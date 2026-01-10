28 AI-toepassingen en -gebruiksscenario's voor teams van ondernemingen in 2026

Kunstmatige intelligentie (AI) blijft verrassen.

Tegenwoordig zijn er AI-tools en -apps om elk persoonlijk en zakelijk probleem op gebied van productiviteit op te lossen. Er is zelfs een verzamelplaats voor AI-toepassingen genaamd There’s an AI for that. Het is een enorme database met meer dan 10.000 AI’s die beschikbaar zijn voor meer dan 2500 taken!

Van het creëren van aangepaste klantervaringen tot het voorspellen van onderhoudsbehoeften: de toepassingen van AI zijn grenzeloos. De kosten- en tijdbesparingen dankzij vereenvoudigde werkstroomstromen, geoptimaliseerde processen en intelligente inzichten maken AI-technologie onmisbaar voor bedrijven.

Als u benieuwd bent naar de toepassing van kunstmatige intelligentie in uw branche, sector of use case, dan hebben wij precies de juiste lijst voor u.

Maar voordat we ons volledig storten op de use cases en toepassingen voor ondernemingen, gaan we eerst eens kijken hoe kunstmatige intelligentie werkt.

Wat is kunstmatige intelligentie?

Kunstmatige intelligentie is een veld dat menselijke intelligentie en redenering nabootst door enorme hoeveelheden data te analyseren, patronen te herkennen en voorspellingen te doen op basis van een vooraf gedefinieerde reeks complexe regels.

Hoe kan AI bedrijven helpen?

AI blinkt uit in het overnemen van routinematige en administratieve taken, zodat u zich kunt concentreren op werk dat meer waarde oplevert. Doordat AI tijdrovende data-analyses, queries van klanten en het optimaliseren van projectmanagement voor zijn rekening neemt, krijgen uw medewerkers de ruimte om strategischer en creatiever te denken.

Het resultaat is een personeelsbestand dat minder tijd besteedt aan repetitieve taken en meer tijd aan het benutten van menselijke sterke punten zoals verbeeldingskracht, empathie en probleemoplossend vermogen. Gesteund door AI kunnen teams innovatie stimuleren en het bedrijf vooruit helpen.

Maar dat is nog niet alles.

AI kan ook logica verwerken om objectieve, onbevooroordeelde beslissingen te nemen en geavanceerde taken uit te voeren op verschillende velden – ze analyseren de medische geschiedenis van een patiënt, gebruiken voorspellende analyses voor landbouwbeheer en optimaliseren marketingcampagnes – sneller dan menselijke werknemers.

Maar het kan overweldigend zijn om door de hype rond AI heen te kijken en de praktische toepassingen voor zakelijke teams te identificeren. Van sales en marketing tot bedrijfsvoering en onderzoek en ontwikkeling (R&D): AI maakt stilletjes gebruik van automatisering om de manier waarop teams werken te transformeren.

28 AI-toepassingen om uw Business te optimaliseren

Laten we de kloof tussen de futuristische belofte van kunstmatige intelligentie en de impact in de praktijk overbruggen en ontdekken hoe uw team deze technologie kan gebruiken om de dagelijkse efficiëntie op het werk te verhogen.

1. AI voor marketing

Massamarketing is dood. U kunt niet langer voorkomen dat u iedereen met dezelfde boodschap bestookt in de hoop dat er iets blijft hangen. Marketing in het tijdperk van AI draait om gepersonaliseerde precisie.

De AI-assistent van ClickUp is speciaal ontworpen om de voordelen van gepersonaliseerde berichten naar uw marketingcampagnes te brengen. Het biedt marketingteams een reeks kant-en-klare prompts om contentaanmaak te stroomlijnen, campagnes te optimaliseren en de marketing-ROI te verbeteren. U kunt het gebruiken om snel boeiende blogposts te schrijven, aantrekkelijke bijschriften voor sociale media te bedenken of overtuigende e-mailonderwerpen te genereren.

U kunt het ook gebruiken om tijd te besparen bij het vastleggen van aantekeningen en vervolgstappen: het kan vrijwel direct samenvattingen genereren voor taakupdates, discussiethreads en notities van vergaderingen.

Naast kunstmatige intelligentie biedt ClickUp marketingteams aangepaste weergaven en sjablonen die een gestructureerde aanpak bieden voor het plannen van campagnes, het organiseren van content en het beheren van taken. Met slechts een paar klikken kunt u brainstormen over nieuwe campagne-ideeën, persona's uitwerken en customer journeys in kaart brengen om uw marketinginspanningen te versterken.

