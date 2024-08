Porter’s Vijf Krachten Raamwerk: Hoe het te gebruiken om een concurrerende strategie te bouwen

Je hebt waarschijnlijk wel eens gehoord over het vinden van een " blauwe oceaan een markt waar je de enige speler kunt zijn. In werkelijkheid is concurrentie echter onvermijdelijk en het omarmen ervan kan je bedrijf op veel manieren ten goede komen.

Concurrentie is de drijvende kracht achter groei en innovatie, bevordert voortdurende verbetering en stimuleert verantwoording en efficiëntie. Maar om je te onderscheiden van de massa, moet je eerst een goed inzicht hebben in je markt en de concurrentiedynamiek die deze markt vormt. Ontdek het raamwerk van de vijf krachten van Porter.

In 1979 gecreëerd door Harvard Business School professor Michael E. Porter (ook bekend als uitvinder van waardeketenanalyse ), veranderde dit analysemodel de manier waarop bedrijven denken over concurrentie en planning. Het gaat er niet alleen om naar je rivalen te kijken; het gaat erom het grotere geheel in ogenschouw te nemen, inclusief leveranciers, klanten, nieuwe en potentiële concurrenten en alternatieve producten.

In dit artikel zullen we de Vijf Krachten van Porter in detail uitwerken, waarbij we de essentiële onderdelen en de belangrijkste sterke en negatieve punten beschrijven. We laten ook zien hoe je het model kunt implementeren met behulp van ClickUp , een eersteklas platform voor projectbeheer en productiviteit.

Wat is het vijfkrachtenkader van Porter?

Het raamwerk van vijf krachten van Porter is een zakelijk hulpmiddel dat wordt gebruikt om de concurrentiedynamiek te begrijpen van een bedrijfstak.

Voordat het model werd ontwikkeld, richtten bedrijven zich voornamelijk op interne factoren en directe concurrentie. Porter daagde dit perspectief echter uit en kwam met een holistische benadering om het concurrentielandschap van een bedrijfstak te begrijpen. Hij liet zien hoe externe concurrentiekrachten de winstgevendheid en marktpositie van een bedrijf aanzienlijk kunnen beïnvloeden.

Porter noemde de volgende vijf sleutelfactoren, of krachten, die de concurrentie vormgeven:

De macht van leveranciers De macht van kopers De dreiging van nieuwkomers De dreiging van vervangende producten of diensten De intensiteit van rivaliteit tussen bestaande concurrenten

Met andere woorden, zelfs als je denkt dat je bekend bent met je huidige concurrenten, wees er niet te zeker van dat je ze de baas blijft. Een nieuwe digitale dienst of andere innovatie kan je bedrijf besluipen wanneer je het het minst verwacht en je concurrentievoordeel tenietdoen.

Vijf Krachtenanalyse van Porter vs. SWOT-analyse

Hoewel de Vijf Krachten van Porter en SWOT-analyse lijken misschien op elkaar, maar dienen verschillende doelen in

strategische planning

.

De vijf krachten van Porter helpen u om het concurrentievermogen van uw bedrijfstak te begrijpen. Het onderzoekt externe factoren om de intensiteit van de concurrentie en de winstgevendheid van de markt te beoordelen.

Aan de andere kant biedt de SWOT-analyse een breder perspectief. Het kijkt naar binnen en naar buiten en identificeert de strengths (sterke punten), weaknesses (zwakke punten), opportunities (kansen) en threats (bedreigingen) van je bedrijf.

Laten we zeggen dat u een nieuwe coffeeshop wilt openen in de buurt. Het vijfkrachtenmodel van Porter vraagt om:

Analyse van het aantal en de invloed van bestaande coffeeshops (rivaliteit tussen directe concurrenten)

De beschikbaarheid en invloed van leveranciers van koffiebonen en apparatuur (onderhandelingsmacht van leveranciers)

Het vermogen van klanten om te kiezen tussen concurrerende coffeeshops (de onderhandelingsmacht van kopers)

De mogelijkheid dat nieuwe coffeeshops in de buurt worden geopend (de dreiging van nieuwe toetreders)

De mogelijkheid dat klanten overstappen op thee- of sapbars (de bedreiging van substituten)

