10 Beste werknemersplanningssoftware in 2024

Het beheren van werknemersschema's kan snel chaotisch worden, wat leidt tot miscommunicatie, gemiste verschuivingen en loonfouten.

Als dat klinkt bekend, maak je geen zorgen. Ik ben er ook geweest.

Gelukkig vereenvoudigt software voor het roosteren van werknemers het proces door schema's te automatiseren, aanwezigheid bij te houden en kostbare tijd te besparen.

maar met zoveel opties, hoe kies je de beste?

In deze blog geef ik je een overzicht van de 10 beste roostertools die mijn team en ik hebben getest om je te helpen de perfecte oplossing te vinden.

Wat moet je zoeken in roostersoftware?

Het kiezen van de juiste roostersoftware heeft de manier veranderd waarop ik roosters van werknemers beheer, tijd bespaar en roosterconflicten elimineer.

Na het testen van verschillende tools, hier zijn de belangrijkste functies vond ik niet-negotiable:

Beschikbaarheid van werknemers bijhouden : Kies een personeelsplanning software-oplossing die nauwkeurig registreert beschikbaarheid van het personeel om werknemer plannen van conflicten te voorkomen en ervoor te zorgen verschuivingen goed worden toegewezen

: Kies een personeelsplanning software-oplossing die nauwkeurig registreert beschikbaarheid van het personeel om werknemer plannen van conflicten te voorkomen en ervoor te zorgen verschuivingen goed worden toegewezen Shift swap mogelijkheden: Kijk voorapps voor roosters waarmee u flexibele schema's te maken en medewerkers in staat stellen om gemakkelijk swap verschuivingen binnen het platform, het minimaliseren van verstoringen en het houden van activiteiten soepel verloopt

Kijk voorapps voor roosters waarmee u flexibele schema's te maken en medewerkers in staat stellen om gemakkelijk swap verschuivingen binnen het platform, het minimaliseren van verstoringen en het houden van activiteiten soepel verloopt Loonlijstintegratie : Kies een salarissoftware die naadloos integreert met uw salarissysteem voor nauwkeurige loonberekeningen. Dit vermindert het administratieve werk

: Kies een salarissoftware die naadloos integreert met uw salarissysteem voor nauwkeurige loonberekeningen. Dit vermindert het administratieve werk Attendance bijhouden : Kies voor een aanwezigheidsrooster software die registreertaanwezigheid op afstand in realtime registreert om discrepanties te voorkomen

: Kies voor een aanwezigheidsrooster software die registreertaanwezigheid op afstand in realtime registreert om discrepanties te voorkomen Hulpmiddelen voor teamcommunicatie : Zoek een online roostersoftware die snelle communicatie tussen managers en medewerkers mogelijk maakt en iedereen op de hoogte houdt van roosterwijzigingen en beschikbaarheid van teams

: Zoek een online roostersoftware die snelle communicatie tussen managers en medewerkers mogelijk maakt en iedereen op de hoogte houdt van roosterwijzigingen en beschikbaarheid van teams Beheer meerdere teams: Kies voor software voor roosterbeheer die het plannen van werknemers in meerdere teams of afdelingen ondersteunt zonder verwarring te creëren

Met deze must-have functies in het achterhoofd, laten we ontdekken de beste scheduling software die al deze dozen ticks!

De 10 beste inroostersoftware

Na uitgebreid onderzoek hebben mijn team en ik zorgvuldig deze top 10 van softwareoplossingen voor roosterbeheer geselecteerd. Deze tools kunnen je helpen je complexe roosterbehoeften te stroomlijnen en de productiviteit van je team te optimaliseren.

1. ClickUp (Beste voor personeelsplanning, tijdsregistratie en personeelsbeheer)

Sorteer taken naadloos in de ClickUp-taak kalenderweergave met behulp van de sleep-en neerzetfunctionaliteit

ClickUp heeft mijn werkstroom enorm geoptimaliseerd. Het heeft teambeheer getransformeerd door het stroomlijnen van planning, bijhouden en het toewijzen van taken, allemaal in één krachtig platform.

Met de ClickUp Weergave kalender met deze tool kan ik taken slepen en neerzetten, deadlines instellen en een overzicht krijgen van alles wat er in de komende week of maand gebeurt.