Ten slotte bieden de uitgebreide rapporten en dashboards van ClickUp realtime inzichten in de prestaties van campagnes, waardoor u weloverwogen beslissingen kunt nemen en strategieën kunt optimaliseren om tastbare resultaten en kostenbesparingen te realiseren.

Hier zijn een paar voorbeelden van hoe AI-marketingtools uw leven gemakkelijker kunnen maken.

Toepassingen

Voorspellende analyses: Voorspel klantgedrag en neem weloverwogen beslissingen over marketingstrategieën. Walmart gebruikt bijvoorbeeld AI om de vraag naar producten te voorspellen, waardoor het zijn voorraad kan optimaliseren en voorraadtekorten kan voorkomen, terwijl Nike AI gebruikt om klantverloop te voorspellen, waardoor het hoogwaardige klanten kan identificeren en behouden

Gepersonaliseerde advertenties: Cosabella, een lingeriemerk, gebruikt AI om aangepaste advertentiecampagnes voor klanten te creëren. Het AI-algoritme van het bedrijf analyseert klantgegevens, waaronder aankoopgeschiedenis, browsegeschiedenis en interacties op sociale media. Het algoritme genereert vervolgens aangepaste advertentiecampagnes die zijn afgestemd op de interesses en voorkeuren van elke klant

Beheer van sociale media: OwlyWriter AI van Hootsuite automatiseert taken op sociale media, zoals het plaatsen van updates, het inplannen van content en het reageren op reacties. Sprinklr AI ondersteunt de marketing van ondernemingen door gegevens op sociale media te analyseren, vermeldingen van het merk te bijhouden en mogelijkheden voor samenwerking met influencers te identificeren

Optimalisatie van marketingcampagnes: Adobe Sensei maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om advertentiecampagnes op sociale media automatisch te optimaliseren op basis van betrokkenheid van gebruikers en prestatiegegevens. IBM's AI, Watson genaamd, kan hoogwaardige klanten identificeren en targeten, marketingboodschappen aanpassen en de campagneprestaties optimaliseren

2. AI voor schrijven

Dankzij de Natural Language Processing (NLP)-mogelijkheden van AI is het uitstekend geschikt voor het schrijven van hoogwaardige teksten. Verfijn, train en geef AI-schrijftools een voltooide set aanwijzingen om te volgen, en je kunt artikelen, blogs, whitepapers en zelfs complete romans en originele songteksten produceren.

Toepassingen

Diensten zoals Grammarly maken gebruik van AI om fouten op te sporen en verbeteringen voor te stellen, waardoor schrijven effectiever en foutloos wordt.

De schrijfassistent Jasper AI genereert blogposts, marketingteksten en zelfs scripts op basis van uw input

Met rolspecifieke prompts kan de ClickUp AI-schrijftool gepolijste content genereren die aan uw behoeften voldoet. De tool kan marketingcasestudy's, e-mails voor verkoop en technische documenten schrijven, en verkooppraatjes en blogposts maken

Gebruik tools zoals Copyleaks om door AI geschreven content te detecteren als u met freelance schrijvers werkt

3. AI voor verkoop

Het vermogen van AI om enorme hoeveelheden historische verkoopgegevens te analyseren, patronen te herkennen en voorspellingen te doen, creëert nieuwe kansen voor verkoopteams om hun aanpak te personaliseren, hun inspanningen te optimaliseren en meer deals te sluiten.

Toepassingen

Salesforce Einstein kan grote hoeveelheden klantgegevens analyseren om koopgedrag te voorspellen en de meest effectieve verkoopstrategieën voor te stellen

Gong neemt verkoopgesprekken op en transcribeert deze, waarbij AI wordt gebruikt om verbeterpunten te identificeren en verkopers te coachen om meer deals te sluiten

Drift gebruikt chatbots om 24/7 leads te kwalificeren, waardoor menselijke medewerkers tijd overhouden voor interacties met hoge waarde

4. AI voor klantenservice

AI-aangedreven oplossingen verbeteren de klantenservice doordat teams meer vragen efficiënt kunnen afhandelen, klantinteracties kunnen personaliseren en problemen proactief kunnen oplossen. Dit leidt tot een hogere klanttevredenheid en loyaliteit.

