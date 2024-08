10 Beste gedeelde inbox software in 2024 (beoordelingen & prijzen)

Uitstekend klantcommunicatie is een kernelement van elk succesvol business. In feite hangt de tevredenheid van de klant - en dus uw verkoop - af van het zo snel en nauwkeurig mogelijk reageren op verzoeken en query's van klanten. E-mails beheren en andere communicatie van klanten legt een grote druk op uw klantenserviceteam, maar er zijn manieren om de werkdruk te verlichten en het teamwerk te verbeteren en productiviteit van e-mail -zoals software voor gedeelde inbox, voorbeeld. 📫

Met gedeelde inbox tools hebben meerdere leden van een team toegang tot je groepsaccounts voor e-mail en kunnen ze samen inkomende berichten afhandelen. Dit centraliseert en vereenvoudigt beheer van e-mail taken zodat e-mails van klanten sneller en effectiever worden afgehandeld.

Hieronder bespreken we waar u op moet letten als u een gezamenlijke inbox overweegt om het volgende te stimuleren productiviteit van teams en de klantervaring verbeteren. Daarna vergelijken we een aantal geweldige gedeelde inbox tools en deelopties, zodat je de beste oplossing voor jouw bedrijf kunt vinden.

Wat moet je zoeken in Gedeelde inbox software?

Er zijn veel verschillende functies en functionaliteiten die ervoor zorgen dat e-mailbeheer een koud kunstje. Verschillende gedeelde inbox tools kunnen je mogelijk het volgende bieden:

Inbox beheertools die inkomende e-mails filteren en prioriteren op basis van criteria zoals trefwoorden of de naam van de afzender

Automatiseringen die repetitieve taken elimineren, zodat uw ondersteuningsteam zich kan concentreren op wat echt nodig is - bijvoorbeeld chatbots die ingeblikte antwoorden geven op veelgestelde vragen 🤖

Functies voor samenwerking die elk gesprek met een klant toewijzen aan het specifieke lid van het team dat het best gekwalificeerd is om het gesprek af te handelen

Tools voor het schrijven van e-mails zoals een AI-assistent die aanwijzingen geeft en uw e-mails voor u bewerkte 📝

Software voor projectmanagement per e-mail die gesprekken met klanten koppelt aan traceerbare taken en opvolging vereenvoudigt

Integratie met andere tools, zodat elk onderdeel van uw technische stapel samenwerkt

De 10 beste Gedeelde inbox software om te gebruiken in 2024

Met al deze mogelijkheden in gedachten is het een goed idee om een shortlist te maken van de ideale gedeelde inbox software functies die je voor jouw bedrijf zou willen. Vergelijk dat vervolgens met onze lijst van de beste gedeelde inbox tools voor 2024.

Beheer uw e-mails en werk op één plek - verzend en ontvang e-mails overal in ClickUp en maak e-mails tot taken, stel automatiseringen in, koppel e-mails aan elke Taak en meer

ClickUp is een alles-in-één platform voor projectmanagement en productiviteit dat ook de manier waarop u met e-mails werkt verandert. Dit type software voor gedeelde inbox is een van de beste traditionele e-mail alternatieven die er zijn.

De ClickUp Inbox functie centraliseert al uw communicatie op één handig platform - wat ook uw FUNCTIE werkstroom. Verstuur en ontvang e-mails vanuit het ClickUp-platform, zet e-mails om in taken of voeg ze toe aan bestaande Taken-taak.

Deze gratis software voor projectmanagement vereenvoudigt ook het beheer van taken: u kunt e-mails rechtstreeks op het platform toewijzen aan meerdere gebruikers en deadlines en eventuele interne opmerkingen toevoegen.

Bespaar nog meer tijd door de ClickUp AI schrijfassistent die boeiende, gerichte e-mails voor u maakt en bewerkte. Of uw eigen e-mailsjablonen maken die je herhaaldelijk kunt hergebruiken. Of doe beide. Gebruik dan automatiseringen om e-mails automatisch op precies het juiste moment te verzenden. 📨

De beste functies van ClickUp

Taken per e-mail weergeven in verschillende formats, waaronder een Lijst,Tabel, Kanban-achtig bord, ofKalender* Blijf op de hoogte van uw belangrijkste werk met slimme, geautomatiseerde herinneringen die direct naast uw werk worden weergegeven

Profiteer van een bereik vansjablonen voor communicatieplannen om een uitgebreide communicatiestrategie te creëren

