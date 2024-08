We testten de 10 beste afstandsbedieningssystemen in 2024

Werken je externe medewerkers efficiënt?

Het kan een uitdaging zijn om de prestaties en aanwezigheid van je werknemers op afstand bij te houden. Ik heb het meegemaakt. Daarom ben ik overgestapt op aanwezigheidssystemen op afstand om de productiviteit van mijn werknemers te volgen en te maximaliseren.

Deze tools zijn cruciale onderdelen geworden van efficiënt personeelsbeheer, omdat ze managers zoals ik helpen om de dienstroosters bij te houden en de inloguren van werknemers te bekijken zonder direct toezicht.

U bent hier aan het juiste adres als u ook uw managementtaken wilt vereenvoudigen en de efficiëntie van uw personeelsbestand wilt verbeteren. In deze blog hebben we de top 10 presentiesystemen op afstand nauwkeurig vergeleken en uitgekozen op basis van hun functies, prijzen en klantbeoordelingen.

Wat moet je zoeken in systemen voor afwezigheid op afstand?

Als leider kun je in de val trappen van het micromanagen van medewerkers, wat uiteindelijk hun productiviteit, motivatie en betrokkenheid vermindert. Zelfs ik ben in deze val gelopen toen ik strategieën uitprobeerde om de prestaties te verbeteren, maar nu niet meer.

Toen ik tools voor aanwezigheid op afstand gebruikte, hielpen ze de werktijden van werknemers op afstand bij te houden zonder opdringerig of controlerend te zijn.

Als je bezig bent met het kiezen van de beste software voor afwezigheid op afstand, begin dan met het beoordelen van je unieke behoeften en doelstellingen. Je moet altijd controleren of de software compatibel is met je bestaande systemen en of het gebruiksvriendelijk is, zodat je geen uitgebreide training nodig hebt om ermee te kunnen werken.

Laten we eens kijken naar een aantal essentiële functies die je moet overwegen voordat je het systeem voor afwezigheid op afstand voor je bedrijf kiest:

1. Aanwezigheid automatiseren

Moderne aanwezigheidsregistratiesystemen op afstand kunnen aanwezigheidsmarkeringen van werknemers automatiseren. Door te kiezen voor een geautomatiseerd aanwezigheidsmanagementsysteem kun je stipte werknemers die ijverig hun taken uitvoeren en voldoen aan de verwachtingen van de organisatie, beter herkennen.

Deze tools brengen ook tal van voordelen, zoals nauwkeurigheid, productiviteit en compliance, waardoor er geen ruimte voor opzettelijke of onopzettelijke fouten in de aanwezigheid markeringen werknemer.

2. Meldingen en herinneringen

Een aanwezigheidsregistratiesysteem op afstand dat je voor je bedrijf kiest, moet integreerbaar zijn met digitale kalenders zoals Microsoft Outlook, Calendly Mobile en Google Calendars. Als je voor deze pakketsoftware kiest, wordt je hele team op de hoogte gebracht van iemands mogelijkheden en kun je de aanwezigheid bijhouden via de gedeelde kalender.

3. Rapportage en analyse

Een ideale software voor aanwezigheidsbeheer op afstand is voorzien van rapportagefuncties om een volledig beeld te geven van de activiteiten van je bedrijf. Dit omvat het genereren van inzichtelijke rapporten over aanwezigheidstrends, patronen en naleving van arbeidswetten.

4. Beheer van verlof

Een effectief aanwezigheidsregistratiesysteem biedt functies voor verlofbeheer, zoals het configureren van het verlofbeleid op basis van de geldende wetgeving, het indienen van verzoeken, het assisteren van werknemers bij het controleren van verlofsaldi, het bekijken van vakantieroosters, enz.

5. Timesheets

De beheer van urenstaten deze functie is van het grootste belang in externe aanwezigheidssystemen en mag niet over het hoofd worden gezien voordat je een keuze maakt. Hiermee kun je geplande werkuren, verlof, opbouw en aanpassingen voor het verwerken van loonstroken bijhouden.

Pro tip: Zorg ervoor dat je software voor aanwezigheid op afstand flexibiliteit biedt aan je werknemers op afstand en hen wat speelruimte geeft om hun taken uit te voeren. Dit kan ervoor zorgen dat je werknemers zich meer op hun gemak voelen bij het gebruik van deze tools en de productiviteit verhogen.

