De relaties tussen teams versterken in de normeringsfase

Als teamleider wordt er van je verwacht dat je een hecht en goed presterend team opbouwt.

Net als in de Harry Potter-reeks moet je de leden van de Gryffindor-groep overtuigen en motiveren, ervoor zorgen dat ze zich aanpassen aan de omstandigheden en erop aandringen om de balk van de teamprestaties hoger te leggen (elke keer dat Slytherin-mensen een ravage aanrichten).

Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan.

Zodra je team voorbij de ' bestormingsfase waar voortdurend meningsverschillen en botsingen zijn, zijn ze een stap dichter bij het 'dream team' Net als Harry Potter is het jouw taak om strategieën voor teambinding te implementeren en conflicten aan te pakken tot het einde van het project (of tot je alle Horcruxes hebt gevonden en vernietigd).

Ben je klaar om een aantal bruikbare strategieën te leren die de relaties tussen teams in de norming fase kunnen versterken? Gaandeweg zullen we ook best practices en voorbeelden delen. Laten we beginnen! 🚦

Eerst een korte duik in Tuckmans model voor teamontwikkeling.

Tuckmans fasen van groepsontwikkeling begrijpen

De psycholoog Bruce Tuckman publiceerde in 1965 de Ontwikkelingsfasen van een Groep: Forming, Storming, Norming en Performing. Later, in de jaren 1970, voegde hij een vijfde fase toe, 'Adjourning'

Hier volgt een korte blik op de vijf ontwikkelingsfasen van de teams :

Fase 1: Formuleren

In de vormende fase beginnen de leden van het team elkaar te kennen. Ze gaan met elkaar om, maar weten niet zeker hoe ze bij elkaar passen door het gebrek aan teamdynamiek . In deze fase bespreken de leden het doel, de doelen en de missie van het team en zoeken ze uit hoe ze hun verantwoordelijkheden gaan organiseren.

**Welke strategieën kunnen je helpen in de vormende fase?

Introducties faciliteren : Voer ijsbreekoefeningen uit en introduceer elk lid van het team om een gevoel van saamhorigheid op te bouwen

: Voer ijsbreekoefeningen uit en introduceer elk lid van het team om een gevoel van saamhorigheid op te bouwen Bepaal doelen en rollen: Bespreek de doelen van het project om iedereen op dezelfde pagina te krijgen en breng structuur aan in het team door de rollen en verantwoordelijkheden van het team te verduidelijken

Pro Tip: Je kunt de ClickUp Maak kennis met het team sjabloon en andere sjablonen voor ijsbrekers maak overzichtelijke profielen van alle leden van het team, stel ze aan elkaar voor en help ze elkaars gevoelens te begrijpen om zich op hun gemak te voelen.

Fase 2: Bestormen

In de 'storming'-fase begint het team hun comfortzone te verlaten. Ze delen ideeën, geven hun mening en maken van de gelegenheid gebruik om zich te onderscheiden. Omdat individuele persoonlijkheden naar voren komen, komen botsingen vaak voor in de storming fase.

**Welke strategieën kunnen je helpen in de storming fase?

Omarm conflicten : Zet conflicten om in kansen door ze aan te pakken en de leden van het team aan te moedigen zich meer te richten op oplossingen dan op problemen

: Zet conflicten om in kansen door ze aan te pakken en de leden van het team aan te moedigen zich meer te richten op oplossingen dan op problemen Stel basisregels op: Stel regels op om wederzijds respect te behouden, ongeacht het conflict. Zorg ervoor dat alle leden van het team hun perspectieven kunnen uiten

Gebruik ClickUp Documenten om een wiki te maken die alle bronnen van het project bevat. Schrijf de basisregels, voeg een tabel toe met de rollen en verantwoordelijkheden van de leden, een lijst met hulpmiddelen en koppelingen en meer.

