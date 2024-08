ClickUp vs. Miro: Welke whiteboardtool moet je kiezen in 2024?

Als je je ideeën nog steeds op een fysiek whiteboard krabbelt, mis je het gemak en de eenvoud van virtuele whiteboards.

Ouderwetse whiteboards zijn handig, maar ze hebben beperkte ruimte. Tijdens het brainstormen raak je je ideeën gemakkelijk kwijt op de borden. Bovendien werken ze niet als je medewerkers op afstand hebt. Virtuele whiteboards lossen deze problemen op en bieden meer mogelijkheden. Ze helpen jou en je team om samen te werken, ideeën te brainstormen en je gedachten visueel weer te geven.

Maar met zo veel whiteboardtools die er zijn, is het behoorlijk lastig om de perfecte tool te kiezen die aan je behoeften en verwachtingen voldoet (of ze overtreft). Dat is precies waar wij kunnen helpen!

In deze blog verkennen we twee populaire whiteboardtools: ClickUp vs. Miro. We belichten hun functies, verschillen, prijzen en andere details om je te helpen een weloverwogen beslissing te nemen.

Wat is ClickUp?

vervang meerdere apps door ClickUp: een alles-in-één productiviteits- en samenwerkingstool

ClickUp is een one-stop productiviteitsplatform dat is ontworpen om teamsamenwerking mogelijk te maken en eenvoudig meerdere projecten te beheren.

Het helpt u workflows te stroomlijnen door een gecentraliseerde ruimte te bieden voor alle projectgerelateerde activiteiten en bronnen, zoals het brainstormen over ideeën, het maken van taken, documenten en presentaties, het bijhouden van projectvoortgang, het beheren van projectdoelen en nog veel meer.

De verbonden werkruimte van ClickUp vereenvoudigt complexe projectplannen door teams in realtime te laten samenwerken, de zichtbaarheid van het project te behouden en iedereen op één lijn te houden wat betreft de projectdoelen.

Naast functionaliteiten voor samenwerking en workflowbeheer biedt ClickUp kant-en-klare whiteboard-sjablonen voor planning en ideeën waarmee je meteen aan de slag kunt. Deze en andere functies maken het een ideaal hulpmiddel voor brainstormen, samenwerken en meer.

Lees verder voor een overzicht van de functies van ClickUp die het een perfecte whiteboardtool en solide projectmanagementsoftware maken.

Kenmerken van ClickUp

ClickUp, als software voor visuele samenwerking met mogelijkheden voor projectbeheer, is geschikt voor veel organisaties met verschillende teamgroottes en behoeften. Hier zijn enkele van de beste functies.

Feature #1: Visualisatie

Visualiseer uw projectideeën, workflows en processen met behulp van ClickUp Mindmaps . Maak stapsgewijze processen, verbind taken en beheer ze eenvoudig via een drag-and-drop interface zonder over te schakelen naar andere weergaven.

Genereer aangepaste mindmaps met ClickUp om ideeën te plannen en workflows in kaart te brengen

U kunt uw mindmaps ook delen met teams binnen uw werkruimte en ze koppelen aan specifieke opmerkingen en documenten om taken beter te begrijpen.

ideeën plannen en uitvoeren met ClickUp Whiteboards_

Naast ideeën bedenken en plannen, kunt u ideeën snel uitvoeren door taken te maken vanuit de whiteboards. Voeg documenten, links en afbeeldingen toe aan de taken om uw team meer context te geven.

Feature #3: Efficiëntie met creativiteit

ClickUp biedt een uitgebreide bibliotheek met meer dan 1000 sjablonen om u te helpen sneller en efficiënter te werken. Er zijn verschillende categorieën van ClickUp sjablonenClickUp sjablonen zoals marketing, projectmanagement, operations, creatief en ontwerp, enz. om uit te kiezen. Bovendien kun je aangepaste sjablonen maken voor dingen die je vaak moet doen, zodat je bij je volgende project niet alles vanaf nul hoeft op te bouwen.

Brainstorm en leg ideeën van verschillende teams vast in één overzicht met het ClickUp Sprint Retrospective Brainstormsjabloon

Bijvoorbeeld, de ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm Sjabloon vereenvoudigt het beoordelen en analyseren van uw project sprints om ervoor te zorgen dat alles op schema ligt. Deze Whiteboard-sjabloon helpt u bij het brainstormen over ideeën om de sprintresultaten te verbeteren, prestatietrends over meerdere sprints te identificeren en de voortgang bij te houden om de teamproductiviteit te garanderen. Je kunt ook problemen opsporen die de teamprestaties beïnvloeden en ze meteen aanpakken. Probeer dit voor je volgende sprint! Deze sjabloon downloaden

Prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald plan voor $7 per Workspace-lid per maand

**Wat is Miro?

via miro Miro is een digitale whiteboard voor projectbeheer waarmee teams visueel ideeën kunnen brainstormen en samenwerken. Het biedt een werkruimte waar teams projecten kunnen plannen en strategieën kunnen bepalen, doelen en afhankelijkheden kunnen definiëren, gegevens kunnen visualiseren en workflows kunnen creëren.

Het platform biedt verschillende tools en visuele elementen waarmee je flowcharts, mind maps en diagrammen kunt maken voor je brainstormsessies. Miro werkt naadloos samen met ClickUp zodat u uw Miro stroomdiagrammen en diagrammen kunt omzetten in ClickUp Taken houdt alles georganiseerd en toegankelijk op één plaats.

Kenmerken

Miro is een digitaal samenwerkingsplatform voor teams om samen te brainstormen, ontwerpen en projecten te plannen. Miro biedt verschillende functies voor verschillende prijsplannen. Hier zijn er enkele.

Feature #1: Brainstormen en samenwerken

Online whiteboard via miro Miro biedt een gedeelde ruimte voor teams om samen te werken en complexe ideeën te visualiseren met behulp van sticky notes, interactieve displays, diagrammen, afbeeldingen, GIF's, spreadsheets en documenten. Het Miro-bord is een oneindig canvas waarmee teams kunnen samenwerken zonder ruimte in te perken. Bovendien zet Miro fysieke whiteboards en handgeschreven stickies om in online Jira-kaarten of CSV-tabellen.

Feature #2: Visualisatie

mindmap via_ miro Met Miro's mindmapmaker en wireframetool kunnen teams ideeën in kaart brengen met flowcharts en afbeeldingen en prototypes maken voor productschermen en websitepagina's. Noteer ideeën op plakbriefjes, breng gebruikersstromen in kaart en werk samen met teams om wireframes en mindmaps te maken. Je kunt ze delen met belanghebbenden en itereren op basis van de feedback.

Feature #3: Efficiëntie met creativiteit

Miro biedt een sjabloonbibliotheek met kant-en-klare sjablonen om processen te standaardiseren en teams te helpen efficiënt samen te werken. Van mindmaps en stroomdiagrammen tot Kanban-raamwerken en sjablonen voor teamvergaderingen, Miro biedt meer dan 500 sjablonen in verschillende categorieën. Je kunt ook aangepaste sjablonen maken en toegang krijgen tot Miro's community-sjablonen in Miroverse. Miroverse is een enorme verzameling door gebruikers gemaakte sjablonen voor specifieke branches en projecttypes.

De prijzen van Miro

Gratis

Starter : $8/maand per lid

: $8/maand per lid Zakelijk : $16/maand per lid

: $16/maand per lid Onderneming: Aangepaste prijzen

ClickUp Vs. Miro: Eigenschappen vergeleken

Het belangrijkste verschil tussen ClickUp en Miro is dat Miro een digitaal whiteboard biedt waarop teams producten kunnen ontwerpen en bouwen. ClickUp daarentegen is een productiviteitstool met een whiteboardfunctie. Het helpt meerdere mensen samen te werken op één platform om complexe projecten te bedenken en uit te voeren.

Aanpasbare whiteboards

ClickUp

Met het whiteboard van ClickUp kunt u stroomdiagrammen, diagrammen en zelfs doodles tekenen op een oneindig canvas. Je kunt ook vormen gebruiken en teksten en plakbriefjes omzetten in taken. Het is een van de beste whiteboardsoftware die ook taak- en workflowbeheer, het stellen van doelen, rapportage en analyse enz. biedt, en de kloof overbrugt tussen brainstormen en ideeën uitvoeren. Kortom, ClickUp is een Miro alternatief dat losgekoppelde apps vervangt door een enkel platform.

Miro

Miro is een online whiteboard en samenwerkingssoftware met functies als videoconferencing en wireframing, geschikt voor brainstorming sessies. Het stelt je in staat om je ideeën op te slaan met behulp van sticky notes, tekeningen, vormen, diagrammen, enz. in een gecentraliseerde aanpasbare ruimte.

Miro biedt geen taakbeheer, maar je kunt wel een Miro-bord exporteren met tools als ClickUp, Jira en Trello om taken te maken.

Winnaar van ClickUp vs. Miro ronde 1

ClickUp is een duidelijke winnaar omdat je je ideeën direct vanuit de whiteboards kunt uitvoeren door taken aan te maken. Je kunt je ideeën organiseren op het whiteboard en taken/subtaken en workflows maken.

Real-time samenwerking

Maak één-op-één- en groepschats met teamgenoten, deel bijlagen en contextualiseer gesprekken met de ClickUp Chatweergave

ClickUp

De robuuste samenwerkingsfuncties van ClickUp zijn gericht op brainstormen, plannen en het beheren van ideeën met behulp van Kanban-borden, Gantt-diagrammen, subtaken voor taken, agendaweergaven, aanpasbare dashboards en andere visuele projectbeheertools. Het platform biedt een breder scala aan functies, zoals ingebouwde chat, documenteditor, scherm delen en opnemen, tijdregistratie en nog veel meer om samenwerking in realtime mogelijk te maken.

Miro

Miro legt de nadruk op real-time samenwerking, het genereren van ideeën en innovatie. Het biedt tools zoals gedeelde cursors, chatten, in-app videogesprekken, scherm delen, annotatie, interactieve presentaties, etc., om samenwerking en feedback te verbeteren.

Hier is een voorbeeld van Miro vs. ClickUp. Laten we zeggen dat uw team aan een marketingcampagne werkt. Met ClickUp kunnen ze samenwerken om te brainstormen, plannen, beheren en het project volgen met behulp van whiteboards, stappenplannen, Gantt-diagrammen, taken, documenten, feedbackformulieren, dashboards, AI-gebaseerde inzichten en meer. Met de Miro-software kunnen ze het digitale canvas gebruiken om hun ideeën tot leven te brengen en samen te brainstormen, plannen en itereren. Kortom, ClickUp kan een alternatief zijn voor Miro, maar Miro kan niet wat ClickUp kan.

Winnaar van ClickUp vs. Miro Ronde 2

ClickUp moet hier als winnaar uit de bus komen omdat het geavanceerdere samenwerkingsfuncties biedt dan Miro. Terwijl Miro zich richt op visuele samenwerking, kunt u met ClickUp samenwerken aan projecttaken, feedback, stappenplannen en meer.

Mindmaps

ClickUp

De mindmaps van ClickUp helpen u bij het organiseren, visualiseren, opsplitsen van ideeën, verbinden van taken en geven uw visie een stevige structuur. U kunt tekst, vormen, pictogrammen, afbeeldingen, links en bijlagen toevoegen met gebruiksvriendelijke drag-and-drop functionaliteit. De integratie van de mindmaps met de volledige projectmanagementsuite maakt ClickUp de beste mindmapping software . U kunt ze ook delen in documenten, opmerkingen en taken, waardoor ze gemakkelijk toegankelijk zijn in de werkruimte.

Miro

Miro's mindmappen vergemakkelijken het brainstormen. Hoewel ze vergelijkbare functies bieden, zijn de mindmappen geen alternatief voor ClickUp mindmappen. Ze integreren met beperkte Miro-functies zoals sjablonen en whiteboards. Je kunt de mindmaps delen via meerdere websites en tools zoals Notion, Teams en Confluence.

Winnaar van ClickUp vs. Miro ronde 3

ClickUp wint hier omdat de ClickUp mindmappen integreren met alle functies van de ClickUp suite, in tegenstelling tot Miro met beperkte integraties.

Uitvoeringen

Eenvoudig productroadmaps, backlogs, sprints, UX-ontwerp en meer beheren met ClickUp

ClickUp

ClickUp biedt een speciale ruimte voor sprint retrospectives waar teams opmerkingen en notities kunnen toevoegen, actie-items kunnen bespreken en deze kunnen toewijzen aan teamleden via taakbeheerfuncties. Het platform biedt ook aanpasbare sjablonen en sprint retrospective voorbeelden die teams in staat stellen om samen te werken, kritisch na te denken en sprints te verbeteren voor betere resultaten. Bovendien kun je sprint retrospectieve rapporten genereren met ClickUp Brein , de geïntegreerde AI-assistent, om te voorkomen dat fouten zich herhalen.

Miro

Miro's retrospectives zijn visueler. Je kunt retrospectieven uitvoeren met Miro-sjablonen om vast te stellen wat werkte en wat niet. Gebruik whiteboards om retrospectieve ideeën en onderwerpclusters, het categoriseren van problemen of taken op trefwoord, tags, kleuren, enz. en deze delen met teams voor betere innovatie. Miro biedt ook hulpmiddelen zoals timers en prompts om het retrospectieve proces te begeleiden.

Winnaar van ClickUp vs. Miro Ronde 4

De speciale sprint retrospectives van ClickUp winnen hier omdat ze teams in staat stellen om samen te werken, te discussiëren, te delen en actie-items uit te voeren, in tegenstelling tot Miro, dat meer visuele retrospectives biedt.

AI-assistent

Gebruik ClickUp Brain om al uw AI-gerelateerde taken uit te voeren, van schrijven tot administratief werk

ClickUp

ClickUp Brain wordt geïntegreerd in het platform en u kunt het overal starten. Gebruik AI-chat om antwoorden te krijgen op uw taak-, document- of projectgerelateerde vragen. Automatiseer werk zoals het samenvatten van taken, het ophalen van belangrijke thema's uit e-mail threads, het vinden van belangrijke inzichten uit lange documenten, het genereren van team updates, enz. Je kunt ook aangepaste automatisering maken door te beschrijven welke processen je op de automatische piloot wilt hebben.

Miro

Miro Assist, een nieuwe AI-functie in bèta, werkt met bestaande inhoud op je bord. De AI kan inzichten halen uit retro-uitkomsten, plaknotities samenvatten, trends herkennen en plaknotities groeperen in clusters. Het kan ook het genereren van mindmaps, sequentiediagrammen, presentaties en actielijsten automatiseren.

Winnaar van ClickUp vs. Miro-ronde 5

ClickUp Brain is hier een duidelijke winnaar omdat het meer mogelijkheden biedt dan Miro Assist. U kunt het overal binnen ClickUp gebruiken om processen te automatiseren, projectdocumenten te schrijven en projectgerelateerde vragen te stellen. ClickUp Brain is een veelzijdige AI-assistent voor alle functies van ClickUp, terwijl Miro AI beperkt is tot brainstormen en visuele samenwerking binnen Miro zelf.

Prijzen

Waarderingen en beoordelingen van klanten

ClickUp

G2 : 4.7 van 5(9500 + beoordelingen)

: 4.7 van 5(9500 + beoordelingen) Capterra: 4.6 van 5 (4000+ beoordelingen)

Miro

G2 : 4.8 van 5 (5600+ beoordelingen)

: 4.8 van 5 (5600+ beoordelingen) Capterra: 4.7 van 5 (1500+ beoordelingen)

Verwante vergelijkingen

Naast deze Miro vs. ClickUp vergelijking, hebben we Miro ook vergeleken met een aantal populaire platforms voor visuele samenwerking. Laten we eens kijken hoe Miro zich verhoudt tot elk van deze platforms:

Miro vs. Mural : Zowel Miro als Mural richten zich op het verbeteren van teamsamenwerking. Ze hebben veel overeenkomsten en slechts een paar verschillen. Als je een beginner bent met visuele samenwerkingstools, kan de keuze voor Miro of Mural enigszins ingewikkeld zijn

Miro vs. Notion : Als je een team brainstormsessie wilt aansturen, is Miro de visuele samenwerkingstool die je nodig hebt. Notion is een alles-in-één notitietool met visuele samenwerking, database- en taakbeheer en een gedeeld canvas voor persoonlijke en zakelijke behoeften

Miro vs. Milanote : Voor creatieve projecten zijn de visuele en moodboards van Milanote het beste voor ideeën en visuele samenwerking. Miro is een gecentraliseerde informatiewerkruimte voor integratie, samenwerking en werkbeheer

Miro vs. Jira : Miro is een betere keuze als je efficiënte brainstormsessies met je teams wilt houden om samen aan ideeën te werken. Jira is een volwaardige projectbeheertool met robuuste mogelijkheden voor taakbeheer

Miro vs. Jamboard : Terwijl Miro uitgebreide functies en meer integraties met productiviteitstools biedt, is de kracht van Jamboard de integratie met Google Workspace. Echter, nu Google Jamboard stopzet, is het niet echt meer een keuze.

Miro vs. Lucidchart : Miro is een digitaal whiteboardtool met samenwerkingsfuncties en Lucidchart is in de eerste plaats een diagramtool. Met Lucidchart kun je je visuals koppelen aan live gegevens, een functie die Miro niet heeft. Maar Miro biedt ingebouwde videoconferenties die Lucidchart niet heeft

ClickUp vs. Miro op Reddit

We hebben op Reddit gekeken wat gebruikers vinden van Miro vs. ClickUp, en we ontdekten dat gebruikers beide platforms voor specifieke doeleinden gebruiken. Veel gebruikers zijn het ermee eens dat ClickUp robuustere functies biedt:

ClickUp is perfect voor taakbeheer, het centraliseren van taken, tijdregistratie en tijdrapporten.

Redditor Andere gebruikers zijn het eens dat Miro-borden het beste zijn voor het visualiseren van ideeën en taken:

Miro is er alleen om te visualiseren hoe de sprinttaken in elkaar passen.

Redditor

Over het algemeen staan de platforms Miro en ClickUp bij gebruikers bekend om hun visualisatie- en taakbeheerfuncties. Terwijl Miro de keuze is voor whiteboards, biedt ClickUp zowel whiteboard- als taakbeheerfuncties, waardoor er geen verschillende tools meer nodig zijn.

**Welke whiteboardtool is de beste?

We onderzochten twee tools en vonden de tool die alles overwint: ClickUp!

In de strijd tussen ClickUp en Miro is ClickUp de ideale keuze omdat het meer biedt dan alleen whiteboards op een enkel platform.

Miro biedt intuïtieve en gebruiksvriendelijke whiteboards met verschillende creatieve functies, maar voldoet niet aan de vereisten voor projectbeheer. Het helpt gebruikers alleen met het visualiseren en organiseren van ideeën. Dus, hoewel gebruikers hun ideeën kunnen structureren op Miro, hebben ze tools zoals ClickUp nodig om ze perfect te plannen en uit te voeren.

ClickUp biedt u een enkele oplossing waar teams ideeën kunnen brainstormen, visualiseren en structureren, projecten kunnen plannen en ze kunnen uitvoeren en volgen tot aan de oplevering. ClickUp's productiviteitstool met ingebouwde AI heeft alles wat je nodig hebt om efficiënt te werken en opleveringen te versnellen. De tool heeft schaalbare mogelijkheden om te voldoen aan uw veranderende bedrijfsbehoeften.

Wilt u weten hoe? Aanmelden voor ClickUp vandaag nog!