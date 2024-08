Sterke besluitvorming in teams faciliteren

Het leven van een business leader kan worden samengevat in drie woorden: beslissingen, beslissingen, beslissingen. Het aantal beslissingen van hoge kwaliteit die je dagelijks moet nemen kan verbijsterend zijn. Maar je kunt troost putten uit het feit dat je het niet allemaal alleen hoeft te doen.

De juiste mensen aannemen, je bedrijf uitbreiden naar een nieuwe markt of een nieuwe productlijn toevoegen - belangrijke zakelijke beslissingen zijn meestal het resultaat van een doelgericht teamwerk en doeltreffende bedrijfsevaluatie . 💪

Een team kan echter alleen goede beslissingen nemen als het leiderschap effectief open discussies en samenwerking faciliteert. Er zijn processen om verschillende perspectieven samen te voegen en er is een cultuur van verantwoordelijkheid om de beslissing uit te voeren.

Daarom moeten teamleiders ervoor zorgen dat ze de juiste gegevens, hulpmiddelen en mensen hebben om snelle, objectieve beslissingen te kunnen nemen.

In dit artikel bespreken we hoe je de voorwaarden kunt scheppen voor optimale besluitvorming in teams. We gaan ook in op het proces, de voordelen en uitdagingen, de verschillende modellen die worden gebruikt en geven enkele pro-tips.

Waarom is besluitvorming in teams belangrijk?

Volgens een onderzoek door Zippia vindt 90% van de werknemers dat besluitvormers geen definitieve beslissing mogen nemen zonder hun teams te raadplegen, maar 40% vindt dat hun leiders en besluitvormers dit consequent nalaten.

Op veel werkplekken gaan managers en leiders ervan uit dat het sneller en efficiënter is om een beslissing alleen of met een paar zorgvuldig uitgekozen medewerkers te nemen. Voor hen is het betrekken van te veel mensen een onnodig complexe onderneming die tijd verspilt, minimale waarde toevoegt en het oplossen van problemen vertraagt.

Maar deze aanpak kan je Business meer kwaad dan goed doen.

Hier lees je waarom besluitvorming in teams belangrijk is voor jouw organisatie:

Nieuwe ideeën

Wanneer uw hele team - bestaande uit mensen die u vertrouwt - aan een gezamenlijk doel werkt, kunt u een probleem vanuit meerdere invalshoeken bekijken.

Elk lid van het team heeft een verschillende achtergrond, ervaring en vaardigheden. Ze kunnen unieke perspectieven naar voren brengen die jij, alleen, misschien niet hebt overwogen. Meerdere perspectieven en gezichtspunten stellen je in staat om een uitdaging collectief en van alle kanten te benaderen. En je uiteindelijke oplossing is holistisch en inclusief.

De ideeën die voortkomen uit samenwerking in teams en consensusvorming kan precies zijn wat uw business nodig heeft - een creatieve, originele, veelzijdige oplossing. Studies tonen aan dat diversiteit leidt tot betere besluitvorming en stimuleert organisatorische innovatie.

Werknemerservaring

Meer dan ooit willen werknemers het gevoel hebben dat hun mening en rol ertoe doen in het grotere geheel van de organisatie.

Uit hetzelfde onderzoek van Zippia blijkt dat bedrijven die samenwerking en communicatie in groepen bevorderen het personeelsverloop met maar liefst 50% zien dalen.

Door je team te betrekken bij de besluitvorming, verhoog je de tevredenheid van je werknemers en de acceptatie van de beslissing. Het laat hen ook weten dat je hen waardeert. Werknemers zijn gemiddeld 17% meer tevreden met hun baan als ze actief samenwerken.

Wanneer u de weergave van uw werknemers waardeert, voelen ze zich loyaler en verantwoordelijker voor uw bedrijf. Samenwerkende besluitvorming kan je dus helpen je effectiviteit als manager en leider te verbeteren.

Delen van informatie

Gesprekken en discussies in groepen kunnen uw werknemers belangrijke informatie geven over de richting van de organisatie.