Deze analyse helpt je te begrijpen hoe concurrerend de lokale koffiemarkt is en of het een goed idee zou zijn om de markt te betreden. ☕

Voortbordurend op het voorbeeld van de coffeeshop, zou een SWOT-analyse kijken naar interne sterke en zwakke punten en naar externe kansen en bedreigingen:

Sterke punten zijn bijvoorbeeld je ervaring in de horeca of een unieke koffiemelange die je aanbiedt

Zwakke punten kunnen beperkte marketingfondsen zijn of een gebrek aan parkeerruimte

Kansen zijn bijvoorbeeld een groeiende belangstelling voor speciale koffie onder de lokale bevolking

Bedreigingen zijn bijvoorbeeld de opening van een nieuwe koffiewinkelketen in de buurt

Dus, terwijl de Vijf Krachten van Porter je dwingt om de concurrentie voor te blijven, helpt de SWOT-analyse je om je sterke punten te maximaliseren, zwakke punten te verhelpen, kansen te grijpen en bedreigingen het hoofd te bieden.

Bonus lezen: Gebruik de ClickUp SWOT-analyse sjabloon om de interne sterke en zwakke punten van uw bedrijf te evalueren, externe kansen en bedreigingen te identificeren en strategieën voor succes te ontwikkelen!

Maak een lijst van kritieke inzichten van uw strategie met behulp van ClickUp's gratis SWOT-analysesjabloon

De vijf krachten van Porter begrijpen

Porter's 1979 artikel begint met een eenvoudige maar krachtige verklaring:

De essentie van strategieformulering is omgaan met concurrentie.

Wat volgt in de volgende zin is echter nog impactvoller:

Toch is het gemakkelijk om concurrentie te eng en te pessimistisch te bekijken.

In plaats van concurrentie te zien als een simpele strijd tussen bestaande rivalen, introduceert Porter vier extra aspecten om rekening mee te houden: de macht van leveranciers en kopers, de mogelijkheid dat nieuwe concurrenten de markt betreden en de bedreiging die uitgaat van alternatieve producten of diensten. Laten we elk van de vijf sleutelfactoren die concurrentie beïnvloeden eens nader bekijken.

Kracht 1: Concurrerende rivaliteit

Volgens het vijfkrachtenkader van Porter is rivaliteit een belangrijke, maar niet de enige factor die de concurrentie op een markt beïnvloedt. Het onderzoekt de intensiteit van de concurrentie tussen directe rivalen op de markt.

Om het concurrentieniveau binnen uw bedrijfstak te bepalen, moet u eerst kijken naar het aantal en de relatieve sterkte van directe concurrenten. Denk vervolgens na over hoe snel de sector groeit, hoe duur het is om de markt te verlaten en hoeveel andere bedrijven uitgeven aan reclame.

Als een markt erg concurrerend is, kun je prijsoorlogen, lange perioden zonder winst en overdreven agressieve marketingtactieken verwachten. Aan de andere kant biedt een markt met weinig concurrentie kansen voor groei en hogere winsten.

Om deze problemen aan te pakken, moet je uitzoeken wat jouw product speciaal maakt en een plan bedenken om je te onderscheiden van de massa. Als je bijvoorbeeld handgemaakte chocolade verkoopt in een markt vol grote merken, kun je je richten op het gebruik van biologische ingrediënten of het aanbieden van unieke smaken om klanten aan te trekken. 🍫

Bonus lezen: Houd uw concurrenten in de gaten ' activiteiten en producten met de ClickUp Volgsjabloon voor concurrenten .

Met ClickUp's sjabloon voor het volgen van concurrenten kunt u de activiteiten en prestaties van uw concurrenten met gemak volgen.

Kracht 2: Dreiging van nieuwe toetreders

De dreiging van nieuwe toetreders onderzoekt de waarschijnlijkheid dat nieuwe concurrenten uw markt of bedrijfstak betreden. Lage toetredingsdrempels en merkentrouw in combinatie met gemakkelijke toegang tot distributiekanalen resulteren meestal in een zeer concurrerende markt.