Je kunt de tool ook synchroniseren met Google Agenda om alles op elkaar af te stemmen op verschillende platforms.

taken van kleurcodes voorzien om verschillende prioriteitsniveaus te markeren en efficiënt te werken met de ClickUp-agenda_

Een andere functie waar ik vaak op vertrouw is kleurcodering van verschillende Taken op basis van prioriteit. Het is perfect als je meerdere projecten tegelijk wilt beheren.

Ik kan bijvoorbeeld zien wanneer de deadline van een project botst met de geplande vrije tijd van een teamlid en hun Taken snel aanpassen.

commentaar toewijzen aan specifieke leden van een team en de communicatie gestroomlijnd houden_

Met behulp van de ClickUp tijdsregistratie functie kunt u de tijd rechtstreeks bijhouden in Taken, of u nu werkt met de browser of mobiele app.

Zo kan ik bijvoorbeeld met één klik mijn tijd voor trainingen of vergaderingen bijhouden. De tijdsrapportages zijn handig als ik wil zien hoeveel tijd mijn team aan specifieke projecten besteedt.

werkuren registreren en tijd efficiënt bijhouden met ClickUp Time Tracking_

U kunt de tijdsregistratie ook exporteren voor de salarisadministratie, wat het proces vereenvoudigt en handmatige fouten vermindert. Bovendien kunt u tijd markeren als factureerbaar, waardoor het gemakkelijk wordt om werk bij te houden dat gefactureerd moet worden.

ClickUp's hulpprogramma voor personeelszaken . Met functies zoals Aangepaste velden, Statussen, Herinneringen en Checklists kan ik alles efficiënt bijhouden, van werving tot inwerken.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Human-Resources.jpg ClickUp HR-tool voor roostersoftware /%img/

stroomlijn het wervingsproces met behulp van de ClickUp HR-tool_

Met de tool kan ik Taken instellen voor elke fase van de werving, zoals screening en interviews, en de voortgang markeren met behulp van Statussen zoals "In uitvoering" of "Voltooid" Het toevoegen van herinneringen en checklists zorgt ervoor dat er niets wordt gemist tijdens het inwerken.

Ik gebruik ook communicatiefuncties zoals ClickUp opmerkingen en ClickUp Weergave chatten voor realtime samenwerking met andere leden van het team. Deze functies houden mijn team en mij 24/7 op de hoogte, zodat er niets tussenkomt.

Bovendien besparen de HR sjablonen van ClickUp enorm veel tijd. Hierdoor hoef ik niet vanaf nul te beginnen en kan ik snel werkstromen opbouwen voor taken zoals het aannemen van werknemers, inwerken en functioneringsgesprekken.

ClickUp sjabloon voor personeelsrooster

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Staff-Roster-Template.png ClickUp Personeel Rooster Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-205380098&department=hr-recruiting&_gl=1\*r5cwc4\*\_gcl\_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA .

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon voor personeelsrooster maakte het beheren van diensten en taken veel efficiënter dan het gebruik van spreadsheets. Ik kon de beschikbaarheid van iedereen bijhouden, rollen toewijzen en zelfs verlofaanvragen beheren, allemaal op één plek. Met dit sjabloon kun je:

De communicatie en coördinatie verbeteren

Zorgen voor nauwkeurige tijdsregistratie

Taken optimaliseren voor maximale productiviteit

Met aangepaste velden zoals "Overuren" en "Afdeling" kan ik snel filteren op specifieke werknemersgegevens, waardoor het een fluitje van een cent is om bij te houden wie wanneer heeft gewerkt. En omdat alles gekoppeld is in één werkruimte, hoeft niemand me te achtervolgen voor updates - ze kunnen alles in realtime zien.

Dit sjabloon downloaden

ClickUp Shift Schema Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Work-Shift-Schedule-Template.jpg ClickUp werkrooster sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-900200039605&department=operations&_gl=1\*vr0ib0\*\_gcl\_au\*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYYOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA .

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Ik vind ook de ClickUp ploegenschema sjabloon super handig voor het beheren van dagelijkse werkzaamheden. Vroeger was het plannen van diensten een heel gedoe, maar met ClickUp kan ik nu de planning voor de hele week instellen snel.

