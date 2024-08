Hoe huur je een digitale marketingmanager in voor je team? De ultieme gids

Digitale marketing als markt zal USD bereiken 1099.33 miljard dollar in 2032. Of je nu een startup of een onderneming hebt, digitale marketing is essentieel om een solide online aanwezigheid op te bouwen.

Tot voor kort deden de meeste kleine bedrijven of startende ondernemingen het met één generalist die alle marketingzaken regelde - nu niet meer. Evoluerende verwachtingen van klanten, hevige concurrentie en een steeds grotere behoefte aan gepersonaliseerde ervaringen hebben digitale marketing gelaagder gemaakt.

Als je een digitale marketingmanager wilt inhuren, maar niet zeker weet hoe je dat moet aanpakken, dan hebben wij een oplossing voor je.

Gebruik deze gids om te leren hoe u een digitale marketingmanager kunt inhuren - iemand die bekwaam genoeg is om echte waarde (en ROI) toe te voegen aan uw marketinginspanningen.

**Waarom een digitale marketingmanager inhuren?

Het inhuren van een digitale marketingmanager is essentieel voor het succes van de marketing van uw organisatie. Dit is waarom:

Creatieve touch: Ze dragen creatieve ideeën aan voor marketingcampagnes en helpen u uw sociale bereik te vergroten, terwijl ze tegelijkertijd de rente van uw klanten en de organisatie in het oog houden

Ze dragen creatieve ideeën aan voor marketingcampagnes en helpen u uw sociale bereik te vergroten, terwijl ze tegelijkertijd de rente van uw klanten en de organisatie in het oog houden Technische vaardigheden : Als oprichter of teamleider kun je in eerste instantie de algemene aspecten van marketing beheren. Maar als je bedrijf groeit, heb je mensen nodig met specifieke vaardigheden. Vanwege hungespecialiseerde marketingopleidingzijn digitale marketingmanagers bedreven in een breed bereik van technische marketingvaardigheden (denk aan: zoekmachineoptimalisatie, zoekmachinemarketing, PPC, sociale-mediabetrokkenheid, e-mailmarketing en contentmarketing)

: Als oprichter of teamleider kun je in eerste instantie de algemene aspecten van marketing beheren. Maar als je bedrijf groeit, heb je mensen nodig met specifieke vaardigheden. Vanwege hungespecialiseerde marketingopleidingzijn digitale marketingmanagers bedreven in een breed bereik van technische marketingvaardigheden (denk aan: zoekmachineoptimalisatie, zoekmachinemarketing, PPC, sociale-mediabetrokkenheid, e-mailmarketing en contentmarketing) Beste marketingpraktijken : Ze zijn op de hoogte van de laatste marketingtrends en zullen helpen uw marketingstrategieën voor te blijven en af te stemmen op uw vastgestelde KPI's

: Ze zijn op de hoogte van de laatste marketingtrends en zullen helpen uw marketingstrategieën voor te blijven en af te stemmen op uw vastgestelde KPI's Veelzijdigheid : Ze brengen andere vaardigheden met zich mee, zoals marketingplanning, media-inkoop, storytelling, conversieoptimalisatie, analyse en statistieken, enzovoort

: Ze brengen andere vaardigheden met zich mee, zoals marketingplanning, media-inkoop, storytelling, conversieoptimalisatie, analyse en statistieken, enzovoort Betrokkenheid bij de klant: Digitale marketeers zijn bedreven in het betrekken van klanten via nieuwe en bestaande digitale marketingkanalen

Gemeenschappelijke vaardigheden en kwalificaties om te zoeken in een digitale marketingmanager

De vaardigheden en kwalificaties die het meest geschikt zijn voor de rol van digitale marketing manager in uw bedrijf hangen af van de doelstellingen waar u wilt dat hij of zij naartoe werkt. Hier zijn echter enkele standaardvaardigheden waar je naar moet zoeken als je een freelance of fulltime digitale marketeer in dienst neemt.

