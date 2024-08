We hebben de 10 beste Microsoft Outlook-alternatieven en concurrenten in 2024 getest

Eindeloze e-mailketens, overvolle inboxen en onoverzichtelijke agenda's - het is genoeg om iedereen te laten verlangen naar postduiven. Een robuust e-mailbeheerprogramma is echter een praktischer optie.

Een e-mailbeheersysteem kan de constante toevloed van e-mails in je inbox. Je hebt hiervoor waarschijnlijk Microsoft Outlook gebruikt.

Hoewel het een populaire keuze is voor velen, vooral Microsoft Office-gebruikers, heeft het beperkingen. Outlook-gebruikers vinden de interface uitdagend en soms hapert en crasht het, waardoor de productiviteit wordt verstoord. Bovendien schiet de zoekfunctie vaak tekort.

Ik weet dat je op zoek bent naar andere opties voor zakelijke communicatie . Dus, ik heb het moeilijke deel gedaan en de perfecte lijst gemaakt die je nodig hebt.

Bekijk onze top 10 alternatieven voor Outlook in 2024. Van functies tot prijzen tot reviews, ik heb het allemaal behandeld zodat je een e-mailprogramma kunt kiezen dat je e-mailbeheer vereenvoudigt.

Wat moet je zoeken in Microsoft Outlook Alternatieven?

Nieuwsgierig naar wat je moet zoeken in een e-mailbeheersysteem? Hier zijn enkele topfuncties waar je rekening mee moet houden voordat je de juiste e-mailprovider kiest:

Geünificeerde inboxen: De tool moet e-mails van al uw accounts combineren en efficiënt categoriseren

De tool moet e-mails van al uw accounts combineren en efficiënt categoriseren Opgeslagen antwoorden: Het moet u in staat stellen ingeblikte antwoorden te maken voor e-mails dietijd besparen en reacties van klanten versnellen. Ze helpen bij het handhaven van een eenduidige boodschap tijdens evenementen zoals uitval en nieuwe productreleases

Het moet u in staat stellen ingeblikte antwoorden te maken voor e-mails dietijd besparen en reacties van klanten versnellen. Ze helpen bij het handhaven van een eenduidige boodschap tijdens evenementen zoals uitval en nieuwe productreleases Geautomatiseerde workflows: Een tool die automatisch taken organiseert in plaats van handmatig e-mails te taggen of conversaties toe te wijzen, maakt teams efficiënter

Een tool die automatisch taken organiseert in plaats van handmatig e-mails te taggen of conversaties toe te wijzen, maakt teams efficiënter Klantenprofielen: De tool moet u toegang geven tot relevante gegevens over e-mailverzenders voor snelle hulp

De tool moet u toegang geven tot relevante gegevens over e-mailverzenders voor snelle hulp Integraties: Software die integraties met meer apps biedt, helpt je om samen met meerdere teamleden aan taken te werken

Software die integraties met meer apps biedt, helpt je om samen met meerdere teamleden aan taken te werken AI-tools: E-mailbeheertools die helpen bij spelling, grammatica, vertaling en zelfs bij het opstellen van eerste reacties verlichten je werklast. Functies zoals een slimme inbox of een gesplitste inbox zijn geweldige add-ons

E-mailbeheertools die helpen bij spelling, grammatica, vertaling en zelfs bij het opstellen van eerste reacties verlichten je werklast. Functies zoals een slimme inbox of een gesplitste inbox zijn geweldige add-ons Veiligheid: Het beschermen van gevoelige informatie tegen phishingaanvallen en andere bedreigingen is cruciaal in een alternatief voor Microsoft Outlook

Het beschermen van gevoelige informatie tegen phishingaanvallen en andere bedreigingen is cruciaal in een alternatief voor Microsoft Outlook Taakbeheer: De tool moet taken maken, bijhouden en beheren met een ingebouwde taakbeheerder

De tool moet taken maken, bijhouden en beheren met een ingebouwde taakbeheerder Kalenderbeheer: Het moet afspraken plannen, herinneringen instellen en u helpen uw agenda gemakkelijk te bekijken

De 10 beste Microsoft Outlook-alternatieven om te gebruiken in 2024

Dit is onze lijst met de 10 beste alternatieven voor Microsoft Outlook die je kunt gebruiken om je e-mailcommunicatie te beheren.

