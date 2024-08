100 Voorbeelden van professionele out-of-office berichten

Het instellen van een out-of-office (OOO) e-mail kan ons ontgaan terwijl we vol ongeduld uitkijken naar onze volgende vakantie of vakantie. Maar als je deze stap overslaat, kun je onbedoeld het vertrouwen van je klanten of collega's schaden.

Een snelle reactie, zelfs als je afwezig bent, is een teken van professionaliteit en betrouwbaarheid. Het opstellen van de perfecte out-of-office boodschap is meer dan een hoffelijkheid; het is een cruciaal onderdeel van de zakelijke etiquette. Het verzekert je klanten en partners dat hun behoeften worden erkend, zelfs wanneer jij je aan het opladen bent.

Dit artikel is je gids voor het opstellen van een out-of-office e-mailbericht dat effectief communiceert over je onbeschikbaarheid en tegelijkertijd je professionele imago behoudt. We delen ook enkele voorbeelden van out-of-office berichten die je kunt gebruiken als inspiratie voor dit essentiële onderdeel van je werk communicatie op de werkplek .

Laten we eens kijken hoe je een onberispelijke indruk achterlaat met je out-of-office bericht!

Inzicht in het Office Autoresponder E-mailbericht

Autoresponder e-mailberichten informeren afzenders over uw afwezigheid en zorgen voor een continue communicatie, zelfs als u niet beschikbaar bent om onmiddellijk te reageren. Essentiële elementen van een professioneel autoresponder e-mailbericht op kantoor zijn onder andere:

Een duidelijke aankondiging van afwezigheid: Je bericht moet beginnen met een duidelijke verklaring waarin je aangeeft dat je niet op kantoor bent, of het nu gaat om een vakantie, zakenreis, medisch verlof, zwangerschapsverlof, enz.

Je bericht moet beginnen met een duidelijke verklaring waarin je aangeeft dat je niet op kantoor bent, of het nu gaat om een vakantie, zakenreis, medisch verlof, zwangerschapsverlof, enz. Uw terugkeerdatum: Vermeld de exacte datum waarop u terug bent en e-mails kunt beantwoorden. Dit schept verwachtingen over wanneer een follow-up kan worden verwacht.

Vermeld de exacte datum waarop u terug bent en e-mails kunt beantwoorden. Dit schept verwachtingen over wanneer een follow-up kan worden verwacht. **Voor dringende zaken die onmiddellijke aandacht vereisen, vermeld de contactgegevens van een collega of teamlid die je kan helpen. Vermeld hun e-mailadres en telefoonnummer bij de communicatie buiten kantoor.

Opmerking over beperkte toegang: Als je verwacht beperkte toegang te hebben tot internet of mobiele telefoon, vermeld dan deze informatie om de verwachtingen over je beschikbaarheid te managen.

Als je verwacht beperkte toegang te hebben tot internet of mobiele telefoon, vermeld dan deze informatie om de verwachtingen over je beschikbaarheid te managen. Professionele toon en ondertekening: Zelfs grappige out-of-office berichten moeten een professionele toon behouden, eindigend met een beleefde ondertekening die wat vakantievreugde kan verspreiden of goede wensen kan overbrengen.

Tip: Omdat je waarschijnlijk één algemene out-of-office boodschap zult gebruiken voor alle e-mails, of die nu van vrienden of werkcontacten komen, kun je het beste de juiste toon treffen. Wees duidelijk over je beschikbaarheid en met wie je contact moet opnemen tijdens je afwezigheid, maar houd persoonlijke details privé.

100 voorbeelden van afwezigheidsberichten

Hier zijn 100 voorbeelden van afwezigheidsberichten voor elk mogelijk afwezigheidsscenario, van kort verlof tot lange vakanties.

Voordat we beginnen: Onthoud dat elk bericht baat heeft bij een begroeting zoals "Hallo", "Ik hoop dat het goed met je gaat" of "Bedankt voor het bellen" Deze universele zinnen geven je bericht een beleefde en professionele toon.

Elk bericht moet ook een contactpersoon voor noodgevallen bevatten voor het geval iemand contact met je opneemt voor iets dringends. Het zou er zo uit kunnen zien:

Neem voor dringende zaken contact op met [naam contactpersoon] op [e-mailadres contactpersoon] of [telefoonnummer].

Of

Voor onmiddellijke hulp, stuur een e-mail naar [contact e-mailadres] of bel [nummer].

Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden van berichten buiten kantoor:

1. Voorbeelden van algemene zakelijke berichten

Bedankt voor uw e-mail. Ik ben momenteel niet op kantoor met beperkt internet en kom terug op [datum]. Ik ben weg van kantoor tot en met [datum]. Als er iets dringends is, stuur dan een e-mail naar [contact e-mail] of bel [nummer]. Dank je wel!

2. Kortdurend verlof (ideaal voor korte afwezigheden)

Bedankt voor uw e-mail. Ik ben vandaag niet op kantoor en heb beperkte toegang tot e-mail. Ik zal reageren zodra ik terug ben op [Date]. Hallo! Ik ben momenteel niet op kantoor voor een korte vakantie, maar ik ben terug op \datum. Ik kijk er naar uit om bij te praten! Ik ben niet op kantoor tot \datum. Bedankt en ik kom zo snel mogelijk bij je terug. Tot zo. Bedankt voor het bellen. Ik ben even niet op kantoor en kom terug op [datum]. Voor algemene vragen kun je contact opnemen met [e-mail/telefoonnummer algemene vraag]. Hallo! Ik heb een korte pauze en zal pas op \datum* mijn e-mails controleren. Ik neem zo snel mogelijk contact met je op als ik terug ben Bedankt voor je bericht. Ons team is momenteel niet op kantoor en komt terug op [Datum]. We stellen je geduld op prijs en nemen snel contact met je op. Bedankt voor het contact! Ik ben momenteel niet op kantoor en werk aan een project. Ik ben weer terug op \datum. Ik kijk er naar uit om snel contact op te nemen. Bedankt voor je e-mail. Ik ben momenteel weg van werk/school/universiteit en kom terug op [datum]. Gedurende deze periode heb ik af en toe toegang tot e-mail. Buiten kantoor tot \datum. Ik zal je e-mail beantwoorden zodra ik terug ben.

3. Langere verlofperiode (lange vakanties of sabbaticals)

Hallo! Ik heb momenteel een sabbatical om nieuwe ervaringen en inspiratie op te doen. Ik ben weer terug en klaar om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Proost! Bedankt voor je e-mail. Ik ben met verlengd verlof tot en met \datum. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met [plaatsvervangend contactpersoon of afdeling]. Hallo! Ik ben op een langverwacht avontuur om de [plaats of activiteit] te verkennen en zal niet beschikbaar zijn tot [datum]. Ik kijk ernaar uit om bij te praten als ik terug ben! Ik ben momenteel met verlengd verlof en kom pas terug op [datum]. Gedurende deze periode heb ik beperkte toegang tot e-mail. Groeten! Ik neem een tijdje vrij om op te laden en me te richten op persoonlijke groei, en ik zal weg zijn tot \datum. Je bericht is belangrijk voor me en ik zal zo snel mogelijk reageren als ik terug ben.

4. Deelname aan conferentie

Hallo! Ik neem momenteel deel aan een conferentie om ons team op de hoogte te brengen van de laatste inzichten op het gebied van trends en technologie. Ik zal niet op kantoor zijn van \begindatum tot \einddatum, met af en toe toegang tot e-mail. Na deze periode neem ik zo snel mogelijk contact met je op. Dank u voor uw bericht. Ik neem deel aan [naam conferentie] en ben tot [datum] niet op kantoor. Hallo! Ik ben op dit moment op de conferentie en leer over het onderwerp. Ik kom terug en bruis van de ideeën op \datum. Ik ben van \begin tot \eind aanwezig op \de conferentie en heb beperkte toegang tot internet. Voor dringende zaken zal ik vervangend contactpersoon zijn. Hallo daar! Ik ben weg om te leren en te netwerken op de [Naam conferentie] en ik ben weer terug op [Datum conferentie]. Ik zal reageren als ik terug ben, maar als er iets dringends is, neem dan contact op met [plaatsvervangend contactpersoon]. Bedankt voor je begrip!

