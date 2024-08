Top 10 Koper CRM Alternatieven in 2024

Hoewel Copper CRM zich heeft gevestigd als een betrouwbare speler op de markt van verkoop-CRM, voldoet het misschien niet volledig aan uw specifieke behoeften. Er zijn uitdagingen geweest in het voldoen aan de unieke eisen van moderne verkoopteams, samen met verschillende problemen die uw ervaring zouden kunnen beïnvloeden.

Zo kreeg Copper kritiek te verduren over de kwaliteit van de klantenservice en het annuleringsbeleid, dat sommige gebruikers frustrerend vonden. Bovendien is het mogelijk dat de compatibiliteit met niet-Google software niet de soepelste ervaring biedt, vooral voor gebruikers van Outlook.

In plaats van te worstelen met mogelijke beperkingen zoals ontoereikende klantenservice of integratieproblemen, kunt u beter op zoek gaan naar alternatieve oplossingen CRM-opties die beter aansluiten bij de vereisten van uw verkoopteam kunnen voordelig zijn.

Hier zijn 10 alternatieven om je te helpen de perfecte te vinden. Laten we beginnen!

Wat moet je zoeken in CRM-alternatieven voor kopers?

Hier zijn enkele cruciale functies die je niet mag missen bij het kiezen van een CRM:

Klantgegevensbeheer: Uw CRM moet klantgegevens efficiënt opslaan en beheren. Het goed kennen van uw klanten verbetertretentie. Begrijp en volg hun acties, categoriseer contacten en gebruik interacties uit het verleden. Door hiervan gebruik te maken, zullen ze ontvankelijker worden voor je aanbiedingen

Prestatieanalyse: Veel moderne CRM's hebben top-of-the-line generatieve AI die je prestaties analyseert tijdens een Sprint. U krijgt gedetailleerde rapportages te zien over uw pijplijnen, leadgeneratie- en conversiepercentages en andere vitale details en biedt datagestuurde inzichten voor uw verkoopteams om hun quota's te verpletteren

Integratiemogelijkheden: De meeste bedrijven hebben bestaande applicaties waarin ze aanzienlijk hebben geïnvesteerd en willen graag dat hun CRM daarmee synchroniseert. Zoek een CRM met naadloze integratiemogelijkheden die meerdere applicaties ondersteunt

Automatisering: Verminder de last van uw vertegenwoordigers aanzienlijk metautomatisering van de verkoop functies. Scoor leads automatisch, volg ze op tijd op, stroomlijn je verkooptrechter, verkort de reactie- en oplostijd met chatbots, enz. Focus op taken die een menselijke aanpak vereisen

Geavanceerde klantenservice: Het primaire doel van een modern CRM moet het bieden van de beste klantervaring zijn. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, geavanceerde ticketingsystemen, omnichannel ondersteuning, live chatten en het aanmaken van een kennisbank

Functies voor samenwerking: Het juiste CRM moet de leden van uw team de mogelijkheid bieden om te coördineren en samen te werken. Stelt u zich eens voor dat u niet te maken krijgt met dubbele problemen als gevolg van miscommunicatie en dat alle informatie over uw klanten in real-time wordt gedeeld en bijgewerkt op één enkel platform voor de hele organisatie

De 10 beste Copper CRM alternatieven om te gebruiken in 2024

1. ClickUp

Beheer klanten, verkooppijplijnen, actie-items en meer met ClickUp CRM

ClickUp is een van de meest veelzijdige Copper CRM alternatieven. ClickUp richt zich voornamelijk op teamcoördinatie en projectmanagement en heeft een buitengewone CRM-oplossing ontwikkeld door vele CRM-sjablonen te creëren. Visualiseer effectief elke stap van de verkooppijplijn om de juiste beslissing op het juiste moment te nemen. Het creëren van workflows voor relatiebeheer met ClickUp is nog nooit zo eenvoudig geweest.

