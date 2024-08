Millennials benaderen

De millennials, geboren tussen 1981 en 1996, die zijn overgestapt van vaste lijnen naar smartphones en van VHS-banden naar streamingdiensten. Deze generatie is nu een belangrijke doelgroep, en daar is een goede reden voor: Hun koopkracht en merkentrouw zijn niet te onderschatten.

In tegenstelling tot Gen Z (geboren tussen 1997 en 2012), die volledig is ondergedompeld in de internetcultuur, houden millennials het midden tussen het analoge verleden en het digitale heden, waardoor ze een uniek perspectief hebben op technologie en consumentisme.

Om te leren hoe je millennials kunt benaderen, moet je eerst hun waarden begrijpen, zoals authenticiteit, duurzaamheid en betekenisvolle ervaringen. Merken als Chipotle, Netflix en Uber zijn erin geslaagd de interesse van millennials te wekken en met de juiste strategie kan jij dat ook!

De doelgroep van millennials begrijpen

Millennials (a.k.a Gen Y) hebben veel ups en downs meegemaakt in hun vormende jaren: 9/11, de Grote Recessie, meerdere ernstige marktcrashes en de meest recente, de COVID-19 pandemie en de kosten van levensonderhoud crisis. Deze generatie heeft echt alles meegemaakt. Ze hebben ook enorme studieschulden die het moeilijk maken om financiële stabiliteit te behouden tijdens de stijgende inflatie.

Deze ervaringen hebben hen anders gevormd. Hun koopgewoonten, gedachten over geld en kijk op het leven staan ver af van die van hun voorgangers. Ze zijn sociaal bewust en zoeken merken die aansluiten bij hun waarden. Ze steunen bedrijven die duurzaam en ethisch zijn en iets terugdoen voor de gemeenschap. Ze zijn op zoek naar waardegerichte aankopen en zoeken zinvolle ervaringen.

Laten we nu eens onderzoeken wat millennials tot millennials maakt.

Waarom zijn ze belangrijk voor marketeers?

Millennials waren al de grootste generatie in de VS in 2016, en in 2022 werden zij de grootste deel van de Amerikaanse bevolking. Naarmate de babyboomers met pensioen gaan, zal de vertegenwoordiging van millennials blijven stijgen. Alleen al deze demografische omvang maakt hen tot een belangrijk marktsegment om aan te boren

Millennials hebben vaker werk, hebben hun eigen geld en zijn van niemand afhankelijk om een grote aankoop te doen. Ze kunnen snel een aankoopbeslissing nemen als het merk erin slaagt indruk op hen te maken

Naarmate millennials verder komen in hun carrière en rijker worden, blijft hun koopkracht groeien. Als je je richt op deze bevolkingsgroep en hun loyaliteit verdient, levert dat een aanzienlijk rendement op naarmate ze ouder worden

. Als je je richt op deze bevolkingsgroep en hun loyaliteit verdient, levert dat een aanzienlijk rendement op naarmate ze ouder worden Millennials zijn digital natives. Het zijn vroegtijdige gebruikers van nieuwe technologieën en ze maken actief gebruik van sociale mediaplatforms, waardoor het voor marketeers gemakkelijk is om hen te bereiken via digitale marketingkanalen

Winkelen en uitgavenvoorkeuren van millennials

Laten we nu eens kijken wat de winkel- en bestedingsvoorkeuren van deze generatie zijn:

1. Ervaring voor materieel bezit

Volgens een onderzoek van Eventbrite, bijna tien jaar geleden, 78% van de millennials gaf liever geld uit aan een evenement (concerten, comedyshows) of een ervaring (reizen, avontuurlijke sporten) dan aan het kopen van iets begerenswaardigs.

Dit heeft twee mogelijke redenen:

De millennial generatie is opgegroeid in een cultuur waar materiële bezittingen werden gebruikt om te pronken met rijkdom, en ze zijn wars geworden van die praktijk

De economische turbulenties en de schulden van studentenleningen hebben het moeilijk gemaakt om een huis of een nieuw voertuig te bezitten, waardoor ze gedwongen worden om te investeren in iets wat ze zich kunnen veroorloven en waarvan ze kunnen genieten, d.w.z. zinvolle ervaringen

2. Voorkeur voor online winkelen

Het CouponFollow Millennial Shopping Habits Report zegt dat 80% van de millennials het grootste deel van hun aankopen online doet .

Door hun technisch inzicht en hun ervaring om een pandemie te overleven, voelen millennials zich van nature aangetrokken tot e-commercesites. Hier nemen ze beslissingen op basis van beschikbare aanbiedingen en klantbeoordelingen.

Een neiging tot abonnementen: Van Netflix, Amazon Prime en Spotify Premium tot B2B-producten, millennials zijn zeer geïnteresseerd in het digitale abonnementsmodel, omdat ze houden van de flexibiliteit die het hen biedt. Ze zijn zich echter ook bewust van waar ze hun geld aan uitgeven tijdens de hoge inflatie. Volgens een onderzoek van Deloitte uit 2023, 32% van de millennials een betaalde entertainmentdienst geannuleerd om geld te besparen

Een voorkeur voor duurzaamheid: Millennials zoeken ethisch geproduceerde, milieuvriendelijke producten uit bezorgdheid over de klimaatverandering. Volgens een Amerikaans cohortonderzoek van McKinsey uit 2020, 75% van de millennial respondenten zegt rekening te houden met duurzaamheid bij het doen van een luxe aankoop

