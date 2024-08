Beste SaaS-conferenties om bij te wonen voor zakelijk succes in 2024

De software-as-a-service (SaaS) industrie staat synoniem voor transformatie. Als je verantwoordelijk bent voor de innovatie van de business zoals we die nu kennen, is kennis de sleutel. Of je nu een startup bent of een gevestigde ondernemer, SaaS-conferenties geven je een serieuze voorsprong in deze moordende industrie.

SaaS conferenties geven business professionals de kans om te netwerken, te leren over de laatste trends in SaaS en waardevolle inzichten te krijgen van leiders uit de industrie.

Lezingen en keynotes zijn nuttig, maar bovenal zijn deze SaaS-conferenties broedplaatsen voor innovatie en samenwerking - twee belangrijke ingrediĆ«nten voor winstgevendheid. šŸ¤

Als je in de markt bent voor een zakelijk partnerschap of gewoon het SaaS-ecosysteem beter wilt begrijpen, moet je in 2024 minstens Ć©Ć©n SaaS-conferentie bijwonen. In deze gids leggen we uit waarom elke bedrijfsprof SaaS-conferenties moet bijwonen, delen we een lijst met de beste SaaS-conferenties van 2024 en leggen we uit hoe je deze gebeurtenissen voor je bedrijf kunt benutten.

Inzicht in SaaS-conferenties

SaaS-conferenties zijn gespecialiseerde gebeurtenissen voor mensen in de software-as-a-service (SaaS) ruimte in de technologie-industrie. Deze conferenties brengen duizenden leidinggevenden, oprichters en ondernemers van over de hele wereld samen om ideeƫn, strategieƫn en innovaties uit te wisselen.

Maar geen twee SaaS-conferenties zijn hetzelfde. Er zijn verschillende soorten conferenties waaruit je kunt kiezen:

Algemeen: Sommige SaaS conferenties zijn algemener en geven inzicht in de laatste ontwikkelingen op het gebied van SaaS. Deze meer algemene conferenties zijn ideaal voor iedereen die nieuw is in SaaS of die de voorkeur geeft aan meer high-level onderwerpen

Sommige SaaS conferenties zijn algemener en geven inzicht in de laatste ontwikkelingen op het gebied van SaaS. Deze meer algemene conferenties zijn ideaal voor iedereen die nieuw is in SaaS of die de voorkeur geeft aan meer high-level onderwerpen Niche: Deze SaaS-conferenties richten zich op specifieke onderwerpen of gebieden, zoals SaaS digitale marketingstrategieƫn, succes bij de klant of productmanagement. Ze zijn niet geschikt voor elke professional, maar deze conferenties zijn perfect om bepaalde vaardigheden aan te scherpen

Deze SaaS-conferenties richten zich op specifieke onderwerpen of gebieden, zoals SaaS digitale marketingstrategieƫn, succes bij de klant of productmanagement. Ze zijn niet geschikt voor elke professional, maar deze conferenties zijn perfect om bepaalde vaardigheden aan te scherpen Internationaal: Wil je netwerken met andere professionals? Of wil je meer leren over nieuwe trends in SaaS? Hoe dan ook, je zult waarde halen uit het bijwonen van een internationale SaaS-conferentie. Ze combineren vaak netwerkmogelijkheden met rondetafelgesprekken, tentoonstellingen en tientallen sessies en content tracks

Waarom deelnemen aan SaaS conferenties?

Natuurlijk kost het budget en wat tijd om een SaaS-conferentie bij te wonen, maar het is de investering meer dan waard. SaaS-conferenties kunnen u helpen:

Vind geweldige SaaS tools: Wie houdt er niet van een goed stuk software? Je ontmoet er allerlei exposanten die SaaS-tools van marketing automatisering platforms tot tools voor agile projectmanagement

Wie houdt er niet van een goed stuk software? Je ontmoet er allerlei exposanten die SaaS-tools van marketing automatisering platforms tot tools voor agile projectmanagement Netwerken met anderen: Netwerken is cruciaal voor succes, vooral als je een startup of ondernemer bent. Op een SaaS-conferentie komen professionals en oprichters van over de hele wereld samen op dezelfde plaats om betekenisvolle relaties op te bouwen. Of je nu gewoon een tech-enthousiasteling bent of op zoek bent naar VC-financiering, de juiste verbinding maakt het verschil