Je kunt verschuivingen slepen en neerzetten, ze aanpassen en zelfs afwezigheden bijhouden met aangepaste velden zoals "Reden voor afwezigheid" Met dit sjabloon kan ik:

Een duidelijk overzicht hebben van de werktijden van werknemers

Zorgen voor voldoende dekking tijdens piekuren

Stroomlijnen van het proces van het plannen en aanpassen van werknemer verschuivingen

Minimaliseer de financiële gevolgen van het plannen van conflicten en last-minute wijzigingen

Dit sjabloon downloaden

Ik vind het geweldig hoe de Taken automatisch worden bijgewerkt en het is gemakkelijk om wijzigingen door te geven aan het team. Geen heen-en-weer e-mails of teksten meer waarin wordt gevraagd om diensten te ruilen - alles is gestroomlijnd met deze sjabloon.

De beste functies van ClickUp

Werkuren, overuren en pauzes van werknemers bijhouden met ClickUp Time Tracking

Roosters, verschuivingspatronen en verlofaanvragen visualiseren met de ClickUp kalender

Geautomatiseerde herinneringen en notificaties versturen voor komende verschuivingen, deadlines en verlofaanvragen met behulp vanClickUp Herinneringen enClickUp Kennisgevingen Wijs werknemers toe aan specifieke diensten of Taken op basis van hun vaardigheden en beschikbaarheid metClickUp Taken Bewaak de werklast van werknemers om een eerlijke verdeling te garanderen en een burn-out te voorkomen met behulp vanClickUp Werklastweergaven Deel roosters, beleid en andere relevante documenten met werknemers met behulp vanClickUp Documenten Integreer ClickUp met HR-systemen, salarissoftware en andere relevante tools door gebruik te maken vanClickUp integraties Beperkingen van ClickUp

De mobiele app van ClickUp biedt niet alle functies die de desktop-app biedt

Vanwege het enorme aantal functies en aanpassingsopties, hebben sommige nieuwe gebruikers een leercurve aangetekend

Prijzen voor ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per ClickUp-werkruimte lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.700+ beoordelingen)

4.7/5 (9.700+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.200+ beoordelingen)

2. Deputy (Beste voor het beheren van werknemersschema's en tijd)

via dienstplichtig_ Ik vond Deputy een nuttig hulpmiddel voor het maken en beheren van diensten, het toewijzen van taken en het controleren wie er beschikbaar is om te werken. Het is ook effectief voor het afhandelen van verlofaanvragen en het beheren van overuren.

Een andere nuttige functie is de mogelijkheid om de aanwezigheid van werknemers bij te houden. Je kunt eenvoudig zien wanneer werknemers in- en uitklokken en eventuele afwezigheden of laatkomers identificeren.

Bonus: Bekijk deze 10 Gratis sjablonen voor timemanagement (kalenders & schema's)

Deputy beste functies

Stuur aankondigingen, berichten en herinneringen rechtstreeks naar je team

Processen stroomlijnen zoals het goedkeuren van verlofuren en salarisberekeningen

Inzicht krijgen in de prestaties en productiviteit van je team met behulp van gedetailleerde informatie personeelsanalyse rapportages

Beperkingen voor werknemers

Het gratis abonnement bevat geen management dashboard

De tool heeft geen salarisoplossing

Prijzen voor Duty

Rooster: $4.50/maand per gebruiker

$4.50/maand per gebruiker Time & Attendance: $4.50/maand per gebruiker

$4.50/maand per gebruiker Premium: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Duty HR: $2/maand per gebruiker

$2/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Deputy beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (300+ beoordelingen)

4.6/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (700+ beoordelingen)

3. Connecteam (Beste voor bijhouden van tijd, aanwezigheid en voltooien van taken)

via verbindingsteam_ Connecteam is vrij intuïtief te gebruiken, zelfs voor iemand die niet erg technisch onderlegd is. Het is aanpasbaar, dus je kunt werknemersroosters en verschillende roosters voor verschillende teams maken, specifieke taken aan werknemers toewijzen en zelfs hun voortgang bijhouden.