5. Vakantieseizoen (Vakantie buiten kantoor)

Ik ben momenteel niet op kantoor om met familie en vrienden te vieren en kom op \datum terug. Als uw zaak dringend is, neem dan contact op met [Plaatsvervangend contact]. Ik wens u prettige feestdagen! Seizoensgroeten! Ik ben tot en met \datum niet op kantoor in verband met de feestdagen. Dat jullie maar fijne feestdagen mogen hebben! Bedankt voor je e-mail. Ik ben weg om de feestdagen te vieren en ben terug op [Terugkeerdatum]. Mocht je dringend hulp nodig hebben, dan kun je terecht bij [alternatieve contactpersoon]. Fijne feestdagen! Hallo! Ik neem momenteel wat vrije tijd om van de feestdagen te genieten en kom terug op [Terugkeerdatum]. Ik wens jullie fijne feestdagen! Ik ben niet op kantoor om van de feestdagen te genieten tot en met [Terugkeerdatum]. Moge uw vakantie gevuld zijn met vreugde en gelach! Dank u voor uw bericht. Ik ben weg voor de feestdagen tot en met \terugkeerdatum. Geniet van de feestdagen!

**6. Noodgevallen

Bedankt voor het bellen. Ik ben onverwacht niet op kantoor vanwege een persoonlijke noodsituatie en heb beperkt internet om te e-mailen. Ik heb momenteel te maken met een noodgeval en zal tot nader order niet op kantoor zijn. Bedankt voor je begrip. Door onvoorziene omstandigheden ben ik niet op kantoor. Ik ben van plan om op \datum terug te zijn, maar neem voor dringende zaken contact op met \een andere contactpersoon. Hallo, ik ben momenteel bezig met een persoonlijke kwestie en heb beperkte toegang tot internet. Ik waardeer uw begrip. Vanwege een noodgeval zal ik tot nader order niet beschikbaar zijn. Uw begrip in deze tijd wordt zeer op prijs gesteld.

7. Zwangerschaps-/vaderschapsverlof

Ik ben met zwangerschaps-/vaderschapsverlof tot en met [...]. Ik kijk ernaar uit om bij terugkomst weer contact met u op te nemen. Bedankt voor je e-mail. Ik ben momenteel met ouderschapsverlof en zal rond deze datum weer terug zijn op kantoor. Hallo! Ik ben met zwangerschaps- en vaderschapsverlof en ben van plan om rond [datum] terug te komen. In de tussentijd kun je contact opnemen met \een andere contactpersoon. Hartelijk dank Bedankt voor het contact. Ik ben met ouderschapsverlof tot en met \datum en zal mijn e-mail niet regelmatig controleren. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met [plaatsvervangend contactpersoon] via [contactmail of telefoon]

8. Medisch verlof

Ik ben momenteel met medisch verlof en kan tot [Datum] niet bij mijn e-mail. Ik waardeer uw begrip. Ik ben om medische redenen niet op kantoor en ben van plan rond [voorlopige datum] terug te komen. Gelieve dringende vragen door te geven aan \een andere contactpersoon. Uw geduld wordt op prijs gesteld. Ik ben om gezondheidsredenen niet op kantoor en zal mijn e-mail niet regelmatig controleren. Bedankt voor je begrip. Ik ben met medisch verlof en zal tegen die tijd weer op kantoor zijn. Ik ben met medisch verlof met beperkt internet tot en met [retourdatum]. Dank u voor uw gedachten. Bedankt voor het contact. Ik ben met medisch verlof en verwacht terug te keren op [Terugkeerdatum]. Je begrip wordt zeer gewaardeerd.

9. Training of professionele ontwikkeling

Ik volg momenteel een professionele ontwikkelingscursus en kom op \datum terug op kantoor. Dank u voor uw e-mail. Ik ben weg voor een training en heb beperkt internet tot \datum. Ik ben weg om mijn vaardigheden te verbeteren tijdens een workshop tot einddatum. Ik kijk er naar uit om met je in contact te komen na mijn terugkomst! Ik ben niet op kantoor voor een training en kom terug op [Datum]. Voor directe zaken is [plaatsvervangend contactpersoon] beschikbaar om je te ondersteunen. Dank u voor uw bericht. Ik ben weg voor professionele ontwikkeling en heb beperkte toegang tot [datum].

10. Aanpassingen voor werken op afstand

Ik ben me momenteel aan het aanpassen aan een nieuwe manier van werken op afstand en het kan zijn dat u vertraging ondervindt bij het beantwoorden van uw vragen. Ik stel uw geduld op prijs. Door de aanpassingen aan het werken op afstand kan het zijn dat ik langzamer reageer op e-mails. Ik waardeer je begrip. Ik ben bezig met de overgang naar een andere werkomgeving op afstand, dus het kan zijn dat je wat later reageert. Ik waardeer je flexibiliteit. Bedankt voor je e-mail. Mijn reactietijd kan worden beïnvloed door de aanpassing aan een nieuwe werkomgeving op afstand. Ik ben bezig met het veranderen van mijn werkomgeving op afstand, waardoor mijn e-mailreacties vertraging kunnen oplopen.

