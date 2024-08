Omgaan met giftige mensen op het werk: 10 strategieën voor succes

De meesten van ons hebben wel eens gewerkt met giftige mensen op kantoor.

A onderzoek door de American Psychological Association toonde aan dat 76% van de werknemers die toxiciteit op het werk ervoeren, vonden dat hun geestelijke gezondheid werd beïnvloed door het werk.

De effecten van giftige mensen op het werk kunnen verstrekkend zijn en vaak zeer schadelijk voor het hele team en de organisatie, van een verlaagde teammoraal en verhoogde stressniveaus tot een verminderde productiviteit en een hoger personeelsverloop.

Maar wie zijn deze giftige mensen? Je kent ze wel: zij zijn degenen die anderen consequent (bewust of onbewust) schade toebrengen met hun gedrag.

Ze geven achterbakse opmerkingen of handelen uit jaloezie.

Ze roddelen en bekritiseren graag.

Ze beschuldigen anderen ervan dat ze hun werk niet afkrijgen en hebben altijd excuses om het hunne niet te doen.

En de lijst gaat maar door.

Het is vermoeiend om met zo'n moeilijk persoon om te gaan, maar je kunt het misschien niet vermijden als je met hen werkt.

Dus, hoe ga je effectief om met giftige mensen op het werk?

We bespreken hoe je omgaat met giftige mensen op het werk. We laten je ook zien hoe je ze kunt herkennen, grenzen kunt stellen en door moeilijke situaties kunt navigeren.

Spotting Toxic People at Work

Elke werkplek bestaat uit individuen met een verschillende werkgeschiedenis, werkstijl en persoonlijkheid. Hoewel iedereen een unieke persoonlijkheid meebrengt naar het werk, zijn er een aantal manieren waarop je een giftige collega kunt herkennen.

Tekenen en gedrag van giftige mensen op het werk

Voordat we kunnen leren hoe we moeten omgaan met giftige mensen op het werk, moeten we begrijpen hoe we ze kunnen herkennen. Hoewel de volgende lijst niet allesomvattend is, is het een goed uitgangspunt om giftige medewerkers te herkennen.

Gemakkelijk beledigd

Altijd gelijk willen hebben

Proberen de situatie onder controle te krijgen

Ongevoelige opmerkingen maken

Agressief concurrerend

Het werk van anderen saboteren

Altijd zeuren of klagen

Anderen vaak beschuldigen van ongelijk hebben

Voortdurend hun mening opdringen aan anderen

Specifieke soorten giftige mensen op het werk

Zulke mensen kunnen ook in verschillende categorieën worden ondergebracht, zoals:

1. De Kiss Up/Kick Downer

Heb je ooit gemerkt dat een collega senior medewerkers complimenteert maar later, in hun afwezigheid, teamleden, inclusief jou, bekritiseert voor kleine fouten? Dat is een Kiss Up/Kick Downer voor jou.

Zulke mensen willen zichzelf op alle mogelijke manieren in een goed daglicht stellen, zelfs als dat betekent dat ze de ervaring van hun team in twijfel trekken in het bijzijn van een senior leider, zich vrijwillig opgeven voor agressieve doelen of de eer opstrijken voor het werk van iemand anders.

In het team zul je zien dat ze onrealistische deadlines stellen, extra werk opstapelen of hatelijke opmerkingen maken. Ze proberen te bewijzen dat ze de leiding hebben door het leven van anderen moeilijker te maken.

2. De micromanager

Heb je wel eens uren aan een rapport gewerkt, terwijl je teamleider elke regel overzag en kleine wijzigingen voorstelde waardoor je aan je competentie ging twijfelen?

De ironie van de micromanager is dat als je er een hebt, je waarschijnlijk het hardst werkt en het minst gedaan krijgt. Ze wijzen werk toe op een onredelijk tijdstip. Alle taken, groot of klein, zijn even dringend en moeten nu gedaan worden.

Met een micromanager is er geen autonomie of onafhankelijkheid om beslissingen te nemen. Je wordt voortdurend om updates gevraagd. Een micromanager richt zich op kleine details in plaats van op het grote geheel. Het ergste is dat ze in eerste instantie niet eens praktisch advies geven, maar snel op zoek gaan naar fouten.

