10 beste tijdregistratiesoftware in 2024

Op zoek naar manieren om tijd besparen tijdregistratie? Het klinkt alsof je software voor het bijhouden van tijd en aanwezigheid nodig hebt!

Het goede nieuws is dat er veel opties zijn die ontworpen zijn om teams en organisaties van alle groottes te ondersteunen. Sommige bieden een basisfunctionaliteit voor tijdregistratie, terwijl andere volledige platforms zijn die tijd- en aanwezigheidsregistratie combineren met projectbeheer, loonlijstsystemen, voordelenadministratie en meer.

Duik in deze lijst en ontdek waar je op moet letten bij tijdregistratiesoftware - en vind de perfecte tool voor jouw organisatie.

Wat is tijdregistratiesoftware?

Software voor tijdregistratie kan veel functies vervullen. In de basis biedt het de mogelijkheid om de uren die werknemers werken bij te houden.

De meeste software doet echter veel meer, zoals tools om de werkdag op te delen in uren die aan bepaalde taken of projecten gewerkt worden, of functies om factureerbare uren bij te houden en facturen te genereren. Sommige software biedt zelfs een volledig pakket van hulpmiddelen voor projectbeheer compleet met bord- en kaartweergaven zodat je projecten in kaart kunt brengen, taken kunt bijhouden en kunt samenwerken met teamleden.

Wat moet je zoeken in tijdregistratiesoftware?

Met alle opties die er zijn, kan het verwarrend zijn om de juiste oplossing voor je team te kiezen. Kijk uit naar software die de volgende essentiële functies heeft.

Simpliciteit: In plaats van nog een app toe te voegen aan je app-stapel, zoek je naar software die het aantal apps dat je gebruikt kan minimaliseren, zoals tijdregistratiesoftware die ook projectbeheertools biedt,Dagelijkse logboekenof andere nuttige functies biedt

In plaats van nog een app toe te voegen aan je app-stapel, zoek je naar software die het aantal apps dat je gebruikt kan minimaliseren, zoals tijdregistratiesoftware die ook projectbeheertools biedt,Dagelijkse logboekenof andere nuttige functies biedt Intuïtieve gebruikersinterface: Voorkom een lage adoptiegraad door software te kiezen die het eenvoudig maakt om in te klokken, werkuren bij te houden, verlofaanvragen in te dienen, enzovoort

Voorkom een lage adoptiegraad door software te kiezen die het eenvoudig maakt om in te klokken, werkuren bij te houden, verlofaanvragen in te dienen, enzovoort De juiste functies voor uw bedrijf: Er zijn zoveel opties beschikbaar, neem geen genoegen met software die geen factureerbare uren of vakantietijd kan bijhouden, of een andere cruciale tool die uw bedrijf nodig heeft

Er zijn zoveel opties beschikbaar, neem geen genoegen met software die geen factureerbare uren of vakantietijd kan bijhouden, of een andere cruciale tool die uw bedrijf nodig heeft Configureerbare interface: Tijdregistratiesoftware moet aanpasbaar zijn zodat u een dashboard kunt maken dat u in één oogopslag de informatie toont die u het meest nodig hebt

Tijdregistratiesoftware moet aanpasbaar zijn zodat u een dashboard kunt maken dat u in één oogopslag de informatie toont die u het meest nodig hebt Makkelijke tijdinvoer: Niet alle tijdregistratiesoftware maakt het gemakkelijk om handmatig uren of in- en uitkloktijden te wijzigen, maar menselijke fouten zullen gebeuren en u moet gemakkelijk aanpassingen kunnen maken wanneer dat nodig is

De 10 beste tijdregistratiesoftware voor gebruik in 2024

Klaar om de beste software voor tijdregistratie te vinden? De opties in de onderstaande lijst bieden allemaal een aantal geweldige functies: tools voor het plannen van diensten, loonlijstsystemen, tijdregistratie in de cloud en nog veel meer.

Timesheets maken en tijd bijhouden in ClickUp

ClickUp geeft u de flexibiliteit om tijd bij te houden zoals u dat wilt. U kunt bijvoorbeeld de ClickUp Aanwezigheidsblad om bij te houden wie werkt of wie vergaderingen bijwoont. Met ClickUp's Functies voor het Bijhouden van Projecttijden kunt u de gewerkte uren overal bijhouden, indien nodig met terugwerkende kracht wijzigingen aanbrengen en aantekeningen over de gewerkte tijd bijhouden, zodat u kunt sorteren tussen factureerbare uren of uren die aan specifieke projecten zijn gewerkt. De ClickUp Services Tijdsregistratie Sjabloon gaat nog dieper en geeft u een gemakkelijke manier om niet alleen factureerbare uren bij te houden, maar ook kosten en middelen voor diensten die u levert bij te houden en te beheren.

