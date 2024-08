FigmaJam vs. Miro: Welke Whiteboard tool is geschikt voor jouw team in 2024?

Een groep laten brainstormen op een fysiek whiteboard kan al chaotisch genoeg zijn; voeg daar werken op afstand aan toe en het kan onmogelijk aanvoelen.

Dat is waar digitale whiteboards helpen. Ze bieden een virtuele ruimte voor teams om samen te werken, ideeƫn te delen en op dezelfde pagina te komen zonder in dezelfde ruimte te zijn.

FigJam en Miro zijn digitale whiteboard tools waar je misschien al van gehoord hebt, en als je probeert uit te zoeken welke geschikt is voor jouw team, ben je hier op de juiste plaats.

Deze blog gaat dieper in op wat elke tool uniek maakt, vergelijkt hun functies en helpt je de beste keuze te maken voor jouw samenwerkingsbehoeften. šŸ‘„

**Wat is FigJam?

Via: FigJam FigJam is een online whiteboardtool van Figma, ontworpen om teams samen te brengen voor naadloze brainstorming en samenwerking. Het fungeert als een visuele werkruimte waar ideeƫn vrij stromen, waardoor het waardevol is voor teams op afstand die in realtime moeten samenwerken.

Maar FigJam is niet zomaar een digitale whiteboard tool; het is een natuurlijke extensie van Figma.

Als je Figma al gebruikt voor ontwerpwerk, zul je merken dat FigJam naadloos integreert met al je projecten, waardoor je zonder problemen heen en weer kunt gaan.

Lees ook: 10 Beste FigJam Alternatieven & Concurrenten

Een van de belangrijkste functies van FigJam

De functies van FigJam zijn ontworpen om samenwerking eenvoudig en effectief te maken.

Of je nu aan het brainstormen bent, een project aan het plannen bent of gewoon probeert om iedereen op dezelfde pagina te krijgen, deze whiteboard software helpt je om het allemaal op een leuke manier te doen.

Functie #1: Samenwerkend whiteboard

De kern van FigJam is het digitale canvas. Met deze ruimte kunnen teams tekenen, schrijven en sticky notes gebruiken om ideeƫn visueel uit te drukken. Het is geweldig voor het vastleggen van snelle gedachten of het ontwikkelen van complexe diagrammen.

De leden van het team kunnen commentaar geven, reageren met emoji's of zelfs deelnemen aan een audiochat om het gesprek op gang te houden.

šŸ’” Pro Tip: Verken verschillende voorbeelden van diagrammen om beter te begrijpen hoe verschillende structuren kunnen worden toegepast op je projecten. Dit kan helpen om je ideeĆ«n te verfijnen en de beste manier te bepalen om je concepten visueel weer te geven.

Sjabloon opties in FigJam

FigJam biedt verschillende sjablonen die helpen bij het stroomlijnen van brainstormsessies. Opties zijn onder andere mindmaps en user journey maps die klaar zijn voor gebruik.

Bovendien is er een set tekengereedschappen zoals vormen, markers en connectoren om je te helpen aantekeningen te maken bij bestanden en je ideeƫn tot leven te brengen.

Lees ook: 25 Voorbeelden van mindmaps - Wat is een mindmap? Ideeƫn & Tips

Functie #3: AI-aangedreven productiviteit

AI-gegenereerde sjablonen in FigJam

Wanneer je een vergadering moet opstarten of een tijdlijn moet visualiseren, stapt FigJam's AI in om aangepaste sjablonen en visuals te genereren op basis van jouw aanwijzingen.

De AI functie helpt ook bij het organiseren van je gedachten. Het kan direct je aantekeningen sorteren in thema's, zodat je je kunt concentreren op wat belangrijk is.

Functie #4: Interactieve widgets en stickers

FigJam's stickerverzameling

FigJam biedt een bereik van interactieve widgets en stickers om het brainstormproces boeiender en energieker te maken. Met deze tools kunnen teamleden visueel hun gedachten delen, feedback geven en deelnemen aan discussies, waardoor vergaderingen dynamischer en effectiever worden.