3. De gaslighter

Stel je voor dat je aan een kritiek project werkt en plotseling veranderen de doelen waar je naar streefde van de ene op de andere dag. Als je je zorgen uit, zegt je manager: "We hebben altijd al deze doelen nagestreefd; je hebt gewoon niet goed opgelet." Je blijft verward achter en vraagt je af of je de doelstellingen van het project wel goed hebt begrepen.

Of ben je wel eens naar een teamevenement geweest om erachter te komen dat er een dresscode is waar niemand je over heeft verteld? Je komt binnen en voelt je helemaal niet op je plaats. Als je er later over begint, doet je collega verbaasd, waardoor je je afvraagt of je de memo hebt gemist, terwijl die in feite nooit is gedeeld.

De meest giftige van allemaal, gaslighters houden ervan om mensen te controleren door hun realiteitszin te verdraaien. Ze gebruiken hun macht om altijd te beweren dat ze correct zijn, waardoor het voor anderen moeilijk wordt om hen uit te dagen. Ze hebben ook een slechte arbeidsethos en lage emotionele intelligentie.

4. De bulldozer

Ben je ooit in een situatie geweest waarin je je ideeën voorlegt aan je manager, maar je collega je compleet afwijst en in plaats daarvan een nieuwe agenda presenteert, in de overtuiging dat zijn aanpak of oplossing de beste is?

Bulldozers zijn medewerkers met goede connecties die niet bang zijn om hun invloed te gebruiken om te krijgen wat ze willen. Ze laten hun macht al vroeg gelden, bijvoorbeeld door de eerste vijf minuten van een vergadering over te nemen wanneer iedereen zich voorstelt of zich installeert. Ze geloven in het intimideren of dwingen van collega's om hun zin te krijgen.

Ze aarzelen niet om organisatorische normen te omzeilen of de gevolgen van hun acties op de teamdynamiek en het moreel over het hoofd te zien. Ze kunnen zelfs achter de schermen naar de senior leiders gaan om dingen in hun voordeel te beïnvloeden. Bulldozers sluiten nooit compromissen.

Hoe ga je om met giftige mensen op het werk?

Destructief gedrag van werknemers, of het nu van een collega of een manager is, kan iedereen versteld doen staan of demotiveren. Hier lees je hoe je omgaat met giftige mensen op het werk, zodat je controle houdt over je werk:

1. Stel duidelijke grenzen om te stoppen

Het is niet omdat je met een giftig persoon werkt dat je geen grenzen kunt stellen. Zorg voor een exit-strategie en overweeg om van tevoren een paar openingszinnen te bedenken die je indien nodig kunt gebruiken.

Hier zijn enkele ideeën:

Als je vastzit in een giftig gesprek, gebruik dan een excuus om weg te gaan. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: 'Sorry, maar ik moet dit binnen een uur afronden. Kunnen we later verder praten?" of "Sorry, ik moet naar een vergadering. Kunnen we dit later voortzetten?

om weg te gaan. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: 'Sorry, maar ik moet dit binnen een uur afronden. Kunnen we later verder praten?" of "Sorry, ik moet naar een vergadering. Kunnen we dit later voortzetten? Als je supervisor begintuw werk gaat microbeheerleer dan tegengas te geven op manieren als: 'Ik waardeer je begeleiding. Het is goed om elke dag iets nieuws te leren.' Laat weten dat je openstaat voor opbouwende feedback, maar dat je je werk zelf wilt doen.

Als je giftige collega in groepsverband hatelijke opmerkingen over je maakt, blijf dan rustig en zeg: 'Laten we ons voorlopig op de projectresultaten richten.'

In elk scenario zeg je iets objectiefs om de situatie onschadelijk te maken zonder onbeleefd te zijn. Als het mogelijk is, zijn hier andere dingen die je kunt doen om de interactie met de giftige medewerker te minimaliseren:

Verander je rooster (of kantooruren)

Verzoek om een andere plaats of zelfs een ander team

Communiceer zoveel mogelijk via e-mail in plaats van persoonlijke ontmoetingen

2. Gebruik de 'grijze steen' methode

Dit is een psychologische strategie om om te gaan met mensen die emotioneel manipulatief of giftig zijn. Het is genoemd naar het concept om zo oninteressant te worden en niet te reageren als een grijze steen.