11. Geautomatiseerde serviceberichten

Bedankt voor het bellen! Ons team helpt momenteel andere klanten, maar uw bericht is belangrijk. De verwachte wachttijd is. Hallo! Je hebt ons bereikt buiten onze kantooruren. We zijn bereikbaar op werkdagen. Laat uw bericht achter en we nemen contact met u op zodra we weer op kantoor zijn! Ik waardeer uw geduld! Al onze medewerkers zijn momenteel andere klanten aan het helpen. Uw geschatte wachttijd is . Bedankt dat u contact met ons opneemt! We hebben te maken met een hoger volume dan normaal, maar we willen uw verzoek zo snel mogelijk behandelen. Verwacht een reactie binnen [Responstijd]. Je bericht is ontvangen! We zijn ermee bezig en je hoort van ons binnen [Responstijd]. Als deze kwestie meer onmiddellijke aandacht vereist, bel dan onze dringende supportlijn op [telefoonnummer].

12. Creatieve en leuke berichten

Ik test momenteel mijn superkracht om op twee plaatsen tegelijk te zijn. Spoiler: Het gaat niet goed. Ik kom terug. Bedankt voor je e-mail! Ik ben op zoek naar de Verloren Stad Atlantis en kom terug zodra ik het gevonden heb (of tegen de datum, wat het eerst komt). Hallo! Ik zit momenteel op Zweinstein Hogeschool voor Hekserij en Tovenarij. Mijn uil zal je bericht afleveren zodra ik terug ben op \datum. Neem voor andere zaken contact op met \Alternatief Contactʼ. Op dit moment ben ik draken aan het bestrijden en het rijk aan het beveiligen. Mijn terugkeer is voorspeld voor \datum. Mocht je hulp nodig hebben tijdens mijn afwezigheid, dan kan je terecht bij \Andere contactpersoon. Ik ben momenteel op een geheime missie met 007. Ik kom terug als we de wereld (weer) gered hebben of als de datum eerder is. Als je back-up nodig hebt, dan is \een alternatief contactpersoon jouw agent.

13. Branchespecifieke berichten

Juridisch: Bedankt voor uw bericht. Ik ben momenteel in de rechtbank en heb geen toegang tot mijn e-mails. Neem voor dringende juridische zaken contact op met [alternatief contact]. Academisch: Groeten! Ik ben tot de datum ondergedompeld in onderzoek en begeleiding van studenten. Neem contact op met de afdelingssecretaris of een andere contactpersoon voor dringende academische vragen. Gezondheidszorg: Ik ben op dit moment op ronde en zal terugkeren tot \de tijd. Voor medische vragen kun je contact opnemen met [alternatief medisch contact] of bezoek onze spoedeisende hulp voor spoedeisende hulp. Techniek: Ik ben momenteel de toekomst aan het debuggen en zal offline zijn tot \datum. Voor onmiddellijke technische ondersteuning, escaleer naar [Tech Support Email]. Onroerend goed: Ik ben op zoek naar droomhuizen voor klanten en zal beperkte e-mailtoegang hebben tot [datum/tijd]. Voor dringende zaken met betrekking tot onroerend goed kun je terecht bij \alternatief contact*.

14. Antwoorden na sluitingstijd

Bedankt voor het contact! Ons kantoor is momenteel gesloten. We zijn geopend tijdens kantooruren. Ik neem contact met je op als ik terug ben. Hallo! We zijn buiten kantooruren bereikbaar. We waarderen je bericht en zullen reageren tijdens onze volgende kantooruren. Ons kantoor is momenteel gesloten, maar je bericht is belangrijk voor ons. We komen de volgende werkdag weer in actie en zullen snel reageren. Bedankt voor uw bericht! We zijn momenteel niet op kantoor, maar komen de volgende werkdag weer terug. Uw bericht komt bovenaan onze lijst te staan. U heeft ons bereikt buiten kantooruren! U kunt er zeker van zijn dat we uw bericht meteen behandelen als we weer op kantoor zijn.

