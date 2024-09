OKR's vs. MBO's: Wat is het verschil?

Er is wereldwijd veel managementwijsheid. Zakelijke leiders, onderzoekers en publicaties creëren voortdurend theorieën en ontwerpen nieuwe strategieën.

Neem bijvoorbeeld, strategieën voor de instelling van doelen . OKR's, KPI's, balanced scorecards, SMART doelen, Get Things Klaar methode, het WOOP raamwerk, etc., zijn slechts een paar van de vele die tegenwoordig beschikbaar zijn. Naarmate de markt en de economie evolueren, worden er elke dag nieuwe raamwerken ontwikkeld.

Ondanks de zware concurrentie van meerdere nieuwe systemen, zijn de twee principes voor de instelling van doelen die de tand des tijds hebben doorstaan Doelstellingen en Belangrijkste Resultaten (OKR) en Management by Objectives (MBO).

In deze blogpost gaan we dieper in op beide principes en onderzoeken we de verschillen tussen OKR en MBO.

Wat is MBO?

Management by Objectives (MBO) is een aanpak voor prestatie-evaluatie die de hele organisatie helpt om duidelijk gedefinieerde doelen te stellen en daar in de loop van de tijd strategisch naartoe te werken.

Ontworpen door managementconsultant Peter Drucker in zijn boek "The Practice of Management" uit 1954, wordt MBO gekenmerkt door:

Afstemming : Individuele doelen worden afgestemd op de doelstellingen van de organisatie, zodat iedereen werkt om dezelfde resultaten te bereiken

: Individuele doelen worden afgestemd op de doelstellingen van de organisatie, zodat iedereen werkt om dezelfde resultaten te bereiken Planning : MBO stelt managers in staat om de juiste aanpak te abonneren om de genoemde doelen te bereiken

: MBO stelt managers in staat om de juiste aanpak te abonneren om de genoemde doelen te bereiken Samenwerking : In het MBO werken managers en werknemers samen om hun eigen doelstellingen te bepalen op basis van prestaties uit het verleden en een visie voor de toekomst

: In het MBO werken managers en werknemers samen om hun eigen doelstellingen te bepalen op basis van prestaties uit het verleden en een visie voor de toekomst Flexibiliteit: MBO is niet rigide in zijn aanbevelingen; organisaties zijn vrij om hun doelstellingen en abonnementen te ontwerpen die passen bij hun behoeften

de praktijk van management (bron:) Google Boeken )_

Hoe werkt het MBO-proces?

In zijn eenvoudigste vorm is management met doelstellingen een manier om doelen in te stellen en ernaar toe te werken. Na verloop van tijd en op grotere schaal kan het echter ongelooflijk complex worden. Het volgende proces van vijf stappen helpt om het effectief te operationaliseren, ongeacht de grootte van je organisatie.

Objectieven: Managers en werknemers definiëren samen specifieke, meetbare, haalbare, relevante en tijdgebonden (SMART) doelstellingen. Deze doelstellingen zijn afgestemd op de algemene doelen van de organisatie.

Actieabonnementen: Managers maken actieplannen om de doelstellingen van hun teams te bereiken. Werknemers doen dit voor zichzelf. Deze stap omvat meestal het definiëren van middelen, tijdlijnen en verantwoordelijkheden.

Monitoring: Teams gebruiken kaders voor prestatiebeheer en beoordelingsprocessen zoals check-ins, evaluaties, één-op-één vergaderingen om ervoor te zorgen dat de doelstellingen op schema liggen.

Evaluatie: Aan het einde van de opgegeven periode beoordelen teams de prestaties van elk doel dat ze hebben ingesteld. Indien nodig passen ze de doelen of actieplannen onderweg aan.

Feedback: Op basis van de evaluatie geven managers feedback aan hun werknemers. Dit is ook de stap waarin de beloningen voor de werknemer, zoals stijgingen, promoties, enz. worden ontworpen.

De cyclus wordt herhaald met nieuwe doelstellingen voor de volgende periode, waarbij het proces van afstemming en verbetering wordt voortgezet.

Wat zijn de voor- en nadelen van MBO?

Zoals elk systeem voor de instelling van doelen, heeft ook MBO voor- en nadelen. Op basis van de grootte, structuur, doelen enz. van je organisatie kun je ervoor kiezen om MBO's aan te passen om te profiteren van wat werkt en te minimaliseren wat niet werkt.

Pro's van MBO

Afstemming: MBO's brengen individuele, team en organisatorische doelstellingen op één lijn. Dit minimaliseert drastisch de kans dat mensen hun eigen dingen doen zonder een eenduidige richting.