De 10 beste systemen voor afwezigheid op afstand voor gebruik in 2024

1. ClickUp: Het beste voor het bijhouden van werknemersprestaties en productiviteit

Met ClickUp, een veelzijdig hulpmiddel voor projectbeheer, kunt u de tijd bijhouden op een manier die bij uw behoeften past. Met ClickUp's projecttijdregistratie kunt u gemakkelijk de gewerkte uren vanaf elke locatie bijhouden, waar nodig aanpassingen maken en notities toevoegen om de factureerbare uren en projectspecifieke tijd bij te houden.

Met de tool kunnen uw werknemers bijvoorbeeld direct in de app een timer starten en stoppen, op de desktop met een Chrome-extensie of zelfs handmatig tijd invoeren voor werk uit het verleden om de tijd op verschillende apparaten bij te houden. Met de uitgebreide categorisatiefuncties van ClickUp kunnen werknemers de bijgehouden tijdregistraties ook organiseren via Aangepaste velden en ClickUp-tags .

vereenvoudig uw processen voor tijdregistratie met de mogelijkheden voor tijdregistratie van ClickUp_

U kunt uw team ook vragen om notities toe te voegen aan de tijdregistraties en deze te filteren op verschillende criteria om inzicht te krijgen in waar en hoe tijd wordt besteed in het hele bedrijf.

Naast de functies maken de kant-en-klare, aanpasbare sjablonen van ClickUp het eenvoudiger om volgsystemen te ontwerpen en te implementeren zonder een slag te missen. Met de ClickUp aanwezigheidslijstsjabloon kunt u de aanwezigheid en afwezigheden van uw werknemers bijhouden, zien wanneer ze terugkomen van verlof en flexibele herinneringen maken voor werknemers over hun externe werkschema's.

Gebruik ClickUp's aanwezigheidsblad sjabloon om aanwezigheid bij te houden en taken te analyseren voor maximale productiviteit

Dit sjabloon downloaden Bovendien, ClickUp's HR standpunten zijn handig voor het overzien van onboarding, planning en andere belangrijke zaken. Creëer een centrale locatie voor werknemersgegevens en privécorrespondentie tussen werknemers en hun managers. U kunt deze centrale locatie gebruiken om de voortgang te controleren, onderzoeken naar de betrokkenheid van werknemers uit te voeren en om aankomende functioneringsgesprekken voor te bereiden.

ClickUp beste functies

Tijdregistratie: ClickUp tijdregistratie gebruiken om urenstaten te maken en aan te passen en gedetailleerde rapporten te bekijken over de tijd van uw werknemers per dag, week, maand of een aangepast bereik

ClickUp tijdregistratie gebruiken om urenstaten te maken en aan te passen en gedetailleerde rapporten te bekijken over de tijd van uw werknemers per dag, week, maand of een aangepast bereik Naadloze samenwerking: Visualiseer de voortgang van uw projecten op afstand, bewaak sprints en backlogs met agile grafieken, enin realtime samenwerken met Clickup Docs en Whiteboards *PTO Agenda: Stroomlijn het bijhouden van vakantie- en ziektedagen van werknemers metClickUp PTO Kalender Sjabloon *Taken automatiseren: GebruikClickUp Automatiseringdie u meer dan 100 kant-en-klare automatiseringen biedt om workflows, project handoffs en routinetaken te stroomlijnen

Visualiseer de voortgang van uw projecten op afstand, bewaak sprints en backlogs met agile grafieken, enin realtime samenwerken met Clickup Docs en Whiteboards *PTO Agenda: Stroomlijn het bijhouden van vakantie- en ziektedagen van werknemers metClickUp PTO Kalender Sjabloon *Taken automatiseren: GebruikClickUp Automatiseringdie u meer dan 100 kant-en-klare automatiseringen biedt om workflows, project handoffs en routinetaken te stroomlijnen Gegevenscodering:Zorg voor de veiligheid van gevoelige gegevens met AES-256-codering die onbevoegde toegang door derden voorkomt

Gebruik ClickUp PTO-kalendersjabloon om uw verlofprocessen op te bouwen en te optimaliseren

Deze sjabloon downloaden

ClickUp beperkingen

Door de steile leercurve kan dit platform voor nieuwe gebruikers moeilijk te navigeren zijn

ClickUp prijzen

Gratis: Voor altijd

Voor altijd Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald plan voor $5 per Workspace-lid per maand.

