11 gratis sjablonen voor Likert-schalen in Word en ClickUp

Je bent een productmanager die een nieuwe app lanceert. Je hebt talloze uren gestoken in het creëren van een naadloze gebruikerservaring, maar hoe weet je of je gebruikers tevreden zijn?

Maak kennis met de Likert-schaal. Deze tool kan vage feedback omzetten in kwantificeerbare gegevens. Of u nu de klanttevredenheid, de betrokkenheid van uw medewerkers of feedback over uw producten meet, een goed ontworpen Likert-schaal kan de meningen, motivaties en algemene sentimenten van de deelnemers aan een enquête blootleggen, iets wat met eenvoudige ja/nee-vragen niet mogelijk is.

Het opstellen van effectieve Likert-schaalvragen kan echter een hele klus zijn. Daar komen wij om de hoek kijken.

Deze blogpost bevat een lijst met 11 gratis sjablonen voor Likert-schalen waarmee u enquêtes eenvoudiger en effectiever kunt uitvoeren. Ze zijn ontworpen om u te helpen de juiste vragen te stellen, bruikbare antwoorden te krijgen en weloverwogen beslissingen te nemen.

Wat zijn sjablonen voor Likert-schalen?

Sjablonen voor Likert-schalen zijn vooraf ontworpen frameworks waarmee docenten, onderzoekers, HR-professionals en enquêteontwerpers snel effectieve enquêtes met Likert-schalen kunnen maken.

De Likert-schaal, genoemd naar psycholoog Rensis Likert, is een raamwerk dat doorgaans een stelling presenteert en respondenten vraagt om hun mate van instemming of onenigheid te beoordelen op een meerpuntsschaal.

De Likert-schaal biedt een spectrum aan antwoorden, van het ene uiterste van de psychometrische schaal tot het andere, inclusief een neutrale optie.

Hier is een voorbeeld van een Likert-schaalvraag: Hoe tevreden bent u over de service van [merk, afdeling, servicemedewerker]? De respondent wordt gevraagd een antwoord te selecteren uit deze 5-punts Likert-schaal: Zeer tevreden Matig tevreden Niet tevreden, maar ook niet ontevreden (neutraal) Matig ontevreden Zeer ontevreden

Een sjabloon voor een Likert-schaal enquête is essentieel voor het creëren van een gestructureerd format voor het verzamelen van antwoorden op kwalitatieve enquêtevragen of stellingen. Het maakt een snelle, consistente, onbevooroordeelde en efficiënte verzameling van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens mogelijk.

Sleutel functies van de Likert-schaal

Gestandaardiseerde antwoordopties : De sjabloon voor Likert-schaal enquêtes bevat doorgaans vooraf gedefinieerde antwoorden, zoals 'Helemaal oneens' tot 'Helemaal eens', vaak op een schaal van 5 of 7 punten

Aanpasbare uitspraken : u kunt uitspraken of vragen met betrekking tot het onderzochte onderwerp aanpassen

Consistente layout : De vragen en antwoordopties van de Likert-schaal zijn uniform gestructureerd, waardoor de antwoorden gemakkelijk kunnen worden geanalyseerd en vergeleken

Gegevensverzameling: Vergemakkelijkt het systematisch verzamelen van de attitudes, meningen of percepties van respondenten

Onderzoekers en praktijkmensen gebruiken sjablonen voor Likert-schalen om het ontwerpproces van enquêtes te stroomlijnen en zowel de responspercentages als de uniformiteit te waarborgen.

Wat maakt een goede sjabloon voor een Likert-schaal?

Een goede sjabloon voor een Likert-schaal is essentieel voor het verzamelen van nauwkeurige en bruikbare gegevens. Deze moet evenwichtige antwoordopties bieden die gelijkmatig variëren van positief tot negatief.