Duidelijkheid: De instelling van duidelijke en specifieke doelstellingen vertelt de werknemers wat er van hen wordt verwacht. Dit vermindert de dubbelzinnigheid en de emotionele belasting die ze moeten dragen als onderdeel van hun job.

Toewijding: De instelling van doelen in het MBO gebeurt in samenwerking met het team, waardoor hun betrokkenheid, eigendom en algehele motivatie om hun doelen te bereiken toeneemt.

Cons van MBO

Eentonig: Het proces van het instellen, herzien en evalueren van doelstellingen kan tijdrovend zijn, vooral in grote organisaties.

Complex: Het doorsijpelen van doelen van het organisatieniveau naar elk individu vraagt om een complex proces. Elk verlies in de vertaling kan het hele proces zinloos maken.

Nauwe focus: MBO geeft prioriteit aan kwantificeerbaarheid. Als resultaat kan een te grote focus op specifieke, meetbare doelstellingen leiden tot een verwaarlozing van andere kwalitatieve gebieden, zoals innovatie of teamsamenwerking.

Kortetermijndenken: MBO kan soms een kortetermijndenken aanmoedigen, waarbij werknemers onmiddellijke doelen prioriteit geven boven groei of duurzaamheid op lange termijn.

Dat is allemaal goed en wel, maar hoe ziet MBO er in de praktijk uit, vraag je je af? Dit is wat.

Voorbeelden van MBO in de echte wereld

Als je Management by Objectives zou toepassen op verschillende aspecten van je organisatie, zou dat er als volgt uit kunnen zien.

1. MBO in verkoop

Doelstelling: Verkoopopbrengst per kwartaal met 10% verhogen.

Actie abonnement:

Identificeer X aantal extra leads met hoge potentie

Klantgerichtheid verhogen met 25%

Conversie verbeteren van 20% naar 23%

Monitoring: Een nieuw CRM-systeem implementeren om het bijhouden en opvolgen van leads te verbeteren.

Evaluatie: Aan het einde van elk kwartaal meet je de procentuele toename in verkoopopbrengsten en vergelijk je deze met de target van 10%.

2. MBO in marketing

Objectief: Verhoog websiteverkeer met 35% binnen zes maanden.

Actie abonnement:

Elke week drie stukken netto nieuwe content creëren, waaronder blogberichten, infographics en video's

Optimaliseer de website om de positie in zoekmachines te verbeteren

Gebruik target online advertenties om verkeer te genereren

Monitoring: Instellen van real-time website analytics met nauwkeurige rapportage.

Evaluatie: Meet de toename van het verkeer en beoordeel of u de 35% target haalt.

3. MBO in klantenservice

Doelstelling: Klanttevredenheidsscore (CSAT) met 20% verbeteren in het volgende kwartaal.

Actie abonnement:

De gemiddelde reactietijd op vragen van klanten terugbrengen tot minder dan 2 minuten

Wachttijd verkorten tot minder dan 10 seconden

Een zelfbedieningschatbot introduceren voor vaak gestelde query's

Monitoring: Implementeer een feedbacksysteem voor klanten om CSAT-scores bij te houden.

Evaluatie: CSAT meten en vergelijken met het doel van 20% verbetering.

Hiermee hebben we een compleet beeld van hoe MBO eruit ziet. Laten we eens kijken hoe OKR zich verhoudt.

Wat is OKR?

Objectives and Key Results (OKR) is een raamwerk voor de instelling van organisatorische doelen dat in de jaren 1970 werd geïntroduceerd. Het raamwerk bestaat uit twee belangrijke componenten: kwalitatieve doelstellingen op hoog niveau en geneste, meetbare sleutelresultaten.

Hoe werkt het OKR-proces?

Teams binnen een organisatie komen samen om twee specifieke dingen te definiëren, namelijk doelstellingen en sleutelresultaten.

Objectieven: Kwalitatieve doelen op hoog niveau die definiëren wat u wilt bereiken. Ze zijn ambitieus, inspirerend en ontworpen om de organisatie of het team vooruit te stuwen.

Sleutel resultaten: Specifieke, meetbare resultaten die voortgang aangeven in het bereiken van doelstellingen. Elke doelstelling heeft doorgaans 3-5 kwantificeerbare sleutelresultaten, zodat teams de voortgang kunnen meten en kunnen bepalen of ze de doelstellingen hebben gehaald.

In verbinding met OKR's heb je misschien wel eens gehoord van de balanced scorecard. Hier volgt een inleiding over wat OKR's vs. balanced scorecards zal er als volgt uitzien.

Voordelen en nadelen van OKR's

Het OKR-raamwerk, dat populair werd gemaakt door Andrew Grove, de voormalige CEO van Intel, in zijn boek 'High-output Management', is heel gebruikelijk in de technologie-industrie en wordt onder andere gebruikt door Google, Microsoft, Twitter en Uber. Dit is waarom.

Pros van OKR's

Afstemming: Net als MBO helpen OKR's om individuele, team en organisatorische doelen op elkaar af te stemmen, zodat iedereen aan dezelfde strategische prioriteiten werkt.

Transparantie: OKR's worden meestal gedeeld door de hele organisatie, wat de transparantie bevordert. Deze zichtbaarheid bevordert de verantwoording, omdat iedereen kan zien waar anderen aan werken en hoe het gaat.

Aanpasbaarheid: Gewoonlijk worden OKR's ingesteld voor kortere periodes (bijvoorbeeld elk kwartaal), zodat organisaties zich snel kunnen aanpassen aan veranderingen. Teams kunnen OKR's herzien of nieuwe OKR's instellen als de prioriteiten verschuiven.

Ondanks dat zijn OKR's niet perfect.

Cons van OKR's

Gericht op nummers: Het prioriteren van meetbare sleutel resultaten kan leiden tot een "nummer-gedreven" cultuur, waar kwalitatieve aspecten van het werk, zoals creativiteit en innovatie, ondergewaardeerd worden.

Outlook op korte termijn: Omdat je OKR's instelt voor kortere periodes, kan het zijn dat je strategische doelstellingen op lange termijn over het hoofd ziet, wat kan leiden tot een verkeerde afstemming.

Complexiteit: Als het OKR-proces niet goed wordt beheerd, kan het complex en overweldigend worden, vooral als er te veel doelstellingen of sleutelresultaten zijn. Dit kan leiden tot verwarring en averechts werken.

Voorbeelden van OKR in de echte wereld

Hoe ziet dit zeer populaire kader voor de instelling van doelen er in werkelijkheid uit? Hier zijn enkele OKR voorbeelden om dat aan te tonen.

1. OKR in verkoop

Objectief: Verhogen kwartaalomzet van nieuwe klanten.

Sleutel resultaten

Sluit deals met ten minste vijf nieuwe clients

$500K aan inkomsten uit nieuwe accounts behalen

Vergroot de gemiddelde grootte van deals met 10% ten opzichte van het vorige kwartaal

2. OKR in productbeheer

Objectief: Een nieuwe functie lanceren om de retentie van gebruikers te verbeteren.

Sleutel resultaten

Gebruikersbehoud met 30% verhogen binnen drie maanden na de lancering van de functie

90% van de klanten heeft de nieuwe functie minstens één keer gebruikt

Een CSAT-score van zeven of hoger voor de nieuwe functie in enquêtes na de lancering

3. OKR in engineering

Objectief: De betrouwbaarheid van het systeem verbeteren en de uitvaltijd verminderen.

Sleutelresultaten

Systeemuitval met 60% verminderen ten opzichte van het vorige kwartaal

99,9% uptime bereiken voor bedrijfskritische toepassingen

95% van de kritieke bugs binnen 24 uur na ontdekking opgelost

Bonus: Hier zijn enkele doelen van projectmanagement om te overwegen.

Als je goed hebt opgelet, is het je opgevallen dat er een klein verschil is tussen de processen van OKR's en MBO. Hier zijn de details.

Verschil tussen MBO en OKR

Zowel MBO als OKR's richten zich op het opdelen van hun eigen organisatiedoelen in meetbare doelen op team-/individueel niveau voor een effectievere implementatie. Daar houdt de overeenkomst op. Hier zijn de sleutel verschillen tussen de twee op basis van verschillende parameters.

Perspect MBO OKR Structuur MBO doelen worden ingesteld voor elk individu/afdeling, in overeenstemming met de algemene doelstellingen van de organisatie. Vervolgens worden er actieabonnementen, opvolgings-, evaluatie- en beloningsprocessen opgesteld. OKR's bestaan uit doelstellingen op hoog niveau ondersteund door 3-5 sleutel resultaten (of targets). Teams bepalen zelf hoe ze deze doelen bereiken. Tijdlijn en implementatie Doelstellingen in MBO worden voor een jaar ingesteld, waarbij de nadruk ligt op de instelling en het definiëren van de stappen die nodig zijn om ze te bereiken. Het proces kan in de loop van het jaar rigide of zelfs achterhaald worden, met minder frequente updates. OKR's worden ingesteld voor het kwartaal. Dit kader moedigt de instelling van ambitieuze doelen aan en legt de nadruk op regelmatige check-ins en updates. De focus ligt op flexibiliteit, wendbaarheid en evolueren met de eisen van de markt. Het MBO bepaalt de evaluatie en beloningen aan het einde van het proces. Beoordelingen vinden plaats aan het einde van het jaar, waarbij prestaties nauw worden gekoppeld aan vergoedingen en promoties. In OKR's is prestatiebeheer dynamisch en continu. U beoordeelt regelmatig de behaalde sleutelresultaten en gebruikt dit als een hulpmiddel voor voortdurende verbetering en afstemming. Transparantie MBO houdt doelen privé. Er is weinig nadruk op transparantie binnen de organisatie. OKR's zijn meestal transparant en zichtbaar voor de hele organisatie. Deze transparantie bevordert de afstemming en verantwoording.

Toepassing

MBO's en OKR's worden ook verschillend toegepast in verschillende scenario's. **Instance, laten we bijvoorbeeld zeggen dat de doelstelling voor de HR-afdeling is om het personeelsverloop te verminderen

In MBO,

Het abonnement zou bestaan uit het normaliseren van beloningen, het implementeren van een platform voor werknemersbetrokkenheid, het stroomlijnen van exitgesprekken, enz

Teams monitoren het vertrek uit de organisatie en de redenen daarvoor

Ze zullen het personeelsverloop evalueren ten opzichte van doelen

In OKR,

De sleutel resultaten zijn

Tevredenheidsscores van werknemers

Retentiepercentages

Voltooid onboardingproces, enz.

Zoals je ziet, benaderen deze twee raamwerken het bereiken van doelen op een iets andere manier. Is het ene beter dan het andere? Misschien ligt het eraan waar je het op toepast.

Voordelen van OKR's ten opzichte van MBO's

OKR's zijn erg populair. Larry Page, de medeoprichter van Google, gaat zelfs zo ver om te zeggen: " OKR's hebben ons vele malen geholpen om 10× groei te realiseren ." Dus natuurlijk heeft het iets. Laten we eens kijken wat.

Behendigheid

Het OKR-raamwerk beveelt een driemaandelijkse evaluatie aan, soms zelfs minder. Dit is geweldig voor snel evoluerende industrieën, zoals technologie, omdat het frequente aanpassingen en herschikkingen mogelijk maakt. In wezen maakt het teams wendbaar.

Continue verbetering

De kortere beoordelingscycli in OKR's betekenen dat prestaties regelmatig worden besproken. Teams voeren retrospectives uit, identificeren de hoofdoorzaken van problemen en pakken ze bijna onmiddellijk aan. Dit maakt continue verbetering mogelijk, wat de basis is van agile softwareteams.

Ambitieus

OKR's zijn over het algemeen ambitieuze doelen, d.w.z. doelen die de grenzen verleggen van wat teams kunnen bereiken. Dit bevordert een groeimindset, omdat teams gemotiveerd zijn om groter te denken en de status quo uit te dagen.

MBO's zijn eerder risicomijdend en richten zich op haalbare, vaak conservatieve doelen.

Niet-meetbare doelen

Ondanks dat OKR's sterk gericht zijn op metrieken, bieden ze ook ruimte voor kwalitatieve doelstellingen. In feite worden doelstellingen in het OKR-raamwerk aanbevolen om kwalitatief en aspiratief te zijn. Dit helpt teams om verder te denken dan de limieten van wat al bestaat.

OKR's en MBO's naar het team brengen

Dat OKR's een beetje de overhand hebben, betekent niet dat MBO ineffectief is. Afhankelijk van de doelen van je organisatie, de industrie, de grootte, het product, enz. kan de ene de overhand hebben in het spel van OKR versus MBO.

Daarom hebben we een uitgebreid raamwerk samengesteld voor het implementeren van beide binnen je organisatie met behulp van software voor de instelling van doelen zoals ClickUp.

Objectieven definiëren

De eerste stap bij het implementeren van MBO of OKR is het definiëren van de doelstelling. Zorg ervoor dat ze dat zijn:

Afgestemd zijn op de missie, visie en langetermijndoelen van het bedrijf

Relevant zijn voor de algemene strategie van de organisatie

Duidelijk genoeg zijn voor alle leden van het team om te begrijpen en te omarmen

Doelstellingen in MBO

Als je het MBO raamwerk gebruikt, wil je misschien SMART doelen stellen. Dit betekent dat je specifieke, meetbare, haalbare, relevante en tijdgebonden objectieven instelt voor elk individu en team.

creëer, meet en bereik de doelen van uw team met ClickUp Goals_ ClickUp Doelen biedt een geweldige virtuele ruimte om al uw doelen op één plaats in te stellen, bij te houden, te beheren en te bereiken. In feite biedt het u een kader voor doelbeheer om doelen op te splitsen in actieplannen en ze in te stellen als taken om ze gemakkelijk te kunnen controleren. Als dit nieuw voor je is, probeer dan een van deze programma's sjablonen voor instellingen van doelen .

Doelstellingen in OKR

Aan de andere kant, als je OKR's gebruikt, stel dan meer ambitieuze en kwalitatieve doelen. Gebruik ClickUp documenten of ClickUp Whiteboards om met het team samen te werken over wat te meten en hoe.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-361-1400x945.png ClickUp Whiteboard /%img/

Brainstorm uw OKR's met ClickUp Whiteboard

Als u klaar bent voor de instelling, bouw deze dan niet vanaf nul op. Gebruik ClickUp's OKR's sjabloon om de cadans van de planning in te stellen, een lijst met doelen op te stellen, de voortgang te bewaken en nog veel meer. Dit gemakkelijk aanpasbare sjabloon biedt een verscheidenheid aan weergaven, waarmee u het hele OKR-abonnement gemakkelijk kunt beheren. U kunt de weergave kiezen die past bij uw behoeften.

Zoek hulp bij twijfel. Gebruik ClickUp Brein om strategische doelen te bedenken en te brainstormen. Vraag de AI om OKR's te genereren op basis van de bestaande Taken van een project. Gebruik het om in een handomdraai meerdere OKR's en MBO's te maken.

Krijg direct antwoorden en ideeën met ClickUp Brain

Installatie monitoring

Of u nu MBO of OKR's gebruikt, u moet de voortgang bewaken. Op het MBO houdt u de voortgang van actieplannen bij. Met OKR's evalueer je succes op sleutelresultaten.

De ClickUp Dashboard is de perfecte plaats om de prestaties van de organisatie voor verschillende doelen en statistieken te controleren en te verbeteren. Met dit zeer aanpasbare dashboard kunt u widgets toevoegen van doelen die voor u van belang zijn.

Als u OKR's gebruikt, heeft ClickUp een vooraf gedefinieerde OKR dashboard om uw prestaties te visualiseren, knelpunten te identificeren en risico's vroegtijdig te detecteren.

krijg onmiddellijk inzicht van het OKR-dashboard_

Effectieve beoordelingen uitvoeren

Prestatiebeoordelingen in het MBO

MBO moedigt teams aan om aan het einde van elk jaar formele functioneringsgesprekken te voeren. Je zou driemaandelijkse vergaderingen kunnen toevoegen om de voortgang in kortere periodes te bespreken. Hoe dan ook, overweeg om te kiezen voor evaluatie-instrumenten om delen van dit proces te automatiseren.

Dit sjabloon downloaden

ClickUp's sjabloon voor functioneringsgesprekken

ClickUp's OKR raamwerk sjabloon helpt u het hele proces moeiteloos te doorlopen. Gebruik deze zeer aanpasbare sjabloon om de doelstellingen van uw team te verduidelijken, de sleutel resultaatgebieden te bepalen, targets in te stellen en ze te bereiken.

Dit sjabloon downloaden

Als deze sjabloon niet voldoet aan uw behoeften, bekijk dan ClickUp's andere OKR-sjablonen .

Zet uw doelen van To-Do naar Nog te doen met ClickUp

De verschuiving in de industrie van MBO's naar OKR's weerspiegelt een groeiende behoefte aan flexibiliteit, transparantie en ambitie in het hedendaagse bedrijfsleven. OKR's zijn beter geschikt voor snelle engineeringteams, terwijl MBO misschien de juiste aanpak is voor verkoopteams die behoefte hebben aan duidelijkheid en onwrikbare toewijzing.

In essentie, als je je richt op lange termijn abonnementen met een duidelijk uitvoeringstraject, dan is MBO de juiste keuze. Omgekeerd, als je je snel moet aanpassen aan veranderingen en ambitieuze, cross-functionele samenwerking moet stimuleren, zijn OKR's effectiever.

Ongeacht de methodologie die je kiest, heb je een uitgebreide tool voor projectmanagement nodig die fungeert als OKR-software om uw doelen te plannen, te beheren en te bereiken. ClickUp doet precies dat. Probeer ClickUp vandaag gratis uit !