1. ClickUp - Het beste voor e-mailbeheer

Laat klantenrelaties groeien met ClickUp door uw e-mails te integreren, een klantendatabase op te bouwen en workflows te automatiseren

Vertrouwd door teams wereldwijd, ClickUp e-mails is een e-mailtoepassing voor één platform waarmee u e-mails kunt verzenden en ontvangen zonder de gezamenlijke werkruimte van ClickUp te verlaten.

Voeg bestanden en takenlijsten toe, koppel e-mails aan taken en structureer uw gesprekken.

Beheer uw Postvak IN beter door aangepaste automatisering op ClickUp E-mails in te stellen

Verhoog uw productiviteit door uw e-mails te automatiseren en taken via aangepaste triggers op basis van velden, formulierinzendingen of taakgebeurtenissen. Genereren actie-items uit e-mails van klanten, tickets, bugs en meer, waardoor iedereen tijd en moeite bespaart.

ClickUp is niet alleen een inbox; het is een uitgebreide e-mailbeheertool . Het kan integreren met de belangrijkste e-mailclients zoals Gmail, Office 365 en IMAP en wordt geleverd met 15+ aanpasbare weergaven om al je berichten bij te houden en te organiseren.

Kies voor een beter georganiseerde e-mailworkflow met ClickUp's E-mailmarketing Sjabloon

Als u meer vertrouwd bent met sjablonen, overweeg dan het gebruik van ClickUp's sjabloon voor e-mailmarketing voor snellere reacties en verbeterde consistentie. U kunt op deze sjabloon vertrouwen om berichten te plannen, e-mails te automatiseren en de voortgang bij te houden.

Bouw en plan succesvolle e-mailcampagnes met ClickUp's sjabloon voor e-mailcampagnes

En als u een e-mailcampagne wilt opzetten, ClickUp's sjabloon voor e-mailcampagnes doet het meeste werk voor u. Het is speciaal gemaakt om u te helpen bij het plannen en maken van succesvolle campagnes, om te zien hoe goed uw e-mails het doen en om ze te verbeteren voor een maximale impact.

Deze sjabloon helpt je tijd te besparen door je een kant-en-klaar ontwerp voor je e-mailcampagne te geven. Je hoeft alleen maar de inhoud toe te voegen en bij te werken en je kunt aan de slag.

Antwoord met ClickUp AI wanneer u een e-mail ontvangt

En als u liever geen tijd besteedt aan het opstellen en typen van e-mailinhoud, laat dan ClickUp AI doet het zware werk en maakt e-mails en antwoorden voor u. Automatiseer het maken van e-mails en genereer samenvattingen, overzichten, e-mail threads en andere inhoud in enkele seconden.

ClickUp AI helpt u ook met ideeën voor e-mailmarketing voor uw volgende campagne.

ClickUp beste functies

Gebruik 15+ aanpasbare weergaven (inclusief deTabelweergave in ClickUp) om uw werk te volgen en te organiseren

Wijs rechtstreeks vanuit e-mails taken toe aan meerdere teamleden en beheer klantinteracties beter

Bespaar tijd met e-mailsjablonen en voorgedefinieerde antwoorden

Snel samenvattingen, vergadernotities en andere inhoud genereren met ClickUp AI

Integreer ClickUp met uw favoriete e-mailapps, zoals Gmail, IMAP en Office 365

ClickUp beperkingen

Nieuwe gebruikers kunnen initiële assistentie nodig hebben om goed door het platform te navigeren

Gebruikers kunnen af en toe technische vertragingen ondervinden bij enkele functies

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op met verkoop voor prijzen

: Neem contact op met verkoop voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar voor alle betaalde plannen voor $5 per lid

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.200+ beoordelingen)

4.7/5 (9.200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4000+ beoordelingen)

2. Thunderbird - Beste open-source e-mailprogramma

via Thunderbird Thunderbird is een gratis e-mailclient en een populair alternatief voor Outlook. Het is gemaakt door de Mozilla Foundation en is een open-source e-mailclient met een gebruiksvriendelijke interface. Het helpt bij het beheren van e-mails met functies zoals filteren en labelen, ondersteuning voor meerdere accounts en een ingebouwde kalender.

Thunderbird richt zich op beveiliging met belangrijke functies zoals encryptie en anti-phishing tools. Je kunt het ook aanpassen met add-ons voor meer functies.

Het is gemakkelijk te gebruiken en werkt met populaire e-mailclients zoals Gmail en Yahoo, waardoor het nuttig is voor persoonlijke en zakelijke behoeften.

Thunderbird beste functies

Integreer productiviteitstools zoals een agenda, taakbeheer en chat in de e-mail

Gemakkelijk schakelen tussen tabbladen voor efficiënt e-mailbeheer

Precies de e-mail vinden die u zoekt met behulp van krachtige filter- en tijdlijntools

Bespaar tijd doore-mailsjablonen* Ontvang automatische updates voor verschillende platforms in 40+ talen

Thunderbird beperkingen

Beperkend voor gebruikers die gewend zijn aan e-mailsystemen in de cloud

Ontbreekt integratie met populaire communicatietools zoals Slack

Tijdrovend en vertraagt de prestaties van de pc

Thunderbird prijzen

Gratis

Thunderbird beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (300+ beoordelingen)

4.3/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

3. BlueMail - Het beste voor cross-platform e-mail

via BlueMail BlueMail is een cross-platform e-mailclient en kalender-app die een onbeperkt aantal mailaccounts kan beheren door ze te combineren in verenigde mappen.

Het is gewapend met een ChatGPT-aangedreven AI, clusters voor het groeperen van e-mails en een geïntegreerde kalender om een rommelvrije mailbox te behouden en productiviteit te bevorderen .

Ondertussen zorgt de synchronisatiefunctie voor eenvoudige back-up, herstel en veilige overdracht van accounts en instellingen tussen nieuwe en oude apparaten.

BlueMail beste eigenschappen

Voeg e-mails van meerdere accounts samen in een gemakkelijk te beheren inbox

Organiseer e-mails op afzender en creëer een persoonsgerichte weergave voor betere tracering

Plan evenementen direct in de e-mailagenda

Prioriteit geven aan e-mails met het Later Board en taakbeheer verbeteren

BlueMail beperkingen

Soms blijven e-mails in de outbox hangen en worden ze niet verzonden

Geen e-mailtracking en leesbevestigingen

BlueMail prijzen

Standaard: Gratis

Gratis BlueMail Plus: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Zakelijk Pro: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

BlueMail beoordelingen en recensies

G2: 4.3/45 (40+ beoordelingen)

4.3/45 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (20+ beoordelingen)

4. Mailspring - Het beste voor IMAP & Office 365 gebruikers

via MailSpring Als u op zoek bent naar een snel en efficiënt Outlook-alternatief dat al uw IMAP- en Office 365-accounts op één plaats zet, zou Mailspring ideaal zijn. Het voegt handige functies toe zoals snelkoppelingen, het bijhouden van koppelingen en leesbevestigingen, zelfs als je account geen ingebouwde ondersteuning heeft.

In tegenstelling tot andere alternatieven voor Microsoft Outlook, geeft Mailspring prioriteit aan het verenigen van e-mails. Het introduceert tools om je inbox te organiseren inclusief sjablonen voor snelle antwoorden en gedetailleerde contactprofielen op basis van de communicatiegeschiedenis.

Mailspring biedt ook inzicht in uw e-mailactiviteit via het tabblad Activiteit, waarbij ontvangen e-mails worden uitgesplitst en piektijden en klik-/openpercentages voor gevolgde berichten worden weergegeven.

