Samenvatting van de vijf disfuncties van een team: Belangrijkste punten & terugblik

Elk lid van een orkest is een meester op zijn of haar instrument. Maar het succes van een orkest berust niet alleen op individuele schittering. Het vereist de inspanningen en gecoördineerde acties van het ensemble om een symfonie te creëren die het publiek boeit.

Een orkest is een van de beste voorbeelden van een goed functionerend team. Leiders in het bedrijfsleven kunnen een voorbeeld nemen aan de dirigent van een orkest om een team samen te stellen dat individuele talenten waardeert en collectieve inspanningen stimuleert om waardevolle dingen te doen.

Het bouwen van een functioneel team betekent echter ook dat je je bewust moet zijn van de disfuncties die een team kunnen beïnvloeden, en hoe kun je dat beter begrijpen dan door het legendarische werkThe Five Dysfunctions of a Team van Patrick Lencioni uit te splitsen. In deze samenvatting van The Five Dysfunctions of a Team belichten we de belangrijkste punten voor jou als teamleider en een paar van onze favoriete hoofdstukken uit het boek.

De vijf disfuncties van een team: Samenvatting in een oogopslag

Patrick Lencioni is een Amerikaanse schrijver die vele boeken over management op zijn naam heeft staan, dynamiek van uitvoerende teams en organisatorische gezondheid. Hij is ook de oprichter van The Table Group, een managementadviesbureau dat zich voornamelijk richt op het helpen van uitvoerende teams bij het opbouwen van gezondere organisaties en hechte teams.

In The Five Dysfunctions of a Team, introduceert het verhaal het fictieve teken van Kathryn Petersen, een 57-jarige leidinggevende die is aangesteld als de nieuwe CEO van een jong bedrijf in Silicon Valley, DecisionTech.

In deze leiderschapsfabel heeft Kathryn, een doorgewinterde leidinggevende, een uitzonderlijk talent voor teambuilding. Via Kathryn vertelt Lencioni ons over de vijf disfuncties van een team die de inspanningen van het team afvoeren, werknemers ontmoedigen en voorkomen dat het team zijn volledige potentieel voor collectieve resultaten bereikt.

De hoofdpersoon presenteert de vijf disfuncties van een team in de vorm van een piramide met vijf onderling verbonden niveaus.

De auteur geeft een lijst van vijf eenvoudige vragen die business leaders zichzelf zouden moeten stellen om het niveau van disfunctioneren in het team te evalueren:

Doen de leden van het team openlijk en gemakkelijk hun mening?

Zijn vergaderingen van het team boeiend en productief?

Neemt het team snel beslissingen en verzandt het niet in consensus of groepsdruk?

Confronteren de leden van het team elkaar met hun tekortkomingen?

Offeren leden van het team hun persoonlijke rente op voor het team?

Sleuteltrekkers uit De vijf disfuncties van een team door Patrick Lencioni

1. Teamdynamiek is belangrijk

Je team kan bestaan uit de meest getalenteerde individuen, maar dat is geen garantie voor succes. In het boek wordt de nadruk gelegd op een goede teamcohesie in plaats van talent als de belangrijkste factor voor het bouwen van een goed functionerend team.

2. De rol van leiderschap

Kathryn heeft de rol van een leider nodig om een gebroken team om te vormen tot een goed presterend team. Als leider is het jouw verantwoordelijkheid om in de eerste paar weken een toon van vertrouwen tussen de leden van het team te zetten, samen met verantwoording afleggen en samenwerking tussen teams .

3. Constructief conflict

Het boek bestrijdt de gedachte dat conflicten schadelijk zijn voor de prestaties van teams. Als conflicten constructief worden aangepakt en elk lid de vrijheid heeft om zijn mening te geven en gezond van mening te verschillen, zijn conflicten juist productief voor je team en leiden ze tot betere beslissingen en meer innovatie.

4. Toewijding is ieders verantwoordelijkheid Doelen van teams zijn gemakkelijker te bereiken als het hele team is toegewezen aan de visie en doelen. Om iedereen te motiveren om gemeenschappelijke doelen te bereiken, moet je ervoor zorgen dat het team meewerkt door ze te betrekken bij het brainstormproces.