Onthoud dat de meeste marketeers bedreven zijn in sommige van deze gebieden, goed genoeg om zich te redden in een paar meer, maar niet erg ervaren in sommige. Nogmaals, je marketingdoelstelling kan je helpen bij het prioriteren van de vaardigheden die een must zijn voor je digitale marketingmanager:

Marketingstrategie : Concurrentieanalyses uitvoeren, marktuitdagingen bestuderen en strategische abonnementen opstellen om een contextuele marketingstrategie te ontwikkelenmarketingstappenplan en, bij extensie, een op gegevens gebaseerde marketingstrategie

: Concurrentieanalyses uitvoeren, marktuitdagingen bestuderen en strategische abonnementen opstellen om een contextuele marketingstrategie te ontwikkelenmarketingstappenplan en, bij extensie, een op gegevens gebaseerde marketingstrategie Analyse en rapportage : Gebruikmaken van de juiste gegevensgestuurdedigitale marketingtools om prestaties te controleren, rijke inzichten te verzamelen en strategieën aan te sturen

: Gebruikmaken van de juiste gegevensgestuurdedigitale marketingtools om prestaties te controleren, rijke inzichten te verzamelen en strategieën aan te sturen Klantenonderzoek en -focus : In staat zijn om je target doelgroep en bestaande klanten diep te begrijpen en de meest effectieve strategie te ontwikkelen om ze te werven, te binden en te behouden

: In staat zijn om je target doelgroep en bestaande klanten diep te begrijpen en de meest effectieve strategie te ontwikkelen om ze te werven, te binden en te behouden Contentmarketing : aantonen dat je flair hebt in het schrijven van korte en lange teksten die aanslaan bij de target doelgroep, content creëren en beheren als bedrijfsmiddel en de puntjes verbinden tussen content en klanten

: aantonen dat je flair hebt in het schrijven van korte en lange teksten die aanslaan bij de target doelgroep, content creëren en beheren als bedrijfsmiddel en de puntjes verbinden tussen content en klanten SEO : Kennis van alle huidige SEO-tactieken en -strategieën om je content beter te laten scoren en je target doelgroep te helpen je online gemakkelijker te vinden

: Kennis van alle huidige SEO-tactieken en -strategieën om je content beter te laten scoren en je target doelgroep te helpen je online gemakkelijker te vinden Pay-Per-Click-advertenties : Een diepgaand begrip hebben van betaalde marketing, met name Google- en social media-advertenties

: Een diepgaand begrip hebben van betaalde marketing, met name Google- en social media-advertenties Digitale strategie : Weten hoe je een volwaardige digitale marketingstrategie ontwikkelt om de online aanwezigheid van het merk te stimuleren, inclusief inbound- en e-mailmarketing, organische sociale media, reclame en meer

: Weten hoe je een volwaardige digitale marketingstrategie ontwikkelt om de online aanwezigheid van het merk te stimuleren, inclusief inbound- en e-mailmarketing, organische sociale media, reclame en meer Webontwikkeling : Beschikken over een basiskennis van website-ontwikkeling met het vermogen om verbeteringen aan te brengen aan de website als en wanneer dat nodig is

: Beschikken over een basiskennis van website-ontwikkeling met het vermogen om verbeteringen aan te brengen aan de website als en wanneer dat nodig is Grafisch ontwerpen: Oog hebben voor design en esthetiek en het team begeleiden bij wat er goed uitziet is een bonus

We hebben een lijst gemaakt van de meest populaire technische en functionele vaardigheden voor digitale marketeers, maar hoe zit het met de zachte vaardigheden? Een digitale marketingmanager moet het volgende kunnen:

Een flexibele en nieuwsgierige aanpak : Marketeers moeten op de hoogte blijven van veranderende markttrends, nieuw klantgedrag en tientallen verschillende soorten digitale marketingtools die samen een marketingstapel vormen. Als ze wendbaar genoeg zijn om snel te reageren en nieuwsgierig genoeg zijn om vragen te stellen, zijn ze in een goede positie