Iedereen die Connecteam gebruikt, kan zijn diensten en eventuele wijzigingen in realtime zien. De online rooster app is ook geweldig voor het afhandelen van verlofaanvragen en het beheren van team communicatie.

Connecteam beste functies

Eenvoudig roosters maken en beheren, inclusief verschuivingen, pauzes en vrije tijd, met drag-and-drop functie

Tijd, aanwezigheid en locatie van werknemers in realtime bewaken

Connecteam integreren met andere tools zoals salarissystemen en HR-software

Connecteam limieten

Sommige gebruikers hebben gemeld dat de interface onoverzichtelijk kan aanvoelen en dat het planningssysteem soms wat buggy is

Het ontbreekt aan geavanceerde rapportage en financiële mogelijkheden om bij te houden

Connecteam prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Basis : $29/maand

: $29/maand Uitvoeringen Geavanceerd : $49/maand

: $49/maand Uitvoeringen Expert : $99/maand

: $99/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van Connecteam

G2: 4.7/5 (700+ beoordelingen)

4.7/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (300+ beoordelingen)

4. 7shifts (Beste voor het vereenvoudigen van verlofaanvragen en goedkeuringen)

via 7ploegendienst 7shifts is nog zo'n geweldige roostersoftware waarmee je de roosters van je team efficiënter kunt beheren. Met de drag-and-drop functie kunt u eenvoudig werknemers verplaatsen naar de kalender en snel specifieke verschuivingen aan hen toewijzen.

7shifts heeft een functie die zeer nuttig is voor teams in het restaurant business-automatische time-off verzoeken. Werknemers kunnen hun verzoeken rechtstreeks via de app, en u kunt goedkeuren of afwijzen met slechts een klik. Dit stroomlijnt de planning en helpt roosterconflicten voorkomen. In feite is deze software ontworpen met de restaurantbranche in gedachten.

Naadloos indienen en beheren van verlofaanvragen

Toegang tot realtime gegevens en weergave van sleutelgegevens, zoals arbeidskosten en werknemersprestaties

Gebruik de ingebouwde prikklok functie om de uren van werknemers te controleren

7 ploegen limieten

De prijsabonnementen van 7shifts kunnen duur zijn voor kleinere bedrijven

Sommige gebruikers hebben gerapporteerd af en toe glitches en bugs verstoren lopende workflows

7shifts prijzen

Comp: Free Forever

Ingang : $34.99/maand

: $34.99/maand Het werk : $76,99/maand

: $76,99/maand Gourmet : $150/maand

: $150/maand 7shifts Payroll: $39.99/ toevoegen aan elk abonnement

$39.99/ toevoegen aan elk abonnement Enterprise: Aangepaste prijzen

7shifts beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1100+ beoordelingen)

5. Calendly (Beste voor het stroomlijnen van het maken van afspraken)

via kalender_ De bekende kalender app Calendly helpt bij het stroomlijnen van het reserveringsproces. Met de geautomatiseerde planningsoplossing kun je je beschikbaarheid instellen en een link delen met potentiële clients. Zij kunnen dan een geschikt tijdslot kiezen dat voor jullie beiden werkt.

Calendly kan automatisch synchroniseren met Google Agenda, waardoor dubbele boekingen worden voorkomen en je altijd een duidelijk overzicht hebt van de agenda van je team. Deze functie kan je veel tijd besparen en de productiviteit verbeteren.

De beste functies van Calendly

Deel een unieke planningslink en laat anderen hun voorkeurstijd kiezen

Stuur geautomatiseerde e-mail en SMS herinneringen en houd deelnemers op de hoogte

Calendly synchroniseren met Google Agenda, Outlook of andere agendasystemen

De beperkingen van Calendly

Het gratis abonnement van Calendly staat slechts één kalenderintegratie toe

Het biedt geen uitgebreide planningstools die grotere teams nodig hebben

Prijzen voor Calendly

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Standaard : $12/maand

: $12/maand Teams : $20/maand

: $20/maand Enterprise:begint bij $15K/jaar

Calendly beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2200+ beoordelingen)

4.7/5 (2200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3500+ beoordelingen)

6. QuickBooks Time (het beste voor het optimaliseren van het salarisintegratieproces)

via QuickBooks Tijd QuickBooks Time, software voor tijdsregistratie en personeelsbeheer, helpt bij het stroomlijnen van bedrijfsactiviteiten. Dankzij de automatische tijdsregistratie kunnen werknemers gemakkelijk in- en uitklokken met hun smartphone of computer.