FigJam-prijzen

Gratis

Professioneel: $5/member/maand

$5/member/maand Organisatie: $5/lid/maand

$5/lid/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

**Wat is Miro?

Via: Miro Miro is een krachtig digitaal samenwerkingsplatform dat werkt als een virtueel whiteboard en teams helpt bij het brainstormen, plannen en projectmanagement. Het is ontworpen om flexibel en intuĆÆtief te zijn, waardoor het geschikt is voor teams op afstand die geografisch samenwerken.

Canva biedt een ruim digitaal canvas voor brainstormen, abonnementen en het organiseren van ideeƫn. Of je nu werkt aan een design sprint, een project in kaart brengt of een workshop leidt, Miro helpt je om de klus te klaren.

Ook lezen: Top 10 Miro Alternatieven & Concurrenten

Sleutel functies van Miro

Laten we eens kijken wat het Miro-platform favoriet maakt onder teams.

Functie #1: Oneindig canvas

Oneindig whiteboard canvas in Miro

Miro's Infinite Canvas is een digitale werkruimte waarmee je je ideeƫn kunt neerpennen zonder fysieke beperkingen. Het is geweldig om te brainstormen, projecten in kaart te brengen of gewoon je gedachten te ordenen op een manier die gemakkelijk te visualiseren is.

Functie #2: Uitgebreide sjabloonbibliotheek

Miro's sjabloon opties

Met Miro krijg je toegang tot een uitgebreide bibliotheek met sjablonen die alles omvatten, van het in kaart brengen van verhalen van gebruikers tot strategische abonnementen. Deze sjablonen zijn aanpasbaar, zodat teams ze kunnen afstemmen op hun specifieke werkstromen en vereisten.

Functie #3: Visueel beheer

Mindmappen met Miro

Miro helpt ook met visueel projectmanagement . Met functies zoals Kanban-borden, mindmaps en flowcharts is het eenvoudig om complexe projecten bij te houden en de voortgang op een duidelijke en toegankelijke manier te visualiseren.

Functie #4: Asynchrone samenwerking

Laat een reactie achter in Miro

Met Miro kunnen teams in hun eigen tempo werken, wat ideaal is voor teams op afstand die in verschillende tijdzones werken.

Functies zoals video walkthroughs en commentaar houden het gesprek gaande, zelfs als niet iedereen tegelijk online is.

Miro prijzen

Gratis

Starter: $8/member/maand

$8/member/maand Business: $16/member/maand

$16/member/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Ook lezen: 10 beste softwaretools voor visuele samenwerking in 2024

FigJam vs. Miro: Een functie-voor-functie vergelijking

FigJam en Miro zijn fantastische tools voor teamsamenwerking, maar ze blinken uit in verschillende gebieden.

Laten we eens kijken naar hun functies en hoe ze op elkaar lijken.

Functies FigJam Miro Voor wie is het? Ideaal voor ontwerpteams en gezamenlijk brainstormen. Geschikt voor een breed bereik van teams, van ontwerp tot projectmanagement Whiteboard voor samenwerking met veel ruimte voor brainstormen Oneindig canvas voor grenzeloos brainstormen en in kaart brengen van projecten Ondersteunt samenwerking in realtime met video- en chatintegratie Biedt aanpasbare sjablonen voor verschillende brainstormbehoeften. Uitgebreide bibliotheek met sjablonen voor verschillende activiteiten Aanpasbare sjablonen, automatische sortering en samenvatting van ideeĆ«n AI helpt bij het genereren van ideeĆ«n en het clusteren van inzichten Inclusief plakbriefjes met flexibele organisatieopties Functie voor digitale plakbriefjes met clustermogelijkheden Kan worden geĆÆntegreerd met Figma en andere populaire tools. Kan worden verbonden met meer dan 130 tools, waaronder Slack en ClickUp Beschikbaar op het web en mobiel voor eenvoudige toegang Gebruikersbetrokkenheid Stimuleert interactie met stempels, emoji's en opmerkingen Bevat interactieve tools zoals anoniem stemmen en live reacties Deel bestanden Integreert met Figma voor naadloze ontwerpupdates Ondersteunt verschillende bestandstypen, waaronder afbeeldingen en documenten Ontworpen voor workshops en ontwerp Sprints. Verbetert workshops en vergaderingen met entertainment functies en interactieve presentaties

Functie 1: Canvas grootte

De grootte en flexibiliteit van het canvas zijn cruciaal voor verschillende soorten projecten.