Mailspring beste eigenschappen

Beheer meerdere e-mailaccounts en hun inboxen eenvoudig op één locatie

Gebruik Mailspring's robuuste zoekfunctie om snel te vinden wat je nodig hebt

Verbeter uw communicatie met automatische spellingscontrole, lokalisatie voor meer dan 60 talen en automatische vertaling

Volg wanneer uw berichten worden gelezen voor tijdige follow-ups

Mailspring beperkingen

Regelmatige synchronisatieproblemen leiden tot vertragingen, vooral bij het verwijderen van e-mails

Beperkte integratie met e-mail-gerelateerde apps

Mailspring prijzen

**Gratis

Pro: $8/maand

Mailspring beoordelingen en recensies

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

5. Helpwise - Beste voor klantencommunicatie

via Helpgewijs Als gebruiksvriendelijke klantcommunicatie helpwise is een platform dat vragen van klanten op één plek centraliseert met behulp van een universele inbox. De automatiserings- en samenwerkingsfuncties verbeteren de manier waarop u met klantencommunicatie omgaat.

Dit platform voor e-mailbeheer helpt support-, verkoop- en klantenserviceteams samen te werken aan gedeelde e-mails, waardoor het afhandelen van gesprekken soepeler en efficiënter verloopt.

Als robuust alternatief voor Outlook biedt het extra functies zoals een zelfbedieningshelpcenter om binnenkomende vragen te verminderen, chatbots voor snelle ondersteuning en opgeslagen antwoorden voor het afhandelen van terugkerende vragen.

Helpwise beste functies

Stuur e-mails op het door jou gewenste tijdstip via flexibele planning

Efficiënt live chat afhandelen naast andere vragen in één gezamenlijke hub

Automatisch gesprekken toewijzen aan uw team met behulp van slim toewijzen

Regelmatig software-updates ontvangen voor doorlopende upgrades

Helpwise beperkingen

Hoofdzakelijk ontworpen voor klantenservice, mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden

Sommige gebruikers hebben problemen gemeld met de zoekfunctie

Helpwise prijzen

Standaard: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Premium: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Geavanceerd: $49/maand per gebruiker

Helpwise beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (155+ beoordelingen)

4.5/5 (155+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

6. Mailbird - Het beste voor freelancers

via Mailbird Mailbird is een op Windows gebaseerde e-mailclient die helpt bij het beheren van meerdere e-mailaccounts en mobiele apps, allemaal op één plek.

Met Mailbird kun je een werkruimte creëren door verschillende accounts van andere e-mailproviders zoals Gmail, Yahoo Mail en Office 365 te combineren. Bovendien bevat het apps voor sociale media en productiviteit. Dit maakt het het ideale Outlook-alternatief voor freelancers of eigenaren van kleine bedrijven die met meerdere werkaccounts of communicatiekanalen werken.

Mailbird introduceert ook AI-aangedreven e-mail schrijven met ChatGPT om snelheid en nauwkeurigheid toe te voegen aan het maken van uitgaande berichten.

Mailbird beste functies

Pas het uiterlijk, de sfeer en de organisatie van Mailbird aan uw voorkeuren aan

Gemakkelijk e-mails, bijlagen en contactpersonen vinden met de zoekfunctie

Traceer wanneer ontvangers je e-mails openen

Verbind je e-mails met populaire diensten zoals Google Calendar en Dropbox

Mailbird beperkingen

Gebruikers hebben gemeld dat de nieuwste versie buggy en duur is

Het intensieve CPU-gebruik kan leiden tot willekeurige crashes

Mailbird prijzen

Basisversie: Gratis te gebruiken

Gratis te gebruiken Persoonlijk: $49,50 per gebruiker (eenmalig gefactureerd)

$49,50 per gebruiker (eenmalig gefactureerd) Zakelijk: $99,75 per gebruiker (eenmalig gefactureerd)

$99,75 per gebruiker (eenmalig gefactureerd) Persoonlijk: $2,28/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$2,28/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Zakelijk: $4,03/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Mailbird beoordelingen en recensies

G2: 3.8/5 (80+ beoordelingen)

3.8/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (370+ beoordelingen)

7. Shift - Beste desktopapp

via Shift In tegenstelling tot andere kanshebbers is Shift een alternatief voor Outlook op de desktop dat uw belangrijke tabbladen, apps en bladwijzers op één centrale locatie organiseert, waardoor de samenwerking in teamverband wordt verbeterd.

