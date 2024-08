10 Gratis sjablonen voor het plannen van maaltijden om tijd te besparen

Als je je vaak afvraagt "Wat moet ik maken voor het avondeten?", is een sjabloon voor maaltijdplanning misschien precies wat je nodig hebt.

Als werkende volwassene die een huishouden runt, heb je je waarschijnlijk al gerealiseerd dat je maaltijden moet voorbereiden en vooruit moet plannen om soepel te kunnen werken.

Of je nu deel uitmaakt van een gezin, alleen woont of een cateringbedrijf runt, sjablonen voor het plannen van menu's zijn een game-changer. En hoewel iedereen het eens is over de voordelen van een maaltijdplanning, kan de eerste installatie overweldigend lijken.

Om het makkelijker te maken, hebben we een lijst met 10 sjablonen voor maaltijdplanning samengesteld, zodat je meteen aan de slag kunt.

Wat zijn sjablonen voor het plannen van maaltijden?

Een sjabloon voor maaltijdplanning is een gids die je helpt om maaltijden, boodschappenlijstjes en recepten voor een bepaalde periode te organiseren, vaak een dag, week of maand. Het biedt een gestructureerde manier om al je dagelijkse maaltijden te plannen, van ontbijt tot avondeten.

Maaltijdplanners zijn er in verschillende stijlen en voor verschillende behoeften. Een wekelijks sjabloon voor een maaltijdplanning kan bijvoorbeeld maaltijden van Monday tot Sunday bevatten, terwijl andere een hele maand bestrijken. Je kunt eenvoudige versies vinden voor thuisgebruik, een wekelijkse maaltijdplanner voor slechts één maaltijd, maar ook meer gedetailleerde abonnementen die geschikt zijn voor grotere operaties zoals restaurants of cateringdiensten.

Je kunt zelfs sjablonen voor maaltijdplanningen aanpassen zodat ze ruimte bieden aan vijf kleinere maaltijden gedurende de dag in plaats van de standaard drie.

Deze sjablonen zijn gebaseerd op zes sleutelprincipes: nauwkeurigheid, balans, caloriecontrole, dichtheid van voedingsstoffen, matiging en diversiteit, en helpen je gebalanceerde voeding te bereiken, last-minute maaltijdbeslissingen te vermijden en voedselverspilling te verminderen

Het kan je zelfs helpen om je aan je budget te houden door impulsaankopen in de supermarkt te verminderen.

Wat maakt een sjabloon voor een goede maaltijdplanning?

Een goede maaltijdplanner moet het bereiden van eten vereenvoudigen door organisatie, begeleiding bij de grootte van porties en voedingsbalans, waardoor je leven een stuk makkelijker wordt. Dit is waar je op moet letten:

Maaltijdplanning: De ideale menuplanner moet speciale plekken hebben voor elke maaltijd van de dag. Zorg ervoor dat hij secties bevat voor ontbijt, lunch, diner en snacks

De ideale menuplanner moet speciale plekken hebben voor elke maaltijd van de dag. Zorg ervoor dat hij secties bevat voor ontbijt, lunch, diner en snacks Integratie van boodschappenlijstjes: Met goede sjablonen voor weekmenu's kun je gemakkelijk je maaltijdabonnementen omzetten in een boodschappenlijstje, waardoor je efficiënter en duurzamer kunt voorbereiden

Met goede sjablonen voor weekmenu's kun je gemakkelijk je maaltijdabonnementen omzetten in een boodschappenlijstje, waardoor je efficiënter en duurzamer kunt voorbereiden Voedingsinformatie bijhouden: Toegang tot voedingsgegevens voor elke maaltijd stelt je in staat om weloverwogen keuzes te maken die je gezondheidsdoelen ondersteunen

Toegang tot voedingsgegevens voor elke maaltijd stelt je in staat om weloverwogen keuzes te maken die je gezondheidsdoelen ondersteunen Recipkaarten: Beschouw de wekelijkse maaltijdplanner als een speciale ruimte voor je favoriete recepten, wat het plannen van maaltijden leuker maakt. Je zou in staat moeten zijn om je favorieten te vinden of nieuwe recepten te ontdekken zonder meerdere bronnen te hoeven doorzoeken

Het opnemen van deze elementen in het sjabloon van je maaltijdplanner helpt je niet alleen om georganiseerd te blijven, het ondersteunt ook een evenwichtig dieet en gezonde eetgewoonten en vereenvoudigt het boodschappen doen.