Toepassingen

De chatbot van Domino's Pizza, Dom, neemt bestellingen op, houdt bezorgingen bij en vermaakt klanten zelfs met grappen

Connie, de AI-assistent van Hilton Hotels, beantwoordt vragen van gasten, doet aanbevelingen voor activiteiten en boekt ook spa-afspraken

De virtuele haarstylist van L'Oréal gebruikt AI om op basis van een selfie gepersonaliseerde haarverzorgingsroutines voor te stellen

5. AI voor toerisme

De toekomst van het toerisme wordt aangedreven door AI. AI kan uw reisavonturen begeleiden, gepersonaliseerde reisroutes samenstellen en zelfs virtual reality-rondleidingen bieden om u mee te nemen naar verre oorden.

Toepassingen

De door AI aangestuurde 'Travel Assistant' van Emirates helpt passagiers bij het navigeren op luchthavens, het boeken van vluchten en zelfs het beheren van hun bagage

De AI-tool van Trip.com, TripGen, stelt gepersonaliseerde reisarrangementen en activiteiten voor die zijn afgestemd op uw interesses en budget

AI-aangedreven tools zoals Hopper gebruiken machine learning-algoritmen om vluchtprijzen te voorspellen en het beste moment voor boekingen aan te bevelen, waardoor u geld bespaart en stress voorkomt

6. AI voor entertainment

Van het creëren van hypergepersonaliseerde ervaringen tot het verleggen van creatieve grenzen: AI verbetert entertainment. AI-algoritmen stellen afspeellijsten samen die bij je stemming passen, bevelen films aan die je geweldig zult vinden en genereren verhalen die zich aanpassen aan je keuzes. Met AI kun je fantastische werelden betreden en in realtime met tekeningen communiceren en spelen.

Toepassingen

Industrial Light & Magic van Lucasfilm gebruikt AI om speciale effecten te genereren en wezens zoals Baby Yoda tot leven te brengen

Netflix maakt gebruik van een AI-engine die series en films aanbeveelt op basis van je weergavegeschiedenis, wat leidt tot een boeiende kijkervaring

MuseNet AI componeert muziek in verschillende stijlen, van klassieke symfonieën tot moderne pophits, en verlegt daarmee de grenzen van creatieve expressie

De MetaHuman-technologie van Epic Games creëert realistische virtuele personages voor games en films, waardoor de grenzen tussen de echte en de imaginaire wereld vervagen

7. AI voor de vastgoedsector

Stel je voor: virtuele rondleidingen waarmee je overal huizen kunt bekijken, chatbots die 24/7 vragen beantwoorden en algoritmen die markttrends met verbluffende nauwkeurigheid voorspellen. Kunstmatige intelligentie voorziet de vastgoedsector van inzichten, automatisering en superkrachten om je traject te stroomlijnen.

Toepassingen

Zestimates van Zillow maakt gebruik van AI om de waarde van woningen met indrukwekkende nauwkeurigheid te voorspellen, waardoor kopers en verkopers weloverwogen beslissingen kunnen nemen

De AI-aangedreven zoekmachine van Redfin filtert lijsten met aanbiedingen op basis van uw behoeften en budget, waardoor u tijd bespaart en frustratie voorkomt

Geautomatiseerde tools voor vastgoedbeheer nemen taken zoals het innen van huur, onderhoudsverzoeken en het screenen van huurders uit handen, waardoor vastgoedbeheerders kostbare tijd besparen

8. AI voor projectmanagement

Projectmanagement is een complex web van taken, deadlines en middelen. Maar wat als u een onvermoeibare assistent had die gegevens kon analyseren, risico's kon voorspellen en werkstroom's kon optimaliseren? Daar komt AI om de hoek kijken, en zorgt voor een revolutie in de manier waarop we plannen, uitvoeren, beslissingen nemen en projecten opleveren.