Dit zijn de functies waarmee een sjabloon voor een Likert-schaal zich onderscheidt:

Duidelijke antwoordopties : Een goede Likert-schaal moet een evenwichtig bereik van opties gebruiken (bijv. 5-7 Likert-schaalpunten) van het ene uiterste naar het andere, met een neutraal midden, idealiter

Relevante uitspraken : Zorg ervoor dat uitspraken of Likert-schaalvragen specifiek zijn en direct verband houden met het onderwerp, zodat dubbelzinnigheid wordt voorkomen

Consistent format : De sjabloon moet een uniforme layout hebben voor alle Likert-schaalvragen, voor consistentie en gemakkelijke analyse

Gemakkelijk te begrijpen : Antwoorden moeten duidelijk zijn, zodat deelnemers ze goed kunnen interpreteren en beantwoorden

Schaalbaar: Het ontwerp van de sjablonen moet flexibel zijn, zodat ze gemakkelijk kunnen worden aangepast aan de behoeften van de enquête

Met deze elementen helpt uw sjabloon voor een Likert-schaal u om genuanceerde meningen effectief vast te leggen en betrouwbare gegevens voor analyse te verkrijgen.

Gratis sjablonen voor Likert-schalen

Hier is een lijst met 11 gratis sjablonen voor Likert-schalen waaruit u kunt kiezen:

1. ClickUp Likert-schaal sjabloon

Download deze sjabloon Maak, houd bij en analyseer klantenenquêtes op één plek met de sjabloon voor beginners van ClickUp Likert-schaal

De sjabloon voor beginners van de ClickUp Likert-schaal is perfect voor mensen die nog niet bekend zijn met het ontwerpen van enquêtes.

Het vereenvoudigt het maken, bijhouden en analyseren van enquêtes met een Likert-schaal, waardoor ze toegankelijk en gebruiksvriendelijk worden.

Het sjabloon is beginnersvriendelijk omdat u uw enquête in eenvoudige stappen kunt aanpassen: voer uw vragen en schaalopties in. U kunt uw enquête moeiteloos delen en reacties verzamelen zonder gedoe, en u kunt de gegevens snel analyseren om feedbacktrends en -patronen te begrijpen.

Houd de voortgang van uw enquête bij met eenvoudige statussen zoals Open en Voltooid. Gebruik de tools van ClickUp om feedback te beheren met opmerkingen, automatisering en AI.

Zo gaat u aan de slag:

Definieer uw vragen: gebruik ClickUp Docs om moeiteloos uw Likert-schaalvragenlijst op te stellen Ontwerp de schaal: maak taken aan om met een paar klikken de waarden van je schaal in te stellen De enquête opzetten: Organiseer vragen en schalen in de bordweergave van ClickUp Verzamel gegevens: automatiseer het verzamelen en analyseren van gegevens om het proces te stroomlijnen Resultaten interpreteren: gebruik mijlpalen om de voortgang en inzichten soepel bij te houden

Het maken van een Likert-schaal en het beheren van feedback van klanten of medewerkers kan niet eenvoudiger!

2. ClickUp Eenvoudige sjabloon voor Likert-schaal

Download deze sjabloon Voer Likert-schaal enquêtes uit en analyseer feedback eenvoudig met de Likert-schaal sjabloon van ClickUp

De ClickUp Likert-schaal sjabloon is je handige tool voor het direct opstellen van nauwkeurige, effectieve Likert-schaal enquêtes!

Hier is een voorbeeld van hoe dit veelzijdige sjabloon het verzamelen van gegevens kan vergemakkelijken:

Eenvoudige installatie: Voer uw Likert-enquêtevragen en antwoordopties in

Aangepaste velden: Gebruik velden voor Afdeling, E-mail, Telefoon en Beoordelingsschaal om essentiële details vast te leggen en uw enquête te personaliseren voor diepere inzichten

Flexibele beoordelingsschaal: Pas de drie beoordelingsvelden van 1 tot 5 aan uw feedbackbehoeften aan. Pas de Likert-beoordelingsschaal naar behoefte aan om de gewenste gegevens te verkrijgen

Gestroomlijnde scores: gebruik de ingebouwde checklist om de productpositie moeiteloos te scoren en evalueren

Deel uw Likert-schaal enquête met uw team of klanten en zie hoe u bruikbare inzichten verzamelt die leiden tot succes!