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4100+ beoordelingen)

2. ClockShark: Het beste voor het volgen van medewerkers op het veld

via klokhaai_ ClockShark is een andere krachtige tool die beschikt over GPS-tracking om de locatie van werknemers in realtime te volgen, samen met hun werkuren. Het platform biedt u 100% nauwkeurige urenstaten en verlaagt de loonkosten met zijn software voor tijdregistratie .

Dit platform zorgt er ook voor dat je werknemers meer verantwoordelijkheid nemen, omdat ze weten dat hun tijd wordt bijgehouden. Ik hou van de extra functies, zoals boekhoudkundige integratie, activiteitentracering, personeelsplanning, aanpasbare rapporten en nog veel meer.

ClockShark beste functies

Geïntegreerde salarisadministratie en boekhoudsoftware zoals QuickBooks en QuickBooks Online, RUN Powered by ADP® en ADP Workforce Now®, Sage 100 Contractor, Xero, en 1000+ apps met Zapier

Houd onderweg nauwkeurige tijdregistraties bij van al uw werknemers en voorkom aanwezigheidsproblemen met de virtuele aanwezigheidsklok

Gebruik de verbeterde functies voor projectbeheer om taken toe te wijzen, de voortgang van taken en deadlines bij te houden

Elimineer afrondingen in urenstaten door je nauwkeurig je loonkosten te laten bijhouden

ClockShark beperkingen

Het mist facturatie mogelijkheden

Het werkt niet goed met de mobiele app's GPS tracking en synchronisatie van gegevens

ClockShark prijzen

Gratis: 14 dagen proberen

14 dagen proberen Standaard: $40 per maand

$40 per maand Pro: $60 per maand

ClockShark beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (300+ beoordelingen)

4.6/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1800+ beoordelingen)

3. Gusto: het beste voor het bijhouden van de productiviteit van werknemers

via Gusto Op zoek naar een efficiënt hulpmiddel voor het maken van financiële gegevensrapporten en het bijhouden van aanwezigheid op afstand in real-time? Kijk dan niet verder dan Gusto. Dit platform integreert met AttendanceBot om timesheets van werknemers te synchroniseren en de loonlijst voor werknemers en aannemers te vergemakkelijken.

Met Gusto kun je ook de productiviteit van werknemers bijhouden en de beste prestaties van je team stimuleren.

Ik vond de tools voor tijdregistratie en aanwezigheid nuttig bij het omgaan met complexe vakanties en betaalde verlofregelingen. De tool maakt het gemakkelijk om verlofaanvragen goed te keuren en goedgekeurde verlofuren te synchroniseren met je loonlijst en bedrijfskalenders.

Gusto beste functies

Werkuren van werknemers bijhouden Replicon is een van de beste tools voor werken op afstand voor het bijhouden van tijd en aanwezigheid, naleving van arbeidswetgeving, planning en betaling.

Het is een persoonlijke favoriet van mij omdat het de noodzaak voor het handmatig bijhouden van aanwezigheid volledig overbodig maakt door gebruik te maken van AI-mogelijkheden. Replicon houdt automatisch bij hoeveel tijd je personeel heeft doorgebracht in meer dan 100+ werkapps, zoals Slack, Jira, Asana, Zoom en meer.

Het platform stelt je ook in staat om een opbouwbeleid in te stellen en te beheren op basis van je bedrijfsbehoeften.

Functies zoals enterprise tijdregistratie en workforce management maken Replicon een ideale tool voor grote organisaties omdat het tijdregistratie, shift management en workforce planning verenigt onder één platform.