Het CRM-sjabloon van ClickUp gebruiken om een CRM in kaart te brengen automatisering van werkstromen in ClickUp Whiteboards

Beste functies van ClickUp

Visualisatie van de pijplijn: Krijg een weergave van uw verkooppijplijn in vogelvlucht met de krachtige visualisatiemogelijkheden van ClickUp. Navigeer door uw verkooppijplijnen, klantenbetrokkenheid en bestellingen met 10+ zeer aanpasbare weergaven. Van de klassieke lijstweergave tot de dynamischeKanban-bord en de gestructureerde weergave Tabel, eenvoudig uw accounts bijhouden en beheren met de flexibiliteit die u nodig hebt

Krijg een weergave van uw verkooppijplijn in vogelvlucht met de krachtige visualisatiemogelijkheden van ClickUp. Navigeer door uw verkooppijplijnen, klantenbetrokkenheid en bestellingen met 10+ zeer aanpasbare weergaven. Van de klassieke lijstweergave tot de dynamischeKanban-bord en de gestructureerde weergave Tabel, eenvoudig uw accounts bijhouden en beheren met de flexibiliteit die u nodig hebt Sjablonen voor ClickUp: Werk met ClickUp's kant-en-klare sjablonen om efficiënte CRM-workflows te ontwerpen. Dezesjablonen worden geleverd met 7 statussen en 5 weergavetypen, waaronder Schemaweergave, Verkoopdraaiboekweergave, Accountgegevensweergave, Lijstweergave en Weergave Gesloten Deals

Werk met ClickUp's kant-en-klare sjablonen om efficiënte CRM-workflows te ontwerpen. Dezesjablonen worden geleverd met 7 statussen en 5 weergavetypen, waaronder Schemaweergave, Verkoopdraaiboekweergave, Accountgegevensweergave, Lijstweergave en Weergave Gesloten Deals Functies voor samenwerking: Laat je team samenwerken met behulp van ClickUp CRM's uitstekende functies voor samenwerking. Met een uniform platform dat in realtime wordt bijgewerkt, neemt u afscheid van miscommunicatie tussen uw teamleden

Laat je team samenwerken met behulp van ClickUp CRM's uitstekende functies voor samenwerking. Met een uniform platform dat in realtime wordt bijgewerkt, neemt u afscheid van miscommunicatie tussen uw teamleden Taak Automatisering: Maak gebruik van ClickUp's automatisering en ClickUp AI voor een perfecte synergie tijdens uw verkoopcycli. Wijs taken naadloos toe in elke fase van uw pijplijn, start statusupdates op basis van activiteit en herschik prioriteiten om uw team naar het volgende aandachtspunt te leiden met behulp van automatisering. Dit vermindert menselijke fouten drastisch en bespaart enorm veel tijd

Gebruik ClickUp AI om automatisch taakupdates, samenvattingen en meer te genereren met één druk op de knop

Data-analyse: Creëer inzichtelijke perspectieven om statistieken zoals customer lifetime value en gemiddelde grootte van deals moeiteloos te controleren. Met ClickUp krijgt u toegang tot alle klantgegevens en kunt u deze gebruiken om datagestuurde inzichten te verkrijgen met betrekking tot de volgende stappen in uw bedrijfsvoering

ClickUp limieten

Kan wat kleine bugfixes gebruiken

De zoekfunctie moet worden verbeterd

Prijzen ClickUp

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per werkruimte

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Salesforce

via Salesforce Salesforce is een van de populairste CRM-oplossingen voor grote bedrijven. Het heeft uitstekende zelfgemaakte integraties die probleemloos werken met uw bestaande software.

Salesforce Lighting, Sales Cloud en Salesforce AppExchange zijn tools waarmee u het volledige potentieel van uw CRM kunt benutten en eindeloos kunt aanpassen aan uw behoeften.

De beste functies van Salesforce

Dynamische dashboards en aangepaste rapporten: Pas Salesforce aan uw wensen aan met flexibele functies voor aanpassing. Pas uw dashboard onderweg aan uw unieke voorkeuren en functie-eisen aan. Creëer gepersonaliseerde rapportages die zich precies richten op de details die u wilt zien

Pas Salesforce aan uw wensen aan met flexibele functies voor aanpassing. Pas uw dashboard onderweg aan uw unieke voorkeuren en functie-eisen aan. Creëer gepersonaliseerde rapportages die zich precies richten op de details die u wilt zien E-mailintegratie met Salesforce Lightning: Vereenvoudig uw app-ontwikkeling en verkoopproces met Salesforce Lightning-integratie. Het volledig aanpasbare, op componenten gebaseerde framework helpt u uw productiviteit te verhogen en apps sneller te ontwerpen

