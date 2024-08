Hoe gedijen als beginnende manager

Gefeliciteerd! Het is je gelukt! Je zet voor het eerst de managerspet op. 🙌🏼

Er staat een nieuwe reis voor de deur - van deel uitmaken van een team naar er een leiden. Dit betekent dat je toezicht moet houden op de output van je team, leiding moet geven en een productieve en positieve werkomgeving moet creëren.

Een leiderschapsrol heeft zijn eigen uitdagingen. Je zult je op onbekend terrein moeten begeven, je werklast in evenwicht moeten brengen met je team en situaties onder ogen moeten zien waarin je voormalige collega's nu je directe rapportages zijn.

Laten we deze uitdagingen eens van dichtbij bekijken en de hulpmiddelen en strategieën verkennen die je nodig hebt om te slagen als manager die voor het eerst leiding geeft.

Sleutelvaardigheden en persoonlijke eigenschappen van beginnende managers

Als beginnende manager moet je snel veel nieuwe vaardigheden aanleren, vooral op het gebied van people management. De juiste mentaliteit cultiveren, actief luisteren, duidelijk communiceren en effectief delegeren zijn cruciaal om je op weg te helpen.

De groeimindset

De baanbrekende psychologe Carol Dweck onderscheidt twee primaire mindsets: de vaste en de groeimindset. (Bron: HBS )

Mensen met een vaste mindset geloven dat hun intelligentie en capaciteiten vaststaan. Mensen met een groeimindset geloven dat ze hun hele leven kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen.

Dweck benadrukt dat het ontwikkelen van een groeimindset veerkracht bevordert, een bereidheid om uitdagingen aan te gaan en een focus op het leren van fouten. Beginnende managers kunnen op deze kwaliteiten vertrouwen om zich snel aan veranderingen aan te passen en hun team te inspireren om hetzelfde te doen.

De kunst van het delegeren

Een team leiden draait niet alleen om het toewijzen van Taken; het gaat erom dat ze eigendom en verantwoordelijkheid krijgen. Door te delegeren kunt u de sterke punten van uw team benutten en tijd vrijmaken voor strategische abonnementen.

Houd rekening met de vaardigheden en ervaring van je teamleden en definieer duidelijk de taken, doelstellingen en deadlines. Voorzie hen van de nodige middelen, maar ga niet micromanagen. En tot slot, bied mogelijkheden voor constructieve feedback en vier een succesvol Voltooid.

De kracht van actief luisteren

Actief luisteren betekent goed opletten, nadenken over wat je hebt gehoord en de juiste vragen stellen om duidelijkheid te scheppen.

Door actief naar je teamleden te luisteren, kun je waardevolle inzichten verwerven, potentiële problemen in een vroeg stadium identificeren en een veilige ruimte voor eerlijke communicatie creëren. Dit leidt tot betere besluitvorming, een betere teamdynamiek en meer betrokken medewerkers.

Veelvoorkomende fouten die je als beginnende manager moet vermijden

Nu je weet welke vaardigheden en persoonlijkheidskenmerken je moet aanleren, kijken we naar een aantal veelgemaakte fouten die je als manager moet vermijden.

Taken niet delegeren: Nieuwe managers hebben tijd nodig om uit hun mentaliteit van individuele bijdragers te groeien. Ze houden vaak vast aan taken waarin ze individueel uitblonken. Delegeren geeft je team echter meer macht en laat hen hun vaardigheden gebruiken en ontwikkelen. Dit maakt ook tijd vrij voor strategische abonnementen en coaching

Nieuwe managers hebben tijd nodig om uit hun mentaliteit van individuele bijdragers te groeien. Ze houden vaak vast aan taken waarin ze individueel uitblonken. Delegeren geeft je team echter meer macht en laat hen hun vaardigheden gebruiken en ontwikkelen. Dit maakt ook tijd vrij voor strategische abonnementen en coaching Micromanagen: Het is verleidelijk om je te verliezen in details, vooral als je een sterke achtergrond hebt in het werk. Vertrouw erop dat je team hun Taken uitvoert en geef duidelijke verwachtingen af

Het is verleidelijk om je te verliezen in details, vooral als je een sterke achtergrond hebt in het werk. Vertrouw erop dat je team hun Taken uitvoert en geef duidelijke verwachtingen af Te snel te veel veranderingen doorvoeren: Verwacht niet dat je meteen alle antwoorden hebt. Geef je team de tijd om zich aan te passen voordat je grote veranderingen doorvoert. Je moet inzicht hebben in de huidige processen, de managementstijl van je voorganger en de impact van mogelijke veranderingen. Overleg vervolgens met je team voordat je je nieuwe ideeën in de praktijk brengt