Coördineer uw marketingactiviteiten en vereenvoudig de planning met de ingebouwdeClickUp sjabloon voor e-mailmarketing Bekijk al uw projectgegevens in realtime op uw aanpasbareClickUp Dashboard Integreer met andere populaire communicatieplatforms zoals Gmail,Microsoft Outlookoffice 365, enSlack Beperkingen ClickUp

ClickUp AI is alleen beschikbaar als add-on op betaalde abonnementen

De mobiele app heeft nog niet alle functies van de desktop-app

ClickUp prijs

Free Forever: Gratis

Gratis Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.200+ beoordelingen)

4.7/5 (9.200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.900+ beoordelingen)

2. Help scout

via Help Scout De gedeelde inbox-tools van Help Scout houden al uw interacties met klanten en gesprekken met klanten, partners en leveranciers op één centraal platform. Ontworpen met klantenservice teams in het achterhoofd, gebruikers hebben individuele e-mailadressen, en ze hebben ook toegang tot e-mails die komen naar gedeelde team inbox adressen zoals help@ of informatie@.

Help Scout biedt ook een tool voor live chatberichten en kan u op weg helpen met een strategie voor het ondersteunen van sociale media. Met gidsen, cursussen en andere hulpmiddelen kan je team snel aan de slag.

Help Scout beste functies

Verbeter de samenwerking tussen teams en verbeter de responstijd met een gedeelde inbox voor e-mail

Vermijd dubbele (of conflicterende) communicatie met de functie Collision Detection, die e-mailreacties pauzeert zodat u updates kunt weergeven die een lid van het team aan het maken is 🚧

Verminder het aantal e-mails door uw eigen zelfbedieningskennisbank te maken - geen code nodig

Bespaar tijd met meer dan 75 sneltoetsen

Help Scout limieten

Er is geen grote verscheidenheid aan sjablonen beschikbaar

De functies van de mobiele app zijn vrij eenvoudig

Help Scout prijzen

Standaard: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Plus: $50/maand per gebruiker

$50/maand per gebruiker **Pro:Neem contact op voor prijzen

Help Scout beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (400+ beoordelingen)

4.4/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

3. Missive

via Missive Deze oplossing voor gedeelde inbox biedt functies voor team e-mail en live chatten en kan ook omgaan met berichten van sociale media.

Met Missive kunt u gesprekken uit de e-mail inbox toewijzen aan teams of specifieke leden van het team en labels toepassen om het filteren te vergemakkelijken. Het vermindert ook overbelasting van berichten door gerelateerde gesprekken samen te voegen in één thread. Uw team kan in realtime communiceren via interne chatten en samenwerken aan gedeelde e-mailreacties. 🙋‍♀️

Missive beste functies

Stuur ingeblikte antwoorden op veelvoorkomende vragen zodat je team tijd kan besteden aan complexere query's

Zorg ervoor dat iedereen op de hoogte is met interne aantekeningen in bijlagen bij e-mails

Ontvang regelmatig statusupdates zodat u weet wat er met alle e-mailopdrachten gebeurt

Aangepaste werkstromen maken omtijd te besparen en de prestaties van teams te verbeteren

Missief beperkingen

Deze gedeelde inbox software biedt geen optie om een self-service platform te bouwen

U hebt een betaald abonnement nodig omwerkstromen te automatiseren en API toegang te krijgen

Missive pricing

Gratis

Starter: $14/maand per gebruiker

$14/maand per gebruiker Productiviteit: $18/maand per gebruiker

$18/maand per gebruiker Business: $26/maand per gebruiker

Missive beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (30+ beoordelingen)

4.8/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (50+ beoordelingen)

4. Gmelius

via Gmelius Gmelius is een Gmail add-on waarmee je een Google collaborative inbox, een Google Group of een e-mailadres zoals help@ kunt delen. Je kunt e-mails taggen en classificeren op basis van hun content en verwachtingen instellen door een automatische reactie te sturen om clients te laten weten dat hun e-mail is ontvangen.