Daarom kan het gebruik van een sjabloon voor een maaltijdplanning een van de meest efficiënte manieren zijn om een maaltijd te plannen nog te doen productiviteit in je wekelijkse routine.

💡Pro Tip: Combineer uw maaltijdabonnement met sjablonen voor gewoontedetectors om je dagelijkse taken te stroomlijnen en op koers te blijven met je doelen.

10 Beste sjablonen voor maaltijdplanning

Als je je voortdurend afvraagt "Wat moet ik eten?", dan helpen deze tien sjablonen voor maaltijdplanners je om te kiezen voor gemakkelijke, zelfgemaakte maaltijden in plaats van afhaalmaaltijden, om je uitgaven voor boodschappen te verlagen en om je door de week minder snel te vermoeien met beslissingen nemen.

1. ClickUp Maaltijdplanner sjabloon

Voor een maaltijdplanningsoplossing die verder gaat dan de basis, ga je naar ClickUp . Met de sjablonen voor dagelijkse en wekelijkse maaltijdplanning, menuplanning en receptkostensjablonen kunt u maaltijden plannen, voedingsinname bijhouden en recepten organiseren op één plek.

ClickUp's sjabloon voor maaltijdplanning

Van alle dingen in ons leven heeft het voedsel dat we eten een grote invloed op hoe we ons voelen en hoe we elke dag presteren. Net zoals je een dagelijkse planner om je doelen te stellen en te bereiken, is een degelijk maaltijdabonnement essentieel om je voedings- en energieniveau op peil te houden.

Dit is waar ClickUp's sjabloon voor maaltijdplanning komt in beeld - uw nieuwe beste vriend in de keuken. Met dit sjabloon, dat is ontworpen om uw hele maaltijdvoorbereidingsproces te stroomlijnen, kunt u moeiteloos maaltijden plannen en organiseren en het aantal calorieën bijhouden op één handige plek.

Met ClickUp's sjabloon voor maaltijdplanning kunt u:

Snel maaltijden plannen met behulp van drag-and-drop lijsten

Recepten organiseren in gemakkelijk toegankelijke mappen

Ingrediënten en boodschappenlijsten bijhouden

Of je nu een thuiskok of een professionele kok bent, dit sjabloon is ideaal voor het stroomlijnen van je boodschappen, receptenbeheer en maaltijdvoorbereiding.

Dus zeg maar dag tegen de stress tijdens het eten en hallo tegen een goed georganiseerde keuken met ClickUp's sjabloon voor maaltijdplanning, want maaltijden plannen moet makkelijk zijn, niet overweldigend.

2. ClickUp menuschema sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Menu-Planning-Template.jpg Schermafbeelding van ClickUp's sjabloon voor menuplanning https://app.clickup.com/signup?template=t-126217282&department=other Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

We hebben allemaal wel eens dagen waarop het voorbereiden van het avondeten een pijnlijke bezigheid is en het plannen van een hele week maaltijden voor het gezin kan ronduit overweldigend aanvoelen. Maar met de ClickUp sjabloon voor menuplanning kunt u van die uitdaging een beheersbare Taak maken.

Begin met het instellen van parameters, zoals het aantal mensen voor wie u kookt, de startdatum en einddatum, het aantal maaltijden per dag en uw weekbudget. Als je dat eenmaal op een rijtje hebt, gebruik je het sjabloon om je maaltijden in te plannen, de bereidingstijd in te plannen en zelfs je favoriete recepten op te slaan in een handige "receptenbox"

Met specifieke secties voor maaltijdabonnementen, boodschappenlijsten en dagelijkse taken (ja, zelfs het schoonmaken van de koelkast!), brengt dit sjabloon orde in je keukenroutine. Bovendien is het een redder in nood om die extra boodschappen te vermijden door je ingrediënten en recepten op één plek te bewaren.