Toepassingen

Microsoft Project Cortex gebruikt AI om inzichten uit projectdocumenten en -gegevens te halen, bruikbare aanbevelingen te doen en de samenwerking binnen teams te verbeteren

Wrike Analyze gebruikt AI om projectresultaten te voorspellen, mogelijke vertragingen te signaleren en corrigerende maatregelen voor te stellen voordat het te laat is

WorkBoard maakt gebruik van AI om de voortgang van projecten in realtime te visualiseren, zodat u snel kunt vaststellen welke gebieden aandacht behoeven en datagestuurde beslissingen kunt nemen

Monday.com integreert AI-aangedreven functies zoals geautomatiseerde voortgangsrapportages en sentimentanalyse om teams te allen tijde op de hoogte en op koers te houden

9. AI voor softwareontwikkeling

AI automatiseert taken zoals het genereren van code, codereviews, het plaatsen van opmerkingen en het verhelpen van bugs. Het biedt ook ondersteuning bij het ontwerpen. Ontwikkelaars kunnen zich nu richten op het inpassen van hun code in het grotere geheel, terwijl hun AI-partners de routinetaken uitvoeren.

Toepassingen

GitHub Copilot is een AI-assistent die code voorstelt op basis van uw huidige context, waardoor ontwikkelaars tijd en moeite besparen

DeepCode is een door AI aangestuurde tool voor codereview die potentiële risico's op gebied van veiligheid en codefouten identificeert, waardoor de kwaliteit van de code wordt verbeterd

IntelliJ IDEA gebruikt AI om variabelenamen voor te stellen, code te herstructureren en zelfs potentiële bugs op te sporen, waardoor de productiviteit van ontwikkelaars aanzienlijk wordt verhoogd

10. AI voor AI

Het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie vereist expertise, nauwgezette planning en veel vallen en opstaan. Maar AI zelf kan waardevolle hulp bieden in dit proces. Het kan puzzelstukjes samenvoegen, nieuwe voorstellen, ontbrekende stukjes identificeren en het ontwerp verbeteren. AI is het ultieme hulpmiddel voor het creëren van krachtigere AI.

Toepassingen

AutoML-platforms zoals Google AutoML en Amazon SageMaker automatiseren de volledige machine learning-pijplijn, van datavoorbereiding tot selectie van modellen en implementatie

OpenAI Gym biedt een gesimuleerde omgeving voor het trainen en testen van algoritmen voor reinforcement learning, waardoor onderzoek en ontwikkeling worden versneld

Tools voor verklaarbare AI (XAI), zoals LIME en SHAP, helpen ontwikkelaars te begrijpen hoe AI-modellen beslissingen nemen, waardoor ze mogelijke vooroordelen en fouten kunnen identificeren en aanpakken

Generatieve AI-modellen zoals Stable Diffusion en Dall-E 3 creëren realistische afbeeldingen en tekst, en leveren daarmee waardevolle trainingsdata op voor andere AI-modellen

11. AI voor human resources

AI-aangedreven tools voor human resources automatiseren vervelende taken, vereenvoudigen processen en voegen waardevolle, datagestuurde inzichten toe aan elke fase van de werknemerscyclus. HR-professionals kunnen zich ontdoen van administratieve lasten en zich richten op het opbouwen van een dynamisch, betrokken en goed presterend personeelsbestand.

Toepassingen

Workday gebruikt AI voor automatisering van taken zoals salarisadministratie, beheer van secundaire arbeidsvoorwaarden en prestatiebeoordelingen, waardoor HR-professionals tijd overhouden om zich te richten op strategische initiatieven

LinkedIn Talent Insights maakt gebruik van AI om LinkedIn-gegevens te analyseren, waardoor bedrijven inzicht krijgen in hun personeelsbestand en potentiële kandidaten en hen helpt betere beslissingen te nemen bij het aannemen van personeel

Eightfold AI koppelt kandidaten efficiënt aan vacatures, waardoor de wervingstijd wordt verkort en de kwaliteit van de werving wordt verbeterd

12. AI voor juridische teams

AI maakt onderzoek en het beoordelen van documenten eenvoudiger. Advocaten kunnen het gebruiken om de uitkomst van zaken te voorspellen en juridische strategieën te optimaliseren. Hierdoor kunnen juridische teams slimmer en sneller werken om betere resultaten voor cliënten te behalen met AI-aangedreven juridische tools.

Toepassingen

Luminance maakt gebruik van machine learning om contracten te analyseren, belangrijke informatie te extraheren en potentiële risico's te identificeren, waardoor de beoordelingstijd en juridische kosten aanzienlijk worden verminderd

Kira Systems blinkt uit in e-discovery en helpt juridische teams bij het doorzoeken van grote hoeveelheden elektronische gegevens om snel en efficiënt relevante documenten te vinden

Lex Machina analyseert enorme opslagplaatsen met jurisprudentie en juridische adviezen en biedt advocaten gepersonaliseerde aanbevelingen en inzichten

13. AI voor cyberbeveiliging

Kunstmatige intelligentie is uitgegroeid tot een krachtig wapen in het veld van cyberveiligheid. Het analyseert gegevens, detecteert bedreigingen en reageert in realtime op problemen met de veiligheid van gegevens, waardoor uw digitale activa veilig blijven.