Mediaconsumptiegewoonten van millennials

Minder tv, meer OTT: Millennials geven de voorkeur aan OTT-diensten zoals Netflix, Hulu en Amazon Prime boven traditionele kabeltelevisie. Volgens Statista is ongeveer88 procent van de millennials geabonneerd op een videostreamingdienst en besteden ze gemiddeld 105 minuten per week aan het consumeren van videocontent via hun smartphone

Sociaal mediagebruik: 35% van de millennials gebruikt YouTube om producten te onderzoeken voordat ze iets kopen, terwijl 26% naar Facebook gaat. Dit klinkt veelbelovend voor bedrijven, maar de groeiende populariteit van advertentieblokkers dwingt marketeers om op zoek te gaan naar alternatieve manieren om hun producten via sociale media aan de man te brengen

Volgen van beïnvloeders: Als marketeers er niet in slagen online advertenties te gebruiken, wenden ze zich vaak tot beïnvloeders met een groot aantal volgers. Volgens een onderzoek van Statista, een derde van de millennials de merk- en productaanbevelingen van social media influencers volledig

Affiniteit voor podcasts: Uit een rapport van Edison Research bleek dat 50% van de millennials in een week naar een podcast luistert. Van politiek, zaken en financiën tot entertainment, het huidige podcastscenario heeft een enorme hoeveelheid content te bieden, waardoor millennials de keuze hebben om iets te consumeren dat hen interesseert

Interesses en waarden van millennials

**Millennials worden gedreven door een doel in hun persoonlijke en professionele leven. Uit een onderzoek van Deloitte uit 2024 bleek dat voor demeerderheid (89%) van de respondenten van millennialshet hebben van een gevoel van een doel een belangrijke drijfveer is voor werktevredenheid en welzijn. Ze geven om sociale en milieukwesties en zijn geïnteresseerd in merken die veranderingen teweegbrengen en zich bewust inspannen om iets terug te geven

Vocaal over waarden: Als generatie die de geboorte van sociale media meemaakte, weten millennials hoe ze hun mening moeten geven over dingen die voor hen belangrijk zijn. Ze zijn voor open gesprekken over geestelijke gezondheid, inclusiviteit en gendergelijkheid en winkelen het liefst bij merken waarvan de visie overeenkomt met deze waarden

Als generatie die de geboorte van sociale media meemaakte, weten millennials hoe ze hun mening moeten geven over dingen die voor hen belangrijk zijn. Ze zijn voor open gesprekken over geestelijke gezondheid, inclusiviteit en gendergelijkheid en winkelen het liefst bij merken waarvan de visie overeenkomt met deze waarden Verbonden blijven: Millennials brengen veel tijd door op hun telefoon, onderhouden actieve sociale-mediaprofielen en geven de voorkeur aan online communicatie boven persoonlijke interacties. Hoewel deze verschuiving face-to-face ontmoetingen vermindert, maakt het het gemakkelijk om sneller en vaker te communiceren. Om effectief aan millennials te verkopen, moeten bedrijven zich met hen bezighouden op de platforms waaraan zij de voorkeur geven

Millennials brengen veel tijd door op hun telefoon, onderhouden actieve sociale-mediaprofielen en geven de voorkeur aan online communicatie boven persoonlijke interacties. Hoewel deze verschuiving face-to-face ontmoetingen vermindert, maakt het het gemakkelijk om sneller en vaker te communiceren. Om effectief aan millennials te verkopen, moeten bedrijven zich met hen bezighouden op de platforms waaraan zij de voorkeur geven Financieel bewust: Millennials krijgen vaak de slechte naam onverantwoordelijk met hun geld om te gaan, maar de realiteit is verre van dat. Onderzoek zegt78% van de millennials maakt een uitgavenbudget en houdt zich eraan (in tegenstelling tot 59% van de babyboomers). Millennials beginnen ook vrij vroeg met sparen voor hun pensioen, op 23 jaar, terwijl de gemiddelde leeftijd voor babyboomers 40 jaar is

De millennial-gebruikerspersona targeten

Om door millennials geaccepteerd en geliefd te worden, moeten bedrijven eerst begrijpen wat hun voorkeuren zijn en wat hen bepaalt. Omdat de leeftijdsgroep van millennials erg groot is, kunnen er verschillen zijn tussen de wensen en behoeften van 28-jarigen en die van mensen van eind 30 of begin 40 jaar.

Als je als bedrijfseigenaar of marketeer probeert millennials aan te trekken, creëer dan een duidelijk gebruikerspersona.

Waarom is dit belangrijk?

Het helpt je om je doelgroep beter te begrijpen en weloverwogen zakelijke beslissingen te nemen op basis van hun behoeften, doelen, gedrag en koopvoorkeuren. Bij het ontwerpen van je ideale klantprofiel (ICP) vind je misschien waardevolle inzichten over hun demografie die je anders zou hebben gemist.

ClickUp, een tool voor project- en marketingbeheer, kan hierbij van pas komen. U kunt ClickUp's User Persona Whiteboard Sjabloon om informatie te verzamelen, producten te ontwerpen die voldoen aan de behoeften van uw ICP en levensechte gebruikersscenario's te visualiseren.