Start e-mails binnen deze gedeelde inbox tool met behulp van een Gmail sjabloon of e-mail snippet. Maak vervolgens een bibliotheek van gecategoriseerde e-mailreacties en gebruik die om snel clients te e-mailen zonder elke keer opnieuw te moeten beginnen, zodat u eenvoudig aan alle SLA's (Service Level Agreements) kunt voldoen. ✅

Gmelius beste functies

Inkomende e-mails automatisch toewijzen volgens regels, bijvoorbeeld via Round Robin of de Load Balancer

Samenwerken aan antwoorden en intern communiceren met behulp van privé aantekeningen

Slimme sequenties instellen om te structureren en automatiserene-mail en druppelcampagnes

Integreer binnen Google Werkruimte of met andere tools zoals Slack enTrello Gmelius limieten

Er is een leercurve en sommige gebruikers vinden dat meer trainingsmateriaal nuttig zou zijn

Het Groeiplan biedt slechts een rapportagevenster van drie maanden, waardoor het moeilijk is om langetermijntrends te zien

Gmelius prijzigheid

Growth: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Pro: $45/maand per gebruiker

Gmelius beoordelingen

G2: 4.4/5 (760+ beoordelingen)

4.4/5 (760+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (40+ beoordelingen)

5. Groove

via Groove Met Groove kun je je Gmail of andere doorgestuurde e-mails naar één centrale, gedeelde mailbox sturen. Vervolgens kun je tags toevoegen, gesprekken toewijzen aan teamleden en privé interne chats houden over specifieke e-mails.

Bespaar tijd door Regels te gebruiken om je workflows te automatiseren of Instant Replies in te stellen voor veelgestelde vragen. Houd vervolgens de prestaties van je teams bij ten opzichte van je KPI's op het centrale dashboard. 📈

Belangrijke functies

Voorkom gekruiste regels en dubbele antwoorden met ingebouwde botsingsdetectie

Aangepaste mappen maken voor specifieke soorten gesprekken

Breng team leden snel op de hoogte met @ vermeldingen

Integreer de gedeelde inbox software met tools zoals Shopify en Stripe

Groove limieten

Het standaardpakket geeft je slechts zes maanden zoekgeschiedenis

Sommige gebruikers zouden graag meer integratie zien met hun CRM-systemen

Groove prijsstelling

Standaard: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Premium: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Geavanceerd: $45/maand per gebruiker

$45/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en beoordelingen

G2: 4.6/5 (170+ beoordelingen)

4.6/5 (170+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (60+ beoordelingen)

6. Front

via Front Front biedt tools voor gedeelde inboxen als onderdeel van hun e-mailbeheertoolbox, bedoeld om bedrijven te helpen schalen. Gesprekken zijn gekoppeld aan de klantgeschiedenis, waardoor het gemakkelijk is om alle communicatie op maat te maken. 🔗

Geautomatiseerde workflows verwerken berichttoewijzingen, antwoorden en - waar nodig - escalaties. Leden van het team kunnen delen delen van e-mails, opmerkingen achterlaten en berichten sturen naar teamleden binnen het platform.

Front beste functies

Beheer een bereik aan communicatietypes, van e-mails of live chats tot aantekeningen

Categoriseer berichten met tags zodat u ze kunt terugvinden en erover kunt rapporteren

Berichten toewijzen op basis van content of criteria die je instelt

Integreer met andere tools zoals WhatsApp, Facebook en X

Voor limieten

Er zijn veel functies, dus nieuwe gebruikers kunnen een steile leercurve ervaren

Soms voegt Front per ongeluk ongerelateerde gesprekken samen

Front prijzen

Starter: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Groei: $59/maand per gebruiker

$59/maand per gebruiker Schaal: $99/maand per gebruiker

$99/maand per gebruiker Premium: $229/maand per gebruiker

Front beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.900+ beoordelingen)

4.7/5 (1.900+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (250+ beoordelingen)

7. HubSpot

via HubSpot HubSpot is vooral bekend om zijn verkoop- en marketingoplossingen, maar biedt ook een Service Hub voor ondersteuningsteams van klanten. 🎧

De Service Hub bevat basis software voor gedeelde inboxen en live chatten voor bedrijven van elke grootte, van individuen en kleine teams tot ondernemingen. Dit is vooral handig als je HubSpot al gebruikt.

HubSpot beste functies

Centraliseer alle gesprekken met klanten in je verkoop-, marketing- en serviceteams

Krijg toegang tot klantgegevens door de integratie met HubSpot's gratis CRM

Gebruik sjablonen om ingeblikte antwoorden op veelgestelde vragen in te stellen

Profiteer van de mobiele inbox terwijl je onderweg bent

HubSpot limieten

Je hebt een betaald abonnement nodig om de HubSpot branding van de live chat functie te verwijderen

Voor kleinere bedrijven kan de prijs wat aan de hoge kant zijn

HubSpot prijzen

Gratis

Starter: Vanaf $30/maand voor twee gebruikers

Vanaf $30/maand voor twee gebruikers Professioneel: Vanaf $500/maand voor vijf gebruikers

Vanaf $500/maand voor vijf gebruikers Enterprise: Vanaf $1.200/maand voor 10 gebruikers

HubSpot beoordelingen

G2: 4.4/5 (2.100+ beoordelingen)

4.4/5 (2.100+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (150+ beoordelingen)

8. Hulp

via Helpgewijs Helpwise is een gecentraliseerd platform voor klantenservice dat ondersteuning biedt via meerdere kanalen, waaronder gedeelde e-mailtools, sms, sociale media en live chatten. Verminder de belasting van uw helpdesk nog verder met een zelfbedieningscentrum, ingeblikte antwoorden en chatbots die veelvoorkomende vragen beantwoorden.