: Marketeers moeten op de hoogte blijven van veranderende markttrends, nieuw klantgedrag en tientallen verschillende soorten digitale marketingtools die samen een marketingstapel vormen. Als ze wendbaar genoeg zijn om snel te reageren en nieuwsgierig genoeg zijn om vragen te stellen, zijn ze in een goede positie Een groeimindset: Digitale marketingtechnologieën veranderen snel, vooral nu met AI in beeld. Een marketeer moet op elke mogelijke manier willen leren en bijscholen. Dit kan inhouden dat je boeken leest, naar podcasts luistert, je inschrijft voor workshops/online cursussen, enz.

Digitale marketingtechnologieën veranderen snel, vooral nu met AI in beeld. Een marketeer moet op elke mogelijke manier willen leren en bijscholen. Dit kan inhouden dat je boeken leest, naar podcasts luistert, je inschrijft voor workshops/online cursussen, enz. Samenwerken: Marketing is een teamsport. Je digitale marketingmanager moet nauw samenwerken met veel teams en belanghebbenden, en dat goed kunnen doen is een cruciale soft skill voor elke marketeer

Marketing is een teamsport. Je digitale marketingmanager moet nauw samenwerken met veel teams en belanghebbenden, en dat goed kunnen doen is een cruciale soft skill voor elke marketeer Communicatie: Marketing draait om communicatie met bestaande klanten, target klanten, interne en externe belanghebbenden en anderen in het marketingteam. Een marketingmanager moet uitstekende schriftelijke en verbale communicatievaardigheden hebben. We durven zelfs te stellen dat dit een niet-onderhandelbare kwaliteit is voor deze rol

Marketing draait om communicatie met bestaande klanten, target klanten, interne en externe belanghebbenden en anderen in het marketingteam. Een marketingmanager moet uitstekende schriftelijke en verbale communicatievaardigheden hebben. We durven zelfs te stellen dat dit een niet-onderhandelbare kwaliteit is voor deze rol Multi-tasking: Marketingmanagers hebben altijd veel te doen, van e-mailcampagnes tot productlanceringen en van influencer marketing tot het aanmaken van content. Multitasken is de superkracht waarmee ze dit allemaal aankunnen zonder hun focus te verliezen

Hoe huur je in 6 stappen een digitale marketingmanager in voor je team?

Met de basisprincipes uit de weg is het tijd om te bekijken hoe je een digitale marketingmanager inhuurt.

Hier zijn een paar door experts goedgekeurde tips om op te nemen in je aanwervingsstrategie:

Stap 1: Houd uw business doelstellingen in gedachten

Zoals we al eerder vermeldden, variëren de vaardigheden van marketeers op verschillende gebieden en moet u de vaardigheden kiezen die het meest relevant zijn voor uw huidige marketingbehoeften. Instance, als u het websiteverkeer en de inkomende leadgeneratie wilt vergroten, richt u zich dan op het inhuren van iemand die sterk is in contentmarketing en SEO. Als je worstelt met conversies, heb je misschien iemand nodig die samen met jou werkt aan het verbeteren van e-mail conversie ratio's en website CRO (conversion rate optimization).

Stap 2: Stel een gedetailleerde functiebeschrijving op voor de openstaande vacature

Schrijf uw functieomschrijving zorgvuldig en neem de volgende elementen op:

Gedetailleerde samenvatting van de rol

Uitgebreide lijst van taken en verantwoordelijkheden

Vereiste (en geprefereerde) certificeringen en vaardigheden

Aangezien we in het tijdperk van algoritmes leven, moet je ook relevante trefwoorden opnemen (denk aan: marketing, digitale marketing, sociale media, marketingmanager, communicatie, grafisch ontwerp, sociale mediamarketing, enz.

