15 HR-boeken voor HR-professionals die hun carrière willen uitbouwen

In een tijdperk waarin de ervaringen van werknemers net zo cruciaal zijn als de ervaringen van klanten, moeten HR-professionals altijd aan de top van hun kunnen staan.

Als je hebt gekozen voor een carrière in human resource management (HRM), moet je je voortdurend bijscholen om relevant te blijven en waarde toe te voegen aan het bedrijf. Nu de race om het beste talent aan te nemen en te behouden steeds heviger wordt, moeten bedrijfsleiders leren en de juiste beslissingen nemen KPI's voor HR-teams die aansluiten op de strategische doelen van de organisatie.

We hebben een lijst samengesteld met de 15 beste HR-boeken voor HR-professionals zoals jij die willen groeien in hun werk. Deze HR-boeken combineren de wijsheid van doorgewinterde veteranen met inzichten in de nieuwste trends in de sector die van invloed zijn op talentmanagement.

Laten we erin duiken!

Top 15 HR boeken voor HR-professionals

1. Personeelsmanagement door Gary Dessler

Gary Dessler's gids staat hoog onder de HR-boeken via Amazon

Auteur: Gary Dessler

Gary Dessler Aantal pagina's: 720

720 Jaar uitgave: 1994

1994 Geschatte leestijd: 12-15 uur

12-15 uur Ideaal voor: HR-professionals op alle niveaus

HR-professionals op alle niveaus Waarderingen: 3.8/5 (Amazon) 3.96/5 (Goodreads)



Gary Dessler's iconische Human Resource Management staat soms bekend als de 'bijbel van de HR-wereld'. Het is een 700 pagina's tellende, diepgaande gids over de wetenschap en uitvoering van HR-activiteiten.

Vandaag de dag is het een van de meest iconische HR-boeken. Het splitst de essentie van HR op in functionele gebieden, van werving en talentmanagement tot training, compensatie en het beheren van werknemersrelaties.

Nu, in zijn 17e editie (met ook meerdere internationale versies), verkent het boek niet alleen de geschiedenis van HR-praktijken, maar richt het zich ook op hoe technologie (zoals cloud computing) en sociale media (LinkedIn, in het bijzonder) het vakgebied vormgeven. Het bespreekt ook hoe de nieuwste HR-technologietools en -software schudden de wereld van HRM door elkaar.

Belangrijkste opmerkingen

Revamp het wervingsproces: Zorg ervoor dat je niet alleen vacatures vervult, maar ze ook plaatst op een manier die synchroon is metde HR-doelstellingen van uw organisatie2. Creëer een werkplek waar werknemers volledig betrokken zijn: Investeer in training, ontwikkeling en een eerlijke beloning om uw team gemotiveerd te houden en zich in te zetten voor het succes van de organisatie Houd een positieve werkcultuur in stand: Bouw gezonde relaties op binnen uw team en richt u op het oplossen van conflicten

Wat lezers zeggen:

Gary Dessler's Human Resource Management boek is een onmisbaar leerboek om te leren wat HRM doet in een bedrijf/organisatie als afdeling en als functie. Het boek geeft een gedegen uitleg van wat de rollen van een HR-manager zijn, wat ze moeten doen en vermijden, en wat ze moeten doen in situaties waar (technische of ethische) dilemma's optreden. Het is een must voor HR-managers en studenten die een Human Resource Management cursus volgen.

2. Het essentiële HR-handboek (10e editie) door Sharon Armstrong en Barbara Mitchell

Een van de ideale HR-boeken voor beginners via Amazon

Auteurs: Sharon Armstrong en Barbara Mitchell

Sharon Armstrong en Barbara Mitchell Aantal pagina's: 256

256 Jaar uitgave: 2008

2008 Geschatte leestijd: 4-5 uur

4-5 uur Ideaal voor: HR-beginners

HR-beginners Ratings: 4.6/5 (Amazon) 3.61/5 (Goodreads)



Al meer dan tien jaar helpt Het essentiële HR-handboek van Sharon Armstrong en Barbara Mitchell HR-professionals hun weg te vinden in verschillende functies, zoals werving en selectie, naleving van wettelijke voorschriften, prestatiebeheer en diversiteit op de werkplek.

De 10e editie van dit boek is vernieuwd in 2020 en bevat begrijpelijke uitleg over alles van het omgaan met diverse teams tot het opstellen van werknemersvriendelijk beleid en arbeidsvoorwaarden. Zelfs vandaag de dag is deze editie nog steeds een bron van informatie met tips en checklists voor de meeste HR-professionals.

