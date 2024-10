Een CRM-spreadsheet maken om klantgegevens te stroomlijnen

Uw business groeit. Dat begrijpen we. Maar dat geldt ook voor het beheren van gegevens, het segmenteren van contactpersonen, het personaliseren van berichten en het voeren van gerichte campagnes.

U zit altijd midden in de hectiek, maar dat hoort erbij, toch?

Zo hoeft het niet te zijn.

Wat je nodig hebt, is een krachtig systeem waarmee je het heft in handen kunt nemen en het beste uit je gegevens kunt halen.

Het goede nieuws is dat een CRM-oplossing (Customer Relationship Management) dat kan oplossen, en je hebt geen dure of complexe software nodig om te beginnen.

U kunt zelfs uw eigen sjabloon voor CRM maken met eenvoudige tools zoals Google Spreadsheets of Excel - het is eenvoudiger dan u denkt.

In deze blogpost leiden we je stap voor stap door het proces van het instellen van een CRM op beide platformen. Bovendien laten we je kennismaken met vier gebruiksvriendelijke Google Spreadsheets en Excel CRM-sjablonen die precies kunnen zijn wat je nodig hebt.

Maar dat is nog niet alles. Blijf in de buurt voor een bonus B2B CRM-software die uw verkooppijplijnen en het opbouwen van relaties met klanten naar een hoger niveau tilt.

Laten we beginnen.šŸš€

Hoe maak je een CRM met Google Spreadsheets?

1. Open de Google web browser en typ 'sheet.new' om een nieuwe Google Spreadsheets aan te maken.

2. Zodra de spreadsheet opent, klik op het veld met de naam in de linkerbovenhoek, vervang 'Spreadsheet zonder titel' door een geschikte naam en druk op 'Enter'

via Google Werkruimte 3. Geef het tabblad onderaan een naam door er met de rechtermuisknop op te klikken (meestal met de naam 'Sheet1'), 'Rename' te selecteren en het een relevante naam te geven.

4. Stel in de eerste rij kopteksten in voor de CRM-gegevens die u wilt bijhouden. Voorgestelde kopteksten zijn bijvoorbeeld Client ID, Naam, Contactgegevens, Status, Lead Source, Toegewezen aan, enzovoort, zoals in de schermafbeelding hieronder.

šŸ’”Pro Tip: Maak de rij met kopteksten vet en geef deze een achtergrondkleur voor eenvoudige identificatie.

5. Bevries nu de rij met de koptekst zodat deze zelfs zichtbaar is als u naar beneden scrollt in het werkblad. Nog te doen: selecteer de eerste rij, klik op 'Weergave' in de balk, ga dan naar 'Bevriezen' en kies '1 rij'

6. Voeg in de kolom 'Client ID' (A) de volgende formule toe in cel A2 om ID's automatisch te genereren wanneer je de naam van een client toevoegt (in kolom C):

'=IF(C2="", "", TEKST(RIJ(A1), "C000"))'

7. Sleep de formule naar beneden om meer rijen te bedekken voor toekomstige invoer. Wanneer een nieuwe naam wordt toegevoegd aan het blad, wordt automatisch een Client ID gegenereerd.

8. Voer steekproefgegevens in om uw CRM-functie te testen. U kunt het vullen met de top-level informatie die u hebt over uw klanten.

10. Lijst in dit nieuwe blad de opties voor velden als 'Status' (bijv. Nieuwe Lead, In uitvoering, Gesloten) en 'Leadbron' (bijv. Verwijzing, Website, Gebeurtenis). Vul de kolommen in.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Add-options-for-fields-in-Google-Sheets.png Opties toevoegen voor velden in Google Spreadsheets crm-spreadsheet /%img/

11. Ga nu terug naar het hoofdblad van uw CRM en selecteer de kolom die u wilt bijhouden. In dit voorbeeld kiezen we 'Status' (bijvoorbeeld kolom H).

12. Navigeer in het bovenste menu naar 'Gegevens' en selecteer 'Gegevensvalidatie' in het vervolgmenu.

13. Aan de rechterkant wordt een deelvenster 'Regels voor gegevensvalidatie' geopend. Klik op 'Regel toevoegen'

14. Kies in de instellingen voor 'Gegevensvalidatie' onder 'Criteria' voor 'Dropdown (uit bereik)'

16. Herhaal het bovenstaande proces voor de kolom 'Leadbron'. Voer het bereik 'Dropdowns!B1:B' in (dat verwijst naar uw opties voor 'Leadbron' in het blad 'Dropdowns').

De dropdown zal er ongeveer zo uitzien in het hoofdblad voor 'Leadbron:'

Hierna is je CRM helemaal ingesteld en klaar voor basisbeheer van clients.

Een CRM maken met Excel

1. Open Microsoft Excel en selecteer 'Blanco werkmap' om een gratis CRM Excel sjabloon te maken.

5. Voer in de kolom 'Client ID' (A) deze formule in cel A2 in om automatisch een uniek ID voor elke client te genereren:

=IF(B2="","",TEKST(RIJ(A2)-1,"C000ā€³))

9. Geef in dit nieuwe blad de opties op voor velden zoals 'Status' (bijv. Nieuwe Lead, In Uitvoering, Gesloten) en 'Leadbron' (bijv. Verwijzing, Website, Gebeurtenis). Populeer de kolommen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Sample-CRM-data-in-MS-Excel.png Voorbeeld van CRM-gegevens in MS Excel /%img/

10. Ga nu terug naar het hoofdblad van CRM en selecteer de kolom die u wilt bijhouden. In dit voorbeeld kiezen we 'Status' (bijvoorbeeld kolom H).

11. Navigeer naar het tabblad 'Gegevens' en klik op 'Gegevensvalidatie'

12. In het dialoogvenster 'Gegevensvalidatie', onder het tabblad 'Instellingen', selecteer 'Lijst' in het vervolgkeuzemenu 'Toestaan'.

13. Typ in het veld 'Bron': '=Dropdowns!$A$2:$A$11.'

Hiermee wordt een vervolgkeuzelijst gemaakt op basis van de waarden uit je werkblad 'Dropdowns'. Druk op 'OK

14. Herhaal hetzelfde proces voor de kolom 'Lead Source', maar verwijs deze keer naar de lijst in kolom B van het werkblad 'Dropdowns'.

U kunt nu leadbronnen en statussen populeren op het hoofdblad 'ClickUp CRM'.

Nu we hebben uitgelegd hoe u een CRM-spreadsheet kunt maken in Excel, laten we eens kijken hoe kant-en-klare CRM-sjablonen u veel sneller op weg kunnen helpen.

Google Spreadsheets en Excel CRM sjablonen

1. Maandelijks verkoopdashboard van Hubspot

via HubSpotHubSpot's maandelijkse verkoopdashboard biedt een praktische oplossing als je moe bent van het beheren van verkoopnummers in een spreadsheet.

Het is beschikbaar voor zowel Excel als Google Spreadsheets, zodat je ruwe verkoopgegevens kunt omzetten in duidelijke, bruikbare inzichten zonder handmatig bijhouden.

Je kunt kritieke statistieken instellen, groeperen en bewaken zodat je ze gemakkelijk kunt vergelijken en analyseren, het dashboard zo organiseren dat de meest belangrijke informatie als eerste wordt weergegeven en interactieve functies toevoegen, zoals filters, slicers en drill-down opties om dieper in de gegevens te duiken.

2. CRM-sjabloon voor Excel by Salesflare

via VerkoopflareCRM-sjabloon voor Excel van Salesflare biedt een duidelijke, gestructureerde manier om uw verkoopproces te optimaliseren. U kunt teamleden beheren, KPI's instellen en kiezen wanneer u een herinnering krijgt om een lead op te volgen.

Sleutelgegevens zoals de grootte van de deal, de verwachte afsluitdatum en de verkoper die de deal beheert, zijn ingebouwd in dit sjabloon voor de verkooppijplijn. Dit helpt je bij het voorspellen van je inkomsten, laat zien hoe je verkopers presteren, helpt je bij het beoordelen van conversieprestaties en nog veel meer.

šŸ’”Pro Tip: Bekijk deze 10 Gratis sjablonen voor verkooppijplijnen om uw verkoopefficiĆ«ntie te verbeteren en meer deals te sluiten.

3. Eenvoudige CRM van OneSheet CRM

via OneSheet CRM Een andere gratis CRM-tool die is gebouwd voor Google Spreadsheets is de Simple CRM van OneSheet CRM. Het is speciaal ontworpen voor kleine bedrijven om contacten te organiseren, verkopen bij te houden en meer deals te sluiten met minder moeite.

Het enige wat je hoeft te doen is je aanmelden bij de tool en je gegevens invoeren of plakken. In tegenstelling tot sommige Excel CRM sjablonen worden wijzigingen automatisch opgeslagen, zodat u nooit bang hoeft te zijn dat u informatie kwijtraakt.

4. CRM-sjabloon voor verkoopconversie door ActiveCampaign

via ActiveCampaign Als je op zoek bent naar een efficiƫnte manier om je verkoop snel te laten groeien, dan is de CRMemplate voor verkoopconversieratio van ActiveCampaign zal niet teleurstellen.

Het creƫert een enkele bron van waarheid voor al je verkoopleads, inclusief hun contactgegevens, fase van het kooptraject en meer. Op die manier heb je altijd nauwkeurige en relevante informatie binnen handbereik om de verkoop te sluiten en belangrijke statistieken te analyseren.

Dit is een van die gratis CRM sjablonen die werken met zowel Google Spreadsheets als Excel.

Google Spreadsheets en Excel CRM limieten

Hoewel beide tools geweldig zijn omdat ze gratis en eenvoudig te gebruiken zijn, zijn ze op de lange termijn niet ideaal voor het beheren van een volwaardig CRM. Dit is waarom:

1. Gebrek aan automatisering

Handmatig gegevens invoeren en bijwerken in Google Spreadsheets en Excel kan tijdrovend zijn. Hoewel basisautomatisering kan worden ingesteld via formules of scripts, vereist dit technische kennis. Het ontbreekt aan de naadloze automatisering van de workflow die wordt geboden door een speciale CRM en tools in de verkooptechnologie-stack .

2. Schaalbaarheid beperkt

Het beheren van grote datasets op deze tools wordt traag en omslachtig naarmate uw klantenbestand groeit. Het zoeken, filteren en analyseren van gegevens kan inefficiƫnt zijn, vooral bij duizenden invoergegevens. Prestatieproblemen zoals bevriezen of crashen komen vaak voor als spreadsheets hun limieten bereiken.

3. Beperkte rapportage en analyse

Voor beide tools is een handmatige installatie nodig om rapporten en dashboards te maken. Geavanceerde functies zoals het aanmaken van aangepaste S&OP-processen, live gegevensanalyse en visuele voortgangsrapporten zijn niet beschikbaar of vereisen complexe workarounds, wat overweldigend kan zijn.

Lees meer: Een S&OP-planning (Sales & Operations Planning) maken (+Sjabloon)

4. Geen native functies voor samenwerking

Met beide tools kun je spreadsheets delen en in realtime samenwerken, maar ze bieden geen CRM-specifieke functies zoals het toewijzen van taken en notificaties.

Dit maakt het bijhouden van verantwoordelijkheid moeilijk, vooral in een omgeving met meerdere gebruikers waar versiebeheer en live updates essentieel zijn.

Google Spreadsheets en Excel-sheets hebben geen ingebouwde e-mail-, telefoon- of berichtenintegratie, waardoor u gedwongen wordt om de communicatiegeschiedenis handmatig bij te houden. Dit vergroot de kans op gemiste contactmomenten, wat de algehele communicatie-efficiĆ«ntie beĆÆnvloedt.

Beste alternatief voor Spreadsheet CRM: ClickUp

Nu we hebben besproken waar google Spreadsheets CRM gebruiken en Excel-spreadsheets tekortschiet, is de volgende Taak het vinden van een intuĆÆtief en schaalbaar alternatief.

Maar hoe kies je een CRM dat perfect geschikt is voor uw business?

CRM in de cloud, ook bekend als SaaS CRM (CRM Software as a Service), is populair bij moderne ondernemingen vanwege het gebruiksgemak en de toegankelijkheid. Een SaaS CRM-oplossing die door de chaos heen snijdt, kansen laat zien die waarschijnlijk gesloten worden en de groei van uw bedrijf stimuleert, is ClickUp .

Als het afbreken van silo's en het bevorderen van teamwerk met collaboratieve CRM functies een prioriteit is, dan is de ClickUp CRM zal niet teleurstellen.

Stem de unieke werkstromen van uw team af op de samenwerkingsfuncties van ClickUp CRM

ClickUp CRM is een uniforme werkruimte die een cloudgebaseerd systeem voor relatiebeheer combineert met Taakbeheer, delen van documenten, opslagruimte voor gegevens en meer. U kunt aangepaste velden, workflows en weergaven maken op het platform dat het beste past bij uw operationele voorkeuren en vereisten.

Je kunt ook taken definiƫren, deadlines instellen en ze toewijzen aan teamleden met ClickUp Opmerkingen toewijzen op ƩƩn centrale plaats.

Bovendien kunt u bruikbare inzichten krijgen met ClickUp Dashboards . Met deze functie kunt u een selectie maken uit meer dan 50 aanpasbare dashboard widgets om weergaven op hoog niveau te creƫren van belangrijke statistieken, zoals gemiddelde grootte van deals, verkoopprestaties, customer lifetime value en meer.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Dashboard-Bundle-With-Team-Goals.png ClickUp 3.0 Dashboardbundel met teamdoelen /%img/

Verbeter de projectprestaties en beheer Sprints en Teams met ClickUp Dashboards

U kunt klanten uitnodigen in ClickUp als gasten en een client portal delen voor real-time project updates. Integreer uw Dashboard met veel van uw dagelijkse tools, zoals Salesforce en Zoho, zodat u nog beter verkoopgegevens kunt bijhouden en analyseren.

wilt u binnen enkele seconden inzicht in uw Dashboard? ClickUp Brein kan snel reageren op uw query's over projecten, papers en contacten zonder dat u actief naar informatie hoeft te zoeken.

U kunt ook de tool AI Writer for Work gebruiken om nauwkeurige, op de juiste toon afgestemde communicatie, voorstellen en e-mails te maken, zodat u verzekerd bent van hoogwaardige interacties met clients.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/AI-Overzicht-GIF.gif AI overzicht-GIF /$$$img/

Maak op de juiste toon afgestemde e-mails en voorstellen voor klanten met ClickUp Brain

Om een procesgestuurde omgeving mogelijk te maken, hebt u gratis CRM-sjablonen nodig die u tijd besparen, voor consistentie zorgen en toch flexibel genoeg zijn om aan specifieke behoeften aan te passen.

De ClickUp CRM sjabloon is bijvoorbeeld ontworpen om u te helpen snel te beginnen met het beheren van relaties met klanten. Met zeven statussen om de voortgang van taken bij te houden en vijf verschillende manieren om uw werk te visualiseren, is dit een sjabloon waarmee u snel aan de slag kunt.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-620.png ClickUp CRM sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-6331882&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Met dit CRM sjabloon kunt u:

Informatie over contactpersonen te organiseren in Ć©Ć©n centrale database

te organiseren in Ć©Ć©n centrale database Taken te prioriteren op basis van verkoopfasen zoals voorgesteld, lopend of Gesloten

te prioriteren op basis van verkoopfasen zoals voorgesteld, lopend of Gesloten Leads en kansen bijhouden via aanpasbare pijplijnen

šŸ’”Pro Tip: U kunt ook de CRM sjabloon van ClickUp om accountgegevens en gesloten deals te scheiden in verschillende lijsten, zodat er zo min mogelijk verwarring ontstaat.

Als je aan CRM denkt, is het moeilijk om niet aan verkoop te denken. ClickUp Software voor projectmanagement in de verkoop helpt u het volledige commando te nemen over uw verkoopproces met aanpasbare, door gebruikers aangestuurde weergaven zoals Lijsten, Kanban-borden of Kalenders.

Voorbeeld: u kunt al uw klantgegevens in een spreadsheet format weergeven met behulp van het Tabel weergave in ClickUp .

Breng uw volledige verkooppijplijn naar Ć©Ć©n plaats met de Software voor projectmanagement voor de verkoop van ClickUp

Verder is de ClickUp CRM verkoop sjabloon fungeert als een dynamisch raamwerk dat de hele verkoopcyclus stroomlijnt en uw verkoopteam met duidelijkheid en personalisatie begeleidt van het genereren van leads tot het sluiten van deals. Het integreert real-time analyses en geautomatiseerde follow-ups, waardoor handmatige invoer van gegevens overbodig wordt.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Sales-CRM-template.png ClickUp sjabloon voor verkoop-CRM https://app.clickup.com/signup?template=t-90020004091&department=sales-crm Deze sjabloon downloaden /$$$cta/

Neem uw verkoop projectmanagement naar een hoger niveau met dit sjabloon dat u uitrust om:

Kenmerken categoriseren en toevoegen om gesprekken met klanten te beheren en verkoopgegevens te visualiseren

Het bijhouden van verkopen verbeteren met schermopname en AI

GebruikenClickUp Automatisering om e-mails en notificaties te programmeren

Feedback en beoordelingen van klanten bijhouden

Verbeter uw relatiebeheer met ClickUp

Wanneer u uw CRM-strategie in kaart brengt, overweeg dan zorgvuldig wat uw bedrijf nodig heeft en hoe goed speciale CRM-software met u mee kan groeien. Op basis daarvan kunt u beslissen of het bouwen van een CRM-spreadsheet voldoende is of dat u moet investeren in iets dat efficiƫnter is, zoals ClickUp.

Natuurlijk, Microsoft Excel of Google Spreadsheets CRM's kunnen budgetvriendelijk en behoorlijk aanpasbaar zijn, maar ze kunnen ook beperkend zijn als u gaat uitbreiden.

Daar stapt ClickUp in.

Met zijn krachtige CRM sjablonen, functies zoals ClickUp Brain, dynamische dashboards en tools voor teamwork overtreft het platform met gemak elke andere tool in de CRM ruimte - en dat allemaal terwijl u uw klanten tevreden houdt.

En het beste deel? U kunt gratis aan de slag door u in te schrijven op ClickUp vandaag.