Vergeet niet om tijdens het opstellen van de tekst ook iets toe te voegen over:

Je bedrijf en product of dienst: De achtergrond, het groeiverhaal, het "Waarom"

Informatie over standaardvoordelen voor werknemers en een bereik als u er een hebt

Alles wat de kandidaat moet weten voordat hij of zij met u in gesprek gaat, zoals of de rol op afstand of hybride is, het niveau van individuele bijdrager of teamleider, enz.

Stap 3: Gebruik de juiste platforms en kanalen om mensen aan te nemen

Het opbouwen van een A-team gaat niet van de ene op de andere dag. Gebruik een mix van kanalen en platforms om op de juiste manier aan te werven. Hier zijn een paar tips:

Kijk naar bestaand talent in het bedrijf dat over de vereiste ondernemings- en leiderschapsvaardigheden beschikt of dat kan worden bijgeschoold voor de rol van digitale marketeer

in het bedrijf dat over de vereiste ondernemings- en leiderschapsvaardigheden beschikt of dat kan worden bijgeschoold voor de rol van digitale marketeer Promoot de vacature op de sociale mediaplatforms van uw merk om veelbelovend talent aan te trekken

van uw merk om veelbelovend talent aan te trekken Gebruik gerichte advertenties en gespecialiseerde vacaturebanken en maak gebruik van LinkedIn-groepen en Slack-communities die verband houden met marketing of uw branche

en maak gebruik van LinkedIn-groepen en Slack-communities die verband houden met marketing of uw branche Start een doorverwijzingsprogramma binnen de organisatie en bied beloningen of incentives aan bestaande werknemers om kandidaten voor de rol door te verwijzen. Doorverwijzingen van medewerkers zijn vaak een goede bron van gekwalificeerde kandidaten

binnen de organisatie en bied beloningen of incentives aan bestaande werknemers om kandidaten voor de rol door te verwijzen. Doorverwijzingen van medewerkers zijn vaak een goede bron van gekwalificeerde kandidaten Zoek op online carrièresites naar kandidaten met uitgebreide ervaring en vaardigheden

Plaats de functieomschrijving op LinkedIn, Indeed, Glassdoor en alle industriespecifieke websites die u kent

Stap 4: Investeer in HR-software

Vereenvoudig aanwerving, inwerken en ontwikkeling van werknemers met het HR-beheerplatform van ClickUp

Zelfs als u geen speciaal HR team of recruiter heeft om uw team te laten groeien, kunt u een alles-in-één HR-software zoals ClickUp om u te helpen het aanwervingsproces efficiënt te beheren.

Hier volgt een korte opsomming van handige functies van ClickUp:

AI-aangedreven werving : Als u op zoek bent naarAI-tools voor wervingzoek dan niet verder dan ClickUp.ClickUp Brain's AI Writer for Work biedt suggesties en nuttige AI-prompts voor recruiters, waardoor het voor u of uw team gemakkelijk wordt om een boeiende functiebeschrijving te schrijven en potentiële kandidaten te benaderen

: Als u op zoek bent naarAI-tools voor wervingzoek dan niet verder dan ClickUp.ClickUp Brain's biedt suggesties en nuttige AI-prompts voor recruiters, waardoor het voor u of uw team gemakkelijk wordt om een boeiende functiebeschrijving te schrijven en potentiële kandidaten te benaderen Sollicitanten bijhouden : Een andere functie die je misschien handig vindt, is ClickUp'ssysteem voor het bijhouden van sollicitanten, dat u helpt het sollicitatieproces van begin tot eind te beheren. Dit omvat het organiseren van kandidaten en sollicitaties, het verzenden van e-mails, enz. U kunt ook automatisering en sjablonen in ClickUp gebruiken om kandidaten soepel door de aanwervingspijplijn te leiden

: Een andere functie die je misschien handig vindt, is ClickUp'ssysteem voor het bijhouden van sollicitanten, dat u helpt het sollicitatieproces van begin tot eind te beheren. Dit omvat het organiseren van kandidaten en sollicitaties, het verzenden van e-mails, enz. U kunt ook automatisering en sjablonen in ClickUp gebruiken om kandidaten soepel door de aanwervingspijplijn te leiden Inwerken: Een goede onboarding-ervaring is een onderdeel van uw wervingsproces, of zou dat moeten zijn. ClickUp'sonboarding software helpt u de beste inwerkervaring te bieden door de training van nieuwe werknemers te stroomlijnen met traceerbare taken, documenten en opmerkingen voor feedback en samenwerking. Uw kandidaten zullen sneller aan boord zijn en eerder een impact hebben!