Fase 3: Normeren

De normeringsfase van teamontwikkeling is de utopie waarnaar u op zoek was. 🌈 In deze fase is de team samen aan het einddoel. Elk lid werkt efficiënter als ze leren ideeën te delen en feedback te krijgen om hun vaardigheden te verbeteren.

**Welke strategieën kunnen je helpen in de normeringsfase?

Ondersteun de leden van het team : Zorg voor regelmatigeteamcommunicatie door één-op-één en groepssessies te houden en individuen te coachen die zich er niet prettig bij voelen om hun uitdagingen in een groep te bespreken

: Zorg voor regelmatigeteamcommunicatie door één-op-één en groepssessies te houden en individuen te coachen die zich er niet prettig bij voelen om hun uitdagingen in een groep te bespreken Stimuleer feedback: Stimuleer constructieve feedback en bied mogelijkheden om de voortgang van individuen en teams te evalueren

Gebruik ClickUp Whiteboards is een geweldig idee om de samenwerking tussen teams te verbeteren. Uw team kan brainstormen, ideeën en strategieën in kaart brengen en workflows creëren om teamactiviteiten soepeler te laten verlopen - en dat allemaal in realtime.

Brainstorm met uw team in real-time met ClickUp Whiteboards

Fase 4: Uitvoeren

In de uitvoerende fase werken teams samen om de doelen van het team te bereiken door de vastgestelde processen te volgen. Ze richten zich op collectief werken om als team resultaten te behalen in plaats van individueel succes. Het resultaat is een collectieve productiviteit en productiviteit van het team teamsynergie zijn hoog in deze fase.

Welke strategieën kunnen je helpen in de uitvoerende fase?

Gedeelde leiderschap stimuleren: Moedig leden van de groep aan om leiderschapsrollen op zich te nemen

Moedig leden van de groep aan om leiderschapsrollen op zich te nemen Houd werk en privé in balans: Aangezien de productiviteit in deze fase het hoogst is, moet je de balans tussen werk en privé bevorderen om stress en burn-out te voorkomen

Fase 5: Afsluiting

De laatste van de vijf fasen van teamontwikkeling is de afsluiting van het project. De leden ervaren een bitterzoet gevoel van tevredenheid en rouw als ze uit elkaar gaan. Ze concentreren zich op de prestaties van het team, de komende projecten en hun toekomstige teams.

**Welke strategieën kunnen je helpen in de eindfase?

Controleer de deliverables: Zorg ervoor dat alles Voltooid is. Bespreek de status van de deliverables met de leden en bereid alle extra informatie voor die de belanghebbenden nodig hebben

Zorg ervoor dat alles Voltooid is. Bespreek de status van de deliverables met de leden en bereid alle extra informatie voor die de belanghebbenden nodig hebben Praat over onzekerheid: Help de leden van het team om de angst voor de toekomst te overwinnen. Ondersteun hen en bied middelen aan om de overgang te begeleiden

Tegen de tijd dat je de normeringsfase van teamontwikkeling bereikt na het effectief doorlopen van de storming fase, heb je al een solide teamfundament opgebouwd. Het is echter van cruciaal belang dat u zich concentreert op het oplossen van de uitdagingen van de normeringsfase om te zorgen voor een hoge productiviteit en teamcohesie .

Uitdagingen in de normeringsfase

Hier zijn de veelvoorkomende uitdagingen in de normeringsfase die je moet aanpakken om de perfecte harmonie in het team te behouden👇

Normen naleven

Normen stellen de normen voor het decorum van een team. Maar als ze niet correct worden nageleefd, glijden teams weer af naar de stormfase. In het ergste geval? Je team kan helemaal instorten.

Wanneer de regels van het team instortten, viel het team zelf uiteen, de zin stortte in en de ramp ontvouwde zich. In deze weergave zijn regels belangrijk om collectieve actie te beschermen.

Karl Weick, Amerikaans organisatietheoreticus

Wat zijn de uitdagingen bij het naleven van teamregels?