Ideëer met uw team en ontwikkel nauwkeurige gebruikerspersona's met behulp van ClickUp's User Persona Template

Hier is een stap-voor-stap handleiding voor het gebruik van deze sjabloon voor het creëren van millennial user personas:

Brainstorm met uw team om de doelgroep te definiëren - hun leeftijd, kenmerken, interesses en motivaties metClickUp's Whiteboard2. Vul de sjabloon in met ICP-details zoals leeftijd, locatie, geslacht, functietitel en inkomensprofiel Verzamel feedback van het team en gebruikClickUp's bordweergave om de gebruikerspersona's te bekijken en aan te passen Voltooi persona's en integreer ze in uw productontwerpproces en marketingcampagnes. GebruikClickUp Dashboards om alle persona's op één plaats te bekijken en ze naast elkaar te vergelijken

De template zorgt ervoor dat uw inspanningen het juiste millennial publiek bereiken en dat u hun vertrouwen wint door hun taal te spreken. Deze sjabloon downloaden

Marketingstrategieën om millennials te bereiken

Succesvolle marketing naar millennials vereist specifieke marketingstrategieën die bij hen aansluiten, en hier zijn enkele van de beproefde en geteste strategieën:

1. Sociale media in millennialmarketing 95% van de millennials gebruikt sociale media en 86% gebruikt het dagelijks. Onnodig te zeggen dat sociale media het beste digitale kanaal is om hen te benaderen. De vraag is nu, wat zijn hun favoriete platforms?

Een recent onderzoek door HubSpot zegt dat het grootste aantal millennials (68%) YouTube kiest als hun favoriete platform, gevolgd door Facebook, Instagram, TikTok en X.

via HubSpot Sociale media zijn niet langer beperkt tot het onderhouden van contact met vrienden en familie. Het is uitgegroeid tot een vorm van informeel leren, entertainment, contact maken met gelijkgestemden en op de hoogte blijven van actueel nieuws en gebeurtenissen. Als medium heeft het veel invloed op de manier waarop millennials denken, handelen en beslissingen nemen.

Volg deze tips om doelbewuster te zijn met uw marketingstrategie voor sociale media:

Bied onvoorwaardelijke waarde (bijv. als je een haarverzorgingsproduct promoot, deel dan gemakkelijke haarverzorgingsroutines of bied gratissjablonen voor inhoudskalenders wanneer u een app voor het plannen van sociale media promoot)

Maak korte videocontent die nuttig en humoristisch is

Zorg voor authenticiteit en een uniforme merkstem

Maak visueel aantrekkelijke posts die direct de aandacht trekken

Werk samen met micro-influencers om het bereik van je merk te vergroten en geloofwaardigheid op te bouwen via influencer marketing De sociale-mediastrategie van Mailchimp kan een geweldig voorbeeld zijn. Als je hun LinkedIn- of X-accounts bekijkt, zie je prachtige, uitnodigende visuals, heldere video-inhoud en veel gratis en nuttige bronnen.

Sjablonen gebruiken voor sociale-mediabeheer

Wilt u boeiende sociale-mediacontent op grote schaal maken? Gebruik ClickUp's sjabloon voor sociale media om uw inhoud in batches te plannen, consistent te houden merkidentiteit op verschillende platforms in termen van visuals en berichtgeving, en houd je posts georganiseerd.

Bedenk, plan en organiseer sociale-mediaposts en behoud een samenhangende boodschap op verschillende platforms met behulp van ClickUp's sjabloon voor sociale media

Met het ingesloten formulier kunt u ideeën van teamleden verzamelen, samenwerken aan nieuwe campagnes en de campagneprestaties allemaal op één plek controleren. Met inzicht in eerdere en komende berichten kun je gemakkelijk berichten vinden die afwijken van de merkrichtlijnen en breng wijzigingen aan om uniformiteit te garanderen.

Deze is ideaal voor drukke social mediamarketeers die meerdere kanalen en campagnes beheren. De kant-en-klare sjabloon bespaart tijd, terwijl er ook genoeg vrijheid is om merkspecifieke aanpassingen te maken zodat het goed in je workflow past. Deze sjabloon downloaden U kunt ook ClickUp's sjabloon voor sociale-media-inhoudsplannen nog een nuttig gratis hulpmiddel uit de bibliotheek van ClickUp.

Plan en organiseer een contentkalender voor verschillende sociale mediakanalen met behulp van ClickUp's sjabloon voor het Social Media Content Plan

Deze is meer geschikt voor eenpersoonsteams voor sociale media waar één marketeer vele petten moet dragen.

Dit is hoe je het kunt vereenvoudigen beheer van sociale-mediaprojecten met de sjabloon:

Ideer, plan, maak en prioriteer posts voor meerdere sociale mediaplatforms

voor meerdere sociale mediaplatforms Inhoud van het ene naar het andere platform herplaatsen in een geschikte indeling

in een geschikte indeling Bepaal vervaldatums om nooit tijdgevoelige updates te missen

om nooit tijdgevoelige updates te missen Wijs taken toe aan creatieven (als je teamleden hebt om je te helpen) om de inhoud op tijd klaar te hebben, of wijs taken toe aan jezelf om op tijd herinneringen te krijgen Deze sjabloon downloaden ### 2. Mobiel-georiënteerde marketing

Tijdens de millenniumwisseling, toen mobiele telefoons voor het eerst op de markt kwamen, waren de eerste millennials net volwassen, terwijl de rest in de tiener- of pre-tienerjaren zat. Dankzij deze blootstelling raakten ze van nature vertrouwd met mobiele technologieën en die affiniteit werd met de tijd alleen maar sterker.

Gemiddeld, millennials dagelijks 3,53 uur op hun telefoon tegenover 2,5 uur op een pc, laptop of tablet. Daarom moet je als marketeer kiezen voor een mobile-first benadering om je klanten op hetzelfde terrein te ontmoeten.