Bovenop de urenregistratie biedt ClickUp een uitgebreide set tools om Activiteit van Werknemers te Controleren taken bijhouden en projecten organiseren. Gebruik Projectdashboards om teams te helpen bij hun taken te blijven, of gebruik de Werklastweergave om te zien hoeveel werk er op het bordje van elk teamlid ligt. Je kunt ook de activiteit van medewerkers bijhouden via de Activiteitenweergave.

Aan de personeelskant kun je het volgende gebruiken ClickUp's HR-Overzichten om Inwerken van Werknemers , planning en andere belangrijke details. Creëer een centrale hub die informatie over werknemers en vertrouwelijke communicatie tussen werknemers en hun leidinggevenden bevat. Je kunt deze hub gebruiken om ontwikkeling bij te houden, Enquêtes over Werknemersbetrokkenheid te Beheren en voorbereiden op komende Prestatiebeoordelingen .

ClickUp beste eigenschappen:

Gebruik timers, functies voor het bijhouden van taken, het bijhouden van projecttijden en andereHulpmiddelen en Technieken voor Tijdbeheer om de productiviteit van werknemers te verhogen

Profiteer vanClickUp's Sjablonen voor Werknemerstijden om snel en gemakkelijk te beginnen met het bijhouden van tijd

GebruikClickUp's Rapportagehulpmiddelen om rapporten te genereren over productiviteit, gewerkte uren op projecten of per persoon, en meer

Creëer een Digitale Werkplek met functionaliteit voor tijdregistratie, de mogelijkheid om samen te werken aan documenten en bestanden, en het bijhouden van projecten en taken

Stand-alone vervangenHR-Software met ClickUp's HR Views, waarmee uw bedrijf nieuwe werknemers kan aannemen en inplannen op één platform

ClickUp beperkingen:

Als u op zoek bent naar basistijdregistratie, biedt ClickUp mogelijk meer tools dan u nodig hebt

Wees voorbereid om tijd te besteden aan het leren kennen van alle tools en functies die ClickUp biedt

ClickUp prijzen:

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/Workspace-lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.800+ beoordelingen)

2. Klokify

via Klokweergave Als een van de top tijdregistratie apps clockify biedt veel functies voor een relatief lage prijs. Je kunt uren op verschillende manieren bijhouden: op urenbriefjes voor de salarisadministratie, per project en per factureerbaar uur. Medewerkers kunnen inklokken via mobiele apparaten, en je kunt een tablet instellen met Clockify's Kiosk waar iedereen snel kan inklokken met een pincode.

Clockify beste functies:

Gebruik de timers van de Time Tracker om projecturen, factureerbare uren en meer te loggen

Maak urenstaten voor uw salarisadministratie in minder dan een minuut

Zet de Clockify Kiosk op om een eenvoudig klok-in systeem te creëren voor werknemers die in persoon werken

Integreer met populaireproductiviteit apps waaronder Asana, Trello, Jira en anderen

Clockify beperkingen:

Gebruikersfouten zoals het vergeten te starten of stoppen van timers kunnen leiden tot onnauwkeurige tijdsregistratie

Cloud-gebaseerde software werkt mogelijk niet goed voor werkplekken zonder internettoegang

Prijzen Clockify:

Gratis voor altijd voor beperkte functies

voor beperkte functies Basis: $3.99 per gebruiker/maand

$3.99 per gebruiker/maand Standaard: $5.49 per gebruiker/maand

$5.49 per gebruiker/maand Pro: $7.99 per gebruiker/maand

$7.99 per gebruiker/maand Enterprise: $11,99 per gebruiker/maand

Clockify beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (150+ beoordelingen)

4.5/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.600+ beoordelingen)

3. QuickBooks Tijd

via QuickBooks Als mensen aan QuickBooks denken, denken ze aan boekhoudsoftware, maar met QuickBooks Time krijg je ook een robuuste set tijdregistratietools. Om te beginnen is QuickBooks Time beschikbaar op mobiele en desktopplatforms, zodat je je tijd eenvoudig kunt bijhouden, waar je ook bent. Je gebruikt timesheets om je tijd bij te houden en deze app geeft managers ook een gemakkelijke manier om te zien wie er werkt en waar ze aan werken.

