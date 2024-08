Het onboardingproces voor klanten implementeren in het bankwezen

Wanneer klanten een bank kiezen, kunnen er verschillende vragen door hun hoofd spoken: Is hun geld hier veilig? Kunnen ze deze instelling vertrouwen? Is deze bank de beste optie voor hun financiële behoeften?

De antwoorden ontvouwen zich tijdens het inwerkproces, een kritieke fase waarin banken een sterke basis kunnen leggen voor een duurzame relatie.

Deze fase is uw kans om vertrouwen op te bouwen, query's te beantwoorden en nieuwe clients gerust te stellen dat u hen kunt helpen hun financiële doelen op korte en lange termijn te bereiken.

Maar hier is de grimmige realiteit: een nieuwe wereldwijde onderzoek door Forrester blijkt dat meer dan 64% van de banken potentiële deals misloopt door inefficiënte, tijdrovende onboardingprocessen.

Meer dan 20% heeft zelfs tussen de 26% en 50% van de nieuwe zakelijke kansen verloren als gevolg van deze hindernissen. Slechte onboarding kan leiden tot verlies van klanten, aanzienlijke inkomstenderving en mogelijke juridische problemen.

Laten we eens kijken waarom onboarding in de banksector belangrijk is en hoe u dit proces kunt verbeteren om deze valkuilen te vermijden en klantbehoud te garanderen.

Inzicht in het inwerkproces voor klanten in de banksector

Het onboardingproces zet de toon voor de bankervaring van een client. Het is een cruciale brug tussen het binnenhalen van een nieuwe klant en het onderhouden van een langdurige relatie met de bank.

Effectieve onboarding is cruciaal omdat het de eerste uitgebreide interactie van een nieuwe client met uw bank is. Het is het belangrijkste onderdeel van uw strategieën voor klantenwerving en heeft invloed op alles van klanttevredenheid en klantenbinding tot de waarschijnlijkheid van de verkoop van aanvullende diensten.

Omgekeerd kan een omslachtig proces potentiële klanten wegduwen, wat banken geld kost en hun reputatie schaadt.

Overgang van traditionele naar digitale onboarding: Een vergelijkende analyse

Naarmate de bancaire diensten evolueren, evolueert ook de methode om clients te verwelkomen. Digitale onboarding maakt gebruik van technologie om processen te stroomlijnen en de betrokkenheid van gebruikers te vergroten, wat in schril contrast staat met de langzamere, handmatige methoden van traditionele onboarding.

Laten we de digitale onboarding-benadering vergelijken met de conventionele om te zien waarom steeds meer banken overstappen op digitale oplossingen:

Traditioneel onboarden Digitaal onboarden Duur: enkele dagen tot weken: enkele minuten tot enkele uren Inspanningen van de klant Hoog, vereist fysieke aanwezigheid en papierwerk Laag, kan op afstand Voltooid worden Foutenpercentage hoger door handmatige invoer lager door automatisering Klanttevredenheid Vaak lager door vertragingen en ongemak Hoger door efficiëntie en gemak Kosten voor de bank Hoger door handmatig werk en fysieke materialen of benodigdheden Lager door digitale hulpmiddelen en automatisering Naleving van regelgeving Lastig om bij te werken en te onderhouden Eenvoudiger aan te passen aan veranderende regelgeving

Door over te stappen op een digitale aanpak kan het onboardingproces klantgerichter worden gemaakt. Deze strategie vermindert de inspanning die van clients wordt gevraagd, personaliseert hun reis en verbetert de klantgerichtheid door wachttijden te minimaliseren.

Lees meer: Customer Lifecycle Marketing: Strategieën, best practices en meer Elementen van succesvolle client onboarding in het bankwezen

Succesvolle onboarding in het bankwezen is afhankelijk van praktische, klantgerichte elementen die het proces soepel en aantrekkelijk maken. Hier volgen enkele sleutelaspecten die onboarding kunnen veranderen:

Gestroomlijnde KYC-procedures : Succesvolclient onboarding moet digitale hulpmiddelen omvatten zoals OCR (Optical Character Recognition) voor snelle digitale identiteitsverificatie

: Succesvolclient onboarding moet digitale hulpmiddelen omvatten zoals OCR (Optical Character Recognition) voor snelle digitale identiteitsverificatie Snelle activering van accounts : Cliënten in staat stellen hun accounts snel te gebruiken is cruciaal voor een efficiënte onboarding. Geautomatiseerde activeringsprocessen kunnen dit vergemakkelijken

