7 Beste Free Event Planning Software (Software voor evenementenbeheer) 2024

Laten we eerlijk zijn:

Een gebeurtenis is moeilijk.

Je hebt de planning, de kaartverkoop, het sorteren van de abonnementen, het betrekken van de deelnemers bij de gebeurtenis en nog veel meer. Als evenementenplanner kan het voelen alsof je probeert te voorkomen dat je hond op je schoenen kauwt. Het is onmogelijk!

Kwalitatief goede software voor evenementbeheer kan de zaken echter echt voor je stroomlijnen. In dit artikel laten we zien hoe gratis software voor evenementenbeheer je kan helpen om je gebeurtenissen soepel te laten verlopen.

Laten we beginnen met deze gebeurtenis!

Hoe kies je de beste software voor evenementenbeheer?

Voordat we naar onze lijst met hulpmiddelen voor evenementplanning gaan, moet je weten wat je zoekt in een hulpmiddel of softwareoplossing voor evenementbeheer.

Hier zijn enkele vragen die je jezelf kunt stellen om de juiste keuze te maken:

Kun je met deze gratis software voor evenementen samenwerken met meerdere belanghebbenden bij evenementen, zoals deelnemers, sponsors en verkopers?

Is de evenemententechnologie geschikt voor een persoonlijk of persoonlijk evenement?virtuele gebeurtenisof beide?

Moet de tool voor het plannen van evenementen ingebouwde marketingtools hebben om u of uw exposant te helpen meer bezoekers aan te trekken?

Is de software voor het plannen van evenementen gemakkelijk te gebruiken voor organisatoren van alle niveaus?

Laat de software je voortgang en prestaties bijhouden?

Ondersteunt de app social media integraties of andere formulieren van social media marketing?

En het allerbelangrijkste: is het een alles-in-één tool voor evenementbeheer waarmee je evenementgerelateerde informatie onder één dak kunt brengen?

Dit zal je helpen om de juiste tool te vinden.

Het soort dat alle functies heeft die je nodig hebt en niets anders.

Goed dan, laten we eens kijken naar software voor evenementenbeheer en -abonnementen.

Top 7 gratis software voor evenementenbeheer

Hier zijn de zeven beste gratis software voor evenementenbeheer die je vandaag kunt downloaden:

1. ClickUp

De eerste is ClickUp, een van 's werelds met de hoogste beoordeling software voor projectmanagement.

Met ClickUp kun je al je processen voor het abonneren op gebeurtenissen en het beheren van deelnemers stroomlijnen. gratis!

ClickUp sleutel functies

A. Plan gebeurtenissen en taken met Weergave kalender Het hebben van twee plus-ones voor een bruiloft kan een hilarische tv-aflevering opleveren.

Maar bij een gebeurtenis?

Dat is een nachtmerrie!

Vermijd zulke gênante situaties en houd gewoon je abonnement en reisroute up-to-date met de weergave ClickUp kalender.

Gebruik het om abonnement , schema, en zelfs middelen beheren voor uw gebeurtenis en visualiseer het op een kalender .

Taken slepen en neerzetten om ze in te plannen in de weergave ClickUp-taak.

Met ClickUp kunt u ook uw favoriete apps voor kalenders zoals Google Agenda , Outlook, Apple kalender enz.

Je kunt ook de Weergave tijdlijn om je hele gebeurtenis in kaart te brengen en taken toe te wijzen vanaf dezelfde plaats.

B. Doe samen dingen Klaar met Meerdere toegewezen personen Of het nu gaat om het brainstormen over thema's voor gebeurtenissen of het opruimen van het feest, voor sommige dingen is een team nodig.

Voor zulke taken hebt u ClickUp-taak Meerdere Toegewezen Personen. Gebruik het om Taken toe te wijzen aan meer dan één persoon en zelfs aan een heel Team.

Laat het teamwerk beginnen!

Taken eenvoudig toewijzen aan meerdere personen in ClickUp.

C. Wijzigingen voorstellen met Redactie Je kunt een lawine overleven.

Maar je kunt het niet overleven om de naam van je gast verkeerd te spellen op de uitnodigingskaart.

Zorg ervoor dat het materiaal voor uw gebeurtenis 100% foutloos is en er perfect uitziet met de functies van ClickUp voor de Redactie.

Gebruik het om duidelijke markeringen toe te voegen aan ontwerpmockups om er zeker van te zijn dat u de beste uitnodiging van de stad hebt. 🎉

Voeg commentaar toe om samen te werken aan afbeeldingen, gifs en meer met de tool Redactie van ClickUp.

D. Mis geen belangrijke Taken met Herinneringen en Prioriteiten Stel je voor dat je vergeet de banner van de gebeurtenis op te halen.

Of die gele servetten vervangen waar de client een hekel aan had.

Ga je gang en annuleer dat abonnement voor het weekend. Zucht.

Je kunt ook herinneringen instellen in ClickUp om dit soort ongelukken te voorkomen.

Gebruik de kant-en-klare sjablonen van ClickUp of maak nieuwe sjablonen om uw meest gebruikte projecten en taken op te slaan.

U kunt altijd uw eigen abonnement creëren en Sjabloon voor toekomstig hergebruik.

Vergeet niet om Aangepaste statussen voor taken om uw werkstroom zo persoonlijk mogelijk te maken.

ClickUp voordelen

ClickUp nadelen

Kan dashboards niet exporteren

Maar maak je geen zorgen!

Ons team werkt bijna 24×7 om ervoor te zorgen dat we altijd je suggesties behandelen en je problemen oplossen.

Bekijk onze_ stappenplan voor ontwikkeling om te zien wat er in petto is!

ClickUp prijzen

ClickUp heeft drie prijsopties:

Free Forever-abonnement (het beste voor persoonlijk gebruik)

(het beste voor persoonlijk gebruik) Unlimited-abonnement (het beste voor kleine teams ($7/lid per maand)

(het beste voor kleine teams ($7/lid per maand) Business-abonnement (het beste voor middelgrote teams ($12/lid per maand)

(het beste voor middelgrote teams ($12/lid per maand) Business Plus-abonnement (het beste voor meerdere teams ($19/lid per maand)

Beoordeling ClickUp gebruikers

Capterra : 4.7/5 (2000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (2000+ beoordelingen) G2: 4.7/5 (2300+ beoordelingen)

Gebruik ClickUp's sjabloon voor het plannen van een feestje voor uw volgende gebeurtenis! Download deze sjabloon

2. Sociale tabellen

Een andere gratis software voor het beheren van gebeurtenissen is Social Tables. De specialiteit van deze software is het maken van diagrammen voor gebeurtenissen, waarmee je de zetels voor je locatie kunt indelen.

Geen enkele deelnemer aan een gebeurtenis zit zonder zitplaats!

Social Table is ook geweldig voor het genereren van leads vanaf de website van je gebeurtenis. De software heeft zelfs een mobiele check-in app om de registratie van gebeurtenissen te versnellen.

dus het is perfect?

Natuurlijk, als je het gebrek aan to-dos, deadlines of integraties niet erg vindt met communicatiemiddelen zoals Zoom , Gmail, enz.

Oh, en ze hebben ook geen Android app.

we voelen met je mee, Android-gebruikers_.

de belangrijkste functies van #### Social Tables

PDF-plattegronden uploaden

Aangepaste 3D-diagrammen voor gebeurtenissen maken

Gasten en hun gegevens beheren

Social Tables voors

Ondersteunt realtime teamsamenwerking en updates over check-ins van deelnemers

Geeft je de mogelijkheid om analyses weer te geven om bezoekerspieken bij gebeurtenissen te ontdekken

Clienten kunnen in realtime bewerkingen van diagrammen van gebeurtenissen weergeven

Sociale tabellen nadelen

De gratis versie staat slechts één actieve gebeurtenis tegelijk toe en één abonnement per gebeurtenis

Geen offline modus

Niet ideaal voor Taakbeheer

Social Tables biedt twee prijsopties:

Essential (gratis) : 150 zetels voor deelnemers, één account voor gebruikers en samenwerking in realtime

: 150 zetels voor deelnemers, één account voor gebruikers en samenwerking in realtime Professioneel ($199/maand): 250 zetels voor deelnemers, e-mail ondersteuning en twee actieve gebeurtenissen

Beoordeling gebruikers sociale tabellen

Capterra : 4.5/5 (26 beoordelingen)

: 4.5/5 (26 beoordelingen) G2: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

3. Wilde abrikoos

De volgende is Wild Apricot.

_Heeft iemand nu trek in abrikoos?

Afgezien van het verlangen, is Wild Apricot software voor online registratie van gebeurtenissen en een goede concurrent op deze lijst van gratis tools voor evenementenbeheer.

Het biedt de juiste tools voor de betrokkenheid van deelnemers voor, tijdens en na de gebeurtenis.

Voor een software voor evenementenbeheer heeft Wild Apricot echter geen manier om taken aan je leden toe te wijzen.

Gelukkig heeft de software, in tegenstelling tot Social Tables, een mobiele app voor gebeurtenissen voor zowel iOS- als Android-apparaten. Maar er zit een addertje onder het gras.

De mobiele app voor gebeurtenissen is niet gratis. 🤷

de belangrijkste functies van #### Wild Apricot

Registratieformulieren kunnen worden aangepast

Maakt automatische promotie van gebeurtenissen via e-mail mogelijk

Registratiekosten bijhouden en innen

Wild Apricot voordelen

Automatische rapportage over inkomsten uit gebeurtenissen

Online ledendatabase voor leden

Eventmarketingtools zoals snelle websitebouwers met mobielvriendelijke sjablonen

Wild Apricot nadelen

Geen online betalingsverwerking op de gratis versie

Geen mogelijkheden om Taken te plannen of toe te wijzen

Geen Windows of Mac app

Wild Apricot prijzen

Wild Apricot heeft zes prijsopties:

Free : bevat 50 contacten, importeren van de database en registratie van gasten

: bevat 50 contacten, importeren van de database en registratie van gasten Personal ($40/maand) : inclusief 100 contactpersonen, online kaartverkoop en automatisering van herinneringen

: inclusief 100 contactpersonen, online kaartverkoop en automatisering van herinneringen Groep ($50/maand) : inclusief 50 contactpersonen, website hosting voor gebeurtenis op AWS, app voor leden en beheerder

: inclusief 50 contactpersonen, website hosting voor gebeurtenis op AWS, app voor leden en beheerder Community ($90/maand) : inclusief 500 contactpersonen, WordPress-integratie en automatische e-mailfacturen

: inclusief 500 contactpersonen, WordPress-integratie en automatische e-mailfacturen Professioneel ($160/maand) : inclusief 2000 contactpersonen, online winkel voor leden, website bouwen met slepen en neerzetten

: inclusief 2000 contactpersonen, online winkel voor leden, website bouwen met slepen en neerzetten Netwerk (290 dollar/maand): inclusief 5000 contactpersonen, automatische factuurgenerator en wachtlijstregistratie

Beoordeling Wild Apricot gebruikers

Capterra : 4.5/5 (500+ beoordelingen)

: 4.5/5 (500+ beoordelingen) G2: 4.1/5 (26 beoordelingen)

4. Kaartjesmaker

Nummer vier op de lijst is Ticket Tailor.

Het verkoopt zichzelf als de app voor evenementbeheer voor ticketing.

Deze app voor evenemententickets is een van de beste die je kunt vinden op de markt voor software voor evenementenbeheer als het gaat om de verkoop van tickets voor zowel gratis als betaalde gebeurtenissen.

Of het nu je geld inzamelt een academische conferentie organiseert of een feest geeft, dan kun je voor al deze gebeurtenissen tickets verkopen op Ticket Tailor.

Helaas kan het niet op tegen de andere abonnementssoftware.

Je kunt geen abonnement nemen op een gebeurtenis of een werkstroom ermee. Je kunt je tickets voor gebeurtenissen en dagelijkse bezoekers beheren, maar dat is het wel zo'n beetje.

Dus als je op zoek bent naar meer, moet je misschien op zoek naar een alternatief.

de belangrijkste functies van #### Ticket Tailor

Ingebouwde kassa die je in je website kunt integreren

Aanpasbare geautomatiseerde levering van tickets via e-mail

Ticket scanning app voor het beheer van evenementendagen

Ticket Tailor voordelen

Meerdere betalingsopties voor ticketkopers

Ondersteunt tal van integraties, waaronder MailChimp, Zapier en Google Analytics

Laat je tickets verkopen met wachtwoordbeveiliging voor speciale groepen of VIP's

Ticket Tailor nadelen

Geen mobiele apps (ze hebben een aparte check-in app genaamd Tazotix)

Je moet een vergoeding betalen voor elk verkocht ticket na de eerste vijf tickets

Staat alleen de verkoop van online tickets toe op Facebook pagina's met 2000+ likes

Ticket Tailor prijzen

Ticket Tailor heeft drie prijsopties:

Gratis gebeurtenissen : inclusief gratis tickets voor gratis gebeurtenissen

: inclusief gratis tickets voor gratis gebeurtenissen Voorafbetalen ($0,26/ticket) : inclusief offline betalingen, contactsectie voor evenementorganisatoren en aanpasbaar formulier om af te rekenen

: inclusief offline betalingen, contactsectie voor evenementorganisatoren en aanpasbaar formulier om af te rekenen Pay as you go ($0,65/ticket): inclusief onbeperkte tickettypen, analytisch dashboard en onbeperkte gebeurtenissen

Ticket Tailor beoordeling gebruikers

Capterra : 4.9/5 (300+ beoordelingen)

: 4.9/5 (300+ beoordelingen) G2: 4.9/5 (50+ beoordelingen)

5. Plan Pod

Planning Pod is een uitstekende software voor het beheren van gebeurtenissen. De sleutel functies helpen bij het beheren van locaties en het plannen van de vloer.

Of het nu gaat om het betrekken van bezoekers, het beheren van check-ins, registratiebeheer of online betalingsverwerking, Planning Pod maakt het allemaal eenvoudig.

Wat ons echter echt stoort is de gratis versie van Planning Pod.

Die niet bestaat.

Dat weten we. We weten het.

Dit zou een lijst van gratis tools moeten zijn.

Maar het hulpmiddel is vrij bekend, dus we konden het niet weglaten!

Helaas zijn er meer problemen.

Het basis abonnement ondersteunt alleen twee gebeurtenissen tegelijk.

Dus als je een beginnende evenementmanager bent met slechts twee gebeurtenissen, kan Planning Pod voor jou werken. Voor grotere organisatoren of evenementprofessionals houdt je zoektocht naar de juiste oplossing voor evenementenbeheer hier misschien niet op.

de belangrijkste functies van #### Planning Pod

Biedt een websitebouwer voor gebeurtenissen

Biedt locatiebeheer voor bruiloften, restaurants, golfclubs, enz.

Biedt rapporten en dashboards over productiviteit

Planning Pod pros

Biedt promotie via sociale media voor marketing en maakt virtuele abonnementen op gebeurtenissen mogelijk

Ondersteunt e-mail en chatten

Biedt ingebouwde online registratie- en RSVP-formulieren

Planning Pod nadelen

Technisch gezien krijgt u alleen een 14-daagse gratis proefversie; er is geen gratis abonnement

Geen ondersteuning voor integratie voor de pakketten Essential of Planner

Erg duur voor alleen een gebeurtenisplanner en online registratie software

Planning Pod prijzen

Planning Pod heeft drie prijsopties:

Essential ($19/maand) : inclusief onbeperkte gebruikers, online registratie en deelnemerslijst

: inclusief onbeperkte gebruikers, online registratie en deelnemerslijst Planner ($39/maand) : inclusief verwerking van betalingen, routes en kalenders

: inclusief verwerking van betalingen, routes en kalenders Business ($69/maand): inclusief budgetten, enquêtes en CRM

Planning Pod beoordeling gebruikers

Capterra : 4.3/5 (20+ beoordelingen)

: 4.3/5 (20+ beoordelingen) G2: 4.1/5 (10+ beoordelingen)

6. nTask

Vervolgens hebben we nTask

een tool voor projectmanagement die verder gaat dan typische software voor gebeurtenisbeheer.

Met to-do lijsten en checklists zorgt deze tool ervoor dat iedereen die je gebeurtenissen wil bijwonen niet onopgemerkt of ongezien blijft!

Beheer activiteiten in het echte leven, bedrijfs- of MKB gebeurtenissen en vergaderingen met belangrijke functionarissen in de hiërarchie van de organisatie.

nTask is beschikbaar voor gebruikers op Android- en iOS-platforms.

nTask belangrijkste functies

Maak gebeurtenissen aan als taken of lijsten met taken, of maak ze deel van de checklist van een belangrijk project

Risico's afwenden met een ingebouwde functie voor risicobeheer

Gasten en hun gegevens beheren

nTask pros

Aanmaken van aanwezigen, toegewezen personen en check-ins via speciale modules

Installeer vergaderingen over de hele linie met de functie Vergaderingen

Activiteiten timen via het tijdbeheersysteem

nTask nadelen

Taken en aantekeningen kunnen niet alfabetisch gesorteerd worden

Vergaderingen kunnen na het posten niet worden bewerkt

Kan een beetje moeilijk te gebruiken zijn

nTaakprijzen

Premium ($3/gebruiker/maand) : biedt een selectie van functies

: biedt een selectie van functies Business ($8/gebruiker/maand) : onbeperkte functies en kan jaarlijks worden gefactureerd

: onbeperkte functies en kan jaarlijks worden gefactureerd Enterprise en MNC (Contact Sales): oplossingen met aangepaste functies, white labeling en nog veel meer

nTask beoordeling gebruikers

Capterra: 4.2/5 (90+ beoordelingen)

4.2/5 (90+ beoordelingen) G2: 4.4/5 (15+ beoordelingen)

7. InEvent

InEvent bestaat uit evenement professionals en A/V specialisten die geïnspireerd zijn om de grenzen van webinars en evenement technologie te verleggen.

Als wereldwijde software voor het plannen van gebeurtenissen is InEvent in staat om fundamentele gegevens te verzamelen om de ROI te meten, leveranciers te controleren en budgetten te beheren.

InEvent heeft ook mobiele apps voor iOS en Android, en niet te vergeten de mogelijkheid om je virtuele vergadering met je team te houden in een instelling op de werkplek.

Omdat InEvent grote bedrijven ondersteunt, bieden ze alleen een gratis proefversie van 30 dagen.

De belangrijkste functies van InEvent

Je kunt een controlekamer, gelijktijdige RTMP sessies, sponsorbeurzen en video conferencing breakout rooms hebben.

Beheer uw informatie met CRM, integratie en gegevensbeheer.

Krijg nauwkeurige en gedetailleerde rapportages voor de hele organisatie.

InEvent pros

Privé 1-1 chatten.

Analyse van virtuele lobby rapportage.

Live Studio beschikbaar.

InEvent tegens

Slechts 10 gratis kredieten in proefversie.

InEventprijzen

Basic (US$ 3990/jaar) : omvat InEvent live betrokkenheid bij gebeurtenissen en video interactiviteit.

: omvat InEvent live betrokkenheid bij gebeurtenissen en video interactiviteit. Express (US$ 3990/jaar): omvat registratie en live betrokkenheid in één pakket.

omvat registratie en live betrokkenheid in één pakket. Geavanceerd (neem contact op met verkoop): omvat aangepaste branding, RTMP-streaming en gesimuleerde livestreaming.

omvat aangepaste branding, RTMP-streaming en gesimuleerde livestreaming. Full (contact verkoop): omvat integraties, API ondersteuning, Full HD video, projectmanagement ondersteuning.

InEvent beoordeling gebruiker

Capterra: 4.5/5 (20+ beoordelingen)

4.5/5 (20+ beoordelingen) G2: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

Maak van elke gebeurtenis een gebeurtenis met ClickUp

Als organisatoren van gebeurtenissen hebt u uw handen al vol.

Elk moment kan op een steenworp afstand van chaos aanvoelen.

Daarom heb je een hulpmiddel nodig voor het plannen van gebeurtenissen of een gratis software voor projectmanagement die belangrijke processen in verband met gebeurtenissen op de automatische piloot kan zetten.

En dat is waar ClickUp om de hoek komt kijken.

Het is ongelooflijk krachtig en past zich aan allerlei branches aan. Bovendien is het zeer aanpasbaar om je te helpen op de plekken waar je achterloopt.

Is het bijhouden verdeling van de werklast onder de leden van uw bemanning? Instelling van een werkstroom ? Taken toewijzen aan het team voor gebeurtenissen?

ClickUp kan u helpen het allemaal te doen op één enkel platform.

Dus ontvang ClickUp vandaag nog gratis en organiseer de ene succesvolle gebeurtenis na de andere. Voor altijd. 🤝