QuickBooks beste functies:

Stel timesheets in om niet alleen gewerkte uren bij te houden, maar ook kilometers, locatiegegevens en meer

Zicht krijgen op wie er werkt, aan welke projecten ze werken en andere belangrijke details

Aanpasbare rapporten maken om inzicht te krijgen in de werkkosten, loonplanning en winstgevendheid

Integreer met populaire personeels- en salarissoftware zoals ADP, Square en JazzHR

QuickBooks beperkingen:

De installatie kan een uitdaging zijn en het is niet zo intuïtief voor nieuwe gebruikers als andere opties

Opties voor het registreren van tijd op basis van verschillende projecten of taken zijn beperkt

Het bewerken van in- en uitkloktijden kan een uitdaging zijn

QuickBooks prijzen:

Simple Start: $15/maand

$15/maand Essentials: $30/maand

$30/maand Plus: $45/maand

$45/maand Geavanceerd: $100/maand

QuickBooks beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (1.400+ beoordelingen)

4.5/5 (1.400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (6.500+ beoordelingen)

4. TimeClick

via TimeClick Veel tijdregistratie-apps zijn gebaseerd op abonnementen, maar TimeClick is een eenmalige aankoop die tijdkloksoftware, urenstaten, een betaalde tijdregistrator en al het andere dat je nodig hebt om de loonlijst en gewerkte uren te beheren, levert. Bovendien kun je deze software gebruiken om de tijd op een gedetailleerd niveau bij te houden. Gebruik functiecodes om eenvoudig de gewerkte uren voor verschillende teams en projecten te beheren.

TimeClick beste functies:

Overal in- en uitklokken via een werkplekkiosk of via een mobiele app

Automatiseer betaald tijdbeheer met debetaald verlof (PTO) tracker* Automatiseer de loonlijst met snelle en eenvoudige automatische tijdberekeningen

Genereer volledig aanpasbare rapporten, exporteerbaar als PDF-, Excel- of CSV-bestanden

TimeClick beperkingen:

Ondersteunt niet meer dan één loontarief per werknemer voor werknemers die meerdere functies uitoefenen

Gebruikers melden dat de interface iets gebruiksvriendelijker zou kunnen zijn

TimeClick prijzen:

Prime: $ 249 plus $ 99/jaar voor het optionele ondersteuningsplan

$ 249 plus $ 99/jaar voor het optionele ondersteuningsplan Premium: $ 499 plus $ 169/jaar voor het optionele ondersteuningsplan

$ 499 plus $ 169/jaar voor het optionele ondersteuningsplan Plus: $699 plus $219/jaar voor het optionele ondersteuningsplan

$699 plus $219/jaar voor het optionele ondersteuningsplan Platinum: $999 plus $289/jaar voor het optionele ondersteuningsplan

TimeClick beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (150+ beoordelingen)

4.3/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

5. Vriend Punch

via Buddy Stoot Het Buddy Punch platform is ontworpen om het hele tijdregistratie- en payrollproces te automatiseren, zodat je spreadsheets en tijdrovende berekeningen kunt overslaan. Naast het bijhouden van gewerkte uren, berekent het automatisch opgebouwde ziektedagen, vakantiedagen en overuren. Buddy Punch biedt ook een aanwezigheidsregistratie systeem zodat je kunt zien wie er werkt en waaraan ze werken.

Buddy Punch beste eigenschappen:

Gebruik geofencing en IP-adresvergrendeling om werknemers op afstand te volgen

Integreer met populaire salarissoftware zoals QuickBooks en ADP

Houd werknemers verantwoordelijk met beeld- en GPS-tracking

Automatisch salaris verwerken zonder spreadsheets of berekeningen

Buddy Punch beperkingen:

Rapporten van gebruikers geven aan dat het moeilijk kan zijn om tijdkaarten van werknemers aan te passen wanneer dat nodig is

Kan niet videovergaderen met Zoom of andere apps terwijl Buddy Punch ook de camera van het apparaat gebruikt, tenzij je Buddy Punch uitschakelt, waardoor ook de tijdregistratiefuncties stoppen

Buddy Punch prijzen:

Standaard: $2,99 per gebruiker/maand, plus een vast basistarief van $19

$2,99 per gebruiker/maand, plus een vast basistarief van $19 Pro: $3,99 per gebruiker per maand, plus een vast basisbedrag van $19

$3,99 per gebruiker per maand, plus een vast basisbedrag van $19 Enterprise: Neem contact op met verkoop

Buddy Punch beoordelingen en recensies:

G2: 4.8/5 (200+ beoordelingen)

4.8/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (900+ beoordelingen)

6. Tijddokter

via Tijd Dokter Time Doctor is deels tijdregistratiesoftware, deels een analyseplatform. Het geeft je alle mogelijkheden die je zou verwachten op het gebied van tijdregistratie, zoals timesheets, de mogelijkheid om tijd voor externe werknemers bij te houden en meer. Time Doctor combineert dit met robuuste analyses, zodat je het aantal gewerkte uren aan projecten kunt bijhouden en zelfs kunt bepalen wie je beste presteerders zijn.

Time Doctor beste functies:

Tijd tot op de minuut bijhouden voor optimale nauwkeurigheid bij facturering en salarisadministratie

Laat werknemers hun tijd bijhouden, zelfs als ze offline zijn op de bouwplaats

Bijhouden welke websites en apps werknemers het meest gebruiken

Analyseer individuele workflows om verbeterpunten te vinden

Time Doctor beperkingen:

Sommige gebruikers melden dat de tijd niet altijd nauwkeurig wordt gesynchroniseerd bij het wisselen tussen computers of apparaten

Gebruikers zeggen dat de mobiele app veel van de functionaliteit van de desktopversie mist

Time Doctor prijzen:

Basic: $5,90 per gebruiker/maand

$5,90 per gebruiker/maand Standaard: $8,40 per gebruiker/maand

$8,40 per gebruiker/maand Premium: $16.70 per gebruiker/maand

Time Doctor beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (360+ beoordelingen)

4.4/5 (360+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

7. Wanneer ik werk

via Wanneer ik werk Deze app biedt een eenvoudig en intuïtief systeem voor het beheren van planningen. Hiermee kun je in enkele minuten een werkschema maken en delen met je team. Berichten functies kunnen teamleden gemakkelijk communiceren, zelfs als ze in verschillende afdelingen of werken verschillende verschuivingen, en u kunt schema's integreren met prikklok functies, zodat medewerkers moeiteloos kunnen ponsen in, ponsen uit, en bijhouden van gewerkte uren.

de beste functies van #### When I Work:

Maak schema's met kleurcodering, kalenderweergaven en andere tools

Gebruik chatfuncties om met teamleden te communiceren

Geef teamleden een georganiseerde plaats om verschuivingen te ruilen of vrij te vragen

Publiceer en deel schema's om werknemers direct te informeren over hun verschuivingen

Wanneer ik beperkingen werk:

Rapporten van gebruikers geven aan dat de klantenservice kan traag zijn om te reageren

Functies ontbreken voor het toevoegen van pauzes aan werknemers schema's

When I Work prijzen:

Essential: $2.50/gebruiker

$2.50/gebruiker Pro: $5/gebruiker

$5/gebruiker Premium: $8/gebruiker

When I Work beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (270+ beoordelingen)

4.3/5 (270+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

8. Everhour

via Everhour Everhour is een populaire keuze voor tijdregistratie software-en dat komt omdat het een eenvoudige tijdregistratiesoftware biedt waarmee je gewerkte uren, pauzes van werknemers, tijd besteed aan taken, enzovoort kunt bijhouden. Je kunt Everhour ook gebruiken om je budget bij te houden en facturen voor klanten te genereren.

Everhour beste functies:

Breng projecten en werknemersschema's in kaart met een intuïtieve visuele interface

Tijd en uitgaven bijhouden om op de hoogte te blijven van het projectbudget

Maak en verstuur facturen naar klanten in slechts een paar klikken

Integreer met populaire projectmanagementsoftware zoals Asana, Jira, ClickUp en Trello

Everhour beperkingen:

Betaalde plannen vereisen minimaal twee tot vijf gebruikers - niet ideaal voor individuen of kleine teams die meer functies nodig hebben

Volgens beoordelingen zouden sommige functies kunnen worden toegevoegd, zoals de mogelijkheid om taken van een kleurcode te voorzien

Prijzen van Everhour:

Gratis: tot vijf gebruikers

tot vijf gebruikers Lite: $5 per gebruiker/maand

$5 per gebruiker/maand Team: $8.50 per gebruiker/maand

Everhour beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (160+ beoordelingen)