Hier zijn enkele andere factoren om te overwegen bij het evalueren van de dreiging van nieuwe toetreders:

Kapitaalvereisten : Hoge opstartkosten schrikken nieuwkomers af

: Hoge opstartkosten schrikken nieuwkomers af Overheidsvoorschriften : Strikte regelgeving kan toetreding beperken

: Strikte regelgeving kan toetreding beperken Schaalvoordelen: Gevestigde bedrijven kunnen efficiënter produceren en lagere prijzen hanteren

Kracht 3: Onderhandelingsmacht van leveranciers

De onderhandelingsmacht van leveranciers verwijst naar het vermogen van derden zoals verkopers en leveranciers van apparatuur om uw concurrentiepositie en winstgevendheid te beïnvloeden.

Deze macht wordt versterkt wanneer er weinig leveranciers en geen substituten zijn of in het geval van unieke leveringsproducten en materialen. Wanneer leveranciers een aanzienlijke onderhandelingsmacht hebben, kunnen ze de prijzen, productkwaliteit en -beschikbaarheid en verkoopvoorwaarden aanzienlijk beïnvloeden. Om deze factor te beperken, moet je proberen je leveranciersbestand te diversifiëren of alternatieve oplossingen te creëren.

Stel je een kleine bakkerij voor die afhankelijk is van één tarwemeelleverancier. Als die leverancier de prijzen zou verhogen of concessies zou doen aan de kwaliteit, zou dat de winst van de bakkerij schaden. Om dit risico te beheersen en de onderhandelingspositie van de leverancier in bedwang te houden, zou de bakkerij met meerdere meelleveranciers kunnen werken of kunnen experimenteren met alternatieve ingrediënten zoals rogge- of maïsmeel. 🥐

Kracht 4: Onderhandelingsmacht van kopers

De onderhandelingsmacht van kopers heeft te maken met het vermogen van je klanten om lagere prijzen en een hogere kwaliteit van goederen en diensten te eisen. Inzicht in deze kracht helpt u bij het innoveren van uw productportfolio om de loyaliteit van klanten te vergroten, hun onderhandelingsmacht te verminderen en een concurrentievoordeel te behouden.

De onderhandelingsmacht van de afnemers hangt af van de volgende factoren:

Grootte en concentratie van afnemers : Grotere, meer geconcentreerde afnemers hebben meer invloed op de prijzen

: Grotere, meer geconcentreerde afnemers hebben meer invloed op de prijzen Beschikbaarheid van alternatieven : Als er veel gelijksoortige producten beschikbaar zijn, kunnen kopers gemakkelijk overstappen, waardoor hun onderhandelingsmacht toeneemt

: Als er veel gelijksoortige producten beschikbaar zijn, kunnen kopers gemakkelijk overstappen, waardoor hun onderhandelingsmacht toeneemt Prijsgevoeligheid van de koper : Hogere gevoeligheid betekent meer macht voor kopers

: Hogere gevoeligheid betekent meer macht voor kopers Belang van het product : Als je product cruciaal is voor kopers, neemt hun macht af

: Als je product cruciaal is voor kopers, neemt hun macht af Wisselkosten: Lagere overstapkosten versterken de macht van kopers

5: Dreiging van vervangende goederen

De dreiging van vervangende goederen meet de waarschijnlijkheid dat consumenten van uw product overstappen naar een alternatief dat hetzelfde doel dient of dezelfde voordelen biedt.

Als vervangproducten gemakkelijk verkrijgbaar en aantrekkelijk geprijsd zijn, verzwakt uw concurrentiepositie. Om deze kracht te verminderen, moet je innoveren, je aanbod diversifiëren en merkloyaliteit cultiveren. Houd de laatste trends en technologische ontwikkelingen goed in de gaten, want deze kunnen nieuwe substituten opleveren.

Neem een bedrijf dat traditionele gloeilampen maakt. Met de opkomst van LED-technologie die energiezuinige alternatieven biedt, kunnen consumenten overstappen op nieuwe LED-lampen.