Netwerken is cruciaal voor succes, vooral als je een startup of ondernemer bent. Op een SaaS-conferentie komen professionals en oprichters van over de hele wereld samen op dezelfde plaats om betekenisvolle relaties op te bouwen. Of je nu gewoon een tech-enthousiasteling bent of op zoek bent naar VC-financiering, de juiste verbinding maakt het verschil Nieuwe productideeƫn bedenken: Productinnovatie is een must voor SaaS-bedrijven. Als je je inspiratieloos voelt, zal een bezoek aan een SaaS-conferentie je energie geven met nieuwe ideeƫn en mogelijkheden. Zelfs als je al een productidee hebt, zullen conferenties je een bruikbaar idee geven productstrategie om dat idee tot leven te brengen

Productinnovatie is een must voor SaaS-bedrijven. Als je je inspiratieloos voelt, zal een bezoek aan een SaaS-conferentie je energie geven met nieuwe ideeƫn en mogelijkheden. Zelfs als je al een productidee hebt, zullen conferenties je een bruikbaar idee geven productstrategie om dat idee tot leven te brengen Verwerf inzichten van industrieleiders : Het lezen van artikelen en chatten met je collega's zal je kennis vergroten, maar slechts tot op zekere hoogte. SaaS-conferenties nodigen leiders uit de industrie uit om te spreken tijdens keynotes en workshops om sectorspecifieke informatie te geven. Je hoort niet alleen rechtstreeks van deze thought leaders, maar je krijgt ook de kans om vragen te stellen in vragenrondes na de sessie

Het lezen van artikelen en chatten met je collega's zal je kennis vergroten, maar slechts tot op zekere hoogte. SaaS-conferenties nodigen leiders uit de industrie uit om te spreken tijdens keynotes en workshops om sectorspecifieke informatie te geven. Je hoort niet alleen rechtstreeks van deze thought leaders, maar je krijgt ook de kans om vragen te stellen in vragenrondes na de sessie Een beter bedrijf runnen: SaaS-conferentiesessies richten zich niet alleen op KPI's of omzet, ze leren je ook hoe je een betere manager en zakenman kunt worden. Zoek naar sessies over tools voor projectmanagement en praktijken, aanwerving en people management om een meer veelzijdige leider te zijn

Top SaaS Conferenties om bij te wonen in 2024

Wil je zien wat er in de pijplijn zit voor SaaS? Zet deze 2024 SaaS conferenties in je agenda.

Jaarlijkse SaaStr

Datum: 10-12 september 2024

10-12 september 2024 Locatie: San Francisco, Californiƫ

San Francisco, Californiƫ Prijzen: $699-$1.498

SaaStr Jaarlijks

verwelkomt elk jaar meer dan 13.000 deelnemers, in festivalstijl. Deze driedaagse conferentie, die je niet mag missen, heeft maar liefst 2000 netwerksessies en 300+ sprekers, om nog maar te zwijgen van 150+ sessies en workshops. Wie weet? Misschien vind je wel een nieuwe

SaaS-beheersoftware

verkoper of potentiĆ«le zakenpartner op deze grootschalige gebeurtenis. šŸ™Œ

Online top

Datum: 11-14 november 2024

11-14 november 2024 Locatie: Lissabon, Portugal

Lissabon, Portugal Prijzen: TBD

Webtop

is een grote internationale SaaS-conferentie die duizenden bezoekers trekt tijdens de vierdaagse gebeurtenis. De sprekers van dit jaar zijn professionals van Signal, Microsoft, Wikipedia en talloze andere merken. Hoewel deze gebeurtenis niet alleen in SaaS is gespecialiseerd, is deze technische conferentie perfect voor SaaS-nerds.

South by Southwest ( SXSW )

Datum: 8-16 maart, 2-24 maart

8-16 maart, 2-24 maart Locatie: Austin, TX

Austin, TX Prijzen: $890-$1.835

Er is veel te doen bij

SXSW

. SXSW, oorspronkelijk een muziekfestival, heeft veel marketing- en SaaS-gerelateerde content voor professionals. Ga naar de SXSW conferentie voor sessies over de baanbrekende technologieƫn van 2024, SaaS-specifieke meetups, AI, storytelling en experience design.