3. Sjabloon voor klanttevredenheidsonderzoek van ClickUp

Download deze sjabloon Leg snel de reacties van klanten vast en beoordeel ze met behulp van de sjabloon voor klanttevredenheidsonderzoeken van ClickUp

Een van de grootste uitdagingen voor onderzoekers of enquêteontwerpers voor productteams is om te weten of hun klanten tevreden zijn en op basis daarvan datagestuurde beslissingen te nemen over productwijzigingen.

Feedback verzamelen over klanttevredenheid is altijd een uitdaging geweest, maar de sjabloon voor klanttevredenheidsonderzoeken van ClickUp vereenvoudigt dit proces.

Dit sjabloon is ontworpen om het maken, beheren en analyseren van enquêtes met een Likert-schaal te vereenvoudigen, zodat u waardevolle klantinformatie kunt verzamelen. Het helpt u ook om weloverwogen beslissingen te nemen om uw producten en diensten te verbeteren.

Waarom werkt dit sjabloon?

Efficiënt aanmaken : ontwerp moeiteloos aangepaste enquêtes om de feedback te krijgen die u nodig hebt

Snelle reacties : Verspreid uw enquêtes en verzamel eenvoudig reacties

Bruikbare inzichten : analyseer de gegevens om trends en verbeterpunten te identificeren

Aangepaste statussen : houd de voortgang bij met statussen zoals Open en Voltooid

Aangepaste velden : verzamel gedetailleerde feedback met velden voor bruikbaarheid, duidelijkheid en oplossing

Aangepaste weergaven: beheer enquêtes met Likert-schaal met behulp van weergaven zoals Respondentenweergave, Enquêteformulierweergave, Kennisbeoordeling en Start hier

Met de sjabloon voor klanttevredenheidsonderzoeken van ClickUp kunt u het verzamelen van feedback stroomlijnen en moeiteloos datagestuurde verbeteringen doorvoeren.

4. Sjabloon voor productfeedback-enquête van ClickUp

Download deze sjabloon Begrijp de behoeften van klanten goed met de sjabloon voor productfeedback van ClickUp

Als u een alfa-, bèta- of langdurige gebruiker van een product bent, heeft u deze Likert-schaal enquête vast en zeker in uw inbox of in-app notificaties ontvangen.

Deze tools hebben u mogelijk gevraagd om verschillende functies te beoordelen op een beoordelingsschaal en te beschrijven wat u van het product vindt. Deze Likert-schaal enquêtes zijn productfeedback enquêtes.

Ze kunnen u helpen waardevolle inzichten te krijgen in de ervaringen van uw klanten. Met de sjabloon voor productfeedback van ClickUp kunt u snel dergelijke enquêtes lanceren.

Dit sjabloon vereenvoudigt het verzamelen en analyseren van feedback, waardoor het perfect is voor het verbeteren van uw product en het verhogen van de klanttevredenheid.

Gebruik dit sjabloon om verbeterpunten voor producten te identificeren en de gebruikerservaring te verbeteren, snel en nauwkeurig zinvolle feedback te verzamelen en de resultaten van Likert-schaalonderzoeken te gebruiken om weloverwogen beslissingen over productontwikkeling te nemen.

Dit zijn de functies die u geweldig zult vinden:

Aangepaste status: Houd de voortgang van enquêtes bij met de statussen In behandeling, Beoordeeld en Te beoordelen

Aangepaste velden: Beheer feedback met velden voor algemene tevredenheid, gebruiksduur en meer

Aanpasbare weergaven: maak gebruik van weergaven zoals Algehele tevredenheid, Productbeoordelingen en Verzonden enquêtes voor georganiseerde gegevens

5. ClickUp-sjabloon voor enquête over betrokkenheid van medewerkers

Download deze sjabloon Krijg inzicht in hoe uw team zich voelt met de sjabloon voor medewerkerbetrokkenheidsenquête van ClickUp

Stel dat u een HR-professional bent en een medewerkersenquête wilt houden om de betrokkenheid van uw medewerkers te beoordelen. In dat geval kunt u de sjabloon voor medewerkerstevredenheidsenquête van ClickUp gebruiken om snel een enquête uit te voeren en verbeterpunten op uw werkplek te identificeren.