Hier zijn enkele snelle tips om je mobiele marketingstrategie op punt te zetten:

Creëer content die visueel aantrekkelijk is en gemakkelijk te consumeren op mobiele schermen

is en gemakkelijk te consumeren op mobiele schermen Optimaliseer je content voor verticale weergave -ze nemen meer schermruimte in en zijn boeiender voor mobiele gebruikers

-ze nemen meer schermruimte in en zijn boeiender voor mobiele gebruikers Zorg ervoor dat je website en landingspagina's snel laden op mobiele apparaten om bounce rates laag te houden

om bounce rates laag te houden Creëer advertenties die specifiek zijn afgestemd op mobiele gebruikers (denk bijvoorbeeld aan de carrousel-advertenties van Facebook en Instagram, waarmee gebruikers in één advertentie door meerdere afbeeldingen of video's kunnen vegen)

(denk bijvoorbeeld aan de carrousel-advertenties van Facebook en Instagram, waarmee gebruikers in één advertentie door meerdere afbeeldingen of video's kunnen vegen) Gebruik locatiegebaseerde targetingopties om mobiele gebruikers op specifieke geografische locaties te bereiken

om mobiele gebruikers op specifieke geografische locaties te bereiken Neem messaging-apps zoals WhatsApp en Facebook Messenger op in je marketingstrategie en gebruik ze voor klantenservice, ondersteuning en gepersonaliseerde communicatie

Een goed voorbeeld van mobile-first marketing is IKEA's gebruik van augmented reality (AR) in hun mobiele app. Kopers kunnen met AR bekijken hoe een meubelstuk in hun kamer zou staan en snel een aankoopbeslissing nemen zonder naar de winkel te hoeven gaan.

3. Inbound marketing en distributie van content

Creëer content die millennials aantrekt in plaats van advertenties aan hen op te dringen. Deze inhoud moet aansluiten bij hun interesses, ambities en uitdagingen. Als u bijvoorbeeld milieuvriendelijke producten verkoopt, kan uw inhoud tips bevatten voor duurzaam leven, doe-het-zelf-recyclingprojecten of gidsen over het verminderen van de ecologische voetafdruk.

Probeer betrokkenheid te stimuleren via eigen, verdiende en betaalde mediakanalen om een groter publiek te bereiken dat geïnteresseerd zou kunnen zijn in wat u aanbiedt. HubSpot hubSpot, een toonaangevend bedrijf op het gebied van inbound marketing en verkoopsoftware, doet wat het zegt over inbound marketing. Via hun blog, ebooks, webinars en gratis tools biedt HubSpot waardevolle inhoud over onderwerpen die te maken hebben met marketing, verkoop en klantenservice. Hun content is educatief en richt zich op de pijnpunten en uitdagingen van hun doelgroep, die grotendeels bestaat uit marketeers, sales professionals en bedrijfseigenaren.

4. Invloed van merkwaarden

Communiceer de waarden en missie van je merk. Of het nu gaat om duurzaamheid, diversiteit of sociale verantwoordelijkheid, je merk afstemmen op zaken die belangrijk zijn voor millennials kan hun perceptie van je merk aanzienlijk beïnvloeden.

Het is echter niet genoeg om alleen maar te praten. Je moet je waarden ondersteunen met zinvolle acties. Als je kernwaarde bijvoorbeeld duurzaamheid is, moet je duurzaam inkopen, zorgen voor ethische arbeidsomstandigheden in je toeleveringsketen en deelnemen aan liefdadigheidsinitiatieven. Patagonia, een toonaangevend bedrijf voor outdoorkleding en -uitrusting heeft zijn merk opgebouwd rond ecologische en sociale verantwoordelijkheid. Ze promoten duurzaamheid actief door gerecyclede materialen te gebruiken, hun ecologische voetafdruk te verkleinen en een deel van hun winst te doneren aan goede doelen voor het milieu.

5. De kracht van door gebruikers gegenereerde inhoud (UGC)

Moedig millennials aan om inhoud met betrekking tot je merk te maken en te delen. Je kunt bijvoorbeeld UGC wedstrijden, uitdagingen of campagnes organiseren waarbij gebruikers worden aangemoedigd om foto's, video's of getuigenissen te delen over je producten of merkervaringen in ruil voor een incentive.

Door UGC op uw website en sociale mediakanalen te tonen, kunt u het bereik van uw merk vergroten en voorbeelden uit de praktijk laten zien van hoe uw producten of services door echte mensen worden gebruikt en gebruikt. Dit sociale bewijs kan ongelooflijk overtuigend zijn voor millennials die vasthouden aan de uitdrukking 'foto's, of het is niet gebeurd!

De populaire actiecameramerk GoPro heeft met succes gebruik gemaakt van door gebruikers gegenereerde inhoud om zijn producten op de markt te brengen. De sociale mediakanalen, website en marketingcampagnes van GoPro zijn gevuld met door gebruikers gegenereerde foto's en video's van adembenemende landschappen, adrenalineverhogende activiteiten en hartverwarmende momenten.

6. De rol van omnichannel en e-commerce in millennial marketing

Gebruik e-commerceplatforms of speciale mobiele apps om een naadloze winkelervaring te bieden, met gepersonaliseerde productaanbevelingen op basis van browse- en aankoopgeschiedenis en probleemloos afrekenen.

Het is een win-winsituatie voor merken en millennials. Millennials houden van het gemak en de gepersonaliseerde ervaring van deze media en als merk verzamel je waardevolle gegevens over hun voorkeuren en gedrag.