Belangrijkste punten

HR afstemmen op bedrijfsdoelen: HR-plannen moeten zo worden opgesteld dat ze synchroon lopen met de algehele missie en strategische richting van de organisatie Behoud is de sleutel: Het is niet genoeg om alleen mensen aan te nemen; HR-afdelingen moeten investeren in een goed inwerk- en oriëntatieproces en moeten werknemers ook mogelijkheden bieden voor continue training en ontwikkeling Maak van functioneringsgesprekken een positieve ervaring: In plaats van een oefening in het opsporen van fouten, moeten functioneringsgesprekken werknemers positieve feedback en versterking geven. Gebruik hiervoor de BEER-methode (Behavior, Effect, Expectation, Results) en de FAST-methode (Frequently, Accurately, Specific, Timely)

Wat lezers zeggen

Dit boek is een geweldige bron van informatie voor iemand die net als ik begint met HR. Ik wilde een boek met zowel informatie als voorbeeldformulieren en checklists, en dit boekje was het. Als je net begint in HR, raad ik dit boek ten zeerste aan._

3. Overwinning door organisatie: Waarom de strijd om talent uw bedrijf faalt en wat u eraan kunt doen door Dave Ulrich, David Kryscynski, Wayne Brockbank en Mike Ulrich

Overwinning door organisatie behoort tot de populairste HR-boeken voor senior leiders Via Amazon

Auteurs: Dave Ulrich, David Kryscynski, Mike Ulrich en Wayne Brockbank

Dave Ulrich, David Kryscynski, Mike Ulrich en Wayne Brockbank Aantal pagina's: 417

417 Jaar uitgave: 2017

2017 Geschatte leestijd: 5-6 uur

5-6 uur Ideaal voor: Senior HR-managers

Senior HR-managers Ratings: 4.5/5 (Amazon) 3.82/5 (Goodreads)



Geen fan van ouderwets HR - waar werknemers worden aangemoedigd om indruk te maken in plaats van hun authentieke zelf naar het werk te brengen? Dan zul je dol zijn op Dave Ulrichs bestseller Victory Through Organization.

Gepubliceerd in 2017, stelt het een frisse benadering van HR voor: het bouwen van dynamische systemen waarbij geweldig talent niet beperkt blijft tot één afdeling of praktijkgebied, maar gebruikt wordt in de hele organisatie. Het unieke aan dit boek is dat de ideeën zijn gebaseerd op inzichten van 30.000 HR-professionals en bedrijfsleiders!

Victory through Organization behandelt verschillende HR-thema's, zoals organisatorische effectiviteit, talentontwikkeling en -inzet, het opbouwen van een duurzaam concurrentievoordeel en meer. Het wordt beschouwd als een handboek voor senior HR leiders.

Het boek daagt normen uit, ontkracht mythes en zet aan tot echte verandering. De algemene boodschap is dat succes niet alleen te maken heeft met het aantrekken van toptalent; het gaat erom er het beste uit te halen.

Belangrijkste punten

Gebruik het 3-doos strategisch HR-model: Verdeel je focus tussen administratieve efficiëntie, werknemerservaring en strategische HR-capaciteitsopbouw (de drie dozen) voor maximale impact Verkrijg een duurzaam concurrentievoordeel: Trek niet alleen toptalent aan; bouw een duurzaam concurrentievoordeel op door dat talent effectief te benutten en in te zetten Win de strijd om talent: Kijk verder dan de traditionele benaderingen van talentacquisitie en talentmanagement als u de beste, meest gevraagde mensen wilt aantrekken

Wat lezers zeggen

Victory Through Organization is een buitengewone prestatie: gebaseerd op gegevens, origineel, creatief en veelomvattend. Het betoog waarom HR haar kernverantwoordelijkheid moet herdefiniëren is briljant. HR moet voortdurend bereid zijn te heroverwegen en te herwaarderen waarom het bestaat; het moet op de meest fundamentele manieren veranderen van een status-quo van voldoen aan regelgeving en dergelijke, die van buitenaf worden opgelegd, naar een proactieve zakenpartner die bijdraagt aan de ontwikkeling van strategie en financiële resultaten en tegelijkertijd een voortdurende bron van creativiteit en realiteit is in termen van menselijke prestaties.

4. De HR-scorecard: Mensen, Strategie en Prestaties koppelen door Brian Becker, Mark Huselid en Dave Ulrich

Een van de weinige HR-boeken die het heeft over de ROI van HR via Amazon

Auteurs: Brian Becker, Mark Huselid en Dave Ulrich

Brian Becker, Mark Huselid en Dave Ulrich Aantal pagina's: 235

235 Jaar uitgave: 2001

2001 Geschatte leestijd: 4-6 uur

4-6 uur Ideaal voor: Mid-senior HR-professionals

Mid-senior HR-professionals Waarderingen: 4.5/5 (Amazon) 3.78/5 (Goodreads)



In een wereld waar de kracht van een bedrijf ligt in ontastbare zaken en denkkracht, maakt The HR Scorecard van Brian Becker een sterk pleidooi voor het belang van HR.