Al snel zul je zien dat het opnemen van dit sjabloon in je maaltijdplanningsroutine is als het gebruik van een krachtige nog te doen app voor je keuken.

3. ClickUp Recept Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Recipe-Template.png ClickUp Recept sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-3u46h50&department=personal-use Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Moe van het doorspitten van oude kookboeken en verspreide aantekeningen voor je favoriete recepten? ClickUp's recept sjabloon laat u al uw recepten op één plaats verzamelen voor gemakkelijke toegang. Bovendien is het ideaal voor chef-koks die aangepaste kookboeken willen maken en hun culinaire creaties willen delen met vrienden of clients.

Met dit sjabloon kun je recepten categoriseren op soort, ingrediënt of maaltijd, zodat je eenvoudig kunt vinden waar je zin in hebt.

Bij elke invoer kun je gedetailleerde instructies, ingrediënten, bereidingstijd en zelfs foto's toevoegen. Je kunt dit gebruiken als sjabloon voor een dieetplan om aanpassingen, kooktips en persoonlijke aantekeningen bij te houden, zodat elk gerecht precies zo wordt als jij het lekker vindt. Of je nu wekelijkse maaltijden plant of speciale recepten bewaart voor een feestdag, dit sjabloon stroomlijnt het proces en zorgt ervoor dat je keuken georganiseerd blijft.

4. ClickUp sjabloon voor receptkosten

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Recipe-Cost-Template.png ClickUp recept kostensjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-216285986&department=other Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Als u een budgetbewuste maaltijdplanner bent of een levensmiddelenbedrijf runt, is het maken van een kosteneffectief menu van vitaal belang. En het is cruciaal om een betrouwbaar systeem te hebben om de kosten van recepten bij te houden en te analyseren. Dat is waar ClickUp's sjabloon voor receptkosten biedt een gestroomlijnde manier om deze details te beheren.

Met dit sjabloon is het eenvoudig om:

De ingrediëntkosten voor elk recept te schatten, zodat je een duidelijk idee krijgt van je uitgaven

De kosten van verschillende recepten vergelijken voordat je je boodschappenlijstje maakt, zodat je binnen je budget blijft

Een uitgebreide weergave te krijgen van je totale boodschappenbudget, zodat je zeker weet dat elk gerecht dat je maakt zowel lekker als kosteneffectief is

ClickUp's Receptkostensjabloon is speciaal ontworpen om het controleren van de kosten van ingrediënten in uw recepten gemakkelijker te maken, wat leidt tot minder voedselverspilling. Dit sjabloon zit boordevol functies:

Aangepaste statussen: Houd uw voortgang bij met statussen zoals Voltooid, In voorraad, Laag in voorraad, Nog te doen en Bestelling

Houd uw voortgang bij met statussen zoals Voltooid, In voorraad, Laag in voorraad, Nog te doen en Bestelling Aangepaste velden: Sla alle essentiële details op en gebruik vijf unieke attributen, zoals Gewicht verpakking, Gewicht hoeveelheid, Meeteenheid, Kosten item en Recept

Sla alle essentiële details op en gebruik vijf unieke attributen, zoals Gewicht verpakking, Gewicht hoeveelheid, Meeteenheid, Kosten item en Recept Aangepaste weergaven: Krijg toegang tot uw gegevens met drie verschillende weergaven, waaronder de weergave Receptkosten, Begin hier en Receptbord, zodat u alles georganiseerd en binnen handbereik hebt

Krijg toegang tot uw gegevens met drie verschillende weergaven, waaronder de weergave Receptkosten, Begin hier en Receptbord, zodat u alles georganiseerd en binnen handbereik hebt Projectmanagement: Verbeter het bijhouden van de receptkosten met tools zoals tijdsregistratie, tags, waarschuwingen voor afhankelijkheid en e-mails

ClickUp integreert al deze gegevens met uw Nog te doen app, zodat u al deze informatie eenvoudig op één centrale plaats kunt bewaren.