Je moet dezelfde ervaring ook in fysieke winkels creëren. De winkels moeten werken als ervaringscentra waar klanten in contact kunnen komen met het merk via interactieve displays, producttests en evenementen. Als de winkelervaring bij alle kanalen even soepel verloopt, kunnen millennials snel schakelen tussen digitale en fysieke touchpoints. Nike heeft deze strategieën met succes toegepast door een uniforme winkelervaring aan te bieden via meerdere kanalen, waaronder het e-commerceplatform, de mobiele app en de fysieke winkels.

Voer uw millennial marketingstrategie op met ClickUp

Om een effectieve millennial-marketingstrategie te creëren, moet je een stap verder gaan en in de huid van je doelgroep kruipen. Gebruik een uitgebreide tool zoals ClickUp's software voor marketingprojectbeheer om uw millennial publiek beter te begrijpen en ervoor te zorgen dat uw merkinspanningen bij hen aanslaan.

Maak een uitgebreid plan voor het millennial publiek met ClickUp's Marketing Project Management Software

Dit is hoe u gebruik kunt maken van de functies van ClickUp:

Samenwerken met externe teamleden (vooral millennials) in realtime om de gebruikerspersona van uw merk te definiëren, ommarketing-roadmapsmarketingstrategieën te verfijnen, te werken aan verschillende marketingmaterialen (zoals pushberichten, brochures, e-mails, posts op sociale media, blogposts, landingspagina's en casestudy's), alle relevante marktonderzoeksgegevens en projectdocumentatie op één plek te consolideren en feedback te delen/ontvangen met behulp vanClickUp Documenten

Werk in realtime samen met uw team, maak bewerkingen en geef feedback met behulp van toegewezen opmerkingen op ClickUp Docs

Brainstorm over nieuwe marketingstrategieën, gerichte campagnes, ideeën voor inhoud en meer metClickUp Whiteboards, een virtueel canvas dat ideeën en discussies omzet in actiepunten

Maak uw brainstormsessies actiegericht op ClickUp Whiteboards

Beheer complexe, langlopende strategieontwikkelingsprojecten metClickUp Taken. Verdeel uw werk in kleinere en beheersbare stukjes, voeg subtaken toe, wijs een of meerdere teamleden toe, geef prioriteit aan wat onmiddellijke aandacht nodig heeft (bijv. tijdgevoelige campagnes, zoals een promo voor de uitverkoop van Fourth of July) en voeg aangepaste tags toe aan uw Taken voor snelle categorisatie

Taakafhankelijkheden instellen om vroegtijdige wegversperringen in ClickUp-taken te identificeren

GebruikClickUp Doelen om kortetermijn- en langetermijnmarketingdoelen in te stellen die u wilt bereiken. Voeg duidelijke tijdlijnen toe, verdeel uw doelen in sprintdoelen, wekelijkse doelen of maandelijkse doelen, maak KPI's en scorekaarten voor medewerkers om prestaties te meten en groepeer uw doelen in mappen om snel een overzicht te krijgen van waar u staat

Stel uw doelen in en volg de voortgang met ClickUp Goals

Visualiseer uw marketingcampagnes zoals u wilt met 15+ aanpasbareClickUp Weergaven. Volg de voortgang en conversie van marketinginitiatieven metClickUp Dashboardsmeet het bereik en de betrokkenheid van content die u online plaatst, weet hoeveel MQL's u genereert en beoordeel hoe goed deze converteren in verkoop

Verzamel gegevens en haal waardevolle inzichten uit de reacties met ClickUp Forms

Millennials betrekken via ervaringen en waarden

Laten we eens onderzoeken hoe u millennials kunt betrekken via verschillende ervaringen en waarden:

Geweldige digitale ervaringen bevorderen in plaats van entertainment

Millennials zijn op zoek naar digitale interacties die verder gaan dan louter entertainment; ze hunkeren naar betekenisvolle ervaringen die waarde toevoegen aan hun leven. Bedrijven moeten prioriteit geven aan het creëren van digitale platforms, apps en inhoud die gebruikers opleiden, inspireren of macht geven, terwijl ze het ook leuk houden.

Laten we eens kijken naar Duolingo als voorbeeld nemen . De spelconsole en de visueel aantrekkelijke UI zorgen ervoor dat leerlingen graag doorgaan met het leren van een nieuwe taal. Bovendien is er de merkmascotte Owl Duo, die gebruikers op passief-agressieve (en vaak hilarische) wijze eraan herinnert om door te gaan met hun lessen op sociale media. Inderdaad memorabel!

via duoplanet.nl

Voorrang geven aan authenticiteit en een echt merkimago

Millennials voelen zich aangetrokken tot merken die er niet voor terugdeinzen om hun ware zelf te laten zien. Bedrijven moeten ernaar streven om vertrouwen op te bouwen door transparant te zijn over hun waarden, praktijken en oorsprong. Ze kunnen authenticiteit overbrengen door verhalen te vertellen, inhoud achter de schermen, door gebruikers gegenereerde getuigenissen of door van oprichters, CEO's en werknemers merkambassadeurs te maken met behulp van sociale media.

Het kan ontmoedigend aanvoelen om een merkbeheerstrategie vanaf nul, want er zijn meerdere bewegende delen en je wilt ze allemaal goed hebben. U kunt aanpasbare merksjablonen om de boodschap en het verhaal dat je wilt benadrukken te structureren. ClickUp's merksjabloon is zo'n kader. Met deze template kunnen bedrijven een consistente visuele identiteit creëren voor alle marketingmaterialen en distributiekanalen.