: Cliënten in staat stellen hun accounts snel te gebruiken is cruciaal voor een efficiënte onboarding. Geautomatiseerde activeringsprocessen kunnen dit vergemakkelijken Gepersonaliseerde welkomstpakketten : Banken moeten aangepaste welkomstpakketten aanbieden die inspelen op de specifieke voorkeuren en behoeften van nieuwe clients

: Banken moeten aangepaste welkomstpakketten aanbieden die inspelen op de specifieke voorkeuren en behoeften van nieuwe clients Proactieve communicatietools : Effectieve onboarding omvat het gebruik van chatbots en AI-gestuurde ondersteuning om realtime hulp te bieden en het onboardingtraject te vereenvoudigen

: Effectieve onboarding omvat het gebruik van chatbots en AI-gestuurde ondersteuning om realtime hulp te bieden en het onboardingtraject te vereenvoudigen Digitale onboarding-trajecten : Om tegemoet te komen aan verschillende voorkeuren van klanten is het essentieel om verschillende digitale onboardingopties aan te bieden, zoals via mobiele apps en virtuele assistenten

: Om tegemoet te komen aan verschillende voorkeuren van klanten is het essentieel om verschillende digitale onboardingopties aan te bieden, zoals via mobiele apps en virtuele assistenten Geïntegreerde mogelijkheden voor cross-selling: Een succesvol onboardingproces moet op intelligente wijze relevante bankproducten introduceren op basis van de door de klant verstrekte gegevens en afgeleide behoeften

Technologieën die het onboarden van klanten in het bankwezen verbeteren

Technologie speelt een cruciale rol bij het onboarden van klanten in de banksector. Het versnelt het hele proces en verbetert de nauwkeurigheid, veiligheid en tevredenheid van de gebruiker. Banken maken steeds meer gebruik van geavanceerde technologieën zoals AI, machine learning en blockchain om de verificatie van gegevens te stroomlijnen, klantinteracties te personaliseren en gevoelige informatie te beveiligen.

Onboarding tools zoals ClickUp revolutioneert de manier waarop banken nieuwe klanten aanboren door een alles-in-één platform te bieden om de gebruikerservaring te beheren en te verbeteren. ClickUp biedt meerdere onboarding- en sjablonen voor klanttraject zodat banken elke stap van het onboardingproces kunnen aanpassen aan de specifieke behoeften van de klant.

Laten we deze sjablonen eens bekijken:

Het ClickUp Klant Onboarding Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-1.jpg Schermafbeelding van ClickUp's sjabloon voor klantenregistratie https://app.clickup.com/signup?template=t-182245845&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /cta/

De ClickUp sjabloon voor klantregistratie is ontworpen om het inwerken van klanten sneller, efficiënter en persoonlijker te maken. Banken en financiële instellingen kunnen deze sjabloon gebruiken om ervoor te zorgen dat elke nieuwe klant een soepele overgang ervaart van aanmelding tot full-service gebruik.

De sjabloon zorgt voor een beter begrip van de behoeften van de klant, maakt het mogelijk om het onboarding-traject aan te passen, verzamelt essentiële feedback en meet het succes van de onboarding-initiatieven. Met dit sjabloon kunnen banken:

Werkstromen automatiseren om tijd te besparen en de efficiëntie te verhogen

Klantgegevens op één plaats beheren met aangepaste velden zoals e-mail, telefoonnummer en de datum van het onboardinggesprek

De voortgang bijhouden met aangepaste statussen zoals Nieuwe klant en Onboardinggesprek

Geautomatiseerde herinneringen en follow-ups instellen om het onboardingproces op schema te houden

Gebruik de weergave Formulier om klantinformatie effectief te verzamelen en organiseren

Rapporten genereren om onboarding succes te meten en te analyseren

Extra sjablonen voor het verbeteren van het onboardingproces voor klanten

ClickUp biedt ook andere waardevolle sjablonen die het sjabloon voor onboarding aanvullen en het beheer en de betrokkenheid van klanten vereenvoudigen. Deze omvatten:

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-276.png ClickUp sjabloon voor klantbeheer https://app.clickup.com/signup?template=t-102451746 Dit sjabloon downloaden /cta/

DeClickUp sjabloon voor klantenservicemanagement: Deze sjabloon maakt gestroomlijnd beheer van vragen en problemen van klanten mogelijk, aanpasbare velden voor het vastleggen van feedback en tools om routinetaken te automatiseren en de productiviteit van teams te verbeteren

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-16.jpeg ClickUp sjabloon voor klantreis in kaart brengen https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6322650 Dit sjabloon downloaden /cta/

DeClickUp sjabloon voor klantreis in kaart brengen: Deze sjabloon biedt een dynamische visualisatie van het klanttraject, identificeert sleutelinteracties en contactpunten en verzamelt feedback om processen te verfijnen en de klantbetrokkenheid te verbeteren

Bonus: 10 CRM-tips om klanten te beheren

4 prominente uitdagingen bij het digitaal onboarden van klanten

Banken moeten potentiële hindernissen proactief aanpakken, van het waarborgen van de nauwkeurigheid van gegevens tot het handhaven van robuuste veiligheidsmaatregelen. Dit zorgt ervoor dat klanten zich vertrouwd en ondersteund voelen bij het begin van hun relatie met de bank. Hier zijn de vier belangrijkste uitdagingen waar u van op de hoogte moet zijn:

1. Nauwkeurigheid en verificatie van gegevens

Tijdens de digitale onboarding kan het een uitdaging zijn om de integriteit van klantgegevens te handhaven door handmatige invoerfouten of onvolledig verzonden formulieren. Deze onnauwkeurigheden kunnen van invloed zijn op alles van installaties tot kredietbeoordelingen en vereisen robuuste verificatiemechanismen. De uitdaging is om de betrouwbaarheid van gegevens te handhaven zonder de klantervaring te compliceren.

Oplossing

U moet ervoor zorgen dat de verzamelde gegevens schoon en geverifieerd zijn om fouten te voorkomen die het proces kunnen vertragen of problemen met de naleving kunnen veroorzaken. Hiervoor kunt u:

Tools voor geautomatiseerde gegevensverificatie implementeren die geavanceerde algoritmen gebruiken om informatie nauwkeurig te valideren

Technologieën voor machinaal leren gebruiken om inconsistenties te ontdekken en de afhankelijkheid van handmatige invoer van gegevens te verminderen

2. Opleiding en expertise van personeel

Bij digitale onboardingprocessen komen complexe technologieën en systemen kijken waarmee bankmedewerkers mogelijk niet vertrouwd zijn, wat kan leiden tot inefficiëntie en ontevredenheid bij klanten.

Oplossing

Uw team moet goed opgeleid zijn en over de kennis beschikken om met de technologie en processen van digitale onboarding om te gaan. U moet:

Uitgebreide trainingsprogramma's ontwikkelen die zijn afgestemd op digitale onboardingprocedures. Gebruikensoftware voor klanttraining die is aangepast aan uw behoeften kan hier een grote hulp zijn

Regelmatige trainingssessies opnemen die zich richten op klantbehandelingstechnieken om ervoor te zorgen dat het personeel goed voorbereid is om het digitale onboardingproces te beheren

Maak gedetailleerde documentatie en trainingsmodules die toegankelijk zijn voor het personeel. Probeer een waterdicht, collaboratief documentbeheersysteem met strikte toegangscontrole te gebruiken, zoalsClickUp Docs voor een probleemloos proces

creëer, bewerk en deel gedetailleerd trainingsmateriaal met uw team met behulp van ClickUp Docs_

Plan regelmatig trainingssessies en help de leden van uw team bij het plannen ervan met behulp vanClickUp's kalender weergave. De kalenderweergave helpt hen tijd te blokken en hun agenda's te organiseren om geen belangrijke training te missen. Dit zorgt ervoor dat alle leden van het team goed voorbereid zijn en op de hoogte zijn van de nieuwste digitale onboardingtechnieken

3. Problemen met privacy en veiligheid

Nu digitale transacties steeds vaker voorkomen, is de bezorgdheid van klanten over privacy en veiligheid van gegevens groter dan ooit. Bij digitale onboarding verzamelen banken gevoelige informatie die, als er verkeerd mee wordt omgegaan, kan leiden tot ernstige inbreuken op de privacy en het vertrouwen in de instelling kan ondermijnen.

Oplossing

Implementeer robuuste veiligheidsmaatregelen zoals encryptie en verificatie met twee factoren om klantgegevens te beschermen. Daarnaast moet u:

Je klanten laten zien hoe je hun informatie beschermt met geavanceerde veiligheidsmaatregelen

Deze maatregelen duidelijk communiceren naar klanten om vertrouwen en transparantie op te bouwen

4. Integratie van onboardingplatforms met meerdere kanalen

Klanten verwachten een naadloze onboarding-ervaring, of ze nu online, mobiel of persoonlijk contact hebben met een bank. De integratie van meerdere kanalen voor een consistente onboarding-ervaring kent echter een aantal hordes.

Ongelijksoortige systemen en platforms kunnen leiden tot gefragmenteerde klanttrajecten, waarbij gegevens niet effectief worden gedeeld tussen kanalen, wat vertragingen en verwarring veroorzaakt. Voor banken kan het een uitdaging zijn om deze verschillende platforms te integreren, zodat klantinformatie naadloos van het ene kanaal naar het andere werkt en de continuïteit en samenhang tijdens het hele onboardingproces behouden blijft.

Oplossing

Ontwikkel een geïntegreerde onboardingstrategie die zorgt voor consistentie tussen alle kanalen. U kunt een omnichannelplatform gebruiken om gegevens en processen in realtime te synchroniseren. Implementeer software die alle contactpunten integreert en waarmee u klanten een naadloze overgang kunt bieden, ongeacht de manier waarop ze contact opnemen.

Gebruik de ClickUp Board Weergave om een geïntegreerde onboardingstrategie te ontwikkelen die zorgt voor consistentie op alle platforms. Maak een Kanban-bord om het hele onboardingproces weer te geven. Gebruik kolommen om de verschillende fasen van het traject weer te geven, zoals "Aanvraag ontvangen", "In uitvoering", "Documentatie ingediend" en "Onboarding voltooid"

clickUp automatiseringen gebruiken om efficiënt nieuwe klanten te werven_

💡 Pro Tip: Gebruik ClickUp's Automatiseringen om specifieke acties te triggeren op basis van verzonden formulieren, zodat u verzekerd bent van consistente gegevens en tijdige verwerking.

2. Bied prikkels om betrokkenheid te stimuleren

Er gaat niets boven een goede stimulans. Overweeg om bonussen voor nieuwe accounts of lagere kosten aan te bieden voor vroege invoering van extra diensten.

Bijvoorbeeld, Chase Bank biedt een bonus in contanten voor nieuwe accounts wanneer klanten een directe storting instellen, waardoor de inwerkervaring naadloos en lonend is.

3. Stimuleer cross-selling met gepersonaliseerde aanbiedingen

Gebruik de gegevens die tijdens het inwerken zijn verzameld om op maat gemaakte bankproducten aan te bieden die voldoen aan de individuele behoeften van de klant.

Door klanten te laten zien dat u hun financiële doelen begrijpt, zoals Citi doet door tijdens het onboarden kaarten aan te bevelen op basis van hun bestedingsgewoonten, maakt u hun leven gemakkelijker en stimuleert u uw verkoop.

💡 Pro Tip: Gebruik Aangepaste velden van ClickUp om klantgegevens op te slaan, zoals bestedingsgewoonten, die kunnen worden geanalyseerd om productaanbiedingen effectief te personaliseren.

Interactieve hulpmiddelen zoals video tutorials, interactieve gidsen en stap-voor-stap walkthroughs kunnen de onboarding-ervaring aanzienlijk verbeteren door complexe bankprocedures begrijpelijker te maken.

Deze aanpak helpt de cognitieve belasting te verminderen voor nieuwe klanten die overweldigd kunnen raken door de array aan diensten en protocollen. Banken als Wells Fargo gebruiken bijvoorbeeld interactieve gidsen voor mobiele apps om nieuwe gebruikers te helpen bij het navigeren door hun bankieren-app, waardoor het begrip en de betrokkenheid van de gebruiker vanaf het begin worden verbeterd.

Pro Tip: U kunt deze interactieve gidsen op ClickUp maken en beheren met behulp van Docs, zodat nieuwe gebruikers deze nuttige content direct op het platform kunnen openen. Gebruik ClickUp Brein , de ingebouwde AI-assistent van het platform, om te analyseren hoe gebruikers met deze documenten omgaan en het inwerkproces aan te passen op basis van gebruikersgedrag en feedback.

5. Maak gebruik van chatbots en AI voor realtime assistentie

Zet AI-gestuurde chatbots in om klanten door het inwerkproces te begeleiden. Chatbots kunnen direct antwoord geven op veelvoorkomende query's, helpen bij het invullen van formulieren en persoonlijk advies geven op basis van de gegevens die klanten invoeren.

Deze realtime assistentie kan de klanttevredenheid aanzienlijk verbeteren door de frustratie tijdens het inwerkproces te verminderen. Barclays gebruikt bijvoorbeeld chatbots om een 24/7 assistentiedienst aan te bieden, die nieuwe klanten op elk moment van de dag helpt bij de installatie van hun bank.

De rol en het belang van onboarding bij het behouden van klanten en werknemers

Effectieve onboarding zorgt ervoor dat klanten de volledige waarde van je diensten of producten begrijpen, wat het aantal opzeggingen aanzienlijk kan verminderen. Door klanten in een vroeg stadium en vaak te betrekken, helpt u hen bij de eerste hindernissen en verzekert u hen ervan dat ze de juiste keuze hebben gemaakt. Dit zorgt voor een sterkere betrokkenheid en verkleint de kans dat ze naar de concurrent overstappen.

Gebruiken software voor het inwerken van clients kan je helpen om voortdurend bruikbare feedback te verzamelen om dit proces te verfijnen. Bovendien kunt u sjablonen voor klantprofielen om gedetailleerde gegevens bij te houden, waardoor de personalisatie en klantervaring tijdens het hele onboardingproces worden verbeterd.

Sjabloon klanttevredenheidsonderzoek ClickUp

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Customer-Satisfaction-Survey-Template.png ClickUp's sjabloon voor klanttevredenheidsonderzoek https://app.clickup.com/signup?template=t-182148152 Deze sjabloon downloaden /cta/

De ClickUp sjabloon voor klanttevredenheidsonderzoek is een essentieel hulpmiddel voor bedrijven die hun ervaringen bij het inwerken van klanten willen verbeteren. Met deze sjabloon kunt u snel aangepaste enquêtes instellen en verdelen om kritische feedback van klanten te verzamelen.

Door inzicht te krijgen in klanttevredenheidsniveaus en specifieke pijnpunten te identificeren, kunt u weloverwogen beslissingen nemen om uw onboardingproces te verbeteren. Het sjabloon is ontworpen om u te helpen op eenvoudige wijze feedback van klanten vast te leggen, te beheren en te analyseren, zodat er een continue verbetercyclus ontstaat die leidt tot een hogere klantretentie en klanttevredenheid.

Stroomlijn het aanmaken en beheren van klanttevredenheidsonderzoeken

Gedetailleerde feedback vastleggen met aangepaste velden en geautomatiseerde gegevensverzameling

Analyseren van reacties om trends en verbeterpunten te identificeren

De interactie met klanten verbeteren met aangepaste functies voor follow-up

Real-time feedback monitoren om eventuele problemen van klanten snel aan te pakken

Uw onboardingproces optimaliseren op basis van directe klantinzichten

Bonus: 10 Beste CRM voor banken Naast klanten is een efficiënte onboarding van cruciaal belang voor nieuwe medewerkers, om ervoor te zorgen dat ze zich vanaf de eerste dag geïntegreerd en gewaardeerd voelen. Een goede training, duidelijke functieverwachtingen en vroege betrokkenheid zijn cruciaal voor het opbouwen van loyaliteit en het gevoel erbij te horen, wat retentie op lange termijn bevordert.

Banken die investeren in grondige inwerkprogramma's rapporteren een hogere werknemerstevredenheid en een lager personeelsverloop. Dit bewijst dat de initiële investering in een solide onboardingstrategie zich terugbetaalt in een duurzame betrokkenheid en productiviteit van werknemers.

Omarm de toekomst: Laat digitale hulpmiddelen het onboarden van klanten in het bankwezen revolutioneren

Het inwerken van klanten is uw kans om een blijvende eerste indruk te maken. Efficiënte onboarding verhoogt de klanttevredenheid, versterkt de loyaliteit en vormt de fase voor langdurige relaties. Vandaag de dag geven technologie en digitale transformatie een nieuwe definitie aan de manier waarop banken zich vanaf het begin met klanten bezighouden.

Geavanceerde tools en platforms zoals ClickUp bieden innovatieve oplossingen om het onboarden van klanten in het bankwezen te stroomlijnen en de ervaringen van gebruikers te verbeteren met slechts een paar klikken. ClickUp vereenvoudigt uw processen en biedt waardevolle inzichten die helpen bij het personaliseren van klanttrajecten, zodat elke nieuwe client zich gewaardeerd voelt en de klantloyaliteit toeneemt.

Klaar om het onboardingproces voor uw bankklanten te transformeren? Begin met ClickUp vandaag nog en ervaar het verschil dat een naadloze digitale reis kan maken.