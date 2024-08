10 beste software voor ploegendienstbeheer in 2024

Managers, ik ken jullie strijd. šŸ‘€

Het managen van een wereldwijd team dat op afstand werkt is geen sinecure, net zo min als het managen van een team dat vanuit kantoor werkt en cross-functionele verantwoordelijkheden heeft.

Maar weet je wat? Ploegbeheersoftware heeft me elke keer weer gered. Ik heb verschillende van deze tools onderzocht en voor een groot deel van mijn reis gebruikt. šŸ™Œ

En ik ben hier om jou te helpen de beste software voor personeelsplanning te kiezen op basis van jouw specifieke eisen. Laten we beginnen!

Wat moet je zoeken in software voor personeelsplanning?

Om eerlijk te zijn heb ik mijn deel van de fouten gemaakt tijdens mijn zoektocht naar de beste software voor ploegendienstbeheer aan het begin van mijn carriĆØre als manager. Om ervoor te zorgen dat jij niet dezelfde fouten maakt, moet je naar de volgende kritische aspecten kijken voordat je de gewenste software kiest:

Gebruiksgemak: Je wilt je leven vereenvoudigen met shift planning, dus dit is mijn nummer Ć©Ć©n criterium voor het kiezen van personeelsplanning software. De software moet gebruiksvriendelijk zijn met een intuĆÆtieve interface die de leercurve voor alle teamleden minimaliseert. Bovendien, als je on-the-go management, moet uw scheduling software compatibel zijn met mobiele telefoons Scheduling: Auto-scheduling is een andere functie die je tijd zal besparen. Je moet kiezen voor eenpersoneelsplanning app die automatisch verschuivingen kan plannen op basis van vooraf gedefinieerde regels, beschikbaarheid van werknemers en voorkeuren Time tracking: Een tool voor het bijhouden van de tijd is noodzakelijk als uw project gaat uurtarieven. Uw voorkeur shift scheduling software moet geĆÆntegreerde prikklok functionaliteiten, zodat teamleden kunnen klokken in en uit timings snel. Automatische overwerkwaarschuwingen tijdens het bijhouden en berekenen van overuren zou een geweldige add-on zijn Naleving: Als je een tool kiest die naleving van de arbeidswetgeving en het bedrijfsbeleid garandeert, bespaar je veel tijd en onnodige juridische problemen Communicatie: Zorg ervoor dat de tool van je voorkeur geautomatiseerde meldingen heeft voor wijzigingen, komende diensten en andere updates. Het moet ook ingebouwde berichtenfuncties hebben voor naadloze communicatie tussen werknemers en managers Integratie: Naadloze integratie met salarissystemen en compatibiliteit met bestaande HR-systemen voor gegevenssynchronisatie en -beheer is een good-to-have functie om de integratie-inspanningen tot een minimum te beperken Kosten: Als laatste, maar daarom niet minder belangrijk, controleer de prijs en krijg redelijke, transparante, op maat gemaakte prijzen op basis van de grootte van je team zonder verborgen kosten

De 10 beste software voor ploegendienstbeheer in 2024

Als iemand die heeft geprobeerd en getest meerdere shift management en personeelsplanning software door de jaren heen, wil ik u kennis laten maken met de top 10 shift scheduling software om uw team samenwerking en planning processen te vergemakkelijken.

1. ClickUp: Het beste voor shiftplanning en HR-management

breng projectworkflows duidelijk in beeld en geef uw planning een kleurcode om de prioriteiten efficiƫnt te identificeren met ClickUp_

ClickUp kan uw one-stop-shop zijn voor shiftbeheer. Het pakt het meest dringende probleem aan dat te maken heeft met shiftbeheer: Het elimineren van visuele rommel uit uw resourceplanningsagenda.

Met de kant-en-klare sjablonen van de tool kunt u personeelsschema's visualiseren, taken toewijzen aan specifieke verschuivingen en eenvoudig verlofaanvragen bijhouden - alles op Ć©Ć©n plek. Dit houdt iedereen op dezelfde pagina en helpt zorgen voor een soepele werking.