Vereenvoudig uw app-ontwikkeling en verkoopproces met Salesforce Lightning-integratie. Het volledig aanpasbare, op componenten gebaseerde framework helpt u uw productiviteit te verhogen en apps sneller te ontwerpen Sales Cloud: Verenig al uw klantgegevens op één platform met Sales Cloud. Profiteer van functies voor marketing, leadgeneratie, verkoop, klantenservice en bedrijfsanalyse om uw verkoop en productiviteit te stimuleren

Salesforce limieten

Gebruikers hebben geklaagd dat het herontwerp van 2019 het minder toegankelijk en trager maakt

Instelling en installatie zouden bij de prijs inbegrepen moeten zijn

Limiterende en onintuïtieve velden en criteria tijdens het aanmaken van rapporten

De gebruikersinterface kan nog wel een opknapbeurt gebruiken

Niet geschikt voor kleine bedrijven vanwege de prijs

Salesforce prijzen

Starter: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Professioneel: $105/maand per gebruiker

$105/maand per gebruiker Enterprise: $190/maand per gebruiker

$190/maand per gebruiker Unlimited: $355/maand per gebruiker

Salesforce beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (18.000+ beoordelingen)

4.3/5 (18.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (18.000+ beoordelingen)

3. Suiker-CRM

Via SugarCRM SugarCRM heeft veel innovatieve functies die je helpen een bredere doelgroep te bereiken. De meertalige en ondersteuning van meerdere valuta is een van de opvallende functies als het gaat om bereik.

Een andere unieke kijk op CRM is de Sugar Connector die noodzakelijke functies en toepassingen rechtstreeks integreert in de interface van Sugar CRM.

De beste functies van Sugar CRM

Ondersteuning voor meerdere talen en valuta: Bereik een breder klantenbestand met de meertalige functies van SugarCRM. Het ondersteunt 38 talen en een veelheid aan valuta opties. Stroomlijn vertalingen en conversies van valuta tussen verkoopteams en klanten

Bereik een breder klantenbestand met de meertalige functies van SugarCRM. Het ondersteunt 38 talen en een veelheid aan valuta opties. Stroomlijn vertalingen en conversies van valuta tussen verkoopteams en klanten Offertebeheersystemen: Versnel uw deals en vereenvoudig de hele verkoopcyclus met CRM offertesoftware

Versnel uw deals en vereenvoudig de hele verkoopcyclus met CRM offertesoftware Activiteitenstromen: Maak samenwerking tussen uw CRM gebruikers mogelijk met gepersonaliseerde instellingen voor delen. Sugar CRM's activity streams presenteren direct de laatste relevante informatie aan uw leden op de interface. Hierdoor kunnen ze efficiënt leren en handelen

Maak samenwerking tussen uw CRM gebruikers mogelijk met gepersonaliseerde instellingen voor delen. Sugar CRM's activity streams presenteren direct de laatste relevante informatie aan uw leden op de interface. Hierdoor kunnen ze efficiënt leren en handelen Sugar Connector: Combineer de benodigde apps met elkaar om een naadloze softwareomgeving te creëren met Sugar Connector. Het verbindt je met noodzakelijke apps zoals DocuSign. Hiermee kun je gegevens direct in Slack kanalen invoeren

Sugar CRM limieten

Functie voor e-mailcampagnes is niet intuïtief

Gebruikers klagen over frequente crashes

Het creëren van persoonlijke dashboards gaat gepaard met een steile leercurve

De functie voor globaal zoeken werkt soms niet goed

Prijzen voor SuikerCRM

Markt: $1.000/maand voor 10k contacten

$1.000/maand voor 10k contacten Verkopen: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Serveren: $80/maand per gebruiker

$80/maand per gebruiker Enterprise: $85/maand per gebruiker

Sugar CRM beoordelingen en recensies

G2: 3.8/5 (600+ beoordelingen)

3.8/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 3.8/5 (400+ beoordelingen)

4. HubSpot

Via HubSpot HubSpot wordt op de markt gebracht als een oneindig schaalbaar CRM-model en heeft unieke functies voor verkoopteams met een paar mensen en ondernemingen met duizenden werknemers.