Replicon beste functies

Stroomlijn het maken van timesheets met dynamische goedkeuringsworkflows op basis van real-time aanwezigheidsgegevensvalidaties

De ideale werknemers identificeren op basis van kosten of vaardigheden met de AI-gestuurde SmartSchedule

Biedt intuïtieve tijdregistratie, 24-uurs bewaking en het bijhouden van reguliere vs. overuren voor salaris- en uurpersoneel

Verzamelde, nauwkeurige en volledige vooraf ingevulde urenstaten aanbieden die uw werknemers kunnen controleren en indienen

Replicon beperkingen

Mogelijk lastig in te stellen, omdat er zoveel functies en aanpassingsmogelijkheden zijn

Rapporten maken met aangepaste structuren kan een uitdaging zijn

Replicon prijzen

Aangepaste prijzen op basis van bedrijfsgrootte en branche

Replicon beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (700+ beoordelingen)

: 4.3/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (500+ beoordelingen)

5. TimeClock Plus: het beste voor geautomatiseerde personeelsplanning

via tijdklok Plus_ TimeClock Plus is een flexibele tijdregistratie- en aanwezigheidsoplossing die zowel on-premise als cloudgebaseerde oplossingen biedt. Het biedt toegang tot live roosters en maakt het mogelijk werknemers te volgen via mobiele apparaten.

Het platform integreert goed met honderden salarisadministratie-, ERP- (Enterprise Resource Planning) en HCM-systemen (Human Capital Management), zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over IT-storingen.

Wat de unieke functies betreft, vond ik de mobiele aanwezigheidsapp heel gebruiksvriendelijk. Werknemers kunnen hiermee gemakkelijk in- en uitklokken, urenstaten bekijken en schema's beheren, rechtstreeks vanaf hun telefoon.

Als je onderweg bent met een baan op afstand, kan een goed werkende mobiele app als deze je uren besparen aan handmatige urenregistratie en kruiscontroles.

TimeClock Plus beste functies

Stelt werknemers in staat om in en uit te klokken vanaf elke plek met een internetverbinding met behulp van Cloud-gebaseerde tijdregistratie

Loonlijst configureren met verschillende loontarieven, verschuivingsverschillen en criteria voor overwerk

Vrije tijd beheren met één klik met de functie Absentiebeheer

Maak naadloze personeelsplanning mogelijk met 24-uurs shiftschema's die zijn afgestemd op uw unieke rotaties en ingebouwde regels

TimeClock Plus beperkingen

Het heeft een minder intuïtieve interface in vergelijking met andere externe aanwezigheidssystemen

Het is mogelijk dat het niet naadloos aansluit op alle apps of websites van derden

TimeClock Plus prijzen

Aangepaste prijzen op basis van bedrijfsgrootte en branche

TimeClock beoordelingen en reviews

G2 : 4.3/5 (400+ beoordelingen)

: 4.3/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (150+ beoordelingen)

6. Connecteam: Het beste voor het monitoren van aanwezigheid in real-time

via verbindingsteam_ Connecteam is een uitstekend platform voor slimme tijdregistratie met geautomatiseerde urenstaten. Met dit platform kun je gemakkelijk alle dagelijkse werkzaamheden beheren, zoals het delegeren van taken in realtime, efficiënte personeelsplanning, aanwezigheidsmonitoring in realtime, onmiddellijke rapportage met live resultaten en nog veel meer.

Als manager heb je een helder overzicht van de beschikbaarheid, kwalificaties en voorkeuren van het team, waardoor je het planningsproces onder controle krijgt.

Wat mij het meest bevalt aan deze tool is het uitgebreide pakket aan functies. Connecteam brengt HR-functies, communicatie, taakbeheer en planning samen in één platform, waardoor je gemakkelijk end-to-end inzicht hebt.

Connecteam is ontworpen voor mensen zonder bureau en biedt één oplossing om je werknemers op de hoogte te houden van alles wat met hun werk te maken heeft, van hun individuele rooster tot kennisbank- en bedrijfsupdates.

Connecteam beste functies

Pauze- en overwerkregels voor werknemers instellen volgens de lokale, provinciale en federale arbeidswetgeving

Omarm uwhybride werkbeleid door inloguren te registreren met de in-app prikklok of on-site Kiosk-app

Gebruik in-app chat om direct te communiceren met werknemers

Gebruik ingebouwde rapportage- en analysetools om belangrijke managementfuncties in dagelijkse werkzaamheden en HR te volgen en te optimaliseren

Connecteam beperkingen

U kunt af en toe last hebben van vertragingen en een bevroren app

Er zijn veel upgrades nodig om toegang te krijgen tot meer functies

Connecteam prijzen

Gratis: Voor altijd

Voor altijd Basis: $35/maand

$35/maand Geavanceerd: $59/maand

$59/maand Expert: $119/maand

Connecteam beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (200+ beoordelingen)

4.7/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (300+ beoordelingen)

7. TimeCamp: Het beste voor tijdregistratie

via tijdkamp TimeCamp is een van de beste externe aanwezigheidssystemen die de aanwezigheid van werknemers beheert, werkuren registreert en loonlijsten aanmaakt, allemaal met behulp van een app. Het biedt op trefwoorden gebaseerde tijdregistratie wat betekent dat je trefwoorden kunt instellen om tijdregistratie automatisch te maken.