Met de ingebouwde functie voor tijdregistratie kunnen werknemers eenvoudig hun uren registreren, waardoor salarisadministratie en tijdregistratie eenvoudiger worden. Je kunt ook meldingen en herinneringen instellen om iedereen op de hoogte te houden van komende diensten of roosterwijzigingen.

ClickUp ook bevordert samenwerking met functies voor opmerkingen en vermeldingen, zoals Chatweergave, waardoor het gemakkelijk is om te communiceren over shiftwijzigingen of andere belangrijke informatie. Bovendien integreert ClickUp met verschillende andere tools, zodat u uw dienstroosters kunt synchroniseren met kalenders en andere managementsystemen voor een echt uniforme ervaring. Sjablonen voor werkschema's brengen echt het beste van ClickUp samen om shiftbeheer gemakkelijker voor u te maken. Bijvoorbeeld, met de ClickUp Shift Schema Sjabloon , kunt u:

Organiseer verschuivingen en taken via een aantrekkelijke visuele interface

Gebruik de drag-and-drop-functie om wijzigingen aan te brengen in de shift schema's

Statuten en velden met de sjabloon aanpassen aan uw behoeften

Stroomlijn de planning van verschuivingen met behulp van ClickUp's sjabloon voor verschuivingen

Dit sjabloon downloaden ClickUp is ook een robuuste alles-in-Ć©Ć©n HR-beheerplatform dat meerdere functies biedt om het aannemen, inwerken, talentontwikkeling en personeelsbeheer te verbeteren. Het beste deel? U kunt uw HR-systeem aanpassen aan uw behoeften met functies zoals Aangepaste statussen en Aangepaste weergaven. Als u weinig tijd hebt, gebruik dan kant-en-klare HR-sjablonen en pas ze aan volgens uw voorkeuren. ClickUp heeft een bibliotheek met HR-sjablonen voor onboarding, functioneringsgesprekken, indienstneming, teamverzoeken, werknemershandboeken, bedrijfsprocessen en meer.

ClickUp sjablonen om uw dienstroosteractiviteiten op een hoger niveau te brengen

Tijdbeheer: Verhoog de productiviteit van uw team met sjablonen voor tijdmanagement zoals de ClickUp Werknemers Roostersjabloon . U kunt deze sjabloon gebruiken om de wekelijkse diensten van uw werknemers visueel te plannen uren en loonkosten berekenen. Met de sjabloon kunt u ook taken prioriteren en de verlofaanvragen van werknemers bijhouden.

Plan de week van uw team van tevoren om uw bedrijf efficiƫnt te runnen met de ClickUp Employee Schedule Template

Dit sjabloon downloaden Teamverzoeken: Deel verzoeken, feedback en ideeƫn op ƩƩn plaats met ClickUp sjabloon voor teamverzoeken . U kunt tijd besparen door te zorgen voor een duidelijke structuur voor het aanvragen van middelen en diensten. Dit helpt uw team effectiever te communiceren en vermindert projectvertragingen.

Beheer de verzoeken, ideeƫn en feedback van uw externe team eenvoudig met de ClickUp Team Requests Template

Dit sjabloon downloaden

ClickUp beste eigenschappen

Kalenderweergave met tips van onze PMO!

4. Zoho People: Het beste voor personeelsbeheer

via Zoho Mensen

Zoho People is robuuste software voor personeelsbeheer die problemen oplost variƫrend van werving en selectie tot aanwezigheidsbeheer en werknemersprestaties.

Je kunt het gemakkelijk gebruiken als een app voor werkschema's om verschuivingen van werknemers te plannen, hun tijd bij te houden en zich te houden aan de compliance voor werknemers in loondienst en contractanten op basis van hun verschuivingstijden.

Het biedt een compleet overzicht van de beschikbaarheid van werknemers op verschillende locaties en locaties. Bovendien kunnen je werknemers gemakkelijk wisselen en zich vrijwillig aanmelden voor diensten met de Zoho app.