Lees meer: 10 Beste software voor bestelbeheer voor 2024

5. ClickUp Restaurant Receptkostensjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Restaurant-Recipe-Costing-Template.png ClickUp Restaurant Receptkostensjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-176175801&department=other Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Voor restaurants en foodservicebedrijven is het bijhouden van de voedselkosten essentieel om de potentiële winst per gerecht nauwkeurig te berekenen. De ClickUp Restaurant Receptkostensjabloon is een krachtig hulpmiddel om u te helpen de kosten van al uw recepten nauwkeurig te bepalen.

Deze wekelijkse maaltijdplanner vergemakkelijkt het berekenen van de kosten van ingrediënten, het vergelijken van recepten en het beheren van uw totale budget.

Met functies zoals aangepaste statussen en aangepaste velden kun je eenvoudig bijhouden wat er op voorraad is, wat bijna op is en wat er besteld moet worden. Het sjabloon bevat ook aangepaste weergaven waarmee je alle gegevens in één oogopslag kunt zien, zodat je gemakkelijk je kosten kunt aanpassen als dat nodig is.

Met dit sjabloon kunt u zich concentreren op wat echt belangrijk is: lekker eten serveren en uw winst maximaliseren.

6. ClickUp Weekplanner Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-436.png ClickUp Weekplanner Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-200531422&department=personal-use Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Als je je overweldigd voelt door je wekelijkse to-dos, ClickUp's sjabloon voor de wekelijkse planning komt u te hulp en brengt orde in uw leven.

Deze sjabloon is geïntegreerd in een Whiteboard format en biedt een duidelijke weergave van uw Taken. U kunt ze markeren als 'Open' of 'Voltooid' om de voortgang van uw maaltijdvoorbereiding bij te houden.

Het heeft aangepaste velden, waar je je Taken voor het plannen van maaltijden kunt categoriseren en gedetailleerde aantekeningen kunt toevoegen, zodat je gemakkelijker je wekelijkse menu en boodschappen kunt bekijken. Met de aangepaste ClickUp weergaven, zoals de Aan de slag gids en het Planner bord, kunt u uw weergave aanpassen aan uw stijl van plannen.

Wanneer u samen met uw gezinsleden maaltijden plant, is dit sjabloon voor tijdbeheer combineert functies zoals het toewijzen van taken aan mensen, het instellen van deadlines zodat je familie hun ideeën kan delen en het prioriteren van activiteiten zoals boodschappen doen of het voorbereiden van boodschappenlijsten met labels.

Het sjabloon is een krachtig hulpmiddel om de maaltijden van je hele week georganiseerd en bijgehouden te houden

Lees meer: 10 Gratis sjablonen voor persoonlijke levensplanning

7. Sjabloon voor wekelijkse maaltijdplanning door OnPlanners

via Opplanners Het plannen van je wekelijkse maaltijden kan ontmoedigend zijn, maar dit sjabloon neemt de stress uit het proces. De Sjabloon voor een wekelijks maaltijdplan door OnPlanners is een eenvoudig hulpmiddel voor het organiseren van ontbijt, lunch en diner voor elke dag van de week, van zondag tot zaterdag.

Wat dit sjabloon voor de wekelijkse maaltijdplanner nog handiger maakt, is de speciale ruimte voor je boodschappenlijst. Items zijn netjes gecategoriseerd in zuivel, producten, granen, vlees en meer, waardoor boodschappen doen een fluitje van een cent wordt.

Print het sjabloon uit, noteer je maaltijden en plak het op je koelkast zodat je het snel kunt raadplegen.

Door deze eenvoudige weekmenu-planner te gebruiken, stroomlijn je het bereiden van maaltijden, bespaar je tijd op boodschappen en ben je minder tijd kwijt in de keuken.

