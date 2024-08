10 juridische AI-tools voor advocatenkantoren en juristen in 2024

Ooit een late avond doorgebracht met het lezen van een veel te lang juridisch document? In de juridische sector heb je waarschijnlijk al heel wat van die avonden gehad.

Gelukkig is er kunstmatige intelligentie (AI) om daarbij te helpen. šŸ™Œ

Hoewel sommige van de beste juridische AI-tools apps zijn die zijn ontworpen om juridische documenten samen te vatten of op te stellen, is dat niet de enige toepassing van AI in de juridische sector. Er zijn tools voor juridisch onderzoek, software om advocatenkantoren te helpen bij het beheren van dossiers, apps voor het opstellen van contracten en nog veel meer.

Laten we het leven in de juridische wereld eenvoudiger maken. Bekijk de 10 beste AI-tools voor advocaten.

AI-hulpmiddelen voor advocaten zijn geen chatbots die je zaken voor je kunnen bepleiten. Het zijn handige tools die veel kunnen doen om je dagelijkse taken te stroomlijnen. Veel van deze tools helpen je bij het opstellen van complexe juridische documenten en contracten, terwijl andere vereenvoudigde samenvattingen bieden voor het lezen van verkorte versies van lange juridische documenten.

Gebruik ClickUp Brain om taakupdates, samenvattingen en meer te genereren met Ć©Ć©n druk op de knop

Voorbeelden van AI-tools voor advocaten zijn apps voor workflowoptimalisatie,

agenda- en planner-apps

en onderzoekstools. Wat de meesten gemeen hebben, is dat ze meestal vertrouwen op een taalmodel zoals ChatGPT om je te helpen je werk sneller af te krijgen.

Om een goede app of tool te vinden, moet je er een vinden met alle functies die je nodig hebt - en voor advocatenkantoren, paralegals en andere juridische afdelingen is dat niet altijd even gemakkelijk. De beste apps voor jouw juridische praktijk moeten al het volgende bieden:

Prijsstelling: OpenAI vraagt niet veel voor het gebruik van ChatGPT 4.0, wat betekent dat je niet te veel moet betalen voor basis-AI-functies, hoewel sommige AI-tools voor advocaten extra functies bieden die de kosten waard zijn

OpenAI vraagt niet veel voor het gebruik van ChatGPT 4.0, wat betekent dat je niet te veel moet betalen voor basis-AI-functies, hoewel sommige AI-tools voor advocaten extra functies bieden die de kosten waard zijn Documentbeheer: Apps moeten het makkelijk maken om Word-bestanden, PDF's en andere bestandstypen te uploaden, bij te voegen en te delen šŸ“š

Apps moeten het makkelijk maken om Word-bestanden, PDF's en andere bestandstypen te uploaden, bij te voegen en te delen šŸ“š Samenwerkingsfuncties: Houd advocatenkantoren en cliĆ«nten op de hoogte met de mogelijkheid om samenwerken en commentaar te geven op bestanden

Houd advocatenkantoren en cliĆ«nten op de hoogte met de mogelijkheid om samenwerken en commentaar te geven op bestanden Toegangsrechten: De meeste juridische documenten zijn vertrouwelijk, wat betekent dat je rechten moet kunnen instellen en bepalen wie toegang heeft tot de app en de documenten die je hebt geĆ¼pload

De meeste juridische documenten zijn vertrouwelijk, wat betekent dat je rechten moet kunnen instellen en bepalen wie toegang heeft tot de app en de documenten die je hebt geĆ¼pload Gratis en proefopties: Omdat sommige AI-tools voor advocaten aan de prijzige kant kunnen zijn, moet je ervoor zorgen dat je ze kunt uitproberen voordat je ze koopt

Met de snelle populariteit van ChatGPT, chatbots en kunstmatige intelligentie in het algemeen, zijn er veel nieuwe AI-hulpmiddelen voor advocaten. We hebben het harde werk gedaan om de aanbieders te doorzoeken en je de beste nieuwe technische opties te geven om juridische professionals te helpen efficiƫnter te werken.