5. Tweerichtingscommunicatie is een must

Disfunctionele teams zien niet het volledige potentieel van hun werknemers omdat er geen ruimte is voor het openlijk bespreken of brainstormen van ideeën. Succesvolle Teams gedijen bij eerlijke en open communicatie waar medewerkers zonder remmingen hun ideeën en kwetsbaarheden delen. Gebruik tweerichtingscommunicatie om relaties binnen je team, tussen medewerkers en belanghebbenden te verbeteren en om iedereen te laten weten dat hun mening waardevol is.

6. Resultaat boven ego

Op een gezonde werkplek is geen plaats voor ego. Als leider moet je versterken dat afdelingsrente en het succes van het team boven ego gaan. Bouw een cultuur van samenwerking in de werkruimte en moedig teamleden aan om positief te blijven denken.

7. Een goede teamcultuur opbouwen kost tijd

Het opbouwen van een samenwerkingscultuur en een omgeving van wederzijds vertrouwen kost tijd, vooral in een nieuw team. Consistente inspanningen, transparante communicatie en sterke toewijzing zijn de sleutel tot het bereiken van het gewenste resultaat.

8. Constante verbetering

U moet uw processen en activiteiten voortdurend controleren om verbeterpunten te identificeren. Blijf de teamdynamiek evalueren om te weten of u de juiste richting uitgaat en wat u beter kunt doen om een hecht team te vormen.

Elke disfunctie opsplitsen: De vijf disfuncties van een team Samenvatting

Disfunctioneren 1: Afwezigheid van vertrouwen

De eerste disfunctie die Lencioni benadrukt is een gebrek aan op kwetsbaarheid gebaseerd vertrouwen. Hij stelt dat vertrouwen op een werkplek wordt bepaald door hoe gemakkelijk werknemers het vinden om hun ideeën en gedachten te delen, zich kwetsbaar op te stellen tegenover hun team en vertrouwen te hebben in de ondersteuning van hun collega's.

Wanneer leden van een team niet genoeg vertrouwen in elkaar hebben, hebben ze geen zin om zich open te stellen en kwetsbaar te zijn over hun zwakheden en fouten. Zonder vertrouwen richten werknemers zich op het imponeren van hun collega's en verhullen ze hun limieten.

Hoe deze disfunctie overwinnen?

Het is niet mogelijk om van de ene op de andere dag vertrouwen op basis van kwetsbaarheid te ontwikkelen. Hiervoor is gedeelde ervaring nodig en een goed begrip van de sterke en zwakke punten van elk lid van het team. Teams kunnen het proces echter versnellen met een aantal eenvoudige oefeningen:

Persoonlijke geschiedenissen oefening: Dit is een eenvoudige teambuilding oefening van 20 minuten. Het team begint met elkaar vragen te stellen over hun leven, zoals hobby's, familie en jeugd om een eerste onderlinge band te creëren.

Effectiviteitsoefening voor het team: Vraag de leden van het team om één gebied te vermelden waarop hun collega's het beste presteren en één gebied waarop ze veel verbetering nodig hebben. Dit laat elk lid van het team zien waar ze hun prestaties kunnen verbeteren.

Persoonlijkheids- en gedragsvoorkeurprofiel: Met instrumenten zoals Myers-Briggs kunnen teamleden deelnemen aan een assessment om elkaars persoonlijkheidstype beter te begrijpen. Als mensen het persoonlijkheidstype van hun collega's kennen, kunnen ze zich beter in elkaar inleven werkstijlen en hun situatie beter kunnen begrijpen.

360-graden feedback: Elk lid van het team evalueert om de beurt zichzelf, zijn collega's, directe rapportages, ondergeschikten en leiders. De feedback wordt op deze manier gelijkelijk gedeeld.

De rol van een leider in het opbouwen van vertrouwen

De leidersteam moeten hun kwetsbaarheden delen met het team, om feedback en suggesties vragen en benadrukken dat dit een oefening is om van te leren. Teamleiders moeten een omgeving van vertrouwen creëren waarin kwetsbaarheid niet wordt bestraft en open communicatie wordt aangemoedigd.

Disfunctioneren 2: Angst voor conflicten

Lencioni gaat dieper in op de twee soorten conflicten: ideologisch en persoonlijk.

Ideologische conflicten ontstaan wanneer er een verschil van mening en aanpak is om een probleem op te lossen. Persoonlijkheidsconflicten zijn persoonlijke aanvallen met vijandigheid.

Beide soorten conflicten kunnen voorkomen dat individuen de doelen van het team bereiken als ze emotioneel geladen en niet logisch zijn.

Aan de andere kant kan de afwezigheid van constructieve en ideologische conflicten tussen leden van een team kunstmatige harmonie creëren. Proberen om conflicten te vermijden is als het uitnodigen van meer problemen in de toekomst. De fundamentele verandering die hier nodig is, is om gezonde debatten te voeren en problemen openlijk te bespreken, zonder vast te houden aan wrok.

Hoe dit disfunctioneren te overwinnen

Lencioni stelt verschillende manieren voor waarop leiders teams kunnen helpen om comfortabel te worden met conflicten:

Mijn: Onderzoek en haal begraven meningsverschillen tussen de leden van het team naar boven en laat ze openbaar worden zodat iedereen kan deelnemen aan een productief, gezond conflict.

Realtime toestemming: Sommige leden van het team zullen zich ongemakkelijk voelen bij het niveau van het debat. In dergelijke gevallen heeft elk ander deelnemend lid het recht om hen te onderbreken en hen eraan te herinneren dat er een productieve reden achter de sessie zit.

Andere hulpmiddelen: Het Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument is een populair hulpmiddel om te begrijpen hoe mensen met conflicten omgaan. De resultaten van de test helpen de leden van het team om elkaars houding ten opzichte van conflicten te begrijpen en beter samen te werken.

De rol van een leider in het overwinnen van de angst voor conflicten

Uw rol als leider is de verleiding te weerstaan om uw teamleden van conflicten af te houden. Bedenk in plaats daarvan ideeën om een productief conflict aan te moedigen. Leiders kunnen ook hun eigen gedrag met conflicten als voorbeeld gebruiken om teamleden te laten zien hoe ze het moeten aanpakken.

Disfunctioneren 3: Gebrek aan betrokkenheid

De derde disfunctie benadrukt duidelijkheid en buy-in als de cruciale factoren die teambetrokkenheid beïnvloeden. Je team zal zich betrokken voelen als ze duidelijk zijn over het doel en je hun buy-in hebt verkregen door ze ideeën te laten delen en deel te laten nemen aan een gezond debat.

De twee belangrijkste oorzaken van een gebrek aan betrokkenheid zijn:

Consensus: Disfunctionele teams hebben de neiging om te veel tijd te besteden aan het proberen om voor elke beslissing consensus te bereiken. Aan de andere kant begrijpen effectieve teams het verschil tussen consensus en buy-in. Het is mogelijk om team buy-in te bereiken, zelfs met meningsverschillen, door iedereen te laten horen.

Zekerheid: Organisaties moeten vaak een actie toewijzen zonder de zekerheid van een goede afloop. Goede Teams begrijpen hoe belangrijk het is om een beslissing te nemen in plaats van deze uit te stellen en te proberen elke nuance van het abonnement te perfectioneren.

Hoe deze disfunctie te overwinnen

Cascading messaging: Vat na elke vergadering de discussie samen om ervoor te zorgen dat elk lid van het team duidelijk is over de verwachtingen en dat ze verantwoordelijk worden gehouden voor het uitvoeren van de Taken.

Deadlines: Stel mijlpalen en deadlines vast voor het voltooien van een project of het behalen van collectieve doelen.