Ik heb het aanwezigheidsregistratiesysteem geprobeerd en het is handig om werkuren, vakantie en ziekteverlof op één plek bij te houden, zodat er minder kans is op fouten.

Het integreert ook met tools zoals Airtable, Asana en Gitlab en meer, waardoor het makkelijker voor je wordt om tijdlijnen van projecten efficiënter bij te houden en te beheren.

TimeCamp beste functies

Biedt een functie voor geofencing, wat perfect is voor het volgen van veldwerkers die altijd onderweg zijn

Genereer gedetailleerde rapporten over tijdgebruik, projectvoortgang en de prestaties van externe teams met de rapportagefunctie

Tijdsregistraties toevoegen, bewerken of verwijderen met grafische timesheets en de weergave wijzigen tussen dagelijkse en wekelijkse weergaven met slechts een paar klikken.

TimeCamp beperkingen

Je kunt er geen taaknamen en interface mee aanpassen

Het biedt beperkte rapportage- en exportfuncties

TimeCamp prijzen

Gratis: 14 dagen proberen

14 dagen proberen Startersprijs: $3,99/maand

$3,99/maand Premium: $6,99/maand

$6,99/maand Ultiem: $10,99/maand

$10,99/maand Enterprise: $14,99/maand

TimeCamp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (200+ beoordelingen)

4.7/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (500+ beoordelingen)

8. ADP Workforce Now: Het beste voor het stroomlijnen van het aanwezigheidssysteem op afstand

via ADP Workforce Now ADP Workforce Now is een uitgebreide software voor personeelsbeheer die helpt om de salarisadministratie nauwkeurig en conform te houden, zodat u die uren weer in uw bedrijf kunt investeren.

De unieke functie biedt biometrische inlogopties, zoals gezichtsherkenning en vingerscannen, wat een extra beveiligingslaag biedt. Persoonlijk verkies ik deze boven onhandige interfaces met wachtwoordbeveiliging.

De geautomatiseerde tijdregistratie- en aanwezigheidsoplossingen van het platform houden de verlofaanvragen, goedkeuringen en vakanties van werknemers bij en zorgen ervoor dat al je werknemers op meerdere apparaten kunnen in- en uitklokken.

ADP Workforce Now beste functies

Medewerkers kunnen in- en uitklokken, hun maaltijdpauze toevoegen en hun tijd overdragen tussen afdelingen, locaties of banen

Managers kunnen aanwezigheidspatronen bijhouden en controleren, rapporten over werknemersuren genereren en verlofaanvragen goedkeuren

Hulpmiddelen bieden voor training en ontwikkeling, gericht op ondersteuning van de volledige levenscyclus van werknemers, van indienstneming tot opvolgingsplanning

Goed te integreren met tools als Brainier, Workday, Replicon, Wave, Oracle, Deputy, JazzHR, Xero, QuickBooks en Greenhouse

ADP Workforce Now beperkingen

U kunt voor uitdagingen komen te staan wanneer u rapporten wilt aanpassen.

De integratie met bestaande systemen en sommige software van derden kan soms complex zijn.

ADP Workforce Now prijzen

Aangepaste prijzen op basis van bedrijfsgrootte en branche.

ADP Workforce Now beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (3300+ beoordelingen)

4.1/5 (3300+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (6400+ beoordelingen)

9. ExakTime: het beste voor het volgen van veldwerkers

via ExakTijd ExakTime is speciaal ontworpen voor teams en werknemers die offsite werken. Het biedt een eenvoudige app met eenvoudige functies voor in- en uitklokken. Het biedt ook een GPS-functie waarmee je de locatie van de werknemer in realtime kunt volgen, die toegankelijk is vanaf elk mobiel apparaat.

