10 Beste CRM voor bankieren in 2024

De banksector is steeds concurrerender geworden en de verwachtingen van de klant zijn hoog. U hebt een oplossing nodig die klantgerelateerde interacties bijhoudt en teams die met klanten te maken hebben helpt betere diensten te leveren.

De oplossing ligt in de juiste CRM voor de banksector. Een CRM-oplossing (Customer Relationship Management) voor de banksector beheert en houdt bij klantcommunicatie om een betere, persoonlijke klantenservice te bieden.

Uitgerust met deze inzichten kunnen marketing-, verkoop- en relatiebeheerteams items direct in de CRM-workflow plaatsen. Deze Teams weten waar ze resources kunnen vinden en de volgende stappen kunnen nemen.

De bancaire CRM-software anticipeert op de behoeften en voorkeuren van de klant om hen de juiste producten aan te bieden, waardoor de klanttevredenheid toeneemt. Het resultaat is langdurige relaties en terugkerende inkomsten van klanten.

We hebben een lijst samengesteld van CRM-oplossingen voor banken op basis van functies, limieten en prijzen om u te helpen de juiste keuze te maken.

Wat moet u zoeken in CRM-software voor banken?

Dit zijn de sleutels tot de juiste CRM-oplossingen voor banken waarmee u de verwachtingen van uw klanten kunt overtreffen.

Gegevensbeheer: Kies een oplossing voor relatiebeheer waarmee u contacten, klanten en deals kunt opslaan en analyseren, zodat u de voortgang in de verkooppijplijn kunt bijhouden

Veiligheid: Controleer op veiligheidscertificeringen en functies zoals encryptie, toegangscontrole en regelmatige beveiligingsupdates in decRM-software voor banken

Mobiele toegang: Als uw klanten uw diensten op hun smartphone gebruiken, moeten uw verkopers ook onderweg relaties met klanten kunnen onderhouden

Analyse: Gewone klantgegevens zijn alleen zinvol als u er inzichten uit kunt halen. Kies voor CRM-software met ingebouwde prestatiedashboards om alle klantgegevens op één plaats te visualiseren

Aanpassing: Geen twee banken zijn identiek. DeCRM-systeem voor financieel beheer moet aanpassingen mogelijk maken om uw financiële doelen bij te houden, uw accounts te beheren en uw winst te berekenen

Training en ondersteuning: De implementatie van CRM kost tijd. Tijdens de implementatie van oplossingen voor online bankieren hebt u toegang nodig tot het ondersteuningsteam en het onboardingteam van het CRM om uw interne teams te helpen met de implementatie CRM-workflow wanneer ze vastlopen

Integraties met derden: Kies een CRM voor bankieren dat integreert met uw bestaande technologie en dat werkstroom tussen databronnen mogelijk maakt. Dit omvat marketingtools voor klantsegmentatie, tools voor marketingautomatisering en andere softwareprogramma's voor banken,software voor klantenbindingen platforms voor projectmanagement

De 10 beste CRM-software voor banken om te gebruiken in 2024

Laten we eens kijken naar de 10 beste CRM-software voor banken die de lijst hebben gehaald.

1. ClickUp

Ontdek ClickUp om uw bankprojecten te beheren met de kracht van ClickUp AI, 15+ weergaven en Taak-automatiseringen

ClickUp stelt verkoopteams in banken en financiële instellingen in staat om relaties met klanten op één plek te beheren. Het alles-in-één CRM voor banken helpt verkopers om in één keer inzicht te krijgen in de relaties met klanten door accounts bij te houden in de vorm van een lijstweergave, Kanban-bord en tabelweergave.

ClickUp's CRM-systemen stroomlijnen klantenserviceprocessen in bankdiensten door afdelingsoverschrijdende silo's te elimineren. Met volledige zichtbaarheid in het klanttraject werken teams samen en kunnen ze multichannel abonnementen voltooien marketingcampagnes om klantenbinding en interacties te verbeteren.

Klantgegevens, persoonlijke taken en communicatie beheren in ClickUp vanaf elk apparaat

Voltooi de vrijheid om uw systeem aan te passen CRM-strategie op basis van de prestaties van uw marketingcampagne. Combineer bovendien CRM en projectmanagement op één plaats voor de beste resultaten.