Verwacht niet dat je meteen alle antwoorden hebt. Geef je team de tijd om zich aan te passen voordat je grote veranderingen doorvoert. Je moet inzicht hebben in de huidige processen, de managementstijl van je voorganger en de impact van mogelijke veranderingen. Overleg vervolgens met je team voordat je je nieuwe ideeën in de praktijk brengt Moeilijke gesprekken of beslissingen vermijden: Moeilijke gesprekken zijn onvermijdelijk inteambeheer. Als je nieuw bent in deze rol, betekent dat niet dat je er voor terugschrikt om problemen aan te pakken of moeilijke beslissingen te nemen. Benader situaties met empathie en gericht op oplossingen

Moeilijke gesprekken zijn onvermijdelijk inteambeheer. Als je nieuw bent in deze rol, betekent dat niet dat je er voor terugschrikt om problemen aan te pakken of moeilijke beslissingen te nemen. Benader situaties met empathie en gericht op oplossingen Geen prioriteit geven aan vertrouwen: Als een team geen vertrouwen heeft, verloopt de communicatie moeizaam en haperen de resultaten. Je moet eerlijk zijn tegen je team en een veilige ruimte creëren voor open communicatie. Delegeer, luister goed naar zorgen en geef krediet waar het toekomt

Als een team geen vertrouwen heeft, verloopt de communicatie moeizaam en haperen de resultaten. Je moet eerlijk zijn tegen je team en een veilige ruimte creëren voor open communicatie. Delegeer, luister goed naar zorgen en geef krediet waar het toekomt **Als manager maak je nog steeds deel uit van een team, maar je taalgebruik moet je nieuwe rol weerspiegelen. Focus op het gebruik van 'wij' in plaats van 'ik' wanneer je de prestaties van het team bespreekt. Dit bevordert gedeeld eigendom en bouwt een sterkere eenheid op

Door deze potentiële valkuilen te herkennen en bewust te vermijden, kunnen managers die voor het eerst leiding geven zichzelf instellen op succes en sterke, samenhangende teams opbouwen.

Tips voor beginnende managers

Voor het eerst in een leidinggevende rol stappen kan overweldigend aanvoelen. Maar je moet geloven dat het tijd kost om een effectieve leider te worden. Deze zeven tips zullen je helpen om je nieuwe leiderschapsrol te vervullen en een leider te worden waar je team onder gedijt.

1. Problemen proactief oplossen

Voor een manager gaat probleemoplossing verder dan het oplossen van onmiddellijke problemen. Een effectieve leider anticipeert proactief op mogelijke wegversperringen, analyseert situaties en ontwikkelt oplossingen die de onderliggende oorzaken aanpakken.

Instance, als je team consequent deadlines mist op een cruciaal project, push ze dan niet om sneller te werken. Analyseer werkstromen, identificeer knelpunten en onderzoek oplossingen zoals het verbeteren van de toewijzing van middelen, taken opsplitsen of deadlines herzien.

Een van de kenmerken van goede managers die voor het eerst leiding geven, is proactief problemen aanpakken voordat het grotere problemen worden. Een manier om dit te doen is door een effectieve oplossing voor projectmanagement te gebruiken .

ClickUp is zo'n alles-in-één platform.

Anticipeer op problemen en houd projecten op schema met ClickUp's projectmanagement platform

ClickUp's uniforme platform voor alle projectmanagementactiviteiten helpt u op de hoogte te blijven van de voortgang van uw project en potentiële problemen in een vroeg stadium te identificeren. ClickUp Dashboards bieden een realtime momentopname van de voortgang van projecten, zodat u al in een vroeg stadium knelpunten, risico's en problemen met resources kunt detecteren.

Stuur grote, complexe, multifunctionele projecten van begin tot voltooiing met het gratis sjabloon voor projectmanagement van ClickUp

ClickUp bevat ook kant-en-klare sjablonen voor projectmanagement met kant-en-klare structuren voor veelvoorkomende werkstromen, inclusief taken, deadlines en toegewezen personen.