De functie Behavioral Targeting maakt het genereren van leads een fluitje van een cent en verbetert de klanttevredenheid drastisch. Het heeft ook CPQ-mogelijkheden die het prijsbepalings- en offertegeneratieproces vereenvoudigen.

De beste functies van HubSpot

Behavioral targeting: Personaliseermarketingcampagnes en bereikprogramma's met behulp van geaccumuleerdeclientgegevens. Bereik je klanten op de manier die zij verkiezen met HubSpot's Behavioral Targeting programma, gebaseerd op statistieken zoals klantbetrokkenheid en interactiegeschiedenis

Personaliseermarketingcampagnes en bereikprogramma's met behulp van geaccumuleerdeclientgegevens. Bereik je klanten op de manier die zij verkiezen met HubSpot's Behavioral Targeting programma, gebaseerd op statistieken zoals klantbetrokkenheid en interactiegeschiedenis Software voor transactie-e-mails: Stroomlijn je e-mailingproces en ontlast je leden door transactie-e-mails te automatiseren met HubSpot. Maak en verstuur automatisch ontvangstbewijzen, offertes, inwerkberichten, etc

Stroomlijn je e-mailingproces en ontlast je leden door transactie-e-mails te automatiseren met HubSpot. Maak en verstuur automatisch ontvangstbewijzen, offertes, inwerkberichten, etc CPQ mogelijkheden: Gebruik HubSpot's Configure, Price, Quote (CPQ) software om voorop te blijven lopen en je verkoopproces te stroomlijnen. Configureer producten, bepaal hun waarschijnlijke marktprijs en produceer offertes in één keer

HubSpot limieten

ABM functie is niet goed ontwikkeld

Kleinere bedrijven kunnen moeite hebben om de hoge prijzen bij te benen

Beperkte ontwerpopties voor e-mails

HubSpot Marketing Hub heeft betere integratiemogelijkheden nodig

HubSpot prijzen

Free Forever

Professioneel: $1.600/maand per gebruiker

$1.600/maand per gebruiker Enterprise: $5.000/maand per gebruiker

HubSpot beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (10.000+ beoordelingen)

4.4/5 (10.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.900+ beoordelingen)

5. Affiniteit

Via Affiniteit Affinity is een van de unieke Copper CRM-alternatieven dankzij het Relationship Intelligence-model. Het richt zich vooral op het bouwen van netwerkkanalen om individuen met een hoge prioriteit te bereiken die leads van hoge kwaliteit genereren voor uw bedrijf.

Volgens dit thema is de CRM registreert automatisch alle gegevens over klantenbetrokkenheid voor toekomstige communicatie tactiek.

De beste functies van affinity

Relationship Intelligence: Maak gebruik van Affinity's Relationship Intelligence om moeiteloos inzichten te verzamelen uit uw netwerkkanalen. Traceer naadloos het meest efficiënte pad naar sleutelpersonen die cruciaal zijn bij het ontdekken, beheren en sluiten van deals met hoge prioriteit

Maak gebruik van Affinity's Relationship Intelligence om moeiteloos inzichten te verzamelen uit uw netwerkkanalen. Traceer naadloos het meest efficiënte pad naar sleutelpersonen die cruciaal zijn bij het ontdekken, beheren en sluiten van deals met hoge prioriteit Geautomatiseerde CRM-dossiers: Zeg vaarwel tegen handmatigeinvoer van gegevens hoofdpijn. Affinity's Automated CRM Records functie bespaart kostbare tijd doordat elke interactie moeiteloos wordt vastgelegd. Kijk hoe het gepersonaliseerde records creëert met een uitgebreide geschiedenis van contacten met uw bedrijf

Affinity limieten

Het CRM-systeem wordt trager bij het verwerken van grote gegevenssets

GSuite add-on neemt veel schermruimte in beslag

Het beheer van webdashboards gaat gepaard met een aanzienlijke leercurve

Gebruikers hebben gevraagd om een aantal essentiële geavanceerde functies in proefversies

Affinity-prijzen

Aangepaste prijzen

Erkende beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (60+ beoordelingen)

4.5/5 (60+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

6. Zoho CRM

via Zoho CRM Bij Zoho CRM draait alles om automatisering en partner empowerment. Het automatiseert alledaagse Taken en routinematige verkoopprocessen, waardoor het een van de beste Copper CRM alternatieven is.