Gebrek aan duidelijkheid : De leden van een team begrijpen niet wat er van hen verwacht wordt

: De leden van een team begrijpen niet wat er van hen verwacht wordt Interne conflicten : Persoonlijkheidsconflicten en conflicten door concurrerende individuele doelen kunnen de werkstroom van het team verstoren

: Persoonlijkheidsconflicten en conflicten door concurrerende individuele doelen kunnen de werkstroom van het team verstoren Vergeten van de regels: Teams kunnen het moeilijk vinden om de normen effectief in de praktijk te brengen

Hoe overwin je deze uitdagingen bij het naleven van de teamnormen?

Hou geschreven basisregels : Het opschrijven van teamnormen op een gecentraliseerd, gemakkelijk toegankelijk platform verduidelijkt de verwachtingen van het team en helpt de leden om ze na te leven

: Het opschrijven van teamnormen op een gecentraliseerd, gemakkelijk toegankelijk platform verduidelijkt de verwachtingen van het team en helpt de leden om ze na te leven Bouw vertrouwen : Herinner teamleden aan hun doel en doelen. Het helptgevoelens van vertrouwenwat op zijn beurt de werktevredenheid verhoogt

: Herinner teamleden aan hun doel en doelen. Het helptgevoelens van vertrouwenwat op zijn beurt de werktevredenheid verhoogt Evalueer de voortgang: Trek elke maand 30 minuten of wekelijks 15 minuten uit om te bespreken hoe goed je team de normen naleeft. Een manier om dit te doen is door een eenvoudige scorekaart te maken met behulp vanClickUp Brein, een AI-assistent, die je helpt dit gemakkelijk te doen. Vervolgens kun je je team vragen om zichzelf te beoordelen op hoe goed ze de regels volgen

creëer teamregels, scorekaarten en meer met ClickUp Brain_

Gebruik Tool voor projectmanagement van ClickUp om teamregels op te stellen. U kunt een teamreglement maken met ClickUp Docs en de voortgang van uw team bijhouden met ClickUp Dashboards .

Individuele doelen en doelen van het team in evenwicht brengen

Leden van een team hebben individuele doelen en prioriteiten die kunnen botsen met de doelen van het team, wat tot onverwachte conflicten kan leiden.

Bovendien kan werken in teams veeleisend en uitputtend zijn, vooral als de werklast onevenwichtig is. Na verloop van tijd kan dit resulteren in een gevoel van demotivatie.

Hier lees je hoe je deze uitdaging kunt overwinnen in de normeringsfase van groepsontwikkeling:

Stel individuele doelen af op teamdoelen : Creëer individuele doelen die aansluiten bij de missie en strategische doelstellingen van het team. U kunt gebruik maken vanClickUp Doelen om individuele en team SMART-doelstellingen in te stellen, tijdlijnen van projecten en teamtaken bij te houden en voortgang op doelen te boeken🎯

: Creëer individuele doelen die aansluiten bij de missie en strategische doelstellingen van het team. U kunt gebruik maken vanClickUp Doelen om individuele en team SMART-doelstellingen in te stellen, tijdlijnen van projecten en teamtaken bij te houden en voortgang op doelen te boeken🎯 Stimuleer open communicatie : Laat uw team praten over hun individuele doelen. Maak gebruik vanapps voor teamcommunicatie om een centrale ruimte te creëren waar de leden van het team in realtime kunnen overleggen, samenwerken en communiceren

: Laat uw team praten over hun individuele doelen. Maak gebruik vanapps voor teamcommunicatie om een centrale ruimte te creëren waar de leden van het team in realtime kunnen overleggen, samenwerken en communiceren Balanceer werklasten: Besteed aandacht aan individuele werklasten. Zorg ervoor dat niemand een burn-out krijgt. Moedig leden van het team bovendien aan om elkaar te ondersteunen bij het bereiken van individuele doelen en teamdoelen

teams doelen en doelstellingen instellen en bijhouden met ClickUp Goals_

💡 Pro Tip: Maak gebruik van ClickUp's Hulpmiddelenbeheer om resources in één oogopslag te visualiseren. U kunt de werklastweergave gebruiken voor het plannen en beheren van capaciteit.

