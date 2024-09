Hoe productgestuurde groeistrategieën voor SaaS implementeren

Laten we het toegeven: Nee, het product verkoopt zichzelf niet. Zelfs de beste producten ter wereld moeten aanzienlijke inspanningen leveren op het gebied van marketing, verkoop en verdeling.

Maar hier zit het addertje onder het gras: bedrijven die geweldige producten maken, bouwen hun marketing en verkoop rondom het product-een bedrijfsstrategie die productgeleide groei wordt genoemd. In de wereld van Software-as-a-Service (SaaS) is productgestuurde groei (PLG) een van de meest populaire maar ongrijpbare strategieën.

Wat is het geheim van productgeleide groei? Om daar achter te komen, moeten we de heilige poorten van PLG SaaS binnengaan. Laten we gaan. 🚀

**Wat is productgestuurde groei (PLG)?

Product-geleide groei is een SaaS-marketingstrategie die het product als basis gebruikt voor go-to-market initiatieven. De hele organisatie, inclusief verkoop, marketing, succes bij de klant, ontwerp en ontwikkeling, stemt af om klevende producten te maken die groei stimuleren.

Kritische kenmerken van een productgestuurde strategie zijn onder andere:

Zelfbediening : Gebruikers ontdekken en gebruiken het product zelfstandig, zonder tussenkomst van de organisatie

: Gebruikers ontdekken en gebruiken het product zelfstandig, zonder tussenkomst van de organisatie UX-gedreven : Producten zijn ontworpen om onmiddellijk waarde te leveren aan klanten, zodat ze al bij de eerste proefversie verslaafd zijn aan het product

: Producten zijn ontworpen om onmiddellijk waarde te leveren aan klanten, zodat ze al bij de eerste proefversie verslaafd zijn aan het product Freemium abonnement : Het doel van de gratis proefversie is om gebruikers te laten upgraden naar een betaalde versie als resultaat van een goede gebruikerservaring

: Het doel van de gratis proefversie is om gebruikers te laten upgraden naar een betaalde versie als resultaat van een goede gebruikerservaring Gemocratiseerde beslissingen : Productgestuurde bedrijven vertrouwen op feedback van bestaande klanten om ontwerp-/ontwikkelingsgerelateerde beslissingen te nemen

: Productgestuurde bedrijven vertrouwen op feedback van bestaande klanten om ontwerp-/ontwikkelingsgerelateerde beslissingen te nemen Voorspraak van klanten: PLG vertrouwt op mond-tot-mondreclame, viraliteit en online ontdekking om betalende klanten te werven en te behouden

Hoe is PLG ontstaan?

Productgeleide groei is het resultaat van verschillende historische en opkomende veranderingen in de softwaremarkt.

Koopbeslissingen: Om te beginnen zijn de beslissingen rond organisatiesoftware tegenwoordig gedemocratiseerd. Gebruikers hebben meer inspraak in de tools die organisaties kopen. Teams - soms zelfs individuen - kiezen hun eigen toolkit om het werk sneller en beter te doen.

UX trends: De dagen van lelijke, onbruikbare software voor ondernemingen hebben plaats gemaakt voor moderne, gebruikersgerichte ontwerpen - een kenmerk van de hedendaagse B2B technologie. UX is een sleutelonderscheidende factor geworden.

Abonnementsmodellen: Tegenwoordig wordt bijna alle software betaald via abonnementen. Dit neemt de financiële obstakels weg voor het uitproberen van onze verschillende opties voordat we een beslissing nemen.

Zelfbediening of geen bediening: Gartner vond dat als de behoeften van GenZ- en millennialklanten niet werden vervuld in selfservice, ze het product minder zouden gebruiken, nooit meer bij het bedrijf zouden kopen en negatieve dingen over het product zouden zeggen.

Als reactie op deze markttrends wendden organisaties zich tot groeimarketingstrategieën die gebruikers engageerde, hen in staat stelde om onafhankelijk te kopen, een indrukwekkende UX leverde en hen aanmoedigde om te upgraden. Zo werd PLG geboren.

Wat betekent het om een productgeleid SaaS-bedrijf te zijn?