Het stelt leiders ook in staat om gebieden van misverstanden of verwarring te identificeren en snel duidelijkheid te verschaffen. Het resultaat is een betere afstemming tussen de strategische routekaart van uw bedrijf en de buy-in van uw werknemers. Dit zorgt voor een harmonieuzere werkomgeving.

bonus: sjablonen voor teamhandvesten !

Het besluitvormingsproces van teams begrijpen

Nu we hebben vastgesteld hoe belangrijk het is om als team beslissingen te nemen, hoe doen we dat? Om een proces te definiëren dat zowel resultaatgericht als snel is, volgen hier de stappen:

1. Identificeer het probleem

Erken en accepteer eerst dat er een afwijking is in de business of een doel dat u moet bereiken. Evalueer uw business om te bepalen wat er fout gaat of waarover u een beslissing moet nemen.

De leden van het team moeten het probleem dat ze proberen op te lossen vrijelijk kunnen bespreken en overeenkomen. Dit voorkomt dat iedereen in verschillende richtingen wordt getrokken en bespaart kostbare tijd.

2. Definieer het probleem

Vervolgens moet u een duidelijk beeld van het probleem krijgen. Begin dus met het verzamelen van alle relevante informatie en moedig je team aan om bij te dragen.

In deze stap moet je specifieke vragen stellen zoals: Wie in de organisatie heeft het meest te maken met de uitdaging? Wie zal het meest beïnvloed worden door een geplande verandering? Hoe is het probleem ontstaan? Wat is de reikwijdte van het probleem?

Duik zo diep mogelijk om de situatie te begrijpen. Verzamel gegevens om duidelijkheid te krijgen en het probleem te begrijpen. Hoe meer u weet, hoe beter u uw volgende stappen kunt abonneren. Zo kunt u ook voorkomen dat u een verkeerde diagnose van het probleem stelt.

3. Oplossingen ontwikkelen

Zodra u het volledige plaatje hebt, brengt u uw team bijeen om te brainstormen over alle mogelijke oplossingen. Maar voordat je dat doet, moet je duidelijke parameters instellen om de effectiviteit van een oplossing te meten.

Deze parameters kunnen een checklist zijn, een lijst met ja/nee vragen, of een tastbare toename/afname in specifieke business metrics. Zorg ervoor dat je de voorwaarden specificeert waaraan de oplossing of de beslissing moet voldoen.

Verwelkom vervolgens de ideeën die vanuit je team naar voren komen.

4. Evalueer alle opties

Nu u alle mogelijke oplossingen in detail hebt uiteengezet, is het tijd om de beste te kiezen.

Probeer de werkelijke resultaten van elke optie op te schrijven. Evalueer het mogelijke effect van de oplossing op je business, werknemers, klanten en andere belanghebbenden, evenals de externe omgeving. U kunt zelfs een wederzijds aanvaardbare reeks criteria en een scoringsmechanisme opstellen om uw evaluatie te begeleiden.

Natuurlijk zal niet iedereen het over alles eens zijn. Sommige leden van het team zullen compromissen moeten sluiten. Daarom is het essentieel om de mensen eraan te herinneren dat je probeert tot de 'juiste' beslissing te komen, niet de meest 'populaire'.

5. Implementeer de oplossing en evalueer de resultaten

Als je eenmaal een groepsconsensus hebt bereikt, kun je het abonnement afronden. En dan, natuurlijk, implementeren.

Maar daar houdt het proces niet op. Zodra je oplossing in werking is getreden, moet je het opvolgen en zien of het de gewenste resultaten oplevert.

Als je oplossing geen volledig succes was, communiceer dit dan duidelijk aan je team en kijk of je aanpassingen kunt maken om de oplossing te verbeteren. Beoordeel ook of er een afwijking was van je abonnement.

Als de oplossing niet werkt, herbekijk dan de lijst met opties en implementeer de volgende beste oplossing. Deze stap is cruciaal voor het verbeteren van toekomstige besluitvormingsprocessen.