Stap 5: Bereid het sollicitatiegesprek met de kandidaat voor

Bij het interviewen van een digitale marketeer wilt u vier aspecten behandelen: vaardigheden en kwalificaties, ervaring, zachte vaardigheden en culturele fit. Afhankelijk van hoe uw sollicitatieproces is gestructureerd, kunnen deze aspecten door verschillende mensen worden behandeld of kunt u ze allemaal in één ronde behandelen.

Desalniettemin zijn hier enkele dingen die je kunt proberen te behandelen voor elk van deze vier aspecten:

Vaardigheden en kwalificaties

Vraag naar hun ervaring met digitale marketingtools en relevante vaardigheden (als je bijvoorbeeld een acquisitie marketeer nodig hebt, controleer dan hun kennis van Google Ads, Google Analytics, SEO, Google Search Console en andere tools.

Probeer inzicht te krijgen in hun aanpak van strategieontwikkeling, campagneplanning en projectmanagement.

Ervaring

Praat met ze over hun vorige rollen om te begrijpen of ze samengewerkt of cross-functioneel gewerkt hebben, of ze aan anderen leiding hebben gegeven, en welke uitdagingen ze zijn tegengekomen en overwonnen.

Begrijp hoe hun ervaring tot nu toe kan aansluiten bij wat u zoekt. Heb echter geen vast idee van hoeveel jaar ervaring essentieel is voor de rol. U zou een hooggekwalificeerde kandidaat met minder ervaring, die het goed zou kunnen doen in de rol, kunnen verliezen.

Zachte vaardigheden

We hebben het eerder gehad over een aantal essentiële zachte vaardigheden voor een digital marketing manager. Gebruik een deel van je interviewtijd om te zien hoe elke kandidaat scoort op die gewenste vaardigheden. Je kunt dit doen met situationele vragen en door te vragen naar hun rente.

Instance, je kunt hun benadering van groei en leren peilen door te vragen naar boeken die ze lezen, hun andere bronnen van leren en of ze zichzelf onlangs op een of andere manier hebben bijgeschoold.

Culturele fit

Misschien vindt u een uitstekende kandidaat, maar misschien werkt hij of zij niet als hij of zij niet past bij de cultuur van uw organisatie. De cultuurkwestie is vaak het moeilijkst op te lossen, maar wel een van de belangrijkste.

Bedenk wat culturele fit betekent voor u en uw organisatie en stel gedragsvragen om de relevante kwaliteiten in de kandidaat naar boven te halen.

Gebruik om een voorsprong te krijgen sjablonen voor interviews om uw sollicitatieproces beter te structureren, vooroordelen te elimineren en de juiste persoon voor uw organisatie te vinden.

Stap 6: Zie uw wervingsproces als vergelijkbaar met uw klanttraject

Uw kandidaattraject is niet anders dan uw klanttraject. Dit zijn de typische stappen van een volledige kandidaatreis:

Bekendheid: Het wervingsteam/de recruiter bouwt bekendheid op over uw bedrijf en de positie met behulp van:

overtuigende functiebeschrijvingen inspanningen voor employer branding wervingsmarketingstrategieën gericht op bedrijfscultuur en waarde

Het wervingsteam/de recruiter bouwt bekendheid op over uw bedrijf en de positie met behulp van: **De focus ligt op het leveren van een naadloos sollicitatieproces en het bieden van inzicht in de werkomgeving, groeimogelijkheden en secundaire arbeidsvoorwaarden van het bedrijf

