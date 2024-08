Top 13 ERP-systeem voorbeelden voor 2024

Een ERP-oplossing (Enterprise resource planning) fungeert als de enige bron van waarheid voor alle organisatorische gegevens. Het biedt een gedeelde database waartoe geautoriseerde gebruikers toegang hebben, zodat beslissingen worden genomen op basis van alle beschikbare informatie.

Deze weergave in vogelvlucht stelt een organisatie in staat om datagestuurde beslissingen te nemen over procesverbeteringen, middelenbeheer en kostenbesparingen. Als resultaat verbeteren de bedrijfsresultaten en gebruiken werknemers hun tijd effectiever.

Maar hoe selecteert u het juiste ERP-systeem voor uw behoeften? Vooral omdat er zoveel opties beschikbaar zijn.

We willen dat je organisatie slaagt, dus hebben mijn team en ik de beste voorbeelden van ERP-systemen onderzocht. In dit bericht bespreken we hun functies, limieten en abonnementen, zodat je goed gepositioneerd bent om de juiste keuze te maken.

Wat moet je zoeken in een ERP-systeem?

De beste ERP-softwaretools zitten boordevol functies die uw activiteiten kunnen moderniseren en de efficiëntie kunnen verbeteren

Bij het bepalen van het beste voorbeeld van ERP-systemen zijn de sleutel factoren om te overwegen:

Afstemming op zakelijke behoeften: Wilt u projectmanagement stroomlijnen? Wilt u een strakkere toeleveringsketen? Of zoekt u hulp bijtoewijzing van middelen? Elk van deze gebieden is uniek, en uw ERP-tool moet worden ontworpen om dat specifieke gebied te behandelen

Integratiemogelijkheden: Uw ERP-software moet soepel kunnen integreren met bestaande systemen, zoals uw voorraaddatabase,logistieke softwareof HR management oplossing; dit zorgt ervoor dat uw business functies draaien als een eenheid

Klantondersteuning: Het is belangrijk om gemakkelijk toegang te hebben tot ondersteuning, vooral tijdens de eerste dagen wanneer u en uw team de ERP-software instellen en eraan wennen

Aanpasbaarheid: Als u een flexibele ERP-oplossing kiest, kunt u functies naar eigen inzicht toevoegen of aanpassen en opschalen naarmate uw organisatie groeit

Gebruiksgemak: Kies een ERP-software waarmee u en uw team snel aan de slag kunnen; een te grote leercurve kan uiteindelijk het doel tenietdoen

Kosten: Hoewel een ERP-systeem van topkwaliteit een waardige investering is, moet u rekening houden met de kosten van implementatie en onderhoud en een optie kiezen met een goede waarde voor uw geld

De 13 beste ERP-systemen voor gebruik in 2024

1. ClickUp (Beste voor enterprise resource planning en projectmanagement) ClickUp is een allesomvattende oplossing voor projectmanagement boordevol functies voor ondernemingen.

Als cloud-gebaseerd platform biedt ClickUp zichtbaarheid voor de hele organisatie, automatisering van processen en real-time samenwerking tussen alle afdelingen.

Voorbeeld ClickUp Software voor middelenbeheer verbetert functieoverschrijdend teamwerk. Het helpt duidelijke doelen te stellen, de voortgang bij te houden en de rapportage te verbeteren - alles op één handige plek.

Ik kan documenten en wiki's maken om resourcebeperkingen en aantekeningen te schetsen en ze naast mijn projecten opslaan. Ik kan bestanden invoegen, mijn team taggen en ze gemakkelijk met iedereen delen. Het is ultrahandig en intuïtief.

Blijf op schema om uw doelen te bereiken met de ClickUp Software voor middelenbeheer

ClickUp is ook aanpasbaar aan uw schaalgrootte en organisatorische behoeften. Met een hiërarchie van mappen en lijsten is het gemakkelijk om mijn accounts georganiseerd te houden en projecten te delen met clients terwijl je de zichtbaarheid controleert met granulaire toestemmingen, ongeacht de grootte van het project of het team.

Met ClickUp CRM kunt u uw verkoop- en accountpijplijn beheren met aangepaste statusworkflows en sjablonen opslaan voor leads, clients en projectleveringen. U kunt ook bestellingen, leads en scores bijhouden met aangepaste velden en inzichtelijke rapporten genereren voor slimmere analyses.