15. Projectspecifieke afwezigheden

Bedankt voor uw e-mail. Ik ben momenteel bezig met een project met een strakke deadline en heb beperkte toegang tot e-mail en telefoon tot de einddatum van het project. Ik zit diep in de loopgraven van een groot project en zal weer opduiken op [datum]. Hallo! Ik ben op een projectmissie en heb sporadisch toegang tot e-mail tot einddatum. Ik ben momenteel bezig met een belangrijk project en zal minder snel reageren tot en met. Ik ben in projectmodus en gefocust op levering tot \datum. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met [alternatief contact].

16. Andere scenario-specifieke e-mails

I. Wellness pauzes

Bedankt voor het contact. Ik heb momenteel een welzijnspauze om op te laden en zal op kantoor terugkeren. Uw begrip wordt op prijs gesteld.

II. Vrijwilligerswerk en sociaal welzijn

Hallo! Ik ben momenteel niet op kantoor en doe vrijwilligerswerk voor een organisatie/project om een verschil te maken in onze gemeenschap. Ik kom terug op \datum. Ik ben niet op kantoor om deel te nemen aan een liefdadigheidsevenement ter ondersteuning van [Oorzaak]. Ik ben terug en reageer op \datum.

III. Seizoensgebonden aanpassingen van het werkrooster

Bedankt voor je bericht! Houd er rekening mee dat ons kantoor zomertijden hanteert en dat ik minder vaak e-mails zal controleren. Ik zal ervoor zorgen dat ik voor de volgende incheckdatum kan reageren. Tijdens het vakantieseizoen werkt ons kantoor met een aangepast schema. Ik ben dan beperkt beschikbaar tot [Terugkomstdatum].

IV. Werken in het buitenland of reizen

Ik werk op dit moment op afstand vanuit Nederland en het kan zijn dat antwoorden wat later komen door tijdsverschillen. Ik doe mijn best om snel te antwoorden. Hallo! Ik ben me aan het oriënteren op [Locatie] terwijl ik op afstand werk tot [Terugkomstdatum], wat mijn reactietijd kan beïnvloeden.

V. Technologievrije retraites

Ik ben op een digitale detox retraite tot \terugkeer datum en zal geen toegang hebben tot e-mail. Neem voor dringende zaken contact op met \alternatief contactpersoon*. Bedankt voor je bericht. Ik onderga een technologievrije retraite om te verjongen en zal volledig offline zijn tot \terugkeerdatum.

VI. Rouwverlof

Ik ben momenteel niet op kantoor in verband met rouwverlof en zal uiterlijk op [Terugkeerdatum] terugkeren. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met [alternatief contactpersoon]. Dank u voor uw e-mail. Ik ben met rouwverlof en heb tot mijn terugkomst beperkte toegang tot mijn e-mails. Voor dringende hulp kun je contact opnemen met [alternatieve contactpersoon] op [contactgegevens]

VII. Overgangsperioden

Tijdens mijn overgang naar een nieuwe rol binnen onze organisatie kan mijn reactietijd langzamer zijn dan normaal. Tegen die tijd ben ik weer volledig beschikbaar.

Creatieve vs. professionele out-of-office berichten

Out-of-Office (OOO) berichten zijn een kritieke communicatiebrug tijdens uw afwezigheid. Afhankelijk van de cultuur op je werkplek en het beoogde publiek, kan het perfecte OOO-bericht variëren van strikt professioneel tot creatief en grappig.

Professioneel voorbeeld van een out-of-office bericht

Professionele out-of-office berichten zijn rechttoe rechtaan en geven essentiële informatie zonder extra franje:

"Bedankt voor uw e-mail. Ik ben momenteel niet op kantoor en heb geen toegang tot internet, maar ik kom terug op [Terugkeerdatum]."

"Ik ben niet op kantoor tot [retourdatum]. Stuur een e-mail naar [Contact e-mail] of bel [Nummer] voor onmiddellijke assistentie. Uw bericht is belangrijk voor me en ik zal zo snel mogelijk reageren als ik terug ben."

Voorbeeld van een humoristisch of creatief bericht buiten kantoor

Een vleugje humor kan je out-of-office berichten memorabel maken en je persoonlijkheid weerspiegelen, vooral in minder formele industrieën of bedrijfsculturen:

Ik ben momenteel niet op kantoor voor een intergalactisch ruimteavontuur. Mijn ETA voor terugkeer naar de aarde is. Ik ben op zoek naar de Heilige Graal van koffie tot de terugkomstdatum. Voor echt dringende zaken (of uitstekende koffieaanbevelingen) kun je contact opnemen met [alternatieve contactpersoon].