Een productgeleid bedrijf is uniek omdat bijna iedereen verantwoordelijk is voor groei. Dit is hoe.

Uniforme organisatiestructuur: PLG als strategie verenigt de hele organisatie. Het doorbreekt de silo's tussen product, verkoop, marketing, enz. om het hele bedrijf naar groei te leiden.

Productgerichte communicatie: Wanneer het product de primaire motor van groei is, verschuift de strategie van traditionele verkoop en marketing naar het creëren van een platform dat het product effectief onder de aandacht brengt.

Een voorbeeld: als onderdeel van een lancering werkt een team van verschillende afdelingen samen om klantgerichte content te creëren, zoals:

Een goed ontworpen, aantrekkelijke website waarin het product centraal staat

Op gebruikscases gebaseerde productdemo's

Gepersonaliseerde landingspagina's gericht op de verschillende waardeproposities voor verschillende persona's van gebruikers

Gestroomlijnde proefversies

Eenvoudige (vaak gratis) aanmelding

Voortdurende verbetering: PLG teams werken samen aan UX door te experimenteren. Ze bestuderen het gedrag van de gebruiker, de adoptie, het afhaken, enz. om strategieën te bedenken om het probleem te verminderen.

Gedefinieerde marketing en verkoop: In productgestuurde bedrijven, vooral in B2B SaaS-software voor ondernemingen de rol van marketing concentreert zich op producteducatie, gebruikerservaring en klantenbetrokkenheid, terwijl de verkoopteams zich richten op aangepaste oplossingen en upsell.

Hoe verschilt productgeleide groei van andere traditionele groeistrategieën?

**Bij verkoopgeleide of klantgeleide groei bouwt het productteam het product en brengt het marketing-/verkoopteam het op de markt. Productgeleide groei verandert dat en onderscheidt zich daarmee van andere groeistrategieën SaaS-marketingstrategieën op verschillende manieren.

Product-geleide verkoop-geleide klant-geleide Feedback en tevredenheid van klanten Onboarding Zelfbedieningsproductgidsen Demo's en installaties geleid door het verkoopteam Installatie en ingebruikname geleid door het team dat verantwoordelijk is voor het succes van de klant Klantacquisitiekosten Laag vanwege inbound en self-serve klanttrajecten Hoog, inclusief de verkoopkosten Gemiddeld, met meer nadruk op retentie en terugkerende inkomsten Schaalbaarheid Hoog: Productviraliteit leidt tot meer adoptie Matig: Adoptie beperkt door capaciteit verkoopteams Hoog: Klanttevredenheid kan leiden tot organische groei Productontwikkeling Iteratief en gebaseerd op gegevens van productgebruik Gebaseerd op verkoopfeedback en klanttevredenheid Gebaseerd op directe feedback van klanten De relatie is met het product, met minimale interactie met de klantenservice (indien nodig) De relatie is met de verkopers, vaak nauw en in samenwerking De relatie is met teams voor klantensucces, door voortdurende betrokkenheid

Verschillen tussen productgestuurde, verkoopgestuurde en klantgestuurde strategieën

Hoewel deze drie strategieën verschillend van elkaar lijken, sluiten ze elkaar niet uit. Sommige van de meest succesvolle organisaties hanteren een hybride aanpak, waarbij ze de beste onderdelen van deze modellen gebruiken en combineren, op basis van hun huidige context.

Een productiviteitstool kan bijvoorbeeld PLG gebruiken voor individuele/kleine zakelijke klanten en een verkoopgestuurde groeiaanpak voor ondernemingen die aangepaste oplossingen en ondersteuning zoeken.

B2B SaaS-bedrijven beginnen vaak als verkoopgestuurde bedrijven en schakelen langzaam over naar productgestuurde bedrijven wanneer marketingstrategieën zoals SEO, sociale media, content, enz. online aanslaan.

Of je PLG nu alleen gebruikt of in combinatie met andere methoden, houd in gedachten dat je strategie een fundament nodig heeft.

De pijlers van productgestuurde groei

Productgestuurde groei is gebaseerd op de software om klanten aan te trekken, te binden en te behouden. Het product stimuleert viraliteit, onboarding, betrokkenheid en stickiness. Om dit te bereiken moeten bedrijven hun product bouwen op de volgende drie pijlers.