FigJam

FigJam biedt een collaboratief whiteboard met voldoende ruimte om ideeƫn te schetsen en creatief te brainstormen. Het is ontworpen om teams te ondersteunen bij het efficiƫnt genereren en organiseren van ideeƫn.

Miro

Het biedt een oneindig canvas voor uitgebreid brainstormen en het in kaart brengen van projecten. Deze grenzeloze ruimte is perfect voor het beheren van complexe workflows en het visualiseren van grootschalige projecten.

šŸ† Winnaar: Gelijkspel! Miro's oneindige canvas is ideaal voor gedetailleerde project abonnementen, terwijl FigJam's ruime ruimte geweldig is voor gerichte creatieve sessies.

Functie #2: Realtime samenwerking

Effectieve samenwerking in realtime verbetert de productiviteit van teams.

FigJam

Ondersteunt real-time tekenen, commentaar geven en chatten, zodat leden van het team met elkaar kunnen communiceren en samen ideeƫn kunnen verfijnen. Het is gebouwd om onmiddellijke feedback en samenwerking te bevorderen.

Miro

Blinkt uit met geĆÆntegreerde functies voor video en chatten en ondersteunt samenwerking in realtime op verschillende locaties. Het verbetert de communicatie en betrokkenheid tijdens samenwerkingssessies.

šŸ† Winnaar: Miro's geĆÆntegreerde communicatietools bieden een uitgebreidere realtime samenwerkingservaring.

Feature #3: AI-functies

AI kan uw werkstromen en brainstormsessies aanzienlijk stroomlijnen.

FigJam

Gebruikt AI om aangepaste sjablonen en visuals te genereren op basis van uw aanwijzingen, automatiseert het sorteren van ideeƫn in relevante thema's en vat resultaten samen in duidelijke items voor actie. Dit helpt bij het focussen op sleutelinzichten en besluitvorming.

Miro

Gebruikt AI om ideeƫn te genereren, inzichten te bundelen en de belangrijkste resultaten samen te vatten. Het helpt bij het organiseren en prioriteren van ideeƫn, wat helpt bij efficiƫnt brainstormen en projectmanagement.

šŸ† Winnaar: Miro's AI blinkt uit in het genereren van inzichten en clusteren, waardoor het de sterkere keuze is voor complexe gegevensanalyse en samenwerking.

Functie #4: Aanpasbaarheid

Aanpassingsopties kunnen uw werkstroom en gebruikerservaring verbeteren.

FigJam

Maakt het mogelijk sjablonen en bordelementen aan te passen, zodat clients de werkruimte gemakkelijk kunnen aanpassen aan specifieke projectbehoeften. Deze flexibiliteit ondersteunt verschillende brainstormtechnieken en ontwerpactiviteiten.

Miro

Biedt uitgebreide aanpassingsmogelijkheden voor het maken van borden, sjablonen en thema's, voor een breed bereik aan projectvereisten en -voorkeuren.

šŸ† Winnaar: Gelijkspel! Miro biedt bredere aanpassingsmogelijkheden, maar FigJam's gerichte aanpassing is zeer geschikt voor ontwerpgerichte taken.

FigJam vs. Miro op Reddit

Om een idee te krijgen hoe gebruikers FigJam en Miro ervaren, hebben we Reddit geraadpleegd.

Miro fans zijn enthousiast over de uitgebreide functies en de ondersteuning door de community. Het wordt geprezen voor het uitvoeren van complexe taken zoals het in kaart brengen van het traject van de gebruiker en workshops.

Miro heeft een heleboel tools voor complexe ontwerpen en werkstromen van gebruikers, maar het gratis abonnement heeft limieten, zoals het aantal borden

EĆ©n gebruiker vermeldde

Aan de andere kant is FigJam geliefd om zijn eenvoud en naadloze integratie met Figma. Het wordt gezien als een goede keuze voor kleinere teams of teams die Figma al gebruiken.

_FigJam bleek praktischer te zijn sinds we Figma gebruiken. Het is geweldig voor brainstormsessies en abonnementen zonder al die extra complexiteit

Een Redditor deelde,

Leercurves zijn ook een veelbesproken onderwerp. Van Miro wordt vaak gezegd dat het een steilere leercurve heeft, wat ontmoedigend kan zijn voor nieuwe gebruikers. FigJam wordt gewaardeerd om zijn toegankelijkheid en gebruiksgemak.

FigJam is in opkomst en ik geniet ervan vanwege het gebrek aan opties - soms is het gewoon goed genoeg om Nog te doen,

zei een Redditor

De kosten zijn een andere overweging. FigJam wordt geprezen omdat het kosteneffectief is, vooral voor starters of kleinere teams, omdat het gratis wordt geleverd met Figma.

Hoewel robuust, kan het beperkte gratis niveau van Miro als beperkend worden beschouwd voor gebruikers.

Wist je dat? In zakelijke omgevingen kunnen whiteboards innovatie verbeteren door de snelheid van ideeƫnvorming te verhogen, wat bijdraagt aan een hoger percentage succesvolle voltooiingen van projecten.

Meet ClickUp-Het beste alternatief voor Miro vs FigJam

Als het gaat om het kiezen van de juiste tool voor brainstorming, abonnement en samenwerking, ClickUp onderscheidt zich als een krachtig alternatief voor FigJam en Miro.

Terwijl FigJam en Miro robuuste functies voor visuele samenwerking bieden, brengt ClickUp een nieuw perspectief met zijn geĆÆntegreerde benadering van projectmanagement voor ontwerp en creatief brainstormen.

Een pluspunt van ClickUp: Whiteboards

ClickUp Whiteboards bevordert visuele project abonnementen voor uw ontwerp team ClickUp's Whiteboards zijn ontworpen om meer te zijn dan alleen een digitaal canvas. Ze bieden een veelzijdige ruimte waar teams kunnen brainstormen, abonnementen afsluiten en ideeƫn visualiseren in een dynamische omgeving.

In tegenstelling tot traditionele whiteboards integreren deze Whiteboards naadloos met andere ClickUp functies, waardoor een meer samenhangende werkstroom ontstaat. U kunt taken toevoegen, acties toewijzen en de voortgang direct in het Whiteboard bijhouden, waardoor het een centrale hub wordt voor de creatieve processen van uw team.

Pro Tip: Creatieve workflowsoftware integreren zoals ClickUp met andere tools zoals Google Drive, Slack of Adobe Creative Cloud zorgt ervoor dat al uw werk wordt gecentraliseerd, waardoor u minder tussen verschillende applicaties hoeft te schakelen en de algehele productiviteit verbetert.

Zet uw ideeƫn om in Taken binnen ClickUp Whiteboards

U kunt uw Whiteboard zelfs aanpassen met verschillende vormen, lijnen en connectoren om aan uw voorkeuren te voldoen.

Ook lezen: Beginnersgids voor ClickUp Whiteboards met voorbeelden van use cases

ClickUp's one-up #2: Mindmaps

Visualiseer en organiseer uw projecten en taken met ClickUp Mindmaps ClickUp's mindmaps zijn een andere opvallende functie en bieden een gestructureerde manier om informatie te organiseren en te visualiseren. Deze tool is perfect om complexe ideeƫn of abonnementen voor projecten in kaart te brengen.

Je kunt beginnen met een centraal concept en vertakkingen maken naar verschillende gerelateerde onderwerpen, waardoor het gemakkelijker wordt om te zien hoe verschillende elementen met elkaar in verbinding staan en elkaar beĆÆnvloeden.

