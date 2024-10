Elke verkoopleider streeft ernaar om meer deals te sluiten, de verkoopopbrengst te verhogen, clients beter te managen en uit te breiden naar nieuwe markten. Gartner's 2024 Sales Doelen Onderzoek belicht topprioriteiten voor de verkoopafdeling: verhogen van de omzet (52%), verbeteren van de klantervaring (50%), verbeteren van de ervaring van verkopers (32%) en verhogen van de productiviteit (24%).

Maar om deze doelen te bereiken, moeten relevante gegevens worden geanalyseerd, moet de zichtbaarheid worden verbeterd en moeten verkoopteams zich kunnen richten op creatieve en strategische taken in plaats van op repetitieve taken.

Hoewel traditionele spreadsheets nuttig zijn, hebben ze vaak moeite met grote gegevenssets, wat leidt tot inefficiëntie.

De oplossing? Gespecialiseerde Google Spreadsheets verkoopsjablonen die de activiteiten stroomlijnen en de productiviteit verhogen.

We hebben een lijst samengesteld met zes gratis Google Spreadsheets verkoopsjablonen. We bespreken ook hun limieten en verkennen waardige Google Spreadsheets alternatieven om u te helpen tijd te besparen en de efficiëntie van verkopers te verbeteren.

Wat maakt een goed Google Spreadsheets verkoop sjabloon?

Dit is wat een goede Google Spreadsheets verkoopsjabloon onderscheidt van de rest:

Gebruiksgemak: Zorg ervoor dat het sjabloon in Google Spreadsheets eenvoudig te gebruiken is, zodat elk lid van het team het kan gebruiken zonder uitgebreide training

Zorg ervoor dat het sjabloon in Google Spreadsheets eenvoudig te gebruiken is, zodat elk lid van het team het kan gebruiken zonder uitgebreide training Aanpassen: Maak eenvoudige aanpassing van klantvelden, instelling van KPI's en beheer van notificaties mogelijk om aan specifieke verkoopbehoeften te voldoen

Maak eenvoudige aanpassing van klantvelden, instelling van KPI's en beheer van notificaties mogelijk om aan specifieke verkoopbehoeften te voldoen Samenwerking: Maak naadloze samenwerking mogelijk door het creëren van taken, het bijhouden van activiteiten, het achterlaten van opmerkingen en het delen van verkooprapporten met het verkoopteam

Maak naadloze samenwerking mogelijk door het creëren van taken, het bijhouden van activiteiten, het achterlaten van opmerkingen en het delen van verkooprapporten met het verkoopteam Visualisatie en rapportage: Met rapportagemogelijkheden om verkoopgegevens te visualiseren in grafieken, staafdiagrammen of dashboards voor een duidelijkere interpretatie

Met rapportagemogelijkheden om verkoopgegevens te visualiseren in grafieken, staafdiagrammen of dashboards voor een duidelijkere interpretatie Ingebouwde berekeningen: Kies een sjabloon met ingebouwde formules en geavanceerde berekeningen om de totale omzet en verkoopvoorspellingen te automatiseren, tijd te besparen en fouten te verminderen

Kies een sjabloon met ingebouwde formules en geavanceerde berekeningen om de totale omzet en verkoopvoorspellingen te automatiseren, tijd te besparen en fouten te verminderen Integratie: Zorg voor compatibiliteit met bestaande CRM's, marketingtools en andere toolsplatforms voor verkoopproductiviteit voor een soepele gegevensoverdracht

Google Spreadsheets Verkoopsjablonen

1. Google Spreadsheets CRM sjabloon van HubSpot

via HubSpot Als u verkooptaken wilt bijhouden en klantinteracties wilt beheren zonder volledig te investeren in CRM-software, dan is HubSpot's Google Spreadsheets CRM sjabloon zou uw keuze moeten zijn.

Je kunt deze gratis Google Spreadsheets sjabloon downloaden en aanpassen door velden toe te voegen of te verwijderen, zodat deze aansluit op de verkooppijplijn van je bedrijf en het volledige potentieel wordt benut.

Voeg vervolgens klantgegevens toe zoals naam, e-mailadres, accountmanager, communicatiekanaal, website, datum en fase van de verkoop.

Analyseer de verkoopgegevens en genereer een rapport om klanttrends en -patronen te ontdekken en het relatiebeheer te verbeteren.

2. Google Spreadsheets Verkoopleadtracker door HubSpot

via HubSpotGoogle Spreadsheets Verkoopleadtracker door Hubspot hiermee kun je het traject van je leads bijhouden en gegevens analyseren om de outreach-inspanningen te personaliseren, de sales funnel te verbeteren en conversies te verhogen. Om te beginnen met het bijhouden van leads met behulp van dit gratis sjabloon, download je het in Google Spreadsheets format en configureer je het volgens je verkoopfases.

Navigeer naar het tabblad 'Gegevens' en vul de gegevens over uw leads in: naam, contactpersoon, bron, regio, e-mailadres, winkans, fase en status van de deal en geschatte waarde.

Vervolgens kun je het dashboard van het sjabloon gebruiken dat inzicht biedt in conversiepercentages, gemiddelde waarde, klantlevenscyclus en grootte van deals. Met deze informatie kunt u verkoop- en operationele strategieën creëren om de verkoop te stimuleren.

3. Google Spreadsheets Sales Dashboard Sjabloon van HubSpot

via HubSpot Het is niet altijd eenvoudig om KPI's en meetgegevens bij te houden en het rapport te delen met alle teams om de zichtbaarheid en transparantie te vergroten.

Met Hubspot's Google Spreadsheets Sales Dashboard Sjabloon kun je moeiteloos maandelijkse verkoopgegevens controleren, dashboardonderdelen ordenen, filters configureren en patronen identificeren.

Om inzicht te krijgen in je rapport, voer je verkoopgegevens in de Google Spreadsheets sjabloon in en stel je kritieke verkoopcijfers in, zoals totale verkoop, conversiepercentage, gemiddelde waarde van de verkoop, wekelijkse en maandelijkse omzet en kosten voor klantenwerving.

Het beste is dat je automatische notificaties kunt instellen om belanghebbenden te waarschuwen wanneer een metriek de vooraf gedefinieerde limieten overschrijdt of onderschrijdt. Zo kun je succes vieren en controlemaatregelen nemen om uitdagingen in verkoopprocessen aan te pakken.

4. Logboek verkoopgesprekken sjabloon by Template.net

Breng lead bijhouden, nurturing, onboarding van klanten en samenwerking samen op één platform met de ClickUp Software voor projectmanagement voor verkoop ClickUp Brein clickUp Brain, het neurale netwerk van ClickUp, gebruikt AI om mensen te verbinden met taken, documenten, kennisbanken en klantgegevens om verborgen inzichten te ontdekken en omzetprognoses te maken. Het personaliseert outreach om de betrokkenheid te vergroten en voert sentimentanalyse uit om strategieën te verfijnen.

Met een bibliotheek van kant-en-klare, volledig aanpasbare en gratis sjablonen is ClickUp bovendien een uitstekende oplossing voor al je vragen onmisbaar hulpmiddel in uw technische verkoopstapel .

1. ClickUp sjabloon verkooppijplijn

ClickUp verkooppijplijn sjabloon

De ClickUp verkoop KPI sjabloon helpt u meetbare doelen te stellen, sleutel KPI's te controleren en het succes van uw verkoopstrategie te meten. Het is cruciaal voor het verbeteren van verkoopprestaties, het benutten van kansen en het stimuleren van inkomsten.

Om de verkoopprestaties te visualiseren, kun je KPI's instellen met aangepaste velden, zoals maandelijkse verkoopopbrengsten, gemiddelde waarde van bestellingen, conversiepercentage, customer lifetime value en herhaalverkopen.

Zie dit sjabloon als een kaart die volledige transparantie en duidelijkheid biedt in KPI's om snellere besluitvorming en het bereiken van de verkoopdoelstellingen van de business te vergemakkelijken.

4. ClickUp sjabloon voor verkooptracker

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/Sales-Tracker-Template.png ClickUp sjabloon voor verkooptracker https://app.clickup.com/signup?template=t-182104365&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Bent u het beu om met meerdere tools te jongleren om verkoopgegevens te verzamelen?