De AI-assistent van ClickUp Brain kan eindeloze documenttypen genereren, zoals projectbriefings en andere documenten om uw workflow te versnellen

ClickUp heeft veel te bieden op het gebied van juridische oplossingen. Als alles-in-Ć©Ć©n productiviteitsplatform is het de ideale software om te helpen juridische professionals centraliseren al hun werk in Ć©Ć©n dynamische Workspace. Met meer dan 15 aanpasbare weergaven kunt u uw caseload vanuit elke hoek visualiseren, inclusief lijst-, kalender- en tabelweergave. Je kunt ook aangepaste dashboards maken voor realtime analyses en rapporten over verschillende processen, terwijl je een overzicht op hoog niveau behoudt van belangrijke taken.

Bovendien zijn de ingebouwde functies voor tijdregistratie, tags en factureerbare uren in ClickUp van cruciaal belang voor het bijhouden van de tijd die u aan klanten besteedt en voor het maken van nauwkeurige facturen. Toegewezen opmerkingen zijn ook een belangrijke troef voor advocaten om met hun collega's en klanten te communiceren in ClickUp. Met de mogelijkheid om PDF's, media en andere bestanden aan elke opmerking toe te voegen, kunnen advocaten ervoor zorgen dat alle belangrijke informatie tijdens de hele zaak bij de bijbehorende taak blijft. En om nog sneller aan de slag te gaan in ClickUp, kunt u de kant-en-klare Sjabloon voor juridisch cliƫntenbeheer om georganiseerd te blijven.

Tijd opnemen terwijl u werkt of deze handmatig invoeren met tijdregistratie in ClickUp

De meest waardevolle functie van ClickUp voor advocaten is echter ClickUp Brein -de revolutionaire AI-gestuurde digitale assistent met contextuele, rolgebaseerde AI-functies. ClickUp Brain gebruikt natuurlijke taalverwerking om e-mails, documenten, taken, samenvattingen en updates te genereren. Bovendien, terwijl ClickUp Brain het zware werk van uw caseload doet, kunnen de automatiseringen in ClickUp de rest voor hun rekening nemen. Van het samenvatten van juridisch onderzoek tot het automatisch genereren van nieuwe taken tijdens uw proces, ClickUp heeft elke functie die juridische professionals nodig hebben om bovenop elke zaak te blijven.

Bonus: Toegang tot vooraf gebouwde AI-sjablonen met ChatGPT-prompts om de kracht van ClickUp Brain samen te voegen met andere machine-learning tools.

ClickUp beste functies:

Gebruik ClickUp Brain om complexe juridische documenten op te stellen, e-mails te maken, statusrapporten te genereren en nog veel meer

Gebruik projectbeheerfuncties om zaken bij te houden,vergaderingen te plannenende workflow van uw juridische team optimaliseren* Tijdregistratie en factureerbare uren om juridische professionals te helpen bij het factureren van klanten en het maken van urenstaten

Communiceren en samenwerken via commentaarfuncties en gedeelde documenten

Gebruik ClickUp Brain om juridisch onderzoek samen te vatten en repetitieve taken zoals e-mails, memo's, samenvattingen van documenten en meer te automatiseren

ClickUp beperkingen:

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar in de mobiele app

De vele krachtige functies kunnen een leercurve vormen voor nieuwe gebruikers

ClickUp prijzen:

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (8.900+ beoordelingen)

4.7/5 (8.900+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.800+ beoordelingen)

2. Lawgeex

via Lawgeex Lawgeex is wat je nodig hebt als je het beoordelingsproces van contracten wilt automatiseren. De app gebruikt AI-gestuurde tools om contracten te beoordelen en te redigeren in overeenstemming met het beleid, de richtlijnen en andere juridische concepten van je bedrijf. Met deze tool kunnen juridische teams consistentie creƫren in contracten, veel tijd en geld besparen op het beoordelingsproces en sneller deals sluiten.

Lawgeex beste eigenschappen:

Bespaar tijd op grote hoeveelheden contractanalyses voor niet-openbaarmakingen, serviceovereenkomsten en meer

Gebruik integraties met populaire klantrelatiebeheersystemen en andere apps

Gebruik integraties of e-mail om andere juridische documenten in te dienen voor automatische redlining

Creƫer een aangepast draaiboek met contractbeoordelingsrichtlijnen die specifiek zijn voor uw advocatenkantoor

Bijhouden van beoordelingen, soorten juridische kwesties die het vaakst worden geredigeerd en andere details met analyses

Lawgeex beperkingen:

Nog niet genoeg gebruikersfeedback om inzichten te verschaffen

Mogelijk niet ideaal voor hoogwaardig contractbeheer

Lawgeex prijzen:

Prijzen kunnen variƫren - neem contact op met Lawgeex voor meer informatie

Lawgeex beoordelingen en recensies:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Amto

via Amto Amto vertrouwt op generatieve kunstmatige intelligentie om je te helpen bij het opstellen van contracten, e-mails, brieven, sjablonen en meer. Advocatenkantoren en verschillende juridische professionals gebruiken het om dienstverleningsovereenkomst sjablonen, inhuurcontracten, arbitrage, vastgoedcontracten en andere soorten overeenkomsten - alles in een uniforme, beknopte toon die kan worden aangepast aan individuele klanten.

Amto beste eigenschappen:

Gebruik generatieve AI gebaseerd op ChatGPT voor het opstellen van juridische documenten, brieven en e-mails

Markeer tekstgedeelten en voer instructies in voor directe revisies

Krijg aanbevelingen voor ontbrekende clausules, hiaten in juridisch onderzoek of taal in juridische documenten

Herinneringen aanmaken voor klanten met betrekking tot deadlines en andere belangrijke data

Amto beperkingen:

Maandelijkse kosten zijn hoog, gezien het aantal woorden en functiebeperkingen

Niet aanbevolen voor complexe of waardevolle juridische documenten

Prijzen van Amto:

Basis: Gratis opstellen, $99/maand voor toegang tot de meeste functies

Gratis opstellen, $99/maand voor toegang tot de meeste functies Professioneel: Extra woorden en functies voor $ 499/maand

Extra woorden en functies voor $ 499/maand Custom: Flexibele prijzen op basis van uw behoeften

Amto beoordelingen en recensies:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Ontwarren.ai

via Ontwar Detangle maakt innovatief gebruik van AI-technologie voor het samenvatten van lang juridisch onderzoek of het omzetten van ingewikkeld jargon in gewoon Engels. Met deze app kun je audio, video of tekst uploaden en de app vat het automatisch samen. āœØ

Detangle.ai beste eigenschappen:

Activa uploaden of URL's plakken in een eenvoudige interface

AI-gegenereerde samenvattingen maken van lange documenten, audiobestanden of video's

Vereenvoudig ingewikkeld juridisch jargon

Betaal per samenvatting in plaats van een maandelijks bedrag

Detangle.ai beperkingen:

Mogelijk moet je lid worden van een wachtlijst voor nieuwe gebruikers voordat je de app kunt gebruiken

Kosten per bestand zijn duur, zelfs voor kortere documenten

Detangle.ai prijzen:

Varieert per document, audio of video lengte

Ontklitten.ai beoordelingen en reviews:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Ansarada

via Ansarada Ansarada is niet noodzakelijk een juridisch platform, maar wel een platform waarop ondernemingen en hun juridische teams vertrouwen om workflows te beheren en samen te werken aan kritieke taken zoals deals, fusies en overnames, naleving van regelgeving enzovoort. Met beveiligde bestandsdeling, dashboards, meldingen en andere functies gebruiken ondernemingen Ansarada ook om beleidsregels voor bestuur, risico's en naleving te organiseren, voor aankoopbeheer en om processen te harmoniseren.

Ansarada beste eigenschappen:

Organiseer deals met AI-ondersteunde dataruimten

Creƫer aanpasbare, speciaal ontwikkelde workflows voor deals waarbij veel op het spel staat

Zicht krijgen op activiteiteninformatie om weloverwogen beslissingen te nemen tijdens deals

AI-tools voorspellen vaak nauwkeurig het resultaat van fusies en biedingen

Ansarada beperkingen:

Het verwijderen van gebruikers of documenten verwijdert ook bijbehorende audit trails

Het uploaden of verwerken van grote hoeveelheden bestanden kan tot vertragingen leiden

Navigeren door de app kan een uitdaging zijn voor nieuwe gebruikers

Ansarada prijzen:

$399/maand voor 250 MB datapakket

$ 1.231/maand voor 1GB datapakket

$1.702/maand voor 2GB datapakket

$2.351/maand voor 4GB datapakket

Aangepaste prijzen boven 4GB

Ansarada beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (125+ beoordelingen)

4.5/5 (125+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

6. Lex Machina

via Lex Machina Lex Machina is een geavanceerde AI-tool die veel juridisch onderzoek voor je kan doen. Het is een analyseplatform waarmee je rechtbanken, rechters, advocaten, verschillende partijen en zelfs advocatenkantoren kunt analyseren. Omdat deze app gemakkelijk toegang biedt tot rechtbankdossiers, kun je hem ook gebruiken om relevante jurisprudentie te vinden. Advocatenkantoren gebruiken dit onderzoek om deals te sluiten, succesvolle strategieĆ«n te ontwikkelen en zaken te winnen. šŸ‘€

Lex Machina beste eigenschappen:

Genereer uitgebreide rapporten met toegekende schadevergoedingen, zaakstatistieken en andere belangrijke statistieken

Gebruik Legal Analytics Quick Tools om rechters, advocatenkantoren, partijen en meer te vergelijken

Gebruik de API (Application Programming Interface) van Lex Machina om uw eigen applicaties te maken

Toegang tot documenten uit rechtbankdossiers direct in de app

Lex Machina beperkingen:

Lex Machina is niet zelfbedienend - je moet samenwerken met hun verkoopteam om je aan te melden en de tools te kiezen die je nodig hebt

Er zijn weinig reviews die nieuwe gebruikers inzicht geven

Lex Machina prijzen:

Prijzen variƫren op basis van de geselecteerde diensten

Lex Machina beoordelingen en recensies:

G2: N/A

N/A Capterra: 2/5 (1 beoordeling)

7. Klink

via Vergrendeling Het gebruik van Latch is als het samenvoegen van je AI-juridische assistenten in MS Word. Zodra je het hebt geĆÆntegreerd met Word, kun je het gebruiken voor algemeen casemanagement of het behandelen als je persoonlijke AI-gestuurde contractbeoordelingstool. Deze documentanalysetool genereert redline-suggesties, wijzigt clausules en bepaalt of clausules voldoen aan de marktnormen. Het zal je ook helpen om overeenkomsten samen te vatten en vereenvoudigde taal te genereren om lezers te helpen die geen juridische achtergrond hebben.

Latch heeft de beste eigenschappen:

In een paar eenvoudige stappen rechtstreeks integreren in Microsoft Word

Gebruik Wijzigingen bijhouden om automatisch door AI gegenereerde wijzigingen in je document in te voegen

Aangepaste instructies maken om taal overal aan te passen

Aangepaste vereisten gebruiken om ervoor te zorgen dat contracten aan specifieke voorwaarden voldoen

Integreer met populaire cloud-opslag om eenvoudig documenten te delen en eraan samen te werken

Vergrendelingsbeperkingen:

Werkt alleen met Word, er is geen ondersteuning voor Google Docs of andere populaire tekstverwerkingsprogramma's

Latch is niet zelfbedienend - je moet toegang aanvragen en je aanmelden voor gedeeltelijke toegang, en vervolgens met het team van Latch werken voor volledige toegang tot de tools

Latch prijzen:

Neem contact op met het verkoopteam van Latch voor meer informatie

Latch beoordelingen en recensies:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. AI-jurist

via AI-advocaat AI Lawyer is een innovatief hulpmiddel dat is gemaakt met iedereen in gedachten. Voor een algemeen publiek kan het juridische informatie verschaffen en juridische taal vereenvoudigen. Advocaten gebruiken deze tool voor juridisch onderzoek en om te brainstormen over strategieƫn, en rechtenstudenten kunnen AI Lawyer gebruiken om hun juridische onderzoeksvaardigheden aan te scherpen en inzicht te krijgen in moderne juridische trends.

AI Lawyer beste eigenschappen:

Krijg snel, eenvoudig te begrijpen inzicht in complexe juridische kwesties

Documenten uploaden voor een vereenvoudigde samenvatting

Creƫer eenvoudige juridische overeenkomsten in slechts enkele minuten

Stroomlijnt juridisch onderzoek en geeft suggesties voor juridische strategieƫn

AI Lawyer beperkingen:

Hoewel het eenvoudige juridische documenten kan maken, is het misschien niet geschikt voor het maken van complexe documenten

Wees voorbereid op een leercurve - sommige functies kunnen verwarrend of moeilijk te vinden zijn

AI Lawyer prijzen:

Vraag maar: $9,99/week

$9,99/week Gouden keuze: Probeer gratis, daarna $19,99/maand

Probeer gratis, daarna $19,99/maand Grote Zaak: $99,99/jaar

AI Lawyer beoordelingen en recensies:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. PatentPal

via PatentPal PatentPal is een documentautomatisering tool die vertrouwt op natuurlijke taalverwerking om documentatie voor je intellectuele eigendom te genereren. Zowel advocaten als ontwerpers kunnen deze app gebruiken voor patentaanvragen, stroomdiagrammen, diagrammen en al het andere dat nodig is om een patentaanvraag in te dienen. Hoewel je misschien een jurist nodig hebt om je voltooide aanvraag te beoordelen, neemt deze app veel heen en weer - en tijd en moeite - uit het opstellen van de aanvraag.

PatentPal beste eigenschappen:

Gebruik sjablonen om octrooiaanvragen en andere documentatie te maken

Figuren, diagrammen en stroomdiagrammen maken om claims te ondersteunen

Illustraties uploaden en ze aanpassen met labels

Uw concepten exporteren naar Word, Visio of PowerPoint

PatentPal beperkingen:

De app creƫert alleen inhoud op basis van de claims, wat betekent dat je nauwkeurig en grondig moet zijn in je claims

Er is een kleine leercurve wanneer je moet uitzoeken hoe je claims het beste kunt formuleren om de beste resultaten te krijgen

PatentPal prijzen:

Meld je aan voor een gratis proefversie voor meer informatie over de kosten

PatentPal beoordelingen en recensies:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Humata AI

via Humata.ai Met Humata kun je documenten uploaden om technische documenten, juridische informatie en meer te vereenvoudigen. Het geeft je opties voor het maken van samenvattingen van verschillende lengtes - vraag de app gewoon om een lange samenvatting in te korten als dat nodig is. Er is ook een functie voor citaten. Klik op een citaat binnen een samenvatting en de app toont je de relevante informatie uit het geĆ¼ploade document.

Humata AI beste functies:

Gebruik citaten uit je samenvattingen om juridisch onderzoek op te sporen uit de documenten die je hebt geĆ¼pload

Samenvattingen herzien en verfijnen met eenvoudige commando's

Integreer Humata in uw webpagina's zodat klanten het als een zoekmachine kunnen gebruiken om antwoorden te vinden

Gebruik Humata's veilige private cloud om bestanden te delen en samen te werken

Controleer de toegang tot bestanden door teamrollen in te stellen met beperkte rechten

Humata AI beperkingen:

Er zijn kosten van $0,01 per pagina voor elke pagina boven de limiet van uw plan

Omdat het specifiek is gemaakt voor technische en juridische documenten, kan het andere soorten documenten niet zo goed samenvatten

Humata AI prijzen:

Gratis: Tot 60 pagina's gratis samenvatten

Tot 60 pagina's gratis samenvatten Student: $1.99/maand om tot 200 pagina's samen te vatten

$1.99/maand om tot 200 pagina's samen te vatten Expert: $9.99/maand voor samenvattingen tot 500 pagina's

$9.99/maand voor samenvattingen tot 500 pagina's Team: $99/maand voor het samenvatten van maximaal 1.000 pagina's

Humata AI beoordelingen en recensies:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Kunstmatige intelligentie verovert de wereld stormenderhand en dat geldt ook voor de juridische sector. Met de juiste AI-tool voor juridische assistenten kun je tijdrovende taken uit je agenda schrappen, hulp krijgen bij het nakijken van documenten en zelfs geavanceerde assistentie krijgen, zoals het vinden van relevante precedenten of andere juridische diensten. šŸ™Œ

Klaar om AI een aantal van je juridische taken te laten uitvoeren? Aan de slag met ClickUp om te ontdekken hoe het u kan helpen uw juridische praktijk efficiƫnt te beheren.