Bij de productgerichte aanpak gaat het erom dat gebruikers het "Aha!"-moment vinden. Dit zorgt voor product onboarding, gebruiksvriendelijkheid en viraliteit.

1. Gebruikersgestuurd ontwerp

Om uw klanten aan te trekken en te behouden, moet u bouwen voor hun behoeften en hun meest dringende problemen oplossen. Om hiermee te beginnen, creëert u een fantastische UX tijdens het hele klanttraject.

Investeer in UX-onderzoek om intuïtieve producten te bouwen

Observeer productgebruikspatronen om klanten beter te begrijpen

Maak onboarding moeiteloos voor de gebruiker. Zo kunt u bijvoorbeeld een blanco lei bij aanmelding vermijden en sjablonen/plaatshouders aanbieden die gebruikers kunnen aanpassen

voor de gebruiker. Zo kunt u bijvoorbeeld een blanco lei bij aanmelding vermijden en sjablonen/plaatshouders aanbieden die gebruikers kunnen aanpassen Bestudeer drop-offs, exits en vermindering in gebruik gedurende de levenscyclus van de klant

Gebruik freemium of een gratis proefversie om gebruikers de kans te geven het product te ervaren zonder voorafgaande kosten

om gebruikers de kans te geven het product te ervaren zonder voorafgaande kosten Scherp het 'Aha-moment' van het product aan, het punt waarop het waarde biedt elke keer dat de gebruiker inlogt

Bouw het product zo dat het de klant incrementele waarde biedt en voeg nieuwe functies toe om de waarde voor de klant te vergroten

3. Intentie om het product op de markt te brengen

Om ontwikkeling en groei samen te laten werken, is samenwerking in twee richtingen nodig. Maak dat bewust mogelijk.

Investeer in middelen om snelle iteraties te maken en producten te bouwen als reactie op feedback van klanten

Breng verkoop, marketing, product en engineering op dezelfde pagina. Dit kan zo eenvoudig zijn als het gebruik van dezelfde virtuele werkruimte/projectmanagementtool

Bouw een productmarketingpraktijk op

Productgerichte pijlers bevorderen ook SaaS-groei door de bovenkant van de verkooptrechter te verbreden en meer gebruikers aan te moedigen om naar beneden te gaan door vooraf waarde te leveren en het gemakkelijk te maken om resultaten te zien. Maar dat is nog niet alles.

Voordelen van productgerichte groei

Fact Check: Uit een recent onderzoek bleek dat 91% van de bedrijven is van plan meer te investeren in productgestuurde groei. 75% van de senior leiders bij B2B SaaS-bedrijven zijn "bezorgd over concurrentie van PLG-bedrijven", en terecht!

1. Lagere kosten voor klantenwerving (CAC)

Om te beginnen verlaagt PLG de kosten voor klantenwerving drastisch. Met gratis proefversies, self-serve onboarding, content-gedreven betrokkenheid, automatisering en beperkte interacties met verkoopteams verlagen PLG-bedrijven de personeelskosten en overhead. Dit verlaagt de CAC.

Voorbeeld: Zoom biedt een gratis versie met gebruiksbeperkingen, waardoor de drempel om het product te testen lager wordt. Het product is intuïtief en gebruiksvriendelijk. Als gebruikers onder de indruk zijn van de ervaring, upgraden ze zichzelf zonder één gesprek met een verkoopmedewerker.

2. Snellere en schaalbare klantengroei Bain & Company ontdekten dat bedrijven die een productgerichte groeistrategie gebruikten een hogere omzet behaalden dan bedrijven die dat niet deden. En dat is de bedoeling.

Bij productgestuurde groei is het schalen van het gebruikersbestand niet afhankelijk van het aantal verkopers dat je in dienst hebt. Bedrijven kunnen dus meer gebruikers aanwerven met minder middelen en sneller groeien. Bovendien, PLG-bedrijven een groter bereik creëren door virale content, mond-tot-mondreclame, verwijzingen van klanten, upgrades, enz.

