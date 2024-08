Hoe AI gebruiken voor marktonderzoek (use cases & tools)

Marktonderzoek kan vaak aanvoelen als het doorzeven van bergen gegevens uit enquêtes en focusgroepen. Het is traag, vatbaar voor fouten en kan je met veel onbeantwoorde vragen achterlaten.

Wat als je de saaie delen (zoals het verzamelen van gegevens) kunt versnellen en sneller tot de goede dingen (lees inzichten) kunt komen? AI kan helpen! ✨

Van het automatiseren van gegevensverzameling en -verwerking tot het identificeren van verborgen patronen in datasets die menselijke onderzoekers misschien over het hoofd zien, AI kan je unieke marktinzichten bieden voor zakelijke schaalbaarheid.

Als u uw marktonderzoekstrategieën en -technieken wilt verbeteren, hebt u AI aan uw zijde nodig. Laten we eens kijken hoe je AI kunt gebruiken in marktonderzoek.

AI begrijpen voor marktonderzoek

AI transformeert marktonderzoek voor elk bedrijf door diepere klantinzichten bloot te leggen. We weten dat het gebruik maakt van Natural Language Processing en Machine Learning-algoritmen, maar hoe werkt AI vanuit het perspectief van marktonderzoek?

Laten we het eens op een rijtje zetten:

Data feeding: Je voedt AI met gegevens, waaronder tweets van concurrenten, klantbeoordelingen, berichten op sociale media, enz.

NLP in actie: DeAI-tool gebruikt NLP om de taal in deze gegevens te begrijpen. Het splitst zinnen op in woorden en analyseert ze, terwijl het controleert op verbanden tussen woorden en ideeën

Patronen zoeken: Met behulp van classifiers of categorieën scheiden de tools klantgegevens, zoals positieve verwijzingen en negatieve verwijzingen. Het kan ook geavanceerde statistische analyses gebruiken om te begrijpen hoe vaak bepaalde woorden samen voorkomen of hoe de taalstijl verandert afhankelijk van het onderwerp

Het verhaal vinden: Met al deze aanwijzingen kunnen AI-tools verbanden en patronen in de gegevens detecteren en u trends presenteren in het klantsentiment, veelgebruikte zinnen door concurrenten of opkomende onderwerpen in de markt

Dat is nog maar de helft van de vergelijking. Robotica, een andere vorm van AI, automatiseert taken, waardoor onderzoek sneller en efficiënter wordt. Geautomatiseerde enquêtes en gegevensverzameling versnellen het verzamelen, wat leidt tot een volledigere en nauwkeurigere analyse.

Hoe AI gebruiken voor marktonderzoek

AI is niet alleen maar technisch jargon, het is een praktisch hulpmiddel dat je marktonderzoek drastisch kan verbeteren.

Hier zijn enkele voorbeelden uit de praktijk hoe je AI kunt gebruiken voor marktonderzoek:

1. Markttrends voorspellen

De krachtige voorspellende analyses van AI kunnen enorme hoeveelheden gegevens analyseren om de vraag van consumenten te voorspellen. Hierdoor kunnen bedrijven hun toeleveringsketen optimaliseren, kansen benutten en voorraden voorkomen. U kunt uw bedrijf ook uitbreiden door te anticiperen op de toekomstige vraag en de klantervaring te verbeteren. ClickUp Brain, de ingebouwde AI van ClickUp assistent is een opmerkelijk voorbeeld van het echte gebruik van AI om de huidige markttrends te analyseren. Deze tool maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om de huidige marktbewegingen te decoderen, zodat u waardevolle inzichten krijgt om weloverwogen beslissingen te nemen.

Prompt: Analyseer de huidige markttrends in de B2B-sector. Identificeer belangrijke concurrenten, de marktgrootte en opkomende groeikansen op basis van recente gegevens en rapporten

klikUp Brein's_ antwoord op een voorbeeldvraag om Meta's concurrenten te identificeren

2. Ken de gevoelens van je publiek

Het sentiment van klanten begrijpen is goud waard voor bedrijven omdat het hen een directe lijn geeft in de hoofden van hun klanten. Traditioneel werd feedback van klanten verzameld door middel van enquêtes en focusgroepen, wat traag en beperkt kan zijn.

Sociale media en online beoordelingen hebben echter een constante stroom van ongefilterde meningen gecreëerd.

AI-hulpprogramma's voor sentimentanalyse kunnen nu deze enorme hoeveelheid gegevens doorzeven en reviews, berichten in sociale media en online conversaties automatisch analyseren om te ontdekken wat klanten echt vinden van een merk, zijn producten of zijn campagnes.

Met deze realtime feedback kunnen bedrijven snel reageren op zorgen van klanten, verbeterpunten identificeren en hun strategieën aanpassen om beter aan de behoeften van de klant te voldoen.

Daarnaast is een empathiekaart een geweldig hulpmiddel dat je helpt de ervaringen, motivaties en behoeften van je klanten te begrijpen. Het geeft je een kijkje in hun gedachten en gevoelens in verschillende situaties, zodat je ze nog beter van dienst kunt zijn.

Bijvoorbeeld, ClickUp's inlevingskaart sjabloon is ontworpen om te helpen de belangrijkste behoeften van klanten te identificeren en betere producten of diensten te ontwikkelen die aan deze behoeften voldoen.

Vergroot het inzicht in de klant door functies toe te wijzen en te becommentariëren, automatisering, AI en meer met deze sjabloon

3. Begrijp uw klanten van binnen en buiten

Ooit gewenst dat u precies kon achterhalen wat uw klanten willen?

AI kan gedetailleerde consumentenprofielen maken door demografische gegevens, gedrag en aankoopgeschiedenis te analyseren. Hierdoor kun je marketingcampagnes en producten afstemmen op specifieke klantsegmenten, wat leidt tot meer verkoop en tevreden klanten.

U wilt bijvoorbeeld het perfecte publiek vinden voor de lancering van uw nieuwe gegevensbeveiligingsproduct en u wilt inzicht in hun demografie, gedrag en voorkeuren om een aangepaste marketingstrategie op te stellen voor de best mogelijke impact. ClickUp Brain kan u hierbij helpen met behulp van eenvoudige AI-prompts.

Prompt: Identificeer potentiële doelmarktsegmenten voor onze nieuwe productlancering voor gegevensbeveiliging. Analyseer demografische gegevens, consumentengedrag en marktvoorkeuren om een marketingstrategie op maat te ontwikkelen voor een maximale impact.

reactie van ClickUp Brain op de vraag

Denk aan het beoordelingssysteem van Netflix: hoe meer je beoordeelt, hoe beter de aanbevolen titels zijn. Dit is een eenvoudig maar efficiënt voorbeeld van het gebruik van AI-mogelijkheden om klanten te begrijpen en ervaringen op maat te maken op basis van hun voorkeuren. Dit is hoe het bedrijf zijn proces uitlegt:

"We nemen feedback van elk bezoek aan de Netflix-service (bijvoorbeeld welke titels je begint te kijken, of je die titels afmaakt en hoe je die titels beoordeelt, zoals duimen omhoog) en werken onze algoritmen voortdurend bij met die signalen om de nauwkeurigheid van hun voorspelling van wat je waarschijnlijk gaat kijken te verbeteren. Onze gegevens, algoritmen en berekeningssystemen blijven elkaar voeden om nieuwe aanbevelingen te produceren, zodat je Netflix-ervaring relevant en nuttig blijft."

4. Doe een concurrentieanalyse

De concurrentie bijhouden is essentieel voor succes. AI-tools kunnen je helpen om te analyseren wat je concurrenten doen, inclusief hun strategieën, producten en prijzen. Met deze informatie kun je weloverwogen beslissingen nemen over je eigen prijsstelling, productontwikkeling en marketinginspanningen.

Zodra je de gegevens hebt, gebruik je sjablonen voor sectoranalyse zoals ClickUp's Whiteboard Sjabloon voor Concurrentieanalyse om vrijelijk inzichten toe te voegen, te wijzigen en te positioneren binnen een interactieve weergave. Elk kwadrant laat zien hoe elk element presteert op basis van de door u geselecteerde metriek en bevat een legenda voor elk kwadrant.

Gebruik deze sjabloon om de sociale-mediabetrokkenheid van concurrenten op verschillende platforms te analyseren. Bekijk welke platforms voor elke concurrent prioriteit hebben en hoe hun inhoud aanslaat bij het publiek

Dit sjabloon downloaden Deze sjabloon helpt je om de sterke en zwakke punten en marketingstrategieën van concurrenten te ontdekken. Gebruik deze kennis om gebieden te identificeren waar uw team kan uitblinken.

Uw productteam kan bijvoorbeeld de functies van concurrenten naast elkaar leggen en hiaten en mogelijkheden identificeren om uw productaanbod te differentiëren. Of uw verkoopteam kan inzicht krijgen in de prijsstrategieën van de concurrentie, begrijpen hoe uw prijsstelling zich verhoudt en uw verkoopaanpak daarop afstemmen.

5. Verbeter het ontwerp en de analyse van marktonderzoeken

AI kan u helpen kortere, interessantere marktonderzoeken om meer mensen ze te laten afmaken. Het kan ook enquêtereacties in realtime analyseren om diepere inzichten te verschaffen en patronen te identificeren die misschien niet direct duidelijk zijn. QuestionPro , een onderzoeksbedrijf, gebruikt AI om enquêtes te maken. Ze hebben een AI-tool ontwikkeld genaamd QxBot, die is gebouwd op een generatieve AI-engine die lijkt op ChatGPT. Met deze tool kunnen gebruikers eenvoudig hun onderzoeksonderwerp instellen en enquêtevragen rechtstreeks vanuit het enquêteplatform genereren. AI helpt bij het snel creëren van innovatieve en relevante enquêtevragen, waardoor het ontwerpproces van de enquête wordt gestroomlijnd.

Pro tip: Gebruik ClickUp's sjabloon voor marktonderzoeken om enquêtes aan te passen om specifieke inzichten van uw doelgroep te verzamelen.

Gebruik deze sjabloon om gegevensgestuurde beslissingen te nemen om succesvolle marketingstrategieën te ontwikkelen

6. Fraudedetectie verbeteren

Bescherm de integriteit van uw marktonderzoek door AI in te zetten om frauduleuze activiteiten te detecteren. AI kan patronen in gegevensanalyses analyseren om anomalieën en mogelijke fraude te identificeren, zodat de gegevens die u verzamelt nauwkeurig en betrouwbaar zijn.

Bijvoorbeeld, SurveyMonkey , een marktonderzoeksbureau, gebruikt AI om nepreacties op te sporen en de nauwkeurigheid van enquêtegegevens te garanderen. Het controleert ook reactiepatronen om betrouwbare inzichten te bieden voor betere beslissingen.

Toekomstige trendvoorspellingen in marktonderzoek

Het marktonderzoekslandschap is voortdurend in beweging, gedreven door technologische vooruitgang en veranderend consumentengedrag. Hier volgt een blik op enkele belangrijke trends die we de komende jaren kunnen verwachten:

1. Hyperpersonalisatie

Marktonderzoek wordt superpersoonlijk. AI zal heel specifieke groepen van klanten maken op basis van heel veel gegevens. Dit helpt bedrijven om producten en advertenties te maken die precies aansluiten bij wat klanten willen, waardoor ze gelukkiger en loyaler worden.

2. Verkorte houdbaarheid van onderzoek & agile onderzoek

Door de steeds veranderende gewoonten en voorkeuren van consumenten wordt traditioneel onderzoek met lange doorlooptijden steeds minder effectief. Agile onderzoeksmethoden, die snelheid en flexibiliteit benadrukken, winnen aan populariteit.

Onderzoekers zullen vertrouwen op snellere methoden voor gegevensverzameling en real-time analyses om inzichten te leveren die relevant zijn voor de huidige marktomstandigheden.

onthoud wanneer Retinol van de ene op de andere dag opdook als een magisch huidverzorgingsingrediënt op TikTok? Binnen een maand waren we getuige van grote spelers in de industrie die hun marketingtactieken verbeterden om het ingrediënt te benadrukken en te profiteren van zijn populariteit.

3. Multimodale gegevensanalyse

Deze aanpak gaat verder dan alleen het analyseren van woorden. Het omvat verschillende soorten gegevens, waaronder gezichtsuitdrukkingen, stemtoon en lichaamstaal, om een meer holistisch begrip te krijgen van de reacties van deelnemers.

Hiermee kunnen onderzoekers de antwoorden van een deelnemer op een enquête combineren met een AI-analyse van hun oogbewegingen tijdens specifieke vragen. Dit kan onbewuste vooroordelen of gebieden die verder onderzocht moeten worden onthullen.

Motion-capture apps zoals OpenCap bieden in dit opzicht eindeloze mogelijkheden. Ze maken gebruik van smartphonevideo's, kunstmatige intelligentie en computationele biomechanische modellering om menselijke bewegingen te kwantificeren en specifieke inzichten te genereren.

AI-software gebruiken voor marktonderzoek

Het verzamelen en analyseren van informatie kan een complexe taak zijn in de huidige datagestuurde wereld. Hier komt efficiënt gegevensbeheer om de hoek kijken.

Bij het doorzoeken van bergen enquêtes, gesprekken op sociale media en websiteanalyses is voor het verkrijgen van waardevolle inzichten een systeem nodig dat gegevens effectief kan organiseren, opschonen en analyseren. Gelukkig, marketinganalysesoftware zoals ClickUp, met zijn krachtige organisatietools, kan helpen bij het centraliseren van al uw marktonderzoeksgegevens.

ClickUp is de applicatie die ontworpen is om al uw applicaties te vervangen en al uw werktaken, zoals task management, goal tracking, messaging en het delen van documenten, in één platform te consolideren. Maar wat als je AI zou kunnen gebruiken om nog diepere inzichten te krijgen? Ja, het bevat 's werelds enige rolspecifieke AI-assistent. ClickUp Brein is ClickUp's ingebouwde AI-assistent ontworpen om uw marktonderzoeksworkflow te stroomlijnen. Zo kan ClickUp Brain u helpen:

Standaardiseer het proces van het maken van uitgebreide enquêtes voor marktonderzoek h met behulp vanClickUp Brain's generator voor marktonderzoeksenquêtes. Als u bijvoorbeeld een nieuw product ontwikkelt, kunt u de enquêtegenerator gebruiken om gegevens te verzamelen over consumentenvoorkeuren, pijnpunten en functieverzoeken

h met behulp vanClickUp Brain's generator voor marktonderzoeksenquêtes. Als u bijvoorbeeld een nieuw product ontwikkelt, kunt u de enquêtegenerator gebruiken om gegevens te verzamelen over consumentenvoorkeuren, pijnpunten en functieverzoeken GebruikDe sectorkennis van ClickUp Brain om de ontwikkeling van nieuwe producten te stimuleren en bestaande aanbiedingen te verbeteren

te stimuleren en bestaande aanbiedingen te verbeteren Werk samen, brainstorm en documenteer uw onderzoeksdoelstellingen. Creëer eenDocumenten in ClickUp om ideeën, kaders en processen met betrekking tot uw marktonderzoek vast te leggen

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-20-1400x652.png ClickUp Brain's AI /img/

Gebruik ClickUp Brain om gepersonaliseerde en gedetailleerde strategische plannen te maken

Hier zijn meer dingen die u met ClickUp kunt doen om u te helpen bij het projectbeheer van onderzoek:

Onderzoek organiseren: Maak verschillende lijsten ofmappenvoor klantonderzoeken, concurrentieanalyse, enz.

Maak verschillende lijsten ofmappenvoor klantonderzoeken, concurrentieanalyse, enz. Gegevens opslaan: Voeg bestanden en documenten direct toe aan onderzoeksstappen met behulp vanClickUp Taken Samenwerken: Taken en informatie delen met teamleden viatoegewezen commentaar,WatchersenGeadresseerden Voortgang volgen: Instellenvervaldatums en volg de voortgang met statusupdates

Voeg bestanden en documenten direct toe aan onderzoeksstappen met behulp vanClickUp Taken Taken en informatie delen met teamleden viatoegewezen commentaar,WatchersenGeadresseerden Instellenvervaldatums en volg de voortgang met statusupdates Resultaten analyseren: Gebruik ingebouwderapportagefuncties om gegevens te analyseren

Gebruik ingebouwderapportagefuncties om gegevens te analyseren Samenvatten: De inhoud van documenten, taakthreads en updates samenvatten

Pro tip: U kunt uw onderzoeksproces starten met behulp van sjablonen voor onderzoeksinstallaties zoals ClickUp's marktonderzoekssjabloon die u kan helpen bij:

Al uw marktonderzoeksgegevens op één plaats te verzamelen

Die gegevens snel en nauwkeurig te analyseren

Inzichten en bruikbare strategieën te genereren

Identificeer mogelijkheden om nieuwe klanten te bereiken en uw ROI te verhogen met behulp van ClickUp's marktonderzoekssjabloon

Dit sjabloon downloaden Overweeg voor een meer visuele benadering ClickUp's Whiteboard Sjabloon voor onderzoek . Deze sjabloon helpt u om uw onderzoek van begin tot eind te centraliseren en bij te houden. Hiermee kunt u:

Onderzoeksgegevens organiseren in duidelijke visualisaties

In realtime samenwerken met collega's op hetzelfde whiteboard

Gemakkelijk toegang krijgen tot uw onderzoeksresultaten en deze op elk moment bekijken

Maak taken met verschillende aangepaste statussen met behulp van deze sjabloon om de voortgang van elk project bij te houden

Dit sjabloon downloaden Naast de AI-mogelijkheden kan ClickUp worden gebruikt om teams te beheren die marktonderzoek doen. De kernfunctionaliteit voor projectbeheer maakt het een krachtig hulpmiddel voor het toewijzen van taken, het beheren van deadlines en het bevorderen van de communicatie binnen uw onderzoeksteam.

Marktonderzoek stroomlijnen met ClickUp

AI zorgt voor een revolutie in marktonderzoek en biedt diepere inzichten, snellere analyses en een genuanceerder begrip van uw doelgroep.

Hoewel er genoeg AI-tools die er zijn, helpt het om een in-house tool te hebben die je werkruimte door en door kent, zodat je precies weet welke informatie je hebt en welke gaten je moet vullen met behulp van onderzoek. En dat is wat ClickUp Brain is!

Door uw informatie over projecten, taken en mensen met elkaar te verbinden, heeft deze tool alles in huis om uw onderzoeksresultaten en inzichten om te zetten in waardevolle actiepunten. Dus waar wacht u nog op? Meld u vandaag nog aan voor een gratis ClickUp account en zie het verschil dat AI kan maken in uw marktonderzoek.