Een andere nuttige functie van QuickBooks Time is de integratie met QuickBooks Payroll. Hierdoor kunnen gebruikers hun tijdsregistratiegegevens naadloos overzetten in salarissystemen, waardoor de kans op fouten afneemt en tijd wordt bespaard.

De beste functies van QuickBooks Time

Inzicht in de productiviteit en overuren van werknemers om weloverwogen beslissingen te nemen

Notificaties ontvangen voor gemiste stempels of overuren

Beheer de planning van werknemers door schema's te maken, te bewerken en weer te geven op een centraal platform

QuickBooks Tijd limieten

De prijsabonnementen van de software kunnen duur zijn voor kleinere bedrijven

Het richt zich voornamelijk op tijdsregistratie en loonlijstintegratie en minder op het plannen van werknemers (personeelsplanning)

QuickBooks Time pricing

Tijd Premium + Payroll Premium : $14/maand + $6,80/maand per werknemer

: $14/maand + $6,80/maand per werknemer Time Elite + Payroll Elite: $28/maand + $8,50/maand per werknemer

Beoordelingen en beoordelingen van QuickBooks Time

G2: 4.5/5 (1400+ beoordelingen)

4.5/5 (1400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (6800+ beoordelingen)

7. Homebase (Beste voor personeelsplanning en tijdsregistratie)

via Homebals_ Homebase is een betrouwbare, gebruiksvriendelijke werkrooster app waarmee je de roosters van je team kunt beheren. In één oogopslag zie je wie wanneer werkt en of er personeelstekorten zijn.

Met Homebase kun je ook verschillende soorten verschuivingen instellen. Zo kun je bijvoorbeeld een shifttype maken voor "overwerk" of "oproepwerk" en werknemers naar verschillende shifts slepen. Zo kun je de werkuren van je team bijhouden en ervoor zorgen dat iedereen correct wordt betaald.

De beste functies van Homebase

Stroomlijn het salarisproces door integratie met salarissoftware

Overal toegang tot de informatie van je team met de mobiele app

Gebruik de ingebouwde prikklok om de uren van werknemers te controleren en verlies van werkuren te voorkomen

Homebase limieten

Sommige gebruikers hebben gerapporteerd dat de interface onhandig, verwarrend en moeilijk te navigeren is

Andere gebruikers hebben een gebrek aan respons en begrip van de klantenservice gerapporteerd

Prijzen voor Homebase

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Essentials : $24,95/maand

: $24,95/maand Plus : $59,95/maand

: $59,95/maand Alles-in-één: $99,95/maand

Homebase beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

4.2/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1000+ beoordelingen)

8. Findmyshift (Beste voor het beheren van ploegendiensten en het bijhouden van werkuren van werknemers)

via Vindmyshift Met Findmyshift kunt u werktijden creëren, de beschikbaarheid van werknemers instellen en zelfs het beheer van verlof stroomlijnen. Het is een betrouwbare software voor shiftbeheer hiermee kunt u zien wie er op een bepaalde dag werkt, zodat u gemakkelijk met collega's kunt afstemmen en diensten kunt plannen.

Findmyshift werkt schema's automatisch bij op basis van beschikbaarheid. Dus, als je een last-minute verandering, kunt u een update van uw beschikbaarheid, en de tool zal onmiddellijk aan te passen uw schema.

De beste functies van Findmyshift

Maak en beheer schema's door de instelling van verschuiving patronen en ze aan te passen als dat nodig is

Sta werknemers toe om verschuivingen onderling uit te wisselen, wat de flexibiliteit bevordert

Werkuren en afwezigheden van werknemers nauwkeurig bijhouden

Findmyshift limieten

Het integreren van Findmyshift in uw werkstromen kan veel tijd en moeite kosten

Gebruikers hebben incidentele storingen gerapporteerd, die leiden tot uitval tijdens werkuren

Prijzen voor Findmyshift

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Starter : $25/maand

: $25/maand Business : $40/maand

: $40/maand Enterprise: $80/maand

Vindmyshift beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (1000+ beoordelingen)

9. When I Work (Beste voor shiftplanning en tijdsregistratie)

via Wanneer ik werk When I Work is een gebruiksvriendelijke tool die het plannen veel gemakkelijker maakt. U kunt eenvoudig aankomende verschuivingen zien, vrije tijd aanvragen en zelfs verschuivingen ruilen met collega's.

