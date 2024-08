10 beste WhenToWork alternatieven voor personeelsplanning in 2024

WhenToWork is een marktleider voor online werknemers planningsdiensten al meer dan tien jaar.

De beste mogelijkheden van deze tool liggen in het plannen en beheren van verschuivingen, integratie, conflictoplossing, kostenbesparing en het helpen van werknemers om werk en privé in balans te houden.

De betaalbare prijsstructuur van WhenToWork in combinatie met functies van hoge kwaliteit hebben ervoor gezorgd dat universiteiten, hotels en winkels er de voorkeur aan geven.

Sommige gebruikers zijn echter van mening dat WhenToWork de vooruitgang op het gebied van AI niet heeft kunnen bijbenen. Anderen zijn op zoek naar een alternatief met een eenvoudigere gebruikersinterface.

Als jij een van hen bent, hebben we een lijst samengesteld met de 10 beste WhenToWork alternatieven voor personeelsplanning. Gebruik het om sneller een beslissing te nemen, want als het op plannen aankomt, is tijd geld! 💰

Wat moet je zoeken in alternatieven voor WhenToWork?

Hier zijn enkele top functies die een goede werknemer planning tool te maken:

Gebruikersvriendelijke interface: Zoek naar tools met een intuïtief ontwerp voor eenvoudige navigatie en snelle goedkeuring door uw team

Zoek naar tools met een intuïtief ontwerp voor eenvoudige navigatie en snelle goedkeuring door uw team Flexibiliteit: Kies software die geschikt is voor verschillende planningsbehoeften, zoals verschuiving veranderingen, vrije tijd verzoeken en real-time updates

Kies software die geschikt is voor verschillende planningsbehoeften, zoals verschuiving veranderingen, vrije tijd verzoeken en real-time updates Mobiele toegankelijkheid: Kies voor apps die mobiele compatibiliteit bieden, zodat medewerkers en managers om schema's te openen, wijzigingen aan te brengen en te communiceren onderweg 📱

Kies voor apps die mobiele compatibiliteit bieden, zodat medewerkers en managers om schema's te openen, wijzigingen aan te brengen en te communiceren onderweg 📱 Integratiemogelijkheden: Controleer op integratie met andere essentiële tools, zoals salarisadministratie, tijdsregistratie en communicatieplatforms, om algemeen personeelsbeheer mogelijk te maken

Controleer op integratie met andere essentiële tools, zoals salarisadministratie, tijdsregistratie en communicatieplatforms, om algemeen personeelsbeheer mogelijk te maken Geautomatiseerde planning: Overweeg tools die slimme algoritmes gebruiken voor geautomatiseerde planning, zodat verschuivingen worden geoptimaliseerd op basis van de beschikbaarheid, vaardigheden en voorkeuren van werknemers 🗓️

Overweeg tools die slimme algoritmes gebruiken voor geautomatiseerde planning, zodat verschuivingen worden geoptimaliseerd op basis van de beschikbaarheid, vaardigheden en voorkeuren van werknemers 🗓️ Voldoen aan wet- en regelgeving: Zorg ervoor dat de software u helpt te voldoen aan de arbeidswet- en regelgeving, zodat u juridische problemen met betrekking tot het maken van roosters en werknemersrechten kunt voorkomen

Zorg ervoor dat de software u helpt te voldoen aan de arbeidswet- en regelgeving, zodat u juridische problemen met betrekking tot het maken van roosters en werknemersrechten kunt voorkomen Kosteneffectiviteit: Overweeg de totale kosten van de app, inclusief eventuele abonnementskosten of extra kosten, en weeg deze af tegen de waarde en functies die de app uw organisatie biedt

Overweeg de totale kosten van de app, inclusief eventuele abonnementskosten of extra kosten, en weeg deze af tegen de waarde en functies die de app uw organisatie biedt Werknemers zeggenschap: Kies apps die werknemers zeggenschap geven door hen in staat te stellen voorkeuren in te voeren, vrije tijd aan te vragen en hun roosters te beheren binnen gedefinieerde parameters 💪

De 10 beste WhenToWork alternatieven om te gebruiken in 2024

Hier zijn de 10 beste tools die een waardig alternatief zullen zijn voor WhenToWork. Bekijk hun functies, limieten en prijzen om de ideale te kiezen.

1. Plaatsvervanger

via Plaatsvervanger Met Deputy krijg je een alles-in-één werknemersbeheerplatform dat wordt ondersteund door efficiënte planning, tijdsregistratie en aanwezigheidsregistratie en naleving van loon- en urenregels. Het beste deel? Het heeft een gebruiksvriendelijke app voor werknemers en integreert met salarisadministratie, POS (Point of Sale), HR-systemen en meer via API/webhooks. 📊

Deputy, een geweldig alternatief voor WhenToWork, heeft nieuwe functies op zijn platform geïntroduceerd, zoals de integratie van Deputy Hire met Indeed. Je kunt het gebruiken om je vacature op Indeed te publiceren en te promoten bij potentiële sollicitanten, allemaal binnen Deputy Hire.

Deputy beste functies

Teams organiseren in enkele minuten en onnodige kosten verminderen

Nauwkeurige urenstaten vastleggen voor salarisadministratie

Belangrijke personeelsgegevens bijhouden

Naleving van loon- en urenwetten vereenvoudigen met slimme tools

Gebruik limieten

Beperkte niet-Engelse talen voor de interface

GPS-moeilijkheden bij grote bedrijven en bedrijven met meerdere locaties

Prijzen

Gratis proefversie: Voor maximaal 31 dagen

Voor maximaal 31 dagen Planning: $4,50 gebruiker per maand

$4,50 gebruiker per maand Time & Attendance: $4.50/gebruiker per maand

$4.50/gebruiker per maand Premium: $6/gebruiker per maand

$6/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen

G2: 4.6/5 (240+ beoordelingen)

4.6/5 (240+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (680+ beoordelingen)

2. 7ploegen

via 7Stappen 7Shifts is een restaurant scheduling software die team management vereenvoudigt om prestaties te verbeteren voor managers. Het biedt een eenvoudige 'drag n drop planner' en aanpasbare sjablonen. Door managers in staat te stellen om binnen enkele minuten roosters voor werknemers voor te bereiden en te publiceren, maakt de tool hen vrij om zich op belangrijkere activiteiten te richten.

Als je in de restaurant business op zoek naar vertakkingen uit te breiden, kan 7Shifts een geweldige WhenToWork alternatief. 👨‍🍳

Deze software integreert alle fases van de levenscyclus van een werknemer in een restaurant, van aanwerving, opleiding, planning en betaling tot retentie en betrokkenheid.

7Shifts beste functies

Minder tijd besteden aan het plannen met een drag-and-dropplanner bouwer* Integreer planning met een POS en loonlijst systemen voor efficiëntie

Bespaar op arbeidskosten met de Optimal Labor tool

Verlaag het personeelsverloop met betrokkenheidsstatistieken voor elke locatie

Fooien verzamelen, verdelen en verdelen onder FOH- (Front of House) en BOH- (Back of House) personeel met een functie voor fooien bundelen

7ploegendienst limieten

Je kunt vooraf ingestelde tijdschema's niet wijzigen. Je moet diensten handmatig invoeren

Beperkte analyse van mobiele apps

7 Shifts prijzen

Comp: Free

Free Entrée: $29.99 per maand/locatie

$29.99 per maand/locatie The Works: $69,99 per maand/locatie

$69,99 per maand/locatie Gourmet: $135 per maand/locatie

7Shifts beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (90+ beoordelingen)

4.5/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.130+ beoordelingen)

3. Buddy Punch

via Buddy Stoot Buddy Punch kan helpen om uw volledige personeelsbestand snel en efficiënt te beheren. Als een HR-tool het helpt je om op de hoogte te blijven van vrije tijd, aanwezigheid en overwerk.

Managers kunnen werknemersschema's maken op basis van rollen, locaties, beschikbaarheid van werknemers en meer. En werknemers kunnen in- en uitklokken via het web of de mobiele app. Voor werknemers die vergeten uit te klokken, is er een functie voor automatisch uitklokken waarmee ze kunnen uitklokken wanneer hun rooster afloopt.

Je kunt ook verschillende facturerings-, plannings- en tools voor salarisverwerking en apps van derden in de tool. Het meest opvallend is de geofencing functie die de exacte tijd en plaats van het werk van de werknemers registreert.

De beste functies van Buddy Punch

Volg de tijd of wissel diensten met behulp van een alles-in-één oplossing voor tijdsregistratie

Integreer meerdere ponsopties zoals vastmaken, QR codes en gezichtsherkenning

Rapporten exporteren in Excel of PDF om te analyseren waar u arbeidskosten kunt besparen

Buddy Punch limieten

Gebruikers hebben problemen gerapporteerd bij het corrigeren van verkeerde punch-ins of punch-outs

Geen online timer om factureerbare uren bij te houden

Prijzen van Buddy Punch

Standaard: $3,99/gebruiker per maand

$3,99/gebruiker per maand Pro: $4,99/gebruiker per maand

$4,99/gebruiker per maand Premium: $6,99/gebruiker per maand

$6,99/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

*$19 basiskosten per maand voor de eerste 3 abonnementen

Buddy Punch beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (920+ beoordelingen)

4.8/5 (920+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (220+ beoordelingen)

4. Vindmyshift

via Findmyshift Findmyshift is een cloud-gebaseerde planningssoftware voor werknemers waarmee u kunt tijdklokken, herinneringen voor verschuivingen kunt toevoegen en timesheets voor werknemers kunt beheren. Het controleert real-time analyses en verspreidt ook loonberekeningen.

Met Findmyshift kunt u veel papierwerk uit de planning halen en de werktijden van uw werknemers naadloos beheren. Registreer vrije tijd direct in uw personeelsrooster en blok medewerkers om roosterconflicten te voorkomen. U kunt ook verlofaanvragen van uw personeel direct naast het rooster beheren.

Gebruikers waarderen Findmyshift's real-time samenwerking mogelijkheden waarmee managers en werknemers via de app kunnen communiceren, diensten kunnen beheren en wijzigingen kunnen doorvoeren.

De beste functies van Findmyshift

Genereer eenvoudig te begrijpen rapportages

Neem de planner met minimale training, want het voelt als een spreadsheet

Geautomatiseerde notificaties en herinneringen instellen

Vindmyshift beperkingen

Beperkte functies op de mobiele app

Minder integraties met salarisadministratieplatforms

Prijzen voor Findmyshift

Free: Voor teams van 5 of minder

Voor teams van 5 of minder Starters: $25/team per maand

$25/team per maand Business: $40/team per maand

$40/team per maand Enterprise: $77/team per maand

Vindmyshift beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.6/5 (950+ beoordelingen)

5. Wageloch

via Wageloch Wageloch is erop gericht om uw werk als HR-manager gemakkelijker te maken, zodat u zich kunt concentreren op het maken van een echt verschil. Dit alles-in-één rooster- en salarisadministratieplatform meet tijd en aanwezigheid, levert rapportages en analyses en biedt lokale ondersteuning aan bedrijven op meerdere locaties.

Vergelijk eenvoudig kloktijd met ingeroosterde tijd voor een nauwkeurige loonberekening; beheer budgettering, boetes en job costing op één platform; en elimineer menselijke fouten met slimme HR-mogelijkheden inclusief vingerafdruk en GPS aanwezigheid.

Wageloch beste functies

Gegevens over loonpercentages bijhouden om kosten te beperken

Maak nauwkeurige budgetteringsbeslissingen via pay plug-ins

Je team toegang geven tot roosters via e-mail en sms

Wageloch limieten

Roostersoftware mist onboarding van werknemers

Sommige gebruikers hebben fouten gerapporteerd met GPS bijhouden

Wageloch prijzen

Workforce Management software (alleen): Vanaf $107 ex.GST per maand per locatie

Vanaf $107 ex.GST per maand per locatie Workforce Management met HR-systeem: Vanaf $139 ex.GST per maand per locatie

Wageloch beoordelingen en reviews

Capterra: 4.4/5 (220+ beoordelingen)

6. Calendly

via Calendly Calendly is een volledig geautomatiseerde vergadering planningsplatform . Dit alternatief van WhenToWork maakt een einde aan het heen-en-weer geloop bij het plannen van vergaderingen voor alle gebruikers binnen de organisatie (en zelfs daarbuiten).

Je kunt een persoonlijke planningslink delen zodat anderen afspraken/vergaderingen in jouw kalender kunnen boeken. Je kunt kiezen uit verschillende soorten afspraken, buffertijden tussen vergaderingen instellen en herinneringen en automatische bevestigingen voor geboekte vergaderingen toestaan.

Het integreert met populaire kalenders zoals Office 365, Google en iCloud. U kunt het platform aanpassen en tools introduceren die specifiek zijn voor uw branche en afdelingen.

Met dit alles-in-één platform kun je relaties opbouwen, kandidaten aannemen, afspraken plannen, deals sluiten en je bedrijf sneller laten groeien.

De beste functies van Calendly

Eenvoudig interne en externe vergaderingen instellen

Genereer koppelingen voor boekingen op basis van verschillende soorten gebeurtenissen

Integreer met populaire kalenderplatforms

Toegang tot analyse van vergaderingen en IT-georiënteerde functies

De beperkingen van Calendly

Gebrek aan functies voor dienstroosters, tijdsregistratie en teambeheer

Beperkte aanpassingen in de gratis versie

Niet iedereen voelt zich op zijn gemak bij het delen van kalenderinformatie

Prijzen voor Calendly

Gratis

Standaard: $10/gebruiker per maand

$10/gebruiker per maand Teams: $16/gebruiker per maand

$16/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Calendly beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.300+ beoordelingen)

7. QuickBooks Time

via QuickBooks Tijd Voorheen bekend als TSheets, biedt QuickBooks Time tools voor tijdsregistratie onderweg om u te helpen mensen en projecten te beheren, zodat u geld kunt besparen op de loonlijst. 💸

Houd eenvoudig tijd bij op basis van taken of activiteiten en wijs deze toe aan projecten. Beheer factureerbare tijdstarieven naadloos door tarieven aan te passen op basis van gebruiker, rol, taken, projectopdrachten, enz. U kunt ook regels opstellen om naleving van het bedrijfsbeleid voor tijd en onkosten binnen de organisatie af te dwingen.

De beste functies van QuickBooks Time

Tijd registreren, indienen en goedkeuren vanaf elke locatie met de QuickBooks Workforce app

Voltooien van de zichtbaarheid van wie waaraan werkt

Analyseer tijdsgegevens, volg trends en krijg inzicht inproductiviteit van het personeel* Kosten voorzien en efficiënt abonnement afsluiten dankzij bedrijfsinzichten

QuickBooks Tijdslimieten

Sommige gebruikers vinden de functies en instellingen van het platform ingewikkeld om mee te beginnen

Gebruikers hebben discrepanties gerapporteerd met klok-in en klok-uit synchroniseren in de backend

De prijzen van QuickBooks Time

Eenvoudige start: $30/maand

$30/maand Basis: $60/maand

$60/maand Plus: $90/maand

$90/maand Geavanceerd: $200/maand

De beoordelingen en recensies van QuickBooks Time

G2: 4.5/5 (1.400+ beoordelingen)

4.5/5 (1.400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (6.000+ beoordelingen)

8. HROne

via HROne HROne gaat een stap verder dan andere WhenTowork-alternatieven op deze lijst en optimaliseert 127 HR-processen in één platform. HROne is niet alleen een tool voor het plannen van werknemers, het is een compleet HRMS-systeem (Human Resource Management System) dat de levenscyclus van werknemers voltooit, van prestaties tot salarisadministratie en meer.

Een van de grootste USP's is aanwezigheidsmanagement: je kunt het gebruiken om de salarisdagen, vrije dagen, vakanties en nog veel meer automatisch te berekenen.

Een ander sterk punt van de tool is de zero-touch payroll functie. Zodra je salarisgroepen hebt geconfigureerd volgens de organisatiestructuur en salarisstructuren hebt toegewezen aan werknemers, stapt HROne in met een geautomatiseerde CTC-calculator om foutloze payroll in één tik te verwerken. De automatische loonplanner garandeert ook tijdige uitbetalingen om werknemers tevreden te houden.

HROne beste functies

Toegang tot een centrale database met werknemersinformatie

Werknemers hebben toegang tot aanwezigheidsgegevens en kunnen deze markeren wanneer ze op het veld of buiten kantoor aan het werk zijn

Salarisberekeningen, belastingaftrek en secundaire arbeidsvoorwaarden beheren

Rapportage- en analysetools voor inzicht in trends in het personeelsbestand

HROne limieten

De overvloed aan aangepaste opties kan leiden tot complexiteit

Gebruikers ondervinden soms beperkingen in klantenservice

HROne prijzen

Neem contact op voor prijzen

HROne beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (990+ beoordelingen)

4.7/5 (990+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. Hubstaff

via Hubstaff Hubstaff is een alles-in-één tool voor urenregistratie en personeelsbeheer en wordt gewaardeerd voor het monitoren van teams van werknemers op kantoor en zelfs op afstand met bruikbare productiviteitsgegevens, tijdsregistratie op meerdere apparaten en teamanalyses voor uw bedrijf. Het voorkomt salarishoofdpijn en biedt intuïtieve budgetten voor winstgevende projecten. 🌟

Als je Hubstaff gebruikt om dienstroosters te maken, word je automatisch op de hoogte gebracht van te late, gemiste of opgegeven diensten. Je krijgt ook dagelijks per e-mail een overzicht van wie waar en wanneer heeft gewerkt, zodat je niet meer handmatig hoeft in te checken.

Voor welke branche je bedrijf ook werkt, Hubstaff dekt alle soorten werk en integreert met je bestaande stack.

De beste functies van Hubstaff

Bewaak de tijd die je besteedt aan taken, projecten en werk voor clients met de functie voor tijdsregistratie

Integreer tools voor het bijhouden van activiteiten, zoals schermafbeeldingen en het bijhouden van apps/URL's

Werklocaties bewaken via GPS bijhouden en de accountability verbeteren

Genereer rapportages over productiviteit, zodat managers datagestuurde beslissingen kunnen nemen

Beperkingen van Hubstaff

Nieuwe gebruikers kunnen te maken krijgen met een overdaad aan functies

Tools voor het monitoren van activiteiten kunnen zorgen baren over privacy

Prijzen voor Hubstaff

Starter: $4.99/gebruiker per maand

$4.99/gebruiker per maand Groeien: $7,50/gebruiker per maand

$7,50/gebruiker per maand Teams: $10/gebruiker per maand

$10/gebruiker per maand Enterprise: $25/gebruiker per maand

Hubstaff beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (430+ beoordelingen)

4.4/5 (430+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1.420+ beoordelingen)

10. Ceridian Dayforce

via Ceridian Dayforce Ceridian Dayforce is een HCM-software (Human Capital Management) die meerdere mogelijkheden voor personeelsbeheer combineert, zoals personeelsplanning, tijdregistratie, salarisadministratie en planning.

Managers kunnen roosters maken en diensten toewijzen op basis van budgetten, vraagvoorspellingen, werknemersvaardigheden en beschikbaarheid. Medewerkers kunnen verlof aanvragen, verschuivingen ruilen en bieden op open verschuivingen via het selfserviceportaal

Het stelt uw mensen in staat door middel van taakbeheer en afwezigheidsmonitoring. Het is een geweldig hulpmiddel om ploegendiensten te beheren en tegelijkertijd binnen het target budget te blijven.

De beste functies van Ceridian Dayforce

Gebruik de balk weergave om snel te identificeren wanneer middelen overgepland, ondergepland of inactief zijn

Stel planningsregels in om complexe planningsscenario's te vereenvoudigen

Datagestuurde beslissingen nemen met AI en tools voor machinaal leren

Naleving van de arbeidswetgeving op het gebied van salaris en planning

Continu toegang tot en controle op gegevens tijdens de gehele cyclus van verloning

Ceridian Dayforce limieten

Beperkte functies op de mobiele app

Sommige gebruikers rapporteren integratieproblemen met bestaande systemen en apps van derden

Prijzen voor Ceridian Dayforce

Aangepaste prijzen

Ceridian Dayforce beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (780+ beoordelingen)

4.2/5 (780+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (940+ beoordelingen)

We hopen dat deze lijst met alternatieven voor WhenToWork je de beste opties biedt voor software en toepassingen voor personeelsplanning. Maar als je op zoek bent naar een allesomvattende HR en werknemer management tool, zijn ze misschien niet de beste keuzes.

ClickUp!

ClickUp heeft misschien geen functies voor het maken van roosters, maar de flexibiliteit impliceert dat het bredere HR-toepassingen heeft voor onboarding, doelen stellen, tijdsregistratie, toewijzing van middelen, projectmanagement, training en ontwikkeling van werknemers, aanwezigheidsbeheer, PTO bijhouden en meer. ClickUp's alles-in-één HR-beheerplatform zal u helpen uw dream team met het grootste gemak en finesse te beheren.

Creëer het perfecte systeem om het aannemen, inwerken en ontwikkelen van werknemers te vereenvoudigen met ClickUp's alles-in-één HR-beheerplatform.

Aangepaste weergaven : Houd de prestaties, betrokkenheid en ontwikkeling van werknemers bij met aanpasbare weergaven waarmee u uw personeel gemakkelijk kunt afstemmen en controleren. Stel bredeDoelen in ClickUp voor alle HR-processen zoals werving, training, evaluatie en andere. Tgebruik danClickUp-taak om ze op te splitsen, ze toe te wijzen aan de juiste mensen in uw HR team en ze te organiseren zoals u wilt met flexibele opties voor sorteren, filteren en groeperen

Houd de prestaties en werklast van werknemers bij met aanpasbare dashboards in ClickUp

ClickUp Documenten : Maak gecentraliseerde handboeken, personeelslijsten en HR-beleid met Docs. Werk samen met bewerking of pas toestemming en toegangscontrole aan om de communicatie tussen managers en directe rapportage vertrouwelijk te houden

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-253.png ClickUp Documenten /%img/

Schrijf, bewerk en werk samen met collega's aan één document met ClickUp Docs

Pas uw HR-processen aan met ClickUp*

ClickUp is een app die uw hele cyclus van personeelsbeheer op uw manier automatiseert.

Bouw uw eigen HRMS binnen ClickUp met aanpasbare functies, inclusief maar niet beperkt tot

Aangepaste velden om informatie over werknemers en kandidaten bij te houden, bijlagen voor documenten, koppelingen voor externe bronnen en meer toe te voegen

Aangepaste statussen enClickUp Automatisering voor het beheer van werkstromen voor werving, inwerken en ontwikkeling

Herinneringen voor sollicitatiegesprekken, follow-up communicatie, personeelsbeoordelingen en meer

HR sjablonen binnen ClickUp om al uw HR-activiteiten snel bij te houden en te stroomlijnen

Voorbeeld: Gebruik de ClickUp aanwezigheidsblad sjabloon om betrokkenheid en inzet van teams te controleren

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-246.png ClickUp aanwezigheidslijst /%img/

Organiseer de tijdregistratie en aanwezigheid van je team met ClickUp

Aanpasbare formulieren: Neem gegevensgestuurde beslissingen door enquêtes en feedbackrondes te organiseren met behulp van aanvraagformulieren die u zelf kunt maken. Houd de feedback van elke werknemer bij om trends op te sporen, belangrijke inzichten te verzamelen en uw personeel optimaal te laten presteren

Wat uw HR-gebruiksfunctie ook is, ClickUp dekt u met een groot aantal functies. Beweeg kandidaten snel door aanwervingspijplijnen, stel nieuwe werknemers in staat om sneller een impact te maken met vereenvoudigde onboarding en stroomlijn trainingen met traceerbare Taken, Documenten en opmerkingen voor samenwerking en feedback.

ClickUp is ideaal voor zowel kleine bedrijven met krappe budgetten als zeer winstgevende conglomeraten met duizenden werknemers! 🤞

De beste functies van ClickUp

Toegang tot meerdere sjablonen voor HR-functies

Uw HR-systeem aanpassen om handmatig werk te verminderen

Verbinding maken met 1000+ tools met native apps en apps van derden

Gratis toegang tot het grootste deel van de premium functies

Gebruik HR-analyses om uw KPI's in te stellen, te controleren en te beheren

Brainstorm en verbeter uw schrijfwerk met ClickUp AI. Krijg geavanceerde schrijfsuggesties op maat van uw rol en use case

ClickUp limieten

Er kan een steile leercurve zijn voor nieuwe gebruikers

Voornamelijk een platform voor projectmanagement en productiviteit van teams voor HR-gebruik, geen gespecialiseerde oplossing voor personeelsplanning

Prijzen voor ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van ClickUp

G2: 4.7/5 (8.300+ beoordelingen)

4.7/5 (8.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.700+ beoordelingen)

Go Beyond WhenToWork Alternatieven

In deze tijden is kwaliteit belangrijker dan kwantiteit. Dus help uzelf door de ruis heen en focus op de sleutel factoren voor voortgang met werknemer management tools die het werk voor u doen.

Als u eenmaal de ideale app voor personeelsplanning hebt geselecteerd, combineer deze dan met een alles-in-één oplossing zoals ClickUp om het werven, inwerken, trainen en beheren van uw personeel te centraliseren.

Elimineer handmatige processen en chaos in spreadsheets door gebruik te maken van ClickUp's automatisering en realtime zichtbaarheid in werklasten, roosters en ontwikkeling van werknemers.

Met krachtige HR-functies en functies voor productiviteit stelt ClickUp HR-teams in staat zich minder te richten op administratieve taken en meer op ervaringen van werknemers, strategieën voor personeelsbehoud en personeelsoptimalisatie. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp! 🎊