De e-mailfuncties van Shift zijn de reden waarom het een plaats op onze lijst heeft gescoord. Het combineert al je e-mails en verbindt verschillende accounts zoals Gmail, Outlook en Office 365. Het werkt ook met iCloud en Office 365. Het werkt ook met iCloud en Yahoo Mail. Je hebt met één klik toegang tot je Mail, Google Agenda en Google Drive accounts.

Je kunt ook meldingen instellen voor elke inbox zoals jij dat wilt, en Shift houdt alles in sync op verschillende apparaten zodat je vlot verder kunt werken.

Shift beste functies

Uw notificatie-instellingen voor elke inbox naar wens aanpassen

Al uw tabbladen, apps en bladwijzers organiseren in één werkruimte

Gebruik de zoekfunctie om dingen te vinden in uw e-mail-, agenda- en schijfaccounts

Gemakkelijk schakelen tussen meerdere apps zonder steeds in of uit te hoeven loggen

Shift-beperkingen

Gebruikers hebben bugs en prestatieproblemen gemeld

Overmatig geheugengebruik dat de CPU vertraagt

Prijzen van Shift

Basis: Gratis

Gratis Geavanceerd: $149/jaar

$149/jaar Teams: $149/jaar per gebruiker

Shift beoordelingen en recensies

G2: 3.6/5 (60+ beoordelingen)

3.6/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (300+ beoordelingen)

8. Proton Mail - Het beste voor veiligheid en privacy

via Proton Mail Proton Mail is een top Outlook-alternatief voor bedrijven die waarde hechten aan beveiliging en privacy bij e-mailcommunicatie. Het is een zeer veilige, in Zwitserland gebaseerde e-mailservice met end-to-end-encryptie en open-sourcetechnologie, waardoor u meer controle hebt over uw gegevens.

De service legt de nadruk op veiligheid en gebruiksvriendelijkheid, met eenvoudige navigatie en extra's zoals aangepaste domeinen, VPN-services en kalenders. Het bedrijf zet zich in voor de privacy van gebruikers, hanteert een strikte no-logging policy en voldoet aan de strenge Zwitserse privacywetgeving.

Proton Mail is toegankelijk op verschillende platforms en kan vanaf elk apparaat worden gebruikt.

De beste functies van Proton Mail

Gebruik end-to-end encryptie en VPN om je e-mails privé te houden

Pas uw Postvak IN aan uw voorkeuren aan en automatiseer deze

Blijf beschermd tegen phishingaanvallen en massale bewaking

Blokkeer bedrijven voor het monitoren van e-mailactiviteiten met onzichtbare trackers

Afmelden voor nieuwsbrieven met één klik

Plan evenementen met de geïntegreerde kalender van Proton

Proton Mail-beperkingen

Geen SMTP/IMAP-servers voor aangepaste domeinen

Geen automatische filtering van reclamemails in een apart tabblad

Prijzen van Proton Mail (voor bedrijven)

Mail Essentials : $6,99/maand per gebruiker

: $6,99/maand per gebruiker Zakelijk: $10,99/maand per gebruiker

$10,99/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Proton Mail beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

4.4/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

9. Gmail - Het beste voor gebruikers van Google Workspace

via Gmail Gmail, het e-mailbeheersysteem van Google, is een veelgebruikte en veilige oplossing die bekend staat om zijn betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijke ontwerp. Je kunt Gmail alleen gebruiken of als onderdeel van Google Workspace, dat extra zakelijke functies biedt.

Google Workspace (voorheen G Suite) is een cloudgebaseerd platform dat gegevens veilig opslaat op de servers van Google en toegankelijk is vanaf elk apparaat met een internetverbinding.

Het Business Starter-plan garandeert een uptime van 99,9% en heeft geavanceerde functies zoals Smart Reply en Smart Compose om e-mailinteracties te verbeteren.

Gmail is geïntegreerd met tools zoals Google Drive, Google Agenda en Google Docs. De populariteit van Gmail is te danken aan de gratis toegang en handige functies zoals labeling, spamfilters, contactbeheer, bestandsdeling en realtime communicatie via chat.