Met ExakTime krijg je meer dan 40 kant-en-klare rapportsjablonen om de aanwezigheid en tijd van werknemers bij te houden. Deze rapporten bieden real-time zichtbaarheid en bruikbare inzichten die nodig zijn om beslissingen te nemen die cruciaal zijn voor het welzijn van hun bedrijf.

Ik vind hun waarschuwingssysteem erg handig. Het helpt me bij het instellen van automatische waarschuwingen voor werknemers. Als manager zorgen deze waarschuwingen ervoor dat zowel ik als mijn werknemers geen kritieke actiepunten missen, zoals het indienen van verlof, het geven van goedkeuring of het controleren van de overwerkdrempel.

ExakTime beste eigenschappen

De werktijden, late ins, vroege outs en afwezigheden van werknemers bijhouden

Met de functie voor het vastleggen van een foto worden problemen met tijdfraude en ongeoorloofd gebruik van tijdkaarten of PIN's voorkomen

Robuuste prikklokken aanbieden die dienst doen als aanwezigheidsknooppunten wanneer er niet op locatie wordt gewerkt; deze aanwezigheids- en tijdgegevens kunnen worden opgeslagen en gesynchroniseerd met de cloud, zodat managers er op kantoor bij kunnen

ExakTime beperkingen

U kunt problemen ondervinden bij het uitvoeren van rapporten op basis van de roosters van uw werknemers

Je werknemers kunnen hun opgebouwde uren niet zien voor elke betaalperiode.

ExakTime prijzen

Geavanceerd: $9/maand

$9/maand Premium: Neem contact op met het verkoopteam

Neem contact op met het verkoopteam Elite: Neem contact op met het verkoopteam

ExakTime beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (50 + beoordelingen)

4.2/5 (50 + beoordelingen) Capterra: 4/5 (150+ beoordelingen)

10. Quickbooks Time: het beste voor het bijhouden van de prestaties van werknemers

via Quickbooks Tijd Quickbooks Time biedt een intuïtief webdashboard, een mobiele app en een tijdskiosk die het mogelijk maakt om werknemers in realtime te volgen. Met dit platform kun je alle acties van je werknemers onderweg volgen en ervoor zorgen dat ze deadlines halen met projectsamenwerking en tijdregistratie.

Dit platform integreert personeelsplanning en tijdregistratie op één plek.

Hiermee kan ik schema's maken, ze delen met werknemers en taken en verschuivingen toewijzen. De software biedt ook functies zoals PTO bijhouden handtekeningen op timesheets en kilometerregistratie.

Quickbooks Time beste functies

Uren bijhouden met nauwkeurige, geautomatiseerde en gebruiksvriendelijke oplossingen voor salarisbeheer

Gebruik geofencingtechnologie om projecten, planningen en opdrachtkosten te beheren en de locatie van ingeroosterde werknemers tijdens werktijd te volgen.

Helpt aannemers facturen te genereren en te versturen met behulp van sjablonen

Quickbooks Tijdbeperkingen

Gebrek aan aangepaste rapporten

Beperkingen met bestandsgrootte en gegevens, evenals het aantal gebruikers

Prijzen Quickbooks Time

Gratis: 30 dagen proberen

30 dagen proberen Premium: $6/maand

$6/maand Elite: $12/maand

Quickbooks beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1400+ beoordelingen)

4.5/5 (1400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (6700+ beoordelingen)

Beheer de aanwezigheid van uw externe team met ClickUp

U kunt niet vertrouwen op handmatige berekeningen voor aanwezigheid en talloze uren besteden aan het decoderen van aanwezigheidsblad sjablonen voor werknemers op kantoor of werknemers op afstand. Als je dit nog steeds doet, ben je maar al te bekend met de pijn van kruiscontroles op onnauwkeurigheden en geknoei met timesheets. Je moet een aanwezigheidsregistratiesysteem implementeren om tijdregistratie gemakkelijk te maken en je te concentreren op je kernactiviteiten. ClickUp helpt bij het beheren van een team op afstand afstemmen op gedeelde doelen, voortgang bijhouden en naadloos samenwerken. Met zijn projecttijdregistratie en duidelijke visualisatie van werknemersschema's en ploegendiensten, zorgt het voor een nauwkeurige salarisverwerking.

Aanmelden voor een gratis ClickUp account en transformeer hoe u uw talent op afstand beheert!