Onvoorziene omstandigheden en worstcasescenario's: Een team dat worstelt met een beslissing kan er baat bij hebben om worstcasescenario's van de beslissing te bespreken. Daarnaast kan het bespreken van abonnementen helpt om vertrouwen op te bouwen in een voorgesteld abonnement door de leden van het team te laten zien dat er manieren zijn om teamfalen te voorkomen.

Blootstellingstherapie met laag risico: Het doel van deze therapie is om werknemers aan te moedigen zelfstandig beslissingen te nemen. De aanpak is om hen te stimuleren om beslissend te zijn in een situatie met een laag risico en vertrouwen te ontwikkelen in hun vaardigheden om beslissingen te nemen.

De rol van een leider bij het opbouwen van betrokkenheid

Een leider moet teams aanmoedigen om beslissingen te nemen, zelfs zonder voltooide zekerheid en zonder de noodzaak van consensus. Hij moet teams stimuleren om zich aan tijdlijnen te houden en verantwoordelijkheid tonen voor de uitvoering.

Disfunctioneren 4: Vermijden van verantwoordelijkheid

De verantwoordingsplicht in teams wordt geschaad wanneer leden van het team niet bereid zijn om het negatieve gedrag van hun collega's te benoemen omdat ze geen moeilijke gesprekken willen.

Lencioni stelt dat deze vermijding schadelijk is voor de organisatie op de lange termijn. Goede Teams houden elkaar verantwoordelijk voor het handhaven van hoge werkstandaarden en tonen zo respect voor elkaar. De wens om het team niet teleur te stellen kan leden van het team motiveren om hun uiterste best te doen.

Hoe dit disfunctioneren te overwinnen

Verantwoordingsplicht kan op de werkplek worden ontwikkeld door een aantal eenvoudige processen te volgen:

Publicatie van doelen en normen: Het publiceren van doelen maakt werknemers bewust van hun eigen verantwoordelijkheden en die van hun teamgenoten en hoe succes eruit zal zien

Een eenvoudige en regelmatige voortgangsbeoordeling: Houd regelmatig sessies om teamleden de kans te geven feedback en eerlijke zorgen te delen, mondeling of schriftelijk.

Teambeloningen: Geef meer gewicht aan teambeloningen dan aan individuele beloningen. Dit vergroot de verantwoordelijkheid omdat iedereen teamwerk belangrijker vindt dan het nastreven van zijn eigen doelen. Het zorgt er ook voor dat teamleden collega's pushen om het nog beter te doen.

De rol van een leider in het creëren van een cultuur van verantwoordelijkheid

Leaders should encourage teams to take accountability for results without needing leadership intervention. Ze moeten ook bereid zijn om in te stappen als het team faalt.

Disfunctioneren 5: Onoplettendheid voor resultaten

De vijfde disfunctie volgens Lencioni is de neiging van sommige leden van het team om meer te geven om hun individuele rente dan om de doelen van het team.

Twee belangrijke afleidingen die de aandacht van medewerkers afleiden zijn:

Team status: Dit gebeurt wanneer mensen alleen geïnteresseerd zijn om deel uit te maken van een team en geen interesse hebben in de resultaten van het team.

Individuele status: Leden van een team zijn alleen geïnteresseerd in hun carrièregroei en individuele prestaties in vergelijking met de inspanningen van het team.

Hoe deze disfunctie overwinnen?

Om deze disfunctie te overwinnen, moeten leiders ervoor zorgen dat alleen gedrag dat bijdraagt aan het bereiken van de doelen van het team wordt beloond.

Publieke bekendmaking van resultaten: Het publiekelijk bekendmaken van de doelen en resultaten van het team motiveert de leden van het team om harder te werken voor de beoogde resultaten.

Resultaatgerichte beloningen: Het koppelen van beloningen en compensatie aan specifieke resultaten kan je team motiveren om beter te presteren.

De rol van een leider om te zorgen voor resultaatgerichtheid

Leiders moeten de focus op resultaten duidelijk maken in hun dagelijkse gedrag. Ze moeten zorgen voor erkenning en beloningen voor de leden van het team, waarbij teamwerk belangrijker is dan individuele rente.