Dit boek introduceert het concept van een HR-scorecard-een meetprincipe dat de rol van een HR-professional koppelt aan de prestaties van het bedrijf. Op basis van inzichten uit onderzoek bij meer dan 2.800 bedrijven concludeert het boek dat bedrijven met effectieve HR-managementsystemen vaak beter presteren dan hun concurrenten.

Het boek legt uit hoe je parameters zoals HR key performance indicators (KPI's) kunt afzetten tegen bedrijfsdoelen en behandelt een aantal indexen om je te helpen de ROI van een HR-programma te berekenen.

Belangrijkste punten

HR verbinden met de organisatiestrategie: Om succesvol te zijn, moet HR vandaag de dag de bedrijfsstrategie begrijpen en erop afstemmen en zich richten op het behalen van resultaten die een tastbare impact hebben op de bedrijfsdoelen Ontwikkel HR-metrics en meet de impact: Meet de effectiviteit van de HR-functie aan de hand van leidende en achterblijvende metrics voor talentacquisitie, prestatiemanagement en training en ontwikkeling Balanceer lange- en kortetermijnprioriteiten: Het boek beveelt aan dat HR-teams samenwerken met bedrijfsleiders om de bedrijfscontext en uitdagingen te begrijpen. Vervolgens moeten ze een plan uitwerken dat de kortetermijnvereisten (bijvoorbeeld aanwervingsbehoeften) in evenwicht brengt met de organisatiedoelen op langere termijn (zoals personeelsontwikkeling)

Wat lezers zeggen

Het boek biedt een meetmodel om de implementatie van de strategie voor menselijk kapitaal te begeleiden. Het uiteindelijke doel van het model is om strategie, mensen en organisatieprestaties op elkaar af te stemmen. De auteurs presenteren een nieuwe benadering voor het managen van de 'HR-architectuur' van een bedrijf als een strategisch bedrijfsmiddel en voor het meten van de bijdrage ervan aan de prestaties van het bedrijf. De auteurs pleiten voor een top-down in plaats van een bottom-up benadering van de implementatie van strategie, samen met een innovatief beoordelingssysteem om de bijdrage van HR te meten.

5. Werk regeert! Inzichten van binnenuit Google die uw manier van leven en leidinggeven zullen veranderen door Laszlo Bock

Een van onze favoriete HR-boeken vandaag is dit boek van Laszlo Bock via Amazon

Auteurs: Laszlo Bock

Laszlo Bock Aantal pagina's: 416

416 Jaar uitgave: 2015

2015 Geschatte leestijd: 5-6 uur

5-6 uur Ideaal voor: Middelbare tot hogere HR-managers

Middelbare tot hogere HR-managers Ratings: 4.6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Wilt u inspiratie putten uit de onberispelijke HR-praktijken van Google en ze aanpassen aan uw bedrijf? Zo ja, dan is dit boek echt iets voor jou.

Laszlo Bock, voormalig VP People Operations bij Google, bundelt 15 jaar intensief onderzoek in deze inspirerende verzameling lessen in talentmanagement voor teams van elke grootte.

Het bevat praktijkvoorbeelden, bruikbaar advies en inzichten in het balanceren van creativiteit en structuur binnen een bedrijf. Bock leert je ook om leiderschap opnieuw vorm te geven vanuit de organisatie in plaats van top-down.

Belangrijkste punten

Vertrouw uw medewerkers om te handelen als oprichters: Zorg voor een gevoel van eigenaarschap, wees transparant, geef ze een stem en omarm kwetsbaarheid om vertrouwen onder medewerkers op te bouwen Neem de tijd om de besten aan te nemen: Volg een commissiegebaseerde aanwervingsaanpak, stel duidelijke normen, sluit nooit compromissen en zorg ervoor dat nieuwe werknemers consequent beter presteren dan bestaande werknemers Maak het leven gemakkelijker voor werknemers: Leer van Google's focus op het verbeteren van het leven van werknemers, bespaar hun tijd, verhoog het gemak en breng plezier zonder de bank te breken

Wat lezers zeggen

Google is niet zo ongewoon of moeilijk te begrijpen als mensen denken - dit boek laat duidelijk zien dat een unieke filosofie, creativiteit en veel hard werk de overhand hebben. Talloze fantastische voorbeelden die andere bedrijven kunnen gebruiken en een zeer goede uitleg over hoe je kunt experimenteren en analytics kunt gebruiken om geweldige mensenstrategieën te creëren._

6. De mens terug in HR: succes als HR-professional begint bij jezelf door Su Patel

Dit juweeltje onder de HR-boeken kan HR-professionals in alle loopbaanfasen helpen Via Amazon

Auteur: Su Patel

Su Patel Nr. pagina's: 196

196 Jaar gepubliceerd: 2018

2018 Geschatte leestijd: 3-4 uur

3-4 uur Ideaal voor: HR-teamleden van verschillende niveaus

HR-teamleden van verschillende niveaus Ratings: 4.6/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



HR-professionals worstelen vaak met een vraag: Geef ik voorrang aan mensen of aan processen?