ClickUp beste functies

Gebruik de CRM sjabloon om klantcontacten en gerelateerde gegevens in een gestructureerd format te verzamelen en bruikbare inzichten te verkrijgen voor toekomstige marketinginspanningen

Centraliseer het contact met klanten vanuit de hub voor e-mail. Werk samen aan deals, stuur accountupdates naar klanten of start een marketingcampagne op één plek

Koppelingen toevoegen tussen taken en documenten om al het gerelateerde werk in het verkoopproces bij te houden

Stel eenvoudig en snel start- en deadlines in binnen een taak of gebruik instellingen met voorwaarden om data te laten herhalen of een nieuwe taak te maken na voltooien

Herinneringen en follow-ups instellen om terugkerende taken te automatiseren, zoals het verzenden van een enquêteformulier nadat de klant contact heeft opgenomen met de klantenservice

Optimaliseer klantworkflows met automatisering, inclusief trigger statusupdates op basis van activiteit en wijs taken toe op basis van elke fase van de pijplijn

Stroomlijn het klantintakeproces in verkooporganisaties met behulp van vooraf gemaakte formulieren op basis van voorwaardelijke logica

Gebruik ClickUp documenten om voorstellen en wiki's te maken,sjablonen voor budgetvoorstellene-mails voor conferenties en formulieren voor enquêtes snel maken

via Salesforce De financiële servicecloud van Salesforce is software voor het beheer van klantrelaties in de banksector die een 360-graden weergave van klanten biedt door klantgegevens van verschillende contactpunten te consolideren. Deze informatie is van cruciaal belang in de banksector om te anticiperen op producten die ze waarschijnlijk nodig zullen hebben, hun voorkeuren en eerdere interacties met verschillende teams om de klantenbinding te verbeteren.

In een klantgerichte sector als het bankwezen gebruiken verschillende teams, waaronder kredietverlening, verzekeringen, vermogensbeheer en klantenservice, Salesforce CRM-systemen om datagestuurde beslissingen te nemen.

de beste functies van #### Financial Service Cloud

Proactieve betrokkenheid van polishouders tijdens belangrijke gebeurtenissen zoals de aankoop van een huis

Klantervaring samenbrengen in verschillende kanalen en regio's voor commerciële en consumentenbedrijven

Gegevens integreren uit banksystemen, financiële abonnementen, portfoliobeheer en andere platforms die uw front-to-back office ondersteunen

De beperkingen van Financial Service Cloud

Relatief duur voor kleine en middelgrote banken

Er is een leercurve voor nieuwe gebruikers

Implementatie vereist hulp van het technische team

prijzen voor #### Financial Service Cloud

Aangepaste prijzen

Financial Service Cloud beoordelingen en reviews

G2: 4.2/5 (89 beoordelingen)

4.2/5 (89 beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

3. Monday.com

via Monday Monday is een CRM-oplossing die functioneert als één platform voor projectmanagement en het beheren van leads en contacten.

Geef je team de superkracht om projectbudgetten te herzien en tegelijkertijd leads prioriteren met behulp van de functie voor het scoren van leads. Stel automatische herinneringen in om follow-up e-mails te sturen en pas Kanban-borden aan door kolommen toe te voegen om klanten, producten en kosten in één keer te controleren.

Monday.com beste functies

Verkrijg inzicht in klantgerelateerde statistieken via het dashboard

Verzamel feedback om te anticiperen op klantbehoeften met behulp van formulieren en enquêtes

Beheer leads als onderdeel van uw pre-sales activiteiten en blijf op de hoogte van uw client collecties in de post-sales fase, allemaal op één plek

Integreer met meer dan 200 tools in uw technologiestack en maak samenwerking tussen afdelingen eenvoudiger

Monday.com limieten

Soms duurt het laden op het scherm langer dan nodig is

Sommige klanten hebben problemen met automatisering

Monday.com prijzen

Basic CRM: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Standaard CRM: $14/maand per gebruiker

$14/maand per gebruiker Pro CRM: $24/maand per gebruiker

$24/maand per gebruiker Enterprise CRM: Neem contact op voor prijzen

Monday.com beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (709 beoordelingen)

4.6/5 (709 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (380 beoordelingen)

4. Microsoft

via Microsoft Microsoft Dynamics is een van de CRM-oplossingen die zijn AI-Microsoft Sales CoPilot gebruikt om het verkoopteam minder tijd te laten besteden aan repetitieve Taken en zich meer te richten op het sluiten van deals.

