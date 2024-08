Hoe werk en privé integreren

Heb je je ooit afgevraagd hoe het zit met die collega die geweldig is in zijn werk, altijd blij is om anderen te helpen en een bloeiend leven lijkt te hebben buiten het werk?

Helaas is dat voor velen van ons niet de realiteit. Sterker nog, 60% van de werknemers in de VS rapporteren een gebrek aan grenzen tussen hun persoonlijke en professionele leven.

Wat is de oplossing? Je zou kunnen zeggen een gezond evenwicht tussen werk en privéleven. Maar omdat werkmodellen en persoonlijke voorkeuren evolueren, heeft dit concept plaats gemaakt voor 'work-life integration' - een meer geavanceerde, flexibele benadering van de verwachtingen en uitdagingen van het moderne werkleven.

Bij integratie van werk en privé gaat het minder om het trekken van grenzen tussen privé en werk en meer om een naadloze overgang van het ene naar het andere.

Stel je voor dat je 's ochtends bij de voetbalwedstrijd van je vriend(in) bent zonder het gevoel te hebben dat je aan het spijbelen bent of dat je 's middags een yogales volgt om je op te laden voor de rest van de dag.

In deze gids over de integratie van werk en privé delen we tips over hoe je een leven kunt opbouwen waarin je professionele en persoonlijke werelden harmonieus naast elkaar bestaan.

Wat is integratie werk-privé?

Integratie van werk en privéleven is het naadloos samengaan van persoonlijke en professionele verantwoordelijkheden om op beide gebieden voldoening te krijgen.

Het concept is ontstaan omdat veel drukke professionals het tegenwoordig onmogelijk vinden om zich tijdens het werk af te zonderen van hun privéleven en vice versa. Het work-life integration model erkent dit en herdefinieert work-life harmony om je aan te moedigen te doen wat je wilt, wanneer je wilt.

Integratie van werk en privé verdeelt je dag niet in strikte blokken van werktijd versus persoonlijke tijd, maar vervaagt de grenzen. Dat betekent dat je persoonlijke dingen kunt doen tijdens de traditionele werkuren en dat later kunt goedmaken door te werken tijdens niet-traditionele werkuren. Zolang je je professionele doelen bereikt en resultaten boekt, kun je je tijd zelf indelen.

Flexibiliteit en het combineren van werk en privé staan voorop in de moderne installatie nu steeds meer werknemers kiezen voor het work-from-home (WFH) model en flextime. Dit is de ruggengraat van de integratie tussen werk en privéleven.

Laten we een voorbeeld bekijken om dit beter te begrijpen.

Vergadering: Janice. Janice begint haar dag vroeg, om 7 uur 's ochtends, omdat ze zich dan het meest productief voelt. Haar energie begint rond 11.30 uur te verflauwen, na meer dan 4 uur geconcentreerd werken.

Om weer op te laden neemt ze een snelle yogales, gaat lunchen en haalt haar zoon op de terugweg van school. Na wat tijd met hem te hebben doorgebracht, logt ze weer in op haar werk en neemt ze deel aan de dagelijkse stand-up met haar wereldwijd verspreide team. Ze besteedt ook wat tijd aan het beantwoorden van e-mails en dringende berichten die in de loop van de dag zijn verzameld.

Dan is het om 18.00 uur tijd voor het avondeten, wat tijd met het gezin en om 20.00 uur zit Janice weer achter haar laptop. Ze besteedt een uur of twee aan het afhandelen van losse eindjes en de instelling van haar schema voor de volgende dag.

Dit is een perfect voorbeeld van de flexibiliteit die een gezonde integratie van werk en privé met zich meebrengt. Janice hoeft haar privéleven niet gescheiden te houden van haar professionele verantwoordelijkheden. Ze vindt een manier om professionele en persoonlijke verplichtingen te integreren zonder een van beide in gevaar te brengen.

Integratie werk-privé vs. balans werk-privé

Als je je nog steeds afvraagt wat het verschil is tussen werk-privé integratie en werk-privé balans, dan leggen we het uit.

Beide benaderingen streven naar harmonie tussen werk en privé. De manier waarop ze de situatie benaderen verschilt echter.

De werk-privé balans theorie

Balans tussen werk en privéleven houdt werk en leven gescheiden. Het moedigt mensen aan om een vast aantal uren aan elk van beide te besteden, zonder dat werk persoonlijke tijd opeet en vice versa. Op deze manier kunnen werk en privé onafhankelijk van elkaar functioneren.

De work-life balance theorie stelt strikte grenzen om ervoor te zorgen dat werk en persoonlijke verantwoordelijkheden elkaar niet overlappen. Dit wordt gedaan door de werktijden strikt af te bakenen en te compartimenteren - in feite door nee te zeggen tegen kantoorwerk of telefoontjes zodra je de werkplek verlaat of je laptop afsluit.

Hier is een voorbeeld balans werk-privé :

Balans werk-privé

Ochtendroutine

7:00 uur: Wakker worden en sporten

8:00 uur: Ontbijt met familie

Werktijden

9:00 uur: Aan het werk

12:30 uur: Lunchpauze; maak een korte wandeling buiten

13:30 UUR: Werk hervatten

17:00 UUR: Einde werk

Avondroutine

17:30: Tijd doorbrengen met familie of vrienden

19:00: Diner

20.00 uur: Vrijetijdsbesteding (lezen, hobby's, enz.); afronden en klaarmaken voor bed

22.30 uur: Slapen

Integratietheorie werk-privé

De integratietheorie van werk-privébalans erkent de onderlinge verbondenheid van beide domeinen en moedigt het aanmaken van flexibele regelingen aan, zoals werken op afstand of aanpasbare uren. De focus ligt op het maken van tijd om aan beide behoeften tegemoet te komen.

Deze benadering helpt je WERKEN slimmer te werken, niet harder om harmonie tussen werk en privéleven te bereiken.

Hier is een voorbeeld van wat integratie betekent in het formulier van een chronologische lijst met taken.

Integratie werk-privé

7:00 uur: wakker worden, ontbijten, e-mails controleren

8:30 uur: Pilatesles

9:30: Aan het werk, ochtend vergadering bijwonen, werken aan sleutel taken

11:00 uur: Met de hond gaan wandelen

11:30 p.m.: Maaltijden voorbereiden en lunchen met het gezin

13:00 uur: Werk hervatten

15:30: Woon een avondles bij/ontmoet een vriend voor koffie

16:30 uur: Ga weer aan het werk

19.00 uur: Diner

20:00 uur: Werk hervatten

22.00 uur: Ontspannen en klaar om naar bed te gaan

De grenstheorie tussen werk en privé

Zie jij je werk en thuis als twee verschillende staten waarvan je de grenzen dagelijks oversteekt om ertussen te bewegen? Dat is de evenwichtstheorie tussen werk en privé in actie

Het identificeert drie soorten grenzen: fysiek (waar je werkt en woont), tijdelijk (wanneer je werkt en wanneer je persoonlijke activiteiten onderneemt) en psychologisch (hoe je denkt en je voelt als je werkt en als je niet werkt).

Deze theorie schrijft voor om duidelijke, niet-onderhandelbare grenzen in te stellen en deze effectief te communiceren met belanghebbenden, zoals werkgevers en familieleden.

Dit is een voorbeeld:

John, een marketingmanager die vanuit huis werkt bij een toonaangevend marketingbedrijf, past de grenstheorie tussen werk en privé op deze manier toe:

Integreert fysieke grenzen door te werken in een speciaal kantoor aan huis

Stelt tijdelijke grenzen in door zijn werkuren te beperken tot een traditionele dagdienst

Hij legt psychologische grenzen vast door mentaal af te stappen van zijn werk zodra hij Klaar is voor vandaag

Door deze grenzen te beheren, vindt John dat hij een gezonde balans tussen werk en privéleven kan behouden, zodat werk en privé elkaar niet overweldigen.

Strategieën voor een succesvolle integratie van werk en privéleven

Als je op zoek bent naar een gezonde integratie tussen werk en privéleven, dan lees je hier hoe je dat kunt bereiken.

Een strategie voor de integratie van werk en privé creëren

Het is tijd voor een work-life tip voor meer productiviteit ! Mindful en georganiseerd zijn helpt je om een leven op te bouwen met een doel en intentie. Beslis wat voor leven je wilt leiden en creëer dan een strategie om het op te bouwen.

Bepaal balans: Bepaal eerst wat integratie van werk en privé voor jou betekent. Ben je gelukkiger als je vasthoudt aan een model met vaste werktijden? Is zo'n model afgestemd op je carrière-aspiraties en de gekozen bedrijfstak? Vind je het prettig om gedurende de dag te schakelen tussen werk en privé? Proefversie: Volg de hit-and-trial aanpak totdat je een balans hebt gevonden. Maak vandaag een paar veranderingen, kijk hoe ze uitpakken en maak er morgen nog een paar totdat je je zowel professioneel als persoonlijk voldaan voelt. Experimenteer met of die yogales in de middag om bij te komen het beste voor je werkt of dat je dat liever 's ochtends doet voordat je aan het werk gaat. Ontlast jezelf mentaal: Geef jezelf wat Slack en omarm flexibiliteit. Het is niet erg als je gezin vandaag meer van je tijd in beslag heeft genomen dan verwacht. Of als je laat bent opgebleven om een belangrijke presentatie bij te schaven. Zolang je aan het einde van de dag gezond en content bent, kun je alle aanpassingen maken die je nodig hebt.

Ongetwijfeld spelen je persoonlijke voorkeuren de belangrijkste rol bij de integratie van werk en privé. Maar is het mogelijk zonder flexibele rollen en begripvolle werkgevers?

Invloed van werkpraktijken en initiatieven op de integratie tussen werk en privéleven

Het beste moment om verwachtingen te schetsen en uw werknemers te helpen begrijpen welke flexibiliteit uw bedrijf biedt, is voordat ze beginnen te werken. Zo kunnen ze zelf kiezen wat voor balans ze willen in hun professionele en persoonlijke leven.

Je introductie- of oriëntatieactiviteiten voor nieuwe werknemers moeten ook duidelijk uitleggen met welke werkmodellen je werkt.

Het integratiemodel werk-privé erkent dat flexibel, hybride of op afstand werken mogelijk maakt. Hier zijn enkele voordelen die bedrijven hun werknemers kunnen bieden om de integratie tussen werk en privéleven te ondersteunen:

Op afstand werken en flexibele uren

Verlof voor ouders en kinderopvang om werknemers te helpen voor hun gezin te zorgen

om werknemers te helpen voor hun gezin te zorgen Wellnessprogramma's zoals lidmaatschappen van sportscholen waar werknemers op de werkplek gebruik van kunnen maken

zoals lidmaatschappen van sportscholen waar werknemers op de werkplek gebruik van kunnen maken Gezondheidszorg en programma's die het welzijn ondersteunen

Mensen met meer persoonlijke verantwoordelijkheden en toewijzingen hebben veel baat bij beleid dat de integratie tussen werk en privé ondersteunt. Bijvoorbeeld, is tweederde van de vrouwen met flexibele werkregelingen van plan om bij hun werkgever te blijven meer dan drie jaar bij hun werkgever te blijven, terwijl slechts 19% van de vrouwen zonder deze flexibiliteit hetzelfde abonnement heeft.

Dit geeft aan dat flexibele werkopties en een focus op de integratie van werk en privéleven een aanzienlijke invloed hebben op het behoud van werknemers, met name voor vrouwen. Om dit inclusieve beleid te ontwikkelen en te implementeren, heb je sterk, toegewijd leiderschap aan het roer nodig, dat de verandering aanstuurt.

Rol van flextijd bij de integratie van werk en privéleven

Zoals we al eerder vermeldden, vormen flextime of flexibele uren de kern van een succesvol model voor de integratie van werk en privéleven. 81% van de mensen met een kantoorbaan zoeken flexibiliteit in hun rol om de vrijheid te krijgen om:

Schema's aan te passen, zoals vroeg beginnen of laat eindigen om rekening te houden met gezinsverantwoordelijkheden of persoonlijke rente en werkstijlen

aan te passen, zoals vroeg beginnen of laat eindigen om rekening te houden met gezinsverantwoordelijkheden of persoonlijke rente en werkstijlen te werken tijdens hun piekuren voor productiviteit om hun prestaties te verbeteren door gebruik te maken vantools voor het bijhouden van de productiviteit van werknemers *Verzorg persoonlijke zaken, zoals medische afspraken of gebeurtenissen op school, zonder een hele dag vrij te nemen

om hun prestaties te verbeteren door gebruik te maken vantools voor het bijhouden van de productiviteit van werknemers *Verzorg persoonlijke zaken, zoals medische afspraken of gebeurtenissen op school, zonder een hele dag vrij te nemen Creëer een gevoel van autonomie en tevredenheid door werknemers hun eigen roosters te laten bepalen

door werknemers hun eigen roosters te laten bepalen Verbeter de fysieke en mentale gezondheid door te zorgen voor een harmonieus evenwicht

Integratie werk-privé beheren met functies van ClickUp

Als u ervan overtuigd bent dat de integratie van werk en privé de toekomst is en u dit in uw organisatie wilt implementeren of op zoek bent naar een baan die dit biedt, zijn we bij het laatste stukje van de puzzel - uzelf uitrusten met de juiste hulpmiddelen.

Het managen van tijd, het maken van planningen en het handmatig prioriteren van Taken, vooral in een niet-traditioneel werkmodel, kan chaotisch zijn. Je moet je doelen op het werk halen, vergaderingen houden met leden van het team, maar ook tijd vrijmaken voor persoonlijke verplichtingen.

Ga naar ClickUp , een platform dat het volgende combineert productiviteitsmiddelen software voor projectmanagement en hulpmiddelen voor tijdbeheer met functies die de integratie van werk en privé moeiteloos laten verlopen.

De overgang tussen werk en privé is een fluitje van een cent met ClickUp!

Met ClickUp kan ik niet alleen projecten bijhouden en risico's vroegtijdig opsporen, het helpt me ook als individuele bijdrager met mijn dagelijkse taken

Raúl Becerra, productmanager bij Atrato

ClickUp-taak

Werkt u buiten kantooruren en kunt u niet onmiddellijk contact opnemen met de leden van uw team? Geen probleem ClickUp-taak geeft je alle informatie die je nodig hebt om een Taak uit te voeren.

Het werkt als een hulpmiddel voor samenwerking op afstand waarmee u en uw manager naadloos en effectief kunnen communiceren, op afstand of asynchroon.

Creëer taken en sla alle relevante informatie op, inclusief bijlagen en deadlines, met ClickUp-taak

U kunt aangepaste Tags of Statussen aan taken toevoegen om ze snel te identificeren en categoriseren en het werk voor uw team en uzelf beheren.

Bovendien kunt u prioriteiten instellen en u richten op wat het belangrijkst is. Voeg aangepaste velden toe aan taken om koppelingen, relaties en bestanden op te nemen, zodat je de context hebt die je nodig hebt om de klus te klaren.

Je kunt ook zien hoe je projecten elkaar beïnvloeden met toegevoegde relaties en afhankelijkheid van taken. Je kunt het werk op jouw manier weergeven door taken en subtaken toe te voegen aan meerdere lijsten, zodat je er gemakkelijk en direct toegang toe hebt.

ClickUp Tijdbeheer

Soms kan het moeilijk zijn om de tijd bij te houden wanneer u met tussenpozen werkt gedurende de dag. Hier, ClickUp Tijdbeheer laat je de klok starten en stoppen wanneer je maar wilt, zo vaak je maar wilt.

Bovendien kunt u met de juiste tijdsinschattingen bepalen hoeveel tijd elke taak in beslag zal nemen en uw persoonlijke verplichtingen dienovereenkomstig beheren. Je kunt ook AI voor tijdbeheer om de productiviteit te verhogen door taken efficiënt bij te houden, herinneringen in te stellen, activiteiten te prioriteren en inzicht te geven in de bestede tijd.

uw taken handmatig of automatisch timen en tijdsinschattingen maken met ClickUp Tijdbeheer_

Op zoek naar extra gemak? Gebruik de ClickUp Project tijdsregistratie Chrome extensie voor handmatig of automatisch tijdsregistratie, starten en stoppen van de klok vanaf elk apparaat en bijwerken van uw tijd vanaf elke locatie!

💡Pro Tip: Verken ClickUp's sjablonen voor tijdbeheer om tijdsregistratie op het werk en thuis te stroomlijnen.

ClickUp Kalender Weergave

Sleep gebeurtenissen naar uw kalender om uw planning te beheren en georganiseerd te blijven ondanks niet-traditionele werktijden. U kunt deze functie ook gebruiken om uzelf afwezig te markeren op onbeschikbare dagen of uren om iedereen op de hoogte te houden.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-336.png ClickUp Weergave kalender /%img/

leg al uw taken en toewijzingen vast en organiseer ze op datum met ClickUp-taakweergave_

En het beste deel?

ClickUp Calendar integreert met persoonlijke kalenders zoals Google Agenda, zodat u werk en persoonlijke toewijzingen op één plek kunt zien. Dit voorkomt overboekingen en zorgt ervoor dat er voldoende tijd wordt vrijgemaakt voor persoonlijke activiteiten.

U kunt ook een aangepaste persoonlijke werkruimte maken waarin uw professionele en werkverplichtingen op één locatie zijn samengebracht, zodat u gemakkelijker van context kunt veranderen.

ClickUp Automatiseringen ClickUp Automatiseringen verbeteren de integratie tussen werk en privéleven door werkstromen te stroomlijnen, handmatige taken te verminderen en ervoor te zorgen dat persoonlijke en professionele verantwoordelijkheden efficiënt worden beheerd.

Zo kunt u bijvoorbeeld het aanmaken van een wekelijkse rapportagetaak elke vrijdag automatiseren, zodat terugkerende taken consequent worden beheerd zonder handmatige tussenkomst.

Hier is nog een voordeel van automatisering. Stel dat je een bestand met een hoge prioriteit op een bepaald tijdstip moet versturen, maar dat het niet uitkomt met een persoonlijke activiteit. U kunt het versturen, maar u hebt een herinnering nodig. U hoeft alleen maar ClickUp in te stellen om herinneringen, dagelijkse samenvattingen van uw vervallen taken en uitgestelde apparaatnotificaties te versturen als u actief bent in de web app. En u bent klaar!

U kunt ook automatisering instellen voor terugkerende taken voor persoonlijke gewoonten die u wilt opbouwen, zoals dagelijkse beweging of leestijd. Automatisering kan u eraan herinneren om deze taken te voltooien en als Klaar te markeren, zodat u positieve gewoonten in uw dagelijkse routine kunt integreren.

ClickUp Doelen

Eindelijk, ClickUp Doelen is een effectieve manier om persoonlijke en professionele doelen bij te houden en te controleren. Het kan u een holistische weergave geven van de voltooiing van uw taken, zodat u deadlines kunt voltooien terwijl u jongleert met verschillende verantwoordelijkheden.

Een fitnessdoel kan bijvoorbeeld dagelijkse doelen voor lichaamsbeweging bevatten, terwijl een doel voor een werkproject sleutelresultaten en deadlines kan bijhouden.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-337.png ClickUp Doelen /$$$img/

targetten stroomlijnen en voortgang bijhouden met ClickUp Goals_

ClickUp-taakbeheersjabloon

Hier is een veelgebruikt ClickUp sjabloon om de integratie tussen werk en privéleven te vergemakkelijken en mensen op deze reis te helpen.

Met een volledige lijst van alle verschuldigde Taken, kan de ClickUp-taakbeheersjabloon helpt u taken effectief te beheren en ze toe te wijzen op basis van prioriteiten.

Visualiseer en organiseer uw taken zo goed mogelijk en bekijk ze met één klik in een lijst-, bord- of kalenderweergave.

Organiseer en beheer werk en persoonlijke taken op één plek met het sjabloon ClickUp-taakbeheer

Met dit sjabloon kunt u:

Taakdetails en tijdlijnen bijhouden om persoonlijke en professionele taken te stroomlijnen

bijhouden om persoonlijke en professionele taken te stroomlijnen Tijdinschatting, prioriteit, voortgang en deadlines op één plek weergeven om werkstromen te stroomlijnen

op één plek weergeven om werkstromen te stroomlijnen Taken opsplitsen in bruikbare items, ideeën en achterstanden om effectief prioriteiten te stellen

om effectief prioriteiten te stellen Maak uw lijst met taken overzichtelijker door actiepunten, ideeën en een achterstand te categoriseren

door actiepunten, ideeën en een achterstand te categoriseren Faciliterensamenwerking in teams soepel met vereenvoudigde planning en toewijzing van Taken

De uitdagingen en kansen van werk-privé integratie

Welk werk-privé model je ook kiest, er zijn altijd bepaalde uitdagingen. Enkele veelvoorkomende uitdagingen waar de meeste moderne werknemers mee worstelen zijn:

Druk om altijd beschikbaar te zijn door de constante verbinding die digitale communicatie mogelijk maakt

door de constante verbinding die digitale communicatie mogelijk maakt Verminderde kwaliteit van het privéleven en constante onderbrekingen door de doorlaatbare grenzen tussen werk en privé

en constante onderbrekingen door de doorlaatbare grenzen tussen werk en privé moeilijkheden met tijdsbeheer en tijd vrijmaken voor belangrijke dingen op het werk of thuis

Misschien wil je ook bepaalde risico's overwegen die kunnen ontstaan bij het streven naar integratie van werk en privéleven:

Overbelasting van werknemers en stress als gevolg van het onvermogen om los te komen van het werk gedurende de dag

als gevolg van het onvermogen om los te komen van het werk gedurende de dag Uitstelgedrag en verminderde productiviteit door flexibele uren en slecht tijdbeheer

door flexibele uren en slecht tijdbeheer Gespannen relaties met collega's die je zelden ziet of waar je zelden live gesprekken mee hebt en beperkte persoonlijke tijd door onderbrekingen van het werk

Dat gezegd hebbende, is deze aanpak niet zonder voordelen:

De benadering van de integratie van werk en privéleven probeert de geestelijke gezondheid te verbeteren door de stress te verminderen die gepaard gaat met starre werktijden

Bedrijven die de integratie van werk en privéleven ondersteunen door middel van modellen voor werken op afstand, hybride of flexibel werken, kunnen te maken krijgen met hogere retentiepercentages van werknemers

Meer flexibiliteit kan de algehele werktevredenheid verhogen en de stress van het jongleren tussen verschillende dingen verminderen

Bonus: Probeer deze 12 gratis sjablonen voor productiviteit om beter te werken in een kantoorinstelling of op een externe werkplek!

Werk en privé integreren met ClickUp!

Technologische ontwikkelingen, zoals verbeterde verbindingen en automatisering van werktaken, maken de toekomst van de integratie van werk en privé veelbelovend.

Met een focus op werknemersgericht beleid en welzijn, en het gebruik van tools zoals ClickUp, kunnen bedrijven ruimte bieden aan niet-traditionele werkmodellen en de voorkeuren van hun werknemers voor de integratie van werk en privé ondersteunen. Aanmelden voor ClickUp vandaag nog om werk soepel te integreren met uw privéleven.

Veelgestelde vragen

1. Wat is de WLB-theorie?

De work-life balance theorie stelt voor om werk en leven in balans te brengen door tijdlijnen vast te stellen om ervoor te zorgen dat werk het persoonlijke welzijn buiten kantoor niet verstoort.

2. Is de integratie van werk en privé gezond?

Integratie van werk en privéleven kan een gezonde keuze zijn voor mensen die het prettig vinden dat hun werk en privéleven elkaar kruisen. Het principe moedigt werknemers aan om manieren te vinden om te switchen tussen werk en privé, totdat ze op beide gebieden in balans zijn en voldoening ervaren.

3. Wat is de compensatietheorie in WLB?

De compensatietheorie in werk-privé balans suggereert dat werknemers het gebrek in het ene aspect proberen te compenseren met positieve aspecten in het andere. Een voorbeeld: een werknemer die zich ontevreden voelt op het werk, zal meer tijd en energie investeren in zijn privéleven.

4. Waarom is de integratie tussen werk en privé belangrijker geworden dan de balans tussen werk en privé?

Veel mensen geloven dat het moderne werk en leven niet in afzonderlijke silo's kunnen worden ondergebracht. Dit heeft geleid tot een flexibel model waarmee professionals hun persoonlijke en werk verplichtingen kunnen toewijzen op de manier en op het moment dat zij dat willen.

5. Wat zijn de risico's van een goede balans tussen werk en privé?

Er zijn niet per se risico's verbonden aan een gezond evenwicht tussen werk en privé. Maar in het streven naar evenwicht tussen werk en privéleven kunnen sommige mensen worstelen met onrealistische verwachtingen, burn-out, schuldgevoelens en verminderde productiviteit.

6. Wat was het doel van de WLB?

Werk-privé balans is een concept dat probeert de balans te herstellen tussen iemands professionele verantwoordelijkheden en persoonlijke leven, zodat het eerste het tweede niet overheerst. Er wordt gestreefd naar evenwicht en harmonie in beide sferen om geluk en welzijn op de lange termijn te garanderen.