Je kunt deze 'grijze rots' methode toepassen door:

Een monotone stem te gebruiken om het gesprek saai en minder boeiend te maken

Oogcontact vermijden om de persoon aan te geven dat je niet geïnteresseerd bent in meer interactie dan nodig is

de voorkeur te geven aan alledaagse onderwerpen die waarschijnlijk geen interesse of emotionele reacties opwekken als je ze in een gesprek opdringt

Als je een emotionele afstand bewaart en zo saai lijkt als een grijze steen, verhonger je giftige mensen van de brandstof die ze nodig hebben om hun negatieve gedrag met jou voort te zetten.

3. Maak een persoonlijke impactfilter

Deze filter bestaat uit een reeks vragen of criteria die je doorloopt na een interactie met een giftige medewerker om de werkelijke impact op je werk en welzijn te beoordelen. Dit helpt de emotionele en mentale tol van deze interacties op jou te verminderen.

Dit is hoe je deze techniek kunt toepassen:

Stel vast wat echt belangrijk voor je is. Criteria kunnen vragen zijn als: "Heeft dit invloed op de kwaliteit van mijn werk?" of "Heeft dit invloed op mijn professionele relaties?"

Vraag jezelf na een ontmoeting met een giftige medewerker af of de interactie voldoet aan een van je vooraf gedefinieerde criteria

Als de interactie niet door je filter komt, kies er dan bewust voor om het los te laten; zeg tegen jezelf dat het je energie niet waard is

Deze methode versterkt je controle over hoe je reageert op interacties en hoe je ze verwerkt, waardoor je je kalmte en professionaliteit kunt bewaren.

4. Socratische vragen stellen

Socratisch ondervragen is een gedisciplineerde en doordachte dialoog tussen twee of meer mensen. Als je te maken hebt met een giftige collega, gebruik dan deze methode om hun negativiteit of problematische beweringen te betwisten zonder ze rechtstreeks te confronteren.

Hier is een voorbeeld:

Je giftige collega klaagt vaak over teambeslissingen en beweert dat hij altijd wordt uitgesloten van besluitvorming.

Je kunt de toxiciteit in het verhaal verminderen door indringende vragen te stellen die hem aanmoedigen om zijn gedachten en gedrag uit te leggen.

Jij: Je zei dat je je buitengesloten voelt van de besluitvorming. Welke beslissingen in het bijzonder?

Giftige collega: Er is mij niets gevraagd over de tijdlijn van het project.

U: Begrepen. Hoe had uw inbreng de tijdlijn kunnen veranderen?

Giftige collega: Ik zou iets realistischers hebben voorgesteld.

Jij: Interessant. Wat is jouw idee voor de tijdlijn en waarom? Hoe kunnen we jouw inzichten meenemen naar de toekomst?

Als dit gesprek niet tot een positief resultaat leidt, zet je ze op zijn minst in de schijnwerpers en vraag je ze om hun gedrag indirect te rechtvaardigen.

5. Gamify je interacties met de giftige medewerker

Maak van je gesprekken met zo iemand een persoonlijk spel. Stel doelen om je kalmte te bewaren om de omgang met hen minder stressvol te maken.

Stel jezelf bijvoorbeeld de uitdaging om drie keer diep adem te halen voordat je reageert op negatieve emoties of opmerkingen. Als je de hele week kalm blijft in alle gesprekken, beloon jezelf dan met iets waar je van geniet (zoals een uitzonderlijk kopje koffie of een extra pauze).

Of stel als doel om tijdens vergaderingen of informele gesprekken ten minste één punt van overeenstemming te vinden met de giftige persoon. Dit zou je helpen om positief om te gaan met toxiciteit, angst op de werkplek verminderen en verbeter je interpersoonlijke vaardigheden.

6. Maak van professionele ontwikkeling een prioriteit

Houd uzelf bezig en productief op het werk.