Blijf op de hoogte van de ontwikkeling van visuals, messaging en tonaliteit van uw bedrijf en creëer een consistente merkervaring met ClickUp's Branding Template

U kunt de stijl, toon, logo, kleuren, taal, gevoel en nog veel meer van uw merk definiëren en het een persoonlijkheid geven. Met de sjabloon kunt u de verschillende aspecten van het brandingproces binnen één platform volgen, waar u en andere besluitvormers de voortgang kunnen volgen, suggesties kunnen toevoegen en goedkeuringen kunnen geven.

Het is makkelijk om het overzicht te verliezen bij het ontwikkelen van een merkimago omdat er zoveel te doen is, maar deze sjabloon houdt je georganiseerd. Deze sjabloon downloaden

Sociale doelen en waarden benadrukken die millennials aanspreken

Millennials zijn sociaal bewust en voelen zich aangetrokken tot merken die doelen ondersteunen waar ze gepassioneerd over zijn. Bedrijven kunnen deze bevolkingsgroep aanspreken door maatschappelijke doelen (zoals milieuduurzaamheid, diversiteit en inclusie of gemeenschapswerk) te koppelen aan tastbare acties, zoals donaties, vrijwilligerswerk of milieuvriendelijke initiatieven. Deze inspanningen laten zien dat het bedrijf geeft om het maken van een impact die verder gaat dan winst.

Humor in marketing verwerken

Millennials waarderen het als je ze aan het lachen maakt - humor trekt hun aandacht en maakt het merk herkenbaar. Bedrijven kunnen humor gebruiken in hun marketingcampagnes, posts op sociale media en advertenties om gedenkwaardige ervaringen te creëren en betrokkenheid aan te moedigen.

De populaire SEO-software Semrush heeft deze strategie onder de knie. Hier is een van de vele social media posts van Semrush die ons deed grinniken:

via Semrush

Beschikbaar zijn en goede klantenondersteuning bieden

Millennials verwachten snelle en op maat gemaakte klantenbeheer . Bedrijven moeten hun communicatiekanalen diversifiëren, waaronder live chat, sociale media, e-mail en telefonische ondersteuning, om tegemoet te komen aan verschillende voorkeuren. Snel reageren, problemen empathisch aanpakken en oplossingen bieden die waarde toevoegen verbeteren de algehele klantervaring. Dit alles maakt van millennials loyale pleitbezorgers van hun merk.

AI gebruiken

Het kan echter overweldigend zijn om verzoeken op grote schaal af te handelen zonder de kwaliteit van de service te beïnvloeden. Dit is waar ClickUp Brein schiet te hulp.

Creëer een kennisbank voor uw projecten om in contact te komen met uw millennial publiek met ClickUp Brain

Klantenservice teams kunnen deze AI co-piloot gebruiken voor:

Het creëren van een kennisbank met bijgewerkte informatie zodat klanten zelf naar oplossingen voor hun vragen kunnen navigeren

zodat klanten zelf naar oplossingen voor hun vragen kunnen navigeren Het aanbevelen van relevante bronnen uit de kennisbank aan agenten tijdens een chat of gesprek

Krijg direct nauwkeurige antwoorden op basis van context vanuit elk werk binnen en verbonden met ClickUp, met behulp van ClickUp Brain

Klantinteracties analyseren om concepten van how-to guides, probleemoplossingsmateriaal en FAQ's te genereren

van how-to guides, probleemoplossingsmateriaal en FAQ's te genereren Het volgen van de status van serviceverzoeken

Het automatiseren van terugkerende taken, zoals het plannen van follow-ups, het bijhouden van de oplostijden van tickets*, het beantwoorden van FAQ's en het vragen om feedback

Personaliseren van chatberichten en e-mailreacties met behulp van klantgegevens

met behulp van klantgegevens Vragen/antwoorden vertalen in verschillende talen om tegemoet te komen aan de behoeften van klanten over de hele wereld

Sjablonen voor klantenservice gebruiken

Naast het versnellen van uw klantenservice met AI kunt u hun workflow soepeler en gestructureerder maken met kant-en-klare sjablonen voor klantenservice .

Stel klantenserviceteams in staat om sneller kwaliteitsoplossingen te bieden met behulp van ClickUp's Customer Service Management Template

Bijvoorbeeld, ClickUp's klantenservicemanagementsjabloon helpt u binnenkomende supporttickets te controleren, samen te werken met teams om oplossingen te vinden en op tijd oplossingen te bieden.

Met vier aanpasbare weergaven (lijst, bord, document en formulierweergave) kunt u eenvoudig nieuwe, in behandeling zijnde, lopende en opgeloste supportverzoeken bijhouden en ervoor zorgen dat er niets tussen wal en schip valt.

Met de kant-en-klare aangepaste velden kun je belangrijke details aan een ticket toevoegen, zoals het type probleem, de status, het e-mailadres van de aanvrager en de klanttevredenheidsbeoordeling.

Vergemakkelijk klantenservice met deze sjabloon en win brownie points van klanten! Deze sjabloon downloaden

Creatief zijn en grotere problemen oplossen

Millennials voelen zich aangetrokken tot bedrijven die grotere maatschappelijke of ecologische uitdagingen op een creatieve manier aanpakken. Prioriteit geven aan innovatie en met impactvolle oplossingen komen voor echte problemen spreekt het verlangen van millennials naar doelgerichte consumptie aan.

Huidverzorgingsmerk Dove gebruikte deze strategie voor zijn Project #ShowUs campagne in 2019. Het doel was om het gebrek aan representatie van alledaagse vrouwen in mainstream reclame aan te pakken. Ze startten een campagne om divers stockbeeldmateriaal te creëren met echte vrouwen.

Deze collectie, nu 's werelds grootste, omvat meer dan 10.000 foto's die beschikbaar zijn op Getty Images, en 10% van de opbrengst van de verkoop van beelden wordt opnieuw geïnvesteerd om Project #ShowUs te ondersteunen. Het project was een groot succes en resulteerde in een enorme waardering voor het merk.

Inlevingsvermogen en personalisatie waarderen

Gen Y waardeert merken die empathie tonen voor hun unieke omstandigheden en hun individuele behoeften en voorkeuren begrijpen. Personaliseringstechnieken, zoals gerichte campagnes, aangepaste aanbevelingen en communicatie op maat, maken marketinginspanningen aantrekkelijker en zorgen voor een lagere verkoop voor millennials.

Hier is een voorbeeld: Hoxton Hotels richt zich op reisliefhebbers met relevante advertenties.

via De Hoxton

Contentmarketing voor millennials

Uit wat we tot nu toe hebben besproken, kunnen we opmaken dat content die millennials aanspreekt, aan de volgende voorwaarden moet voldoen:

**Dit type content heeft als doel millennials te boeien en te amuseren, vaak door humor, gevatheid of boeiende verhalen.

Voorbeeld:Buzzfeedlijstjes en quizzen

Voorbeeld:Buzzfeedlijstjes en quizzen Emotionele inhoud: Emotionele inhoud roept gevoelens van empathie, nostalgie of inspiratie op en behandelt onderwerpen waarmee millennials zich onmiddellijk verbonden kunnen voelen.

Voorbeeld:Upworthy's video's delen inspirerende verhalen of hartverwarmende momenten

Emotionele inhoud roept gevoelens van empathie, nostalgie of inspiratie op en behandelt onderwerpen waarmee millennials zich onmiddellijk verbonden kunnen voelen. Voorbeeld:Upworthy's video's delen inspirerende verhalen of hartverwarmende momenten Authentiek: Het voelt oprecht, herkenbaar en transparant; het laat vaak echte mensen, echte ervaringen en ongefilterde perspectieven zien.

Voorbeeld:Glossiermarketingcampagnes met echte klanten en ongeretoucheerde afbeeldingen

Het voelt oprecht, herkenbaar en transparant; het laat vaak echte mensen, echte ervaringen en ongefilterde perspectieven zien. Voorbeeld:Glossiermarketingcampagnes met echte klanten en ongeretoucheerde afbeeldingen Visuele inhoud: Visuele inhoud maakt veel gebruik van afbeeldingen, korte video's en infographics om boodschappen snel en effectief over te brengen.

Voorbeeld:De kookvideo's van Tasty op Facebook en Instagram met boeiende overheadfoto's en aanstekelijke muziek

Als je deze vier factoren in gedachten houdt, kun je je onderscheiden van concurrenten en een snaar raken bij je doelgroep, namelijk millennials.

ClickUp sjablonen

U kunt ook gebruikmaken van kant-en-klare sjablonen om het volgende verder te stroomlijnen contentmarketingbeheer :

1. ClickUp's Content Marketing Plan Sjabloon

Volg de voortgang en prestaties van uw contentmarketinginitiatieven met ClickUp's sjabloon voor het contentmarketingplan

Definieer uw doelgroep en doelstellingen en ontwikkel een uitgebreid plan om uw contentcreatie en -distributie via verschillende kanalen te begeleiden. Breng teamleden samen om samen te werken en ideeën te brainstormen met behulp van deze sjabloon. Hiermee kunt u:

Taken prioriteren, deadlines instellen en contactpersonen toevoegen

Zicht krijgen op voortgang of knelpunten

Prestatiecijfers van inhoud (vertoningen, websiteverkeer en gekwalificeerde leads) bijhouden voor verschillende kanalen

Evalueer en verbeter uw contentplan

Of dit nu de eerste keer is dat je een contentstrategie maakt of dat je je bestaande processen gestructureerder wilt aanpakken, dit framework is een geweldig hulpmiddel dat je moet uitproberen. Deze sjabloon downloaden 2. ClickUp's Content Management Sjabloon

Beheer grote hoeveelheden content en blijf op de hoogte van de voortgang met behulp van ClickUp's sjabloon voor contentbeheer

Dit is uw one-stop bestemming voor het plannen en beheren van omnichannel content, van webcontent, blogs en social media posts tot nieuwsbrieven. Dit framework is vooral handig voor grote contentteams met meerdere belanghebbenden en meerdere kanalen.

Gebruik de sjabloon om creatieve input van teamleden te vragen, in realtime te plannen en samen te werken, een redactionele kalender bij te houden en content op tijd te publiceren/leveren.

Grote hoeveelheden content organiseren

Handhaaf consistente opmaak en styling voor alle content

Inhoud gemakkelijk bijwerken en herzien

Configureer de sjabloon met aangepaste statussen, weergaven en velden en blijf op één lijn met uw inhoudskalender. Deze sjabloon downloaden

Handmatige inspanningen overstijgen

Als marketingstrateeg loopt u vaak tegen de klok. En op piekmomenten kunt u te maken krijgen met de gevreesde creatieve blokkade. Op die dagen (en op alle andere dagen waarop u multitaskt als een pro), komt ClickUp Brain goed van pas. Het kan u helpen:

Ideeën te genereren en inhoud te creëren voor blogberichten, berichten op sociale media, e-mails, gerichte campagnes en advertenties

Heeft u geen nieuwe ideeën meer? Laat ClickUp Brain iets bedenken voor uw contentmarketingbehoeften

AI's antwoorden verfijnen door meer informatie en context te bieden

Bewerk kopij of inhoud voor marketingcampagnes en zorg ervoor dat ze foutloos zijn

Blog posts samenvatten in hapklare posts voor LinkedIn, X of Instagram

Als AI deze taken uitvoert, kun jij je meer richten op het maken van strategieën.