6. Geef feedback

Elke mislukking of overwinning is een kans om te leren. Nadat je de prestaties van je oplossing hebt beoordeeld, zorg je ervoor dat je feedback deelt met de leden van je team. Vermeld details over hoe goed je oplossing het probleem aanpakte, hoeveel positieve impact het had en hoeveel tijd of moeite het bespaarde.

Evalueer ook het besluitvormingsproces van de groep zelf. Wat werkte goed en wat kan verbeterd worden?

Moedig eerlijke feedback van de leden van het team aan, zodat ze net zo betrokken blijven bij het proces als jij.

Gebruik de inzichten die je via feedback verkrijgt om de besluitvormingsprocessen van je team voor toekomstige uitdagingen te verfijnen.

Voordelen en uitdagingen van besluitvorming in teams

Als je nog steeds twijfelt over samenwerking bij het oplossen van problemen, dan is dat begrijpelijk. Om je te helpen je gedachten op een rijtje te zetten, volgt hier een overzicht van de voor- en nadelen:

Voordelen

Meer creativiteit: Samenwerkende besluitvorming bevordert innovatie doordat elk lid van het team kan voortbouwen op elkaars ideeën en wordt blootgesteld aan denkstijlen en mentale modellen die verschillen van die van henzelf. Daarom bestaan zeer creatieve teams vaak uit een mix van eclectische individuen

Samenwerkende besluitvorming bevordert innovatie doordat elk lid van het team kan voortbouwen op elkaars ideeën en wordt blootgesteld aan denkstijlen en mentale modellen die verschillen van die van henzelf. Daarom bestaan zeer creatieve teams vaak uit een mix van eclectische individuen Verbeterde probleemoplossing : Als teams hun collectieve probleemoplossende vaardigheden bundelen, kunnen ze het probleem grondig analyseren en is de kans groter dat ze effectieve oplossingen vinden. Bovendien, als beslissingen complex zijn, kan het delen van perspectieven en ideeën door de leden van het team de kritische evaluatie verhogen die nodig is om beslissingen van hoge kwaliteit te nemen

: Als teams hun collectieve probleemoplossende vaardigheden bundelen, kunnen ze het probleem grondig analyseren en is de kans groter dat ze effectieve oplossingen vinden. Bovendien, als beslissingen complex zijn, kan het delen van perspectieven en ideeën door de leden van het team de kritische evaluatie verhogen die nodig is om beslissingen van hoge kwaliteit te nemen Meer vertrouwen en betrokkenheid: De leden van het team die betrokken zijn bij het besluitvormingsproces voelen zich meer verbonden en loyaal aan de organisatie. Het geeft ook aan dat de organisatie erop vertrouwt dat haar werknemers het beste met de business voor hebben.

Dit resulteert in een hogere mate van betrokkenheid, eigendom en verantwoordelijkheid in het team

Uitdagingen

Tijdverlies: Groepsbesluitvorming kan tijdrovend zijn. Een recenteMcKinsey wereldwijd onderzoek bleek dat slechts 20% van de respondenten vond dat hun organisatie uitblonk in besluitvorming. De meerderheid zegt dat de meeste tijd die wordt besteed aan besluitvorming ineffectief is. Hoewel het tijd kost om een consensus te bereiken en meerdere standpunten te overwegen, is dit niet altijd geschikt voor dringende beslissingen

Groepsbesluitvorming kan tijdrovend zijn. Een recenteMcKinsey wereldwijd onderzoek bleek dat slechts 20% van de respondenten vond dat hun organisatie uitblonk in besluitvorming. De meerderheid zegt dat de meeste tijd die wordt besteed aan besluitvorming ineffectief is. Hoewel het tijd kost om een consensus te bereiken en meerdere standpunten te overwegen, is dit niet altijd geschikt voor dringende beslissingen Conflicten en onenigheid: Uiteenlopende meningen binnen een team kunnen leiden tot conflicten, waardoor het proces wordt vertraagd en er mogelijk interpersoonlijke spanning ontstaat tussen de leden van het team