Out-of-Office Berichten in Verschillende E-mail Platformen

Verschillende e-mailplatforms bieden verschillende functionaliteiten voor het instellen van afwezigheidsberichten, zodat gebruikers hun afwezigheidsmeldingen effectief kunnen aanpassen.

Of-office berichten instellen in Microsoft Outlook

via UNCMicrosoft Outlook biedt een gebruiksvriendelijke interface voor het instellen van automatisch antwoorden:

Ga naar het tabblad 'Bestand' en selecteer 'Automatische antwoorden (Out of Office)'

Kies 'Automatische antwoorden verzenden' en geef indien gewenst het tijdsbereik op

Voer je out-of-office bericht in het daarvoor bestemde tekstvak in. U kunt verschillende berichten instellen voor binnen en buiten uw organisatie

Klik op 'OK' om uw out-of-office antwoord te activeren

Deze functie zorgt ervoor dat iedereen die je e-mailt tijdens je afwezigheid automatisch op de hoogte wordt gebracht van je onbeschikbaarheid en indien nodig alternatieve contactgegevens krijgt.

Vergelijking van de functionaliteit van afwezigheidsberichten in verschillende e-mailplatforms

Gmail: Biedt een intuïtieve instelling voor vakantiereageerders via Instellingen, waarmee u de duur kunt definiëren en berichten op maat kunt maken voor alle inkomende e-mails

via Google-ondersteuning

Microsoft Outlook: Zoals gezegd kunnen Outlook-gebruikers verschillende berichten opgeven voor interne en externe zakelijke contacten, wat flexibiliteit biedt in de communicatie. U kunt het bericht ook instellen vanuit de Outlook-app

Zoals gezegd kunnen Outlook-gebruikers verschillende berichten opgeven voor interne en externe zakelijke contacten, wat flexibiliteit biedt in de communicatie. U kunt het bericht ook instellen vanuit de Outlook-app Apple Mail : Gebruikt regels om geautomatiseerde reacties in te stellen, wat een meer handmatige instelling biedt in vergelijking met andere platforms

: Gebruikt regels om geautomatiseerde reacties in te stellen, wat een meer handmatige instelling biedt in vergelijking met andere platforms Yahoo Mail: Stelt gebruikers in staat om vakantiereacties te activeren met een eenvoudige instelling, vergelijkbaar met Gmail, maar met minder aanpassingsopties

Extra tips voor het schrijven van Out-of-Office berichten

Het opstellen van een effectief out-of-office bericht is de sleutel tot het behouden van professionaliteit en duidelijkheid wanneer u niet beschikbaar bent. U kunt verschillende AI-schrijftools of hulpmiddelen voor het schrijven van e-mail met geïntegreerde AI om je te helpen het perfecte bericht op te stellen.

Hier volgen enkele tips voor het schrijven van een geweldig OOO-bericht en veelgemaakte fouten die u moet vermijden. We laten u ook zien hoe ClickUp dit proces voor u kan stroomlijnen.

Tips voor het schrijven van professionele Out-of-Office berichten

Identificeer het doel van uw afwezigheid: Wees duidelijk over waarom u weg bent. Is het voor een vakantie, een zakenreis of een persoonlijke dag? Dit schept de juiste verwachtingen

Wees duidelijk over waarom u weg bent. Is het voor een vakantie, een zakenreis of een persoonlijke dag? Dit schept de juiste verwachtingen Bepaal de duur: Vermeld de data van je afwezigheid. Als je de exacte of geschatte terugkeerdatum weet, kun je de verwachtingen van je correspondenten beter managen

Vermeld de data van je afwezigheid. Als je de exacte of geschatte terugkeerdatum weet, kun je de verwachtingen van je correspondenten beter managen Zorg voor een alternatieve contactpersoon: Geef de naam, functie en contactgegevens van een collega die je kan helpen tijdens je afwezigheid. Dit verzekert de continuïteit van de communicatie

Geef de naam, functie en contactgegevens van een collega die je kan helpen tijdens je afwezigheid. Dit verzekert de continuïteit van de communicatie Houd het professioneel en positief : Houd een professionele toon aan en wees tegelijkertijd beleefd en positief. Bedank je correspondenten voor hun begrip