Gebruik de ClickUp sjabloon voor verkooptracker voor een duidelijke weergave van de bewegende delen van uw verkoopproces.

U kunt de wekelijkse en maandelijkse verkoopdoelen van uw team instellen en taken indelen in vijf statussen, waaronder 'Doel gehaald', 'Doel niet gehaald', 'Voltooid', 'Niet gestart' en 'Lopend', om de voortgang bij te houden.

Met dit gratis sjabloon kun je de prestaties van individuen en teams in realtime volgen, gegevens analyseren, vergelijken met historische gegevens en gegevensgestuurde beslissingen nemen.

Nadat je de verkoopgegevens hebt geanalyseerd, kun je je bevindingen delen in de vorm van rapporten of presentaties om te evalueren, medewerkers te belonen en nieuwe wekelijkse/maandelijkse doelen in te stellen.

Ook lezen: 10 Beste Software voor het bijhouden van verkopen

5. ClickUp sjabloon verkoopproces

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/c27b5758-1000.png ClickUp sjabloon verkoopproces https://app.clickup.com/signup?template=t-2x1wa04&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon verkoopproces begeleidt verkopers, leidinggevenden en klantenservice bij het omzetten van leads in terugkerende klanten.

Met dit sjabloon voor beginners kunt u uw verkoopproces verduidelijken en structuur aanbrengen voor verkoopteams, zodat zij zich kunnen concentreren op de volgende stappen. Naast het identificeren van gebieden die voor verbetering vatbaar zijn en teams in staat stellen om het verkoopproces te optimaliseren, helpt de sjabloon bij het inwerken van nieuw verkooppersoneel, omdat zij aan de slag kunnen met taken door ernaar te verwijzen.

Deze gratis sjabloon is ontworpen om iedereen in het verkoopteam te helpen het hele verkoopproces sneller en efficiënter te laten verlopen. U kunt het verkoopproces stroomlijnen met geavanceerde functies zoals grafieken, tags, waarschuwingen voor afhankelijkheid, e-mails, enz.

6. ClickUp sjabloon voor verkoopgesprekken

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Sales-Calls-Template.jpg ClickUp sjabloon voor verkoopgesprekken https://app.clickup.com/signup?template=t-134210135&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Moeite met het beheren van klantencontacten?

De ClickUp sjabloon voor verkoopgesprekken helpt u bij het vastleggen van gesprekgegevens, het analyseren van de prestaties van vertegenwoordigers en het toewijzen van opvolgtaken. Als resultaat kunt u verkoopactiviteiten controleren, de efficiëntie maximaliseren en tijd besparen.

Dit specifieke verkoopsjabloon helpt u verkoopgesprekken te bewaken en de prestaties van vertegenwoordigers te meten om verbeterpunten te vinden. U kunt vertegenwoordigers uitnodigen om samen te werken en ervoor zorgen dat alle belanghebbenden op dezelfde pagina blijven met deze geconsolideerde gegevens.

💡Pro Tip: Gebruik ClickUp Documenten om alle nodige documenten voor verkoopgesprekken, zoals scripts, brochures, presentaties en gratis materiaal, op één plaats op te slaan. Nodig uw tijd uit om suggesties te delen met behulp van de functie voor samenwerking in realtime.

7. ClickUp sjabloon voor verkoopplan

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/ClickUp-Sales-Plan-Template.png ClickUp sjabloon voor verkoopplan https://app.clickup.com/signup?template=t-182104374&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Als sales executive kan het opstellen van het juiste abonnement, het bepalen van duidelijke doelstellingen en het ontwikkelen van strategieën overweldigend zijn.

De ClickUp sjabloon voor verkoopplan helpt bij het maken van een uitgebreid verkoopplan om resultaten te behalen. Dit eenvoudig te gebruiken sjabloon is perfect voor wie klanten beter wil begrijpen, een duidelijke taakstructuur wil instellen en de zichtbaarheid in de voortgang van de verkoop wil vergroten.