Het gloeilampenbedrijf zou hierop kunnen reageren door te investeren in onderzoek om een eigen lijn LED-lampen te ontwikkelen. Het zou zich ook kunnen richten op het promoten van unieke kenmerken van zijn gloeilampen, zoals een warme lichtsfeer of retrodesigns, om klanten aan zich te binden en zich te onderscheiden van LED-concurrenten. 💡

Hoe het raamwerk van vijf krachten van Porter implementeren

Sinds zijn artikel in Harvard Business Review uit 1979 waarin hij het concept van de vijf krachten introduceerde, heeft Porter verschillende boeken geschreven waarin hij zijn model verder uitwerkte, met name On Competition. Hierin beschrijft Porter vijf eenvoudige stappen die je moet nemen voor een grondige industrie-analyse :

Begin met het duidelijk definiëren van de bedrijfstak om je vijfkrachtenanalyse te richten Identificeer de belangrijkste spelers in de bedrijfstak en deel ze in volgens relevante criteria Analyseer het concurrentievoordeel van het bedrijf en de bedrijfstak om winnende tactieken te ontwikkelen De algemene structuur van de bedrijfstak analyseren, met de nadruk op factoren die de winstgevendheid van de bedrijfstak beïnvloeden Voer na het voltooien van de bovenstaande stappen een gedetailleerde analyse uit van de vijf concurrentiekrachten, overweeg hun impact en potentiële veranderingen Identificeer aspecten van de industriestructuur die beïnvloed kunnen worden door concurrenten, nieuwkomers of uw bedrijf, en richt u op wat er veranderd kan worden

Laten we eens kijken hoe u deze analyse kunt uitvoeren en strategieën kunt creëren om de concurrentie in de sector te slim af te zijn met ClickUp, het toonaangevende platform voor projectbeheer en productiviteit.

Sjabloon 5 Krachten van Porter

Het begrijpen en aanpakken van de uitdagingen van een concurrerende omgeving is veel gemakkelijker met een sjabloon voor het implementeren van het vijfkrachtenkader van Porter . We raden specifiek de ClickUp Porter's 5 Krachten Sjabloon .

Voor bedrijven die hun industrie beter willen begrijpen en impactvolle strategieën willen formuleren, is deze gebruiksvriendelijke en dynamische template van onschatbare waarde

Deze sjabloon is een waardevol hulpmiddel waarmee je licht kunt werpen op dreigende bedreigingen en de omvang en relatieve invloed van je directe rivalen, leveranciers en afnemers kunt documenteren. Het geeft u een gemakkelijk te gebruiken Whiteboard met verschillende realtime samenwerkingsfuncties. Met de sjabloon kunt u de vijf krachten van Porter visualiseren met behulp van vijf kleurgecodeerde cirkels:

Concurrentie 🔴

Kopersmacht 🟢

Dreiging van nieuwkomers 🟣

Dreiging van substitutie 🔵

Leveranciersmacht 🟠

Elk onderdeel helpt u de concurrentiekrachten te beoordelen en maakt duidelijk hoe ze uw bedrijf beïnvloeden. U kunt zelfs de intensiteit van elke kracht classificeren als Lage, Medium of Hoge risico's, waardoor uw analyse meer diepgang krijgt.

Managers vinden dit kant-en-klare raamwerk vooral handig voor het identificeren van marktkansen en -bedreigingen, het behouden of vergroten van marktaandeel en winstgevendheid, het positioneren van producten voor succes op de lange termijn en het uitvoeren van gap-analyses voor procesverbeteringen.

Ideeën bedenken, creëren en samenwerken met teamleden met behulp van ClickUp Whiteboards

Als u de ClickUp Porter's Five Forces Sjabloon en andere Sjablonen op basis van whiteboards te beperkend zijn, kun je altijd vanaf nul beginnen en je eigen ClickUp Whiteboard .

Gebruik deze oneindige digitale doeken om met uw team te brainstormen en samen de vijf krachten te bepalen die uw concurrentielandschap vormen. Je kunt allerlei vormen en objecten gebruiken om je beste ideeën weer te geven en verbanden te leggen.

Bovendien kun je elk element op het Whiteboard met één klik omzetten in een taak, waardoor de kloof tussen ideevorming en uitvoering wordt overbrugd. Deze functionaliteit helpt u niet alleen bij het identificeren en visualiseren van de vijf krachten in uw branche, maar ook bij het ontwikkelen van strategieën om concurrentievoordeel te behalen en te behouden.

Binnen de Mindmaps van ClickUp kunt u knooppunten gemakkelijk herschikken op basis van hun hiërarchische structuur ClickUp Mindmaps is een ander uitstekend hulpmiddel voor het uitvoeren van de Vijf Krachtenanalyse van Porter. De mindmapping met deze techniek kunt u gemakkelijk verbindingen tussen de krachten in uw bedrijfstak in kaart brengen en tekenen met behulp van drag-and-drop-knooppunten.

Toepassing van de Vijf Krachten van Porter in verschillende industrieën

Bedrijven in concurrerende industrieën variërend van softwareontwikkeling en marketing naar bouw en gezondheidszorg kunnen allemaal het vijfkrachtenmodel van Porter gebruiken om specifieke problemen te begrijpen en winnende strategieën te ontwikkelen voor hun respectieve markten.

Door elk van de vijf krachten systematisch te analyseren, kunnen bedrijven de haalbaarheid evalueren van het betreden van nieuwe markten, het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten of het aangaan van strategische allianties.

Ze kunnen ook het bedreigingsniveau bepalen dat wordt gevormd door nieuwkomers op de markt, bestaande rivalen of vervangende producten, en passende strategieën ontwikkelen om de bedreiging voor hun concurrenten te verminderen productdifferentiatie innovatie- en positioneringsstrategieën.

Laten we het proces en de voordelen van het toepassen van het vijfkrachtenmodel van Porter illustreren aan de hand van een specifiek voorbeeld uit de praktijk.

Voorbeeld van onroerend goed

Als u een vastgoedbedrijf begin je met het toepassen van de Vijf Krachten van Porter door de exacte "industrie" of niche te definiëren die je wilt analyseren. Het zou bijvoorbeeld de bouw en verkoop van luxe appartementen in New York City kunnen zijn. 🏗️

Je zou beginnen met het identificeren en tellen van de belangrijkste spelers die zich bezighouden met onroerend goed in het hogere segment in en rond New York. Als je dat doet, realiseer je je dat de concurrentie in deze sector springlevend is. Daarnaast lijkt de onderhandelingspositie van kopers op dit moment ook vrij hoog te zijn, aangezien er meer luxe appartementen zijn dan mensen die ze willen kopen.

En als je bedenkt hoe lang het duurt om het materiaal voor de bouw van appartementen te verkrijgen en hoe schaars bouwvakkers zijn, is de onderhandelingspositie van leveranciers ook aan de bovenkant van het spectrum.

Aan de andere kant is het niet gemakkelijk om onroerend goed in het hogere segment te bouwen en verkopen in NYC-je hebt ervaring nodig in de omgang met regelgevende instanties en een uitstekende reputatie en staat van dienst om op dit gebied succesvol te zijn. Ook is er nauwelijks een realistisch alternatief voor iemand die op zoek is naar een luxe appartement in NYC, waardoor de dreiging van alternatieven extreem laag is.

Het resultaat van de analyse: Het is waarschijnlijk geen goed idee om je zonder ervaring of reputatie te wagen aan de bouw en verkoop van duur vastgoed in NYC. De toetredingsdrempels zijn hoog en de niche wordt gedomineerd door een paar gevestigde spelers.

De vijf krachten van Porter: Sterke punten en beperkingen

Het Vijf Krachtenmodel van Porter is een strategisch hulpmiddel dat is ontworpen om u een duidelijk, analytisch inzicht te geven in uw concurrentielandschap. Het is echter niet zonder beperkingen en nadelen, zoals u in de onderstaande tabel kunt zien: 👇

Pas het vijfkrachtenkader van Porter toe met ClickUp

Het Vijf Krachtenmodel van Porter helpt u om uw concurrentie beter te begrijpen en geeft u richtlijnen over waar u uw inspanningen en investeringen op moet richten voor duurzame groei. Door te bestuderen hoe dingen werken in de toeleveringsketen en door te investeren in onderzoek en ontwikkeling, kunt u manieren vinden om u te onderscheiden van uw concurrenten.