Toepassingen

Darktrace maakt gebruik van anomaliedetectie om cyberaanvallen in realtime te identificeren en te neutraliseren, waardoor organisaties worden beschermd tegen zelfs de meest geavanceerde bedreigingen

Palo Alto Networks Cortex XDR analyseert gegevens die uit uw gehele infrastructuur voor veiligheid worden verzameld, waardoor u een uniforme weergave krijgt van potentiële bedreigingen en snel en effectief kunt reageren

14. AI voor het onderwijs

AI heeft een positieve invloed gehad op het onderwijs en heeft rigide leerplannen en gestandaardiseerde toetsen vervangen. Het biedt nu gepersonaliseerde en boeiende leerervaringen die zijn afgestemd op individuele behoeften.

Toepassingen

DreamBox Learning gebruikt een AI-tool waarmee studenten hun sterke en zwakke punten kunnen beoordelen en genereert gepersonaliseerde leertrajecten om kennislacunes op te vullen

Kahoot! gebruikt AI om boeiende quizzen en toetsen te maken, waardoor leren interactief en spannend wordt voor leerlingen van alle leeftijden

Minecraft Education Edition creëert meeslepende simulaties en interactieve Taaken, waardoor leerlingen worden betrokken bij wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (STEM-vakken) en het oplossen van problemen met behulp van AI-aangedreven tools

Duolingo gebruikt AI om lessen te personaliseren op basis van de voortgang en doelen van een leerling, waardoor het leren van talen leuk en effectief wordt

15. AI voor de overheid en het openbaar bestuur

AI in de publieke sector stroomlijnt processen, vergroot de transparantie en levert gepersonaliseerde openbare diensten. Het anticipeert op behoeften, lost complexe problemen snel op en zorgt voor efficiënte overheidsdiensten voor de burgers.

Toepassingen

De door AI aangestuurde politie van Dubai gebruikt drones met AI om verkeerspatronen te analyseren en criminaliteitshotspots te voorspellen, waardoor de openbare veiligheid wordt verbeterd

Het 311-hulplijnsysteem van New York City maakt gebruik van natuurlijke taalverwerking om vragen van burgers te begrijpen en deze door te sturen naar de juiste instanties, waardoor de responstijden en dienstverlening worden verbeterd

16. AI voor de bouw

Met AI als uw partner kunt u elke fase van het bouwproces transformeren. AI kan bouwtekeningen analyseren, materiaalgebruik optimaliseren en risico's voorspellen. Drones en robots uitgerust met computervisie helpen bij landmetingen, inspecties en fysieke taken om de veiligheid en efficiëntie te verbeteren.

Toepassingen

Autodesk BIM 360 maakt gebruik van AI om bouwprojecten te beheren, van planning tot uitvoering, waardoor communicatie, samenwerking en data-analyse soepeler verlopen

SiteAware gebruikt drones en sensoren om bouwplaatsen in realtime te monitoren, de veiligheid te verbeteren, de voortgang bij te houden en potentiële gevaren te identificeren

BuildingConnected maakt een verbinding tussen bouwbedrijven en AI-oplossingen, waaronder robotapparatuur en software voor materiaaloptimalisatie

17. AI voor het bankwezen en de financiële sector

AI-tools voor boekhouding en financiën personaliseren financieel advies, stroomlijnen transacties, detecteren fraude en helpen u slimmere investeringsbeslissingen te nemen. Er zijn AI-chatbots voor klantenservice en robo-adviseurs voor vermogensbeheer.

Toepassingen

Intuit Mint gebruikt AI om uw uitgaven te categoriseren, budgetten bij te houden en gepersonaliseerde financiële inzichten te bieden, zodat u de controle over uw financiën krijgt

Upstart is een door AI aangestuurd kredietplatform dat alternatieve gegevens gebruikt om de kredietwaardigheid te beoordelen, waardoor de toegang tot financiering voor achtergestelde gemeenschappen wordt vergroot

Jumio is een door AI aangestuurd platform voor identiteitsverificatie dat gezichtsherkenning en andere biometrische technologieën gebruikt voor fraudedetectie en veiligheid bij online transacties

18. AI voor het milieu

Kunstmatige intelligentie is een krachtig hulpmiddel om klimaatverandering aan te pakken, de biodiversiteit te beschermen en het beheer van hulpbronnen te optimaliseren. Het speelt een cruciale rol bij het creëren van een duurzame en veerkrachtige toekomst voor de mensheid en de planeet.