3. Kortere cyclus

Een sterke productgerichte groeistrategie creëert een bedrijfsmodel dat minder afhankelijk is van uitgebreide, dure verkoopprocessen. In een PLG-traject is een prospect:

Zoekt/hoort over een product Leest erover, bekijkt beoordelingen Meldt zich aan voor een gratis proefversie Probeert het product Wordt een betalende klant door een betaalde upgrade

Stappen 1-4, d.w.z. prospects worden productgekwalificeerde leads, kunnen al binnen een dag of zelfs tijdens één sessie op de website plaatsvinden, zonder dat de beschikbaarheid van een verkoper een rol speelt.

Hoewel het weken of zelfs maanden kan duren voordat stap 5 wordt bereikt, is dit een bevestiging van de waarde die de klant aan het product ontleent. Dit zorgt voor terugkerende inkomsten, waardoor de customer lifetime value (CLV) toeneemt.

4. Hoger inkomstenpotentieel

In vergelijking met bedrijven die traditionele groeistrategieën gebruiken, hebben productgestuurde bedrijven 60% meer gemiddelde inkomsten per gebruiker (ARPU) . Door gebruikers het product te laten ontdekken, ervaren, toewijzen en verspreiden, krijgen klanten een belangrijkere bron van tevredenheid en eigendom.

5. Hogere omzet per werknemer

In een SaaS-bedrijf is het personeelsbestand een van de grootste kostenposten. Hoogopgeleide werknemers zijn duur om in dienst te nemen en te houden. Om de efficiëntie en ROI op personeelskosten te meten, meten SaaS-bedrijven de gemiddelde omzet per werknemer (ARPE).

Productgestuurde groei minimaliseert de personeelskosten door ontdekking, zelfbediening en automatisering mogelijk te maken. Dit verhoogt de inkomsten per werknemer in vergelijking met bedrijven met grote verkoop- en klantenservice teams.

6. Minder verloop

PLG is ontworpen om te vertrouwen op de kracht van het product voor werving en behoud, door de consistente waarde die het product levert. Het resultaat is dat de klant onafhankelijk en geleidelijk de aankoopbeslissing neemt.

Er is dus geen risico dat een verkoper hem onder druk zet of hem overhaalt. Er is minder kans op koperswroeging. Dit vermindert churn, waardoor de customer lifetime waarde op peil blijft.

Als het bovenstaande voldoende redenen zijn om een productgestuurde groeistrategie in uw organisatie te implementeren, dan leest u hier hoe u dat kunt doen.

Hoe PLG implementeren in SaaS

In de kern gaat productgestuurde groei over het op één lijn brengen van de manier waarop product, marketing, verkoop en klantensucces dingen doen. Om dat te bereiken is een strategische aanpak en een robuuste productbeheertool zoals ClickUp . Laten we eens kijken hoe je PLG kunt implementeren in jouw SaaS-organisatie.

1. Ontwerp het product om onmiddellijke waarde te leveren

Om een product te laten kleven, moet het onmiddellijk het probleem van de klant oplossen, zodra hij zich aanmeldt voor de proefversie. U kunt dat mogelijk maken door:

De belangrijkste functies te vereenvoudigen, ze intuïtief en gebruiksvriendelijk te maken

Het 'Aha-moment', het punt van waarde, te optimaliseren

De complexiteit te verminderen, de UI schoon te houden en het traject naadloos te laten verlopen

De overstap van een ander product moeiteloos te maken door middel van integraties en imports

ervaar hoe moeiteloos en gezamenlijk uw klantreis in kaart wordt gebracht met ClickUp_

Productteams gebruiken ClickUp Whiteboards om het traject van gebruikers visueel in kaart te brengen en onderweg Aha-momenten te identificeren. Van hieruit gebruiken ze een top-down benadering om functies te bouwen en mogelijkheden uit te diepen.

In wezen helpt een goede visualisatie van het klanttraject het hele groeiteam, inclusief product, om zich te richten op de derde pijler van PLG: Go-to-market intentie.