Met dit sjabloon kunt u het verzamelen van feedback van medewerkers stroomlijnen, processen analyseren, de tevredenheid van medewerkers meten en inzicht krijgen in uw bedrijfscultuur.

Met behulp van dit sjabloon voor een Likert-schaal kunt u ontdekken welke aspecten van uw werkplek verbetering behoeven en hoe u de werktevredenheid kunt verhogen. U krijgt ook inzicht in de perspectieven, doelen en behoeften van uw werknemers, zodat u uw personeelsbeleid hierop kunt afstemmen.

Dit is waarom elk talentmanagement- en HR-team deze sjabloon nodig heeft om de betrokkenheid van medewerkers te meten:

Bruikbare inzichten : krijg een duidelijk beeld van de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers

Aanpasbare enquêtes : pas enquêtes aan met vragen die aansluiten bij de behoeften van je organisatie

Realtime feedback : verzamel direct input van medewerkers op elk apparaat

Aangepaste statussen : houd de voortgang van enquêtes bij met statussen zoals Voltooid, In behandeling en Te beoordelen

Aangepaste velden : leg gedetailleerde feedback vast met 32 attributen, waaronder eerlijke beloning, betaald verlof en carrièrevoortgang

Aangepaste weergaven: beheer feedback efficiënt met weergaven zoals Alle verzendingen, Feedback van de afdeling, Feedback van het team en Aan de slag-gids

Gebruik dit sjabloon om te weten hoe u beter met medewerkers kunt omgaan en de cultuur van uw organisatie kunt verbeteren.

6. ClickUp-sjabloon voor feedback van medewerkers

Als u wilt weten hoe uw medewerkers denken over het management, de bedrijfscultuur, salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden, dan is de sjabloon voor feedback van medewerkers van ClickUp iets voor u.

Download deze sjabloon Gebruik de sjabloon voor feedback van medewerkers van ClickUp om de stemming onder je medewerkers bij te houden

U hebt een feedbackloop nodig in uw organisatie om gestructureerde communicatie te faciliteren die managers helpt consistente feedback te geven, prestatiegerichtheid onder medewerkers te stimuleren en open, eerlijke discussies en erkenning te bevorderen.

Dit is het enige sjabloon dat u nodig hebt, want het helpt u bij:

Efficiënte feedback verzamelen : verzamel snel waardevolle input van medewerkers

Sentiment bijhouden : gebruik geavanceerde visualisaties om het sentiment van medewerkers in de loop van de tijd te monitoren

Transparantie bevorderen : bouw vertrouwen en open communicatie op tussen medewerkers en management

Aangepaste statussen : houd de voortgang van feedback bij met statussen zoals Open en Voltooid

Aangepaste velden : leg gedetailleerde feedback vast met attributen zoals feedbackwaarde, ontwikkelingsmogelijkheden en bedrijfscultuur

Aangepaste weergaven: krijg efficiënt toegang tot feedback met weergaven zoals de lijst met alle respondenten, de lijst met antwoorden, de tabel met feedback van medewerkers en het Whiteboard 'Start hier'

Met de sjabloon voor feedback van medewerkers van ClickUp kunt u direct ontdekken wat uw medewerkers van u vinden en de nodige verbeteringen doorvoeren.

7. Sjabloon voor feedbackformulier van ClickUp

Het sjabloon voor feedbackformulieren van ClickUp is perfect voor afdelingen die inzichten willen verzamelen via klanten, partners en gebruikersonderzoek.

Download deze sjabloon Verzamel zinvolle gegevens met het sjabloon voor feedbackformulieren van ClickUp

U kunt dit sjabloon gebruiken om klanten een platform te bieden waar ze hun mening en zorgen kunnen uiten. Door actief om feedback te vragen, verhoogt u de klantloyaliteit en krijgt u feedback om uw producten en diensten te verbeteren. U kunt ook aandachtspunten identificeren en gerichte strategieën ontwikkelen.

Met deze tool voor klantfeedback kunt u klantinformatie op één locatie verzamelen en beheren, zodat u de vinger aan de pols van uw klanten houdt.

Met dit sjabloon kunt u:

Aanpasbare enquêtes : pas enquêtes aan de behoeften van uw klanten aan

Efficiënte gegevensverzameling : verzamel zinvolle 360-gradenfeedback om productbeslissingen te sturen

Snelle analyse : identificeer snel trends en inzichten uit enquêtereacties

Aangepaste statussen : houd de voortgang van feedback bij met statussen zoals Voltooid en Nog te doen

Aangepaste velden : leg gedetailleerde informatie vast met attributen zoals serviceprovider, aankoopdatum, klantniveau, algemene beoordeling en suggesties voor verbetering om feedback van klanten op te slaan

Aangepaste weergaven : krijg toegang tot feedbackgegevens via de lijstweergave met algemene aanbevelingen, de lijstweergave 'Start hier', de tabelweergave met feedback, de tabelweergave met beoordelingen van providers, het overzicht met algemene aanbevelingen en het feedbackoverzicht

Projectmanagement: Verbeter het bijhouden van feedback met een krachtig dashboard voor tijdregistratie en functies, aanpasbare tags, handige meldingen voor afhankelijkheid, e-mail notificaties en meer!

Verbeter uw feedbackbeheer met het feedbackformulier!

8. Microsoft Word 5-punts Likert-schaal sjabloon door TemplateLAB

via TemplateLAB

De sjabloon voor een 5-punts Likert-schaal van TemplateLab is een veelzijdige keuze als u een afdruk wilt maken en deze persoonlijk wilt delen met de respondenten van uw enquête.

U kunt de esthetisch ontworpen enquête in verschillende formaten downloaden, zoals Microsoft Word-documenten, Microsoft PowerPoint-dia's en Adobe Photoshop-bestanden.

Bewerk het bestand op basis van uw vereisten.

Deel deze met de respondenten van uw enquête via verschillende e-mail-, sociale of persoonlijke berichtenkanalen om gegevens te verzamelen en te analyseren.

9. Microsoft Word-sjabloon voor lege Likert-schaal door TemplateLAB

via TemplateLAB

In tegenstelling tot het vorige sjabloon is het vraaggedeelte in het blanco Likert-schaalsjabloon van TemplateLAB leeg, vandaar de naam.

U kunt dus vanuit het niets vragen opstellen of zelfs tijdens een één-op-één-gesprek en feedback verzamelen.

Dit sjabloon is uitstekend geschikt voor HR-professionals en psychologen die één-op-één sessies houden.

Net als het vorige sjabloon kunt u de esthetisch ontworpen enquête in vele vormen downloaden, zoals Microsoft Word-documenten, Microsoft PowerPoint-dia's, Adobe Photoshop-bestanden en PDF-bestanden.

11. Sjabloon voor studenttevredenheidsenquête door Formplus

via Formplus

Bent u lid van de faculteit of docent aan een instelling of school? Krijg waardevolle inzichten in de tevredenheid van studenten met de op maat gemaakte sjabloon voor studenttevredenheidsonderzoeken van Formplus.

Dit sjabloon maakt gebruik van een 4-punts Likert-schaal om school- of universiteitsbestuurders, faculteitsleden en medewerkers van onderwijsinstellingen te helpen bij het beoordelen van alles, van de kwaliteit van het curriculum tot de veiligheid op de campus. U kunt moeiteloos feedback van studenten verzamelen en analyseren om de normen en diensten van uw instelling te verbeteren.

Zo profiteren onderwijsprofessionals van dit sjabloon:

Snelle reactie : Verhoog het aantal herinschrijvingen door actief te reageren op feedback. Geef beheerders toegang om snel actie te ondernemen op suggesties en de betrokkenheid van studenten te verbeteren

Automatische notificaties : stuur studenten en medewerkers automatisch updates per e-mail om hen op de hoogte te houden. Bevestig het verzenden van enquêtes, reageer op feedback en breng medewerkers op de hoogte van nieuwe reacties, zodat ze snel actie kunnen ondernemen

Flexibel verzenden : accepteer extra documenten en afbeeldingen voor gedetailleerde feedback. Stel limieten in voor bestandsgrootte en formats om verzendingen efficiënt te beheren

Aangepast subdomein : Host uw enquête op een aangepast subdomein voor gemakkelijke toegang en meer geloofwaardigheid. Pas de URL aan zodat deze overeenkomt met de naam van uw instelling en gemakkelijk te onthouden is voor studenten

Mobielvriendelijk ontwerp: dankzij dit sjabloon dat geschikt is voor mobiele apparaten kunnen studenten hun mening gemakkelijk delen op elk apparaat, wat zorgt voor een naadloze feedbackervaring

Begin vandaag nog met het verfijnen van het aanbod van uw instelling met de sjabloon voor studenttevredenheidsonderzoek van Formplus. Verzamel inzichten, onderneem actie op basis van feedback en laat uw instelling opvallen!

12. Sjabloon voor evaluatieformulier training door Formplus

via Formplus

Bent u een trainingsmanager of een HR-professional? Verbeter uw trainingsprogramma's met het sjabloon voor trainingsevaluatieformulieren van Formplus! Deze 5-punts Likert-enquête helpt u uitgebreide feedback te verzamelen over trainingssessies, content, uitvoering en algemene tevredenheid.

Waarom vinden trainers dit sjabloon zo handig?

Gepersonaliseerde uitnodigingen per e-mail: verstuur eenvoudig uitnodigingen door e-mailadressen toe te voegen of te importeren. Houd openstaande reacties bij en voorkom dubbele reacties voor een gestroomlijnde verzameling van feedback

Veelzijdige formuliervelden: Velden die u kunt verslepen, helpen u bij het eenvoudig aanmaken van formulieren. Gebruik beoordelingsvelden en rekenmachines om de prestaties van trainers te meten en scores te berekenen. Voeg voorwaardelijke logica toe om vervolgvragen af te stemmen op de antwoorden

Werkstromen en goedkeuringen: Stel goedkeuringsprocessen in om trainingsaanvragen en toestemmingen te beoordelen. Dit is perfect voor het efficiënt beheren van feedback en verzoeken van medewerkers

Gezamenlijke evaluatie: Nodig leden van het HR-team en het management uit om samen aan beoordelingen te werken. Verzamel inzichten uit verschillende afdelingen om trainingen te verbeteren

Effectieve beoordelingen: Gebruik verschillende beoordelingsopties, zoals schalen, sterren, hartjes of smileys, om gedetailleerde feedback te krijgen over specifieke trainingsaspecten en te begrijpen op welke gebieden meer aandacht of aanpassing nodig is

Ga aan de slag met het sjabloon en verzamel vandaag nog bruikbare inzichten!

Stroomlijn enquêtes met sjablonen voor Likert-beoordelingsschalen

Aanpasbare sjablonen voor Likert-schalen zijn ideaal voor het maken van gestructureerde, onbevooroordeelde enquêtes met consistente gegevensverzameling. Deze sjablonen helpen onderzoekers, docenten, HR-professionals en anderen om het ontwerpproces te stroomlijnen en uniforme antwoorden te garanderen.

Maak vandaag nog gebruik van de volledig aanpasbare sjablonen voor Likert-schalen van ClickUp en maak uw enquêteproces soepeler en effectiever!