Gmail beste functies

Host uw bedrijfsmails zonder een nieuw systeem te leren

Organiseer uw e-mails strategisch via de conversatiegroepering van Gmail

Optimaliseer de focus doordat Gmail automatisch belangrijke berichten markeert

Krijg moeiteloos toegang tot bedrijfsmails in de Gmail-app, wat ideaal is voor gebruikers van het Google ecosysteem

Ervaar 2x opslag, geen advertenties, ondersteuningstoegang en onbeperkte groep e-mails als onderdeel van betaalde plannen

Gmail-beperkingen

Filtertools kunnen belangrijke berichten ten onrechte als spam classificeren en dergelijke berichten automatisch naar de map Spam verplaatsen

E-mails synchroniseren met tools van derden kan moeilijk zijn

Gmail prijzen

Business Starter: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Zakelijk Standaard: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Zakelijk Plus: $18/maand per gebruiker

$18/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Gmail beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (als onderdeel van Google Workspace, 42.000+ beoordelingen)

4.6/5 (als onderdeel van Google Workspace, 42.000+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (11.700+ beoordelingen)

10. Front - Beste gedeelde inbox

via Voor Front stelt e-mailbeheer opnieuw voor door de effectiviteit van een helpdesk te combineren met de vertrouwde aard van e-mail. Het gebruikt geautomatiseerde workflows en realtime samenwerking om churn te voorkomen, retentie te verbeteren en klantgroei te stimuleren.

Front brengt gedeelde inboxen en verschillende communicatiekanalen samen in één interface. Het belangrijkste doel is het verzamelen van inkomende berichten, waaronder telefoongesprekken, e-mails van meerdere e-mailaccounts, sociale media en sms-berichten.

Je kunt ook specifieke leden taggen, berichten efficiënt routeren en reacties en conversaties bijhouden voor een betere klantenservice en communicatie.

Front beste functies

Maak verbinding met populaire apps zoals Slack via meer dan 50 integraties

Bespaar tijd door terugkerende taken te automatiseren en aangepaste workflows te maken

Communicatiekanalen centraliseren en real-time taaksamenwerking mogelijk maken

Belangrijke statistieken bijhouden en prestaties meten via de inzichten van Front

Front-beperkingen

Trage app-prestaties bij een hoog volume aan conversaties

In het Starter-plan ontbreken integraties die voor de meeste bedrijven essentieel zijn, zoals CRM of projectbeheerplatforms

Front prijzen

Starter: $19/seat/maand (jaarlijks gefactureerd inclusief 2 tot 10 seats)

$19/seat/maand (jaarlijks gefactureerd inclusief 2 tot 10 seats) Groei: $59/zitplaats/maand (jaarlijks gefactureerd met een minimum van 2 zitplaatsen)

$59/zitplaats/maand (jaarlijks gefactureerd met een minimum van 2 zitplaatsen) Schaal: $99/zitplaats/maand (jaarlijks gefactureerd met een minimum van 20 zitplaatsen)

$99/zitplaats/maand (jaarlijks gefactureerd met een minimum van 20 zitplaatsen) Premium: $229/zitplaats/maand (jaarlijks gefactureerd met een minimum van 50 zitplaatsen)

$229/zitplaats/maand (jaarlijks gefactureerd met een minimum van 50 zitplaatsen) Toevoegingen: Beschikbaar voor alle plannen tegen extra kosten

Front beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.900+ beoordelingen)

4.7/5 (1.900+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (250+ beoordelingen)

Verander uw e-mailervaring met Outlook-alternatieven

E-mails zijn essentieel voor productieve zakelijke interacties. Maar met elke dag een paar duizend ongelezen e-mails in onze inbox, is het noodzakelijk om een e-mailbeheersysteem te vinden dat ons vertrouwen geeft en geen angst.

En niemand past beter dan ClickUp - de one-stop app die alles kan beheren, van e-mails tot projecten en taken, allemaal binnen dezelfde werkruimte.

Met zijn intuïtieve ontwerp en uitgebreide toolsuite kan ClickUp allerlei soorten bedrijven bijhouden zonder dat het je moeite kost. Aanmelden bij ClickUp vandaag gratis aan en bereik Inbox Zero veel sneller!