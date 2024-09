Hoe conflicten effectief beheren tijdens de stormfase

Een goed presterend team samenstellen is niet onmogelijk. Maar een team vormen dat graag samenwerkt, conflicten goed aanpakt en gezonde feedback geeft, klinkt als een droom. Toch?

Maar voordat een team zich kan ontwikkelen tot een 'dream team', moet het eerst de nodige hindernissen en uitdagingen overwinnen. De 'Storming Stage of Team Development fungeert als een stap naar een goed afgerond team.

Natuurlijk willen alle teamleiders een fantastisch team bouwen, maar het is moeilijk om conflicten te beheersen, vooral in de stormachtige fase van teamontwikkeling.

Deze blog bespreekt de uitdagingen van de storming fase en de beste manieren om ze te overwinnen.

Laten we je team helpen om sterker en efficiënter uit de 'storm' te komen. maar eerst een korte blik op het groepsontwikkelingsmodel van Tuckman en zijn vijf fasen van teamontwikkeling.

Inzicht in de fasen van groepsontwikkeling van Tuckman

Dr. Bruce Wayne Tuckman, een psychologisch onderzoeker op het gebied van groepsdynamica, publiceerde in zijn artikel ''Forming, Storming, Norming, and Performing'' het model van de vier fasen van groepsontwikkeling voor nieuw gevormde teams Ontwikkelingsvolgorde in kleine groepen ' in 1965.

Later, in de jaren 1970, voegde hij nog een fase toe aan het model - 'adjourning'.

Het model van Tuckman verklaart teamdynamiek . Het laat zien hoe groepen zich ontwikkelen en effectiever worden. Laten we de vijf kort bespreken fasen van teamontwikkeling :

Fase #1: Formeren

In de vormingsfase beginnen de leden van de groep elkaar te leren kennen. Ze richten zich op de missie van het team, bouwen een duidelijke structuur op en stellen doelen vast.

Omdat dit de eerste fase is, is het team niet al te productief terwijl ze uitzoeken hoe ze de taken moeten verwerken en wie welke rol speelt. Meestal vertrouwen ze op een opkomende leider agenda's opstellen voor de eerste paar vergaderingen van de groep.

Als de leden van je team tijd nodig hebben om zich open te stellen, kun je gebruik maken van ClickUp's Emotions Wheel ijsbreker sjabloon om ze aan het praten te krijgen.

Dit sjabloon helpt teamleden elkaar snel voor te stellen en zich op hun gemak te voelen. Het geeft inzicht in iemands gevoelens en hoe die de prestaties beïnvloeden.

Met behulp van het ijsbrekersjabloon Emotions Wheel van ClickUp kunt u communicatiebarrières doorbreken, teamleden aanmoedigen om actief te luisteren en een omgeving van empathie en begrip creëren.

clickUp ijsbreker sjabloon emotiewiel

Fase #2: Bestormen

De stormfase van teamontwikkeling is waar dingen een beetje 'stormachtig' worden.' Het gaat om samenwerking tussen teams en conflicten.

In deze fase communiceren de leden van het team met elkaar en geven ze hun mening over de voortgang van het project. Ze bespreken hun rollen en verantwoordelijkheden en handelen meer als individuen dan als een hechte groep. Vandaar, project conflicten komen vaak voor in de storming fase.

Fase 3: Normering

In deze fase van teamontwikkeling beginnen de leden van het team zich meer op hun gemak te voelen om naar het einddoel toe te werken. Ze voelen zich meer op hun gemak bij het werken als groep en zoeken elkaars input bij Taken. In de normeringsfase spannen de leden zich bewust in om conflicten op te lossen en zich richten op meer productiviteit.

Als teamleider is het je doel om je team snel over de storming fase heen te helpen en de norming fase te bereiken om harmonieus te werken.

Fase 4: Presteren

De uitvoerende fase is de ideale fase waarin de productiviteit het hoogst is. De team werkt cohesief en volgt daarbij vastgestelde processen, teamnormen en werkstromen. Als teams zich in deze fase ontwikkelen, voelen de leden zich gehecht, toegewezen en tevreden als ze samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Ze vieren kleine overwinningen en erkennen elkaars potentieel.

Fase 5: Afsluiting

De vijfde fase van teamontwikkeling, ook wel bekend als de rouwfase, kenmerkt afsluiting en scheiding. In deze fase is het project voorbij en voelen de leden van het team zich tevreden maar toch verdrietig. Ze focussen zich op de overgang en toekomstige projecten en hebben het vaak moeilijk om zich aan te passen aan andere groepen. Deze fase omvat ook het vieren van prestaties en het nadenken over gebieden die voor verbetering vatbaar zijn.

Hoewel alle teams de vijf ontwikkelingsfasen van het team doorlopen, hangt de prestatie van het team af van één kritieke fase - de storming fase. Hoe je de storming fase aanpakt, bepaalt of je team het einddoel met succes bereikt of niet.

Dus laten we eens in de puntjes duiken van de stormfase van groepsontwikkeling.

Uitdagingen in de stormfase

In de storming fase van teamontwikkeling komen individuele persoonlijkheden (soms conflicterend) naar voren. De leden van het team zijn het niet met elkaar eens, er heerst verwarring en er is een gebrek aan vertrouwen.

Hier zijn een paar uitdagingen in de storming fase:

Conflicten en meningsverschillen

Margaret Heffernan, een ondernemer en voormalig CEO van vijf bedrijven, sprak over omarmen van conflicten in een TED-talk. Ze benadrukt de voordelen van conflicten.

"Voor goede ideeën en echte innovatie heb je menselijke interactie nodig, conflicten, argumenten, debatten."

Margaret Heffernan

Hoewel conflicten uitdagend zijn, is er geen andere manier om leiding te geven dan er doorheen te werken ('erdoorheen' is hier het sleutelwoord)

Omdat elk lid van het team een uniek perspectief inbrengt, zullen er altijd meningsverschillen ontstaan. Conflicten kunnen ook het gevolg zijn van overlappende rollen in latere fases van een project, persoonlijke geloofssystemen, beperkte middelen, moordende concurrentie, structurele veranderingen en meer.

Maar als teamleider moet je ingrijpen, luisteren naar alle betrokken leden van het team en werken aan een oplossing.

Er zijn verschillende conflicthanteringsstijlen die u kunt gebruiken om conflicten op te lossen. Maar voordat u een stijl kiest, is het belangrijk om de fase van het conflict correct te identificeren. Wat is de fase van de 5 fasen: latent, waargenomen, gevoeld, manifest of nasleep?

👉Lees meer over conflictfasen in De 5 fasen van organisatorische conflicten .

Hoe deze uitdaging te overwinnen?

Om conflicten op te lossen, moet je eerst het probleem identificeren.

Probeer geen oordelen te vormen en in plaats daarvan een beter perspectief te krijgen op de kern van het probleem. Implementeer vervolgens de juiste communicatie- en meditatiestrategieën.

Je kunt de onderliggende oorzaak en mogelijke oplossingen met de betrokken partijen bespreken met behulp van software voor interne communicatie zoals ClickUp. ClickUp chatten laat teams samenwerken en communiceren in realtime. Het stelt u in staat om updates te delen en problemen op te lossen, wat de groeimogelijkheden van uw team bevordert. U kunt ook iedereen aan het gesprek toevoegen met @mentions om advies te vragen over situaties of om de voortgang van actie-items te versnellen.

updates, bronnen en koppelingen delen via ClickUp Chat_

Rol ambiguïteit

Rolambiguïteit ontstaat wanneer de leden van een team niet weten wat er van hen verwacht wordt. Ze hebben geen duidelijkheid over hun verantwoordelijkheden, wat uiteindelijk leidt tot rolconflicten.

Volgens onderzoek, is ambiguïteit in rollen van invloed op de prestaties van teams negatief. Het creëert onnodige spanning binnen het team en verwart de leden wat betreft het voltooien van Taken.

**Hoe deze uitdaging overwinnen?

Het is cruciaal om vanaf het begin de rollen en verwachtingen van het team duidelijk in te stellen. Je moet het beschouwen als de meest fundamentele stap voordat je het team aan het werk zet.

Om rolambiguïteit te voorkomen, moet je rollen definiëren voor elk lid van het team.

Gebruik ClickUp Documenten om een gedetailleerd handvest voor het team te maken. Definieer de doelen, doelstellingen en verantwoordelijkheden van uw team en help iedereen op dezelfde pagina te blijven. U kunt ook specifieke leden van het team taggen en hun profielen toevoegen om verwarring te voorkomen.

voltooi een team charter met ClickUp Docs_

Bovendien kunt u communicatiekanalen instellen en duidelijke afspraken maken, zodat u eventuele rolconflicten onmiddellijk kunt aanpakken.

Laag teammoreel

Een laag teammoreel komt vaak voor in de stormachtige fase van teamontwikkeling als gevolg van conflicten, meningsverschillen en frustraties. Naarmate de leden van het team zich meer richten op meningen en interpersoonlijke conflicten, nemen hun productiviteit en moreel af.

Zipdo's Onderwijsverslag 2024 Suggereert dat conflicten op de werkplek kunnen resulteren in een daling van 30% van het moreel van de werknemer en een daling van 50% van de prestaties van de werknemer.

**Hoe deze uitdaging te overwinnen?

Communiceer consequent en transparant met de leden van het team om het lage moreel in de stormfase te beheersen.

Hier zijn enkele tips om een laag teammoreel te beheren:

Luister aandachtig naar de leden van het team en hun problemen

Let op waarschuwingssignalen zoals burn-out of vermoeidheid

Bied medewerkers een veilige en vertrouwelijke ruimte om hun zorgen te delen

Organiseer, indien nuttig, een informele teambuildingactiviteit

Erken goede ideeën en waardeer de inspanningen van de leden.

Verder kun je de ClickUp Projectmanagement tool om real-time samenwerking en transparantie te bevorderen.

Met ClickUp Docs en Chat kunt u bijvoorbeeld samenwerken en taken bespreken. U kunt ClickUp Dashboards om de tijdlijn van het project in de gaten te houden en inzicht te krijgen in de voortgang van uw team.

volg de voortgang en productiviteit van uw team met ClickUp Dashboards_

Nu u zich bewust bent van de uitdagingen van de storming fase, bespreken we een paar best practices die u kunt implementeren om de storming fase aan te pakken disfuncties van een team aan te pakken .

Beste werkwijzen om de teamdynamiek te versterken tijdens de stormfase

Elk muziekinstrument heeft zijn eigen geluid en schittering, maar alleen samen kunnen ze de Symfonie van Beethoven creëren. 🎵

Op dezelfde manier heeft elk lid van een team zijn eigen persoonlijkheden en perspectieven, maar het is door samen te komen dat ze een succesvol resultaat kunnen bereiken.

Het is dus aan jou (als manager of leider) om deze best practices toe te passen om de dynamiek van je team te versterken tijdens de stormachtige fase van teamontwikkeling.

Faciliteer constructieve feedback

Constructieve feedback is positief en wijst op gebieden die voor verbetering vatbaar zijn. Het betekent dat je hun sterke punten waardeert en hen aanspoort om hun zwakke punten te verbeteren.

Dit is een voorbeeld:

Hé Alex, ik vind het geweldig dat je meerdere Taken zelfstandig uitvoert. En ik heb ook gemerkt dat je aarzelt om actief met je team te communiceren. Ik denk dat het team er veel baat bij heeft als je regelmatig je inzichten en ervaringen deelt.

Een constante lus van constructieve feedback wijst je op waar je aan moet werken, maar met respect en empathie. Bovendien, als de feedback positief, specifiek en bruikbaar is, helpt het een werknemer om op de lange termijn te groeien.

Lees meer: 10 Tips voor het voeren van moeilijke gesprekken op het werk

Implementeer strategieën om conflicten op te lossen

Het implementeren van strategieën om conflicten op te lossen is van cruciaal belang in de stormfase van groepsontwikkeling. Ze helpen een middenweg te vinden om het conflict tussen de betrokken partijen op te lossen.

Hier zijn enkele strategieën om conflicten op te lossen die u kunt implementeren:

Samenwerkingsstrategie : Gebruik het om te werken aan een voor beide partijen voordelige oplossing voor het conflict. Deze strategie werkt het beste tijdens een onderhandeling

: Gebruik het om te werken aan een voor beide partijen voordelige oplossing voor het conflict. Deze strategie werkt het beste tijdens een onderhandeling Soepelstrategie : Gebruik deze strategie wanneer het ene lid een sterkere mening heeft dan het andere. Het gaat erom gebieden van overeenstemming en wederzijds voordeel te vinden waar beide partijen op één lijn zitten, terwijl beide meningen subtiel worden erkend.

: Gebruik deze strategie wanneer het ene lid een sterkere mening heeft dan het andere. Het gaat erom gebieden van overeenstemming en wederzijds voordeel te vinden waar beide partijen op één lijn zitten, terwijl beide meningen subtiel worden erkend. Vermijdende strategie: Deze strategie gaat confrontaties uit de weg om geen conflict aan te gaan. Gebruik deze strategie wanneer u denkt dat een conflict de stress kan doen escaleren zonder dat dit resulteert in een gunstige oplossing

Versterk de doelstellingen van het team

Het versterken van teamdoelstellingen helpt u om weer vaste grond onder de voeten te krijgen en uw team weer op het juiste spoor te krijgen.

Het is makkelijk om vast te lopen tijdens de stormfase, maar door de doelen, het doel en de doelstellingen van het team te versterken, kunnen de leden van het team zich weer concentreren op het grote geheel. Communicatie is de sleutel tot het versterken van teamdoelstellingen. Het lost conflicten op en helpt de leden van het team na te denken over het einddoel.

Je kunt een communicatie abonnement maken met behulp van ClickUp's Whiteboard sjabloon voor communicatieplannen .

Dit sjabloon zorgt ervoor dat u de juiste boodschap aan de juiste mensen overbrengt. Het sjabloon voor het ClickUp communicatieplan heeft velden zoals belanghebbende, doelstellingen, inhoud van de boodschap, aflevermethode, enz. om u te helpen de communicatieregels in te stellen en te verduidelijken.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-356.png clickUp communicatieplan whiteboard sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-205379663&department=pmo Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Win de bestormingsfase met ClickUp

Sterke teamleiders bouwen goed presterende teams. Dus als u voorbereid bent op de uitdagingen van de stormfase, zal uw team gemakkelijk door de 'storm' navigeren met u als hun leidende anker.

Door u bewust te zijn van mogelijke problemen, leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen en best practices te implementeren, kunt u uw leden van het team helpen het beste te presteren in alle fasen van de teamontwikkeling. ClickUp kan helpen om de reis van uw team vlotter te laten verlopen.

ClickUp is een alles-in-één communicatie- en samenwerkingstool die alles onder één dak brengt - teamleden, tijdlijnen en middelen. Het kan u helpen gemakkelijk te communiceren, rollen te definiëren, in real-time te chatten en de voortgang van uw team bij te houden.

Wilt u ClickUp proberen om sterkere teams voor de toekomst te bouwen? Meld u vandaag gratis aan !