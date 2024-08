Mural vs. Microsoft Whiteboard: Welke whiteboardtool is het beste?

Als je een verdeeld team hebt in verschillende delen van de wereld dat ideeën probeert over te brengen, komt een digitaal samenwerkingstool je te hulp en zorgt ervoor dat jullie allemaal met elkaar verbonden blijven en dat de informatie blijft stromen.

Mural en Microsoft Whiteboard zijn twee populaire tools waarmee jij en je team kunnen samenwerken op gedeelde whiteboards en stroomschema's, waar je ook bent.

Een van deze kiezen? De keuze is niet eenvoudig.

Mural heeft dynamische sjablonen en integreert met platforms zoals Google Drive zodat je je digitale tekeningen kunt opslaan. Microsoft Whiteboard biedt een eindeloos canvas en nauwe integratie met Microsoft producten, zodat je je workflows niet hoeft te veranderen, zelfs als je stack groeit met andere tools.

Laten we eens dieper duiken om erachter te komen welke tool beter bij jouw team past.

Wat is Mural?

via Muurschildering Mural is een digitale samenwerkingstool die een levendig, gebruiksvriendelijk canvas biedt voor teams om te brainstormen, plannen en hun meest innovatieve projecten uit te voeren.

Met Mural kunnen teams uit verschillende sectoren - ontwerp, engineering of marketing - in realtime samenwerken, ongeacht hun fysieke locaties. Met de uitgebreide sjablonen kun je gestructureerde brainstormsessies houden, strategische abonnementen opstellen en alles daartussenin.

De integratiemogelijkheden van Mural met andere belangrijke platforms zoals Microsoft Teams en Google Drive helpen je bij het stroomlijnen van workflows en het eenvoudig delen van bestanden, feedback en updates.

Of je nu aan een klein project werkt of complexe processen beheert, met de flexibele en aantrekkelijke werkruimte van Mural kun je de productiviteit van je team verhogen en je gezamenlijke visie tot bloei brengen.

Mural functies

De gereedschapskist van Mural zit boordevol functies die teamwerk gemakkelijk en aantrekkelijk maken. Laten we eens kijken naar enkele unieke mogelijkheden:

1. Samenwerking in realtime

via Muurschildering De functie voor realtime samenwerking van Mural brengt je globale, verspreide team samen. Je kunt updates in realtime zien, zodat iedereen op één lijn zit. Het is alsof je in dezelfde ruimte werkt, waar je ook bent.

Deze functie is cruciaal voor snelle projecten waarbij onmiddellijke feedback en iteratieve ontwerpprocessen nodig zijn. Het verbetert het vermogen van je team om snel en effectief te reageren op veranderingen.

2. Gebruiksklare sjablonen

via Muurschildering Een van de meest opwindende functies van Mural is de uitgebreide bibliotheek met sjablonen. Dit zijn niet zomaar sjablonen; ze zijn ontworpen om je project een kickstart te geven, of je nu gewoon aan het brainstormen bent, een Sprint aan het plannen bent of een SWOT-analyse aan het uitvoeren bent.

De bibliotheek helpt je tijd te besparen en bevorderen de consistentie tussen projecten, waardoor het niet meer nodig is om werkstromen vanaf nul op te bouwen.

Met Mural gaat u direct aan de slag met het werk dat er toe doet, met een framework waarvan bewezen is dat het productiviteit en creativiteit stimuleert.

3. Digitale aantekeningen

via Muurschildering Jij en je teamleden kunnen snel ideeën noteren en organiseren op een virtueel whiteboard met behulp van de plakbriefjes van Mural.

Deze functie is handig voor visuele denkers omdat het helpt bij het categoriseren van gedachten, stemmen op ideeën en het prioriteren van Taken.

De eenvoud van plakbriefjes, gecombineerd met de kracht van digitale organisatie, verbetert het vermogen van je team om effectief te brainstormen, waardoor het makkelijker wordt om concepten te visualiseren en sneller beslissingen te nemen.

4. Soepele integratie

via Muurschildering Integratie met andere tools is waar Mural echt in uitblinkt. Het maakt verbinding met meerdere platforms, waaronder Microsoft Teams, Google Drive en Slack.

Als je team in andere ecosystemen werkt maar op zoek is naar een verbeterde whiteboard-ervaring, is deze interoperabiliteit iets om te proberen.