Voorkeur: De grote vraag is om de organisatie te differentiëren door het benadrukken van unique selling points, zoals loopbaanontwikkelingsprogramma's, een ondersteunende werkcultuur of innovatieve projecten, om kandidaten te overtuigen uw organisatie boven andere te verkiezen

De grote vraag is om de organisatie te differentiëren door het benadrukken van unique selling points, zoals loopbaanontwikkelingsprogramma's, een ondersteunende werkcultuur of innovatieve projecten, om kandidaten te overtuigen uw organisatie boven andere te verkiezen Aanwerving: Deze fase omvat het stroomlijnen van het selectieproces met efficiënte communicatie, duidelijke verwachtingen en een positieve ervaring voor de kandidaat

Deze fase omvat het stroomlijnen van het selectieproces met efficiënte communicatie, duidelijke verwachtingen en een positieve ervaring voor de kandidaat Betrokkenheid: Het effectief inwerken van nieuwe medewerkers is de snelste weg naar betrokkenheid, omdat ze de benodigde tools, middelen en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om te slagen

Het effectief inwerken van nieuwe medewerkers is de snelste weg naar betrokkenheid, omdat ze de benodigde tools, middelen en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om te slagen Loyaliteit : Deze fase omvat het bevorderen van een positieve werkomgeving die de betrokkenheid van werknemers aanmoedigt door middel van voortdurende feedback en erkenning

: Deze fase omvat het bevorderen van een positieve werkomgeving die de betrokkenheid van werknemers aanmoedigt door middel van voortdurende feedback en erkenning Assistentie: De laatste fase is het in staat stellen van werknemers om merkambassadeurs te worden door een relatie met hen op te bouwen en hen aan te moedigen om hun positieve ervaringen te delen op sociale media, reviewsites en meer

De 6 stappen aanpak voor het inhuren van een digitale marketingmanager:

Bepaal de rol op basis van uw business doelstellingen

Schrijf een gedetailleerde functiebeschrijving

Deel de rol in alle relevante kanalen

Gebruik HR-software om uw werklast te verminderen

Abonneer u op een gestructureerd sollicitatieproces

Denk na over de ervaring van de toekomstige kandidaat aan de hand van uw klanttraject

Vier sjablonen voor het inhuren van een Digital Marketing Manager die u niet mag missen

Nu we hebben besproken hoe u een digitale marketingmanager kunt inhuren, laten we eens kijken hoe u dat kunt doen zonder uw werklast te verhogen. Aanwervingsmanagers kunnen hun werk halveren als er een geschikt sjabloon beschikbaar is om hun takenlijst in te korten.

We lichten vier sjablonen uit die u kunt gebruiken om uw wervingsproces te versnellen en kandidaten naadloos bij te houden:

1. Een sjabloon om uw wervingsproces te stroomlijnen en te visualiseren

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/ClickUp-Hiring-Candidates-Template.png ClickUp's sjabloon voor het aannemen van kandidaten is ontworpen om u te helpen bij het bijhouden en beheren van het aanwervingsproces.

https://app.clickup.com/signup?template=t-48349791&_gl=1\*139p41b\*\_gcl\_au*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Elimineer het giswerk van het vinden van de juiste kandidaat voor uw digitale marketing team met ClickUp's sjabloon voor het inhuren van kandidaten. Dit sjabloon is uitstekend voor:

Evalueren van kandidaten met behulp van aanpasbare beoordelingsschalen en zorgen voor een eerlijk wervingsproces

Het organiseren van checklists, deadlines en herinneringen

Sollicitanten vergelijken met bijhoudingsborden en interactieve tabellen

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Hiring-Selection-Matrix-Template.png ClickUp's Hiring Selection Matrix Sjabloon is ontworpen om u te helpen bij het organiseren en bijhouden van het aanwervingsproces van nieuwe werknemers https://app.clickup.com/signup?template=t-182148283&_gl=1*29hcmf*\_gcl\_au*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Het grootste nadeel van het aannemen van personeel is het screenen van duizenden kandidaten tegelijk. ClickUp's matrix sjabloon voor selectie bij aanwerving vereenvoudigt de wervingsprocedure door u in staat te stellen om:

Sollicitaties categoriseren en bijhouden

CV's en kandidaatgegevens te evalueren aan de hand van criteria zoals vaardigheden, kwalificaties, ervaring, enz.