Populaire Vijf disfuncties van een team-citaten

Hier zijn onze vijf favoriete citaten uit De vijf disfuncties van een team:

De vijand van verantwoording is dubbelzinnigheid.

Je team zal alleen hogere standaarden van verantwoordelijkheid tonen als ze duidelijk zijn over hun verantwoordelijkheden en verwachtingen.

Vertrouwen is weten dat als een lid van je team je dwingt, ze dat doen omdat ze om het team geven.

Elkaar pushen in een team leidt vaak tot moeilijke gesprekken, maar het is een teken dat ze om het team geven. Deze actie bouwt vertrouwen op dat het in het belang van het team is.

Goede Teams houden zich niet in. Ze zijn niet bang om de vuile was buiten te hangen. Ze geven hun fouten, hun zwakheden en hun zorgen toe zonder bang te zijn voor represailles.

Grote Teams blinken uit in een omgeving van vertrouwen. Ze zijn niet bang om hun kwetsbaarheden, zoals zwakheden en fouten, te tonen. Door de hoge mate van transparantie is het voor het team gemakkelijk om problemen te bespreken en samen oplossingen te vinden.

Niet financiën. Niet over strategie. Niet technologie. Het is teamwerk dat het ultieme concurrentievoordeel blijft, zowel omdat het zo krachtig is als omdat het zo zeldzaam is.

om een concurrentievoordeel op te bouwen, moeten bedrijfsleiders zich richten op teamwerk in plaats van in silo's te werken. Samenwerken combineert ieders inspanningen in de juiste richting, wat krachtig is en zelden voorkomt in organisaties._

Als je alle mensen in een organisatie in dezelfde richting zou kunnen laten rijzen, zou je elke bedrijfstak kunnen domineren, in elke markt, tegen elke concurrentie, op elk moment.

Als alle werknemers naar één doel toe werken, wordt het gemakkelijk om elke markt, industrie of tegen een concurrent te winnen.

Als je deze samenvatting van De vijf disfuncties van een team leuk vond, wil je misschien ook lezen deze samenvatting van Extreme eigendom lezen.

De vijf disfuncties van een team leren toepassen met ClickUp

Doorheen het boek suggereert Patrick Lencioni ideeën en hulpmiddelen om de vijf disfuncties in een team te overwinnen.

Het boek laat zien dat succes vooral te maken heeft met teamwork, duidelijkheid over doelen en resultaatgerichtheid. Organisaties kunnen vandaag de dag hun voordeel doen met handige hulpmiddelen die de cohesie in een team kunnen opbouwen en resultaten kunnen behalen uit groepsinspanningen.

ClickUp is een cloudgebaseerd samenwerkings- en tool voor projectmanagement dat teams helpt om samen te werken aan gemeenschappelijke doelen.

ClickUp helpt organisaties om hechte en zeer functionele teams te creëren.

Accountability en resultaten

ClickUp maakt uw team verantwoordelijk en biedt de juiste hulpmiddelen om resultaten te boeken. Van instelling van doelen tot taakbeheer dit is hoe ClickUp een cruciale rol speelt: ClickUp Doelen : Stel Sprint doelen en houd automatisch de voortgang bij volgens de tijdlijnen. Toon de resultaten op wekelijkse scorekaarten zodat iedereen weet waar hij staat in zijn lijst met taken. Duidelijkheid over doelen en voortgang is de basis voor het opbouwen van verantwoordelijkheid, teamgeest en een resultaatgerichte mentaliteit.

definieer doelen, taken, agile-punten en statussen van projecten in het zeer aanpasbare ClickUp 3.0 Dashboard_ ClickUp Documenten : Maak wiki's om alle benodigde informatie te centraliseren. Deel deze met uw team en werk in realtime met hen samen. Koppel deze documenten aan Taken zodat het team toegang heeft tot alles op één plek.