Met vijf aangepaste velden, statussen en vijf verschillende aangepaste weergaven kunt u eenvoudig gegevens opvragen, de stappen van een verkoopplan visualiseren en de voortgang bewaken. Bovendien kunt u het bijhouden van het verkoopplan verbeteren met genuanceerde functies zoals taggen, geneste subtaken, meerdere toegewezen personen en labels voor prioriteit.

Over het geheel genomen is dit sjabloon voor gratis verkoopplan zorgt ervoor dat de leden van het team tijdens het hele verkoopproces op dezelfde pagina blijven: doelen instellen, prestaties bijhouden, mogelijke vertragingen en uitdagingen overwinnen en succes boeken.

8. ClickUp sjabloon voor verkoopondersteuning

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Sales-Onboarding-Template.png ClickUp sjabloon voor onboarding verkoop https://app.clickup.com/signup?template=t-2w5dnq7&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Het creëren van onboardingmateriaal voor verkoop vanuit het niets is tijd- en arbeidsintensief.

Dat is waar ClickUp's sjabloon voor verkoopondersteuning vereenvoudigt het proces. Vijf aangepaste velden, zoals e-mail, contactnummer, type dienstverband, officiële startdatum en oriëntatiedatum, helpen bij het vastleggen van de benodigde informatie voor onboarding. Weergave van ClickUp's Gantt Grafiek vergemakkelijkt een eenvoudige visualisatie van onboarding-workflows, taakbeheer met prioriteiten labels en het bijhouden van de voortgang in realtime.

Maak gebruik van ClickUp Docs om bronnen zoals documentatie van verkoopprocessen, productinformatie en trainingsmateriaal te delen met nieuwe werknemers. ClickUp-taak automatisering helpt bij het automatiseren van repetitieve taken om verkopers vrij te maken en te stroomlijnen projectmanagement voor verkoopteams .

Met ClickUp's sjabloon voor het inwerken van verkopers kunt u een soepel inwerkproces creëren, zodat nieuwe werknemers snel aan de slag kunnen en de productiviteit van bestaand verkooppersoneel wordt gemaximaliseerd.

9. ClickUp Verkoop CRM Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/ClickUp-Sales-CRM-Template.png ClickUp Verkoop CRM Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-90020004091&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp CRM-sjabloon voor verkoop helpt leads te beheren, verkoopkansen te visualiseren, contacten te organiseren en unieke inzichten te ontdekken.

Maak taken met meer dan 20 aangepaste statussen, zoals 'Actief', 'Lopend', 'In gesprek', 'Onboarding' en' Gesloten'. ClickUp Automatisering gaat nog een stap verder door automatisering van e-mail werkstroom om tijdig updates te verzenden zonder handmatige inspanning.

Bijvoorbeeld, u moet follow-up e-mails sturen naar prospects met wie u in de afgelopen week ontdekkingsgesprekken hebt gevoerd. ClickUp Brain kan gepersonaliseerde e-mails genereren voor elke prospect. Dit bespaart u uren en verkort de verkoopcyclus door follow-ups te automatiseren.

Leer tips en trucs om effectieve e-mails te schrijven met ClickUp Brain

Typ gewoon uw query en u krijgt persoonlijke begeleiding van uw eigen AI-assistent.

Ook lezen: Top 10 B2B CRM-softwaretools

Effectieve verkoopstrategieën creëren met ClickUp

Een verkoopsjabloon helpt bij het bijhouden van updates van uw verkoopteam, het beheren van potentiële prospects, het beter begrijpen van uw klanten en het maken van effectieve verkoopplannen.

Wat maakt ClickUp zo bijzonder? Dankzij de geavanceerde functies kunt u samenwerken binnen het verkoopteam, duurzaam schalen en uw verkoopworkflows aanpassen.

En het beste deel?

ClickUp's automatisering en AI functies besparen u tijd, verbeteren de efficiëntie en optimaliseren het hele verkoopproces, waardoor u leads kunt omzetten in loyale klanten.

Klaar om uw verkoopstrategie te verbeteren? Registreer u gratis op ClickUp om deze effectieve sjablonen te downloaden en te gebruiken.