Zoho People beste functies

Plan shifts eenvoudig met de drag-and-drop functie en kopieer eerdere shift schema's om tijd te besparen

Volg werknemers die op afstand inchecken vanaf hun werkplek met GPS-tagging en geo-fencing

Krijg updates over dagelijkse aanwezigheid en werktijden op de app van Zoho People

Communiceer efficiĆ«nt met je teamleden met de geĆÆntegreerde messenger en het aankondigingskanaal

Zoho People beperkingen

Het intrekken van verkeerde verzoeken kan een gedoe zijn

De klantenservice kan extra tijd nodig hebben om de kleinste vraag op te lossen

Zoho People prijzen

Gratis: 30 dagen gratis proberen

30 dagen gratis proberen Essentiƫle HR: $0,83 per medewerker per maand, jaarlijks gefactureerd

$0,83 per medewerker per maand, jaarlijks gefactureerd Professioneel: $1,66 per medewerker per maand, jaarlijks gefactureerd

$1,66 per medewerker per maand, jaarlijks gefactureerd Premium: $2,5 per werknemer per maand, jaarlijks gefactureerd

$2,5 per werknemer per maand, jaarlijks gefactureerd Enterprise: $4,16 per werknemer per maand, jaarlijks gefactureerd

Zoho People beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (300+ beoordelingen)

4.4/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

5. Gusto: Beste software voor salarisadministratie

via Gusto Gusto is een uitgebreide HR-managementsoftware. Het heeft echter geen ingebouwd planningssysteem voor werknemers.

U kunt integreren werknemer verschuiving scheduling software zoals Workforce en 7Shifts in Gusto en synchroniseren met haar efficiƫnte payroll management oplossing. Dit helpt u bij het beheren van uw arbeidsbehoeften en voorkomt overwerk en onderbezetting.

Gusto's tijdregistratie en inschatting van de arbeidskosten komen ook van pas bij het berekenen van de gewerkte uren per shift. Deze gegevens worden automatisch gesynchroniseerd met Gusto, waardoor de salarisverwerking wordt gestroomlijnd.

Gusto beste functies

Automatiseren en handhaven van shift management regels en beleid

Stel werknemers in staat om verschuivingen te ruilen en vrije tijd aan te vragen in real-time

Integreer Gusto eenvoudig met andere personeelsplanning apps, zoals Workforce, 7Shifts, Upserve, en Workyard

Eenvoudig loggen en verifiƫren van werknemer werkuren en synchroniseren met de salarisadministratie om ervoor te zorgen dat de Fair Labor Standards Act (FLSA) wordt nageleefd

Gusto beperkingen

De tijdregistratie functie zou gedetailleerder kunnen zijn

Er zijn beperkte opties om rapporten aan te passen

Gusto prijzen

Eenvoudig: $40 per maand plus $6 per maand per persoon

$40 per maand plus $6 per maand per persoon Plus: $60 per maand plus $9 per maand per persoon

$60 per maand plus $9 per maand per persoon Premium: Prijzen op maat

Gusto beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (2.000+ beoordelingen)

4.5/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4./56 (3.500+ beoordelingen)

6. Shiftboard: Het beste voor personeelsbeheer op uurbasis

via Shiftboard Shiftboard is een visuele werknemer scheduling software die u kan helpen bij het bouwen van een eerlijk, transparant en flexibel schema voor alle werknemers. U kunt automatische verschuiving schema publiceren, beschikbaarheid van werknemers bijhouden en verschuiving verandering communicatie-activiteiten.

Het maakt gebruik van geavanceerde algoritmen om schema's te optimaliseren op basis van factoren zoals de beschikbaarheid van werknemers, vaardigheden, naleving van de voorschriften en arbeidskosten, zodat een efficiƫnt en eerlijk personeelsbeheer wordt gewaarborgd.

Shiftboard beste eigenschappen

Verkrijg essentiƫle inzichten om hiaten te identificeren en optimale shiftdekking te bieden

Laat werknemers onderling diensten ruilen met behulp van het ingebouwde Tradeboard

Beheer last-minute verschuivingen of pieken in de vraag naar personeel in realtime

Shiftboard-beperkingen

U vindt het misschien een uitdaging om de werknemer scheduling software te navigeren

Het schema overzicht geeft niet veel inzicht in de planning van het team

Shiftboard prijzen

Shiftboard heeft twee plannen, Enterprise en Enterprise Plus, met aangepaste prijzen.

