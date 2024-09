11 Gratis sjablonen voor evenementenbegrotingen

Het maken van een budget voor een gebeurtenis kan een wilde rit zijn. Je vergelijkt offertes van leveranciers, beheert eindeloze spreadsheets en jaagt op goedkeuring van de client - en dat alles terwijl je je probeert te houden aan een budget dat een eigen wil lijkt te hebben.

En net als je denkt dat je alles onder controle hebt, verschuiven de tijdlijnen en vliegt je budget uit het raam.

Gelukkig kunnen sjablonen voor het budget van gebeurtenissen het hele proces vereenvoudigen. Ze bieden je een duidelijke, gemakkelijke manier om alles bij te houden: uitgaven, categorieën, items en geschatte kosten, zonder dat je gek wordt.

In deze blogpost hebben we 11 gratis sjablonen voor het budget van evenementen voor je verzameld. Laten we dus op zoek gaan naar het perfecte sjabloon om van budgetteren een makkie te maken!

Wat zijn sjablonen voor evenementenbegrotingen?

Sjablonen voor evenementenbudgetten zijn gestructureerde spreadsheets of documenten die planners en coördinatoren van evenementen helpen om een evenementbudget op te stellen en de financiën van evenementen bij te houden. Deze sjablonen bevatten verschillende aanpasbare categorieën en ingebouwde formules om uitgaven en inkomsten voor evenementen te schatten.

Met sommige sjablonen voor evenementbudgetten kun je schattingen vergelijken met de werkelijke uitgaven. Ze bevatten grafieken om je te helpen bij het visualiseren van taken, uitgaven en verwachte vs. werkelijke winst of verlies.

Met sjablonen voor evenementbegrotingen kun je ook effectief je middelen plannen. Ze identificeren de benodigde middelen op basis van de prioriteiten van je taken en helpen je weloverwogen beslissingen te nemen.

Wat maakt een goed sjabloon voor evenementenbegroting?

Sjablonen voor evenementenbegrotingen houden rekening met alle kosten die bij een gebeurtenis komen kijken. Van locatie en catering tot marketing, entertainment, sprekersvergoedingen, accommodatiekosten en transportkosten, ze helpen je de totale kosten nauwkeurig te berekenen.

Hier zijn een paar functies waar je op moet letten bij het selecteren van een sjabloon voor evenementenbegrotingen:

Gebruiksgemak : Kies een sjabloon met een intuïtieve layout. Het sjabloon aanpassen, gegevens invoeren en grafieken genereren moet gemakkelijk zijn

: Kies een sjabloon met een intuïtieve layout. Het sjabloon aanpassen, gegevens invoeren en grafieken genereren moet gemakkelijk zijn Uitgebreide categorieën voor gebeurtenissen : Zorg ervoor dat je het sjabloon voor verschillende gebeurtenissen kunt gebruiken. Controleer op uitgaven, inkomsten, winstberekeningen en andere categorieën die aansluiten bij je behoeften

: Zorg ervoor dat je het sjabloon voor verschillende gebeurtenissen kunt gebruiken. Controleer op uitgaven, inkomsten, winstberekeningen en andere categorieën die aansluiten bij je behoeften Geautomatiseerde berekeningen: Kies sjablonen met ingebouwde formules voor het berekenen van de werkelijke kosten, geschatte kosten, inkomsten en het verschil tussen geschatte en werkelijke kosten

Kies sjablonen met ingebouwde formules voor het berekenen van de werkelijke kosten, geschatte kosten, inkomsten en het verschil tussen geschatte en werkelijke kosten Visualisatie van gegevens : Zoek naar sjablonen die uitgebreide dashboards bieden om de kosten en inkomsten van uw gebeurtenissen visueel weer te geven in grafieken of cirkeldiagrammen