Toepassingen

Het AI-platform van OceanMind analyseert satellietbeelden en oceaangegevens om illegale visserij bij te houden en mariene ecosystemen te beschermen

Het Wereld Natuur Fonds gebruikt AI-aangedreven tools om de bewegingspatronen en het habitatgebruik van dieren te bestuderen, wat als basis dient voor strategieën voor het behoud van bedreigde diersoorten

Xyonix gebruikt AI om locaties te identificeren en te optimaliseren voor de ondergrondse opslag van kooldioxide om de gevolgen van klimaatverandering te beperken

19. AI voor non-profitorganisaties

AI verhoogt de efficiëntie, vergroot het bereik en maximaliseert de impact van goede doelen. AI-aangedreven platforms voor het matchen van vrijwilligers koppelen vrijwilligers aan de juiste mogelijkheden op basis van hun vaardigheden en interesses, waardoor de betrokkenheid en tevredenheid van vrijwilligers aanzienlijk toenemen.

Toepassingen

Kindful is een door AI aangestuurd fondsenwervingsplatform dat machine learning gebruikt om de ervaringen van donateurs te personaliseren en fondsenwervingscampagnes te optimaliseren, waardoor donaties en donateursbinding toenemen

Charity Navigator is een AI-platform dat financiële gegevens en bestuurspraktijken van non-profitorganisaties analyseert, zodat donateurs weloverwogen beslissingen kunnen nemen

20. AI voor textiel en kleding

Gebruik AI om innovatieve en aangepaste kledingontwerpen te genereren op basis van trends, aangepaste klantvoorkeuren en lichaamsmaten, terwijl u verspilling vermindert door optimalisatie van de toeleveringsketen.

Toepassingen

Zeekit maakt gebruik van 3D-bodyscanning en deep learning om gepersonaliseerde avatars te creëren voor virtueel passen en aangepaste kleding, waardoor tijd en middelen worden bespaard

Unspun maakt aangepast de best passende jeans voor u, op aanvraag, op basis van 3D-scans van uw lichaam die met een smartphone zijn gemaakt, met als doel nul voorraad en nul modeafval.

Textile Exchange is een non-profitorganisatie die AI gebruikt om de milieu-impact van textiel bij te houden en te analyseren, en zo merken helpt duurzame keuzes te maken

21. AI voor transport

AI-tools optimaliseren de verkeersstroom, ondersteunen routeplanning, verbeteren de veiligheid en transformeren onze reizen over land, door de lucht en over zee.

Toepassingen

Tesla Autopilot is een geavanceerd rijhulpsysteem dat AI gebruikt om te sturen, te accelereren en te remmen, waardoor autorijden veiliger en comfortabeler wordt

Waymo is een pionier op het gebied van zelfrijdende auto's die AI gebruikt om door stadsstraten en over snelwegen te navigeren en op selectie van locaties autonome ride-hailing-diensten aanbiedt

Siemens Mobility is een vervoersprovider die AI gebruikt om onderhoudsbehoeften voor treinen en bussen te voorspellen, waardoor de veiligheid wordt gewaarborgd en storingen worden voorkomen

22. AI voor de gezondheidszorg

Kunstmatige intelligentie is een zegen voor de gezondheidszorg. Het zorgt voor nauwkeurigere diagnoses, stimuleert de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en optimaliseert behandelingen. Het kan ook de gezondheid van patiënten monitoren en uitkomsten voorspellen.

Toepassingen

AlphaFold van DeepMind voorspelt eiwitstructuren nauwkeurig en zorgt daarmee voor een revolutie in de ontwikkeling van geneesmiddelen en gepersonaliseerde geneeskunde

BlueDot houdt uitbraken van besmettelijke ziekten in realtime bij en helpt zorgsystemen zich voor te bereiden op en te reageren op mogelijke epidemieën

Babylon Health maakt gebruik van virtuele assistenten en chatbots om patiënten 24/7 begeleiding, pre-diagnose en te ondersteunen op het gebied van gezondheidszorg

23. AI voor de landbouw

AI-aangedreven oplossingen optimaliseren de oogstopbrengst, monitoren de bodemgezondheid, detecteren ongedierte en voeren automatiseringsopdrachten uit. Deze technologie stelt boeren in staat om een efficiëntere, meer productieve en duurzamere toekomst te cultiveren.

Toepassingen

Plantix analyseert foto's van gewassen om ziekten en plagen te diagnosticeren, zodat boeren onmiddellijk actie kunnen ondernemen om hun opbrengsten te beschermen

HarvestAI maakt gebruik van luchtfoto's en machine learning-algoritmen om de gezondheid van gewassen te monitoren en opbrengsten te voorspellen, waardoor waardevolle inzichten worden geboden voor beslissingen op het gebied van landbouwbeheer

Terramera gebruikt AI om bodemgegevens te analyseren en aangepaste bemestings- en voedingsplannen aan te bevelen, waardoor de gewasgroei wordt geoptimaliseerd en de impact op het milieu wordt geminimaliseerd

24. AI voor de productiesector

AI-tools optimaliseren productielijnen en voorspellen machine storingen om de kwaliteitscontrole te verbeteren en Taaken te automatiseren. Met AI kunt u een slimmere, efficiëntere en meer productieve fabrieksvloer creëren en een nieuw tijdperk van uitmuntende productie inluiden.

Toepassingen

Siemens MindSphere is een AI-platform dat een verbinding maakt tussen gegevens van fabrieksapparatuur en ze analyseert, waardoor de bedrijfsvoering wordt geoptimaliseerd en voorspellend onderhoud mogelijk wordt gemaakt

GE Predix is een industrieel AI-platform dat gegevens van sensoren en machines gebruikt om storingen aan apparatuur te voorspellen en onderhoudsschema's te optimaliseren, waardoor stilstandtijd en kosten worden verminderd

25. AI voor de mijnbouw

Met AI-gestuurde drones kunt u landschappen nauwkeurig scannen en minerale afzettingen in kaart brengen. Voorspellende modellen kunnen seismische gegevens en historische gegevens analyseren om de beste mijnbouwlocaties te identificeren, waardoor middelen worden bespaard. Zelfrijdende vrachtwagens werken onvermoeibaar in ingewikkelde mijntunnels, waardoor de efficiëntie en productiviteit worden verbeterd.

Toepassingen

De autonome vrachtwagens van Komatsu navigeren zelfstandig door mijnen, waardoor de efficiëntie wordt gemaximaliseerd en menselijke fouten worden geminimaliseerd

Descartes Labs analyseert satellietbeelden en geologische gegevens met AI om potentiële minerale afzettingen te identificeren, waardoor de exploratie-inspanningen worden verbeterd

MineSense gebruikt AI en robotica om taken in de ondergrondse mijnbouw te automatiseren, waardoor de productiviteit toeneemt en de risico's voor werknemers worden verminderd

26. AI voor de visserij

Optimaliseer visroutes, voorspel vangstgroottes, bestrijd illegale visserij en bescherm het zeeleven met behulp van AI. Laat AI u helpen de vruchten te plukken van winstgevendheid en duurzaamheid in de visserij.

Toepassingen

Marine Stewardship Council is een non-profitorganisatie die AI gebruikt om vissersvaartuigen bij te houden en ervoor te zorgen dat ze voldoen aan normen voor duurzame visserij, ter bescherming van mariene ecosystemen

Het Fully Documented Fisheries (FDF)-project identificeert vissoorten in realtime, waardoor bijvangst wordt voorkomen en duurzame visserijpraktijken worden bevorderd

27. AI voor de lucht- en ruimtevaart

Door gebruik te maken van AI kan de lucht- en ruimtevaartindustrie de vliegveiligheid en betrouwbaarheid verhogen, onderhoudskosten verlagen, het brandstofverbruik van vliegtuigen optimaliseren, repetitieve taken automatiseren en personeel vrijmaken voor innovatie.

Toepassingen

De door AI aangedreven helikopter Ingenuity van NASA heeft met succes op Mars gevlogen, waarmee het potentieel van AI voor autonome verkenning in uitdagende omgevingen werd aangetoond.