ClickUp heeft asynchroon uitlijnen veel eenvoudiger en effectiever gemaakt. Door een kader te bouwen waarin doelstellingen en resultaten kunnen worden geschetst en gestructureerd, kunnen teams op afstand de verwachtingen begrijpen en vlot statusupdates geven. Brainstormen met whiteboards is eenvoudig, prioriteiten reorganiseren is eenvoudig en het toevoegen van referentiebeelden, enz. gaat allemaal heel vloeiend

Bazza Gilbert, productmanager, AccuWeather

Pas uw proces in kaart brengen aan met de mindmaps van ClickUp

Met mindmaps kunt u gemakkelijk elementen slepen en neerzetten, aantekeningen toevoegen en de structuur aanpassen naarmate uw ideeƫn zich ontwikkelen. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat uw brainstormsessies vloeiend en aanpasbaar blijven.

Bonus: Mindmaps sjablonen gebruiken die beschikbaar zijn in ClickUp voor verschillende fasen van uw project. Gebruik bijvoorbeeld een sjabloon voor de eerste brainstormsessie en een ander sjabloon voor het gedetailleerd bijhouden van het project, zodat u uw project gestructureerd kunt bijhouden.

ClickUp's one-up #3: Documenten

Maak, deel en werk samen aan documenten rechtstreeks binnen ClickUp Docs ClickUp Documenten biedt een gezamenlijke schrijfruimte waar uw team in realtime kan samenwerken. Deze Docs zijn meer dan alleen tekst editors, ze ondersteunen rijke media, commentaar en Taakopdrachten, waardoor ze een essentieel hulpmiddel zijn voor het aanmaken van content en brainstormen.

Dankzij de collaboratieve aard van Docs kunnen clients en leden van het team naadloos ideeƫn bijdragen, feedback geven en content verfijnen.

Voeg ClickUp Docs toe aan uw Whiteboard zodat alles wat u nodig hebt in Ć©Ć©n toegankelijke, geĆÆntegreerde ruimte staat

ClickUp's one-up #4: Brein

ClickUp Brain verbetert de productiviteit door content en inzichten op maat aan te bieden

ClickUp's AI, bekend als ClickUp Brein voegt een krachtige laag toe aan de mogelijkheden. Het helpt bij het snel genereren en verfijnen van content, of u nu werkt aan voorstellen of gedetailleerde abonnementen voor projecten.

Brain stemt content af op de behoeften van je team en zorgt ervoor dat documenten snel en nauwkeurig worden Voltooid. De AI-tool kan ook updates en discussies samenvatten en zo beknopte overzichten bieden die helpen bij het nemen van beslissingen.

Om je op weg te helpen, biedt ClickUp verschillende sjablonen die zijn afgestemd op verschillende behoeften.

šŸ’” Pro Tip: De ClickUp Visgraatdiagram sjabloon is ideaal voor het oplossen van problemen, waarbij problemen in beheersbare delen worden opgesplitst. ClickUp's sjabloon voor eenvoudige mindmaps helpt bij het organiseren van ideeĆ«n, terwijl de Sjabloon voor creativiteit en ontwerp door ClickUp ondersteunt verschillende abonnementen en ontwerpactiviteiten.

Deze sjablonen bieden een solide basis, waardoor het gemakkelijker wordt om van start te gaan.

Creatief brainstormen met ClickUp

Het kiezen van de perfecte whiteboardtool hangt af van de specifieke behoeften van je team.

FigJam is ideaal voor ontwerpgerichte teams die werken binnen het Figma ecosysteem. Het biedt naadloze integratie en een eenvoudige, intuĆÆtieve interface.

Miro, aan de andere kant, biedt een breder bereik aan functies en integraties, waardoor het een veelzijdige optie is.

Als je echter op zoek bent naar een alles-in-Ć©Ć©n oplossing die het beste van beide werelden biedt en krachtige functies voor projectmanagement toevoegt, dan is ClickUp de beste keuze voor jouw team.

Het biedt Whiteboard functies, een AI-assistent, flexibele Docs en meer onder Ć©Ć©n dak. Dus waarom wachten? Aan de slag met ClickUp vandaag nog gratis!