: Zoek naar sjablonen die uitgebreide dashboards bieden om de kosten en inkomsten van uw gebeurtenissen visueel weer te geven in grafieken of cirkeldiagrammen Aanpassingen : Koop sjablonen die handige aanpassingen bieden. Ze moeten u de mogelijkheid bieden om aangepaste velden toe te voegen, kostencategorieën te wijzigen en fases van gebeurtenissen aan te passen op basis van uw vereisten

: Koop sjablonen die handige aanpassingen bieden. Ze moeten u de mogelijkheid bieden om aangepaste velden toe te voegen, kostencategorieën te wijzigen en fases van gebeurtenissen aan te passen op basis van uw vereisten Samenwerking en delen: Een goede gebeurtenis ofsjabloon voor projectbegroting zou ook realtime samenwerkingsfuncties moeten bieden, zodat je team budgetgegevens kan bijwerken

Een goede gebeurtenis ofsjabloon voor projectbegroting zou ook realtime samenwerkingsfuncties moeten bieden, zodat je team budgetgegevens kan bijwerken Leveranciersbeheer: Selecteer een spreadsheet voor evenementbudgetten die functies biedt voor het beheer van leveranciersuitgaven en het bijhouden van facturen, zodat je weet dat je alle uitgaven kunt controleren en op tijd betalingen kunt doen

11 sjablonen voor evenementenbegrotingen

We hebben een lijst samengesteld met slimme sjablonen voor evenementen budgetsjablonen die gratis te gebruiken zijn!

Neem een kijkje en download de gratis sjabloon voor het budget voor gebeurtenissen die het beste bij jouw behoeften past! ⚡

1. ClickUp sjabloon voor evenementenbegroting

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image12-1.png clickUp budget sjabloon voor gebeurtenissen

Wat betreft begrotingen voor gebeurtenissen is een goede vuistregel om fondsen toe te wijzen aan sleutelcategorieën en 10-20% van het budget opzij te houden voor onvoorziene uitgaven. ClickUp's sjabloon voor evenementenbegrotingen is de perfecte tool om u te helpen deze regel te volgen en u aan uw budget te houden door de middelen optimaal toe te wijzen.

U kunt deze eenvoudige sjabloon voor evenementenbudgetten gebruiken om doelen en budgetten voor gebeurtenissen in te stellen, alle uitgaven op één plaats bijhouden middelen toewijzen en kosten analyseren om weloverwogen beslissingen te nemen. Dit sjabloon voor evenementenbegrotingen van ClickUp is alles wat je nodig hebt om:

De financiën van uw gebeurtenis vanaf nul te plannen

Mogelijkheden voor kostenbesparing te identificeren

De marketinginspanningen van uw gebeurtenis te beoordelen

De financiële verantwoording te verbeteren

Nog te doen: begin met het berekenen van de benodigde kosten voor je gebeurtenis en laat het sjabloon de rest doen.

💡Pro Tip: U kunt het volgende gebruiken ClickUp Documenten om samen met uw team ideeën voor gebeurtenissen te brainstormen, kostenramingen op te stellen en nuttige aantekeningen toe te voegen.

2. ClickUp sjabloon voor budgetvoorstel

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image7-4.png clickUp sjabloon voor budgetvoorstel

Stel je voor dat je het jaarlijkse bedrijfsuitje van je bedrijf aan het plannen bent. U bent begonnen met de planning - u neemt contact op met leveranciers, huurt cateraars in en bestelt bedrijfsartikelen. Maar wanneer je het kostenoverzicht aan de belanghebbenden presenteert, zeggen ze dat de kosten hoger zijn dan het budget dat ze voor de gebeurtenis hadden aangevraagd.

Nu moet je opnieuw onderhandelen over contracten en nieuwe leveranciers zoeken, waardoor je tijd en moeite verliest.

Een ernstige fout, toch? Gebeurtenis sjablonen voor budgetvoorstellen helpen je dergelijke situaties te vermijden.