2. Prijs voor waarde

Als je eenmaal een geweldig product hebt gebouwd, bied het dan gratis aan zodat gebruikers alleen betalen als ze waarde zien. Je kunt dit doen met:

A fFreemium model : Prospects proberen gratis een basis versie van het product en betalen alleen voor geavanceerde functies/upgrades

: Prospects proberen gratis een basis versie van het product en betalen alleen voor geavanceerde functies/upgrades Gratis proefversie : Prospects gebruiken het product gratis voor een beperkte tijd

: Prospects gebruiken het product gratis voor een beperkte tijd In-product upsell: Als gebruikers het product gebruiken, laat hen dan upsell-mogelijkheden zien tegen de juiste prijs en op het juiste moment

Een goed voorbeeld hiervan is Figma. Het product biedt beperkte functies in de gratis versie en nodigt professionele ontwerpers uit om te upgraden voor meer. Het geeft andere gebruikers, zoals managers, reviewers, enz. echter gratis toegang tot een browsergebaseerd platform, waardoor samenwerking eenvoudig en gratis is.

In deze prijsstructuur zien klanten dat ze precies betalen voor wat ze nodig hebben, namelijk geweldige ontwerpmogelijkheden, een functie die consistent waarde levert.

3. Polijst het inwerkpad

Een naadloze inwerkervaring is de basis van productgestuurde groei. Maak het eenvoudig, gemakkelijk en self-service.

Onderwijs

HubSpot is het perfecte voorbeeld van een SaaS-startup die is opgebouwd rond het opleiden van prospects. De CRM SaaS platform creëert een bereik aan content, niet alleen in zijn blogs en rapportages, maar ook via webinars, leerprogramma's en certificeringen.

Doe inspiratie op bij HubSpot en creëer substantiële bronnen in de vorm van video's, podcasts, whitepapers, casestudies, enz. om de prospect te informeren over het pad. Gebruik productmarketing software om ervoor te zorgen dat prospects alle informatie hebben die ze nodig hebben met één klik op de knop.

taken van ClickUp om contentmarketing voor PLG te beheren_ ClickUp Taken is een geweldige manier om uw contentmarketingpijplijn te beheren en PLG aan te sturen. Organiseer uw content planning met Tags, Aangepaste velden, Aangepaste statussen en meer met ClickUp.

Kracht

De USP van productgestuurde marketing is de mogelijkheid om gebruikers aan boord te halen zonder ze daarbij te helpen. Maak een intuïtief en aangenaam self-serve aanmeldingsproces voor uw gebruikers mogelijk. Rol de rode loper uit en zij zullen hem bewandelen.

Een grote meerderheid van de gebruikers van millennials en Gen Z wil het product zelf ervaren. Laat ze met rust om dit te doen. Gebruik indien nodig een onboarding tool zoals Pendo.io en Userflow om dit te stroomlijnen.

Slack is een ander super succes SaaS voorbeeld . Het product zelf is gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken. Slack verbetert die ervaring met een bot die onboarding begeleidt, zonder tussenkomst van een verkoper. De PLG-strategie van Slack integreert onboarding-ondersteuning in het product zelf.

Engage

In sommige gevallen kan een prospect ondersteuning nodig hebben. Als het product complex is of als de gebruiker niet bekend is met soortgelijke software, kan het zijn dat hij hulp zoekt. Maak voor deze gebruikers aanwijzingen om ze te begeleiden bij het aanmelden.

Ontwerp voor elk herhaald gebruik in-app tutorials met rondleidingen door het product en toegang tot tips waar gebruikers in hun eigen tempo over het product kunnen leren. Overstelp je gebruikers niet met te veel functies of informatie vooraf. Voor wie dat nodig heeft, kun je ook aangepaste demo's aanbieden.

4. Stel systemen in om feedback van klanten te verzamelen

Zorg dat de basis in orde is. Stel enquêtes en vragenlijsten op om feedback over het gebruik te verzamelen.

Een NPS-enquête (Net Promotor Score) kan u bijvoorbeeld helpen te begrijpen of productupdates de productervaring hebben beïnvloed.

Moeiteloze en effectieve productfeedbackenquêtes met ClickUp ClickUp formulieren is een eenvoudige manier om deze enquêtes in te stellen en uit te voeren. Maak eenvoudige vragenlijsten, deel ze veilig, verzamel relevante gegevens en zet ze indien nodig direct om in Taken.

Stel naast enquêtes ook tools in om het gedrag van gebruikers bij te houden.

