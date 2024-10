10 beste AI-tools voor accounting & financiën in 2024

Kunstmatige intelligentie is een game-changer voor financiële teams. Als je geen AI-tools gebruikt voor boekhoudkundige Taken, maak je de dingen ingewikkelder dan ze hoeven te zijn.

AI accounting tools kunnen je tijd en geld besparen en tegelijkertijd de bedrijfsprestaties verbeteren. Het automatiseert repetitieve taken, zodat je je hersenkracht kunt gebruiken voor belangrijkere zaken, zoals besluitvorming. 🤠

Klaar om boekhoudkundige automatisering je workflow te laten transformeren? Hier zijn de 10 beste AI-tools voor boekhouding en financiën om je op weg te helpen.

Hoe wordt AI gebruikt in de boekhouding?

Accountantskantoren gebruiken al heel lang software voor invoer van gegevens om menselijke fouten te verminderen en de winstgevendheid te verbeteren. Als je AI-technologie aan de mix toevoegt, gebeurt er iets magisch.

Accounting draait om berekeningen, wiskunde, gereguleerde processen en naleving van de belastingwetgeving. Dat zijn enkele van de dingen software voor automatisering het beste doet.

Met AI-boekhoudsoftware kunnen accountants vervelende Taken op de automatische piloot zetten en hun financiële activiteiten verbeteren. Hier zijn enkele van de vele voordelen die AI biedt voor boekhoudprocessen:

AI-gestuurde voorspelling van gegevens

Snellere analyse van financiële gegevens dankzij geavanceerde algoritmen

Verbeterde nauwkeurigheid van financiële rapporten

Bliksemsnelle geautomatiseerde factuurverwerking

Real-time inzichten en waarschuwingen

Minder handmatige invoer van gegevens

Schaalbaarheid zonder toename van handmatig werk

Wat te zoeken in een AI-tool voor accounting

AI-tools voor de boekhouding bieden onbetwistbare voordelen, van het verbeteren van financiële inzichten tot het automatiseren van tijdrovende Taken. Het gaat erom te bepalen wat je zoekt en de juiste tool te vinden.

Iedereen, van freelance CPA's en start-ups tot Fortune 500 CFO's en grote accountantskantoren, kan functies als deze gebruiken:

Geautomatiseerde boekhouding : AI-tools moeten boekhoudtaken automatiseren om u te helpen tijd te besparen, betere beslissingen te nemen, uitgaven beter te beheren en het aantal fouten in financiële overzichten te verminderen

AI-tools moeten boekhoudtaken automatiseren om u te helpen tijd te besparen, betere beslissingen te nemen, uitgaven beter te beheren en het aantal fouten in financiële overzichten te verminderen Geautomatiseerde factuurverwerking : Goede AI-boekhoudsoftware kan betalingen en facturen automatiseren om onkostendeclaraties te verbeteren

Goede AI-boekhoudsoftware kan betalingen en facturen automatiseren om onkostendeclaraties te verbeteren Integraties: AI-boekhoudtools die integreren met uw andere software, van Slack tot QuickBooks, maken het leven eenvoudiger

AI-boekhoudtools die integreren met uw andere software, van Slack tot QuickBooks, maken het leven eenvoudiger Machine learning : Toonaangevende AI-tools maken gebruik van machine learning-algoritmen om wiskundige modellen te beoordelen en processen te verbeteren zonder instructies; dit is een must-have voor de boekhoudsector

Toonaangevende AI-tools maken gebruik van machine learning-algoritmen om wiskundige modellen te beoordelen en processen te verbeteren zonder instructies; dit is een must-have voor de boekhoudsector Sjablonen: Wanneer handmatig werk vereist is, kan een goede tool dit versnellen metsjablonen voor boekhouding,sjablonen salarisadministratieensjablonen grootboek ## 10 beste AI-tools voor accounting 2024

Het moeilijkste aan het vinden van een AI-tool voor boekhouden is het uitpluizen van alle opties. We hebben het teruggebracht tot de top 10 tools in 2024.

Met deze lijst kun je elke tool beoordelen op basis van de beste functies, limieten, prijzen en reviews om de juiste keuze te maken.

Sleep uw boekhoudkundige taken naar een ClickUp-taak Tabel weergave voor eenvoudige spreadsheet organisatie ClickUp Boekhouding is een cloud-gebaseerde software voor bedrijfsbeheer ontworpen om financiële processen te vereenvoudigen. Beheer accounts, maak deelbare rapportages en laat ClickUp Brein fungeert als uw digitale persoonlijke assistent zodat u zich kunt concentreren op de grotere strategie.

ClickUp Brain is een virtuele assistent met AI die natuurlijke taalverwerking gebruikt om te helpen met alles van financieel beheer en projectmanagement tot check-ins voor clients en updates van vergaderingen. We hebben honderden AI-tools gebouwd voor elk aspect van uw boekhouding.

Je kunt ook ClickUp Documenten om spreadsheets te maken en sjablonen te verkennen voor alles wat met financiën te maken heeft.

Voorbeeld ClickUp Boekhoudsjabloon is ontworpen om uw facturen, verkoopadministratie, inkomsten en voorspelde inkomsten te helpen beheren. Houd de debiteuren- en crediteurenadministratie (AR/AP) bij en gebruik het bijhouden van resources om de algemene financiële prestaties te verbeteren.

ClickUp heeft meer dan 1000 kant-en-klare integraties met andere tools om alles in één handig, aanpasbaar dashboard te houden.

ClickUp beste functies

Kies uit honderden sjablonen om u te helpen met alles van budget- en cashstroombeheer tot projectmanagement

Gebruik de ClickUp AI kracht van ClickUp Brain om vergaderingen over financiële planning samen te vatten, verbinding te maken met clients, auditbeleid uit te stippelen, verkoopvoorspellingsrapporten bij te werken en meer

Kies uit meer dan 100ClickUp Automatiseringen om back-office Taken op de automatische piloot te zetten

Neem weloverwogen beslissingen en verbeter de financiële gezondheid van uw business met hulp vanClickUp's ChatGPT-aanwijzingen voor financiën* Schakel tussen meerdere weergaven, maak aangepaste dashboards voor elk teamlid en gebruik tijdsregistratie van projecten om uw werkstroom te stroomlijnen

ClickUp limieten

Sommige gebruikers kunnen te maken krijgen met een leercurve voor de vele functies en functies van ClickUp (we hebben dit opgelost met gratis video tutorials voor bijna alles)

ClickUp Brain is niet beschikbaar op het Free Forever-abonnement

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $7 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.800+ beoordelingen)

4.7/5 (8.800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.800+ beoordelingen)

2. Vic.ai

via Rekening Bill is een cloudgebaseerde tool die AR/AP-processen automatiseert. Het is ontworpen voor boekhoudkantoren en bedrijven die het facturerings- en facturatieproces willen stroomlijnen.

Gebruikers krijgen zonder extra kosten ook toegang tot Divvy From Bill, een geautomatiseerde software voor krediet- en onkostenbeheer. Divvy biedt kredietlijnen tot $15 miljoen en tools om budgetten te controleren en uitgaven te beheren.

Bill beste functies

Gebruik slimme regels en workflows om betalingen en goedkeuringen te automatiseren

Controleer uitgaven van teams, projecten, afdelingen en leveranciers met meer zichtbaarheid

Ontvang cash-back beloningen voor in aanmerking komende aankopen met Divvy kredietlijnen

Eenvoudig navigeren door meerdere clients om AP facturen, goedkeuring en betalingen te verwerken

Factuur limieten

Kan kosten in rekening brengen voor sommige diensten en individuele transacties

Factuur ondersteunt niet alle krediet kaarten, betaalmethoden en valuta's

Prijzen van facturen

Essentieel: $40/maand per gebruiker

$40/maand per gebruiker Teams: $55/maand per gebruiker

$55/maand per gebruiker Zakelijk: $79/maand per gebruiker

$79/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Bill beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (600+ beoordelingen)

4.3/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (200+ beoordelingen)

4. Indy

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Indy.jpg AI-tools voor boekhouding: schermafbeelding van Indy's functies voor facturen /%img/

via Indy Indy is een AI-werkstroom- en beheerprogramma dat is ontworpen voor zelfstandige professionals. Het stelt freelancers in staat om voorstellen te maken, contracten op te stellen, facturen te versturen en - het allerbelangrijkste - betaald te krijgen. 🤑

Bonus: Hoe vraag je op een professionele manier betalingen aan een klant Met Indy kun je je tijd bijhouden voor een moeiteloze facturering, onderhandelen over de voorwaarden van je contract, bestanden opslaan en je business runnen vanuit één handig dashboard.

Indy beste functies

Profiteer van het gratis abonnement en krijg onbeperkt toegang tot basisfuncties met beperkte toegang tot geavanceerde functies

Laat de Indy AIschrijfassistent je helpen bij het opstellen van contracten en voorstellen met behulp van ChatGPT-technologie

Breng je werk samen dankzij de integratie van de app met Zapier en Google Agenda (alleen betaald abonnement)

Stel terugkerende facturen in, bied meerdere betalingsopties, stel belastingtarieven in en houd elke transactie bij om ervoor te zorgen dat je aan de belastingwetgeving voldoet

indy #### limieten

Gratis abonnement limiet gebruikers tot drie clients

Sommige gebruikers melden onnauwkeurigheden bij het handmatig bijhouden van de tijd

Indy prijzen

Gratis

Pro: $12/maand per gebruiker

Indy beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

5. Zeni

via Docyt Docyt is een AI-gebaseerd boekhoudplatform dat is ontworpen om back-office en boekhoudkundige taken te automatiseren. Krijg inzicht met real-time rapportages en zorg voor financiële controle over alle aspecten van je bedrijf.

Met Docyt kun je ook alle belangrijke financiële informatie en documenten op één veilige plek bewaren en aparte kluizen maken voor verschillende projecten of projecten.

Docyt beste functies

Meerdere abonnementen voor verschillende behoeften, van uitgavenbeheer tot automatisering van de boekhouding voor grote bedrijven

De mobiele app is eenvoudig te gebruiken en te navigeren en biedt veilige financiële tools en informatie voor onderweg

Gebruik de functie voor het bijhouden van uitgaven om het budget en de werkstroom van je bedrijf bij te houden en te controleren

Integratie met de meeste grote POS- en PMS-systemen voor branchespecifieke rapportage

Docyt limieten

Sommige gebruikers vermelden problemen om verbinding te maken met de klantenservice en trage reactietijden

Sommige gebruikers vermelden de behoefte aan extra functies om te helpen metprojectmanagement voor accounting Docyt pricing

Uitgavenbeheer : $50/maand

$50/maand Reconciliatie van inkomsten: $50/maand

$50/maand Beheer kredietkaart voor bedrijven: $50/maand

$50/maand Mini: $149/maand

$149/maand Insight: $149/maand

$149/maand **Impact:299 dollar/maand

Geavanceerd: $499/maand

$499/maand Enterprise: $999/maand

$999/maand Accountantskantoor & CFO: Neem contact op voor prijzen

Docyt beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

7. Gridlex

via Gridlex Gridlex is een verenigd pakket van zakelijke tools dat Gridlex Sky omvat. Sky is een boekhoud-, onkosten- en ERP-software gemaakt door Gridlex om financiële processen gemakkelijker te maken.

Gebruik Gridlex Sky om toezicht te houden op alle boekhoud-, onkostenbeheer- en ERP-functies met aanpasbare automatiseringen en AI-gestuurde inzichten. Sky kan facturatie, facturering, salarisadministratie, grootboekbeheer en meer aan.

Gridlex beste functies

Gebruikers van Gridlex Sky krijgen ook toegang tot Gridlex Ray, een HR-software, en Gridlex Zip, een CRM en helpdesktool voor klantenservice

Elimineer de noodzaak van handmatig werk en verminder het risico van menselijke fouten met geautomatiseerde berekeningen voor winstgevendheid, inkomsten en uitgaven

Gebruik de functie voor onkostenbeheer om bonnetjes en onkostendeclaraties te organiseren en op te slaan via een eenvoudige interface

Automatiseer de goedkeuring en vergoeding van onkosten om de administratieve verwerking te verminderen

Gridlex limieten

Gebrek aan klantbeoordelingen op populaire platforms maakt het moeilijk om de algehele gebruikerservaring te beoordelen

Geavanceerde functies zoals automatisering van omzetverantwoording zijn niet beschikbaar op het eerste prijsniveau

Gridlex prijzen

Start: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Groeien: $30/maand per gebruiker

$30/maand per gebruiker Schaal: Neem contact op voor prijzen

Gridlex beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Boek

via Boek Booke is een tool voor automatisering van de boekhouding die dagelijkse taken op het gebied van boekhouding eenvoudiger maakt. Het maakt gebruik van AI-technologie om fouten te reconciliëren en real-time gegevensextractie te bieden. Hoe meer je het gebruikt, hoe beter de AI wordt.

Krijg sneller antwoord van je klanten en vermijd vervelende heen-en-weer communicatie met het gebruiksvriendelijke berichtenportaal van Booke.

Booke beste functies

Maak gebruik van AI om codeerfouten op te lossen, transacties te categoriseren, met clients te communiceren en je werk te automatiseren

Verhoog de efficiëntie met AI-gestuurde automatisering voor Taken bij de maandafsluiting

Fouten vinden en herstellen in seconden met de geavanceerde functies van Booke voor foutdetectie

Dankzij integratie met populaire tools zoals QuickBooks en Xero kun je je financiële gegevens synchroniseren

Booke beperkingen

Gebrek aan gebruikersbeoordelingen op populaire platforms maakt het moeilijk om een beslissing te nemen op basis van algemene klantervaringen

Minimaal vijf clients voor elke prijsklasse

Booke prijzen

Smart: $10/maand per client

$10/maand per client Premium: $20/maand per client

$20/maand per client Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Robotic AI Bookkeeper : Neem contact op voor prijzen

Booke beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Blauwe stip

via Blauwe stip Blue Dot is een AI-platform voor naleving van de belastingwetgeving dat gepatenteerde technologie gebruikt om bedrijven te helpen de belastingwetgeving na te leven. Verminder fiscale kwetsbaarheden voor consumentenuitgaven en krijg een 360-graden weergave van alle door werknemers gestuurde transacties.

Gebruik de belasting kennisbank om alle informatie te vinden die u nodig hebt voor uw bedrijf en gebruik te maken van de kracht van natuurlijke taalverwerking om externe gegevens te gebruiken.

Blue Dot beste functies

Gebruik VAT Box om alle in aanmerking komende of gekwalificeerde BTW-uitgaven te identificeren en te berekenen

Laat de Taxable Employee Benefits functie gebruik maken van AI om loonbelastinginformatie te detecteren en analyseren

Verbeter uw onkostenbeheer werkstroom en laat Blue Dot's eigen AI-gestuurde suite controles en fiscale regels toepassen om uw bedrijf compliant te houden

Creëer rapportages over vennootschapsbelasting die naleving garanderen met een minimale behoefte aan menselijke input

Blue Dot limieten

Kan een uitdaging zijn om een idee te krijgen van de algemene ervaringen van klanten door een gebrek aan beoordelingen van gebruikers op populaire platforms

Geen zichtbare prijsgegevens

Blue Dot prijzen

Klanten moeten contact opnemen met Blue Dot en een demo boeken om offertes en prijsinformatie te krijgen.

Blue Dot beoordelingen en reviews

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Truewind

via Truewind Truewind is een AI-gedreven financieel en boekhoudkundig platform dat kleine bedrijven en startups sterker maakt. Het biedt nauwkeurige maandelijkse rapportages en op maat gemaakte financiële oplossingen voor uw branche.

Gebruikers krijgen ook toegang tot Truewind's conciërgeteam van experts om precisie en transparantie te garanderen.

Truewind beste functies

Tijdige, geïnformeerde zakelijke beslissingen nemen met snellere maandelijkse afsluitingstijden en efficiënte boekhouding

Neem contact op met en werk met gecertificeerde openbare accountants (CPA's) die u kunnen helpen bij elke stap van de financiële processen van uw bedrijf

Houd back-office activiteiten nauwkeurig met een minimum aan hands-on tijd, zodat u zich kunt richten op de groei van uw bedrijf

Vereenvoudig boekhoudprocessen en integreer ze met de tools die je gebruikt om financieel beheer stressvrij te maken

Truewind limieten

Gebrek aan feedback van gebruikers op populaire beoordelingsplatforms

Geen zichtbaarheid van prijs- en abonnementsgegevens

Truewind prijzen

Klanten moeten een demo plannen met Truewind voor informatie over de prijzen.

Truewind beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Maximale efficiëntie en nauwkeurigheid met AI

De integratie van AI-software heeft de boekhoud- en financiële sector veranderd. AI-tools gebruiken automatisering om de nauwkeurigheid en snelheid van financiële rapportage te verbeteren en bieden waardevolle inzichten zodat u betere beslissingen kunt nemen. 🌻

Als je klaar bent om je financiële processen te stroomlijnen, kosten te verlagen en de efficiëntie te verbeteren voor alles wat met financieel beheer te maken heeft, is het tijd om digitale transformatie te omarmen. Begin vandaag nog- meld u aan voor ClickUp !