Kanaliseer je energie en focus in je werk of in projecten die de groei van je carrière ten goede komen. Bijvoorbeeld:

Kanaliseer je energie en focus in je werk of in projecten die de groei van je carrière ten goede komen. Bijvoorbeeld:

Schrijf je in voor trainingsprogramma's, workshops of online cursussen die je vaardigheden verbeteren. Dit zal je waardevoller maken voor je huidige team en deuren openen naar nieuwe projecten waarbij je minder te maken hebt met giftige medewerkers en meer geniet van je carrièreflexibiliteit op de werkplek

Meld je aan als vrijwilliger voor nieuwe projecten, vooral als die afdelingsoverschrijdend zijn of betrekking hebben op het werken met verschillende teams. Dit diversifieert uw werkervaring binnen de organisatie en kan ook uw blootstelling aan een bepaalde giftige collega verminderen

Woon brancheconferenties, seminars en evenementen bij. Een sterk professioneel netwerk kan ondersteuning en advies bieden, wat kan leiden tot andere kansen op de arbeidsmarkt

7. Zoek professionele bemiddeling

Als de situatie niet verbetert, stel dan bemiddeling voor via HR, een manager of zelfs een collega om aanhoudende conflicten aan te pakken.

Als u bijvoorbeeld een project op tijd wilt afronden maar voor uitdagingen komt te staan door het gedrag of gebrek aan medewerking van een giftige werknemer, kan professionele bemiddeling u helpen de kwestie in een productieve richting te sturen.

Door middel van deze strategische aanpak kunnen u en de medewerker met een verhoogd risico zorgen, verwachtingen en barrières bespreken in een gecontroleerde omgeving onder begeleiding van een neutrale bemiddelaar.

Zelfs als er niets positiefs uit de bus komt, laat je de bemiddelaar in ieder geval weten wat de kwestie is en hoe het gedrag van de ander vertragingen veroorzaakt.

8. Bouw aan uw ondersteuningssysteem

Lijd niet in stilte.

Iedereen heeft wel eens te maken met toxiciteit. Teambetrouwen opbouwen zal je helpen stress te verlichten, sterk te blijven en een gezond perspectief op het werk te behouden.

Praat met collega's, vrienden of familie over wat je meemaakt. Soms kan het ventileren van de situatie je helpen om je beter en minder overweldigd te voelen. Bovendien kunnen mensen met wie je praat waardevol advies of inzichten geven over hoe je met de situatie moet omgaan.

9. Een positieve houding behouden

Giftige mensen kunnen iedereen gek maken omdat hun gedrag irrationeel is. Laat je er niet in meeslepen en reageer niet emotioneel op hen. Blijf positief.

10. Zorg goed voor jezelf

Onthoud: zelfzorg is geen luxe; het is een dienst die je jezelf bewijst. Ontwikkel de juiste copingmechanismen om sterk te blijven in een stressvolle situatie.

Eet gezond, slaap voldoende, beweeg en zorg dat je gehydrateerd blijft. Je kunt ook een dagboek bijhouden, mediteren of aan kunstzinnige therapie doen om je emoties constructief te verwerken en een gevoel van rust in je dagelijkse routine te brengen.

Als je zoveel creatieve uitlaatkleppen hebt waar je je toevlucht toe kunt nemen, zul je het druk hebben en daardoor je gedachten niet altijd richten op de giftige werknemer.

Hoe om te gaan met giftige mensen op het werk: Recap

Stel grenzen en beperk interactie tot een minimum

Wees de 'grijze rots' - ongeïnteresseerd en niet reagerend

Evalueer hun werkelijke impact op jou

Daag hun negativiteit uit

Stimuleer jezelf om kalm te blijven

Focus op je eigen groei

Zoek hulp

Bouw een ondersteunend netwerk op

Blijf positief

Oefen zelfzorg en copingtechnieken

De rol van managers in het beperken van de impact van giftige medewerkers

Als je een manager of teamleider bent, kun je niet onwetend zijn van wat er in je team gebeurt. Je zult het met me eens zijn dat wanneer giftig gedrag ongecontroleerd blijft, dit de boodschap uitzendt dat dergelijk gedrag wordt getolereerd, wat leidt tot een daling van het algemene teammoreel en de productiviteit.

Bovendien kunnen je goed presterende medewerkers van team veranderen of de organisatie verlaten voor een gezonde werkomgeving, wat leidt tot een groter verloop.

Dit is wat je kunt doen om de impact van giftige medewerkers te beperken:

1. Documenteer giftig gedrag

Leg grondig vast wat er aan de hand is om een dossier aan te leggen voor het geval je actie moet ondernemen tegen de medewerker. Spreek om te beginnen met alle teamleden en vraag hen om details te delen over incidenten waarbij ze giftig gedrag van een collega hebben ervaren.

Verzamel e-mails en voorbeelden die laten zien hoe de giftige medewerker zijn collega's ondermijnt of beledigt.

Gebruik de werknemershandboek als leidraad.

Onderneem geen actie op basis van geruchten; vertrouw op bewijs om de zaak te laten escaleren. Je moet er zeker van zijn dat je te maken hebt met een consistent patroon van giftig gedrag in plaats van geïsoleerde incidenten zoals een kortstondig slecht humeur of een eenmalige uitbarsting.

2. Identificeer de bron van het probleem

Als je eenmaal giftig gedrag hebt gedocumenteerd, neem dan contact op met de medewerker om de redenering achter zijn/haar acties te begrijpen. Je kunt er bijvoorbeeld achter komen dat de persoon extra uren werkt die hij of zij onnodig vindt en zijn of haar frustratie afreageert op collega's.

Of, als ze niet over de juiste vaardigheden of training beschikken, kunnen ze tijd verspillen op kantoor of anderen bekritiseren uit jaloezie. Je bedreigd voelen door het succes van een collega kan ook leiden tot giftig gedrag, zoals roddelen of anderen ondermijnen.

3. Oplossingen vinden en uitvoeren

Vind na het voorbereidende werk een oplossing voor de toxische medewerker en het team. Afhankelijk van de situatie, overweeg of remediërende inspanningen kunnen helpen.

Als je bijvoorbeeld ziet dat de toxische medewerker snauwt naar anderen en over het algemeen gedemotiveerd is op het werk vanwege slechte leermogelijkheden, schrijf hem dan in voor workshops waar hij zichzelf kan bijscholen, aan nieuwe projecten kan werken en zich meer tevreden kan voelen.

Als dergelijke inspanningen niet helpen, onderzoek dan de mogelijkheid om de medewerker over te plaatsen naar een ander project, een andere rol of een ander team.

Ze kunnen bijvoorbeeld worden overgeplaatst van een softwareontwikkelingsteam waar veel op het spel staat naar een legacy-onderhoudsproject, waar hun interactie met het kernteam minimaal is en de impact op belangrijke deliverables binnen de perken kan worden gehouden.

4. Bereid zijn om moeilijke beslissingen te nemen

Zelfs na het communiceren van het probleem aan de giftige medewerker en het uitvoeren van een oplossing, is het mogelijk dat de situatie niet verbetert. Als je geen verandering in hun gedrag vindt, moet je hen misschien ontslaan.

Het is een uitdagende stap om te nemen, maar wel een belangrijke als je je team wilt beschermen en hen in staat wilt stellen zich op hun werk te concentreren zonder getraumatiseerd te raken door iemands giftigheid.

De juiste hulpmiddelen gebruiken om giftige mensen op het werk te managen

Bij het leren omgaan met giftige mensen op het werk komt het aan op het navigeren door complexe interpersoonlijke relaties en teamcultuur problemen. Hoewel technologie alleen deze problemen niet kan oplossen, kan het wel helpen om communicatie en feedback effectiever te beheren.

Bijvoorbeeld, ClickUp's samenwerkingsdetectie maakt professioneel samenwerken een fluitje van een cent, maakt transparantie mogelijk en voorkomt miscommunicatie.

Het laat u weten of een teamgenoot tegelijkertijd een taak bekijkt, een nieuw commentaar toevoegt of documenten in realtime bewerkt. Je kunt ook automatisch en direct feedback ontvangen over nieuwe opmerkingen, statuswijzigingen en alles wat met een taak te maken heeft. Omdat alle acties zichtbaar zijn in de taakgeschiedenis, is er geen ruimte voor gaslighting of ander giftig gedrag.

Gebruik ClickUp Chatweergave kunt u de teamcommunicatie stroomlijnen met realtime chatkanalen. Voeg iedereen toe aan werkconversaties met @mentions en wijs commentaar toe om uw team, ook degenen die problemen veroorzaken op het werk, op de hoogte te houden van actiepunten.

Werk samen van kantoor tot op de werkplek met de ClickUp Chatweergave, waar u opmerkingen kunt toevoegen, uw team kunt taggen en in realtime kunt chatten vanaf elk apparaat

Managers en taakeigenaars kunnen direct actie-items maken en deze toewijzen aan anderen of zichzelf met behulp van ClickUp's Opmerkingen toewijzen functie. Op deze manier vergroot u de verantwoordelijkheid van uw team en verwijdert u alle ruimte voor meningsverschillen of conflicten over het werk of de deadlines.