Het Deep Space Anomaly Detection-systeem van NASA controleert de gegevens van ruimtevaartuigen op afwijkingen om sondes te beschermen en het succes van missies over interstellaire afstanden te waarborgen

Airbus Skywise verzamelt en analyseert vliegtuiggegevens om luchtvaartmaatschappijen te helpen hun onderhoud en bedrijfsvoering te verbeteren

28. AI voor energie (opwekking en verdeling)

AI is ook nuttig in het energienetwerk, waardoor dit groener en veerkrachtiger wordt en beter kan inspelen op veranderende energiebehoeften.

Toepassingen

GridBeyond gebruikt AI om energiebronnen die worden verdeeld, zoals zonnepanelen en batterijen, te beheren, waardoor een flexibeler en veerkrachtiger elektriciteitsnet mogelijk wordt

Sentient Energy analyseert gegevens van slimme meters om afwijkingen en mogelijke stroomstoringen op te sporen, waardoor nutsbedrijven proactief kunnen reageren en een ononderbroken stroomvoorziening kunnen garanderen

DeepMind for Google Energy voorspelt de energievraag nauwkeurig, waardoor Google en andere energieleveranciers hun energieopwekking kunnen optimaliseren en de CO2-uitstoot kunnen verminderen

Hoewel AI verstrekkende en potentieel levensveranderende toepassingen kent in diverse sectoren en industrieën, verbeteren sommige toepassingen ook ons dagelijks leven op de eenvoudigste – maar meest impactvolle – manieren.

ClickUp AI: de ultieme verhoger van de productiviteit

Heb je ooit gewenst dat je de superkracht had om al je taken ruim voor de deadlines af te ronden? Wij ook.

Ondernemingsteams zijn voortdurend op zoek naar tools om processen te vereenvoudigen en de algehele prestaties te verbeteren.

Maak kennis met ClickUp AI. Dit is een krachtige AI-assistent die is geïntegreerd in het projectmanagementplatform van ClickUp en de ideale oplossing is om de productiviteit gedurende uw werkdag te verhogen.

Hier volgt een voorproefje van hoe ClickUp AI je de superkrachten kan geven waar je naar verlangt.

Krijg schrijfhulp op maat voor uw rol

Of je nu een verkoper bent die aan de perfecte pitch werkt of een productmanager die aan een lanceringsplan werkt, met ClickUp AI krijg je de schrijfhulp die je nodig hebt. Het begrijpt de context van verschillende rollen en projecten binnen de organisatie en geeft je op maat gemaakte ideeën en suggesties voor je teksten.

Werk naadloos samen

Laat ClickUp de samenwerking verbeteren met zijn AI-mogelijkheden. Het biedt generatieve schrijfmogelijkheden om e-mails op te stellen, documenten samen te vatten en betere formuleringen en grammatica voor te stellen. U kunt ook actiepunten aanmaken op basis van de context van uw taken en de tool gebruiken om met uw team te brainstormen.

Doorbreek communicatiebarrières

ClickUp AI maakt cross-functionele en interculturele samenwerking effectiever. Gebruik het om berichten in realtime naar meer dan 10 talen te vertalen. Bovendien detecteert het onduidelijke of dubbelzinnige uitspraken en geeft het suggesties om de duidelijkheid te verbeteren.

Automatiseer uw repetitieve taken met ClickUp en maak tijd vrij voor uw team om zich te concentreren op meer strategische initiatieven. Van het genereren van vergadernotulen tot het samenvatten van rapporten: ClickUp AI vereenvoudigt uw werkstroom en verbetert de efficiëntie en productiviteit.

Hoewel AI-apps en -tools overal een zegen zijn voor de productiviteit, is het soms het beste wat je kunt doen om meer gedaan te krijgen... minder apps gebruiken. In plaats daarvan kun je investeren in één enkele, speciaal ontwikkelde app zoals ClickUp.

ClickUp AI is geen doorsnee AI-assistent. Het past zich aan uw rol aan, met door onderzoek onderbouwde prompts die rechtstreeks in het platform zijn geïntegreerd.

Het kan u helpen om overweldiging en AI-moeheid te minimaliseren door al uw werk op één platform te centraliseren. Als u nog meer oplossingen nodig heeft, kunt u onze actuele lijst met AI-software gebruiken om snel de juiste tools te vinden.

P.S. ClickUp AI evolueert voortdurend, gedreven door onze toewijding om teams slimmer, sneller en robuuster te maken. Probeer ClickUp nu.