Hoe maak je marketingcontent deelbaar

Moedig user-generated content (UGC) aan door wedstrijden, uitdagingen of campagnes te organiseren die millennials uitnodigen om hun eigen content te maken en te delen Ontwikkel verhalen die emotioneel en intellectueel resoneren, of het nu gaat om het overwinnen van uitdagingen, het nastreven van passies of het maken van een verschil in de wereld Blijf op de hoogte van actuele trends, memes en culturele verwijzingen die millennials aanspreken Creëer een gevoel van urgentie of exclusiviteit om in te spelen op de angst van millennials om iets te missen (FOMO) met behulp van beperkte aanbiedingen of exclusieve deals

Het belang van SEO en optimalisatie van landingspagina's

Gezien hun voorkeur voor digitaal zoeken, is het niet verrassend dat een hoge SEO-positie (zoekmachineoptimalisatie) vertrouwen wekt bij millennials, die het zien als een teken van legitimiteit. SEO met relevante zoekwoorden kan je merk op de voorgrond plaatsen wanneer millennials zoeken naar oplossingen voor hun problemen.

Nu conversatie-zoeken steeds populairder wordt, kan het optimaliseren voor long-tail zoekwoorden die natuurlijke spraak nabootsen merken helpen om zoekopdrachten van millennials met hun stem te vangen.

Landingspagina's die direct ingaan op de zoekintentie (de reden van de zoekopdracht) vinden ook weerklank bij millennials die waarde hechten aan hun tijd. Duidelijke, beknopte informatie en gemakkelijke conversieopties zijn essentieel. Millennials zijn op hun hoede voor verkooptactieken en waarderen communicatie vooraf, zoals we al hebben vastgesteld.

Door je te richten op SEO en optimalisatie van landingspagina's kun je ervoor zorgen dat je marketinginspanningen aansluiten bij de zoekgewoonten en besluitvormingsprocessen van millennials.

Verbeter uw omzet met een succesvolle marketingstrategie voor millennials

Gen Y houdt van authenticiteit, geeft om sociale en milieukwesties en hunkert naar gepersonaliseerde ervaringen.

Om met hen in contact te komen, moet je actief zijn op digitale kanalen, vooral sociale media, en ze aan je binden met waardevolle, visueel aantrekkelijke inhoud. Laat ze zien dat je merk ergens voor staat en dat je transparant bent in je praktijken. Houd trends in de gaten en wees klaar om je aan te passen.

Door deze strategieën te volgen, bouwt u blijvende loyaliteit op bij de grootste bevolkingsgroep en maakt u uw merk klaar voor succes op de lange termijn. En met een tool als ClickUp aan uw zijde kunt u dat allemaal op een georganiseerde manier doen. Aanmelden voor ClickUp en gebruik de uitgebreide functies om uw bedrijfsstrategieën aan millennials aan te bieden.

Veelgestelde vragen

1. Wat is de beste manier om millennials te bereiken?

Om millennials effectief te bereiken, moeten merken prioriteit geven aan digitale platforms en sociale mediakanalen zoals Instagram, TikTok en YouTube, waar millennials een aanzienlijk deel van hun tijd doorbrengen. Het gebruik van aantrekkelijke contentformats zoals video's, memes en interactieve posts kan helpen om hun aandacht te trekken.

2. Waar zijn millennials het meest in geïnteresseerd?

Millennials staan bekend om hun waardegedreven consumptiegewoonten. Ze hechten veel waarde aan authenticiteit en zoeken een oprechte band met merken en producten. Duurzaamheid is een belangrijk aandachtspunt en veel millennials kiezen voor milieuvriendelijke en ethisch verantwoorde producten.

Ze zijn ook vroege gebruikers van technologie en voortdurend op zoek naar innovatieve producten en ervaringen. Ervaringen, zoals reizen en evenementen, hebben vaak voorrang op materiële bezittingen.

3. Wat is de demografie van millennials?

Millennials zijn mensen die geboren zijn tussen 1981 en 1996, hoewel de exacte definities kunnen variëren. Vanaf 2024 zijn de oudste millennials begin 40, terwijl de jongste eind 20 zijn.

4. Aan welk type reclame geven millennials de voorkeur?

Millennials reageren goed op reclame die persoonlijk en authentiek aanvoelt. Ze waarderen content die direct hun interesses en waarden aanspreekt, of het nu gaat om gerichte advertenties in sociale media, partnerschappen met influencers of door gebruikers gegenereerde content.

5. Waarom richten merken zich op millennials?

Merken richten zich op millennials omdat zij een belangrijk deel van de consumentenmarkt vertegenwoordigen met een aanzienlijke koopkracht. Millennials hebben een sterke invloed op consumententrends en bepalen vaak de voorkeuren van zowel oudere als jongere generaties. Door de loyaliteit van millennials te winnen, kunnen merken langetermijnrelaties aangaan en hun positie op de markt veiligstellen.

6. Ben ik een millennial als ik 26 ben?

Als je in 2024 26 jaar oud bent, behoor je waarschijnlijk tot Gen Z. Maar hé, je kunt nog steeds een band hebben met millennials of jezelf als een millennial beschouwen, aangezien de leeftijdsgrenzen om deze generatiecohorten te definiëren behoorlijk flexibel zijn.