Het vereenvoudigt de overdracht van informatie en centraliseert de communicatie, waardoor het gemakkelijker wordt om één enkele bron van waarheid voor je projecten te behouden.

Mural stelt je in staat om minder tijd te besteden aan het jongleren met apps en je in plaats daarvan te concentreren op samenwerking en uitvoering.

Prijzen van Mural

Free: Gratis

Gratis Team+: $12,00 per lid per maand

$12,00 per lid per maand Business: $17.99/lid per maand (jaarlijks gefactureerd)

$17.99/lid per maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: Aangepaste prijzen

Wat is Microsoft Whiteboard?

via Whiteboard van Microsoft Microsoft Whiteboard is een digitaal samenwerkingshulpmiddel dat functioneert als een virtueel whiteboard. In tegenstelling tot een fysiek whiteboard biedt Microsoft Whiteboard een oneindig canvas waarop mensen kunnen schrijven, tekenen, afbeeldingen en aantekeningen kunnen toevoegen. Het oneindige canvas betekent dat je altijd genoeg ruimte hebt om je ideeën op te schrijven.

En als je graag een pen gebruikt, zul je de intuïtieve pen- en aanraakmogelijkheden zeker waarderen. Met functies zoals verschillende pennentypen en kleuren, vormen en sjablonen krijg je een natuurlijkere schrijf- en tekenervaring.

Als onderdeel van Microsoft's suite van productiviteitssoftware en -tools biedt het een niveau van interoperabiliteit en veiligheid dat bedrijven verwachten. Dit maakt het een overtuigende keuze voor organisaties die diep geworteld zijn in Microsoft producten.

Functies van Microsoft Whiteboard

Met zijn veelzijdige functies verandert Microsoft Whiteboard uw digitale werkruimte in een dynamische ruimte voor ideeën, strategie en teamwerk.

1. Intuïtieve inkt

via Whiteboard van Microsoft MS Whiteboard is ontworpen om de vloeibaarheid van pen op papier na te bootsen. Met het intuïtieve inktgereedschap kunt u schetsen, krabbelen en schrijven met precisie en gemak.

Je kunt documenten annoteren, afbeeldingen gebruiken, diagrammen maken of aantekeningen maken tijdens een brainstormsessie. Je kunt ook handgeschreven aantekeningen maken die zijn omgezet naar tekst, zodat je ze gemakkelijker kunt organiseren en delen. De intuïtieve functie inkt maakt van Microsoft Whiteboard een moodboardsoftware voor visuele denkers.

2. Grenzeloze werkruimte

via Whiteboard van Microsoft Stap in een wereld waar uw ideeën geen grenzen kennen met het oneindige canvas van Microsoft Whiteboard. Deze functie herdefinieert het concept van ruimte in digitale samenwerking, waardoor jij en je team jullie gedachten kunnen blijven uitbreiden zonder ruimte tekort te komen.

Het oneindige canvas zorgt ervoor dat je elk detail kunt vastleggen, perfect voor complexe brainstormsessies of uitgebreide project abonnementen. Het is alsof je een eindeloze digitale papierrol hebt die doorloopt als je creativiteit stroomt.

3. Naadloze integratie met het Microsoft ecosysteem

via Whiteboard van Microsoft U kunt de volledige kracht van het Microsoft ecosysteem benutten met de naadloze integratiemogelijkheden van Whiteboard.

Van moeiteloze synchronisatie met Office 365 documenten tot directe koppelingen met MS Teams voor real-time samenwerking, deze functie zorgt ervoor dat Whiteboard perfect in uw werkstroom past.

Het gaat erom de productiviteit te verhogen zonder de manier waarop je team werkt te verstoren, zodat samenwerking moeiteloos en effectiever verloopt.

4. Intelligente herkenning

via Whiteboard van Microsoft U kunt uw brainstormsessies verbeteren met de intelligente herkenningsfunctie van Microsoft Whiteboard. Laat je ideeën er netjes en professioneel uitzien met dit slimme hulpmiddel dat ruwe schetsen omzet in duidelijke, precieze vormen en diagrammen.

Of u nu processen schetst, brainstormt of gewoon krabbelt, met intelligente herkenning kunt u zich gemakkelijk concentreren op de kwaliteit van uw gedachten, ideeën en content in plaats van op die van uw schetsen en tekeningen.

Het is een uitstekende functie om snel je gedachten te ordenen en de algemene duidelijkheid van je gezamenlijke projecten te verbeteren.

Microsoft Whiteboard prijzen

Gratis

Microsoft 365 Business Basic: $6/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

$6/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) Microsoft 365 Business Standard: $12,5/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

$12,5/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) Microsoft 365 Business Premium: $22/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

$22/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) Microsoft 365 Apps voor bedrijven: $8,25/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

Mural vs. Microsoft Whiteboard: Vergelijking van functies

Hier is een snelle vergelijking van de functies van Mural met die van Microsoft Whiteboard, twee toonaangevende tools voor design thinking .

1. Real-time samenwerking

Nu teams op afstand de norm worden, moeten whiteboard- en flowcharttools over robuuste functies voor samenwerking in realtime beschikken. Laten we eens kijken welke tool voor jou het beste is op dit gebied.

Muurschildering

Met Mural is realtime samenwerken een fluitje van een cent. Het biedt een gedeelde ruimte waar teamleden elkaars bijdragen in realtime kunnen zien evolueren. Ze kunnen communicatiemiddelen gebruiken zoals commentaar en chatten en zelfs de aandacht vestigen op specifieke delen van het canvas met een laserpointer functie.

Microsoft Whiteboard

Microsoft Whiteboard integreert met Microsoft Teams en biedt een samenwerkingservaring voor gebruikers van Microsoft.

Hoewel beide tools robuuste realtime samenwerking bieden, kan de keuze afhangen van uw bestaande workflow. Geef de voorkeur aan Microsoft Whiteboard als je organisatie al vertrouwt op andere Microsoft-producten.

Voor een meer platformonafhankelijke aanpak biedt Mural een rijke set aan functies die goed werken met verschillende tools en diensten.

2. Sjablonen

Mural en Microsoft Whiteboard bieden sjablonen die het abonnement aanzienlijk kunnen versnellen.

Mural

Mural biedt verschillende sjablonen voor verschillende sectoren en projectbehoeften. Van agile Sprints naar kaarten in kaart brengen deze sjablonen zijn ontworpen om snel te kunnen worden aangepast, zodat u samenwerkingssessies kunt starten met een gestructureerde aanpak.

Microsoft Whiteboard

Microsoft Whiteboard biedt ook sjablonen, maar richt zich op integratie met andere Microsoft tools, waardoor consistentie en compatibiliteit binnen de Microsoft suite mogelijk wordt, bijvoorbeeld voor teams die Office 365 gebruiken.

Mural gaat aan kop met een breder scala aan sjablonen, terwijl de kracht van Microsoft Whiteboard ligt in de integratie met de Microsoft-suite.

3. Oneindig canvas

Aan wat voor projecten werk je? Dat kan helpen bepalen of je een oneindig canvas nodig hebt of niet.

Muurschildering

Mural biedt een aanzienlijk canvas, maar het is niet echt oneindig. Het is over het algemeen echter meer dan voldoende voor de meeste projecten en samenwerkingssessies en je krijgt voldoende ruimte voor het documenteren van een brede array aan ideeën en bijdragen.

Microsoft Whiteboard

Het oneindige canvas in Microsoft Whiteboard is perfect om uitgebreide diagrammen of workflows in kaart te brengen.

Teams kunnen hun werkruimte blijven uitbreiden, een functie die vooral handig is voor ingewikkelde en uitgebreide brainstormsessies.

Mural vs. Microsoft Whiteboard: Wie is de kampioen?

Het verdict van de krachtmeting tussen Mural en Microsoft Whiteboard hangt uiteindelijk af van wat jouw team het meest waardeert.

Als integratie binnen het ecosysteem van Microsoft en een oneindig canvas topprioriteiten zijn, komt Microsoft Whiteboard als duidelijke winnaar uit de bus. Het past perfect bij teams die al werken met de toolsuite van Microsoft en biedt een onbeperkte ruimte om samen te werken.

Mural daarentegen zegeviert met zijn uitgebreide bereik aan sjablonen en robuuste integratiemogelijkheden op alle platforms, niet alleen Microsoft tools. Het is de keuze voor teams die uitgebreide functies nodig hebben die veel projecttypes ondersteunen, vooral in instellingen op afstand.

In wezen is Microsoft Whiteboard uw keuze voor oneindige schaalbaarheid binnen een vertrouwd platform, terwijl Mural de alleskunner is, klaar om complexe, diverse projecten van teams samen met u aan te pakken.

Kies Microsoft Whiteboard voor een soepele Microsoft-gerichte ervaring of Mural voor een veelzijdig platform met veel functies.

Mural Vs. Microsoft Whiteboard op Reddit

Inzichten van Reddit laten zien dat Mural ideaal is voor complexe Taken, terwijl Microsoft Whiteboard een eenvoudiger alternatief is voor Teams gebruikers.

Een Redditor benadrukte hoe Mural kwalitatieve analyse op afstand ondersteunt, wat de kracht van Mural aantoont bij het faciliteren van internationale samenwerking.

"We hebben dit onlangs gebruikt om een te voltooien workflowanalyse met ons team op locaties in China, de EU en de VS."

De gebruiker wees er ook op dat Mural een betaald abonnement aanbiedt voor het aanmaken van boards met gratis samenwerking met gasten, wat de teamvriendelijke aanpak aantoont. De gebruiker adviseerde ook dat als je op zoek bent naar een Mural alternatief houd rekening met de unieke functies en voordelen van elk hulpmiddel.

Omgekeerd waardeerden gebruikers van Microsoft Whiteboard de eenvoudige integratie met Teams en het feit dat het een eenvoudige optie is voor gebruikers die al deel uitmaken van het Microsoft ecosysteem.

De keuze tussen de twee hangt af van de specifieke samenwerkings- en werkstroomvereisten van je bedrijf.

Maak kennis met ClickUp: het beste alternatief voor Microsoft Whiteboard vs. Mural

Breng teams samen en werk samen met ClickUp

Als u nog niet hebt besloten en op zoek bent naar alternatieven voor Microsoft Whiteboard en Mural, moet je ClickUp overwegen.

Met ClickUp krijg je toegang tot een veelzijdig whiteboard met veel functies en een uniforme werkruimte voor het beheren van je projecten, het mogelijk maken van samenwerking in teams en het vereenvoudigen van het bijhouden van de voortgang.

De veelzijdigheid van ClickUp maakt het ideaal voor diegenen die hun digitale werkruimte willen ontdoen van rommel en zich willen concentreren op het leveren van resultaten.

ClickUp Whiteboards: Ideeën visualiseren en eenvoudig samenwerken

Creëer het perfecte canvas voor teamideeën en werkstromen met ClickUp Whiteboards

Worstelt u met het vastleggen van de ideeën van uw team op een visueel aantrekkelijke en bruikbare manier? ClickUp Whiteboards bieden een krachtige oplossing waarmee u het volgende kunt doen visueel en effectief samen te werken zonder aan duidelijkheid of professionaliteit in te boeten.

Stelt u zich een onbeperkte werkruimte voor waar uw team kan brainstormen, in kaart brengen van projecten en oplossingen kan ontwerpen, allemaal in realtime. Of u nu een nieuw project in kaart brengt of brainstormt over productontwerpen, met de Whiteboards van ClickUp hoeft u niet meer tussen verschillende tools te schakelen, waardoor uw werkstroom wordt gestroomlijnd en de efficiëntie wordt gemaximaliseerd.

Zet brainstormende ideeën direct op het whiteboard om in uitvoerbare Taken

Koppel documenten en voeg opmerkingen toe om alle essentiële informatie georganiseerd en gemakkelijk toegankelijk te houden

Geniet van realtime samenwerking zodat elk lid van het team kan bijdragen en gehoord kan worden

ClickUp Whiteboards moedigen naadloos teamwerk aan, zodat uw team kan co-creëren, itereren en samen ideeën kan ontwikkelen.

ClickUp Mindmaps: Organiseer uw gedachten

Visualiseer je ideeën met ClickUp Mindmaps

Brainstormen is een kunst, en ClickUp mindmaps zijn het canvas. Ze bieden een dynamische manier om uw gedachten vast te leggen en met elkaar te verbinden, waarbij complexe ideeën in hanteerbare brokken worden opgedeeld voor meer duidelijkheid en begrip.

Leg vluchtige ideeën en ingewikkelde verbindingen eenvoudig vast met behulp van een flexibele, drag-and-drop interface. Gebruik de op taken gebaseerde mindmaps om verbindingen te leggen en werkstromen aan te passen.

Voor meer creatief werk of de eerste discussies in een project kunt u knooppunten gebaseerde mindmaps gebruiken om diagrammen te maken. Brainstorm vrijuit en zet uw ideeën vervolgens direct om in uitvoerbare taken op de kaart. Zodra u de diagrammen hebt voltooid, kunt u rechtstreeks vanuit de kaart taken creëren.

Of u nu een lancering uitstippelt of een marketingcampagne strategiseert, de mindmaps van ClickUp helpen u het grotere geheel te zien zonder de details uit het oog te verliezen.

ClickUp biedt ook veel sjablonen voor mindmaps die je manier van denken en plannen kunnen veranderen.

Whiteboard sjablonen van ClickUp: Uw blauwdruk voor succes

Plan alles gemakkelijk met ClickUp's Whiteboard Sjablonen

Waarom vanaf nul beginnen als u op de schouders van reuzen kunt staan? Whiteboard sjablonen van ClickUp zijn uw snelkoppeling naar productiviteit en bieden een bereik van kant-en-klare formats voor elke behoefte.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-523.png Organiseer en werk samen met ClickUp's Matrix Whiteboard Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-200519519&_gl=1*bjvazl*\_gcl\_au*MTA3Mjc0ODQxOC4xNzAyNjM5MTg3 Download dit sjabloon /$$cta/

DeClickUp Matrix Whiteboard Sjabloon helpt u bij het prioriteren van Taken op basis van inspanning en belang. Met dit visuele hulpmiddel kunt u strategieën opstellen voor een probleem of concept en beslissingen nemen

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-524.png Plan uw productontwikkeling met ClickUp's Roadmap Whiteboard Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6327770&_gl=1\*hr2kwd\*\_gcl\_au*MTA3Mjc0ODQxOC4xNzAyNjM5MTg3 Download dit sjabloon /$$cta/

ClickUp's Roadmap Whiteboard Sjabloon maakt de weg vrij voor duidelijke, bruikbare tijdlijnen voor projecten. Bekijk en bijhoud hier de levenscyclus van een project en gebruik de gegevens om beslissingen te nemen voor toekomstige projecten

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-525.png Houd uw onderzoek van begin tot eind bij met ClickUp's sjabloon voor research whiteboards https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6319370&_gl=1\*1dig97z\*\_gcl\_au*MTA3Mjc0ODQxOC4xNzAyNjM5MTg3 Download dit sjabloon /$$cta/

DeClickUp Whiteboard sjabloon voor onderzoek helpt u uw bevindingen en inzichten te organiseren voor een maximale impact. Het is een geweldig sjabloon voor het vastleggen van informatie uit bruikbaarheidstests en consumenteninterviews

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-526.png Blijf georganiseerd en up-to-date over voortgang, mijlpalen en taken met ClickUp's Project Update Whiteboard Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6323010&_gl=1*1af2l3h*\_gcl\_au*MTA3Mjc0ODQxOC4xNzAyNjM5MTg3 Download dit sjabloon /$$cta/

ClickUp's project update whiteboard sjabloon houdt iedereen op de hoogte van de laatste projectontwikkelingen. Gebruik het om een overzicht te krijgen van de status van het budget en problemen

Met functies voor elk aspect van projectmanagement en teamsamenwerking is ClickUp meer dan een waardige mededinger voor een geweldige whiteboardtool - het is vaak de beste keuze voor teams die hun potentieel willen maximaliseren.

Prijzen ClickUp

Free Forever: Gratis

Gratis Unlimited: $7/gebruiker per maand

$7/gebruiker per maand Business: $12/gebruiker per maand

$12/gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per gebruiker per maand

Vind de perfecte match voor uw team

De keuze tussen Mural en Microsoft Whiteboard hangt af van de specifieke eisen van je team. Voor het werken met een bredere set tools is Mural misschien uw keuze; voor het optimaal benutten van Microsoft Office neigt u misschien naar Microsoft Whiteboard.

Of u zich nu aangetrokken voelt tot de veelzijdigheid van Mural of de integratie van Microsoft Whiteboard in het Microsoft ecosysteem, het uitgebreide functiepakket van ClickUp biedt het beste van beide samenwerkingstools, waardoor het de beste keuze is beste whiteboard software je zou kunnen kiezen. Aanmelden voor ClickUp en ontdek de beste manier om ideeën te delen en vorm te geven.