige weergaven: Krijg toegang tot reacties via verschillende configuraties voor efficiënte analyse. Toegang via de weergaven Alle respondenten, Lijst reacties en Enquête

Krijg toegang tot reacties via verschillende configuraties voor efficiënte analyse. Toegang via de weergaven Alle respondenten, Lijst reacties en Enquête Ingebouwde tools voor projectmanagement: Maak gebruik van tagging, automatisering en aangepaste statussen om het bijhouden te stroomlijnen

De betrokkenheid van werknemers is een sleutelindicator voor het algehele welzijn op de werkplek en laat zien hoe verbonden en gemotiveerd uw team zich voelt. De ClickUp sjabloon voor medewerkersbetrokkenheidsonderzoek helpt u de motivatie van uw werknemers bij te houden en te verbeteren.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Employee-Engagement-Template.png Stroomlijn het personeelsbeheer, verbeter uw HR-activiteiten en verbeter de betrokkenheid van uw teams met het sjabloon voor werknemersbetrokkenheid van ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-90061003553&department=hr-recruiting Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Met dit sjabloon kunt u:

Regelmatig onderzoek doen onder werknemers om hun betrokkenheid te beoordelen

Gedetailleerde werknemersprofielen beheren en inwerkprocessen stroomlijnen

Inzichtelijke prestatiebeoordelingen verzamelen om de teamdynamiek te verbeteren

Bouw een sterkere en veiligere werkplek met ClickUp

Wanneer werknemers zich veilig voelen om zich te uiten, zullen ze eerder betrokken, creatief en coöperatief zijn. Een psychologisch veilige omgeving kan leiden tot meer werktevredenheid, een lager personeelsverloop en betere organisatieprestaties.

Door ClickUp in uw werkomgeving te integreren, kunt u een belangrijke stap zetten in de richting van het creëren van een psychologisch veilige omgeving.

ClickUp's samenwerkingsfuncties voor open communicatie, transparante werkstromen, erkenning, feedback en taakbeheer kunnen vertrouwen, samenwerking en een positieve werkcultuur helpen bevorderen.

Meld u aan voor een gratis ClickUp account vandaag.

Veelgestelde vragen

Wat is een gebrek aan psychologische veiligheid op het werk?

Er is sprake van een gebrek aan psychologische veiligheid op het werk als werknemers niet zonder angst voor negatieve gevolgen hun gedachten kunnen uiten, vragen kunnen stellen, zorgen kunnen uiten of risico's kunnen nemen. Dit kan leiden tot een cultuur van angst, wantrouwen en ontkoppeling onder werknemers.

Wat zijn onaanvaardbare voorwaarden voor werk?

Onaanvaardbare werkomstandigheden kunnen verschillende factoren omvatten die een negatieve invloed hebben op de gezondheid, de veiligheid of het welzijn van werknemers. Dit kan het volgende omvatten:

Gevaarlijke omgevingen: Blootstelling aan gevaarlijke stoffen, machines of voorwaarden

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen, machines of voorwaarden Onveilige praktijken: Gebrek aan goede veiligheidsprocedures of apparatuur

Gebrek aan goede veiligheidsprocedures of apparatuur Buitensporige werklast : Overweldigende werklast leidt tot stress en burn-out

: Overweldigende werklast leidt tot stress en burn-out Discriminerende of vijandige werkomgeving: Intimidatie, pesten of discriminatie

Intimidatie, pesten of discriminatie Gebrek aan psychologische veiligheid: Een cultuur van angst, wantrouwen of afhaken

Wat is een voorbeeld van psychologische veiligheid?

Een voorbeeld van psychologische veiligheid is wanneer werknemers zich op hun gemak voelen om hun zorgen over een project te delen zonder bang te hoeven zijn dat ze worden berispt of belachelijk gemaakt. Dit zorgt voor open communicatie, probleemoplossing en een positieve werkomgeving.

Wat is de definitie van een onveilige werkomgeving?

In een onveilige werkomgeving worden werknemers blootgesteld aan gevaren die letsel of ziekte kunnen veroorzaken. Deze gevaren omvatten fysieke gevaren zoals defecte apparatuur, blootstelling aan chemische stoffen, ergonomische problemen en psychologische gevaren zoals overmatige stress of een vijandige werkomgeving.

Wat is de definitie van OSHA van een onveilige handeling?

De Occupational Safety and Health Administration (OSHA) definieert een onveilige handeling als elke handeling of elk gedrag waardoor wijzelf of anderen het risico lopen om letsel op te lopen. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van ongeschikt gereedschap, het niet dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's), werken zonder de juiste autorisatie, het niet volgen van veiligheidsprocedures, het verkeerd bedienen van apparatuur, het maken van fouten of simpelweg afgeleid worden tijdens het werk.