Houd een professionele toon aan en wees tegelijkertijd beleefd en positief. Bedank je correspondenten voor hun begrip Controleer voor verzending: Dubbelcheck op typefouten, correcte datums en de duidelijkheid van je bericht. Een goed geschreven out-of-office bericht weerspiegelt je professionaliteit

Gemeenschappelijke fouten die je moet vermijden bij het schrijven van een buiten-kantoorbericht

Vage informatie: Vermijd vaagheden over uw beschikbaarheid en terugkeerdatum. Specifieke details helpen bij het beheren van reacties en verwachtingen

Vermijd vaagheden over uw beschikbaarheid en terugkeerdatum. Specifieke details helpen bij het beheren van reacties en verwachtingen Te persoonlijke details: Houd het bericht professioneel door niet te veel te vertellen over je persoonlijke activiteiten of locatiedetails, tenzij het een ontspannen bedrijfscultuur is waar zulke details op prijs worden gesteld

Houd het bericht professioneel door niet te veel te vertellen over je persoonlijke activiteiten of locatiedetails, tenzij het een ontspannen bedrijfscultuur is waar zulke details op prijs worden gesteld Vergeten uw bericht in te stellen of bij te werken: Zorg ervoor dat uw out-of-office bericht is geactiveerd voordat u vertrekt en is bijgewerkt of gedeactiveerd bij uw terugkeer

Zorg ervoor dat uw out-of-office bericht is geactiveerd voordat u vertrekt en is bijgewerkt of gedeactiveerd bij uw terugkeer Niet vermelden van alternatieve contactpersonen: Als je geen alternatief contactpersoon vermeldt, heeft de afzender geen opties voor dringende hulp

Als je geen alternatief contactpersoon vermeldt, heeft de afzender geen opties voor dringende hulp Te veel tekst: Houd je bericht beknopt. Een lang bericht wordt misschien niet volledig gelezen, waardoor belangrijke informatie wordt gemist

Ook lezen: de beste alternatieven voor e-mail

KlikUp gebruiken om uw out-of-office berichten te verbeteren

Veelgestelde vragen (FAQ)

**1. Wat is een goed automatisch antwoordbericht?

Een overtuigend automatisch antwoordbericht is een balans tussen professionaliteit en persoonlijkheid en zorgt voor continuïteit in de communicatie op de werkplek. Het vermeldt duidelijk de duur van je afwezigheid, maakt melding van beperkte internettoegang en geeft een alternatief contactpersoon voor dringende zaken.

Bijvoorbeeld: "Bedankt voor uw e-mail. Ik ben momenteel afwezig met beperkte toegang tot mijn inbox en zal terugkeren op [datum]. Voor onmiddellijke assistentie kunt u contact opnemen met [naam] op [contactgegevens]. Bedankt voor uw begrip." Dit bericht handhaaft je communicatiedoelen en respecteert de communicatienormen voor samenwerking.

**2. Wat schrijf je in een automatisch antwoordbericht?

Vermeld in uw automatisch antwoordbericht de belangrijkste elementen: de reden van uw afwezigheid (indien van toepassing), de periode dat u afwezig bent, de melding van beperkte toegang en een alternatief contactpersoon voor dringende vragen. Door termen als "beperkte toegang" op te nemen, communiceer je op subtiele wijze je situatie en sluit je aan bij de best practices van tools voor inboxbeheer.

Een evenwichtig bericht zou kunnen luiden: "Hallo! Ik ben tot en met [datum] afwezig, met de nadruk op [reden, indien van toepassing]. Voor dringende zaken kun je terecht bij [alternatief contact]. Bedankt voor uw geduld." Dit zorgt voor een naadloze teamcommunicatie en respecteert de workflow.

**3. Wat is een goede onderwerpregel voor buiten kantoor?

Een effectieve onderwerpregel voor gebruik buiten kantoor is beknopt en informatief en informeert de afzender direct over je onbeschikbaarheid. Het werkt als een preventieve communicatiestrategie, vergelijkbaar met het gebruik van de beste e-mailalternatieven om verwachtingen te managen.

Een onderwerpregel als "Out of Office: \Je naam retourdatum" of "OOO [datumbereik] | Je naam" is duidelijk, zodat ontvangers snel begrijpen dat je beschikbaar bent zonder het bericht te openen. Deze aanpak bevordert duidelijke teamcommunicatie en ondersteunt je overkoepelende communicatiedoelstellingen, zodat belanghebbenden op de hoogte zijn en hun verwachtingen dienovereenkomstig kunnen aanpassen.