Shiftboard beoordelingen en recensies:

G2: NA

NA Capterra: NA

7. Sling: Het beste voor het optimaliseren van arbeidskosten

via Sling Overweeg Sling als je van plan bent om de arbeidskosten te beheersen tijdens het in dienst nemen en plannen van diensten. Het heeft een aantal indrukwekkende tools zoals arbeidskostencalculators en overwerkcalculators om de personeelskosten te beheren. Je krijgt ook waarschuwingen wanneer je planning je budget voor arbeid overschrijdt, zodat je precies de juiste hoeveelheid arbeid kunt inplannen.

De geĆÆntegreerde communicatietool sprong er voor mij uit. Hiermee kunnen managers en medewerkers te coƶrdineren, chatten en updates direct te delen in de planning platform, het verminderen van de noodzaak voor aparte messaging apps.

Sling beste eigenschappen

Coƶrdineer effectief met je team met een geĆÆntegreerde communicatietool

Controle over de arbeidskosten met behulp van de kostencalculator terwijl u werk toewijst aan uw medewerkers

Verkoopopbrengsten vergelijken met uw arbeidskosten terwijl u historische en verwachte verkoopopbrengsten bekijkt

Sling beperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Sling prijzen

Gratis met beperkte functies

Premium: $1,70 per gebruiker per maand

$1,70 per gebruiker per maand Zakelijk: $3,40 per gebruiker per maand

Sling beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (88 beoordelingen)

4.4/5 (88 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (150 beoordelingen)

8. Workfeed: Beste app voor automatisch plannen

via Workfeed Met de functie Automatisch toewijzen van Workfeed kunt u veel tijd besparen bij het toewijzen van taken aan uw teamleden. Gebruik hun AI om je team toe te wijzen aan open diensten op basis van beschikbaarheid, uren, vaardigheden en voorschriften.

Je kunt ook een blik werpen op de wekelijkse werkuren van elk teamlid met behulp van de Workfeed planningsapp om te zien hoeveel uur elke persoon moet werken. De tool heeft een real-time shift-swapping mogelijkheid, waardoor werknemers gemakkelijk kunnen ruilen, laten vallen of ophalen verschuivingen rechtstreeks in de app, die de flexibiliteit op de werkplek vergroot en vermindert roosterconflicten.

Workfeed beste eigenschappen

Wijs taken toe aan teamgenoten op basis van hun functie, beschikbaarheid, werktijden en voorschriften in slechts Ć©Ć©n klik met de functie voor automatisch plannen

Volg de wekelijkse planning van elke teamgenoot

Sla schema's op als sjablonen om ze opnieuw te gebruiken

Laat notities achter voor specifieke verschuivingen om je medewerkers op de hoogte te houden

Workfeed beperkingen

Sommige gebruikers vinden de berichtenfunctie niet prettig omdat het moeilijk is om een chat te beƫindigen

Workfeed prijzen

14 dagen gratis proberen

Basis: $2 per gebruiker per maand

$2 per gebruiker per maand Pro: $3 per gebruiker per maand

$3 per gebruiker per maand Pro +: $5 per gebruiker per maand

Workfeed beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (28 beoordelingen)

4.8/5 (28 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (8 beoordelingen)

9. Planday: Het beste voor bedrijven in ploegendienst

via Planday Planday kan worden gebruikt voor personeelsbeheer, tijdregistratie en planning in verschillende sectoren en bedrijfsgrootten. Met de tools kunt u snel ROTA controleren en tijd besparen door onnodige taken te verwijderen en de toegang tot de planning te verbeteren.

U kunt de tool gebruiken om niet-toegewezen verschuivingen te creƫren en werknemers toe te staan zich vrijwillig aan te melden voor specifieke slots, op basis van hun voorkeuren. Dit zorgt voor meer flexibiliteit in hoe verschuivingen worden toegewezen en geeft meer autonomie aan uw mensen.

De functie voor het voorspellen van de arbeidskosten geeft je realtime inzicht in de arbeidskosten ten opzichte van de omzet. Je kunt de personeelsbezetting optimaliseren en gegevensgestuurde beslissingen nemen om de winstgevendheid te verbeteren.

Planday beste eigenschappen

Wijs specifieke vaardigheden toe aan werknemers en laat ze de taken opeisen waar ze het beste in zijn

Pas Planday aan volgens het beleid van uw bedrijf en zorg voor naleving tijdens het toewijzen van taken of het goedkeuren van verlof

Bescherm werknemersgegevens door beperkte toegang met werknemers te delen

Opgebouwde vakantie-, trainings- of ziektedagen van werknemers op Ć©Ć©n plek beheren

Beperkingen van Planday

In het begin lijkt het misschien te ingewikkeld

Planday prijzen

30 dagen gratis proberen

Starter: $2.99 per gebruiker per maand

$2.99 per gebruiker per maand Plus: $4.99 per gebruiker per maand (minimaal 10 gebruikers)

$4.99 per gebruiker per maand (minimaal 10 gebruikers) Pro: Prijzen op maat

Planday beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (86 beoordelingen)

4.5/5 (86 beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (55 beoordelingen)

10. Homebase: Het beste voor kleine bedrijven

via Homebase Homebase is een app voor het plannen van werknemers die je team op het juiste spoor houdt en hen op de hoogte houdt van aankomende taken. Het is ideaal voor kleine en middelgrote bedrijven met werknemers op uurbasis, zoals restaurants of winkels.

Met HomeBase kun je ook eenvoudig de beschikbaarheid en verlofaanvragen van je team bijhouden, verschuivingen ruilen en conflicten vermijden terwijl je over optimale middelen beschikt. Je kunt ook notities of herinneringen toevoegen om belangrijke aanwijzingen voor een taak over te brengen.

Wat ik het leukst vind aan Homebase is dat het meldingen stuurt wanneer een werknemer te laat is voor zijn dienst of overwerkt. Dit helpt me bij het beheren van de arbeidskosten.

Homebase beste functies

Werk roosters bij en breng je team onmiddellijk op de hoogte via sms, e-mail en de Homebase-app, indien nodig met gepersonaliseerde instructies

Stuur automatische sms-herinneringen naar je team over komende diensten

Schema's bijhouden, optimaliseren en aanpassen in lijn met verkoopprognoses of arbeid targets

Posten over open verschuivingen zodat beschikbare medewerkers kunnen dekken

Homebase beperkingen

Een kalenderweergave om een blik te werpen op het hele bedrijf ontbreekt

De app ondersteunt geen soepele integratie met andere salarisadministratie en planning apps

Homebase prijzen

Gratis: Voor Ć©Ć©n locatie voor maximaal 20 medewerkers

Voor Ć©Ć©n locatie voor maximaal 20 medewerkers Essentials: $20 per locatie per maand (onbeperkt aantal medewerkers)

$20 per locatie per maand (onbeperkt aantal medewerkers) Plus: $48 per locatie per maand (onbeperkt aantal medewerkers)

$48 per locatie per maand (onbeperkt aantal medewerkers) Alles-in-Ć©Ć©n: $80 per locatie per maand (onbeperkt aantal medewerkers)

Homebase beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

4.2/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1.000+ beoordelingen)

Zorg voor de beste personeelsplanning met ClickUp

Dat wraps tot mijn ervaring met personeelsplanning apps. Met zo veel aanbevelingen en hun specifieke use cases, kunt u nu kiezen voor een tool die u zal helpen uw shift schema's beter te beheren.

Het doel van het gebruik van een planning tool is om je leven gemakkelijker te maken. Hoe meer automatisering, sjablonen en aanpassingsmogelijkheden, hoe beter voor jou. ClickUp kan u helpen met dit alles en meer om ervoor te zorgen dat u een ruime dekking behoudt en budgetoverschrijdingen of roosterconflicten vermijdt. Aanmelden bij ClickUp om uw personeelsplanning te stroomlijnen!