Vereenvoudig uw CRM-processen en -workflows met de software voor CRM-projectmanagement van ClickUp

En er is meer!

De ClickUp sjabloon voor resourceplanning biedt een comfortabele manier om middelen toe te wijzen binnen een team of afdeling.

Of u nu uren bijhoudt, onderaannemers beheert of de beschikbaarheid van personeel organiseert, deze sjabloon helpt u om het allemaal goed te doen - en snel!

U kunt de leiding nemen over de toewijzing van resources, de voltooiing van projecten binnen de gegeven tijd maximaliseren, potentiële conflicten tussen resources identificeren en de organisatorische afstemming op zakelijke doelen verbeteren.

ClickUp beste functies

Aanpasbare weergaven : Groepeer, filter of verberg taken om workflows in al uw projecten bij te houden en te verbinden metClickUp Weergave van Gantt Grafiek *Gemak van werkstroom: Taken aanmaken en toewijzen aan meerdere leden van het team om de werklast te spreiden metClickUp-taak *Naadloze integraties: Importeer eenvoudig uw bestaande werk van ERP-platforms en andere tools in ClickUp met slechts één klik

: Groepeer, filter of verberg taken om workflows in al uw projecten bij te houden en te verbinden metClickUp Weergave van Gantt Grafiek *Gemak van werkstroom: Taken aanmaken en toewijzen aan meerdere leden van het team om de werklast te spreiden metClickUp-taak *Naadloze integraties: Importeer eenvoudig uw bestaande werk van ERP-platforms en andere tools in ClickUp met slechts één klik AI-assistentie : Vereenvoudig processen in kaart brengen, strategiedocumenten samenvatten en contracten stroomlijnen metClickUp Brein ClickUp beperkingen

ClickUp Brain is niet inbegrepen in het Free Forever-abonnement

Nieuwe gebruikers kunnen een leercurve ervaren met ClickUp's bundel functies

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7 per maand per gebruiker

$7 per maand per gebruiker Business: $12 per maand per gebruiker

$12 per maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.700+ beoordelingen)

4.7/5 (9.700+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.100+ beoordelingen)

ClickUp heeft ons geholpen beter te abonneren, sneller te leveren en onze teams efficiënt te structureren. De grootte van ons productieteam is verdubbeld sinds ik bij het bedrijf werk! Dat was niet mogelijk geweest zonder een solide structuur voor de toewijzing van middelen en projectmanagement.

Nicole Brisova, Manager Groei Operaties, Walk the Room

2. Oracle Fusion Cloud ERP (het beste voor het beheren van complexe wereldwijde activiteiten)

via Sage Intacct Sage Intacct is een cloud-gebaseerd platform voor financieel en activabeheer met uitgebreide boekhoudmogelijkheden, waaronder cash management, AR/AP, en sjablonen grootboek .

De AI-gebaseerde anomaliedetectie van Sage Intact kan duizenden transacties scannen, onregelmatigheden signaleren en ervoor zorgen dat financiële gegevens nauwkeurig en veilig zijn.

Sage Intacct beste functies

Toegang tot honderden realtime, multidimensionale rapportages en dashboards

Vergelijk uw budget in realtime met de werkelijke uitgaven om dure overschrijdingen te voorkomen en effectief samen te werken met uw team

Automatiseer de invoer van facturen en de verwerking van betalingen; tag ook uw transacties en operationele gegevens met dimensionale waarden

Sage Intacct beperkingen

Gebruikers rapporteren vertragingen bij het toewijzen van betalingen vanwege het onvermogen om banktransacties op dezelfde dag te downloaden

Voor het wijzigen van het land van een leverancier moet eerst de lijst met contactpersonen worden bijgewerkt, wat omslachtig kan zijn

Sage Intacct prijzen

Aangepaste prijzen

Sage Intacct beoordelingen en reviews

G2: 4.3/5 (3.200+ beoordelingen)

4.3/5 (3.200+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (460+ beoordelingen)

4. SAP Business One (het beste voor KMO's met geïntegreerde CRM-behoeften)

via SAP SAP Business One is een ERP-oplossing voor kleine tot middelgrote bedrijven. Het biedt controle over bijna elk aspect van de dagelijkse bedrijfsvoering, van boekhouding en inventaris tot facturatie en verkoop.

SAP Business One integreert met Microsoft Outlook en synchroniseert klantcontacten rechtstreeks, waardoor het beheren van CRM-processen veel soepeler verloopt. Het biedt onmiddellijke toegang tot bijgewerkte klantinformatie, wat resulteert in een snelle oplossing van vragen van klanten en een verbetering van de algehele dienstverlening.

SAP Business One beste functies

Alle verkoopkansen en leadactiviteiten bijhouden vanaf het eerste contact totdat de deal is gesloten

Audits verbeteren door documenten te matchen, informatiesporen bij te houden en meerdere valuta te beheren

Rapporten produceren op basis van real-time gegevens om de belangrijkste bedrijfsprocessen te verbeteren

SAP Business One limieten

Het format voor offertes is beperkt, waardoor niet alle benodigde informatie voor productbeschrijvingen kan worden ingevoerd

Het product moet vaak worden aangepast door externe leveranciers om te voldoen aan de industriestandaarden, wat het implementatieproces beïnvloedt

SAP Business One prijzen

Aangepaste prijzen

SAP Business One beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (500+ beoordelingen)

4,3/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (500+ beoordelingen)

5. Acumatica (Beste voor flexibele, schaalbare ERP-oplossingen)

via Acumatica Acumatica is een software voor inkoopbeheer met een intuïtief ERP-systeem in de cloud dat een bereik heeft van automatisering en tools voor project planning . Het staat bekend om zijn flexibiliteit en dynamische ontwerp, is ideaal voor detailhandels en toegankelijk voor gebruikers van alle technische expertiseniveaus.

Een van de opvallende functies van Acumatica is de aanpasbare automatisering van de werkstroom bij het beheer van aanvragen. Het kan aanvragen van meerdere bronnen bundelen in één aanvraag en eenvoudig goedkeuringsregels instellen om de inkoopprocessen te optimaliseren.

Acumatica beste functies

Profiteer van de Amazon, BigCommerce en Shopify integraties die zijn ingebouwd in Acumatica Retail Edition voor vereenvoudigde retail ops

Beheer dagelijkse transacties, kassaldo's, geldoverboekingen en reconciliaties van bankrekeningen op één plaats

Offertes maken, bijwerken, koppelen aan CRM en versies bijhouden voor eenvoudig projectmanagement

Acumatica limieten

Elke module is afzonderlijk ontwikkeld, wat resulteert in fouten wanneer ze gegevens met elkaar uitwisselen

Sommige gebruikers vinden de terminologie van de software verwarrend

Acumatica prijzen

Aangepaste prijzen

Acumatica beoordelingen en reviews

G2: 4.5/5 (1.200+ beoordelingen)

4.5/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (120+ beoordelingen)

6. Odoo (het beste voor uitgebreide aanpassingen en open-source flexibiliteit)

via Odoo Odoo is een open-source, geïntegreerde business apps suite met aangepaste apps voor helpdesk, projectmanagement, HR, productie, marketing en meer. Het is ideaal voor bedrijven die een zeer aanpasbare tool nodig hebben die past bij hun unieke processen.

Wat mij echter vooral interesseerde was de e-commerce integratie.

Het opzetten van een online winkel was eenvoudig en omdat het geïntegreerd was met andere Odoo modules zoals inventaris, verkoop en boekhouding, was alles gesynchroniseerd. Hierdoor hoefde je niet meer handmatig je voorraad bij te werken of bestellingen bij te houden; alles werd automatisch afgehandeld.

Odoo beste functies

Houd je gegevens veilig met PostgreSQL; je hoeft je geen zorgen te maken over propriëtaire data formats of software lock-in

Geniet van snelle prestaties, gestroomlijnde invoer van gegevens en een responsieve gebruikersinterface

Acties automatiseren, aangepaste schermen ontwerpen en rapporten personaliseren met Odoo Studio

Odoo beperkingen

Overmatig maatwerk kan het systeem moeilijk te onderhouden en bij te werken maken, vooral met in-house ontwikkelde oplossingen

Prestatieproblemen kunnen ontstaan in grote bedrijven met complexe werkstromen en grote datasets

Odoo prijzen

One App Free: Gratis voor één app, onbeperkt aantal gebruikers

Gratis voor één app, onbeperkt aantal gebruikers Standaard: $9.07 per maand per gebruiker

$9.07 per maand per gebruiker Aangepast: $13.61 per maand per gebruiker

Odoo beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (240+ beoordelingen)

4.2/5 (240+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (850+ beoordelingen)

7. Epicor (Beste voor uitgebreide back-office functies)

via Epicor Epicor is een cognitief ERP-systeem dat is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van verschillende industrieën, waaronder productie, verdeling en detailhandel. Dankzij de geavanceerde tools voor datavisualisatie kon ik complexe datasets omzetten in gemakkelijk te begrijpen grafieken en grafieken.

Deze visuele weergave maakte het eenvoudig om trends te identificeren, KPI's bij te houden en snel weloverwogen beslissingen te nemen. Deze direct beschikbare inzichten hielpen me om proactief het initiatief te nemen tot processen in kaart brengen en problemen sneller op te lossen.

Epicor beste functies

Vereenvoudig en verfijn logistieke, verkoop- en inkoopprocessen in uw dagelijkse werkzaamheden

Garandeer uitgebreide back-office functies voor het onderhoud van apparatuur, de verkoop van reserveonderdelen en garantiereparaties

Voldoen aan internationale normen en best practices met oplossingen voor governance, risico en compliance (GRC)

Epicor limieten

Er is een lichte leercurve en sommige elementen van het gegevensstructureringssysteem kunnen overbodig lijken

Hoewel het een breed bereik aan integratieopties biedt, is het mogelijk dat het niet coherent integreert met elke databron die cruciaal is voor specifieke functies

Epicor prijzen

Aangepaste prijzen

Epicor beoordelingen en recensies

G2: 4.0/5 (900+ beoordelingen)

4.0/5 (900+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

8. Xero (de beste voor gebruikersvriendelijke accounting en projectmanagement)

via Xero Xero is een gebruiksvriendelijke, boekhoudkundige ERP-software die alles aankan, van het automatisch maken van facturen en het declareren van onkosten tot het betalen van rekeningen en het genereren van rapportages.

De functie voor het automatisch matchen van transacties stemt geïmporteerde banktransacties intelligent af op de transacties die ik in het systeem invoer. Als de software een match vindt, hoef ik alleen maar op "OK" te klikken om de transactie te reconciliëren.

Xero biedt ook realtime updates, dus ik heb altijd een actuele weergave van mijn werkstroom.

Xero beste functies

Gebruik Xero's tools voor het bijhouden van taken voor uw projectadministratie, abonnement, budgettering, offertes en facturatie

Krijg toegang tot bankgegevens van meer dan 21.000 financiële instellingen wereldwijd en bespaar tijd met bankfeeds en automatische reconciliatie

Laat klanten betalen zoals ze willen; accepteer online betalingen per bankpas, creditcard of automatische incasso, rechtstreeks vanaf de Xero-factuur

Xero-beperkingen

Xero is in de eerste plaats ontworpen als boekhoudsoftware en biedt mogelijk niet alle mogelijkheden die Xero te bieden heeftsamenwerkingstools voor ondernemingen* Grotere ondernemingen kunnen vinden dat Xero niet zo efficiënt schaalt om grotere transactievolumes, complexe processen of uitgebreide rapportage aan te kunnen

Prijzen van Xero

Starter: $29 per maand per gebruiker

$29 per maand per gebruiker Standaard: $46 per maand per gebruiker

$46 per maand per gebruiker Premium: $62 per maand per gebruiker

Xero beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (600+ beoordelingen)

4.3/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (2.900+ beoordelingen)

9. Microsoft Dynamics 365 (het beste voor AI-gestuurd relatiebeheer)

via Microsoft 365 Microsoft Dynamics 365 is een sterk geïntegreerd ERP-systeem dat gebruik maakt van AI en realtime gegevens om de bedrijfsvoering te verbeteren. Het staat bekend om zijn krachtige functies en integratiemogelijkheden.

Een van de sleutelaspecten is het bieden van verkoopinzichten. De AI analyseerde historische gegevens en huidige trends om toekomstige verkoopresultaten te voorspellen. Het stelt ook de beste acties voor om te ondernemen met prospects en bestaande klanten.

Dankzij dit inzicht konden mijn team en ik ons richten op kansen met de grootste kans op conversies, waardoor uiteindelijk de totale verkoop steeg.

Microsoft Dynamics 365 beste functies

Vereenvoudig het beheer van werkorders met Copilot, maak een bestelling aan vanuit een e-mail, plan een bestelling in of genereer een e-mailreactie vanuit één enkel dashboard

Geautomatiseerde triggers instellen op basis van acties of gebeurtenissen van klanten, zoals websitebezoeken, geopende e-mails of aankopen, om klanten op het juiste moment te betrekken

Uw sourcingervaring verbeteren met punch-outs naar externe leverancierscatalogi en extra opties verkennen om bestellingen sneller te plaatsen

Microsoft Dynamics 365 limieten

Sommige geavanceerde functies zijn beperkt of vereisen extra add-on's, waardoor de totale kosten toenemen

De gebruikersinterface is niet zo intuïtief, waardoor het een uitdaging is om door menu's en velden te navigeren

Prijzen van Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 Business Central: Gratis proefversie

Gratis proefversie Microsoft Dynamics 365 Business Central Essentials: $70 per maand per gebruiker

$70 per maand per gebruiker Microsoft Dynamics 365 Business Central Premium: $100 per maand per gebruiker

$100 per maand per gebruiker Microsoft Dynamics 365 Business Central Team leden: $8 per maand per gebruiker

Microsoft Dynamics 365 beoordelingen en recensies

G2: 3.9/5 (660+ beoordelingen)

3.9/5 (660+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (5.600+ beoordelingen)

10. Multiview ERP (Beste cloud ERP-platform gebouwd door accountants, voor accountants)

via Multiview Multiview ERP is een suite van ERP-systemen voor financieel beheer waarmee gebruikers vlot financiële gegevens van meerdere entiteiten kunnen consolideren. Dit is vooral handig voor organisaties met complexe structuren of talrijke dochterondernemingen.

De aanpassingsmogelijkheden van de tool voor financiële rapportages hielpen me om rapporten aan te passen aan specifieke behoeften, zodat de gepresenteerde informatie relevant en bruikbaar was.

Of het nu ging om het maken van gedetailleerde balansen, winst- en verliesrekeningen of rapporten over de kasstroom, ik kon me concentreren op de sleutelgegevens die voor mijn bedrijf en team het belangrijkst waren.

Multiview ERP beste functies

Bekijk gedetailleerde informatie direct vanuit overzichten in dashboards en financiële overzichten met de krachtige rapportageomgeving van Multiview, ViewPoint

Meet en beheer productieve activa voor strakkere financiële controles, minimaliseer belastingverplichtingen en stroomlijn de aankoop van activa

Prognoses maken van uw financiën, alle budgetgegevens centraal verzamelen, het goedkeuringsproces beheren en de geplande budgetten vergelijken met de werkelijke financiële resultaten

Multiview ERP limieten

Het systeem heeft veel klikken, waardoor er vaak van tabblad gewisseld moet worden

Het toevoegen van documenten is vervelend, omdat bestanden eerst gedownload moeten worden, dan naar uploads gesleept en uiteindelijk geknipt en geplakt op het tabblad productie

Multiview ERP prijzen

Aangepaste prijzen

Multiview ERP beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (190+ beoordelingen)

4.2/5 (190+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (80+ beoordelingen)

11. SYSPRO (Beste voor efficiëntie in productie en verdeling)

via SYSPRO SYSPRO is een betrouwbaar ERP-systeem om de operationele efficiëntie te verbeteren, vooral in de productie- en distributiesector.

Het biedt real-time zichtbaarheid in de voorraadniveaus op meerdere locaties. Deze gecentraliseerde weergave helpt gebruikers geïnformeerde beslissingen te nemen over nabestellingen en voorraadoverdrachten.

SYSPRO berekent bijvoorbeeld automatisch optimale veiligheidsvoorraden op basis van doorlooptijden en variabiliteit in de vraag, zodat er altijd een buffervoorraad is voor onverwachte pieken in de vraag.

SYSPRO beste functies

Structuur aanbrengen in uw activiteiten met Bill of Materials (BOM); nauwkeurige verwachte kosten vergemakkelijken voor het bijhouden van de werkelijke productiekosten

Elk onderdeel van de toeleveringsketen in realtime traceren, identificeren en rapporteren met een krachtig geïntegreerd traceerbaarheidssysteem

Manifesten genereren en buitenlabels afdrukken op basis van verpakkingsbeperkingen

SYSPRO limieten

Plug-and-play integratieoplossingen zijn beperkt, waardoor interne ontwikkeling nodig is voor ondersteuning

Voor het uitvoeren van één functie zijn vaak veel stappen nodig en het systeem is niet altijd gebruikersvriendelijk

SYSPRO prijzen

Aangepaste prijzen

SYSPRO beoordelingen en reviews

G2: 4.1/5 (200+ beoordelingen)

4.1/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

12. QuickBooks Enterprise (het beste voor allesomvattend financieel en voorraadbeheer)

via Quickbooks Enterprise Terwijl QuickBooks bekend staat om zijn boekhoudsoftware, is QuickBooks Enterprise een veelzijdige ERP-oplossing die gunstig is voor bedrijven die gedetailleerde inventaris bijhouden en beheren.

Het gecentraliseerde systeem voor het bijhouden van de inventaris hielp me bijvoorbeeld om nauwkeurige gegevens bij te houden en afwijkingen te verminderen, zodat ik altijd precies wist waar elk item zich bevond.

Ik kon ook tot vier niveaus van voorraadcategorisatie gebruiken en vervaldata toewijzen om items sneller te verkopen in het Enterprise-abonnementssysteem.

QuickBooks Enterprise beste functies

Profiteer van meer dan 200 aanpasbare, ingebouwde rapporten voor dynamische rapportage en analyse

Beheer uw hele pick-, verpakkings- en verzendproces, inclusief het verzenden van instructies naar mobiele apparaten

Aangepaste nabestelpunten aanmaken, die automatische herinneringen voor nabestellingen triggeren wanneer de voorraad onder een bepaalde drempel zakt om stockouts te voorkomen

QuickBooks Enterprise limieten

Er is geen duidelijke manier om terug te keren naar de oorspronkelijke pagina na het openen van een transactie

Gebruikers hebben fouten gerapporteerd zoals journaalposten die verdwijnen als de eerste regel geen account heeft en balansfilters die AR en AP niet synchroniseren

Prijzen QuickBooks Enterprise

Goud: $ 1.922 per jaar

$ 1.922 per jaar Platina: $2.363 per jaar

$2.363 per jaar Diamant: $4.668 per jaar

QuickBooks Enterprise beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (940+ beoordelingen)

4.2/5 (940+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (20.000+ beoordelingen)

13. ERP met zichtbaarheid (het beste voor complexe productie en beheer van de toeleveringsketen)

via Zichtbaarheid Visibility ERP is ERP-software voor fabrikanten die bestellingen plaatsen. Net als SYSPRO en QuickBooks Enterprise richt het zich op voorraadbeheer en inkoop. Een van de grootste voordelen is de mogelijkheid om projectgerelateerde activiteiten naadloos met elkaar te verbinden.

Zo kunnen bijvoorbeeld materialen die nodig zijn voor een project automatisch gekoppeld worden aan bestellingen, wat het volgende voorkomt resourcebeperkingen en zorgen voor tijdige levering. Als robuust platform biedt Visibility ERP zijn gebruikers geavanceerde functies zoals real-time gegevensanalyse en aanpasbare rapportage.

Zichtbaarheid ERP beste functies

Complexe offertes en bestellingen configureren en prijzen

Wijzig automatisch de kleuren van keuzes en functies om regelovertredingen of geldige functies weer te geven met de Product Configurator

Tijd- en onkostentransacties rechtstreeks boeken voor projecten, verkooporderregels, werkorders en overheadkosten van afdelingen

Zichtbaarheid ERP-beperkingen

Nieuwere functies of formulieren en nieuwe velden worden zelden genoemd in de helpbestanden, wat leidt tot verwarring over hun doel en impact op andere gebieden

Er is een gebrek aan mogelijkheden om meerdere revisies van een onderdeel in de inventaris bij te houden

Zichtbaarheid ERP prijzen

Aangepaste prijzen

Zichtbaarheid ERP beoordelingen en reviews

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Master Resource Planning met ClickUp!

Als u op zoek bent naar een manier om de verschillende bewegende delen in uw bedrijf met elkaar te verbinden, kunt u duurzaam en veilig schalen met een ERP-oplossing. Het is ontworpen om het leven gemakkelijker te maken, ongeacht de branche, van het mogelijk maken van samenwerking tot het garanderen van de nauwkeurigheid van gegevens en het ondersteunen van schaalbaarheid.

Elk van de bovenstaande voorbeelden van ERP-systemen zou een goede keuze zijn voor uw onderneming. Als u echter iets wilt om uw pijnpunten te verlichten en resultaten te leveren zonder gedoe, kijk dan niet verder dan ClickUp. Met zijn vele functies waarbij de gebruiker centraal staat, maakt het resource planning gemakkelijk.