2. Vertrouwen opbouwen en behouden

Nieuwe managers moeten een basis van transparantie opbouwen en de bijdragen van elk lid van het team erkennen. Maar vertrouwen is geen statisch gegeven. Als manager moet je regelmatig ingaan op zorgen, je verontschuldigen voor fouten en laten zien dat je je team steunt.

ClickUp kan transparantie bevorderen en vertrouwen opbouwen bij uw teamleden door één enkele bron van waarheid te bieden voor alle projectinformatie. ClickUp's documenten , chatten en inbox houden iedereen te allen tijde op de hoogte van de voortgang van het project, doelen en verwachtingen.

U kunt ook de functies Taakbeheer en Prioritering gebruiken om duidelijkheid te verschaffen, verantwoordelijkheid te garanderen en vertrouwen op te bouwen in uw managementvaardigheden.

3. Een effectieve band opbouwen met teamleden

Het opbouwen van een goede verstandhouding met je team kost tijd en moeite. Begin met het leren kennen van je team. Je kunt één-op-één vergaderingen plannen met elk lid van het team om hun sterke punten, rente en werkstijlen te leren kennen.

Praat ook niet alleen over werk. Probeer ook hun persoonlijke doelen en interesses te peilen. Een menselijke verbinding zorgt voor een goede verstandhouding en bevordert het gemeenschapsgevoel, waardoor je beter kunt samenwerken.

Een nieuwe manager moet ook vertrouwen hebben in de expertise van zijn team, taken op de juiste manier delegeren en de middelen verschaffen die nodig zijn om te slagen. Ondersteun je team bij uitdagingen en bied mogelijkheden voor training en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden.

Taken bespreken, voortgang bijhouden & werklast toewijzen met ClickUp-taak ClickUp laat uw leden van uw team taken rechtstreeks in de applicatie bespreken, waardoor lange e-mailketens of verwarrende heen-en-weer-communicatie overbodig worden.

Met de functies van ClickUp voor het bijhouden van de voortgang kunt u de individuele en team voortgang samen volgen en de sterke punten en bijdragen van elk lid benadrukken.

4. Stel duidelijke verwachtingen en toon consistentie

Voor nieuwe managers is een consistente managementstijl cruciaal. Stel duidelijke verwachtingen op voor de prestaties, kwaliteit en deadlines van je team tijdens de training projectinitiatie . Een goed gedefinieerde team charter door rollen en doelen te schetsen, zorgt u ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit en kan samenwerken om goede resultaten te bereiken.

ClickUp kan een hulpmiddel zijn voor managers om duidelijke verwachtingen in te stellen en consistentie in het team te behouden. Met de tool kunt u standaardiseren inwerken van werknemers door rollen, verantwoordelijkheden en prestatiemaatstaven te beschrijven.

De functies van ClickUp-taakbeheer houden iedereen op één lijn en zorgen voor consistente verwachtingen tijdens de hele loopbaan van een werknemer.

5. Focus op resultaten in plaats van input

De focus verleggen van activiteiten (input) naar resultaten (outcomes) is cruciaal voor beginnende managers. In plaats van het micromanagen van gespendeerde uren of voltooide taken, geef je voorrang aan de impact van het werk van je team.

Je kunt ook duidelijke doelen stellen die gekoppeld zijn aan de objectieven van het team en hen in staat stellen deze te bereiken. Houd de voortgang naar deze resultaten regelmatig bij en bied waar nodig begeleiding en ondersteuning. Dit bevordert eigendom, innovatie en een resultaatgerichte mentaliteit.

Gebruik ClickUp doelen kunnen managers duidelijke doelstellingen definiëren en de voortgang visueel bijhouden. Bovendien helpen de communicatietools van ClickUp om feedback te geven en op strategische wijze koerscorrecties aan te brengen, zodat het team op één lijn blijft met de gewenste resultaten.

6. Zoek mentorschap om

Stap in een managementrol voor het eerst een managementrol vervullen, gaat gepaard met een steile leercurve. Een goede mentor kan begeleiding en ondersteuning van onschatbare waarde bieden tijdens deze kritieke periode.

Mentoren, meestal doorgewinterde managers, bieden een veilige ruimte voor nieuwe leiders om vragen te stellen, uitdagingen te delen en kritische feedback te krijgen. Door ervaringen en inzichten te delen, kunnen ze nieuwe managers helpen om essentiële leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen en een beproefde managementstijl .