Bovendien stelt de aparte functie Partner Portal alle belanghebbenden in staat om een zinvolle bijdrage te leveren aan het project terwijl je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen.

Zoho CRM beste functies

Routineverkoop automatisering: Ontsnap aan de eentonigheid van het herhalen van verkoopprocessen met Zoho's Routineverkoop automatisering. Laat de software het zware werk doen en maak kostbare uren vrij voor je team leden

Ontsnap aan de eentonigheid van het herhalen van verkoopprocessen met Zoho's Routineverkoop automatisering. Laat de software het zware werk doen en maak kostbare uren vrij voor je team leden Partnersportalen: Geef je partners op maat gemaakte en zinvolle toegang om leads aan te maken en te onderhouden, voorraden te beheren en hun contacten weer te geven. Laat uw business groeien en onderhoud goede relaties met alle belanghebbenden

Geef je partners op maat gemaakte en zinvolle toegang om leads aan te maken en te onderhouden, voorraden te beheren en hun contacten weer te geven. Laat uw business groeien en onderhoud goede relaties met alle belanghebbenden Ondersteuning voor meerdere kanalen:Ondersteun je klanten op de platforms van hun voorkeur met behulp van Zoho's uitgebreide geschiedenis en engagementgegevens. Blijf klantgericht om mogelijke wrijving te voorkomen en zorg ervoor dat uw berichten worden ontvangen zonder als spam te worden aangemerkt

Zoho CRM limieten

Heeft een betere functie nodig voor het importeren van gegevens via Excel CSV

Steile leercurve tijdens het inwerkproces

Gebrekkige integratie in vergelijking met andere CRM's

Zoho CRM prijzen

Standaard: $14/gebruiker/maand

$14/gebruiker/maand Professioneel: $23/gebruiker/maand

$23/gebruiker/maand Enterprise: $40/gebruiker/maand

$40/gebruiker/maand Ultiem: $52/gebruiker/maand

Zoho CRM beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (2.500+ beoordelingen)

4/5 (2.500+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (6.530+ beoordelingen)

7. Nutshell CRM

Via Nutshell CRM Nutshell CRM biedt robuuste ondersteuning voor e-mailmarketing via de geïntegreerde functies, met de nadruk op efficiënt leadbeheer. Het platform bevat geavanceerde functies voor e-mailmarketing en krachtige mogelijkheden voor het genereren van rapporten. Beschouw Nutshell CRM als het beste Copper CRM alternatief voor e-mailmarketing.

De beste functies van Nutshell CRM

Geavanceerde rapportage: Ontsluit waardevolle inzichten in de prestaties van uw teams en producten met de geavanceerde rapportage functie van Nutshell. Pas de rapportage aan uw behoeften aan, zoek verbeterpunten op en genereer moeiteloos grafieken die klaar zijn voor de volgende vergadering. Maakgegevensgestuurde beslissingen met gemak

Ontsluit waardevolle inzichten in de prestaties van uw teams en producten met de geavanceerde rapportage functie van Nutshell. Pas de rapportage aan uw behoeften aan, zoek verbeterpunten op en genereer moeiteloos grafieken die klaar zijn voor de volgende vergadering. Maakgegevensgestuurde beslissingen met gemak Intelligente formulieren: Stroomlijn het verzamelen van informatie met de intelligente formulieren van Nutshell CRM. Leg binnen enkele minuten leads van uw website vast. Eenvoudig aan te passen en synchroniseert klantgegevens automatisch met Nutshell. Vereenvoudig, verzamel en verover

Stroomlijn het verzamelen van informatie met de intelligente formulieren van Nutshell CRM. Leg binnen enkele minuten leads van uw website vast. Eenvoudig aan te passen en synchroniseert klantgegevens automatisch met Nutshell. Vereenvoudig, verzamel en verover Embedded E-mail Marketing: Verhoog uw bereik met e-mailmarketing van Nutshell. Kies sjablonen of maak uw eigen sjablonen voor nieuwsbrieven, broadcasts en druppelsequenties. Bereik klanten sneller en overtuigender

Nutshell CRM limieten

De functie voor meerdere bijlagen bij e-mails moet worden verbeterd

Behoefte aan meer opties voor herinneringen aan activiteiten

Geavanceerd zoeken ontbreekt en levert geen nauwkeurige resultaten op

Sommige functies ontbreken in de mobiele app

Nutshell CRM prijzen

Foundation: $16 / maand per gebruiker

$16 maand per gebruiker Pro: $42/maand per gebruiker

$42/maand per gebruiker Power AI: $52/maand per gebruiker

$52/maand per gebruiker Enterprise: $67/maand per gebruiker

Nutshell CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (890+ beoordelingen)

4.2/5 (890+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (440+ beoordelingen)

8. Pipedrivee

Via Pipedrive Als het oorspronkelijke CRM voor verkooppijplijnbeheer kunt u met Pipedrive de bewegingen van uw klanten bijhouden wanneer ze uw website bezoeken.

Weet wanneer, waar en hoe uw klanten omgaan met uw producten en diensten om aangepaste klantervaringen te bieden met Pipedrive. Gebruik dit ook om verkoopautomatisering op te bouwen om hun koopervaring op maat te maken. Combineer dat met de altijd uitgebreide lijst van app-integraties om de volledige waarde uit dit uitgebreide platform te halen.

De beste functies van Pipedrive

Sales Pipeline Management: Beheer jewerkstroom met pijplijnvisualisatie met behulp van de eerste software die verkooppijplijnbeheer mogelijk maakt. Volg uw leads door de cyclus en mis nooit meer een kans

Beheer jewerkstroom met pijplijnvisualisatie met behulp van de eerste software die verkooppijplijnbeheer mogelijk maakt. Volg uw leads door de cyclus en mis nooit meer een kans Webbezoekers bijhouden: Ontdek moeiteloos websitebezoekers en potentiële leads met Pipedrive'sWeb bijhouden Add-on. Start zinvolle relaties door te begrijpen wie er interesse heeft in uw diensten en wat hun aandacht trekt. Begin met het opbouwen van verbindingen

Ontdek moeiteloos websitebezoekers en potentiële leads met Pipedrive'sWeb bijhouden Add-on. Start zinvolle relaties door te begrijpen wie er interesse heeft in uw diensten en wat hun aandacht trekt. Begin met het opbouwen van verbindingen Uitzonderlijk integratierooster: Verhoog uw CRM-game met de Pipedrive Marketplace, met de nieuwste en beste tools. Ontdek populaire apps voor boekhouding, facturatie, leadbeheer, telefoonoplossingen, contracten voor voorstellen, werk op afstand en chatbots

Pipedrive limieten

Gebruikers vragen om mogelijkheden voor videoberichten

Onintuïtieve velden voor het sorteren van gegevens maken het configureren van rapportages een gedoe

Synchroniseert niet goed met Outlook

Moeilijk om belangrijke deals uit een overvolle pijplijn te pikken

Pipedrive prijzen

Essential: $9.80/maand per gebruiker

$9.80/maand per gebruiker Geavanceerd: $19,90/maand per gebruiker

$19,90/maand per gebruiker Professioneel: $39,90/maand per gebruiker

$39,90/maand per gebruiker Power: $49,90/maand per gebruiker

$49,90/maand per gebruiker Enterprise: $59,90/maand per gebruiker

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1.690+ beoordelingen)

4.2/5 (1.690+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.910+ beoordelingen)

9. Keap

Via Keap Het follow-up automatiseringssysteem van Keap is gespecialiseerd in het geven van de mogelijkheid aan kleinere bedrijven met een tekort aan personeel om altijd te kunnen reageren op klanten. Voeg daar Keap Business Line aan toe, waarmee u een tweede speciaal zakelijk nummer op uw persoonlijke telefoon kunt hebben. Zo blijft u verbonden zonder dat u in uw persoonlijke ruimte wordt belemmerd, wat het perfect maakt voor relatiebeheer.

De beste functies van Keap

Follow-Up Automation voor kleine bedrijven: Gebruik Keap's geautomatiseerde follow-up functie met automatisering van de werkstroom om uw klanten onmiddellijke en zinvolle antwoorden te geven

Gebruik Keap's geautomatiseerde follow-up functie met automatisering van de werkstroom om uw klanten onmiddellijke en zinvolle antwoorden te geven Business Line: Beveilig een speciaal zakelijk nummer met Keap Business Line. Het integreert naadloos met uw telefoon en wordt geleverd met premium functies zoals zakelijke voicemail, desktop ondersteunen en auto-reply functie. Houd werk en privé gescheiden, zodat u 24/7 beschikbaar bent zonder dat dit ten koste gaat van uw werk

Keap limieten

De bouwer voor landingspagina's is niet erg veelzijdig

De gebruikerservaring van Keap Shopping Cart is niet de beste

Keap prijzen

Pro: $159/maand per gebruiker

$159/maand per gebruiker Max: $229/maand per gebruiker

$229/maand per gebruiker Ultiem: $279/maand per gebruiker

Keuze beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1.460+ beoordelingen)

4.2/5 (1.460+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (1.250+ beoordelingen)

Via BIG-Contacten BIGContacts is een CRM voor kleine bedrijven waarmee je prospects en relaties met klanten goed kunt beheren. De functies, zoals e-mailwaarschuwingen en apparaatcompatibiliteit, springen eruit. Het laat je weten wanneer klanten interactie hebben met je e-mail en helpt je dienovereenkomstig te reageren.

Bovendien kun je alles doen vanaf je pc en elk ander apparaat, inclusief je smartphone. Organiseer de communicatie met je klanten en prospects met behulp van BIGContacts' uitgebreide contactendatabase en functies voor e-mailmarketing. Dit helpt je robuuste bedrijfsprocessen op te bouwen met marketing automatisering.

Email Alerts: Krijg inzicht in de impact van je e-mailmarketing met BIGContacts' e-mail alerts. Ontvang real-time details over wanneer en hoe jouw potentiële klanten omgaan met jouw e-mails. Gebruik deze informatie om gepersonaliseerde e-mails te maken op basis van lengte, timing en content

Krijg inzicht in de impact van je e-mailmarketing met BIGContacts' e-mail alerts. Ontvang real-time details over wanneer en hoe jouw potentiële klanten omgaan met jouw e-mails. Gebruik deze informatie om gepersonaliseerde e-mails te maken op basis van lengte, timing en content Compatibiliteit met apparaten: Ervaar naadloze CRM-toegang op al uw apparaten met BIGContacts' uitzonderlijke compatibiliteit. Geniet van volledige functies rechtstreeks vanaf uw smartphone. Blijf verbonden en in controle, of je nu achter je bureau zit of onderweg bent

Heeft meer geavanceerde zoekfuncties nodig

De functie om rapporten te genereren kan gebruiksvriendelijker

Wordt traag als er te veel gegevens in worden geladen

BIG: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker BIGGER: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker BIGGEST: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker ENTERPRISE: Aangepaste prijzen

G2: 4.5/5 (70+ beoordelingen)

4.5/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (200+ beoordelingen)

**Dus, voor welke CRM ga jij?

De wereldwijde CRM-markt is enorm en de opties zijn eindeloos. Copper CRM heeft zijn verdiensten maar werkt misschien niet voor alle bedrijven. Hoewel de prijs van Copper CRM in zijn voordeel kan werken, zijn de behoeften van de markt divers en gaan de vereisten verder dan alleen maar betaalbaar zijn.

Met onze uitgebreide lijst van alternatieven, weet u nu welke Copper CRM alternatieven u moet evalueren. Of u nu kiest voor een alles-in-één CRM voor uw bedrijf of voor een CRM dat specifiek gebouwd is voor uw verkoopsteam, kies er één die uniek is voor uw behoeften.

Van de tools in de lijst springt ClickUp er om verschillende redenen uit. Ten eerste heeft het veelzijdige functies die meerdere zakelijke uitdagingen aanpakken binnen één softwareoplossing. Zelfs de gratis versie biedt een robuuste set functies.

Bovendien kan ClickUp bogen op een uitstekende klantenservice en het gemak van één platform dat verschillende functies dekt, waaronder klantenservice en marketing. Waar wacht u nog op? Probeer ClickUp CRM vandaag nog gratis uit!