Een opwindende functie van deze Voorbeeld CRM-software is dat het gegevens uit de bancaire CRM-software gebruikt om contextuele e-mails voor klanten te schrijven en vergaderingen samen te vatten. Functies zoals AI-scoringsmodellen, geautomatiseerde leadoverzichten en datavisualisaties helpen de verwachtingen van de klant te overtreffen.

Microsoft Dynamics beste functies

Automatisch synchroniseren van gegevens tussen Microsoft Dynamics Sales en andere apps van Microsoft

Geautomatiseerde notificaties over klantbetrokkenheid en aankomende deadlines

Creëer verkoopacties voor je team en begeleid ze naar succes

Krijg tips, informatie en voorgestelde antwoorden op behoeften en vragen van klanten tijdens gesprekken

Microsoft Dynamics limieten

Gebruikersinterface en functies voor rapportage moeten worden verbeterd

Implementatieproblemen met volledig computergegenereerde ondersteuning

Microsoft Dynamics prijzen

Professioneel: $65/gebruiker/maand

$65/gebruiker/maand Enterprise: $95/gebruiker/maand

$95/gebruiker/maand Premium: $135/gebruiker/maand

Microsoft Sales CoPilot maakt deel uit van het Enterprise- en Premium-abonnement. Gebruikers van het Professional abonnement kunnen voor een extra bedrag van $40/user/maand gebruikmaken van het systeem

Microsoft Dynamics beoordelingen en recensies

G2: 3.8/5 (1.577 beoordelingen)

3.8/5 (1.577 beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

5. Oracle Verkoop

via Oracle Verkoop Oracle Sales is een suite van CRM-oplossingen voor banken om voltooide klantgegevens te verwerven en intelligente aanbevelingen voor gepersonaliseerde marketingcampagnes te delen, terwijl bijhouden en projectbudgetten beheren .

Dankzij automatisering van de verkoop kunnen vertegenwoordigers meer tijd besteden aan het onderhouden van relaties met klanten dan aan het bijwerken van gegevens in het CRM. Het beste deel is dat het CRM-systeem automatisch klantadressen en telefoonnummers verifieert en actief dubbele gegevens bewaakt namens de verkoopteams.

Stel wedstrijden, doelen en dashboards voor teams in voor het beheer van verkoopprestaties om de prestaties van het team en verbeterpunten te analyseren.

Oracle Sales beste functies

Personaliseer marketingstrategieën, verbeter samenwerkingen en voer what-if-scenario's uit om te voldoen aan de verwachtingen van de klant

Genereer nauwkeurige prognoses en statistische voorspellingen op basis van uw CRM-gegevens

Verzamel relevante informatie over klanten op basis van eerdere afspraken en presenteer de gegevens aan uw verkoopteam in de vorm van newsfeed-achtige content

Oracle Sales limieten

Verwarrend en traag voor sommige gebruikers

Softwareconfiguratie vereist technische expertise

Oracle Sales prijzen

Aangepaste prijzen

Oracle Sales beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (120 beoordelingen)

4/5 (120 beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (62 beoordelingen)

6. Engagebay

via EngageBay Engagebay is een mix van CRM, automatisering van de verkoop, helpdesksoftware en chatten ondersteunen. De onderdelen CRM en automatisering slaan onbeperkt contacten op en zetten processen op in automatiseringsmodus. Helpdesk en chatten lossen tickets voor klantenservice op, omdat klanttevredenheid cruciaal is voor de vergadering met klanten in de banksector.

Moderne CRM-systemen helpen je bij een uitgebreide weergave van klantinteracties, het automatisch bijhouden van klantupdates en het delen van diepgaande inzichten over cross-sell en up-sell mogelijkheden. Teams voor klantenservice en verkoop voeren telefoongesprekken rechtstreeks vanuit het systeem en slaan de gespreksopname op voor toekomstig gebruik.

Engagebay beste functies

Creëer verkooppijplijnen voor verschillende productcategorieën, regio's en aangepaste parameters

ABM-campagnes uitvoeren voor een groep accounts van klanten

De lijstweergave gebruikt een grafische weergave om toekomstige kansen weer te geven, en de mijlpaalweergave stelt u in staat om CRM deals te slepen tussen mijlpalen

Enagagebay limieten

Klanten hebben problemen met integratie

Beperkte vooraf gebouwde sjablonen voor e-mails

Enagagebay prijzen

Gratis : Gratis

: Gratis Basic : $11.04/gebruiker/maand

: $11.04/gebruiker/maand Groei: $42.49/gebruiker/maand

$42.49/gebruiker/maand Pro: $67,99/gebruiker/maand

Engagebay beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (212 beoordelingen)

4.6/5 (212 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (587 beoordelingen)

7. CRMNEXT

via CRMNEXT CRMNEXT is een CRM voor relatiebeheer dat speciaal is ontworpen voor banken en financiële instellingen.

Met meerdere teams die betrokken zijn bij bedrijfsprocessen, zoals verkoop, marketing, klantenservice en relatiebeheer, dragen gegevenssilo's alleen maar bij aan inefficiëntie. CRM-oplossingen geven zichtbaarheid in wat er gebeurt tijdens het hele klanttraject, van de eerstelijnsmedewerkers in een lokale vertakking tot de leiding.

Als er bijvoorbeeld een nieuwe lead is voor een lening, wordt de klantinformatie vrijwel onmiddellijk gedeeld met de medewerker die de lening verstrekt. De medewerker voor relatiebeheer beveelt meteen aan het begin gepersonaliseerde product- en up-sellmogelijkheden aan. De C-suite houdt bij of de aanbeveling leidt tot hogere inkomsten van nieuwe gebruikers.

CRMNEXT beste functies

Begeleide journeys versnellen het openen van een account

CRM voor banken integreren met externe databases zoals SQL en Oracle of met REST API

Ingebouwde beveiligingen verbeteren het gegevensbeheer en beperken de risico's van onjuiste invoer van gegevens

CRMNEXT beperkingen

Meerdere bugs in het systeem

Klanten hebben te maken met traagheid van het systeem als de bandbreedte toeneemt

CRMNEXT prijzen

Aangepaste prijzen

CRMNEXT beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

8. Creatio

via Creatio Creatio is een CRM-oplossing voor banken zonder code die marketing, verkoop en klantenservice combineert. Alle Teams krijgen zichtbaarheid in klantprofielen gedurende het hele klanttraject. Marketingteams voeren marketingcampagnes uit met realtime gegevens uit het CRM voor bankieren. Het uitgebreide geautomatiseerde loyaliteitsbonusprogramma verbetert de klantenbinding.

Automatiseer uw cyclus van leads om ze vast te leggen, te kwalificeren, te verdelen, te verwerken en door te sturen. Verkoopteams gebruiken deze CRM-software voor banken om persoonlijke dashboards voor productiviteit te maken.

Creatio beste functies

Gecoördineerdtaakbeheer met integratie van e-mail en kalender

Intelligente Next Best Action (NBA)-aanbevelingen, verkoopplaybooks en beslissingspaden voor een hogere verkoopefficiëntie

Tool voor verkoop op het veld voor het prioriteren, onderhouden en uitvoeren van bezoeken op het veld

Creatio limieten

Beperkte opties van apps op de Creatio-marktplaats

Verouderde gebruikersinterface

Creatio prijzen

Groei : $25/gebruiker/maand

: $25/gebruiker/maand Enterprise : $55/gebruiker/maand

: $55/gebruiker/maand Onbeperkt: $85/gebruiker/maand

Deze prijzen gelden alleen voor het platform. Er zijn add-on prijzen voor elk product. Voorbeeld: verkoopfunctie kost $15/gebruiker/maand

Creatio beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (240 beoordelingen)

: 4.6/5 (240 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (109 beoordelingen)

9. Maximizer

via Maximizer De CRM-oplossing Maximizer is ontworpen voor verkoopleiders in de banksector om toegang te krijgen tot relevante en schone gegevens voor bruikbare inzichten. Het combineren van tribale kennis en datagestuurde inzichten is een geweldige manier om de klantervaring te verbeteren.