Je kunt dit proces ook integreren met apps voor digitale planners voor extra gemak.

8. Sjabloon voor wekelijkse maaltijdplanning door Edit.org

via Bewerken.org Als je een voedingsdeskundige of diëtist bent die aangepaste maaltijdplannen levert aan clients, dan weet je hoe belangrijk het is om wekelijks of maandelijks een maaltijdplan te hebben om soepel te kunnen werken.

Of het nu voor iemand is met een voedselallergie, specifieke dieetwensen of een vegetariër, een goed ontworpen sjabloon helpt je bij het plannen en zorgt ervoor dat je geen belangrijke details over het hoofd ziet.

De Sjabloon voor een wekelijks maaltijdplan van Edit.org helpt je om niet alleen de tabel met maaltijden voor elke dag op te nemen, maar ook een boodschappenlijst, nuttige tips, aanbevelingen en relevante data.

Zodra je je weekmenu hebt ontworpen en opgeslagen, is het altijd toegankelijk vanuit je gebruikersprofiel. Je kunt het gemakkelijk bijwerken als dat nodig is, door de tekst aan te passen voor verschillende menu's. Bovendien kunt u uw bedrijfslogo en kleuren toevoegen voor een professioneel tintje.

Tot slot kun je het sjabloon downloaden en afdrukken om uit te delen of weer te geven als dat nodig is.

9. Wekelijkse maaltijdplanner Excel sjabloon by Vertex42

via Vertex42Wekelijkse maaltijdplanner Excel sjabloon door Vertex42 is een Excel-spreadsheet voor het plannen en afdrukken van uw wekelijkse maaltijden. Er zijn meerdere lay-outopties beschikbaar in afzonderlijke tabbladen voor werkbladen, zodat u het format kunt kiezen dat het beste voor u werkt.

Elke layout bevat secties voor maaltijden, boodschappen en aantekeningen, dus alles wat je nodig hebt om de komende week te plannen is binnen handbereik. Het aanpassen van je maaltijdopties is eenvoudig: pas de lijsten aan je voorkeuren aan.

10. Google Spreadsheets Maaltijdplanning sjabloon door Ultimate Meal Plans

via Ultieme Maaltijden Abonnementen Als je een fan bent van Google Spreadsheets, dan heb je geluk - hier is een gratis sjabloon voor het plannen van maaltijden!

De Google Spreadsheets sjabloon maaltijdplan van Ultimate Meal Plans is perfect voor iedereen die vertrouwd is met het Google ecosysteem. Het integreert met uw bestaande installatie en helpt u georganiseerd te blijven en het volgende bij te houden zelfdiscipline zonder een nieuw hulpmiddel nodig te hebben voor een effectieve wekelijkse maaltijdplanning.

Dit aanpasbare sjabloon voor weekmenu's biedt een duidelijke, gebruiksvriendelijke layout voor het bijhouden van je maaltijden voor de week. Het heeft secties voor je boodschappenlijst en ingevoerde maaltijden, zodat je je planning op orde kunt houden.

Bereid uw maaltijden probleemloos voor met ClickUp's sjablonen voor maaltijdplanning

Bij het plannen van maaltijden gaat het er niet alleen om te beslissen wat u gaat eten; het is een slimme manier om gezond te blijven, voedselverspilling te voorkomen, geld te besparen op afhaalmaaltijden en die last-minute, stressveroorzakende boodschappenreisjes te verminderen.

Wat de sjablonen voor maaltijdplanning van ClickUp ideaal maakt, is dat ze gratis te gebruiken en aan te passen zijn en projectmanagement combineren met maaltijdplanning. Ze kunnen worden geïntegreerd met uw apps voor dagelijkse planning, zodat u maaltijdideeën kunt noteren, boodschappenlijsten kunt beheren en uw hele maaltijdvoorbereidingsproces kunt stroomlijnen - alles op één plek.

Klaar om je meal prep game te verbeteren? Meld je vandaag gratis aan en begin moeiteloos met het plannen van je maaltijden.