Met ClickUp's sjabloon voor een budgetvoorstel kunt u de kosten van uw gebeurtenis ruim op voorhand opsplitsen en een overzicht van de volledige uitgaven van het evenement ter goedkeuring voorleggen aan belanghebbenden. Het helpt u ook de kosten te visualiseren, zodat alle betrokkenen het abonnement voor de gebeurtenis begrijpen en weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

Dit sjabloon biedt:

Een momentopname van gedetailleerde projectkosten

Een gedetailleerd stappenplan om uitgaven voor gebeurtenissen bij te houden

Visuals om het budgetvoorstel voor uw gebeurtenis gemakkelijk te communiceren

Met het sjabloon voor budgetvoorstellen kun je nauwkeurige en consistente documentatie bijhouden voor de kosten van gebeurtenissen. Het vermindert fouten en verbetert je vermogen om je voorstel aan de belanghebbenden te communiceren.

💡Pro Tip: U kunt het volgende gebruiken ClickUp Brein om een gedetailleerd budgetvoorstel te genereren. Voer gewoon uw vereisten, kostenramingen en gewenste format in en deze AI-assistent doet de rest.

Genereer gedetailleerde budgetvoorstellen met ClickUp Brain

3. ClickUp sjabloon voor evenementenplanning

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image11-3.png clickUp sjabloon voor planning van gebeurtenissen

Als je nog steeds twijfelt over het kopen van software voor het plannen van gebeurtenissen u kunt proberen ClickUp's sjabloon voor het plannen van gebeurtenissen .

Dit kant-en-klare sjabloon helpt u om het proces van het plannen van een gebeurtenis te stroomlijnen -van het plannen van zaalhuur tot betalingen aan leveranciers en het maken van lijsten met gasten. Het heeft vooraf opgeslagen lijsten voor activiteiten, faciliteiten en facturering voor een soepele organisatie van gebeurtenissen.

Je kunt de sjabloon voor evenementenplanning gebruiken om:

Abonnementen op locaties voor evenementen en kostenvoorstellen van leveranciers te plannen

Je team en middelen op elkaar afstemmen voor een efficiënt proces voor het plannen van evenementen

Het budget van het evenement bijhouden

4. ClickUp Marketing Plan voor gebeurtenissen sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image14-1.png clickUp sjabloon voor marketingplan voor gebeurtenissen

Natuurlijk wil je dat de marketing gebeurtenis van je bedrijf het volgende grote evenement wordt, zodat je merk opvalt. Het kan echter ontmoedigend zijn om zulke grote gebeurtenissen met meerdere externe genodigden te abonneren. Je moet checklists voor het plannen van gebeurtenissen maken zoek budgetten uit, verzamel teams en middelen en coördineer met leveranciers om het voor elkaar te krijgen.

Dat is waar je ClickUp's sjabloon voor een marketingplan voor gebeurtenissen .

Deze sjabloon heeft taken, budgetten en tijdlijnen om u te helpen bijhouden wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe goed de voortgang van de gebeurtenissen is. Het heeft een faseplan om je items te organiseren op basis van de fasen van de gebeurtenis: planning, uitvoering en evaluatie. Bovendien kun je aangepaste fasen toevoegen voor marktonderzoek, marketingbudgetten, het meten van KPI's en meer.

Dit sjabloon downloaden

💡Pro Tip: Gebruik ClickUp Whiteboards om te brainstormen over ideeën voor marketing gebeurtenissen. U kunt samenwerken met uw team, ideeën toevoegen, stroomschema's tekenen en naadloos aantekeningen maken.

Brainstorm ideeën voor marketing gebeurtenissen met ClickUp Whiteboards

5. ClickUp evenement promotie sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image8-3.png clickUp evenement promotie sjabloon

Evenementenpromotie is een integraal onderdeel van gebeurtenismanagement. Je moet de meest efficiënte en effectieve manier vinden om buzz rond je gebeurtenis te creëren zodat het een daverend succes wordt. ClickUp's sjabloon voor evenementpromotie brengt al uw promotiegerelateerde taken en uitgaven op één plaats-van het instellen van social media-campagnes tot het boeken van fotografen en het contacteren van beïnvloeders.

U kunt een aparte lijst maken voor uitgaven voor evenementpromotie en subtaken toevoegen voor promotiekanalen, zoals reclame, sociale-mediamarketing, influencer-marketing, e-mailcampagnes, digitale advertenties, gedrukte advertenties en meer. Zodra je de items hebt gemaakt, voer je de kosten in het veld Bedrag in om de totale kosten voor een bepaalde evenementpromotietaak vast te leggen.

Dit sjabloon downloaden

💡Pro Tip: Gebruik ClickUp Automatiseringen om promotionele e-mails te sturen naar gasten en herinneringen in te stellen voor uw team om ervoor te zorgen dat alle deadlines worden gehaald.

Stuur geautomatiseerde e-mails voor marketing van gebeurtenissen met ClickUp Automations

6. ClickUp Document sjabloon voor gebeurtenissen plannen

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image10-3.png clickUp evenement planning document sjabloon

Kijk op ClickUp's sjabloon voor het plannen van een gebeurtenis ! Het biedt een uitgebreid kader voor het beheren van alle details van gebeurtenissen en zorgt voor een soepele financiële planning. U kunt deze sjabloon gebruiken om budgetten te maken voor virtuele gebeurtenissen en uitgaven bij te houden.

Om een tabel te maken voor het beheren van het budget voor gebeurtenissen, typ je simpelweg tabel en druk je op enter.

Hier is een voorbeeld van een tabel die je kunt gebruiken:

Categorie Gestemmeerd budget Werkelijke kosten Variantie Uitgegeven percentage Aantekeningen/commentaar $10.000 $9.500 95% Vroegboekkorting Marketing: $3000 $3300 +$300 110% Bijkomende kosten voor advertenties in sociale media Catering: $8.000 $8.200 +$200 102% Geringe toename van het aantal deelnemers

Het sjabloon voor het plannen van een gebeurtenis helpt je:

Bijhouden van uw kostenramingen en deadlines

Ervoor zorgen dat alle belanghebbenden op dezelfde pagina zitten

Uitgaven eenvoudiger bijhouden en budgetteren

7. ClickUp sjabloon voor gebeurtenissenbeheer

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image5-6.png clickUp sjabloon voor evenementenbeheer

Heb je grootse plannen voor je volgende grote gebeurtenis? ClickUp's sjabloon voor evenementenbeheer kan u helpen om ze om te zetten in realiteit.

Deze sjabloon helpt u met alle soorten gebeurtenis projectmanagement of het nu gaat om bedrijfsfeesten of een webinarserie. Je kunt de budgetten van gebeurtenissen efficiënt beheren door aangepaste velden in te vullen, zoals 'Budget', 'Besteed budget', 'Resterend budget' en 'Status betaling'

Het sjabloon voor evenementenbeheer helpt je ook om tijd en middelen effectief te beheren. Het vermindert het risico op het missen van details en verbetert de ervaring van een gebeurtenis voor gasten.

het beste deel?_ De sjabloon heeft een kaartweergave om je te helpen de locatie van de gebeurtenis te visualiseren en je logistiek in te plannen.

Dit sjabloon downloaden

💡Pro Tip: Plan gebeurtenissen efficiënt met ClickUp Tijdbeheer hulpmiddelen. Het helpt je om de tijd bij te houden die je aan elke activiteit besteedt en om in te schatten hoe lang het duurt om de taak te voltooien.

8. ClickUp sjabloon voor gebudgetteerd projectmanagement

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image3-5.png clickUp gebudgetteerde sjabloon voor projectmanagement

Hoewel je al je gasten wilt verblijden, een chique locatie wilt huren en gastronomisch eten op het menu wilt zetten, kan het moeilijk zijn om je aan je budget te houden. ClickUp's sjabloon voor gebudgetteerd projectmanagement helpt u bijhouden. Gebruik het om de middelen, prioriteiten en tijdlijnen van uw gebeurtenis te plannen en binnen het budget te blijven. U kunt de taken in opeenvolgende fasen organiseren en ze prioriteren terwijl u rekening houdt met de budgetbeperkingen.

Het sjabloon helpt je:

Een duidelijk beeld te krijgen van de kosten van het project, waardoor je nauwkeurige budgetvoorspellingen krijgt

Mogelijke problemen identificeren

De werkelijke en gebudgetteerde kosten te vergelijken

9. Budget sjabloon bruiloft door Microsoft 365

via Microsoft "Het is onmogelijk om je aan je trouwbudget te houden. Wees bereid om je verwachte uitgaven te overschrijden." Dat is wat de meeste mensen zeggen.

Maar, Budget sjabloon voor bruiloft van Microsoft helpt je om de uitgaven voor je bruiloft in de hand te houden. Het biedt een grafiek met een zonnestraal om precies bij te houden waar je geld naartoe gaat, naar de bloemist, cateraars, fotograaf of trouwjurk. Weergave van de pijlen voor elk item om te zien of ze boven of onder het budget zitten.

Je kunt het sjabloon bewerken in Excel, Word en PowerPoint. Bovendien kun je het uploaden naar OneDrive en delen met je partner, familie en vrienden.

10. Budget sjabloon voor bedrijfsevenementen door Fliplet

via FlipletFliplet's budget sjabloon voor zakelijke gebeurtenissen is een eenvoudig Excel sjabloon voor budgetten voor gebeurtenissen waarmee je een lijst kunt maken van je uitgaven, de geschatte kosten kunt vergelijken met de werkelijke kosten en de verwachte winstmarges kunt berekenen.

Het heeft een eenvoudig en duidelijk format met verschillende uitgavencategorieën voor bedrijfsevenementen. Je hoeft alleen maar het verwachte subtotaal en het werkelijke subtotaal in te vullen en het berekent automatisch de totale verwachte kosten en de werkelijke kosten.

11. Sjabloon budget planner gebeurtenissen by GooDocs

via GooDocsGooDocs sjabloon budget planner gebeurtenissen helpt je bij het visualiseren van gebeurtenis budgetten en taken. Je kunt grafieken en cirkeldiagrammen gebruiken om bij te houden hoeveel geld is toegewezen aan welke categorieën. Dit zal je helpen om de gebieden te identificeren die het meeste geld verbruiken, zodat je middelen kunt herschikken om de algemene uitgaven te verminderen en te stroomlijnen budgetbeheer .

Door de gegevens te visualiseren, kun je ook kostenoverschrijdingen vroegtijdig bijhouden en corrigerende maatregelen nemen. Het sjabloon automatiseert de berekening van het budget en laat je je uitgaven bijhouden om te zien hoeveel van je budget is opgebruikt. Zo krijg je een duidelijk financieel stappenplan voor je gebeurtenis.

Beheer van gebeurtenissen met aanpasbare sjablonen voor evenementenbegrotingen

Het kan lastig zijn om binnen het budget te blijven tijdens het plannen van een gebeurtenis. Daarom moet je veel aandacht besteden aan het abonnement en het bijhouden van de uitgaven.

Onze lijst met gratis sjablonen voor evenementenbegrotingen ondersteunt je bij het werk. Ze hebben alles wat je nodig hebt om een evenementbudget te maken, inclusief manieren om de voortgang van je gebeurtenis bij te houden, uitgaven te prioriteren, leveranciers te beheren, tijdlijnen te volgen en potentiële risico's op overbesteding en vertragingen te herkennen.

De sjablonen van ClickUp passen naadloos in uw werkstroom, zodat u het overzicht behoudt en er niets tussen wal en schip valt tijdens het budgetteren en uitvoeren van uw gebeurtenis.

Ongeacht uw behoeften, persoonlijk, professioneel, grootschalig of intiem, ClickUp heeft een sjabloon om u te helpen uw gebeurtenis van begin tot eind te plannen. Aanmelden voor ClickUp om deze gebruiksvriendelijke sjablonen nu te downloaden! 🏃‍♀️‍➡