Verkoopleiders gebruiken Maximizer's CRM voor de banksector op twee manieren - ten eerste om de prestaties van verkopers weer te geven en ten tweede om realtime waarschuwingen te krijgen over nieuwe prospects, leads en deals.

Een geautomatiseerd systeem identificeert kansen voor vernieuwing op basis van klantgedrag en stroomlijnt het proces door informatie over de klantlevenscyclus te consolideren.

Maximizer beste functies

Klantgegevens opslaan en aantekeningen van klanten vastleggen op dezelfde interface voor snelle toegang

Vooraf opgestelde professionele e-mailsjablonen voor verkopers om duidelijk te communiceren

Realtime AI-aanbevelingen en een aangepast draaiboek met verkoopstrategieën op maat van uw bankklanten

Maximizer limieten

Talrijke functies zijn intimiderend voor nieuwe gebruikers

De interface is niet mobielvriendelijk

Maximizer prijzen

Basiseditie : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Verkoopleider editie: Aangepaste prijzen

Maximizer beoordelingen en recensies

G2: 39/5 (461 beoordelingen)

39/5 (461 beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (349 beoordelingen)

10. Zoho CRM

via Zoho CRM De gebruiksvriendelijke CRM-software voor banken Zoho is een enkele bron van waarheid voor het beheren van leads, deals en accounts.

Banken en financiële instellingen automatiseren het genereren van leads vanaf verschillende platforms zoals websites, chatten, sociale media en beurzen. Door nog een stap verder te gaan, zorgt het scoren van leads in het verkoopproces ervoor dat de lead aan de juiste verkoper wordt toegewezen.

Voltooid zichtbaarheid van de dealpijplijn en een robuuste analyse-engine analyseert deals voor inzichten. Stel workflows in die worden getriggerd op basis van vooraf bepaalde gebeurtenissen om de productiviteit van het team te verbeteren.

Zoho CRM beste functies

Leads en kansen weergeven en samenwerken met het verkoopteam vanaf mobiele telefoons

Onbeperkte sjablonen voor e-mails om de verkoop en automatisering van e-mails te synchroniseren

Samenwerken met partners en inzichten delen via het partnerportaal

Zoho CRM beperkingen

Er is werk nodig voor de functie rapportage

Gebruikers klagen over problemen met klantenservice

Zoho CRM prijzen

Standaard: $14/gebruiker/maand

$14/gebruiker/maand Professioneel: $23/gebruiker/maand

$23/gebruiker/maand Enterprise: $40/gebruiker/maand

$40/gebruiker/maand Ultiem: $52/gebruiker/maand

Zoho CRM beoordelingen en recensies

G2 : 4/5 (2.502 beoordelingen)

: 4/5 (2.502 beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (6.533 beoordelingen)

De beste CRM-software voor banken brengt teams op één lijn, verbetert klantbehoud en zorgt voor terugkerende inkomsten

Een robuust CRM in de banksector heeft verstrekkende voordelen, zoals een betere klantenbinding en algehele ervaring, productievere teams en voorspelbare inkomsten.

Bancaire CRM's dienen meerdere doelen binnen de organisatie. Creëer een marketingstrategie rond producten die de klanten nodig hebben en sjablonen voor communicatieplannen om uw strategie voor zakelijke berichtgeving te stroomlijnen.

Teams hebben toegang tot relevante klantinformatie. Iedereen is afgestemd op het beheer van klantrelaties in het verkoopproces.

Als je net begint, zoek dan naar een beginnersvriendelijk CRM dat klantinformatie centraliseert voor alle teams die betrokken zijn bij leadbeheer en klanttevredenheid.

Dit is de beste aanbeveling voor jou.

ClickUp is een gebruiksvriendelijke, flexibele CRM-software die iedereen zichtbaarheid geeft over de relaties met klanten. De werkruimte stimuleert functieoverschrijdende samenwerking door teams toegang te geven tot relevante informatie voor het sluiten van deals of het versturen van marketingcommunicatie.

Geavanceerde functies zoals koppelingen tussen taken, automatische herinneringen, de AI-assistent en 1000+ integraties maken ClickUp tot de beste CRM-software voor banken.

Aanmelden voor een gratis ClickUp proefversie .