Als jij ook worstelt met het vinden van een balans tussen die twee, dan zou Su Patel's Putting The Human Back Into HR je volgende aankoop moeten zijn.

Het boek gaat in op het eeuwenoude conflict tussen human resources (de mensen) en human processes (het beleid) en schetst de belangrijkste gebieden die HR-professionals moeten beheersen. Het behandelt hoe je alle gebieden van de HR-professionalrol kunt samenbrengen, je meer voldaan kunt voelen als lid van het HR-team en de weg kunt vrijmaken voor professionele groei.

Belangrijkste punten

Zoek een middenweg tussen mensen en processen: Streef ernaar rekening te houden met de persoon achter de functietitel zonder concessies te doen aan de processen Werk eerst aan jezelf: Patel adviseert HR leiders om hun leiderschapsvaardigheden te verbeteren en proactiever te zijn. Dit zal hen beter voorbereiden op het spelen van een leiderschapsrol in de organisatie Omarm verandering in plaats van erop te reageren: Navigeer vol vertrouwen door uitdagingen en leid je team door overgangen met behulp van de tools die in dit boek worden genoemd

Wat lezers zeggen

_Ik wou dat ik dit boek jaren geleden had gelezen - en dat anderen om me heen het ook hadden gelezen! Ik denk dat we Human Resources soms te ingewikkeld maken - het is tenslotte geen raketwetenschap - maar ook ontmenselijken. Dit boek pakt beide tekortkomingen aan - het staat vol met eenvoudige maar effectieve methoden die HR-professionals kunnen gebruiken en heeft de mens in het middelpunt staan

7. HR met een doel: het ontwikkelen van een doelbewuste passie voor mensen door Steve Browne

Een van de vele invloedrijke HR-boeken van Steve Browne via Amazon

Auteur: Steve Browne

Steve Browne Aantal pagina's: 168

168 Jaar uitgave: 2017

2017 Geschatte leestijd: 3-4 uur

3-4 uur Ideaal voor: HR-mensen op alle niveaus

HR-mensen op alle niveaus Waarderingen: 4.6/5 (Amazon) 4.16/5 (Goodreads)



De gevierde HR-executive en veteraan Steve Browne is vandaag de dag nog net zo gepassioneerd over human resources als 30 jaar geleden, toen hij zijn carrière begon. Zijn bestseller HR On Purpose is een bewijs van die passie.

Het boek is een persoonlijke en motiverende gids die HR-professionals aanmoedigt om verder te gaan dan administratieve taken en dingen te doen die een positieve impact hebben op organisaties.

Soms kan het dag in dag uit omgaan met HR-kwesties uitputtend zijn. Browne wil uw enthousiasme weer aanwakkeren met waardevolle inzichten, praktisch advies en voorbeelden uit de praktijk, waardoor dit boek een boeiende leeservaring is voor alle HR-mensen.

Belangrijkste punten

Stem je passie en doel af op je HR-beroep: Vraag jezelf af waar je passie ligt. Als je passie niet ligt bij het werken met mensen, ben je misschien geen ideale kandidaat voor de HR-sector Gebruik beleidsregels als richtlijnen, niet als handboeien: Maak je HR-praktijken flexibel door beleidsregels en procedures te gebruiken als richtlijnen in plaats van beperkingen Stel verouderde denkbeelden ter discussie: Ontmantel ouderwetse HR-ideeën en herdefinieer verwachtingen met behulp van moderne tools en strategieën. Gebruik technologie, gegevens, sociale media en nieuwe ideeën

Wat lezers zeggen

Als je een geweldige HR-leider wilt zijn (of gewoon een geweldige leider), moet je dit boek lezen! Wat ik het leukste vind aan HR On Purpose zijn de eenvoudige, praktische leiderschapsverhalen. Dat lijkt misschien vreemd voor een boek over HR (en heeft misschien iets te maken met mijn eigen focus op leiderschap), maar een van Steve's belangrijkste punten is dat HR-mensen - net als alle leiders - zich moeten richten op mensen, niet op beleid en naleving._

8. Erbij horen op het werk: Alledaagse acties die je kunt ondernemen om een inclusieve organisatie te creëren door Rhodes Perry

Dit is een van de beste HR-boeken over het onderwerp inclusiviteit Via Amazon

Auteur: Rhodes Perry

Rhodes Perry Nr. pagina's: 202

202 Jaar gepubliceerd: 2018

2018 Geschatte leestijd: 3-4 uur

3-4 uur Ideaal voor: HR-professionals die inclusiviteit willen bevorderen

HR-professionals die inclusiviteit willen bevorderen Waarderingen: 4.5/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Geïnspireerd door zijn eigen reis als transgender man, publiceerde Perry Belonging At Work als een praktische gids voor het opbouwen van inclusieve werkplekken waar iedereen zich thuis voelt.

Het gaat niet alleen over diversiteit en inclusie; het gaat over het opbouwen van een uitnodigende organisatiecultuur die werknemers in staat stelt hun authentieke zelf naar het werk te brengen en hen het gevoel geeft erbij te horen. Perry deelt persoonlijke verhalen, casestudy's en praktische HR-strategieën die kunnen helpen bij het creëren van een werkplek met echte vriendschap.

Op een vriendelijke, warme toon nodigt Perry je uit om te begrijpen waarom erbij horen belangrijk is, hoe het verschilt van diversiteit en inclusie, en waarom het de toekomst van human resources is.

Belangrijkste punten

Erken dat erbij horen een menselijke basisbehoefte is: Begrijp dat het gevoel erbij te horen op de werkplek verder gaat dan ras, geslacht, seksualiteit en religie Leid met authenticiteit: Creëer een warme omgeving waarin mensen zich kunnen laten zien als wie ze werkelijk zijn Leg verantwoording af voor uw DEI-doelstellingen: Neem concrete stappen om de afzonderlijke maar verbonden principes achter diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) te integreren

Wat lezers zeggen

Het boek Belonging at Work van Rhodes Perry zou niet alleen verplichte lectuur moeten zijn voor managers en supervisors, maar voor iedereen die op de een of andere manier met anderen die anders zijn dan zij omgaat. Erbij horen op het werk biedt talloze verhalen, tips, oefeningen en oproepen tot actie, allemaal gepresenteerd in de heldere, sympathieke schrijfstijl van de heer Perry.

9. HR Ontregeld: Het is tijd voor iets anders door Lucy Adams

Op zoek naar HR boeken over de VUCA wereld? Lees dit Via Amazon

Auteur: Lucy Adams

Lucy Adams Aantal pagina's: 230

230 Jaar uitgave: 2017

2017 Geschatte leestijd: 4-5 uur

4-5 uur Ideaal voor: HR-mensen op verschillende niveaus

HR-mensen op verschillende niveaus Ratings: 4.5/5 (Amazon) 4.13/5 (Goodreads)



Heb je als HR-medewerker wel eens het gevoel dat je vastzit in een sleur?

Dan moet je dit boek van Lucy Adams lezen, dat de traditionele HR-werkwijze wil doorbreken en een nieuw perspectief wil bieden.

HR Disrupted is een makkelijk te lezen boek dat draait om de vraag: Hoe kan een moderne HR-professional medewerkers leiden, managen, betrekken en ondersteunen in een voortdurend evoluerende bedrijfswereld?

Adams' werk, verrijkt met relateerbare voorbeelden uit haar ervaringen bij de BBC, zet lezers aan om opnieuw na te denken over hun manier van werken.

Ze duikt diep in de kleinste details en stelt tools en tactieken voor voor alle HR-gerelateerde functies, waaronder beloningen, arbeidsregels en -beleid en talentmanagement.

Belangrijkste punten

Hanteer het EACH-principe: Behandel medewerkers als avolwassenen, cconsumenten en mensen. Dit betekent hen respecteren als volwassenen, hun uiteenlopende behoeften als consumenten erkennen en hun menselijke kant erkennen **Verschuif van beleid naar mensen: verschuif van een beleidsgerichte benadering naar de behoeften en ervaringen van mensen Personaliseer de ervaring van uw werknemers: Stap over het one-size-fits-all model heen en speel in op de individuele behoeften en voorkeuren van uw werknemers

Wat lezers zeggen

Dit is verreweg het beste boek dat ik in jaren heb gelezen; alles waar Lucy het over heeft is direct gerelateerd aan mijn eigen gedachten en observaties die ik met mijn eigen ogen heb gezien op alle plekken waar ik heb gewerkt. Ik raad dit boek ten zeerste aan aan iedereen die oprecht geïnteresseerd is in het helpen begrijpen en aanpakken van een van de belangrijkste en invloedrijkste aspecten van elk bedrijf of organisatie die in grote mate zal helpen bereiken wat het wil bereiken... de mensen die erin werken_.

10. De onverschrokken organisatie: Het creëren van psychologische veiligheid op de werkplek voor leren, innovatie en groei door Amy C. Edmondson

Deze leider onder de HR-boeken gaat diep in op het maken van de werkplek tot een 'veilige ruimte' via Amazon

Auteur: Amy C. Edmondson

Amy C. Edmondson Nr. pagina's: 256

256 Jaar uitgave: 2018

2018 Geschatte leestijd: 4-5 uur

4-5 uur Ideaal voor: HR-mensen op verschillende niveaus

HR-mensen op verschillende niveaus Ratings: 4.5/5 (Amazon) 4.01/5 (Goodreads)



De menselijke psyche is een intrigerend, delicaat iets en bedrijfsleiders moeten er rekening mee houden hoe de werkplek deze beïnvloedt. Amy Edmondson vertelt daarover in haar boek The Fearless Organization.

Edmondsons boek onderzoekt het idee van psychologische veiligheid - het creëren van een omgeving waarin werknemers zich veilig voelen om risico's te nemen, hun gedachten te delen en te leren zonder bang te hoeven zijn voor negatieve gevolgen.

Dit boek is als een noorderster voor HR-leiders en mensen die de betrokkenheid van werknemers willen stimuleren en innovatie willen aanwakkeren door mensen openlijk te laten communiceren, samenwerken en continu te laten leren.

Edmondson verwerkt 20 jaar onderzoek in dit boek en geeft leiders praktische stappen om hun werkplekken inclusief en onbevreesd te maken. Dit krachtige boek is een sterk pleidooi voor het verband tussen het welzijn van werknemers en het succes van organisaties.

Belangrijkste punten

Bevorder psychologische veiligheid op de werkplek: Zorg ervoor dat uw werknemers zich veilig voelen om ideeën te delen, risico's te nemen en van fouten te leren zonder bang te hoeven zijn voor represailles Behandel bedrijfsstrategie als een voortdurende test, niet als een vastomlijnd plan: Richt u op het leren van de organisatie, moedig iedereen aan om actief op zoek te gaan naar nieuwe ideeën die de huidige aannames ter discussie stellen en stimuleer voortdurende verbetering Verlaag uw prestatienormen niet: Creëer een 'leer- en prestatiezone' op de werkplek om frisse ideeën te stimuleren en creativiteit te bevorderen

Wat lezers zeggen

The Fearless Organization van Edmondson biedt een nuttig raamwerk voor managers die de psychologische veiligheid in hun werkomgeving willen bevorderen... Een verfrissend aspect van het raamwerk van Edmondson is dat het wordt ondersteund door 20 jaar onderzoek in verschillende bedrijfstakken. Dit onderzoek toont het belang aan van psychologische veiligheid op de werkplek: wanneer werknemers zich niet in staat gesteld of aangemoedigd voelen om hun vragen of zorgen uit te spreken, kan dit een cultuur van zwijgen creëren die verder gaat dan het falen van het bedrijf en die de fysieke en mentale gezondheid van mensen kan aantasten._

11. Breng uw mens naar het werk door Erica Keswin

Dit staat op de lijst van best verkochte HR-boeken van de WSJ via Amazon

Auteur: Erica Keswin

Erica Keswin Aantal pagina's: 224

224 Jaar uitgave: 2018

2018 Geschatte leestijd: 4-5 uur

4-5 uur Ideaal voor: HR-mensen op verschillende niveaus

HR-mensen op verschillende niveaus Ratings: 4.5/5 (Amazon) 3.71/5 (Goodreads)



Ooit het gevoel gehad dat de menselijke verbinding ontbreekt in werkrelaties?

Erica Keswin's Bring Your Human to Work gaat over het terugbrengen van die warmte.

Met meer dan 20 jaar ervaring onthult Keswin hoe topbedrijven als Lyft en Starbucks oprechte en ondersteunende werkomgevingen creëren.

Deze bestseller van de Wall Street Journal is geen typische HR Ted Talk, maar een praktische gids om je werkplek persoonlijker te maken en werkgewoonten te stimuleren die leiden tot bedrijfssucces en werknemersgeluk.

Belangrijkste punten

Geef prioriteit aan het welzijn van uw werknemers: Moedig werknemers aan om gezond te zijn in lichaam en geest, erken het belang van holistisch welzijn Maak ruimte voor face-to-face interacties: Erken de kracht van persoonlijke contacten in een wereld die gedreven wordt door technologie Stimuleer uw werknemers om iets terug te doen voor de gemeenschap: Creëer een cultuur van sociale verantwoordelijkheid door betrokkenheid bij de gemeenschap te stimuleren

Wat lezers zeggen

Het boek van Keswin staat vol met belangrijke herinneringen (ondersteund door nauwgezet onderzoek) dat het ondersteunen van de MENSEN die bij je werken en hen de middelen geven om contact te maken en iets terug te doen, zorgt voor een productievere en positievere werkomgeving. Mijn persoonlijke vooroordeel - de hoofdstukken over teruggeven en dankjewel zeggen zijn het meest betekenisvol, omdat de wereld en elke werkplek tegenwoordig wel wat meer vriendelijkheid en nederigheid kunnen gebruiken. Maar elk hoofdstuk is gevuld met juweeltjes van wijsheid en eerlijk perspectief over hoe onze technologisch "verbonden" wereld een beetje meer menselijke verbinding nodig heeft.

12. Niet veraf: Ontwerp een bedrijfscultuur die u helpt te gedijen op een hybride werkplek door Gustavo Razzetti

Op zoek naar HR-boeken over werken op afstand? Dit is goed leesvoer via Amazon

Auteur: Gustavo Razzetti

Gustavo Razzetti Nr. pagina's: 328

328 Jaar uitgave: 2022

2022 Geschatte leestijd: 5-6 uur

5-6 uur Ideaal voor: HR-professionals die een extern personeelsbestand managen

HR-professionals die een extern personeelsbestand managen Ratings: 4.5/5 (Amazon) 3.83/5 (Goodreads)



In een wereld waarin werken op afstand bijna gemeengoed is geworden, is het duidelijk waarom dit HR-boek op onze lijst staat.

Remote, Not Distant is je routekaart naar zakelijk succes in het tijdperk van werken op afstand en hybride werken. Gustavo Razzetti, CEO van Fearless Culture, geeft praktisch advies voor het handhaven van een solide bedrijfscultuur, het verbeteren van de samenwerking en het opbouwen van psychologische veiligheid op de digitale werkplek.

Dit boek biedt bruikbaar advies voor bedrijven die de tevredenheid en productiviteit van hun werknemers willen verhogen in organisaties die werken op afstand. Er worden zelfs aanbevelingen gedaan voor gezonde werkgewoonten die zorgen voor zeer efficiënte, innovatiegedreven werkplekken.

Of je nu voor het eerst op afstand gaat werken of je strategieën aan het verfijnen bent, je vindt hier alles wat je nodig hebt om te slagen in een moderne werkomgeving.

Belangrijkste punten

Heroverweeg de rol van het kantoor: Begrijp en accepteer dat het kantoor, als fysieke ruimte, niet de enige drijfveer van uw bedrijfscultuur is Maak van samenwerking op afstand de ster van uw bedrijf: Rust uw teams uit met strategieën om verbonden te blijven, de samenwerking te verbeteren en te gedijen op de digitale werkplek Bouw een bloeiende cultuur door ontwerp, niet door toeval: Wees doelbewust in het koesteren van waarden, communicatie en samenwerking in plaats van te vertrouwen op toeval of aan te nemen dat de cultuur zich vanzelf ontwikkelt

Wat lezers zeggen

Ik heb veel boeken gelezen over leiderschap in de huidige wereld van hybride scenario's en dit is het beste boek. Met meer dan 135 referenties (allemaal gemakkelijk te linken) is het grondig en nauwkeurig. Een echte aanrader. Hoe lang je ook denkt dat de huidige omstandigheden nog zullen duren, dit boek is nuttig!

13. Diversiteit op de werkplek: Oogverblindende interviews om gesprekken over identiteit, privileges en vooroordelen op gang te brengen door Bärí A. Williams

Dit is een van de spannendste HR-boeken over diversiteit op de werkplek via Amazon

Auteur: Bärí A. Williams

Bärí A. Williams Aantal pagina's: 128

128 Jaar uitgave: 2020

2020 Geschatte leestijd: 2-3 uur

2-3 uur Ideaal voor: HR-mensen op verschillende niveaus

HR-mensen op verschillende niveaus Ratings: 4.4/5 (Amazon) 3.65/5 (Goodreads)



Het creëren van een inclusieve werkplek vereist het stellen van moeilijke vragen en Bärí A. Williams slaagt erin de meeste daarvan aan te snijden in haar boek Diversity In The Workplace.

Williams neemt ons mee op een reis naar diversiteit op de werkplek door middel van 25 inzichtelijke interviews, waarin gemarginaliseerde individuen hun ervaringen delen over ras, geslacht, LGBTQ+-identificatie, capaciteiten, leeftijd, religie en cultuur.

Het unieke aan dit HR-boek is de praktische inslag. Elk hoofdstuk eindigt met een waardevolle takeaway die je kunt gebruiken als hulpmiddel voor verandering. diversiteit op de werkplek is uitstekend leesvoer voor HR-professionals, managers en iedereen die graag een inclusieve werkomgeving wil opbouwen.

Belangrijkste aanknopingspunten

Luister goed naar uw werknemers: Besteed actief aandacht aan de problemen waarmee uw werknemers te maken hebben en probeer ze aan te pakken Reflecteer op vooroordelen: Neem de tijd om na te denken over onbewuste vooroordelen en hoe deze van invloed zijn op diversiteit op de werkplek Moedig empathie aan: Begrijp en maak contact met mensen door de uitdagingen en successen te erkennen waarmee ze worden geconfronteerd op basis van hun verschillende identiteiten

Wat lezers zeggen

_Bäri is een intelligent, bedachtzaam en meelevend schrijfster. Ik vind het geweldig dat ze het verhaal van de geïnterviewden op een onbevooroordeelde manier weet vast te leggen en objectief blijft. Ik zag mezelf en mijn ervaringen terug in verschillende verhalen, dus het boek raakte me echt. Ik raad het ten zeerste aan om te lezen

14. De dramavrije werkplek: Hoe je onbewuste vooroordelen, seksuele intimidatie, ethische fouten en een gezonde cultuur kunt voorkomen door Patti Perez

Dit is je HR-boek als je wilt leren omgaan met wangedrag op de werkplek via Amazon

Auteur: Patti Perez

Patti Perez Nr. pagina's: 272

272 Jaar uitgave: 2019

2019 Geschatte leestijd: 5-6 uur

5-6 uur Ideaal voor: HR-mensen op verschillende niveaus

HR-mensen op verschillende niveaus Ratings: 4.5/5 (Amazon) 3.87/5 (Goodreads)



Als u wangedrag op de werkplek actief wilt aanpakken en 'drama' in de kiem wilt smoren, lees dan The Drama-Free Workplace.

Dit boek, geschreven door de doorgewinterde advocaat en HR-expert Patti Perez, geeft u praktische strategieën om drama te minimaliseren, training in naleving te stimuleren en de communicatie over gevoelige onderwerpen op het werk te verbeteren.

Met inzichten uit meer dan 1200 werkplekonderzoeken behandelt Patti alles over seksuele intimidatie, vooroordelen, diversiteit en ethische kwesties op het werk.

Het gaat niet alleen over naleving van de wet - het gaat over het creëren van een gezonde werkcultuur die veilig is en iedereen respecteert. Het boek ontkracht mythes en biedt praktische tips voor het voorzien en vermijden van juridische valkuilen bij het omgaan met problemen op de werkplek.

Belangrijkste punten

Voorspel en voorkom drama: Identificeer situaties die drama op het werk kunnen veroorzaken en probeer ze helemaal te voorkomen Gebruik emotionele intelligentie om over gevoelige onderwerpen te praten: Wees empathisch als je praat over controversiële onderwerpen op het werk in plaats van je toevlucht te nemen tot juridisch jargon Streef naar effectief beleid en training:Maak en handhaaf werknemersvriendelijk beleid, ontwerp effectieve trainingsprogramma's en onderzoek en los klachten over seksuele intimidatie en wangedrag op

Wat lezers zeggen

_Dit is een geweldig boek met heel veel goed materiaal. Patti heeft enorm veel ervaring op juridisch en operationeel gebied met hoe je het beste omgaat met het creëren van een positieve werkcultuur die je beschermt tegen een vijandige werkomgeving. Als je een creatieve, ondersteunende, betrokken en bloeiende werkomgeving wilt, dan is dit boek een must. Een stap-voor-stap uitleg over hoe u dat voor elkaar kunt krijgen en ervoor kunt zorgen dat uw personeel floreert... allemaal!

15. Het HR-antwoordboek: Een onmisbare gids voor managers en HR-professionals door Shawn Smith en Rebecca Mazin

Dit boek beantwoordt al je dagelijkse HR-vragen via Amazon

Auteurs: Shawn Smith en Rebecca Mazin

Shawn Smith en Rebecca Mazin Aantal pagina's: 288

288 Jaar uitgave: 2011

2011 Geschatte leestijd: 4-5 uur

4-5 uur Ideaal voor: HR-mensen op verschillende niveaus

HR-mensen op verschillende niveaus Ratings: 4.5/5 (Amazon) 3.85/5 (Goodreads)



Dit is het als je ooit een boek nodig hebt dat elke HR-gerelateerde vraag beantwoordt. Auteurs Shawn Smith en Rebecca Mazin behandelen meer dan 200 veelvoorkomende werkgeversvragen, variërend van werving en selectie tot inkrimping en compensatie.

Dit HR-boek staat boordevol praktische oplossingen voor alledaagse HR-gerelateerde problemen en best practices. Het bevat ook bonus checklists.

Het HR-antwoordboek is onmisbaar voor professionals die op zoek zijn naar een snelle raadgever voor problemen op de werkplek.

Belangrijkste opmerkingen

Duidelijk beleid is essentieel: Een organisatie kan niet succesvol opereren zonder een duidelijk gedefinieerd en adequaat gecommuniceerd beleid als leidraad voor management en werknemers Compensatie is niet de doorslaggevende factor: Hoogopgeleid talent hecht vaak meer waarde aan de werkomgeving, de secundaire arbeidsvoorwaarden en de cultuur van een potentiële werkgever dan aan het aangeboden salaris Bouw een cultuur van continu leren: Effectieve en constante training en ontwikkeling zijn van vitaal belang om uw werknemers productief en up-to-date te houden

Wat lezers zeggen

Dit is echt een antwoordenboek! Het bevat diepgaande antwoorden op de belangrijkste HR-beleidsregels en -procedures in zo'n beetje elk aspect van HR. Oh en wist je dat het ook in aanmerking komt voor hercertificeringspunten als je een SHRM-gecertificeerde professional bent? Ja, dat klopt. Dit boek is 3 hercertificeringspunten waard als je na het lezen een online quiz (SHRM eLearning) doet..._