SaaStock

Datum: 14-16 oktober 2024

14-16 oktober 2024 Locatie: Dublin, Ierland

Dublin, Ierland Prijzen: ā‚¬550-ā‚¬850 ($596-$921)

SaaStock

presenteert zichzelf als de beste bijeenkomst voor oprichters, leidinggevenden en investeerders. De meeste deelnemers komen uit Europa, waardoor deze conferentie een geweldige netwerkgelegenheid is als je je business wilt uitbreiden naar EMEA.

Inbound door HubSpot

Datum: 18-20 september 2024

18-20 september 2024 Locatie: Boston, Massachusetts

Boston, Massachusetts Prijzen: $899-$1.899

Inkomend

is aantoonbaar een van de grootste en meest gerenommeerde

digitale marketingconferenties

in de wereld. Alle sessies gaan over de nieuwste trends in marketing, verkoop en AI. Geupgrade tickethouders krijgen ook een exclusief VIP welkomstfeest, een chique lounge en een gratis lunch.

SaaS Noord

Datum: 13-14 november 2024

13-14 november 2024 Locatie: Ottawa, Canada

Ottawa, Canada Prijzen: $549-$1.119

Deze Canadese conferentie trekt SaaS-professionals uit heel Noord-Amerika. Op

SaaS Noord

krijg je volledige toegang tot de conferentie app, eten, breakout sessies en zelfs een netwerk matchmaking tool.

Techspo

Datum: 11-12 april 2024

11-12 april 2024 Locatie: Los Angeles, Californiƫ

Los Angeles, Californiƫ Prijzen: $0-$497

Techspo

organiseert elk jaar tech expo's over de hele wereld. Hun volgende gebeurtenis vindt plaats in de goede oude VS in het Loews Hollywood Hotel. Je komt er meer te weten over innovatie in mobiele marketing, AdTech, MarTech en (natuurlijk) SaaS. Bezoek ook zeker de expositieruimte, waar honderden verkopers coole productdemo's geven.

Dublin Tech Summit

Datum: 29-30 mei 2024

29-30 mei 2024 Locatie: Dublin, Ierland

Dublin, Ierland Prijzen: ā‚¬335-ā‚¬435 ($363-$471)

Deze SaaS-conferentie is een internationaal techfestival dat sterk gericht is op de toekomst van technologie. De

Tech-top in Dublin

biedt bijhouden over Future Machines (VR, AR, blockchain, enz.), Future Enterprise (AI, cybersecurity, FinTech, enz.), Future Us (kunst, DE&I, smart cities, enz.), en Future Planet (duurzaamheid, futurisme, bescherming van de planeet, enz.)

MozCon

Datum: 3-4 juni 2024

3-4 juni 2024 Locatie: Seattle, Washington

Seattle, Washington Prijzen: $299-$999

Georganiseerd door SEO-gigant Moz,

MozCon

is een populaire conferentie over content en digitale marketing. De focus van deze conferentie ligt puur op digitale marketing en SEO, dus als je je bedrijf een boost wilt geven, is dit een van de beste SaaS-conferenties om je verkoopskills te versterken.

Business of Software Conferentie

Datum: 25-26 maart 2024

25-26 maart 2024 Locatie: Cambridge, Verenigd Koninkrijk

Cambridge, Verenigd Koninkrijk Prijzen: $745

Conferentie over de business van software (BoS)

organiseert haar volgende gebeurtenis in het Verenigd Koninkrijk om oprichters te leren hoe ze softwarebedrijven kunnen bouwen, leiden en opschalen. Deze conferentie heeft verschillende bijhouden voor een bereik van bedrijfsmodellen, dus deze SaaS-conferentie is een geweldige kans om ideeƫn voor bedrijfsgroei op te doen van experts uit de sector.

De juiste SaaS-conferentie kiezen

Zoals je ziet, is er een SaaS-conferentie voor zowat alles. Je kunt ze waarschijnlijk niet allemaal bijwonen, dus gebruik deze criteria om de meest waardevolle conferenties te vinden:

Logistiek en prijzen: Hoeveel kost het om je mensen naar de conferentie te krijgen? Natuurlijk moet je rekening houden met de ticketkosten, maar reizen, hotels en maaltijden kosten ook veel geld. Als je een krap budget hebt, zoek dan naar conferenties in de buurt om de kosten laag te houden. Hoe lager de kosten, hoe hoger het rendement van de gebeurtenis

Hoeveel kost het om je mensen naar de conferentie te krijgen? Natuurlijk moet je rekening houden met de ticketkosten, maar reizen, hotels en maaltijden kosten ook veel geld. Als je een krap budget hebt, zoek dan naar conferenties in de buurt om de kosten laag te houden. Hoe lager de kosten, hoe hoger het rendement van de gebeurtenis Locatie en doelen: Wilt u de aanwezigheid van uw product op een nieuwe markt vergroten? Overweeg dan om conferenties bij te wonen op strategische locaties zoals Silicon Valley of nieuwe target markten zoals Europa, om verbinding te maken met mensen in dat gebied. Het is ook goed om te zoeken naar grotere conferenties met veel netwerkmogelijkheden

Wilt u de aanwezigheid van uw product op een nieuwe markt vergroten? Overweeg dan om conferenties bij te wonen op strategische locaties zoals Silicon Valley of nieuwe target markten zoals Europa, om verbinding te maken met mensen in dat gebied. Het is ook goed om te zoeken naar grotere conferenties met veel netwerkmogelijkheden Relevantie: Past het conferentiethema bij uw business? Bijvoorbeeld, ontwikkelaars hebben misschien niet veel aan het bijwonen van een productmarketing conferentie zoals Inbound van HubSpot. Zorg ervoor dat je de meest relevante SaaS-conferentie kiest voor jouw vaardigheden en ervaring om rendement uit je investering te halen

Past het conferentiethema bij uw business? Bijvoorbeeld, ontwikkelaars hebben misschien niet veel aan het bijwonen van een productmarketing conferentie zoals Inbound van HubSpot. Zorg ervoor dat je de meest relevante SaaS-conferentie kiest voor jouw vaardigheden en ervaring om rendement uit je investering te halen Publiek en sprekers: Wie komt er naar de gebeurtenis? Zoek naar SaaS-conferenties die industrieleiders, SaaS-oprichters, VC's en leidinggevenden aantrekken die invloedrijk zijn in jouw ruimte. Op deze manier leer je van de allerbesten en netwerk je met het juiste publiek

Gebruik SaaS-conferenties voor zakelijke groei

Het kost tijd, moeite en middelen om een conferentie bij te wonen. Zou je geen ROI moeten zien op al dat harde werk? Volg deze tips om SaaS-conferenties te gebruiken voor tastbare bedrijfsgroei. šŸŖ“

Verbeter de gebruikerservaring

Gebruik ClickUp Docs om aantekeningen te maken van conferenties, te zien wat andere leden van het team leren en te brainstormen over hoe u de opgedane kennis kunt implementeren wanneer u weer aan het werk gaat

SaaS-conferenties zoals SaaStock en Web Summit zijn geweldige bronnen om te leren over de nieuwste trends in SaaS-producten. Aangezien UX-ontwerp een grote rol speelt in het succes van producten, kun je wat je op deze conferenties leert gebruiken om gebruikersgerichte ontwerpen te maken.

En wees niet verlegen: deel wat je hebt geleerd met je team. Stop alles in een

ClickUp document

of

ClickUp Whiteboard

om te brainstormen over nieuwe digitale ervaringen voor uw abonnees op basis van best practices uit de branche.

Bronnen voor durfkapitaal

Financiering nodig? SaaS-conferenties zijn de perfecte plek om op zoek te gaan naar durfkapitalisten die in de markt zijn voor een slimme investering. Of je nu naar SXSW of SaaStr Annual gaat, je zult zeker in contact komen met geĆÆnteresseerde investeerders.

Zorg ervoor dat je hun kaarten pakt en volg ze op na de conferentie. Zet hun gegevens in een

SaaS CRM

om al je interacties en follow-ups te registreren. Je weet nooit waar de juiste e-mail je brengt!

Bekendheid krijgen

Conferenties zijn niet alleen voor grote

B2B SaaS ondernemingen

. Oprichters van een startup kunnen veel aandacht krijgen door deze gebeurtenissen bij te wonen. Gebruik SaaS-industrieconferenties als een platform om bekendheid te krijgen voor je SaaS-bedrijf en om in contact te komen met andere industrieleiders en SaaS-oprichters. Woon alle netwerk gebeurtenissen bij, maak gebruik van mentoring sessies, schrijf je in voor VC matchmaking, en overweeg om sponsor of spreker te worden.

Hoe sneller je het nieuws naar buiten brengt, hoe sneller je je harde werk terug zult zien.

Sluit alles aan op een managementoplossing

Verbeter de productiviteit na een conferentie door taken te stroomlijnen en gebruik te maken van aanpasbare ClickUp-taaks om al het werk te organiseren en te volgen

Van het plannen van conferentie sessies tot het balanceren van de werklast van uw team terwijl u niet op kantoor bent, het bijwonen van een SaaS conferentie is geen sinecure. In plaats van alles op te slaan in uw e-mail of aantekeningen, kunt u uw conferentiegegevens in ClickUp stoppen. šŸ¤©

We zijn niet alleen de favoriet van het universum

tool voor projectmanagement

maar we rollen ook al uw abonnementen, ideeƫn en Taken in ƩƩn platform. Gebruik ClickUp om SaaS gebeurtenissen en alle taken met betrekking tot de conferentie te plannen - wij helpen u met eenvoudige kalenderweergaven en automatiseringen die lastige taken voor u afhandelen.

Maar dat is nog maar het begin. U kunt ClickUp zelfs gebruiken als een tool voor werkbeheer en de principes van wat u op de conferentie hebt geleerd toepassen op uw werkstroom. Of het nu gaat om samenwerking, agile methodologieƫn, verbeterde teamcommunicatie of het in kaart brengen van producten, ClickUp heeft iets voor elk facet van uw bedrijf.

Gebruik de

ClickUp sjabloon voor Agile projectmanagement

om snel agile projecten op te zetten met minder gedoe.

Weergave ClickUp chatten

is een levensredder voor communicatie-zeef nooit meer door e-mail en Slack voor bestanden.

U hoeft uw huidige technische stapel ook niet op te geven.

ClickUp integreert met honderden apps

die u al gebruikt, wat de implementatie versnelt zonder leercurve.

ClickUp: Het antigif tegen silo's in de SaaS-industrie

Verandering is de enige constante in een sector als SaaS. Hoewel praktijkervaring belangrijk is, is het bijwonen van SaaS-conferenties nog steeds de beste manier om te netwerken met andere professionals, je vaardigheden te verbeteren, op de hoogte te blijven van trends en zelfs financiering te vinden voor je volgende grote idee. āœØ

Of je nu al een doorgewinterde speler bent in de SaaS-arena of een startup in de dop, conferenties bieden je een ongeƫvenaarde kans om de trends voor te blijven. Maar zelfs dan hebt u de juiste hulpmiddelen nodig om uw innovatieve abonnementen uit te voeren, en dat is waar ClickUp van pas komt.

Professionals gebruiken ClickUp voor alles, van congresabonnementen tot tijdsregistratie van werknemers en verkoop. Ervaar zelf de kracht van een alles-in-Ć©Ć©n platform:

Creƫer nu uw gratis ClickUp-werkruimte

.

FAQ

1. Wat zijn SaaS-conferenties ?

SaaS-conferenties zijn gebeurtenissen die gericht zijn op de software-as-a-service (SaaS) ruimte. Deze bijeenkomsten brengen SaaS-managers, investeerders en andere professionals samen om te chatten over trends en innovaties te laten zien. De meeste conferenties omvatten netwerk gebeurtenissen, informatie sessies, keynote speeches en exposities.

2. Wat zijn de voordelen van het bijwonen van SaaS conferenties ?

SaaS-conferenties zijn een geweldige manier om:

Te netwerken met andere professionals

Van insiders uit de industrie te leren over SaaS-trends

Uw startup of bedrijfsidee onder de aandacht te brengen

GeĆÆnspireerd te raken

Verbeter uw vaardigheden

Leer meer over nieuwe SaaS-software en -verkopers.

3. Wat is de grootste SaaS conferentie ?

SaaStr is een van de grootste SaaS-conferenties. Er komen elk jaar bijna 13.000 mensen op af, waaronder VC's, oprichters en leidinggevenden.