Motivatie behouden

Teams kunnen zich te comfortabel voelen in de normeringsfase van teamontwikkeling en hun focus op het bereiken van het doel verliezen. Teams kunnen ook stagneren als ze consequent doelen halen, maar niet beter presteren. Teams motiveren in de normeringsfase kan dus een uitdaging zijn.

Hier zijn een paar manieren om je team gemotiveerd te houden:

Beleef overwinningen : Erken de inspanningen en prestaties van het team om de leden te motiveren. Volgens Gallup,werknemers die erkenning ontvangen 20x meer kans om betrokken te zijn dan werknemers die dat niet zijn

: Erken de inspanningen en prestaties van het team om de leden te motiveren. Volgens Gallup,werknemers die erkenning ontvangen 20x meer kans om betrokken te zijn dan werknemers die dat niet zijn Kom elke dag langs : Praat dagelijks met je teamleden over hun voortgang. Bespreek hun uitdagingen en carrière doelen en begeleid ze om beter te presteren

: Praat dagelijks met je teamleden over hun voortgang. Bespreek hun uitdagingen en carrière doelen en begeleid ze om beter te presteren Conflicten vroegtijdig aanpakken: Communiceer met teamleden zodra er conflicten ontstaan, zodat je het probleem kunt identificeren en zonder vertraging kunt oplossen

U kunt gebruik maken van ClickUp chatten om in realtime met uw team te communiceren. Het helpt u om bronnen en projectupdates te delen, conflicten op te lossen en actie-items te bespreken wanneer dat nodig is.

communiceer en los conflicten in realtime op met ClickUp Chat_

Beste werkwijzen om relaties tussen teams te versterken in de normeringsfase

Nu u de uitdagingen van de normeringsfase kent, bespreken we enkele best practices die u kunt implementeren om sterke relaties tussen teams te garanderen.

Stimuleer open communicatie

Instellen communicatie doelen aan het begin van het ontwikkelingsproces van het team. Houd de transparantie in stand door een solide communicatieabonnement op te stellen waarin je de communicatiemethoden, doelstellingen, belanghebbenden, communicatiefrequentie, hulpmiddelen en meer vermeldt

Maak gebruik van de ClickUp Matrix sjabloon voor teamcommunicatie en vergaderingen om uw regelmatige vergaderingen voor teams in te plannen. U kunt de rollen en verantwoordelijkheden van de leden definiëren, richtlijnen voor check-ins instellen en tijdlijnen voor projecten maken om ervoor te zorgen dat alles volgens plan verloopt.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image5-8.png Sjabloon voor matrixcommunicatie en vergaderingen https://app.clickup.com/signup?template=t-240073018&department=operations Sjabloon downloaden /$$$cta/

Pro Tip: Gebruik ook sjablonen voor communicatieplannen om vast te leggen hoe en wanneer de leden van een team moeten communiceren. U kunt de ClickUp sjabloon voor communicatieabonnementen om uw externe en interne communicatie te verbeteren. Dit sjabloon helpt u om communicatiestrategieën op te zetten en het succes van uw communicatie-inspanningen te meten.

Teambuildingactiviteiten uitvoeren

Als u samen kunt lachen, kunt u ook samen werken.

Robert Orben, Amerikaans schrijver en komiek

Leuke teambuildingactiviteiten kunnen leden van een team helpen om een band met elkaar op te bouwen.

Hier zijn een paar activiteiten en spelletjes die je kunt proberen:

Virtuele feestjes : Als je een team op afstand hebt, organiseer dan online feestjes om de prestaties van de leden te erkennen. Je kunt quizzen spelen, chatten, praten over de hobby's van de leden, hun favoriete reisbestemmingen en eten, en nog veel meer

: Als je een team op afstand hebt, organiseer dan online feestjes om de prestaties van de leden te erkennen. Je kunt quizzen spelen, chatten, praten over de hobby's van de leden, hun favoriete reisbestemmingen en eten, en nog veel meer Wedstrijden : Stimuleer teams door wedstrijden te organiseren die hun creativiteit en probleemoplossend vermogen vergroten. U kunt leden aan elkaar koppelen en hen vragen om binnen een bepaalde tijd doelen of regels voor een project te maken. Het duo dat het eerst klaar is, wint🥇

: Stimuleer teams door wedstrijden te organiseren die hun creativiteit en probleemoplossend vermogen vergroten. U kunt leden aan elkaar koppelen en hen vragen om binnen een bepaalde tijd doelen of regels voor een project te maken. Het duo dat het eerst klaar is, wint🥇 Wat hebben we gemeen: Dit spel werkt het best voor grotere teams. Organiseer het virtueel of persoonlijk, maak kleine groepen en vraag de leden van het team om uit te zoeken wat de leden van elke groep gemeen hebben - boeken, muziek, ijssmaken, enzovoort

Normen en standaarden versterken

Zoals hierboven vermeld, kunnen leden van een team de teamnormen snel vergeten.

Dus wat kun je doen om ze te versterken in de normeringsfase?

Maak de regels zichtbaar : Schrijf de regels niet alleen op in een centrale ruimte; markeer ze tijdens vergaderingen. Als je bijvoorbeeld een Zoom vergadering organiseert, markeer dan de regels op het scherm van elk lid. Je kunt ook pictogrammen maken die de normen voorstellen en deze op de schermen van de leden laten knipperen

: Schrijf de regels niet alleen op in een centrale ruimte; markeer ze tijdens vergaderingen. Als je bijvoorbeeld een Zoom vergadering organiseert, markeer dan de regels op het scherm van elk lid. Je kunt ook pictogrammen maken die de normen voorstellen en deze op de schermen van de leden laten knipperen Lees de normen : Lees aan het begin van elke vergadering de teamnormen hardop voor, zodat de leden zich herinneren waar ze zich aan moeten houden. Het herstelt de betrokkenheid, het vertrouwen en de doelgerichtheid

: Lees aan het begin van elke vergadering de teamnormen hardop voor, zodat de leden zich herinneren waar ze zich aan moeten houden. Het herstelt de betrokkenheid, het vertrouwen en de doelgerichtheid Markeer normen in de context van feedback: Vermeld bij het geven van feedback normen als herinnering. Als 'open communicatie' bijvoorbeeld een norm is, vermeld deze dan wanneer u specifieke leden vraagt om hun stem te laten horen tijdens vergaderingen

Door het versterken van normen bouwt u niet alleen een goed presterende teams maar ook een hoge productiviteit behouden in alle fasen.

Probeer ClickUp-Uw Sleutel tot Teamsucces

Of u het nu leuk vindt of niet, uw teams moeten alle fasen van groepsontwikkeling doorlopen om goed presterende teams te worden. Je moet ze tactvol door elke fase leiden. Maar het allerbelangrijkste is om de focus en motivatie vast te houden tijdens de normeringsfase van teamontwikkeling om de "Jullie hebben het gehaald!" fase te bereiken.

ClickUp kan u helpen bij het effectief opbouwen van goed presterende teams.

ClickUp's productiviteitstool stroomlijnt doelen, communicatie en processen. Het helpt u bij het plannen en implementeren van gedetailleerde communicatie, het beheren van middelen, het in evenwicht brengen van werklasten, het vroegtijdig aanpakken van conflicten, het centraal vaststellen van normen, het bijhouden van voortgang, enzovoort.

Kortom, ClickUp helpt bij het naadloos beheren van de groepsdynamiek.

Dus, als u wilt zien wat ClickUp nog meer kan doen, nu gratis aanmelden !