ClickUp Docs voor het documenteren en delen van belangrijke informatie met het team ClickUp-taak : Wijs taken toe aan meerdere leden en maak subtaken om werk aan de juiste mensen te delegeren. Bekijk deze taken op een andere manier, zoals een kalenderweergave, kaderweergave of mindmap, om het werk op één plaats te visualiseren en snel actie te ondernemen. Dit is een eenvoudige manier om ervoor te zorgen dat alle leden van het team werken aan dingen die bijdragen aan het gewenste doel van het team.

gemakkelijk werk delegeren door Taken direct aan het team toe te wijzen of ze in een opmerking te @vermelden om uw gedachten in actie-items om te zetten_

Kies de ClickUp eenvoudig sjabloon voor taakbeheer om een standaard format te maken voor terugkerende taken en geen tijd te besteden aan het helemaal opnieuw ontwerpen.

Instellingen herinneringen om er bovenop te blijven zitten van je deliverables. Ontvang e-mail notificaties op je desktop of mobiel - jij kiest wat voor jou het beste werkt. Wijs taken toe aan teamleden, houd de voortgang bij en visualiseer de resultaten via interactieve dashboards.

Communicatie en samenwerking

De ClickUp Weergave chatten is de beste manier om ideeën te bespreken en kanalen te maken voor specifieke onderwerpen met teamleden. De weergave van chatten houdt de communicatie gestroomlijnd en iedereen krijgt realtime updates over de nieuwste items.

breng uw gesprekken over naar de weergave van ClickUp Chat en werk samen met anderen in realtime_

Deel links, video's of documenten binnen chatten om referenties te delen. Gebruik /slash commando snelkoppelingen om een lijst met opsommingstekens te maken of blokken met code in te voegen. Blijf op de hoogte van alle updates via de balk met notificaties van de weergave Chat.

Als er een nieuwe Taak is, wijs de Taak dan toe aan een lid door ze te taggen in plaats van aparte e-mails te sturen. Beschouw ClickUp als één enkele bron van waarheid voor al uw behoeften op het gebied van teamsamenwerking. Opmerkingen toewijzen in ClickUp is de eenvoudigste manier om onmiddellijke ideeën, dringende taken en spontane abonnementen uit te voeren. Het bespaart tijd en maakt de afhankelijkheid van een andere tool voor het toewijzen van taken aan werknemers overbodig.

Controleer alle toegewezen opmerkingen aan de linkerkant van het scherm en los ze op naarmate ze Voltooid worden. Filter de opmerkingen die aan uw naam zijn toegewezen en de opmerkingen die u aan anderen toewijst om taken bij te houden.

Kant-en-klare sjablonen

Hebt u ooit geworsteld met het maken van een communicatie abonnement elke keer dat er een nieuw project was? Het maken van een communicatieplan vereist werk, maar het vereenvoudigt de communicatie binnen het team als het goed wordt gedaan.

De Sjabloon voor communicatieplan door ClickUp is een standaarddocument voor het plannen van bedrijfscommunicatie. Bepaal de beste kanalen, organiseer de communicatie en monitor de prestaties van uw communicatie-inspanningen.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Communication-Plan-Template.png Gebruik het sjabloon voor het ClickUp communicatieplan om een stappenplan te maken voor naadloze communicatie tussen teams en klanten https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-4000840 Sjabloon downloaden /$$$cta/

Met het plug-and-play sjabloon kun je doelen schetsen en taken toewijzen aan leden van het team. Brainstorm ideeën met het team over ClickUp Whiteboard om te zorgen voor duidelijkheid en buy-in. Stel notificaties in om de voortgang bij te houden en taken te bewaken voor maximale productiviteit.

Bouw hoogwaardige Teams met ClickUp

We hopen dat u deze The Five Dysfunctions of a Team samenvatting nuttig vond. In dit boek behandelt Lencioni de vijf meest voorkomende problemen in teams die de productiviteit verlagen en de teamdynamiek negatief beïnvloeden.

Gebruik ClickUp's tool voor projectmanagement om deze disfuncties te vermijden door betere communicatie tot stand te brengen, teamwerk te verbeteren en de broodnodige duidelijkheid te verschaffen over doelen en resultaten om uw teams te helpen optimaal te presteren. Aanmelden voor ClickUp om te beginnen.