Wijs eenvoudig opmerkingen toe aan het team binnen een ClickUp-taak om uw gedachte snel om te zetten in een actie-item

Een andere krachtige manier om precies te zien waar elke taak zich binnen de workflow bevindt, is via ClickUpweergaven . ClickUp Lijstweergave stelt u en uw team in staat om taken te bekijken onder gespecificeerde Ruimtes, Mappen of Lijsten, georganiseerd op status binnen elk hiërarchisch niveau. Er is ook ClickUp Bordweergave met drag-and-drop mogelijkheden voor agile teambeheer.

Een goede taakorganisatie maakt het makkelijker om werknemers verantwoordelijk te houden voor hun bijdragen (of het gebrek daaraan). Het ontmoedigt ook giftige collega's om verantwoordelijkheden te ontlopen of het werk van andere teamleden als hun eigen werk op te eisen. ClickUp's Gantt-weergave stelt u in staat om alle teamactiviteiten objectief te beoordelen en knelpunten en probleemgebieden te identificeren die kunnen worden toegeschreven aan toxisch gedrag.

Met de Tijdlijnweergave kun je de werklast van elk teamlid beoordelen, zodat de werkverdeling eerlijk blijft en niemand onnodig onder druk komt te staan.

Geef individuele of teambrede tijdlijnen weer in chronologische of alfabetische volgorde of op verval- of begindatum met behulp van de ClickUp tijdlijnweergave om belangrijke taken in beeld te houden

U kunt tijdlijnen en prioriteiten aanpassen om de negatieve impact op projectdeadlines en teammoraal te beperken, met behulp van gegevensgestuurde inzichten om weloverwogen beslissingen te nemen.

Zorg ten slotte voor een omgeving van open communicatie door gebruik te maken van ClickUp Documenten voor projectdocumentatie en -discussies, zodat teamleden hun zorgen of suggesties constructief kunnen uiten.

Samen met uw team documenten maken met ClickUp Docs

Zet discussies om in uitvoerbare taken om ervoor te zorgen dat goede ideeën worden herkend en uitgevoerd. Dit kan negatief gedrag helpen voorkomen door u te richten op positieve bijdragen.

Leren omgaan met giftige mensen op het werk

Soms moet je in je carrière samenwerken met giftige mensen. Je moet begrijpen dat hun gedrag hun interne toestand weerspiegelt, niet jouw waarde.

Je kunt ze niet veranderen, maar het is aan jou om te beslissen hoe je met de situatie omgaat en verder gaat. Hopelijk helpen alle strategieën in deze blog je om te leren omgaan met giftige mensen op het werk. Neem de stappen die nodig zijn om een positief verhaal voor jezelf te creëren in de dynamiek van de werkplek. Software voor samenwerking en communicatie zoals ClickUp kan helpen om de zaken professioneel te houden op de werkplek door transparantie mogelijk te maken en verantwoording af te leggen. Meld u gratis aan voor ClickUp .

Veelgestelde vragen

1. Hoe ga je om met giftige mensen?

Leer hoe je omgaat met giftige mensen op het werk. Stel duidelijke grenzen om je geestelijke gezondheid te beschermen. Communiceer duidelijk en assertief zonder confronterend te zijn. Beperk interacties en blootstelling aan hun negativiteit. Zoek steun bij vertrouwde collega's of een mentor en escaleer de kwestie zo nodig naar HR of het management nadat je alle gevallen van giftig gedrag hebt gedocumenteerd.

2. Hoe ben je een giftige collega te slim af?

Je kunt de volgende stappen nemen om een giftige collega te slim af te zijn:

Vermijd roddelen of conflicten.

Richt je op het opbouwen van positieve relaties met collega's en leidinggevenden om een ondersteunend netwerk te creëren.

Ontwikkel je vaardigheden en kwalificaties door workshops te volgen en seminars bij te wonen.

Doe vrijwilligerswerk voor projecten met andere afdelingen.

Denk aan de groei van je carrière in plaats van aan wat anderen zeggen.

3. Hoe reageer je op giftige mensen op het werk?

Hoe ga je om met giftige mensen op het werk?