When I Work biedt ook een andere nuttige functie: de automatische prikklok. Gebruikers kunnen in- en uitklokken vanaf hun telefoon, wat superhandig is. Als je wijzigingen in je schema moet aanbrengen, kun je dat ook via de app doen.

De beste functies van When I Work

Direct notificaties en berichten sturen naar werknemers over roosterwijzigingen

Werkschema's van werknemers beheren en verlofaanvragen weergeven vanaf uw mobiele apparaat

Verschuivingspatronen instellen en de gewerkte uren en afwezigheden van werknemers controleren

Wanneer ik werk limieten

Verlofaanvragen kunnen alleen worden verwijderd en opnieuw worden toegevoegd, ze kunnen niet worden gewijzigd

Het biedt geen gedetailleerde functies voor het bijhouden van taken of opdrachten

De prijzen van When I Work

Essential : $1,50/maand

: $1,50/maand Essential + tijdsregistratie en aanwezigheid : $3/maand

: $3/maand Pro : $3/maand

: $3/maand Pro + tijdsregistratie en aanwezigheid : $5/maand

: $5/maand Premium : $5/maand

: $5/maand Premium + Tijdregistratie en aanwezigheid : $7/maand

: $7/maand When I Work Payroll (toevoegen aan elk abonnement): $39/maand + $6 per actieve gebruiker/maand

When I Work beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (250+ beoordelingen)

4.3/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1100+ beoordelingen)

10. Sling (het beste voor het beheren van ploegendiensten en communicatie met werknemers)

via Sling Met Sling kunt u snel diensten aanmaken, ze aan werknemers toewijzen en ze zo nodig aanpassen. De drag-and-drop functie maakt het eenvoudig om diensten te verplaatsen en ervoor te zorgen dat iedereen een eerlijke werklast heeft.

Sling heeft ook een ingebouwde functie voor het versturen van berichten, wat ontzettend handig is voor de communicatie met teams. Je kunt rechtstreeks berichten sturen naar individuen of groepen om belangrijke informatie te delen of diensten te coördineren.

De beste functies van Sling

Deel bestanden, wijs taken toe en communiceer effectief met teamleden

Bewaken hoe tijd en middelen worden toegewezen voor optimale productiviteit

Taken, deadlines en voortgang in verschillende projecten bijhouden

Slinger limieten

Gebruikers hebben aangetekend dat de mobiele versie van de tool niet zo gebruiksvriendelijk is als de desktop versie

Alleen gebruikers die het Business-abonnement gebruiken kunnen rapportages genereren

Prijzen

Free Forever : gratis

: gratis Premium : $2/maand

: $2/maand Business: $4/maand

Slingerbeoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (80+ beoordelingen)

4.4/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (150+ beoordelingen)

Stroomlijn het personeelsplanningsproces met ClickUp

Het beheren van werknemersroosters kan tijdrovend en foutgevoelig zijn. Een effectieve roostersoftware vereenvoudigt het proces doordat u roosters kunt maken, snel verschuivingen kunt toewijzen en de beschikbaarheid van uw team kunt beheren.

Door gebruik te maken van betrouwbare roostersoftware krijgt u ook naadloos toegang tot salarissystemen en kunt u de kosten in de hand houden, zodat u verzekerd bent van een optimale personeelsbezetting en overbezetting of onderbezetting tot een minimum wordt beperkt. ClickUp is de ideale planningssoftware waarmee u verschuivingen kunt toewijzen op basis van de beschikbaarheid van werknemers, de gewerkte tijd kunt bijhouden en nauwkeurige loonrapporten kunt genereren. Het stroomlijnt uw werkstroom en vermindert de handmatige invoer van gegevens. Aanmelden voor ClickUp en ervaar de voordelen van een gestroomlijnde werkstroom voor personeelsplanning!