4.7/5 (160+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (390+ beoordelingen)

9. Software

via TCP-software TCP Software heeft eigenlijk drie verschillende aanbiedingen: de originele TimeClock Plus, TCP Humanity en TCP Aladtec. TimeClock Plus is een oplossing voor personeelsbeheer met functies voor tijdregistratie waarmee je eenvoudig uren en loonlijsten kunt beheren terwijl je voldoet aan de overheidsvoorschriften. TCP Humanity biedt dynamische personeelsplanning, waarmee je het maken van roosters kunt vereenvoudigen met geautomatiseerde conflictcontrole. Aladtech is ideaal voor werk in de publieke sector, zoals spoedeisende geneeskunde, brandweer en reddingsdiensten en wetshandhaving, waar je de functionaliteit nodig hebt om roterende diensten te ondersteunen.

TCP Software beste eigenschappen:

Aanwezigheid, tijd, overuren en meer bijhouden in een eenvoudige interface

Gebruik functiecodes om gewerkte uren per taak of functie bij te houden

Pas dashboards aan om in één oogopslag de tijdgegevens te zien die je nodig hebt

Tijdklokapparaten gebruiken die zijn ontworpen om te werken met TCP Software-producten

TCP Software beperkingen:

De prijzen zijn voor geen van de plannen of producten transparant

Gebruikers melden dat het moeilijk kan zijn om dit systeem in te stellen en te installeren

Sommige beoordelingen zeggen dat de klantenservice traag kan reageren

TCP Software prijzen:

Essentials: Contact verkoop

Contact verkoop Professioneel: Neem contact op met verkoop

Neem contact op met verkoop Enterprise: Contact verkoop

TCP Software beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (390 beoordelingen)

4.3/5 (390 beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (190+ beoordelingen)

10. Kabbelend

via Kabbelend Rippling is een unieke tijdregistratie oplossing waarmee u uw eigen platform kunt bouwen door te kiezen uit een a la carte selectie van modules. Het Rippling Unified Workforce Management Platform gaat verder dan alleen tijdregistratie en geeft u de tools voor onboarding en personeelsbeheer. U kunt dit combineren met de Finance Cloud, HR Cloud, IT Cloud, of Rippling Unity om een verscheidenheid aan geavanceerde functies te krijgen voor taken zoals het bijhouden van onkosten, benefits administratie, app en apparaat beveiliging, of workflow automatisering.

Rippling beste functies:

Creëer een gecentraliseerd systeem voor het bijhouden van werknemersuren, loonkosten en uitgaven

Zelfbedieningstoegang bieden tot salarisinformatie, secundaire arbeidsvoorwaarden en bedrijfsbeleid

Maak gebruik van analyses om inzicht te krijgen in productiviteit en winstgevendheid

De IT-cloud gebruiken om niet alleen werknemers te beheren, maar ook de apparaten die ze gebruiken

Rippling beperkingen:

De prijs is onduidelijk: u moet uw add-ons kiezen en vervolgens contact opnemen met het verkoopteam van Rippling voor meer informatie

Implementatie kan een langdurig proces zijn

Zoveel add-ons maken het moeilijk voor gebruikers om het exacte product te vinden dat ze nodig hebben

Rippling prijzen:

Vanaf $8 per gebruiker per maand - maar neem contact op met de verkoopafdeling voor prijzen boven de basisfuncties

Rippling beoordelingen en recensies:

G2: 4.8/5 (2.100+ beoordelingen)

4.8/5 (2.100+ beoordelingen) Capterra: 4.9/4 (2.900+ beoordelingen)

Stroomlijn tijdregistratie en projectbeheer met ClickUp

Met de vele beschikbare tijdregistratie- en aanwezigheidssoftware is het gemakkelijk om een app of platform te vinden dat aan uw behoeften voldoet - maar met ClickUp krijgt u alle tijdregistratiefuncties die u nodig hebt en nog veel meer. Gebruik de functies en sjablonen van ClickUp om urenstaten te maken, factureerbare uren bij te houden en facturen te maken voor uw klanten. Ondertussen kunt u vertrouwen op de projectbeheerfuncties van ClickUp om projecten in kaart te brengen en uw team op schema te houden.

Meer weten? Meld je hier aan om gratis te ontdekken hoe u zowel tijdregistratie als projectbeheer kunt stroomlijnen.