Snel en objectief beslissingen over aanwerving te nemen

3. Een sjabloon om uw talentensourcingproces te transformeren

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ClickUps-Recruiting-and-Hiring-Template.png ClickUp's Recruiting & Hiring Map Template biedt een uitgebreide toolkit ontworpen om uw talent sourcing proces te transformeren.

https://app.clickup.com/signup?template=t-90061003552&_gl=1*jcq3b4*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Uw wervingsproces vereenvoudigen is mogelijk met ClickUp's map sjabloon voor werving & selectie die handige functies biedt zoals:

Gemakkelijk vacatures plaatsen

Efficiënt bijhouden van kandidaten

Gestandaardiseerde interview scorekaarten

Gestroomlijnde sollicitatieformulieren

4. Een sjabloon om uw wervingservaring te plannen en te organiseren

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Hiring-Checklist-Template.png Download het sjabloon voor de checklist voor aanwerving van ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-2x1x1ph&_gl=1\*n70t4c\*\_gcl\_au*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Ze zeggen dat je het halve werk al hebt gewonnen als je inwerkproces soepel verloopt.

Om het proces gemakkelijker te maken, kunt u ClickUp's Hiring Checklist Sjabloon. Dit sjabloon biedt een 360-graden overzicht van de aanwervingstaken om u te helpen:

Uw aanwervingsverwachtingen te definiëren en te documenteren

Een gestroomlijnde werkstroom opbouwen voor het werven van nieuwe kandidaten

Op de hoogte te blijven van elke fase van de werving, van sourcing tot onboarding

Instellingen voor nieuwe aanwervingen van digitale marketingmanagers voor succes

Naast een peptalk en een geweldige ijsbreker sessie, heeft uw nieuwe medewerker de middelen nodig om snel te leren hoe het team werkt.

De ClickUp marketingsoftware wordt geleverd met een groot aantal innovatieve functies en een reeks AI-tools om uw nieuw aangestelde digitale marketingmanager op weg te helpen.

ClickUp Brain verbindt je taken, documenten, mensen en bedrijfskennis met AI

Zorg ervoor dat de creatieve sappen van uw nieuwe medewerkers gaan stromen

AI-tools en kennisbanken kunnen uw nieuwe medewerker een voorsprong geven. Enter ClickUpBrain, een AI-tool die marketeers helpt bij het genereren van campagne-ideeën, content briefings, blogs, case studies, e-mails en meer. Je marketingteam kan gebruikmaken van door experts ontwikkelde AI-tools, die direct beschikbaar zijn binnen ClickUp Brein :

krijg onmiddellijk nauwkeurige antwoorden op basis van contextueel werk binnen en in verbinding met ClickUp_

AI Knowledge Manager : Stelt u in staat om vragen te stellen en antwoorden te krijgen van uw documenten, taken en projecten in ClickUp

: Stelt u in staat om vragen te stellen en antwoorden te krijgen van uw documenten, taken en projecten in ClickUp AI Project Manager: Dubbelt als een side-kick die zowel uw projecten als voortgang automatiseert met real-time AI rapportages over uw taken, documenten en mensen

Dubbelt als een side-kick die zowel uw projecten als voortgang automatiseert met real-time AI rapportages over uw taken, documenten en mensen AI Writer for Work:Helpt uw team content te creëren en direct te reageren met een persoonlijke assistent die 24×7 beschikbaar is

gebruik ClickUp Brain's AI Writer for Work om bliksemsnel een casestudy te schrijven_

Help ze binnen enkele minuten digitale marketingcampagnes samen te stellen

Of u nu een nieuwe medewerker of een werknemer met een lange staat van dienst bent, het beheren van marketingcampagnes via meerdere kanalen kan chaotisch zijn. Met een paar kant-en-klare sjablonen voorkom je dat kleine details door de mazen van het net glippen en stel je het team in staat om campagnes snel bij te houden en content te creëren binnen een paar minuten.

Hier zijn enkele ClickUp sjablonen die geliefd zijn bij marketeers:

ClickUp's Marketing Teams Template

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/ClickUp-Marketing-Teams-Template.png Organiseer iedereen in uw marketingteam via collaboratieve workflows en het delen van documenten met het ClickUp Marketing Teams Template https://app.clickup.com/signup?template=t-90060005895 Download deze sjabloon /$$cta/

De ClickUp Marketing Teams sjabloon helpt marketeers hun volledige marketingproces op één plaats te visualiseren. Het helpt de verschillende taken van het team te organiseren, tijdlijnen bij te houden en eigenaars te definiëren. Het biedt ook prestatiemetingen en analyses voor elke campagne.

ClickUp Marketing Plan Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Marketing-Roadmap-Plan-Template.png Bereik succes op het gebied van marketing zonder u in het zweet te werken met het ClickUp Marketing Plan Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-206443634 Download deze sjabloon /$$$cta/

Gebruik de ClickUp Marketing Plan Sjabloon om uw marketingcampagnes allemaal op één plaats te plannen, bij te houden en te optimaliseren.

Met dit sjabloon kunt u gemakkelijk:

Haalbare marketingdoelstellingen instellen

Taken organiseren in uitvoerbare stappen om die doelen te bereiken

De voortgang bijhouden met ingebouwde statistieken en analyses

,

ClickUp sjabloon voor digitaal marketingrapport

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Digital-Marketing-Report-Template.jpg Verzamel, analyseer en deel sleutelinzichten over digitale marketingprestaties met deze sjabloon van ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6110624 Download deze sjabloon /$$$cta/ ClickUp's sjabloon voor digitale marketingrapporten helpt u bij het bijhouden en rapporteren van al uw campagnes op één plaats. Het sjabloon biedt visualisaties voor het meten van algemene prestaties en gedetailleerde analyses om u te helpen successen en kansen te identificeren. Het biedt ook real-time updates voor uw sleutel marketingdoelen .

Zorg ervoor dat de nieuwe medewerker zijn ideeën snel tot leven kan brengen

Uw digitale marketingmanager zal zich vanaf de eerste dag willen bewijzen met tastbare ideeën. Dit is waar de marketingsoftware van ClickUp het team helpt:

Verbinding te maken met hunmarketing-roadmaps direct aan Taken en stuur ze vooruit

De marketingstrategiedocumenten, brainstorms en campagnekalenders in realtime weergeven naast het dagelijkse werk van het team

Samenwerken in verschillende marketing werkstromen met behulp vanClickUp Documenten,ClickUp Whiteboardsen tools voor Redactie, en zorg ervoor dat het team bij elke stap als één team werkt

Bekijk tijdlijnen en visualiseer de voortgang van doelen met behulp van een visueel schermClickUp Dashboard dat Taken met betrekking tot uw roadmap en go-to-market abonnementen contextualiseert

De juiste digitale marketeer aannemen is eenvoudiger dan ooit

Door uw wervingspijplijn te automatiseren, kunt u toptalent aantrekken, kandidaten, sollicitaties en outreach organiseren, tijd besparen met sjablonen en de kwaliteit van uw werving verbeteren. ClickUp is een HR-tool dat kandidaten voor u door uw wervingspijplijn leidt, nieuwe werknemers moeiteloos in dienst neemt en uw nieuwe digitale marketingmanagers vanaf dag nul warm maakt voor de marketingdoelen van het bedrijf. Meld u vandaag aan gratis!