Gebruik webanalysetools om inzicht te krijgen in het traject van gebruikers

Gebruik productanalyses om te weten hoeveel tijd er wordt besteed aan functies, afhaakpunten, cohortgedrag, enz.

Voer A/B-tests uit op verschillende onboarding werkstromen, carrousels en berichtgeving

Volg sociale media en gemeenschapsforums om te weten te komen wat gebruikers over het product zeggen

5. Samenwerking tussen verschillende teams mogelijk maken

De basis van PLG is dat product en groei als één eenheid functioneren. De meeste bedrijven, ook SaaS-bedrijven, organiseren hun mensen echter in teams van marketing, verkoop, succes bij de klant en product - met andere woorden, op de traditionele manier. Er is dus vaak een gebrek aan context, wat de consensus beïnvloedt.

Vermijd dit door alle PLG-teams samen te brengen op een virtuele werkruimte zoals ClickUp.

Plan: Noteer aantekeningen en feedback van vergaderingen op ClickUp Docs. Brainstorm op ClickUp Mindmaps. Gebruik ClickUp Dashboards om de prestaties bij te houden op de statistieken die voor u van belang zijn.

ClickUp Chat: Een moderne app die gesprekken en Taken samenbrengt!

Samenwerken: Gebruik ClickUp chatten om gesprekken contextueel te voeren. Bespreek observaties, feedback, ideeën en meer rechtstreeks in de mappen van projecten die u in ClickUp hebt aangemaakt.

Moet er nog iets gedaan worden? Geen probleem, maak Taken, Lijsten en meer rechtstreeks vanuit Chatten en ga aan de slag.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Brain-3-1400x985.png ClickUp Brein /%img/

Automatiseer druk werk met ClickUp Brain

Automatisering: Stroomlijn en automatiseer grunt werk. Gebruik ClickUp Brein om antwoorden te vinden op werkvragen, updates en stand-ups te automatiseren, content te bewerken en langere documenten samen te vatten. Free het cross-functionele team om zich te concentreren op de creatieve aspecten van de PLG-strategie.

Hoe effectief het ook is, productgestuurde groei is ook complex. Het vereist culturele, gedrags- en logistieke veranderingen in de hele organisatie. Dat is de eerste van een aantal uitdagingen waarmee je waarschijnlijk te maken krijgt.

Uitdagingen overwinnen en een succesvolle PLG-strategie instellen

Hier zijn enkele veelvoorkomende uitdagingen waarmee je te maken kunt krijgen bij het implementeren van een productgestuurde groeistrategie en manieren om ze te overwinnen.

Aha-moment te laat

Uitdaging: Bij PLG is het bereiken van het 'aha-moment' door de klant cruciaal voor hun acceptatie en retentie. Als een klant dat niet snel genoeg bereikt, zal de hele PLG-strategie in elkaar storten.

🛠️ Oplossing: Voorkom dit met grondig onderzoek en productontwerp waarbij de gebruiker centraal staat. Richt je op het creëren van aha-momenten voor elke persona en verbeter dit consequent.

Verzuurde selfservice

Uitdaging: Hoewel klanten in deze generatie de voorkeur geven aan selfservice, zullen ze waarschijnlijk ook weggaan als ze iets niet zelf kunnen vinden. Als ze bijvoorbeeld geen informatie kunnen vinden over het importeren van gegevens uit een andere tool, haken ze misschien af.

🛠️ Oplossing: Voorkom dit met de juiste balans tussen selfservice en klantenservice. Bouw als eerste aanlooppunt een geautomatiseerde workflow in de app om gebruikers aan te moedigen functies te verkennen en tips te geven.

Je kunt hiervoor ook een bot inzetten. Maar zorg er altijd voor dat begeleide onboarding beschikbaar is voor het geval een klant daar behoefte aan heeft.

Suboptimale proefversies

Uitdaging: Gratis proefversies voor altijd zijn niet winstgevend. Niet lang genoeg proefversies zijn niet nuttig voor de gebruiker. Een succesvol SaaS-bedrijf moet de perfecte prijsstrategie bepalen.

🛠️ Oplossing : Voer experimenten uit om tot de juiste prijs-/proefversie strategie te komen. Ontwerp aanbiedingen/toegang voor een beperkte periode om de respons te begrijpen. Je kunt bijvoorbeeld een Black Friday-aanbieding maken met een extensie van 90 dagen voor de AI-proefversie.

Ongeschikt organisatieontwerp

Uitdaging: Elke organisatie is opgebouwd als een verzameling teams. Naarmate de teams groter worden, worden er natuurlijke silo's gevormd die de werkstroom van informatie belemmeren. In PLG kan dit leiden tot onderbrekingen in de klantervaring.

🛠️ Oplossing: Vermijd dit met collaboratieve werkruimtes. Deel gegevens open en transparant. Bouw een cultuur van documentatie op.

Feedback geen actie ondernomen

Uitdaging: Een goede PLG-strategie is cyclisch en iteratief. Kleine productteams observeren klanten van dichtbij, spreken met ze en verzamelen feedback. Bij schaalvergroting zijn de feedbackmechanismen versnipperd, waardoor splinters in de cyclus ontstaan.

🛠️ Oplossing: Bouw en verfijn systemen om feedback vast te leggen. Bouw een gemeenschap waar klanten inzichten kunnen delen, vragen kunnen stellen en ondersteuning kunnen krijgen. Neem deel aan SaaS-conferenties voor feedback van collega's.

Neem feedback op als onderdeel van retrospectieven voor productontwikkeling. Gebruik deze gegevens om de productroadmap te maken.

Productgerichte groei voor SaaS is in veel opzichten gebruikersgerichte groei. Het biedt een overtuigend waardevoorstel. Zodra de uitdagingen zijn opgelost, kan de aanpak helpen bij het stimuleren van betere productadoptie, betrokkenheid en groei in het concurrerende startup-landschap.

De verschuiving naar gebruikersgerichte SaaS-oplossingen omarmen via PLG

Productgestuurde groei heeft het SaaS-landschap fundamenteel veranderd. De focus is verschoven van uitgaande verkoop naar inkomende klantenwerving. Om deze verschuiving te omarmen is het volgende nodig:

Gebruikersgerichtheid : Elke afdeling in de organisatie opnieuw afstemmen op de gebruiker

: Elke afdeling in de organisatie opnieuw afstemmen op de gebruiker Productviraliteit : Het product zo bouwen dat het voldoet aan de behoeften van de klant, zodat er een vliegwiel van verwijzingen en adoptie ontstaat

: Het product zo bouwen dat het voldoet aan de behoeften van de klant, zodat er een vliegwiel van verwijzingen en adoptie ontstaat Data intelligentie : Het verzamelen en extraheren van waarde uit directe, indirecte en externe gegevens om productgerelateerde beslissingen te onderbouwen

: Het verzamelen en extraheren van waarde uit directe, indirecte en externe gegevens om productgerelateerde beslissingen te onderbouwen Automatisering : Het product in staat stellen om adoptie te stimuleren met automatisering en AI

: Het product in staat stellen om adoptie te stimuleren met automatisering en AI Waardegerichtheid: Ervaringen creëren die onmiddellijk en consistent waarde leveren

Verbeter uw productgerichte groeistrategie met ClickUp

Het product-geleide groeimodel is een go-to-market strategie die rust op de sterke fundamenten van een robuust product. Bij PLG fungeert het product zelf als motor voor marketing, verkoop en succes bij de klant, ondersteund door externe promoties.

De self-service onboarding van Slackbot, de gratis versie van Zoom en de educatieve content van Hubspot hebben ons laten zien dat productgestuurde groei werkt. Sterker nog, het zou wel eens de enige manier kunnen zijn naarmate de markt en het gedrag van gebruikers evolueert.

Om een sterke go-to-market strategie op te zetten, heb je een uitgebreid pakket nodig van productgestuurde groeisoftwaretools . ClickUp is precies dat. De end-to-end projectmanagement- en automatiseringsmogelijkheden ondersteunen elk aspect van PLG door middel van schaalvergroting. En wat is er nog meer? Het bevat ook aanpasbare sjablonen voor groeiplannen om je activiteiten te ontwerpen.

Probeer het zelf uit. Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp .