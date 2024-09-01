Een enquête maken in Excel in 2025

Om klanten tevreden te houden, is het nuttig om met hen producten te bouwen. Hiervoor moet je waardevolle feedback verzamelen, meestal via enquêtes, om de voorkeuren en uitdagingen van klanten te begrijpen. Uiteindelijk helpt dit om betere product- en businessbeslissingen te nemen.

Je kunt enquêtes ook gebruiken om feedback van medewerkers te verzamelen, inzicht te krijgen in de impact van je merkinspanningen op klanten en nog veel meer.

Het hoeft geen betoog dat het verzamelen van gegevens met behulp van enquêtes van toepassing is op meerdere gebruikssituaties in het moderne bedrijfsecosysteem. Excel-enquêtes zijn een geweldige manier om deze gegevens te verzamelen. In deze blog leert u hoe u een enquête maakt in Excel en leert u de beste praktijken voor het beheer van enquêtes.

Laten we aan de slag gaan en laten zien hoe je dat lege Excel-blad kunt veranderen in een krachtig hulpmiddel voor het verzamelen van feedback.

Een vragenlijst maken in Excel

Hier volgt een stap-voor-stap handleiding voor het maken van een enquêteformulier in Excel:

1. Abonneer u op uw enquête

Voordat u begint met het maken van een enquête, moet u de basis leggen voor een succesvol gegevensverzamelingsproces. Begin met het identificeren van uw doel en de doelgroep.

Stel jezelf deze vragen:

Wat wilt u bepalen of leren van de Excel-enquête?

Wie probeert u te bereiken met uw Excel-enquête?

Verdeel je grote doel in kleinere stukjes. Zoek uit wat je precies wilt leren en hoe je dat gaat meten. Dit zal je helpen om de juiste vragen te stellen en je antwoorden later te begrijpen.

Vervolgens moet je de verschillende vraagtypes kiezen die je gaat gebruiken. Enkele daarvan zijn:

Meerkeuzevragen: Laat respondenten één of meer opties selecteren

Laat respondenten één of meer opties selecteren Open vragen: Respondenten kunnen gedetailleerde antwoorden geven

Respondenten kunnen gedetailleerde antwoorden geven Gesloten vragen: Bieden vooraf gedefinieerde antwoordkeuzen

Bieden vooraf gedefinieerde antwoordkeuzen Vragen met een Likertschaal:Meten van attitudes of meningen op een schaal

2. Uw Excel-sheet instellen

Open nu Microsoft Excel op uw desktop of pc, klik op 'Nieuw' en start een nieuwe werkmap.

Voer in cel A1 de titel van je enquête in. Laten we het de Klanttevredenheidsenquête noemen. Vergeet niet de optie Samenvoegen & centreren te selecteren om het als titel naar het midden te brengen.

3. Maak de structuur van de enquête

Gebruik de bovenste rij om de labels te plaatsen voor alle informatie die u gaat verzamelen. Zie het als de koppen van een gegevenstabel. U kunt dingen opnemen als 'Naam', 'E-mail' en alle vragen die u gaat stellen.

Vervolgens voegen we de vragen in. Begin met het één voor één typen van de tekst van de vraag, elk in een eigen tekstvak.

Je ziet iets als dit.

Laat u nu niet intimideren. Selecteer gewoon Lijst onder Toestaan.

Voer de mogelijke antwoorden in het vak Bron in, gescheiden door komma's (bijv. 'Zeer tevreden', 'Tevreden', 'Neutraal', 'Ontevreden', 'Zeer ontevreden').

Vragen met beoordelingsschaal

Volg voor vragen met beoordelingsschaal dezelfde stappen als hierboven om vragen te maken, maar voer nummers of beoordelingen in als bron (bijvoorbeeld '1,2,3,4,5').

Open vragen

Laat voor open vragen de cellen leeg zodat respondenten ze kunnen invullen.

Lees meer: Hoe uw klantonderzoeksvragen maken

5. Verbeter uw enquête met opmaak

Een goed geformatteerde enquête met duidelijke en beknopte vragen is gemakkelijker te begrijpen en verbetert de gebruikerservaring. Het verhoogt ook het voltooiingspercentage en helpt u meer relevante en correcte antwoorden te krijgen.

Hier volgen enkele tips voor het formatteren van een Excel-enquête:

Stel de kolombreedten in: Het kan zeer vervelend zijn als de tekst van de vraag wordt afgesneden terwijl uw respondenten deze aan het lezen zijn. Pas dus de kolombreedten aan en zorg ervoor dat ze breed genoeg zijn voor uw vragen en antwoorden

Het kan zeer vervelend zijn als de tekst van de vraag wordt afgesneden terwijl uw respondenten deze aan het lezen zijn. Pas dus de kolombreedten aan en zorg ervoor dat ze breed genoeg zijn voor uw vragen en antwoorden Houd de basis in de gaten: Gebruik hetzelfde lettertype en dezelfde grootte voor alle vragen. Het is niet waarschijnlijk dat een respondent de enquête invult als u meerdere lettertypen en groottes gebruikt, omdat het dan verwarrend wordt om de vragen te lezen

Gebruik hetzelfde lettertype en dezelfde grootte voor alle vragen. Het is niet waarschijnlijk dat een respondent de enquête invult als u meerdere lettertypen en groottes gebruikt, omdat het dan verwarrend wordt om de vragen te lezen Ga niet te ver met de opmaak: U wilt dat uw enquête er professioneel uitziet en niet als een regenboogexplosie op uw Excel-spreadsheet. Houd het schoon, eenvoudig en consistent

6. Opslaan en verspreiden

We zijn nu bij de laatste stap. Sla uw enquête op als een Excel-bestand. Het is een goed idee om de spreadsheet op te slaan met een duidelijke, beschrijvende naam zodat je er later gemakkelijk naar kunt zoeken.

Vervolgens is het tijd om je feedback-enquête .

U kunt uw enquêtebestand delen via e-mail, uploaden naar opslagruimte in de cloud zoals Google Drive of Dropbox, posten op sociale mediaplatforms of een andere methode gebruiken die het beste werkt voor uw respondenten. Zorg ervoor dat ze het bestand gemakkelijk kunnen openen en invullen.

Best Practices voor Excel-enquêtebeheer

Hier zijn enkele van de beste praktijken om in gedachten te houden bij het maken van een enquête:

Omarm de 'regel van derden' voor vraagtypen

Als u gedetailleerde inzichten wilt uit een enquête, voegt u een gemengd aantal vragen toe. Dit is waar de regel van derden om de hoek komt kijken.

Volgens deze regel moet uw enquête ongeveer evenveel gesloten vragen, open vragen en formuliervragen op basis van een schaal bevatten. Dit is omdat:

Gesloten vragen (zoals ja/nee of meerkeuzevragen) snelle, kwantificeerbare gegevens opleveren

Open vragen gedetailleerde antwoorden in vrije vorm geven die onverwachte inzichten kunnen onthullen

Op schaal gebaseerde vragen bieden genuanceerde, meetbare feedback over attitudes of tevredenheidsniveaus

Deze mix dient twee sleutel doelen:

Ten eerste houdt het respondenten betrokken door het type denkvermogen dat vereist is infeedback formulierenen vermindert zo enquêtemoeheid

Ten tweede biedt het een rijke dataset voor analyse, waarbij complexe nummers worden gecombineerd met contextuele informatie

Als u bijvoorbeeld werknemerstevredenheidsonderzoeken zullen de werknemers geïnteresseerd zijn in deelname en zich niet vervelen bij het invullen van de antwoorden.

Lees meer: Hoe u de stem van werknemers in uw organisatie kunt versterken

Een vermoeidheidsdetector voor enquêtes implementeren

Weet u hoe mensen soms op hetzelfde antwoord beginnen te klikken als ze moe worden van een enquête? Antwoorden die zijn ingediend uit vermoeidheid voegen geen waarde toe, vooral niet voor belangrijke doeleinden zoals product gebruikersonderzoek . Excel kan helpen bij het opsporen van enquêtemoeheid.

Dit is hoe je het kunt controleren: Je stelt een formule in die zoekt naar patronen in antwoorden, zoals iemand die vijf keer rij '3' kiest. Als dit wordt opgemerkt, wordt er een rode vlag getoond in de Excel-enquête.

Laten we zeggen dat de reacties op uw enquête in de kolommen B tot en met K staan, waarbij elke rij een andere respondent vertegenwoordigt. U wilt een vlag maken als iemand 4 of meer keren achter elkaar hetzelfde antwoord geeft. U zou deze formule kunnen gebruiken in kolom L:

=IF(COUNTIF(B2:K2, MODE(B2:K2))>=4, "Mogelijke vermoeidheid," "OK")

Zo werkt het:

MODE(B2:K2) vindt het meest voorkomende antwoord in de rij

COUNTIF(B2:K2, MODE(B2:K2)) telt hoe vaak dat meest voorkomende antwoord voorkomt

Als deze telling 4 of meer is, wordt 'Potentiële vermoeidheid' gemarkeerd Anders staat er 'OK'

Je kunt het nummer 4 hoger of lager instellen, afhankelijk van hoe streng je wilt zijn.

Gebruik de 'omgekeerde piramide'-benadering

Stel je voor dat je een formulier op een website invult dat begint met een zeer technische vraag, een vraag die te veel denkwerk vereist, zoals "Wat is de strategie van uw organisatie voor de implementatie van microservices architectuur in cloud-native omgevingen?" Het kan afschrikwekkend zijn en je zou de pagina kunnen verlaten.

Als de enquête daarentegen begint met de volgende eenvoudige vragen, voelt u zich misschien meer op uw gemak.

V1: "Maakt uw organisatie momenteel gebruik van cloud-native omgevingen?"

type antwoord:_ Ja/Nee

Q2: "Wat is de belangrijkste reden voor uw organisatie om cloud-native oplossingen te gebruiken?"

Antwoord Type: Meerkeuze (bijv. Schaalbaarheid, Kostenefficiëntie, Flexibiliteit, Innovatie, Overige)

Dat is waar de 'omgekeerde piramide'-benadering over gaat.

Begin met eenvoudige vragen die een respondent snel kan beantwoorden. Misschien vragen ze naar hun leeftijd of hoe vaak ze je product gebruiken. Dit zijn als het ware opwarmoefeningen voor uw enquêteurs.

Ga dan langzaam over naar meer gedetailleerde vragen. Misschien vraagt u naar specifieke functies die ze wel of niet leuk vinden. Tegen de tijd dat je bij de lastigere vragen komt, zijn ze al bezig met antwoorden.

Deze aanpak werkt omdat het natuurlijk aanvoelt. Het schept vertrouwen en voorkomt dat mensen zich meteen al overweldigd voelen. Bovendien, zelfs als iemand halverwege afhaakt, heb je al nuttige informatie uit die eerste vragen.

Denk eraan, een goede enquête is als een vlot gesprek: mensen komen er vlot in en blijven geïnteresseerd tot het einde.

Beperkingen van het gebruik van Excel voor het maken van enquêtes

Hoewel Excel een aantal geweldige functies heeft op het gebied van gegevensanalyse, is het misschien niet het beste hulpmiddel om ruwe enquêtegegevens te verzamelen. Hier is waarom:

Gebrek aan gebruikersvriendelijke interface

Excel is niet de vriendelijkste tool voor het maken van enquêtes.

Het heeft een steile leercurve en een complexe layout. Om een aantrekkelijke, gebruiksvriendelijke enquête te maken in Excel, heb je geavanceerde vaardigheden nodig. Bovendien kan het ontwerpen van complexe werkstromen en logica bijzonder uitdagend zijn in Excel. Het is misschien eenvoudiger om een tool te gebruiken die speciaal ontworpen is voor enquêtes.

Beperkte vraagtypes

De beperkingen van Excel bij het ontwerpen van enquêtes worden duidelijk als we kijken naar de vraagtypen. Natuurlijk is Excel geweldig voor basisdingen zoals tekst, nummers en datums. Maar wat als u iets bijzonders wilt doen?

Wat als u afbeeldingen wilt toevoegen en gebruikers wilt vragen hun favoriet te kiezen?

Het is niet dat je deze dingen niet kunt doen in Excel, maar het is alsof je een meesterwerk probeert te schilderen met een krijtje. Misschien lukt het, maar het wordt waarschijnlijk een strijd.

Ondertussen is een toegewijde software voor formulierbouwers heeft alle soorten vragen beschikbaar. Ze maken het gemakkelijk om enquêtes te maken die interessant zijn voor mensen om in te vullen en geven je betere gegevens om mee te werken.

Moeilijkheden bij het verzamelen van gegevens

Excel gebruiken voor enquêtes kan lastig zijn bij het verzamelen van gegevens. Mensen moeten meestal hun antwoorden in het Excel-bestand typen. Dat kost meer tijd en er is kans op fouten.

Excel-enquêtes online delen is ook niet zo eenvoudig als je zou denken. Het is niet zoals die enquêteprogramma's waarbij je gewoon een link kunt sturen. Met een Excel-enquête zit je vaak vast aan het heen en weer e-mailen van bestanden, wat een beetje jongleren kan zijn.

Dit zijn geen spelbrekers, maar ze kunnen de zaken wel wat vertragen.

Inefficiënt gegevensbeheer

Excel is ook niet geweldig in het verwerken van grote hoeveelheden enquêtegegevens. Een groot probleem bij het gebruik van Excel voor enquêtes is de behoefte aan handmatige berekeningen. Je moet zelf formules instellen en toepassen, wat tijdrovend en vervelend is.

Dit proces is ook gevoelig voor fouten zoals foutieve invoer van gegevens of verkeerd toegepaste formules, wat leidt tot onnauwkeurige resultaten en onbetrouwbare enquêtes.

Excel werkt de resultaten van de enquête ook niet automatisch bij als de nieuwe enquêtegegevens binnenkomen. Elke wijziging in de gegevens vereist handmatige invoer en herberekening van de formules. Dit maakt het moeilijk om tijdig inzichten te krijgen uit ruwe gegevens en bemoeilijkt de samenwerking omdat iedereen ervoor moet zorgen dat ze met de laatste versie werken.

Lees meer: Beste 10 Google Formulieren Alternatieven in 2024 (Gratis & Betaald)

ClickUp formulieren gebruiken om enquêtes te maken en te verdelen

We hebben dus vastgesteld dat het maken en verdelen van enquêtes met behulp van Excel misschien niet het beste idee is. In plaats daarvan moet u intuïtieve formulierbouwers proberen met functies voor slepen en neerzetten, zoals ClickUp om tijd en moeite te besparen.

ClickUp Formulier Weergave

U kunt eenvoudig een enquête maken met ClickUp's formulier weergave door deze drie eenvoudige stappen te volgen:

Open een lijst, ruimte of map naar keuze

Klik op de knop + en selecteer Form

Geef het een naam en voeg een beschrijving toe

Sleep een willekeurig veld van het linkerpaneel om het in te voegen in je Formulier

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Product-Feedback-1400x797.png ClickUp Formulier Weergave om feedback van klanten te verzamelen /%img/

creëer enquêtes met eenvoudig slepen-en-neerzetten _met ClickUp Formulieren

U kunt ook reacties verzamelen, ze toewijzen aan leden van uw team en ze omzetten in bruikbare Taken. Op deze manier blijven uw enquêtereacties niet gewoon liggen zonder dat er iets mee gedaan wordt. U hoeft het niet eens handmatig te doen; automatiseer gewoon de workflow die enquêtereacties omzet in taken.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Convert-Survey-and-Questionnaire.png Enquête en vragenlijsten omzetten in taken /%img/

werkstromen instellen om reacties op enquêtes en vragenlijsten om te zetten in taken_

We hebben vermeld dat Excel beperkte vraagtypes heeft. Wel, dat is niet het geval met ClickUp! ClickUp heeft een enorme verscheidenheid aan veldtypes, waaronder tekst, lange tekst, dropdown, labels, beoordelingen, nummers, geld en meer.

U kunt zelfs toegewezen personen, antwoordberichten, avatars, thema's en kleuren aanpassen.

Nadat je het formulier hebt Voltooid, is het tijd om het te delen met je publiek door de directe link te kopiëren en het te sturen naar iedereen die je wilt bereiken.

ClickUp Documenten

gebruik een eenvoudige deelknop om het formulier te delen met uw respondenten_

U kunt ook ClickUp Documenten om uw ideeën op te schrijven en ze in realtime met uw team te bewerken. Met ClickUp Docs kunt u veilig documenten delen binnen teams met controle over privacy en bewerking.

gebruik ClickUp Docs om al uw enquêtevragen of ideeën in één document te schrijven en plakken voor een betere samenwerking_

ClickUp Dashboards

Het doel van een enquête is om waardevolle inzichten te krijgen. ClickUp Dashboards bieden waardevolle inzichten op basis van uw onderzoeksbehoeften.

U kunt de resultaten van uw enquête verbinden met een ClickUp Lijst en vervolgens een dashboard samenstellen met grafieken, tabellen en tabellen. Het helpt u gemakkelijk trends te zien, reacties te vergelijken en inzichten te delen met uw team.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Dashboards-8-1400x857.png ClickUp Dashboards /%img/

visualiseer enquêtegegevens en verzamel bruikbare inzichten met ClickUp Dashboards_

ClickUp Brein

Wilt u ideeën opdoen voor uw enquête? U kunt gebruik maken van ClickUp Brein , de AI-assistent van ClickUp, om ideeën te brainstormen. Het is een eenvoudige AI-tool die al uw vragen beantwoordt. We deden een klein experiment en vroegen de AI ons te vertellen welke enquêtevragen we moesten gebruiken. Dit zijn de antwoorden die we kregen.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Brain-21.png ClickUp Brain maakt enquêtevragen /$$$img/

enquêtevragen maken met ClickUp Brain_

Best handige vragen, nietwaar? U kunt ClickUp Brain op dezelfde manier gebruiken. Voer gewoon een query in over het maken van een enquête en ClickUp Brain zal u helpen.

Wilt u meteen aan de slag met het maken van een enquête? ClickUp biedt een uitgebreide bibliotheek met meer dan 1000 sjablonen die u kunt proberen. Hier zijn een paar relevante sjablonen die u kunt proberen:

ClickUp sjabloon voor werknemersbetrokkenheidsonderzoek ClickUp sjabloon voor medewerkersbetrokkenheidsonderzoek is een

hulpmiddel voor personeelsenquêtes waarmee u inzichten kunt verzamelen in hoe werknemers denken over de bedrijfscultuur.

Op basis van de antwoorden op de enquête kunt u verbeterpunten identificeren en uw personeel beter begrijpen. Zo kunt u het sjabloon gebruiken:

Maak gepersonaliseerde vragenlijsten met aangepaste vragen

Waardevolle feedback geven die kan helpen om beleid en strategieën vorm te geven

Real-time feedback verzamelen van werknemers op elk apparaat

Dit sjabloon downloaden

ClickUp's sjabloon voor medewerkersbetrokkenheidsonderzoek

Sjabloon voor ClickUp klanttevredenheidsonderzoek

U hebt geleerd hoe u een klanttevredenheidsonderzoek in Excel kunt maken, maar zodra u de ClickUp sjabloon voor klanttevredenheidsonderzoek zult u het moeilijk vinden om daarnaar terug te keren.

Met deze sjabloon kunt u feedback van klanten verzamelen en analyseer de resultaten van enquêtes om inzicht te krijgen in het gedrag van klanten. Het sjabloon helpt u:

Feedback van klanten verzamelen op een tijdige en kosteneffectieve manier

Identificeren van verbeterpunten voor uw business

Analyseren van enquêteresultaten om actie-items te creëren

Deze sjabloon downloaden

Sjabloon klanttevredenheidsonderzoek

ClickUp feedback formulier sjabloon ClickUp feedback formulier sjabloon is een aanpasbaar digitaal formulier voor het eenvoudig verzamelen en beheren van feedback.

Het biedt verschillende vraagtypes, integreert met andere ClickUp functies voor analyse en helpt u bij het organiseren en prioriteren van input voor verbeteracties. U kunt de algemene beoordeling krijgen, de reden voor de beoordelingen, klantniveaus bekijken en nog veel meer.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Feedback-Form-Template.png ClickUp's sjabloon voor feedbackformulieren

Deze sjabloon downloaden /$$$cta/

Maak interactieve enquêtes met ClickUp

Nu u weet hoe u een vragenlijst kunt maken in Excel, zult u ook weten dat Excel weliswaar de basisprincipes aankan, maar tekortschiet als het aankomt op de complexiteit en efficiëntie die moderne enquêtes vereisen.

Simpel gezegd mist het de dynamische functies van een speciaal enquêteplatform.

Enter ClickUp, een tool die verder gaat dan alleen een Google Formulieren alternatief . Met de voorwaarden, realtime updates en geavanceerde rapportage stelt ClickUp u in staat boeiende enquêtes te maken, deze te delen met gebruikers en zinvolle inzichten te verkrijgen.

Klaar om de spreadsheets te dumpen en uw enquête-game te verbeteren? Meld u aan op ClickUp vandaag nog!