Helpwise beste functies

Laat je team snel en eenvoudig aan de slag gaan met de app

Werk samen met teamleden aan gesprekken met klanten om problemen snel op te lossen

Integreer met apps voor Taakbeheer, CRM en Kalenders 🗓️

Gebruik de Android of iOS app om onderweg toegang te krijgen tot Helpwise

Helpwise limieten

Hoewel het beschikbaar is voor browsers en mobiele apparaten, is er nog geen desktop-app

De zoekfunctie kan worden verbeterd

Helpwise prijsstelling

Standaard: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Premium: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Geavanceerd: $49/maand per gebruiker

Helpwise beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (160+ beoordelingen)

4.5/5 (160+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

9. Slepen

via Slepen Drag beheert gedeelde e-mailadressen zoals help@ of ondersteun@ via een centrale inbox in Gmail. Met de visuele software voor gedeelde inboxen kunt u over domeinen heen samenwerken met aannemers of klanten. Je kunt kiezen tot welke Trello achtige Drag boards elke gebruiker toegang heeft en wat ze met die boards kunnen doen.

Drag beste functies

Verbind Google Teams of e-mail accounts met Drag boards om ze met je team te delen 👪 Taken gekoppeld aan e-mails als deel van een lijst weergeven

Taken in verband met e-mails weergeven als een aanpasbare lijst of als borden

Maak nog te doen lijsten, schrijf aantekeningen, of voeg bestanden bij, allemaal op het Drag platform

Maak gebruik van Drag's bekroonde ondersteuning om al uw vragen over het systeem te stellen

Drag limieten

Gmail laadt iets langzamer wanneer je Drag gebruikt

Functies voor rapportage zijn alleen beschikbaar op de betaalde abonnementen

Sleep prijs

Gratis

Starter: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Plus: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Pro: $16/maand per gebruiker

Sleep beoordelingen

G2: 4.5/5 (240+ beoordelingen)

4.5/5 (240+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (120+ beoordelingen)

10. Hiver

via Hiver Met Hiver kunt u een helpdesk met meerdere kanalen beheren, inclusief e-mails, spraakcommunicatie en live chat, door gebruik te maken van gedeelde inbox-tools in Gmail. U kunt ook een kennisbank om zelfbedieningsondersteuning te bieden aan uw klanten. 📚

Hiver beste functies

Ga snel aan de slag met de intuïtieve en vertrouwde interface

Bekijk query statussen en werklasten van teams in realtime

Schrijf een aantekening naar een collega met behulp van @ vermeldingen en koppel het aan een e-mail thread

Gebruik het ticketingsysteem voor het routeren van technische query's naar uw IT-afdeling

Hiver limieten

E-mails kunnen slechts aan één persoon worden toegewezen

De prijs kan een beetje hoog zijn voor kleinere bedrijven

Hiver prijsstelling

Lite: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Pro: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Elite: $69/maand per gebruiker

$69/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Hiver beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (900+ beoordelingen)

4.6/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

Neem klantenservice naar een hoger niveau met Software voor gedeelde inboxen

Het beheren van e-mails en andere inkomende berichten neemt veel tijd in beslag, maar er zijn hulpmiddelen beschikbaar om te helpen. Tools voor gedeelde inbox en andere alternatieven voor traditionele e-mailsystemen de samenwerking tussen teams verbeteren en reactietijden verkorten, wat resulteert in meer tevreden klanten. 😊

Voor nog betere resultaten kiest u een tool met functies voor projectmanagement, bijvoorbeeld ClickUp. Je stroomlijnt al je werkstromen, bespaart tijd, verbetert de samenwerking en - heel belangrijk - je bent in staat om klantenservice van het hoogste niveau te bieden. Gratis aanmelden met ClickUp vandaag nog, en word beloond met meer tevreden klanten, een gelukkiger team en een verbeterde bottom line voor uw bedrijf. 💰