Met ClickUp kunnen mentoren en leerlingen een gedeelde werkruimte creëren voor doelen, taken en hulpmiddelen. Leerlingen kunnen ClickUp gebruiken om uitdagingen te documenteren, voortgang bij te houden op de ontwikkelingsdoelen die ze met hun mentoren hebben ingesteld en toegang te krijgen tot trainingsmateriaal dat binnen de werkruimte wordt gedeeld.

De communicatiefuncties van ClickUp maken het ook gemakkelijk om voortgangsupdates te krijgen en feedback te ontvangen. Dit creëert een gestroomlijnd communicatiekanaal voor effectief mentorschap.

7. Creëer psychologische veiligheid in uw team

Een van de belangrijkste maar soms over het hoofd geziene aspecten van de taak van een manager is het creëren van psychologische veiligheid in zijn team. Dit betekent dat je een omgeving moet creëren waarin mensen zich op hun gemak voelen om hun mond open te doen of fouten toe te geven zonder bang te hoeven zijn voor een oordeel of repercussies.

Dit is niet alleen cruciaal voor het individuele welzijn en de mentale gezondheid, maar ook voor het succes van het team. Door verschillende benaderingen aan te moedigen, kunnen teams effectiever innoveren en problemen oplossen. Regelmatige vergaderingen over carrièredoelen en algemeen welzijn kunnen helpen vertrouwen te creëren.

Onthoud dat het managen van mensen niet alleen gaat over het najagen van resultaten. Het is net zo belangrijk om ruimte te creëren waarin iedereen zich ondersteund en gehoord voelt en waarin iedereen zichzelf kan ontplooien.

Overgang naar de rol: Quick Wins en langetermijnstrategieën voor beginnende managers

Als je voor het eerst leiding geeft, begin dan met deze quick wins om een impuls te geven:

Rooster regelmatig één-op-één vergaderingen: Leer je teamleden als individuen kennen. Planéén-op-één vergaderingen met uw teamleden om inzicht te krijgen in hun sterke punten, doelen en uitdagingen

Leer je teamleden als individuen kennen. Planéén-op-één vergaderingen met uw teamleden om inzicht te krijgen in hun sterke punten, doelen en uitdagingen Focus op kleine successen: Identificeer verbeterpunten die snel kunnen worden aangepakt. Vier deze overwinningen met uw team om het moreel op te bouwen en te laten zien dat u in staat bent om positieve veranderingen door te voeren

Identificeer verbeterpunten die snel kunnen worden aangepakt. Vier deze overwinningen met uw team om het moreel op te bouwen en te laten zien dat u in staat bent om positieve veranderingen door te voeren Ga snel aan de slag met de juiste tool voor projectmanagement: Word efficiënter en straal een gevoel van organisatie uit naar uw team. Gebruik ClickUp voor teamintroducties, brainstormsessies en vergaderingen. ClickUp Taken enClickUp Lijsten kunnen helpen bij het organiseren van individuele en team workflows

Nu het momentum voor de korte termijn is ingesteld, is uw volgende doel om het te ondersteunen met lange-termijndoelen leiderschapsstrategieën .

Ontwikkel uw leiderschapsstijl: Effectief leiderschap is er in vele vormen. Doe leiderschapsassessments of zoek een mentor om u te helpen gebieden voor ontwikkeling te identificeren

Effectief leiderschap is er in vele vormen. Doe leiderschapsassessments of zoek een mentor om u te helpen gebieden voor ontwikkeling te identificeren Versterk uw team: Micromanagement verstikt de creativiteit. Delegeer taken, stel duidelijke verwachtingen en bied ondersteuning terwijl u de leden van uw team eigendom van hun werk geeft

Micromanagement verstikt de creativiteit. Delegeer taken, stel duidelijke verwachtingen en bied ondersteuning terwijl u de leden van uw team eigendom van hun werk geeft Stimuleer open communicatie: Moedig een open dialoog en feedback aan. Houd regelmatig vergaderingen met het team, creëer een veilige ruimte voor eerlijke discussies en luister actief naar de ideeën en zorgen van je team

Moedig een open dialoog en feedback aan. Houd regelmatig vergaderingen met het team, creëer een veilige ruimte voor eerlijke discussies en luister actief naar de ideeën en zorgen van je team Investeer in ontwikkeling: Goede managers toewijzen zich aan continu leren. Moedig je team aan om deel te nemen aan trainingsprogramma's, conferenties of workshops. Onderzoek mogelijkheden voor mentorschap of cross-training binnen het team

Goede managers toewijzen zich aan continu leren. Moedig je team aan om deel te nemen aan trainingsprogramma's, conferenties of workshops. Onderzoek mogelijkheden voor mentorschap of cross-training binnen het team Word een coach: Verleg uw focus van 'doen' naar 'ontwikkelen' Help de leden van uw team hun doelen te identificeren, hun vaardigheden te ontwikkelen en uitdagingen te overwinnen

Uitdagingen overwinnen als beginnende manager

Sterk leiderschap is een reis, geen bestemming. Door je uitdagingen te erkennen en proactieve stappen te ondernemen om ze aan te pakken, ben je goed op weg om een succesvolle eerste manager te worden.