Uiteenlopende meningen binnen een team kunnen leiden tot conflicten, waardoor het proces wordt vertraagd en er mogelijk interpersoonlijke spanning ontstaat tussen de leden van het team Groepsdenken: Het verlangen naar harmonie binnen een team kan leiden tot groepsdenken, waarbij leden zich schikken in een unanieme beslissing zonder alternatieven kritisch te evalueren. Dit kan leiden tot suboptimale keuzes

Het verlangen naar harmonie binnen een team kan leiden tot groepsdenken, waarbij leden zich schikken in een unanieme beslissing zonder alternatieven kritisch te evalueren. Dit kan leiden tot suboptimale keuzes Problemen met coördinatie en communicatie: Effectieve communicatie en coördinatie tussen de leden van een team kan een uitdaging zijn, vooral in grote teams of teams verspreid over verschillende geografische gebieden. Ook culturele verschillen kunnen hier een rol spelen. Al deze factoren kunnen leiden tot misverstanden of gemiste kansen

Soorten besluitvormingsmodellen voor teams

Als teamleider kun je het volgende hebben verschillende besluitvormingsstijlen hebben . Op dezelfde manier zijn er verschillende modellen of benaderingen om als team beslissingen te nemen. Hier zijn de zes populairste.

Consensusbesluitvorming: Bij deze aanpak kan iedereen zijn ideeën en meningen over een probleem naar voren brengen. Vervolgens werkt het team samen om te kiezen welk idee zij het meest geschikt vinden. Iedereen moet stemmen op zijn favoriete idee en een consensus bereiken over de oplossing voordat de uiteindelijke beslissing wordt genomen Delphi-techniek: Bij deze methode krijgt een team van experts een reeks vragen om te beantwoorden. Hun schriftelijke antwoorden worden gedeeld met het team, dat zo schriftelijke feedback krijgt. Op basis van de feedback kan het team van experts hun antwoorden wijzigen of aanpassen door middel van meerdere rondes van heen en weer praten totdat er een consensus is bereikt Autocratische besluitvorming: Bij deze techniek is de groepsleider meestal de uiteindelijke beslisser, ongeacht of de groep zijn beslissing ondersteunt. Meestal heeft de leider de autoriteit en de middelen om zelf te beslissen. Dit type besluitvorming kan worden gebruikt om actie te ondernemen bij dringende zaken met weinig impact Meerderheidsregel: Dit is de meest gebruikte methode bij groepsbeslissingen, waarbij elk lid van het team voor zijn keuze stemt. De optie die de meeste stemmen krijgt, wint. Hoewel deze techniek eerlijk lijkt, kan een minderheidsgroep ontevreden zijn Nominale groepstechniek: Dit is een gestructureerdebrainstormmethode gebruikt om ideeën of oplossingen van een groep te genereren. Deelnemers genereren onafhankelijk van elkaar ideeën, die vervolgens gedeeld en collectief geëvalueerd worden. Door de ideeën te rangschikken en te evalueren, werkt de groep samen om een lijst van de meest veelbelovende oplossingen op te stellen, wat leidt tot weloverwogen besluitvorming Meerstemmen: Elk teamlid stemt op meerdere opties uit een lijst met keuzes. De ideeën met de meeste stemmen worden vervolgens geselecteerd. Deze methode helpt bij het prioriteren van ideeën door meerdere stemmen toe te wijzen aan elke deelnemer, waardoor een eerlijke verdeling van voorkeuren ontstaat en de meest favoriete opties worden geïdentificeerd op basis van de collectieve input

6 tips voor succesvolle besluitvorming in teams

We hebben het proces en de voor- en nadelen van besluitvorming in teamverband vastgesteld. Hier zijn wat professionele tips om het goed te doen.

1. Taken toewijzen

Zorg ervoor dat je de Taken duidelijk hebt uitgelegd en toegewezen aan iedereen die betrokken is bij het besluitvormingsproces. Nodig eventuele vragen of twijfels vanaf het begin uit, want als je teamleden de taak niet goed begrijpen, zullen ze het niet goed kunnen doen. Een goed georganiseerd team kan beter samenwerken en sneller voortgang boeken.

Met een projectmanagementtool zoals ClickUp-taaks kunt u het toewijzen van taken vereenvoudigen. Het zal u helpen om taken toe te wijzen, subtaken te creëren en de voortgang van elk teamlid te bekijken.

Organiseer uw taken en behaal snel resultaat met ClickUp's sjabloon voor taakbeheer

Als u het moeilijk vindt om uw Taken zelf te beheren en te prioriteren, kunt u gebruik maken van ClickUp's sjabloon voor taakbeheer om alle taken waaraan uw team werkt te visualiseren in een dashboard in realtime.

Met een kant-en-klaar sjabloon moet u de details van de taken toevoegen en het platform zijn magie laten doen.

Het ClickUp-platform heeft ingebouwde tools waarmee u taken kunt visualiseren en organiseren op status, prioriteit of afdeling, workflows kunt bijhouden en optimaliseren en kunt samenwerken tussen teams om taken af te ronden.

U kunt uw tijdlijn weergeven op een manier die voor u werkt - in een kalender-, bord-, lijst- of kaderweergave.

En als u iets niet kunt vinden in het sjabloon, kunt u nieuwe aangepaste velden toevoegen voor details zoals budgetten, bijlagen, feedback, enz.

Taken maken en prioriteren op basis van urgentie in ClickUp om al uw deadlines te halen

Als elk teamlid naar een gemeenschappelijk doel toewerkt, kan de instelling van prioriteiten helpen om een soepele werkstroom te creëren. Laat de leden van uw team beslissen welke taken als eerste moeten worden aangepakt voor een maximale impact. ClickUp-taak prioriteiten maakt dit proces een fluitje van een cent. Gebruik de functie om aan elke Taak een prioriteitsniveau toe te wijzen. U hebt vier opties: Dringend, Hoog, Normaal of Laag. Je kunt ook filters instellen voor deadlines om de deadline van taken te markeren.

Om iedereen op dezelfde pagina te houden, zet je de taken met hoge prioriteit in het systeemvak zodat je ze altijd in beeld hebt. Je kunt zien welke taken andere taken met een hoge prioriteit blokkeren en zo nodig corrigeren.

3. Ideeën brainstormen

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-257.png Whiteboards van ClickUp /%img/

Brainstorm ideeën met uw team in realtime met de Whiteboards van ClickUp

Brainstormsessies stellen uw teamleden in staat om hun verwarde, verspreide gedachten te verzamelen, ze voor anderen te monteren en elkaars ideeën en perspectieven te benutten. Als deze sessies goed worden gedaan, kunnen ze kritisch denken stimuleren en creativiteit aanwakkeren.

Als u een dynamische werkruimte nodig hebt om ideeën te delen, te visualiseren en collectief te ontwikkelen, gebruik dan ClickUp's Whiteboard functie. Moedig uw teamleden aan om hun ideeën te delen op dit digitale canvas en visueel samen te werken met de rest van het team in realtime.

Het beste deel? U kunt zelfs actie ondernemen zodra deze brainstormsessies zijn afgerond. Koppel eenvoudig uw ClickUp Whiteboard aan uw ClickUp-taak en geef iedereen de volledige context van uw project met gekoppelde bestanden, documenten en meer.

4. Regelmatig vergaderen met uw team

Transparante communicatie is essentieel voor het succes van elke groepsoefening. Plan regelmatig vergaderingen met je team, fysiek of virtueel, vanaf de eerste stap in de besluitvorming tot de laatste. Dit zal u helpen om strategieën op te stellen, betere abonnementen te maken en iedereen op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen.

Het kan echter lastig zijn om vergaderingen te leiden. Vooral met leden van een team waarmee je niet hebt gewerkt. Als leider is het aan jou om het ijs te breken. Als je dat eenmaal Klaar hebt, kun je de discussie gemakkelijk sturen op een productieve, respectvolle en boeiende manier.

Bekijk deze eenvoudige maar effectieve ideeën voor je volgende productieve vergadering voor teams .

5. Een gestructureerde werkstroom maken

Stel doelen en creëer effectieve werkstromen met ClickUp Mindmaps

Het is essentieel om iedereen zijn taken en plichten toe te wijzen. Maar dan moet u een gestructureerde werkstroom creëren die deze taken, plichten en onderlinge afhankelijkheden in detail weergeeft.

Dit is vooral belangrijk om de voortgang te visualiseren, knelpunten te identificeren en weg te werken, en om iedereen in een groot team op dezelfde pagina te houden. U kunt ook doelen stellen en bereiken sneller met een systematische, stapsgewijze werkstroom.

Om het plannen en organiseren van Taken te verduidelijken, bekijk de ClickUp mindmaps functie. U kunt het gebruiken om taken te maken, verbindingen binnen de taken te leggen en uw projecten te organiseren met drag-and-drop knooppunten. ClickUp Mindmaps heeft twee modi:

In de modus Taak kunt u uw werkruimte snel opnieuw indelen door vertakkingen te tekenen en logisch te organiseren. U kunt ook taken direct vanuit uw mindmap maken, bewerken en verwijderen.

In de blanco modus genereert u mindmaps in vrije vorm zonder koppelingen naar een taakstructuur. U kunt ze gemakkelijk omzetten in taken in een lijst binnen uw werkruimte.

ClickUp biedt ook AI-tools en sjablonen voor besluitvorming om uw besluitvormingsproces te versnellen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de beslissingen.

6. Voortgang beoordelen

Als een beslissing is uitgevoerd, neem dan de tijd om te debriefen en te decomprimeren. Bekijk de voortgang van het project, processen analyseren en bespreek nadelen, onopgeloste problemen en beslissingen die volgens abonnement verlopen.

Maar vergeet niet om de dingen die goed gingen te vieren. Erken de inspanningen en overwinningen van uw team en bouw een werkcultuur op waarin prestaties worden beloond.

Bijhouden van sleutelbeslissingen met technologie en slim werk

Team besluitvorming is als het in elkaar zetten van een legpuzzel. Iedereen voegt zijn eigen unieke stukje toe en het geheel wordt zoveel groter dan de som der delen. Collaboratieve oplossingen voor teams kunnen wonderen doen omdat ze frisse ideeën, creatieve probleemoplossing en een sterk gevoel van solidariteit en teamwerk losmaken.

Maar soms kunnen verschillende meningen een kleine hobbel in de weg veroorzaken. De alles-in-één projectmanagement oplossing van ClickUp helpt u die hobbels te nemen, zodat u en uw team hun krachten kunnen bundelen en uw doelen veel efficiënter kunnen bereiken. Probeer ClickUp vandaag nog uit om gezamenlijke besluitvorming te bevorderen en de groepsdynamiek in uw organisatie te verbeteren.

Veel gestelde vragen

1. Waarom moeten teams betrokken worden bij het besluitvormingsproces?

Teams zorgen voor verschillende perspectieven en ideeën, wat leidt tot betere beslissingen. Team-gestuurde besluitvorming laat ook zien dat u uw werknemers vertrouwt, wat leidt tot meer betrokkenheid en loyaliteit.

2. Wat zijn de verschillende modellen voor besluitvorming in teams?

Consensusbesluitvorming, de Delphi-techniek en autocratische besluitvorming zijn enkele van de meest voorkomende modellen van teambesluitvorming.

ClickUp helpt u bij het stroomlijnen van de communicatie, het organiseren en prioriteren van Taken en het vergemakkelijken van de samenwerking tussen teams door functies zoals whiteboards en mindmaps. Het helpt de efficiëntie en samenwerking bij het nemen van beslissingen te verbeteren.