Leid en communiceer met vertrouwen

U maakte ooit deel uit van het team, maar nu bent u hun leider. Het kan lastig zijn om door deze verschuiving te navigeren. Benadruk samenwerking en open communicatie om te laten zien dat u hun inbreng waardeert.

Een goede manager moet ook een goede coach zijn. Help de leden van je team groeien door regelmatig feedback te geven, trainingsbehoeften te identificeren en mogelijkheden aan te bieden om vaardigheden te ontwikkelen.

Constructieve kritiek kan ongemakkelijk zijn, maar is ook essentieel voor groei. Richt je op specifiek gedrag, geef suggesties voor verbetering en geef feedback op een manier die hen op succes voorbereidt.

Houd ieders werklast in balans

Werk delegeren en werklasten van teams beheren met de teamgerichte functies van ClickUp

Uw verantwoordelijkheden zijn net verdubbeld! U moet dus effectief delegeren. Delegeren wordt vaak verward met het toewijzen van taken. Maar het heeft meer te doen met uw team vertrouwen geven om ze te voltooien.

Begin klein en geef duidelijke instructies en ondersteun. Je kunt de complexiteit dan geleidelijk aan vergroten naarmate ze laten zien dat ze bekwaam zijn. Identificeer de sterke punten van je teamleden en wijs de taken dienovereenkomstig toe. Zo geef je hen meer macht en maak je tijd vrij om strategisch na te denken.

U kunt ook Werklastweergave van ClickUp om ieders capaciteit in te schatten en taken dienovereenkomstig toe te wijzen. Een eerlijke verdeling van het werk toont respect voor het welzijn en het harde werk van uw team en bevordert een positieve relatie.

Verwachtingen managen

Het is normaal dat je het gevoel hebt dat je er niet helemaal bij hoort of dat je je niet kunt meten met je nieuwe rol. Als je voor het eerst manager bent, concentreer je dan op wat je inbrengt: je expertise, vaardigheden en frisse blik. Zoek mentoren en wees niet bang om hulp te vragen.

Een eerlijke en open leider kan de sterke punten van zijn team benutten en die van zichzelf versterken. Omarm de diversiteit in je team, want elk lid brengt een uniek perspectief met zich mee.

Stimuleer open communicatie, vier individuele sterke punten en zoek manieren om die verschillen te benutten om de doelen van het team te bereiken.

Management voor de eerste keer met ClickUp

Net als elke andere reis zijn er hobbels bij de overgang naar een leidinggevende rol. Maar met doorzettingsvermogen, veerkracht en de bereidheid om te leren, kunt u deze overwinnen en uitgroeien tot een leider waar uw team onder gedijt.

Omarm de reis en wees niet bang om begeleiding te vragen van mentoren om je processen te stroomlijnen.

Digitale tools zoals ClickUp zijn ontworpen om uw eerste managementervaring de moeite waard te maken. Probeer ClickUp vandaag gratis uit en geniet van de voldoening om uw team te begeleiden om samen grootse dingen te bereiken.

Veelgestelde vragen

1. Wat betekent manager voor de eerste keer?

Een manager die voor het eerst leiding geeft is iemand die onlangs gepromoveerd is naar een leidinggevende positie voor de eerste keer in zijn of haar carrière. Ze zijn verantwoordelijk voor het leiden en superviseren van een heel team.

2. Hoe ga je om met een manager die voor het eerst leiding geeft?

Als je als teamlid werkt met een manager die voor het eerst leiding geeft, wees dan geduldig en ondersteunend. Bied waar nodig je ervaring en expertise aan.

3. Wat is het eerste dat je doet als nieuwe manager?

De eerste paar weken als nieuwe manager zijn cruciaal. Hier zijn enkele eerste stappen om jezelf te vestigen als een effectieve manager: